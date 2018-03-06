Крым и Союзное государство

С момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации возникла интересная такая коллизия, касающаяся уже точных границ так называемого «Союзного государства». Как хорошо всем известно, в отличие от Афганистана, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, КНДР и Сирии, РБ продолжает на официальном уровне считать Крым частью Украины, что создаёт достаточно неоднозначные правовые последствия.К примеру, призывники с территории Крыма служат уже в армии РФ (что логично) и в принципе могли бы попасть на широко известные учения Запад-2017. А ведь с точки зрения «непризнания» они — это граждане Украины, насильно мобилизованные в Российскую армию. Дальше интересней: вполне логично, что Крым включён в общую финансовую систему России, так вот часть денег, которые пытаются заполучить в качестве «помощи» власти в Минске, могут иметь вполне себе крымские корни. Обратно зрада…Дальше — больше. Человек с крымской пропиской вполне себе может занять высокий государственный пост в России… и что? Как с ним общаться белорусским властям, например? Как относиться официальному Минску к Аксёнову? В условиях столь любимого белорусами «самого тесного союзничества»? И таких ситуаций, знаете ли, можно много «накидать». В целом, при строгом следовании этому принципу в чём-то повторяется ситуация «Евровидения-2017» — когда артист, посетивший Крым, с точки зрения украинских «властей» автоматически превращался в «преступника».Сегодня вполне понятно, чторабочий вариант по Крыму, который остался у России, — его полная и окончательная интеграция. Никаких «других» вариантов уже не рассматривается. В принципе, весной 2014 года ещё было можно что-то предлагать и о чём-то договариваться, но Запад выбрал исключительно конфронтационную стратегию, поэтому после «АТО» и санкций говорить о чём-то (а такие варианты иногда «набрасываются») уже несколько поздно.Для России это полностью бессмысленно. И вот как раз тут «международная» позиция Белоруссии по Крыму создаёт для отношений Минск-Москва очень серьёзное препятствие. Причём со временем это «препятствие» будет только нарастать. Как уже было сказано, так называемое «международное сообщество» вполне себе могло «поторговаться» вокруг Крыма и его признания, но делать это надо было до и вместо санкций. Они же в своём классическом стиле хотят «и съесть пирог, и иметь его в наличии», то есть и санкции ввести, и «поторговаться» о будущем Крыма.Именно эту историческую коллизию и имел в виду господин Лавров, когда заявлял, что вопрос с Крымом закрыт и обсуждаться более не будет.надо было обсуждать — весной/летом 2014 года. Вместо этого были введены санкции — в ответ на Крым. Ну, так и всё — в расчёте.Так вот, глобальная проблема белорусского государства — это полное отсутствие государственных деятелей/дипломатов/аналитиков международного уровня. В Киеве всё было конечно плохо, но не настолько. А вот в Минске именно настолько. Отсутствуют грамотные профессионалы, в принципе способные хотя бы понять ситуацию и просчитать её возможные последствия. Хотя бы понять.Знаете вот эту «классическую» фразу: «этот вопрос надо обсудить с хорошим юристом»? С дипломатией всё ещё хуже — хорошие дипломаты попадаются гораздо реже юристов. Более редкая профессия. Так вот и с Крымом: Лукашенко просто, что вообще происходит, произошло и какие будут последствия, а подсказать ему было некому. А включение Крыма в состав РФ и категорическое непризнание этого факта «союзной Белоруссией» имело очень серьёзные и очень далеко идущие последствия.И негатив будет идти «по нарастающей». Причём от действий и решений конкретных людей тут уже мало чего зависит. Возвращение Крыма — это был своего рода «Рубикон», и решение, переходить его или нет, было сверхпринципиальным. Так вот, в своё время Рубикон перешли и Цезарь, и вся его армия… Господин же Лукашенко, если мне будет позволена такая аналогия, играет роль особо хитроумного «центуриона», который из «правовых» соображений решил таки Рубикон не переходить и с «сенатом» не «гавкаться»… но это не значит, что он враг Цезаря! Ни в коей мере!