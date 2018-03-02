07:10 03 марта
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ТЭЦ Украины массово переходят на мазут

Официальный сайт компании Киевэнерго, а также сайты целого ряда других энергетических компаний Украины, публикуют заявления об экстренных мерах по восстановлению объёмов генерации тепла и частично электроэнергии. Для этого, как заявлено, проводится «местная диверсификация». Генерирующие мощности переводятся с газового топлива на мазут. Масштабное использование мазута украинскими тепло- и электрогенерирующими предприятиями начато впервые за долгое время. Заявлено, что это делается с целью «экономии газа».

Из сообщения пресс-службы Киевэнерго:
Ежесуточно на двух ТЭЦ Киева, обеспечивающих теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тысячи тонн мазута. Таким образом, суточные затраты газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 сократятся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб.м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток.


Добавлено:

Режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменён после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.


ТЭЦ Украины массово переходят на мазут


Ситуация разворачивается на фоне заявлений «Газпрома» о расторжении всех без исключения контрактов с «Нафтогазом».

Пётр Порошенко на этом фоне призвал граждан Украины «прикрутить» газ.

Порошенко:
Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах.

Использованы фотографии: energynews.com.ua
68

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 160

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  1. Охотовед 2 Вчера, 18:15
    Что-то Мне подсказывает, наступает трындец - энергосистеме! Да и отопительной - тоже. negative доскакались!
    Охотовед 2
    1. Монос Вчера, 18:18
      А мазут-то у них откуда?
      Монос
      1. 210окв Вчера, 18:22
        Виктор hi Ну наверное на амерзском корабле под видом дерьмократического мазута подогнали "" с Новороссийска.А Порошенко советую самому прикрыть...сифон.А что,на сайте слово "",кстати просто нехороший в переводе уже запрещено?
        Цитата: Монос
        А мазут-то у них откуда?
        210окв
        1. cniza Вчера, 18:36
          Наступают интересные времена.
          cniza
          1. Svarog Вчера, 18:48
            Цитата: cniza
            Наступают интересные времена.

            Наконец то.. Все ждал, когда же за все "хорошее" бандере пинка дадут.. И вот началось.. смачно так. Рассчитываю на продолжение... Хотелось бы видеть, как признают ДНР и ЛНР.
            Svarog
            1. Rusland Вчера, 18:59
              А запад то молчит, не истерит или до нас это не доходит. Аннулировали контракт, это круто!
              Rusland
              1. Svarog Вчера, 19:39
                Цитата: Rusland
                А запад то молчит, не истерит или до нас это не доходит. Аннулировали контракт, это круто!

                Так у них рыло.. даже не в пуху, а в овне .. Решение то суд у них кривое вынес.. и пинок в том числе и по их заду пришелся laughing
                Svarog
                1. Telakh Вчера, 21:23
                  Мне всегда казалось что гпром сплавлял сжжный газ сосидам за полцены, те продавали населению за европейскую цену, разницу делили пополам. С чего вдруг все эти скачки по обе стороны вентиля пока выгодоприобретатели передоговариваются?
                  Telakh
              2. шура матросов Вчера, 19:41
                Аннулировать - громко сказано. Получается, что Стокгольмский арбитраж своим решением отменяет значитильную часть контракта. Соответственно необходимо подписать документы, регулирующие формирование цен, исходя из решения судей. К тому же 'Газпром' не может разорвать договора в одностороннем порядке, только через суд. А пока будет решение суда - наступит декабрь 2019. На этом все и закончится.
                К тому же американцы (со своим СПГ) и прибалты (с незагруженным газовым терминалом) явно будут рады.
                шура матросов
                1. Berkut24 Вчера, 22:00
                  А до решения суда по финансовым причинам приостановить выполнение контракта....
                  Berkut24
                2. dauria Вчера, 23:25
                  Получается, что Стокгольмский арбитраж своим решением отменяет значитильную часть контракта.


                  Ни фига не понимаю . Но Газпром сам выбрал этот суд. Значит , обязан выполнять решения суда. И оспаривать в высшей инстанции , если это предусмотрено. Говорить теперь, что суд "плохой" , ставить решения суда причиной разрыва контракта - смешно и глупо. Разрывать, закручивать вентиль - право Газпрома, отвечать всё равно Газпрому за это , а не Стокгольму.
                  "Я буду жаловаться на короля!!! Крошки, за мной"
                  dauria
                3. helmi8 Сегодня, 00:19
                  Цитата: шура матросов
                  . К тому же 'Газпром' не может разорвать договора в одностороннем порядке, только через суд. А пока будет решение суда - наступит декабрь 2019. На этом все и закончится.

                  Вот вам ответ...
                  Компания «Газпром» отказалась начать с 1 марта поставки газа для нужд «Нафтогаза Украины», несмотря на то, что украинская компания внесла предоплату. Причиной отказа названо отсутствие одобренного обеими сторонами допсоглашения к действующему контракту.
                  «Как говорится, дорого яичко к Христову дню. Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — пояснил зампред правления «Газпром» Александр Медведев, слова которого приводятся в сообщении компании, поступившем в РБК.

                  Подробнее на РБК:
                  https://www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97bdfd9a
                  7947442304d6a5?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yan
                  dex.com
                  helmi8
              3. Василенко Владимир Вчера, 20:59
                Цитата: Rusland
                А запад то молчит, не истерит или до нас это не доходит.

                они просто понимают, что могут быть следующими
                Василенко Владимир
              4. SOF Вчера, 21:44
                Цитата: Rusland
                А запад то молчит, не истерит или до нас это не доходит

                Как вчера выразился Шахназаров :"Президент, открыл "партнёрам" прикуп".
                Те, надо думать, прифигели маленько....
                Теперь, продолжая карточную тему, вероятно, пока не пересмотрят свои карты, будут помалкивать...
                SOF
            2. Чёрный Вчера, 20:01
              ТЭЦ Украины массово переходят на мазут
              ...берите канадский wassat
              Чёрный
            3. helmi8 Вчера, 22:30
              Цитата: Svarog
              Хотелось бы видеть, как признают ДНР и ЛНР.

