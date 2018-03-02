07:13 03 марта
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НАТО: Наша ПРО не направлена против России. - Какие ваши доказательства?

В штаб-квартире НАТО решили не оставаться в стороне от комментариев по поводу послания президента России Федеральному собранию. Вообще, если судить по рейтингам выступлений политиков с начала 2018 года, то именно послание Владимира Путина стало наиболее цитируемым в мире. Наибольший резонанс вызвали заявления президента РФ о постановке на опытно-боевое дежурство ВС РФ гиперзвукового оружия, а также о других передовых разработках в сфере вооружений.

Напомним, что Владимир Путин в своём послании отметил, что размещения ядерных (тактических) боезарядов США в «неядерных» странах НАТО Россия будет рассматривать как прямую угрозу ядерного нападения со всеми вытекающими последствиями.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сегодня заявила о том, что «заявления России носят угрожающий характер» и являются «неприемлемыми и контрпродуктивными».


Лунгеску:
Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России.


НАТО: Наша ПРО не направлена против России. - Какие ваши доказательства?

Натовский контингент в Эстонии


Это не первое заявление подобного рода, которое, как и все предыдущие, не подкреплено никакими официальными доказательствами неправленности американской системы ПРО против Российской Федерации.

Лунгеску:
НАТО приходится осуществлять двойной подход по отношению к России из-за агрессивных её действий на Украине. Мы осуществляем политику сдерживания, сочетая её с обороной и диалогом.


А почему же в таком случае диалог НАТО с Россией напоминает монолог США?.. И где предел натовскому расширению?

Использованы фотографии: https://twitter.com/NATOpress
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. самый главный Вчера, 18:59
    Ну так и наше оружие не направлено против НАТО. Всё исключительно против диктаторского режима в Лимпопо, который своими ракетами с химическим оружием угрожает всему миру! А посему, НАТО должно расслабиться и не волноваться...Процесс(..) начался и его не остановить.
    самый главный
    1. Диванный Хенераль Вчера, 19:00
      да-да... мы защищаемся от мексиканских наркобаронов...
      Диванный Хенераль
      1. сибиралт Вчера, 19:06
        Зонтик НАТО дырявый оказался, вот и бесятся. За что Европа платила, вот в чём вопрос! А это уже не хилые американские разводилово и кидалово.winked Пусть сами разбираются, а Путину еще "рывок" в экономике сделать нужно.
        сибиралт
        1. хрыч Вчера, 19:31
          Цитата: сибиралт
          хилые американские разводилово и кидалово

          Какие ваши доказательства?

          хрыч
          1. krot Вчера, 19:59
            Доказательством тому, что ПРО направлена против России будет ее постепенное сворачивание, а не доведение до объявленного логического конца, на фоне "дырявого зонтика". Как утратившую актуальность!
            krot
            1. Татьяна Вчера, 23:28
              И где предел натовскому расширению?
              А предел натовскому расширению даже и не превидится в обозримом будущем!
              Более того, НАТО уже давно упёрся в границы России и на этом страны НАТО во главе с Пентагоном останавливаться по факту даже и не собираются в своём дальнейшем расширении! А ведь за пределами границ России для дальнейшего расширения НАТО это уже территория РФ! И расширение НАТО в таком случае за пределы российской границы - это не что иное, как прямая агрессия НАТО против России! Т.е. захватническая война со стороны коллективного Запада!

              Так что, пусть в штабе НАТО "полезных идиотов" в пользу Вашингтона натовцы перед Россией из себя не корчат!
              Татьяна
          2. a.sirin Вчера, 23:01
            Про кокаин-то лучше помалкивать... Аргентина-с... посольство-с...
            a.sirin
            1. Комментарий был удален.
      2. volodya Вчера, 19:08
        Их оружие не направлено на Россию-хорошо,хорошо! Но мы тознаем ,что оно направлено на нас! Америка за океаном, а ее оружие почему то вокруг нас!
        volodya
      3. Jovanni Вчера, 19:54
        Цитата: Диванный Хенераль
        да-да... мы защищаемся от мексиканских наркобаронов...