Возможно, я ошибаюсь, но в 2014 годе от Рождества Христова белорусы в целом решили остаться на «том», безопасном берегу и посмотреть, чем кончится вся эта авантюра… А «авантюра» пошла своим чередом, поражая всех неожиданными поворотами событий… Вот только РБ, её народ и руководство в этих всех событияхРоссии участия принимать не стали. Что, безусловно, имело свои вполне определённые результаты.Уже общим местом стало утверждение, что американцев в Крыму особо интересовала возможность «убрать» из Севастополя Черноморский флот и поставить туда свои корабли. А это создавало для России гигантские проблемы с базированием и ставило под вопрос помощь Сирии/снабжение войск Асада. Т.е. это была та самая «большая политика» и к самой Украине это имело отношение весьма отдалённое. Газовый транзит из России, базы ЧФ — вот что делало Украину «участником» Большой Игры, вернее, её игровым полем.В понимании же белорусских «политиков», «аналитиков» и «журналистов» нет никакой Большой Игры, нет конкретных шкурных интересов того же Запада, а есть сплошное «международное право» и есть некие «принципы и ценности». И логика событий в Крыму/на Донбассе весьма проста: Россия «поссорилась» с Украиной. То есть политический уровень их таков, что они вполне искренне считают (или усердно делают вид, что считают) господина Порошенко самостоятельным политиком, легитимным президентомУкраины.То есть уж ДНР/ЛНР «автоматически» попадают в его ведение. Да, Лукашенко отправил «помощь» Донбассу, через господина Порошенко отправил. Кстати, если уж в Минске считают Порошенко «ровней» Лукашенко (а мы-то знаем, кто «возглавляет» Украину), то ни о каком «равном» диалоге между Минском и Москвой не может идти и речи. Чисто математически невозможно. Если что, то в России «люди равные Порошенко по статусу» — это Вован и Лексус… А в Белоруссии — цельный президент Белоруссии…Так вот та самая «интеграция», о которой так долго говорили на примере «Союзного государства», в случае с Крымом прошла удивительно легко и быстро. Это если с Белоруссией сравнивать. Крым — часть России в экономическом, финансовом, политическом и военном плане. Российские боевые самолёты без всяких «переговоров» перебрасываются на крымские аэродромы, а крымские призывники служат в Российской армии. Всё по-честному.Проблема же с белорусами заключается в том, что они точно так же хотят пользоваться всеми плюсами нахождения «внутри» России, но при этом категорически не хотят нести риски/тянуть лямку. Общий рынок — да, единые цены на энергоносители — да, общий рынок труда — да! Противостояние с НАТО? А мы люди мирные и ни с кем «гавкаться» не хотим… В принципе, эта самая «позиция» настолько чётко выкристаллизовалась и настолько уже всем понятна, что служит поводом для многочисленных шуток.Проблема Лукашенко заключается как раз в этом: начиная с кризиса зимы 2013/2014 Россия очень сильно поменялась. В принципе, она менялась начиная с 2000 года, однако поначалу эти события носили поступательный характер, изменения потихоньку накапливались… И вот сегодня Россия уже совсем другая страна, чем 18 лет назад. Кстати, Украина-2000 и Украина 2018 — тоже дверазные страны. Там тоже постепенно накапливались изменения, потом произошёл прорыв, вот только если Россия воюет с ИГИЛ, то Украина столь же решительно убивает собственных граждан.А вот Лукашенко совсем не поменялся, как и внешняя политика РБ, как и осознание политических реалий в этой стране. У России -2000 особого выбора, кроме как «вялотекущая» интеграция с Белоруссией, не было по определению, а вот Россия-2018 — уже совсем другая страна. То есть господин Лукашенко 22 года потратил на качественную имитацию «интеграционного процесса», а потом за несколько лет Крым «со свистом» вошёл в Россию на правах региона…Смешно получилось, не так ли? И никаких «интеграционных программ» не потребовалось: раз — и в дамках! А вот белорусы уже четверть века прикидывают и размышляют: а стоит оно того или не стоит? На примере Крыма/Белоруссии чётко видны все плюсы единого государства и все минусы неких мутных заумных псевдосхем.Схема «одна большая страна» работает: к крымчанам (несмотря на все привнесённые проблемы) отношение исключительно положительное: мы один народ. А вот к белорусам и Белоруссии за это же время сформировалось совсем другое отношение, схема «один бюджет — две внешние политики» не работоспособен ни разу.