18:57 02 марта
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Предсерийные МБР "Сармат" поступят на вооружение РВСН в ближайшее время

Глава комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Виктор Бондарев сообщил средствам массовой информации о том, что уже в ближайшее время на вооружение ракетных частей и соединений Вооружённых сил страны поступят новейшие ракеты «Сармат». Отмечено, что речь идёт о предсерийных межконтинентальных баллистических ракетах.

Напомним, что накануне, во время оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, впервые широкой аудитории были показаны испытания МБР «Сармат».

Предсерийные МБР "Сармат" поступят на вооружение РВСН в ближайшее время



Речь идёт о ракетах РС-28. Это ракетные комплексы нового поколения, способные преодолевать любую из существующих и перспективных систем ПВО-ПРО. Отличие комплексом активной защиты БСП (боевой стартовой позиции). РС-28 способна нести загрузочную информацию, дезориентирующую средства перехвата. Речь о программе ложных целей, которая и делает ракетный комплекс на сегодняшний день неуязвимым.

"Сармат" разработан в АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» в городе Миасс.

Использованы фотографии: Первый канал
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Комментарии 34

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  1. Alex-a832 Сегодня, 17:49
    Предлагаю натовцам классифицировать данную тяжёлую МБР под названием "Полный Писец" lol
    Alex-a832
    1. Владыка Ситх Сегодня, 17:51
      И снова напоминаю, я обещал , что как и другие новинки, эта в 2018 появится. А со мной спорили, говорили 2025-2030...
      Владыка Ситх
      1. Alex-a832 Сегодня, 17:56
        Видимо Вы с евроскептиками спорили, так как нормальный русский человек понимает, что сани уже разогнались laughing

        Цитата: Владыка Ситх
        И снова напоминаю, я обещал , что как и другие новинки, эта в 2018 появится. А со мной спорили, говорили 2025-2030...
        Alex-a832
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:00
          Дело в выборах и дело в том, что этот год очень важен. Считайте 40 год или даже 41.
          Владыка Ситх
          1. Владимир16 Сегодня, 18:06
            Цитата: Владыка Ситх
            Дело в выборах

            Дело вовсе не в выборах. Кроме Путина ни кого нет в кандидатах. Остальные просто ноль. Дебаты это явно показывают. А Путин просто живет Русью. Это его интерес жизненный возродить Россию, дабы жилось на Руси хорошо людям.
            Цитата: Владыка Ситх
            И снова напоминаю, я обещал ,

            С небес спуститесь. Обещать может лишь создатель. Или Вы автор данных вооружений?
            А вот верили мы все, что с колен поднимемся. Путину спасибо от всей души.
            Владимир16
            1. Владыка Ситх Сегодня, 18:15
              К выборам, не в смысле добавить пару процентов, тут как раз сомнений нет. А кто му что год очень важен.
              А насчет создатель или не создатель, сколько раз конструктора переносили сроки, им то лучше знать, они ведь создатели. А я все равно говорил, "посмотрите будет в 2018!". Так и произошло. Можете считать вангой или еще кем.

              Путину и тем, кто с ним работает большое спасибо, тут вопросов нет.
              Владыка Ситх
              1. Svarog Сегодня, 18:44
                Да за возрождение армии Путину спасибо. Но в остальном полный швах.. к сожалению.
                Svarog
          2. Alex-a832 Сегодня, 18:07
            Цитата: Владыка Ситх
            Дело в выборах и дело в том, что этот год очень важен. Считайте 40 год или даже 41.