              Интересно будет, если народ из Украины начнет массово бежать на Донбасс... wink
              helmi8
          2. хрыч Вчера, 19:11
            Цитата: cniza
            Наступают интересные времена

            Кизяк спасет Незалежную wassatа времена действительно интересные
            хрыч
            1. Serg Koma Сегодня, 00:04
              Цитата: хрыч
              Кизяк спасет Незалежную

              У них скотины нет, только скоты остались, а с них какой кизяк - одно г овно прёт непотребное для благих нужд!
              Serg Koma
          3. шура матросов Вчера, 19:29
            Да ладно там. Эти 'интересные времена' скоро загонят украинцев в могилу, а Вы 'наступают'. Школьников по домам, отопление прикрутить, можно 'веерными' отключениями побаловаться - экономика должна быть экономной wassat ! А там президент обещает скорую весну - вообще все будет нипочем, наверное, может быть belay
            шура матросов
          4. Подрезчик Вчера, 22:37
            Я уж прошу прощения , но...
            Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить

            От души хочется верить, что еще не все в этом поросенке пропало... wink
            На самом деле все!!! Животное, рассуждающее каким образом его народ должен "подтянуть" поясок, когда эта жирующая свинья на фоне обнищавшего народа гуляет на Мальдивах... am
            Подрезчик
          5. Orionvit Сегодня, 01:25
            Цитата: cniza
            Наступают интересные времена.

            Очень интересные. С одной стороны рад за украину, доскакались laughing , с другой стороны сам здесь проживаю, так что не очень.
            Orionvit
        2. Монос Вчера, 18:59
          Приветствую, Дмитрий hi
          Цитата: 210окв
          А что,на сайте слово "",кстати просто нехороший в переводе уже запрещено?

          laughing Я таких слов столько знаю... """"""""""""""""""""""""
          """""""""""""""""""""""""
          """""""""""""""""""
          Монос
          1. Svarog51 Сегодня, 05:40
            Виктор, моё почтение hi
            Я таких слов столько знаю... """"""""""""""""""""""""
            """"""""""""""""""""""""
            "
            """""""""""""""""""

            Гы-ы! Я тоже знаю good
            wink
            Svarog51
      2. Victor Jnnjdfy Вчера, 18:28
        Мазут резервное топливо. На каждой ТЭЦ есть необходимый запас. У нас ТЭЦ работают на основном виде топлива либо газе, либо угле.
        Victor Jnnjdfy
        1. 210окв Вчера, 18:40
          Совершенно верно.И резерв этот дней на десять.
          Цитата: Victor Jnnjdfy
          Мазут резервное топливо. На каждой ТЭЦ есть необходимый запас. У нас ТЭЦ работают на основном виде топлива либо газе, либо угле.
          210окв
          1. Victor Jnnjdfy Вчера, 19:21
            Все верно, 210окв. Дней на десять, если баки с мазутом под завязку и ТЭЦ несет максимальную нагрузку . Мазут нужно регулярно подвозить.
            Victor Jnnjdfy
        2. ul_vitalii Вчера, 18:46
          Как правило трёх дневный запас (в баках), причем постоянный подогрев, задействованы паровые котлы.
          ul_vitalii
          1. 210окв Вчера, 18:55
            Это все зависит от расположения станции и сроков поставки топлива.Основного.Верно,вна на несколько дней.Но думаю что растянут на пару недель.
            Цитата: ul_vitalii
            Как правило трёх дневный запас (в баках), причем постоянный подогрев, задействованы паровые котлы.
            210окв
            1. Rusland Вчера, 19:09
              Дмитрий, приветствую hi вот с постоянным подвозом может быть у них проблема, у нас же в отопительный сезон это чётко резервируется, сразу эшелон подгонят.
              Rusland
      3. Серый брат Вчера, 18:29
        Цитата: Монос
        А мазут-то у них откуда?

        Из Белоруссии.
        Серый брат
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:46
          Цитата: Серый брат
          Из Белоруссии.

          вы не совсем правы
          По данным российского офиса группы Argus Media, в 2017 г. экспорт ДТ из России в Украину вырос в 3 раза до 1,2 млн. т. Согласно прогнозам “Консалтинговой группы А-95”, его объемы в 2017 г. достигнут 1,9 млн. т. Разница в цифрах может объясняться тем, что часть российского ресурса реэкспортируется на украинский рынок под видом белорусского.
          Angel_and_Demon
          1. Серый брат Вчера, 18:58
            Цитата: Angel_and_Demon
            вы не совсем правы

            Мазут это отходы нефтеперегонного производства, а не дизельное топливо.
            А белорусские НПЗ когда-то обеспечивали топливом всё западную группу войск СССР - там мазута завались и он дешёвый.
            Серый брат
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:09
              Цитата: Серый брат
              А белорусские НПЗ когда-то обеспечивали топливом всё западную группу войск СССР - там мазута завались и он дешёвый.

              это было когда-то, сейчас наши два завода модернизированы на глубокую переработку нефти, а в\на украине работают два своих завода, они не модернизировались
              Angel_and_Demon
              1. Серый брат Вчера, 19:12
                Цитата: Angel_and_Demon
                это было когда-то, сейчас наши два завода модернизированы на глубокую переработку нефти,

                Мазут по любому получается - от этого никуда не деться.
                Белорусский мазут даже в Европу поставляется, через Украину кстати.
                Серый брат
        2. 210окв Вчера, 18:56
          Ан нет!Это НАШ бизнес.
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Монос
          А мазут-то у них откуда?

          Из Белоруссии.
          210окв
      4. Angel_and_Demon Вчера, 18:44
        Сегодня 75% всего топлива, которым заправляются украинские водители, или сделано из российской нефти, или импортируется из России

        вот как то так request
        Angel_and_Demon
        1. Серый брат Вчера, 19:02
          Цитата: Angel_and_Demon
          вот как то так

          Они на мазуте ездят штоле? laughing
          Серый брат
          1. Angel_and_Demon Вчера, 19:11
            Цитата: Серый брат
            Они на мазуте ездят штоле?