На вопрос, почему в «одном союзном государстве» разные цены на газ, можно смело отвечать, что, например, граждане СГ из России активно едут на войну в Сирию, а вот белорусы никуда не собираются и не видят в этом особой проблемы. Все вопросы по газу, финансам, уровню жизни отлично решаются в рамкахгосударства, а вот помогать неким мутным «союзным нейтралам» желающих мало.Есть версия, что негативное отношение к москвичам начало формироваться в годы ВОВ, когда до половины московских призывников (по вполне понятным, уважительным причинам!) получили «бронь». Народ, тем не менее, этого не понял. То есть негатив начал формироваться даже не к эстонцам… а именно к москвичам. Никакого национализма. Уважаемый, а вы почему на войну не едете? Это не ваша война? Понятно.Российские военнослужащие участвовали в конфликте на территории САР, российские «ихтамнеты» активно присутствовали на Донбассе. Банальные факты. И да, если российские «ихтамнеты» вам не сильно нравятся, и вы считаете их действия «преступными», то «за один тост» объясните, что делают американские войска на территории Сирии. Всё достаточно просто и банально и там, и там. Ну или надо бытьТак вот, почему-то в отличие от газового вопроса, никто в Минске не ударил себя по лбу: «мы же граждане Союзного государства, мы не должны бросать своих!» Не было этого, но все искренне «изумляются» дельте газовых цен: «А ведь у нас одно, Союзное (!) государство! А цены разные, непорядок!»Все разговоры о том, что РБ проводит «свою», «миролюбивую» политику, звучат достаточно несерьёзно: у белорусов банально нет ресурсов для проведенияполитики, не тот масштаб. Подход проще: «На военный учёт встану, а воевать не пойду».Для РБ «критически важны торгово-экономические отношения с Украиной и отсутствие санкций со стороны Запада?», прекрасно, просто прекрасно. А насколько важны для РБ торгово-экономические отношения с Россией и «кредитные» отношения с ней? Критически или не критически? А если вопрос поставить именно так? А если(а уже приходится) выбирать? Насчёт вот этого мутного «Союзного государства» Лукашенко ужеспросили, почему Белоруссия состоит в Союзном государстве с Россией, а не с Украиной? Это после того, как он посочувствовал «украинской борьбе за независимость».Как бы не было неприятно об этом говорить (и это не соответствует официальной позиции), но на Донбассе воюют между собой именно русские и украинцы (вот сказал, и самому стало страшно! аж поперхнулся). Есть такой взгляд на вещи (не факт, что он единственно правильный). Можно долго говорить о некоей «хунте», неких «нехороших фашистах» и «экстремистах», о том, что Правый Сектор гутарит по-русски, но на Донбассе именно русские и украинцы убивают друг друга.Нормальный такой межэтнический конфликт. Можно долго на это закрывать глаза, но тогда абсолютно непонятно, за каким чёртом так долго воюет украинская армия. Она не за «олигархов» воюет, она против русских жителей Украины сражается. Вот за это украинцы готовы «грызть землю». А межэтнические конфликты (например, Средняя Азия/Закавказье/Югославия) могут идти очень долго, весьма беспощадно и полностью бессмысленно.У нас с нашим официальным «интернационализмом» от этой правды шарахаются, как монашка от порнографии, но сути дела это не меняет. Хотя полуофициально тот же Песков заявил, что «он надеется(!), что у ополченцев Донбасса проблем со снарядами не будет». Такая вот «дружба».«Украина должна стать полноправным участником Союзного государства»? Сегодня об этом (когда украинская артиллерия бьёт по жилым кварталам Донбасса) может говорить только сумасшедший. Прежде всего категорически против будет то самое население России, чьим мнением, как обычно, многие забывают поинтересоваться.Странным (неприятным!) образом украинская «революция достоинства» носила вполне себе отчётливыйхарактер. Так, ещё раз насчёт того, что «народ восстал»: почему-то всеми, кто «анализирует» «агрессию Путина», категорически игнорируется тот факт, что, во-первых, «революция» шла при полной и открытой поддержке ЕС/США; а во-вторых, «революция» носила откровенно националистический характер, то есть она отражала интересы украинских националистов.