            Согласен про предвоенные, впечатление такое же, но Гитлер в те годы собрал силу, а у матрасников мобилизовать ЕС не получается. Ядерный вариант им не особо нравится - для бизнеса вреден.
            Alex-a832
          3. ul_vitalii Сегодня, 18:10
            Многие на форуме этому не верят, на соседней ветке их пруд пруди, чуть ли не со сборочного цеха интервью дают.
            ul_vitalii
            1. Dart2027 Сегодня, 18:23
              Цитата: ul_vitalii
              чуть ли не со сборочного цеха интервью дают

              За такое интервью болтун получит, если ему повезет, от первого отдела предприятия, но скорее всего будет разговаривать с "кровавой гебней" .
              Dart2027
        2. bk316 Сегодня, 18:33
          сани уже разогнались

          Один мой знакомый, ну очень информированный человек на мои сетования "что конечно мы сделали очень неплохие образцы оружия, но это ГДЕ ЖЕ СЕРИЯ?" В начале 17 года сказал подожди 2-3 года пока полностью закончится обновление производственной базы.
          Все очень удивятся когда все это заработает.
          bk316
      2. Piramidon Сегодня, 18:41
        Цитата: Владыка Ситх
        И снова напоминаю, я обещал , что как и другие новинки, эта в 2018 появится.

        А Вы от скромности не умрете. Обещали и сделали. Спасибо Вам, "великий конструктор ракетной техники", и огромная признательность от всех граждан России, за то, что выполнили свое обещание good
        Пы.Сы. Ну хотя бы "предсказывал", а не "обещал".
        Piramidon
  2. Черный_Ватник Сегодня, 17:50
    Завтра в утреннем номере "Вашингтон пост": Ожидается резкое увеличение цен на туалетную бумагу в Вашингтоне.
    Черный_Ватник
    1. zyzx Сегодня, 17:58
      Цитата: Черный_Ватник
      Завтра в утреннем номере "Вашингтон пост": Ожидается резкое увеличение цен на туалетную бумагу в Вашингтоне.

      Скорее услуги психиатров.
      zyzx
    2. сибиралт Сегодня, 18:00
      Скорее, на памперсы. lol
      сибиралт
    3. MadCat Сегодня, 18:37
      Цитата: Черный_Ватник
      Завтра в утреннем номере "Вашингтон пост": Ожидается резкое увеличение цен на туалетную бумагу в Вашингтоне.

      не перестает удивлять количество постов с "юмором" на основе туалетных принадлежностей, это не американцам нужно к психиатру, точно говорю.
      MadCat
  3. МИХАН Сегодня, 17:50
    Надеюсь к нам на Урал , в свободные шахты...Ждемс!
    МИХАН
    1. собаковод Сегодня, 17:52
      МИХАН Сегодня,
      Надеюсь к нам на Урал , в свободные шахты...Ждемс!
      Притирать будут. "хе-хе-хе"
      собаковод
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:06
        Реальный вариант, на Урале люди надёжные, размещением ракет достойны. smile
        ul_vitalii
    2. Терский Сегодня, 18:10
      Цитата: МИХАН
      Надеюсь к нам на Урал , в свободные шахты..

      Михан, hi ! А они там остались , ну хотя бы одна? По долгу службы приходилось бывать в 59 Карталинской дивизии РВСН, в то время (1977-78 г.г.) она имела 46 ШПУ и 7 УКП. В 2003г. благодаря вечно синему Уральскому колдырю дивизия была расформированна и размародёренная под аплодисменты заморских инспекторов. Ракеты разобраны, распилены, шахты взорваны.Так что начинай копать шахту , иначе на Урал ни одной не выделят laughing Ну а это пруф для подтверждения слов. Одна из 46 ШПУ ( вернее её останки)
      Терский
      1. DenZ Сегодня, 18:27
        Цитата: Терский
        Михан, ! А они там остались , ну хотя бы одна?

        Я хоть и не Михан но отвечу- Вы про РВСН в Ясном Оренбургской области что- ни будь слышали? А Карталинскую, да, попилили там уже только то что Вашем фото.
        DenZ
        1. Терский Сегодня, 18:40
          Цитата: DenZ
          Вы про РВСН в Ясном Оренбургской области что- ни будь слышали?