            нет - они свою больше в мазут и печное топливо переводят, ну еще поставки из азербайджана но это тоже мало
            Angel_and_Demon
      5. Наблюдатель2014 Вчера, 18:45
        Монос hi
        А мазут-то у них откуда?
        В кредит взяли laughing Сдаётся мне что всётаки В.В.Путина укропам удалось из себя вывести laughing С 2014 го пытались сделать как могли.А оказалось делов то.2.5 лярда зелени отсудить.Петя нашёл всё таки болевую точку.Петя беги За такие деньги за любой повод карачун будет теперь laughing
        Наблюдатель2014
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:54
          Цитата: Наблюдатель2014
          Петя беги За такие деньги за любой повод карачун будет теперь

          уже наверное поздно hi
          Angel_and_Demon
          1. 210окв Вчера, 19:42
            Уу!Какая эволюция..
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Наблюдатель2014
            Петя беги За такие деньги за любой повод карачун будет теперь

            уже наверное поздно hi
            210окв
        2. Монос Вчера, 18:56
          Приветствую, Сергей hi
          И ради этого 4 года мучений...?
          Монос
          1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:00
            Монос Виктор 100%.Ну сами же видите что так и получилось.Лучше ужасный конец для Украины .Чем ужас без конца.Наверное это была та самая последняя капля.И она упала в чашу терпения Путина.Теперь главное под этот повод давить по всем фронтам что есть мочи.Пора заканчивать этоу вакханалию.Заодно и ВСУ всыпать за обстрелы народа.
            Наблюдатель2014
            1. Монос Вчера, 19:02
              Цитата: Наблюдатель2014
              Теперь главное под этот повод давить по всем фронтам что есть мочи.Пора заканчивать этоу вакханалию.Заодно и ВСУ всыпать за обстрелы народа.

              Так то оно так... Но вот, что потом?
              Монос
              1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:13
                Монос
                Но вот, что потом?
                Потом присоединить юговосток к Новороссии.И строить отношения как с соседним государством. В любом случае Украина как единое целое не нужна.Да она сама себе теперь не нужна.Накой сдалась территория где любое производство теперь убыточное без рынка сбыта и дешёвой энергией.Да ещё с долгами более 80 лярдов Только чернозём остаётся.И гастарбайтерами деньги зарабатывать.России нужно под этот повод проводить хитрей миграционную политику.Либо ПМЖ и просто в гости приехать.Либо никак.Никакой работы в РФ.Давить нужно по всем фронтам.
                Наблюдатель2014
                1. ul_vitalii Вчера, 19:25
                  Опять начнут запад на уши ставить, контракт то наши аннулировали, они в шоке, с ними так ещё не поступали. hiДоброго вечера всем.
                  ul_vitalii
                  1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:27
                    ul_vitalii
                    начнут запад на уши ставить, контракт то наши аннулировали, они в шоке, с ними так ещё не поступали.
                    Вот и плохо что не поступали.Нечего с ними цацкаться было столько лет.
                    Наблюдатель2014
                    1. ul_vitalii Вчера, 19:48
                      Да, Сергей, похоже последняя струна у нас лопнула
                      ul_vitalii
                      1. Дрюня2 Вчера, 20:26
                        будет показательная порка ?
                        what
                        Дрюня2
            2. Genry Вчера, 22:04
              Цитата: Наблюдатель2014
              Наверное это была та самая последняя капля.И она упала в чашу терпения Путина.Теперь главное под этот повод давить по всем фронтам что есть мочи.Пора заканчивать этоу вакханалию.

              Скорее всего 1 марта открылся, запланированный ранее, сезон охоты. Оружие приготовлено, техника заправлена, холода закончились (весна по календарю), ....
              Короче - сами открыли окно Овертона. Россия перестала отступать и переходит в контратаку. Теперь всё будет жестко!
              Genry
              1. Наблюдатель2014 Вчера, 22:09
                Genry
                Россия перестала отступать и переходит в контратаку. Теперь всё будет жестко!
                Я лично свечку в церкви за такое дело поставлю
                Наблюдатель2014
              2. антивирус Вчера, 22:15
                может просто припугнуть к 18 марта и потом найти компромисс? что бы не очень кричали "нечестныйвыбор". потом договоримся.
                все окно переговоров не закрывать,в форточку записками надо же иногда меняться
                антивирус
                1. Наблюдатель2014 Вчера, 22:59
                  антивирус
                  может просто припугнуть к 18 марта и потом найти компромисс? что бы не очень кричали "нечестныйвыбор". потом договоримся.
                  все окно переговоров не закрывать,в форточку записками надо же иногда меняться
                  Компромис?! Да Путин на грани балансирует который год.Тратя нервы,энергию и самое главное жизнь русских.Хватит.Стоп.Меня лично задостало это всё. am
                  Наблюдатель2014
      6. виктор н Вчера, 18:47
        От Лукашенко мазут?
        виктор н
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:56
          Цитата: виктор н
          От Лукашенко мазут?

          Если еще год назад в этом сегменте безоговорочно доминировали железнодорожные поставки из Беларуси, то к осени 2017 г. российский трубопроводный экспорт практически сравнялся с ними по весу и значению. К осени по продуктопроводу поступало уже 25% всего импорта ДТ в Украину. Это заметил даже комбат Семен Семенченко, который в конце ноября добавил в коллекцию своих блокад еще и блокирование работы терминала в Новограде-Волынском.
          Angel_and_Demon
      7. Mavrikiy Вчера, 20:46
        Цитата: Монос
        А мазут-то у них откуда?

        "Минск нам поможет!" Или зря целовались в засос?
        Mavrikiy
      8. Василенко Владимир Вчера, 20:58
        Цитата: Монос
        А мазут-то у них откуда?

        да фиг с мазутом, как они его собираются использовать на ГАЗОВЫХ станциях?!
        Василенко Владимир
      9. FalconD Вчера, 21:26
        Да и дров на Диком поле не особо много!
        FalconD
    2. МИХАН Вчера, 18:28
      Цитата: Охотовед 2
      Что-то Мне подсказывает, наступает трындец - энергосистеме! Да и отопительной - тоже. negative доскакались!

      Ну до лета доживут...А Газ нынче в цене ! Накрыло европу и США арктическим холодом ..
      Все же Россию Бог не забывает в трудную минуту ..! soldier
      МИХАН
      1. sabakina Вчера, 19:00
        МИХАН, ну ты как маленький... wink
        sabakina
        1. andrewkor Вчера, 19:27
          Это который Крым первый раз взял аж в 1737 году, да не удержал. Уважаемый дядька ,инженер хороший,да не угодил Елизавете, но долго прожил.
          andrewkor
        2. МИХАН Вчера, 21:05
          Цитата: sabakina
          МИХАН, ну ты как маленький... wink

          laughing good Ну все правильно Сабакина , я тут как "детская непосредственность" говорю истину..(почти)) ...И многих это жутко бесит !
          Жить мне осталось недолго и поэтому имею право , говорить то что думаю (пусть и коряво ...) hi
          МИХАН
          1. FalconD Вчера, 21:28
            Жить мне осталось недолго....

