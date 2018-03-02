Предсерийные МБР "Сармат" поступят на вооружение РВСН в ближайшее время

Глава комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ Виктор Бондарев сообщил средствам массовой информации о том, что уже в ближайшее время на вооружение ракетных частей и соединений Вооружённых сил страны поступят новейшие ракеты «Сармат». Отмечено, что речь идёт о предсерийных межконтинентальных баллистических ракетах.Напомним, что накануне, во время оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, впервые широкой аудитории были показаны испытания МБР «Сармат».Речь идёт о ракетах РС-28. Это ракетные комплексы нового поколения, способные преодолевать любую из существующих и перспективных систем ПВО-ПРО. Отличие комплексом активной защиты БСП (боевой стартовой позиции). РС-28 способна нести загрузочную информацию, дезориентирующую средства перехвата. Речь о программе ложных целей, которая и делает ракетный комплекс на сегодняшний день неуязвимым."Сармат" разработан в АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» в городе Миасс.