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ТЭЦ Украины массово переходят на мазут
Официальный сайт компании Киевэнерго, а также сайты целого ряда других энергетических компаний Украины, публикуют заявления об экстренных мерах по восстановлению объёмов генерации тепла и частично электроэнергии. Для этого, как заявлено, проводится «местная диверсификация». Генерирующие мощности переводятся с газового топлива на мазут. Масштабное использование мазута украинскими тепло- и электрогенерирующими предприятиями начато впервые за долгое время. Заявлено, что это делается с целью «экономии газа».
Из сообщения пресс-службы Киевэнерго:
Добавлено:
Ситуация разворачивается на фоне заявлений «Газпрома» о расторжении всех без исключения контрактов с «Нафтогазом».
Пётр Порошенко на этом фоне призвал граждан Украины «прикрутить» газ.
Порошенко:
Из сообщения пресс-службы Киевэнерго:
Ежесуточно на двух ТЭЦ Киева, обеспечивающих теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тысячи тонн мазута. Таким образом, суточные затраты газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 сократятся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб.м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток.
Добавлено:
Режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменён после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.
Ситуация разворачивается на фоне заявлений «Газпрома» о расторжении всех без исключения контрактов с «Нафтогазом».
Пётр Порошенко на этом фоне призвал граждан Украины «прикрутить» газ.
Порошенко:
Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах.
Использованы фотографии: energynews.com.ua
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