            Куда собрался?
            FalconD
            1. МИХАН Вчера, 21:43
              Цитата: FalconD
              Жить мне осталось недолго....

              Куда собрался?

              В Атаку...Последнюю ! soldier

              Устал я уже мужики ...Вот бы так и умереть в атаке кровавой....! soldier
              МИХАН
              1. FalconD Вчера, 23:55


                Тогда вот так!)
                FalconD
    3. Умник Вчера, 18:34
      Украинцы понтовались понтовались и до понтовались)))
      Умник
      1. iliitchitch Вчера, 18:56
        Цитата: Умник
        Украинцы понтовались понтовались и до понтовались)))

        У них есть ещё способ перезимовать - температуру тела понизить , и в анабиоз . Хоть мозг эти долбоящеры канифолить перестанут .
        Газ не давать . У них же есть "реверсивные поставки" , уголёк "пенсильванский" . Биогаз от собсвенного , гм , ну вы поняли чего , опять же . О , этого добра у них просто завались .
        iliitchitch
        1. Mavrikiy Вчера, 20:51
          Способов много, это да. Но прокидать теплом то будут стариков, однозначно. А бандеровцы в тепле себе не откажут. За что боролись?
          Mavrikiy
    4. 30 вис Вчера, 18:52
      "У нас работа будет - у них нет. У нас пенсии будут - у них нет. У нас поддержка людей - детей и пенсионеров - будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну", - Хотел ....! Получил !!!---" Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах ".заявил Порошенко.
      30 вис
    5. сибиралт Вчера, 18:56
      Хх-е. Почти каждый школьник советской школы по таблице теплотворности мог узнать, что у газа его больше, чем у мазута. lol Кому они там голову дурят? belay
      сибиралт
      1. FalconD Вчера, 21:29
        А это тут причём? Вопрос в том, что есть в наличии
        FalconD
    6. andrewkor Вчера, 19:19
      В старой литейке на ТАПОиЧ (9- й цех), работающей на газе, мазутные печи все равно сохранялись,на всякий случай.
      andrewkor
    7. Ююка Вчера, 19:53
      Цитата: Охотовед 2
      Что-то Мне подсказывает, наступает трындец - энергосистеме! Да и отопительной - тоже. negative доскакались!


      Через неделю уже хороший "плюс" в регионеrequest на месячишко раньше бы... а лучше в 2014-м
      Ююка
    8. антивирус Вчера, 20:09
      ТЕПЕРЬ УЛЫБКА ЛАВРОВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНО ХОЛОДНА.
      мы всегда за все хорошее, против всего плохого( и против вшей)
      антивирус
      1. FalconD Вчера, 21:30
        Счастье это не когда у тебя теленок родился, а когда у соседа корова сдохла! Так по Вашему?
        FalconD
  2. Комментарий был удален.
    1. ul_vitalii Вчера, 18:19
      Своим то наверное не пожелаешь, не уподобайся украм.
      ul_vitalii
      1. Комментарий был удален.
        1. мордвин 3 Вчера, 19:14
          Цитата: Диванный Хенераль
          начит когда в 90-е годы в РФ был полный развал, страна стояла на краю пропасти, в том числе и продуктовой - что-то никто не кинулся нам помогать. а втюхивали по бешенным бабкам "окорочка буша". Спаивали польскими красительными ликерами и так далее. И ни у кого "душенька не болела".

          Не хочу быть таким.
          мордвин 3
          1. Rusland Вчера, 20:08
            Какой-то оптимист, сейчас и по левой, и по правой, и между глаз одновременно, а сдачу получают в аптеке после выписки. smile
            Rusland
    2. 210окв Вчера, 18:23
      А подумать головой слабо!?..Детей в роддомах.Носит же таких земля.
      Цитата: Диванный Хенераль
      жду картинку замерзших детей в роддомах, стариков в подвалах и так далее.
      слезу все равно пускать не буду.
      P.S. Лишь бы только не оказалось предвыбороной игрой на публику со стороны сами знаете кого.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
        1. 210окв Вчера, 18:42
          Где пьяница Петька,а где младенцы?Разницу улавливаете?Или совсем с головой плохо стало?
          Цитата: Диванный Хенераль
          носит. фото напомнить пети в табличкой "Я Волноваха!" или сами вспомните?
          210окв
          1. Комментарий был удален.
            1. Azim77 Вчера, 19:24
              Цитата: Диванный Хенераль
              Ну раз первый "образ" не дошел, запущу второй. Может ближе станет.
              Отрубая газ, вы по наивности полагаете, что вы его отключаете злобному "бандеровцу" и "правосеку" - т.е. избирательно "плохим и нехорошитм", а "добрые и правильные" - у них все хорошо? Вы полагаете, что теперь мерзнуть будет кличко, порошенко, тягнибок?


              У младенцев в роддомах, детей в школах есть родители, отцы. Судьбы их потомков в их руках и на их совести. И если они не понимают или не хотят понять причины происходящего, готовы молча терпеть все невзгоды и своих политиков, то и винить должны в этом только себя.
              Azim77
              1. Диванный Хенераль Вчера, 19:30
                ну расскажите мне, как родители, отцы и так далее будут обеспечивать центральное отопление в вышеупомянутых учреждениях.
                понимание причин тут роли не играет. есть действие, есть противодействие. И у первого и у второго есть последствия. ВСЕ,
                Диванный Хенераль
              2. Rusland Вчера, 20:21
                Да нет у него детей и не было, так собирательный образ, он вас всех тролит, а вы уши развесили.
                Rusland
      2. Лев Бронш Вчера, 19:13
        А никто никому ничего и не отрубал! вы на сайт нафтогоаза зайдите и счётчик "дней без москальского хазу" посмотрите. А он до сих пор тикает -там больше 700 дней!! Добровольного отказа от газа от Газпрома!! Так кто кому что отрубил?? request Тем более, повторюсь, запасы в ПХГ более 9 млрд. кубов, что означает возможность использования до 5 млрд. кубов!! Это всей украине на 2-а, повторю - 2-а месяца жизни!! блин, до мая!! Нафиг им вообще у кого-то газ закупать, а ведь ещё и собственная добыча есть. У них ведь дефицит по газу всего 12-14 млрд. кубов на год...
        Лев Бронш
    3. Вас Влад Вчера, 18:24
      Цитата: Диванный Хенераль
      жду картинку замерзших детей в роддомах, стариков в подвалах и так далее.
      слезу все равно пускать не буду.