          Было дело, но прокамадировался там очень небольшой промежуток времени. Там в сентябре 79 года заступил на боевое дежурство первый в дивизии ракетный полк, оснащённый Р-36М УТТХ, Но суть то не в том , был небыл, знаком не знаком- по состоянию на 92 г. там было 10 полков суммарным ШПУ в количестве 67 шахт . Что имеем на сегодня - 4 полка по 6 ШПУ. Как то так, коллега.hi
          Терский
      2. МИХАН Сегодня, 18:55
        Цитата: Терский
        Михан, ! А они там остались , ну хотя бы одна?

        Есть , еще с 90-х "заброшены" ..Все внутри сохранилось и даже бронеколпак..! Хотя его пытались ковырять, "металлисты 90-х"...Завалили взрывом вход просто и ВСЕ!
        Фото не буду выкладывать, а то либерастня передаст .. soldier
        МИХАН
  4. keeper03 Сегодня, 17:57
    Не плохо бы показательный пуск сделать через всю страну или на середину Тихого океана ! wassat good
    keeper03
    1. Vard Сегодня, 18:00
      Так летали уже... И успешно!
      Vard
      1. Рязанец87 Сегодня, 18:21
        "Сармат"? В декабре 2017 только первые бросковые испытания были, с задержкой на 1,5 года.
        А Бондарев и про ПАК ФА много чего обещал. Напомнить или сами вспомните?
        Рязанец87
        1. Данила75 Сегодня, 18:43
          Цитата: Рязанец87
          "Сармат"? В декабре 2017 только первые бросковые испытания были, с задержкой на 1,5 года.

          Вы о всех испытаниях Сармата знаете,или только о тех,что в Вики нарыли? Далее...Модернизация Воеводы уже была трижды. Больше до посинения не получается продлевать срок службы.Последний раз срок продлили до 20 года.Точка.Вот 20-й год и был той границей,которую установили разработчикам Сармата. А теперь к нашим баранам...вы знаете на какой стадии готовности Сармат в данный момент? Уверен ,что нет. А я вот думаю,что Сармат начнет поступать на дежурство либо в конце этого года,либо в следующем.
          А врать несколько лет,потом обьявлять на весь мир,что у нас есть разное новое оружие,о котором на западе только мечтают,ради пяти минут замешательства супостата смысла нет. Вранье быстро вскрывается и Путина на весь мир бы обозвали балаболом. При этом,лазер,ракеты,Ю-71-это не пустышка в стиле Звездных воин,тк в отличии от рейгановской болтовни,наши проекты реализуемы и не дороги,по сравнению со Звездными войнами.
          Данила75
    2. Серый брат Сегодня, 18:14
      Цитата: keeper03
      Не плохо бы показательный пуск сделать через всю страну или на середину Тихого океана !

      По Куре отстреляются скорее всего.
      Серый брат
  5. nikolaev Сегодня, 18:06
    " в ближайшее время" - это вчера ?
    nikolaev
  6. Геркулесыч Сегодня, 18:09
    Ждем анонса антигравилета? good Или подземного сверхзвукового поезда? lol belay
    Геркулесыч
  7. Оператор Сегодня, 18:32
    "Сармат" с маневрирующими боевыми блоками (и метаматериальным стелс-покрытием ББ) - это всерьез и надолго.

    А всякие разные "Кинжалы"и "Песцы" - временный вариант для доведения вероятного противника до полной прострации bully
    Оператор
    1. алегро Сегодня, 18:43
      маневрирующие блоки стоят и на "сатане" и на "стилете" и до 50 ложных блоков которые не возможно отличить от настоящих,ну и что здесь нового
      алегро
  8. алегро Сегодня, 18:39
    свежо предание да верится с трудом,одно фарфаронство,такие изделия испытываются не день,не неделю и не месяц,к 2028 году поставят на вооружение,а к этому времени много воды утечет,все забудется ,,за 18 лет ни черта не делалось,а уж за последние пять ну-ну
    алегро
    1. bk316 Сегодня, 18:50
      Еще один. А су-57 вы в каком году обещали? в 35?
      Собрать вас всех в одну кучу и отбомбиться по вам "картонными ракетами" с "надувных самолетов"
      bk316
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