ЕС/США для вас — это «весь мир»? Ну, так это уже ваши проблемы… Вот чёткое такое существует расхождение — для одних столь очевидное внешнее вмешательство недопустимо, для других же оно «то что доктор прописал». И по сути дела, уже изначально это две абсолютно несовместимые позиции. При этом «спорить дальше» абсолютно бессмысленно. Но, вообще, по логике, если неприкрытое вмешательство с Запада — это «нормально», то надо быть готовым к такому же вмешательству с Востока, пусть и в другой форме.Далее необходимо отметить, что Украина (почти как СССР) былагосударством. И надо-таки признать уже, что украинцы и русские — это два разных народа. От попыток играть в «один народ» мы плюсов не имеем, одни минусы. Признание (с самого начала), что конфликт на Донбассе носит межэтнический характер, на самом деле было политически гораздо более правильным. На Украине есть русские, а есть украинцы и, идя на поводу у украинской пропаганды, и признавать некую «Единую Украину», и пытаться говорить с «единым украинским народом» занятие для нас достаточно странное. Нет «единого украинского народа».Дело тут не в «генетической чистоте», а во вполне сформировавшейся у определённой части населения Украины психологии, категорически враждебной России. Что тут можно «ловить» — абсолютно непонятно. В ближайшие десятилетия русские и украинцы уже вполне очевидно «своими» не станут. Поэтому борьба за «всю Украину» со стороны России сегодня выглядит достаточно странно. Со стороны Белоруссии?Донецк и Луганск — вполне очевидно русские регионы, ориентированные на Россию. Они потому и ориентированы на Москву, потому что русские, а не потому, что «экономика», которой у нас сейчас так любят козырять. «Откровенный дебилизм» анализа Украины в России как раз в том, что у нас по «политкорректным» соображениям упирают его исключительно в экономику, полностью игнорируя этнический фактор. Так вот «экономика» как раз не является волшебной палочкой-выручалочкой, не решает она всех проблем. Эстония откровенно банкротится, но ни с какой Россией сотрудничать не хочет.Крым вернулся в Россию не только из-за политкорректной официальной причины «фашизма в Киеве», а потому что русский регион (а там «хоть камни с неба»). И никаких проблем с нахождением внутри России крымчане не испытывают. В отличие от нахождения внутри Украины. В конце концов, следуя исторической логике, Украина превратилась в националистическое государство, враждебное к этническим меньшинствам и управляемое из-за рубежа.И вот как раз на примере Крыма/Донбасса в Белоруссии наблюдается движение в прямо противоположных направлениях: если одни хотят исключительно в Россию и себя от неё не отделяют, то у других очень популярны «умные разговоры» про особое историческое наследие и даже «свою интеграционную миссию».При этом РБ не располагает какими-то серьёзными стратегическими ресурсами или там даже статусом/влиянием на уровне Польши или тем более Турции. Как это ни обидно, интеграция с Украиной (которая уже полностью невозможна) давалаРоссии достаточно много, ничего подобного интеграция с Беларусью дать не может (масштаб у страны не тот). А вот претензий и запросов у официального Минска ничуть не меньше…Какая-то эмоциональная близость к людям, которые за 25 лет независимостине поддержали Россию в сложной ситуации, тоже уже по понятным причинам отсутствует. То есть по факту так называемое «Союзное государство» себя изжило. Для него нет более ни рациональных (Беларусь — страна во всех смыслах проблемная, а зачем объединяться с тем, у кого одни проблемы на повестке дня?), ни эмоциональных (российские действия на Украине/в Сирии большой поддержки у белорусов не встретили) причин. Данная сказочная конструкция «не прошла проверку на прочность» в ходе украинского конфликта, если что. В ходе сирийского тоже не прошла.То есть, если официальному Минску сегодня ещё что-то надо от России, то надо что-то придумывать, предлагать и ехать в Москву договариваться. Вытаскивать же мумию «Союзного государства», размахивать ею и рассуждать о неких «единых ценах на газ» — признак откровенного политического бескультурья. Пока шёл «интеграционный процесс» (семимильными шагами) изменилась политическая ситуация в Европе и в мире (кардинальным образом) и все эти жалкие потуги оказались полным анахронизмом, следовательно, надо в принципе переоценить наши «союзнические отношения», и действовать уже исходя из текущих политических реалий.