      Ну и отморозок belay От куда только берётесь вы такие.
      Вас Влад
      1. Комментарий был удален.
        1. Вас Влад Вчера, 18:35
          Цитата: Диванный Хенераль
          ага. т.е. когда ВНЕЗАПНО были озвучены государственные интересы (получение бабла за газ) вот таким вот циничным образом, у вас проснулось человеколбие. и я стал "отморозком".

          Если бы у бабушки был , она была бы дедушка!Общаться с вами нет не какого желания,до свидания.
          Вас Влад
        2. РДР Вчера, 19:30
          Цитата: Диванный Хенераль
          А если я сказал бы: как же так, ведь там на Украине наши люди, они замерзают и все в таком роде - вы возразили бы:

          А Вы вспомните,сколько людей выходило в День Победы с Георгиевскими лентами и в Киеве и Одессе и др. городах!
          Цитата: Диванный Хенераль
          На совесть, жалость и прочая давят..

          А это и есть наше отличие от Запада. Ненавидеть врага и жалеть поверженного! yes
          РДР
          1. Диванный Хенераль Вчера, 19:32
            Угу. Тогда давайте по "доброте душевной" вообще бесплатно газ поставлять. Из-за отличия.
            Кстати, там еще никто не повержен.
            Диванный Хенераль
        3. сибиралт Вчера, 19:33
          Вообще - то это не слова О.Генри , а его героя Акулы. И не каурая, а гнедая (рассказ "Дороги, которые мы выбираем". Советский фильм назывался "Деловые люди". Классику знать всегда не плохо.
          сибиралт
          1. Диванный Хенераль Вчера, 19:34
            Рассказ то написал О`Генри?:)
            Диванный Хенераль
    4. Topgun Вчера, 18:26
      Цитата: Диванный Хенераль
      жду картинку замерзших детей в роддомах, стариков в подвалах и так далее

      жесть че у людей в головах...
      ПС:таких картин вы не увидите...
      Topgun
      1. 210окв Вчера, 18:43
        К сожалению есть подобные маргиналы..
        Цитата: Topgun
        Цитата: Диванный Хенераль
        жду картинку замерзших детей в роддомах, стариков в подвалах и так далее

        жесть че у людей в головах...
        ПС:таких картин вы не увидите...
        210окв
    5. Svarog Вчера, 18:53
      Цитата: Диванный Хенераль
      жду картинку замерзших детей в роддомах, стариков в подвалах и так далее.
      слезу все равно пускать не буду.
      P.S. Лишь бы только не оказалось предвыбороной игрой на публику со стороны сами знаете кого.

      Ну вы загнули, лучшего мнения о вас был.. Бандера самого раздражает, но дети, старики...
      Svarog
      1. Комментарий был удален.
        1. Svarog Вчера, 19:40
          Цитата: Диванный Хенераль
          См. ответ про наивность: кто пострадает в первую очередь.
          Ну а поскольку я неудосужился сразу расписать, что мол "клятый фашистский режим на украине отключил тепло там-то и там-то, начал экономить на самых беззащитных", а просто вывалил окончание: что жду фото замерзающих - сразу попал в отморозки.
          Переживу.

          Русские не воюют с стариками и детьми ни когда и ни не где.
          Svarog
          1. Диванный Хенераль Вчера, 19:56
            Т.е. вы считаете, что отключив газ украине мы воюем ТОЛЬКО с режимом? А что помимо "сторонников укрорежима" есть и другие люди - мы их не считаем? Так?
            Ну может вы расскажите тогда, КАК наказать только и исключительно плохихи, в всех хороших защитить и оборонить?
            Кстати, экономическая война, а газ это экономическая война государства против государства - не делит на плохих и хороших - она бьет в первую очередь именно по старикам и детям. И никак иначе.
            Диванный Хенераль
            1. Анти-Корр. Вчера, 20:12
              Цитата: Диванный Хенераль
              Кстати, экономическая война, а газ это экономическая война государства против государства

              Не совсем так, два субъекта, якобы государственных, вступили в судебные тяжбы. нафтагаз их выиграл, а ак.общество газпром переобувается в воздухе. Не вижу никакой разницы между буржуями нашими и буржуями тамошними , хрен один седалишные нервы будут у народа надрываться.
              Анти-Корр.
            2. Svarog Вчера, 20:38
              Цитата: Диванный Хенераль
              Т.е. вы считаете, что отключив газ украине мы воюем ТОЛЬКО с режимом? А что помимо "сторонников укрорежима" есть и другие люди - мы их не считаем? Так?
              Ну может вы расскажите тогда, КАК наказать только и исключительно плохихи, в всех хороших защитить и оборонить?
              Кстати, экономическая война, а газ это экономическая война государства против государства - не делит на плохих и хороших - она бьет в первую очередь именно по старикам и детям. И никак иначе.


              Речь идет о вашем конкретном высказывании, где создалось мнение, что вы жаждите увидеть фото замороженных детей и стариков. Понятное дело, что до этого не дойдет.. ибо лето скоро.. Но то что вам это приятно, это печалит.. Как бы там ни было, но пропаганда промывала мозги в течении 30 лет украинцам. Наши в это в время бездействовали и это очередной провал России во внешней политике... все это понятно.. но считаю, желание видеть замороженных детей стариков - это не нормально.
              Svarog
      2. Васян1971 Вчера, 20:06
        Цитата: Svarog
        Ну вы загнули, лучшего мнения о вас был..

        Ага. Вчерась, например, когда рекомый хенераль про бояр, их холопов и прочую чепуху вещал. А тапереча, значит, открылись глазки-то? Ню - ню...
        Васян1971
        1. Svarog Вчера, 20:40
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Svarog
          Ну вы загнули, лучшего мнения о вас был..

          Ага. Вчерась, например, когда рекомый хенераль про бояр, их холопов и прочую чепуху вещал. А тапереча, значит, открылись глазки-то? Ню - ню...

