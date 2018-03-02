ТЭЦ Украины массово переходят на мазут

Ежесуточно на двух ТЭЦ Киева, обеспечивающих теплом 65,7% столичных потребителей, планируется использовать около 2 тысячи тонн мазута. Таким образом, суточные затраты газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 сократятся с 7 млн куб. м до 4,3 млн куб.м. Экономия газа при этом составит 10,9 млн куб. м в течение четырех суток.

Режим экономии газа и частичного перевода ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на мазут будет отменён после решения Министерства энергетики и угольной промышленности.

Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление только на один градус или максимально избегать потерь тепла в домах.