          В том и дело, что в целом, Диванный Хенераль правильные вещи говорит.. Но не в этом случае.
          Svarog
          1. Васян1971 Вчера, 20:50
            Цитата: Svarog
            В том и дело, что в целом, Диванный Хенераль правильные вещи говорит.. Но не в этом случае.

            А нельзя быть "немножко беременным". Я, вот например, сразу в нём мутную личность опознал. По образу мыслей его и образу действий. Мало того, что сепаратюга, так ещё и упырище. И главное - базу аргументированную под свой бред грамотно подводит... Ведь по его логике в 1945г. надо было немецких детей и стариков танками давить, а не кашей, у своих родных отобранной, откармливать. Чуете уровень матёрого человечища!?
            Васян1971
            1. Svarog Вчера, 20:57
              Цитата: Васян1971
              Цитата: Svarog
              В том и дело, что в целом, Диванный Хенераль правильные вещи говорит.. Но не в этом случае.

              А нельзя быть "немножко беременным". Я, вот например, сразу в нём мутную личность опознал. По образу мыслей его и образу действий. Мало того, что сепаратюга, так ещё и упырище. И главное - базу аргументированную под свой бред грамотно подводит... Ведь по его логике в 1945г. надо было немецких детей и стариков танками давить, а не кашей, у своих родных отобранной, откармливать. Чуете уровень матёрого человечища!?

              Вы все видите в черно-белом цвете.. мир гораздо ярче wink
              Svarog
              1. Rusland Вчера, 21:02
                Василий прав, перед нами конкретный кренделёк, здесь или методичка, или прикалывается. Но немного плавает, видны нестыковки hi
                Rusland
                1. Васян1971 Вчера, 21:18
                  Спасибо за поддержку hi Вчера в полемике с рекомым хенералем в фразе "в толпе веселее" я не совсем осмотрительно использовал слово "толпа", к чему тот тут же и прицепился, понагородив всякой чуши. Каюсь, миа кульпа! Надо было применить "в группе единомышленников"! Рад, что Вы входите в эту группу и не просто "плюсиком", а ещё и слово за меня сказали. hi ещё раз.
                  Васян1971
                  1. Rusland Вчера, 21:31
                    Ну вот, видите, здесь Вы не одни hi
                    Rusland
              2. Васян1971 Вчера, 21:12
                Цитата: Svarog
                Вы все видите в черно-белом цвете.. мир гораздо ярче

                Отнюдь! Мир полон отенков вне зависимости от нашего к этому отношения. И если уж завёлся в нашем водоёме эдакий карась, то это лишний повод крепче сплотиться для защиты НАШИХ ценностей, а не поддакивания подозрительным персонажам.
                Васян1971
                1. ul_vitalii Вчера, 21:26
                  Василий, вчерашнюю муть на молоке читал, полностью с Вами согласен. hi
                  ul_vitalii
                  1. Васян1971 Вчера, 22:15
                    Цитата: ul_vitalii
                    Василий, вчерашнюю муть на молоке читал, полностью с Вами согласен. hi

                    Спасибо! Обращайтесь, если что good
                    Васян1971
                2. Svarog Вчера, 21:39
                  Цитата: Васян1971
                  Цитата: Svarog
                  Вы все видите в черно-белом цвете.. мир гораздо ярче

                  Отнюдь! Мир полон отенков вне зависимости от нашего к этому отношения. И если уж завёлся в нашем водоёме эдакий карась, то это лишний повод крепче сплотиться для защиты НАШИХ ценностей, а не поддакивания подозрительным персонажам.

                  Эдак вы и до майдана сплотитесь laughing Толпою кусать легче? wink Там тоже так сплотились, что кастрюли снять с головы до сих пор не могут laughing Я считаю, что любое мнение может быть интересным, если оно не выходит за рамки нравственности.. И даже ваше мнение интересно, но я его не разделяю..
                  Svarog
                  1. Васян1971 Вчера, 22:13
                    Цитата: Svarog
                    Эдак вы и до майдана сплотитесь Толпою кусать легче?

                    Ну во-первых не "кусать", а отбиваться от подобных "хенералев"(чувствуете нюанс?) . Он не один ведь тут такой.
                    А во-вторых, Россия - именно, что сплочённая из множества народов Держава. И непобедима, благодаря своей сплочённости. Фраза: "братских народов союз вековой" Вам что-нибудь говорит? Надеюсь "Да."
                    И где здесь в моих словах отсыл к майдану?
                    Вот Вы говорите: "Вы все видите в черно-белом цвете.. мир гораздо ярче."! А у Вас самого получается вполне конкретная логическая цепочка: сплотиться - кусать - майдан. Ни больше, ни меньше... request Как же так?
                    Цитата: Svarog
                    Я считаю, что любое мнение может быть интересным, если оно не выходит за рамки нравственности..

                    Опять же - нельзя быть немножко беременным. Если птица выглядит, как утка, крякает, как утка и плавает, как утка, то это - утка. И если персонаж допускает высказывания подобные хенералю и упорно их отстаивает, т.е. является не заблуждающимся человеком, а глубоко убеждённым в своей правоте, то ЛЮБОЕ его мнение, (выходящее за рамки нравственности или не выходящее) лично мне уже не интересно, а вызывает инстинктивное отторжение.
                    И спасибо, что ДАЖЕ моё мнение Вам интересно, хоть Вы его и не разделяете.
                    Засим, прощаюсь...
                    Васян1971
                    1. Svarog Вчера, 22:18
                      Цитата: Васян1971
                      Засим, прощаюсь...

                      hi
                      Svarog
  3. ul_vitalii Вчера, 18:15
    А мазут то откуда, из леса вестимо. Ну не учит природа укров ни уму, ни разуму. Зато перемога- Газпром нагнули.
    ul_vitalii
  4. Серый брат Вчера, 18:17
    А как можно батарею на один градус прикрутить?
    Серый брат
    1. Охотовед 2 Вчера, 18:21
      Цитата: Серый брат
      А как можно батарею на один градус прикрутить?

      Ну наверное - пнуть по ней! laughing
      Охотовед 2
      1. Серый брат Вчера, 18:23
        Цитата: Охотовед 2
        Ну наверное - пнуть по ней!

        У меня батя один раз на неё ногами встал и она теперь регулируется в широком диапазоне)))
        Серый брат
    2. 210окв Вчера, 18:24
      Ну наверное можно.Попробовать.В бараний рог.
      Цитата: Серый брат
      А как можно батарею на один градус прикрутить?
      210окв
      1. Серый брат Вчера, 18:27
        Цитата: 210окв
        Ну наверное можно.Попробовать.В бараний рог.

        Ну это уже инсталляция получится, а если ещё и кипяток, при этом, будет хлестать то перформанс.
        Серый брат
    3. Варна Вчера, 21:03
      Цитата: Серый брат
      А как можно батарею на один градус прикрутить?

      Очень просто , вентильком , но только не на советских , чугуниевых батареях - поэтому данный совет украинским бабусям и дедулям - до фонаря.
      Варна
  5. Пленник Вчера, 18:19
    А мазут тоже "европейский" будут покупать?
    Пленник
  6. vinni-puk Вчера, 18:21
    Да пусть хоть на кизяк переходят.
    vinni-puk
    1. МИХАН Вчера, 18:32
      Цитата: vinni-puk
      Да пусть хоть на кизяк переходят.

      Когда Киев возьмем, в Сибирь за дровами разрешим ехать для хат некоторым ..пусть вспомнят былое ..!
      МИХАН
  7. Геркулесыч Вчера, 18:29
    Как быстро может государство стать своей тенью, и врагом для населения, ибо народа вна укроине нету -есть только те кто пока что эти земли населяет!
    Геркулесыч
  8. Piramidon Вчера, 18:32
    Пётр Порошенко на этом фоне призвал граждан Украины «прикрутить» газ.

    Ему на испанской вилле можно даже форточку открыть.
    Piramidon
  9. APASUS Вчера, 18:48
    Что то по моему странное заявление.
    Перейти на мазут газовые котельные сразу не могут,это куча дополнительного оборудования и оно должно быть исправным,собрать на коленке его не получиться.Я уже не говорю про то что мазут тоже стоит денег и его просто нет в наличии.Тогда какого там трубят про закрытие всех учебных заведений до 7 марта ?
    APASUS
  10. Masya Masya Вчера, 18:50
    "Украинский «Нафтогаз» и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте. Об этом сообщает пресс-служба польской компании."- RT
    может полякам тоже краник прикрутить, а то смотрю излишки у них?
    Masya Masya
  11. polkovnik manuch Вчера, 18:50
    Навоз , "пердячий пар " ,-основной вид топлива в незалежной , (леса вырубаются для продажи на внешнем рынке ! Эта одна из важнейших статей экспорта Окраины !.Надежды на дрова нет ! ) Похоже останется только "скакать "до середины апреля и может вспомнятся ,правда в несколько иной интерпретации, слова Великого Гоголя -"не каждая птица долетит до середины Днепра !".
    polkovnik manuch
  12. Горный стрелок Вчера, 18:58
    Вот это называется - допрыгались... До ручки...
    Горный стрелок
  13. Лев Бронш Вчера, 19:06
    Что за бред!?? По данным того же Нафтогаза в ПХГ украины под 9 млрд. кубов газа. Ежесуточный подъём возможен чуть более 100 млн. кубов + собственная добыча никуда не делась + небольшие но поставки из Словакии, Венгрии, Польши... куда небратья газ то девают?? Это с учётом, что в середине марта им отопление нафиг уже не надо будет. request Или в хранилищах намного меньше газа, но это маловероятно, т.к. ЕС этот процесс жёстко контролировал или есть чья-то заинтересованность в мутных схемах, ну или у кого-то много нереализованного мазута, а под шумок его ещё и с наценкой 30-50% сплавить на ОблЭнерго можно.. Петро Олексеич, ты ли это? Твой мазут то, сознавайся! laughing
    Лев Бронш
    1. NKT Вчера, 20:33
      В ПХГ должно быть минимум 6.5-7 млрд.газа, чтобы сохранялось достаточное пластовое давление для добычи газа и чем меньше газа в ПХГ тем меньше давление и, следовательно, меньше добыча.
      NKT
    2. XXXIII Вчера, 22:59
      Цитата: Лев Бронш
      куда небратья газ то девают?

      Знаете, походу "укра власть" продала большую часть своего ПХГ и об этом узнали в газпроме первыми, а потом в европе. Поэтому европа молчит, а газпром сразу умывает руки, удобный момент чтоб уйти без оправданий. То есть походу ПХГ полу пустые и запасов хватить только только чтоб дотянуть до весны, а может своровали больше, что даже до весны не дотянуть. Вообщем с воровали много походу и сейчас будут переводить стрелки на газпром, что тот недопоставил газа и им не дотянуть до потепления, будут давить на жалость...... negative
      XXXIII
  14. 1536 Вчера, 19:07
    Отравят всю Европу!
    1536
  15. частное лицо Вчера, 19:15
    Цитата: cniza
    Наступают интересные времена.

    Просто весна пришла, скоро тепло будет а к осени что нибудь порешают.
    частное лицо
  16. Alex-a832 Вчера, 19:16
    Я так понимаю, что это резерв на случай аварии на ГТС. На сколько его хватит? На неделю, если раньше не разворовали?
    Alex-a832
  17. Gnefredov Вчера, 19:26
    Иногда, хочется автору заголовка статьи, честно дать в лоб. Да на отмашку, что бы искры из глаз полетели. Чему радуемся? Что наши люди замерзают? Ай-яй-яй! Как не стыдно, в Крыму стало быть наши, а на континенте ₽&@ хохлы которых не жалко?
    Ай-яй-яй.
    Gnefredov
    1. hiller Вчера, 19:38
      нашим людам хатаскрайничать не надо....4 года молчат
      hiller
      1. Донской Вчера, 20:53
        Те, кто не молчали, в тюрьмах сидят или в гробах лежат. Вот и приходится остальным помалкивать. А хатаскрайничать - это наше общее сними, мы же тоже в 90-х не пошли на Красную площадь изменников вешать, когда предатели Союз развалили,а затем терпели разруху и по сей день терпим. В чужом глазу соринку видим..
        Донской
        1. Gnefredov Вчера, 21:19
          Верно. Не стал товарищу выше отвечать, иначе, националистическая жуть, пеной захлестнёт.
          Спасибо, за вашу лаконичность.
          Gnefredov
        2. hiller Вчера, 21:21
          Пошли . но мало слишком...и у себя вижу в том числе
          hiller
  18. hiller Вчера, 19:37
    Да нет... они уже у панов наш газ по 600 амертугров за 1000м3 закупают. "Газпром" продешевил..по 300 предлагал..
    hiller
  19. котовский Вчера, 19:54
    Видимо не зря Янукович недавно засветился...
    Может все проще решится,теперь можно настоять на юридических тонкостях.. hi
    котовский
  20. колорад Вчера, 20:10
    там навоза навалом пусть топятся на здоровье
    колорад
  21. ibn.shamai Вчера, 20:24
    Цитата: Rusland
    А запад то молчит, не истерит или до нас это не доходит. Аннулировали контракт, это круто!

    У запада щас другая забота, речь Путина про ракеты обсуждают! Тут жаренным запахло, не до холхов! belay lol
    ibn.shamai
  22. orm Вчера, 20:24
    Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус

    ыыы чувствую что ему что нибудь прикрутят wassat а может даже и открутят.... lol
    orm
  23. faterdom Вчера, 20:26
    Зато можно будет Порошенко наградить какой-нибудь медалью или премией за вклад в борьбу с глобальным потеплением.
    faterdom
  24. Василенко Владимир Вчера, 20:57
    Официальный сайт компании Киевэнерго, а также сайты целого ряда других энергетических компаний Украины, публикуют заявления об экстренных мерах по восстановлению объёмов генерации тепла и частично электроэнергии. Для этого, как заявлено, проводится «местная диверсификация». Генерирующие мощности переводятся с газового топлива на мазут.

    простите, что за бред?!
    это полная перестройка станции
    Василенко Владимир
    1. ul_vitalii Вчера, 21:20
      Котлы оборудованы одновременно газовыми и мазутными горелками, т.е.подведены мазуто и газопроводы, мазут нагрет паром до 130-150 гр. и находится под давлением до 25 кг.
      ul_vitalii
  25. майор147 Вчера, 21:09
    Цитата: Охотовед 2
    Что-то Мне подсказывает, наступает трындец - энергосистеме! Да и отопительной - тоже. negative доскакались!

    Так они же "энергонезависимые от "немытой" России?!
    майор147
  26. zivXP Вчера, 21:14
    Срочно куплю мазут, уголь из Африки, оплата в рассрочку - Петр Порошенко.
    zivXP
  27. Родимцев Вчера, 21:23
    Друзья, я думаю это все по отработанной схеме, к сожалению, сегодня громкие заявления , и завтра, потом тишина, потом крики и письма от Це Еуропейских потребителей к Мистеру Пу тину....и....занавес......Он все раз ру лил..Овациии , газ идет , контракт продлен, бюджет оплатит издержки , все нормально, вы там держитесь , как то так))
    Родимцев
  28. FalconD Вчера, 21:35
    Можно кстати сало жечь, тоже очень калорийное)
    FalconD
  29. Лексей Вчера, 21:40
    Так просто ? Что ж мы раньше то этого не сделали ?
    Лексей
  30. Викторио Вчера, 21:46
    терпели и будут терпеть далее
    Викторио
  31. 452336 Вчера, 21:48

    И смех и слезы
    452336
  32. gsev Вчера, 22:01
    Самое главное производство стали, в том числе броневой без природного газа станет более сложным и затратной. Надо было сделать это в 2014году, уже бы 4 года бронетанковая промышленность Украины сбавила темп.
    gsev
  33. Netman82 Вчера, 22:31
    Каклы у польши же дешевле газ покупать - бегите реверс включать
    Netman82
  34. С_Байкала Вчера, 22:53
    Ежесуточно на двух ТЭЦ Киева, обеспечивающих теплом 65,7% столичных потребителей....
    А в регионах что? Смею предположить, что намного хуже, чем в столице. На цензоре вой стоит: мы оказывается газом от к...в (ну - сами понимаете...) до сих пор питались - а ведь 700 (1300 (!) по другим источникам) дней назад власти Киева заявили, что полностью прекратили поставку газа из России. И все были уверены, что питаются обраткой из еуропы, и что подземные хранилища заполнены полностью. А тут что-то не то по новостям понеслось. И очень большие подозрения насчет подземных хранилищ полетели. По уверениям властей ПГХ полностью заполнены, при прекращении (допустим, аварийном) подачи газа они обязаны обеспечить европе wink бесперебойную подачу за счет этих самых ПГХ, а если что-то не так? feel И петро что-то брякнул об экономии. В 25 градусные морозы, в некоторых регионах (не мои слова, с сайта). Когда они прозреют?
    С_Байкала
  35. Sonet Вчера, 23:00
    Цитата: Охотовед 2
    Что-то Мне подсказывает, наступает трындец - энергосистеме! Да и отопительной - тоже. negative доскакались!

    Кто доскакался? Так то это мы им должны 2 млрда по решению суда. А сегодняшнее решение Газпрома о расторжении всех контрактов с украиной-это истерика от бессилия и злости.
    Рубить газовые концы с украинцами надо было еще в 2014, а не сейчас строить из себя ,,девушку с характером,,.
    Sonet
  36. Теренин Вчера, 23:24
    Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах - сказал Порошенко.. Где то я подобное уже слышал "...солдаты, к зиме завоюем Россию и рождество встретим дома..." what
    Теренин
  37. BAI Вчера, 23:33
    Пусть переходят на топливо Вестингхауз. Главное, чтобы ветер был восточный.
    А вообще - хорошая новость. Может быть до верхов в России дойдет, что в 2019 надо не частично,а полностью прекращать транзит через Украину.
    BAI
  38. Вкд Двк Сегодня, 00:03
    На фоне таких событий, у нас не только "Северный поток-2" как по мазуту пойдёт, но и , возможно, 3,4....
    Давно пора взяться за наших братьев и начать поправлять им матку куда следует. Нерешительность и мягкость в общении с ними , позволяет наглеть до бесконечности. Правильно, что разногласия с оплатой прошлых поставок мы начали использовать как повод. Расплатитесь, и будем говорить дальше. А до этого- топите мазутом. Видимо, денег у вас куры не клюют, если имеете возможность переоборудовать свои энергостанции на другой вид топлива. Одумаетесь, вам придётся переоборудовать ещё раз, на этот раз на газ. Учить надо. Жёстко. Не церемонясь.
    Вкд Двк
  39. Zomanus Сегодня, 05:57
    Ну с мазутом то РБ поможет, надеюсь что и цену чутка вверх крутанут,
    всеж таки братья...
    Zomanus
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