        А ещё от инопланетян. Обнаглели вконец, ироды. Я сам видел. В фильме "Люди в черном". Чем не доказательство...
        Jovanni
      4. Alex_Rarog Вчера, 21:41
        А кто еибудь уже купил их главсоставу билеты в перу?)
        Alex_Rarog
    2. 210окв Вчера, 19:05
      Ага..Расслабится и получать удовольствие..А то заорали-насилуют!
      Цитата: самый главный
      Ну так и наше оружие не направлено против НАТО. Всё исключительно против диктаторского режима в Лимпопо, который своими ракетами с химическим оружием угрожает всему миру! А посему, НАТО должно расслабиться и не волноваться...
      210окв
    3. Монос Вчера, 19:05
      А почему же в таком случае диалог НАТО с Россией напоминает монолог США?.

      good good Браво автору за этот пассаж.
      Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки.

      А мы то думали, что это против запусков ракет внутри Евросоюза!!! И где они таких тупых коров набирают? Наверное специально обучают...
      Монос
      1. МИХАН Вчера, 19:15
        Цитата: Монос
        А почему же в таком случае диалог НАТО с Россией напоминает монолог США?.

        good good Браво автору за этот пассаж.

        Присоединяюсь Монос! soldier
        Нам уже голову в этот раз никто не сможет заморочить.."мирными инициативами США"
        Россия будет воевать и до последнего ..Запомните это господа!
        Ну и для поднятия боевого духа и воплей либерастов..
        Нравится мне это ВСЕ мужики! Работаем .....
        МИХАН
      2. iliitchitch Вчера, 19:31
        Цитата: Монос
        И где они таких тупых коров набирают? Наверное специально обучают...

        Они тем более тупые , что пытаются последнюю козу в последнем колхозе убедить , которая с детства знает , против кого и что направлено .
        "..какие ваши доказательства.." . Аксиомы не требуют доказательств .
        iliitchitch
        1. Дрюня2 Вчера, 19:45
          с авантюры "упёр" сегодня winked
          Дрюня2
      3. майор147 Вчера, 21:10
        И где они таких тупых коров набирают? Наверное специально обучают...
        Племенные!
        майор147
      4. pjastolov Вчера, 21:19
        Цитата: Монос
        И где они таких тупых коров набирают?

        спецфермы - пазводят клонированием, Виктор привет hi
        pjastolov
        1. Монос Вчера, 22:17
          Добрый вечер, Володя hi
          Цитата: pjastolov
          спецфермы - разводят клонированием

          Какие-то они генномодифицированные. smile
          Монос
          1. pjastolov Вчера, 22:22
            Цитата: Монос
            Какие-то они генномодифицированные.

            ну уж какие есть, это для того что бы не могли сами размножаться, а только через сертифицированный семенной материал laughing
            pjastolov
    4. DMB_95 Вчера, 19:18
      Лунгеску:
      ..... Мы осуществляем политику сдерживания, сочетая её с обороной и диалогом
      Не поверите , мы занимается тем же самым . Уже около тысячи лет .
      DMB_95
    5. К-50 Вчера, 19:21
      Цитата: самый главный
      НАТО должно расслабиться и не волноваться..

      Ну вы сказали тоже "расслабиться". Они так и до "медвежьей болезни" могут расслабиться и до туалетов не добежать. yes
      К-50
    6. Spartanez300 Вчера, 19:28
      НАТО это есть враг , а мы есть противостояние. Пока это не перевернется дружбы не будет .
      Spartanez300
    7. предки с Дона Вчера, 20:10
      Наши ракеты не направлены против НАТО, какие ваши доказательства ?
      предки с Дона
    8. Spartanez300 Вчера, 20:35
      Ребятки без всяких доказательств если что вам ...................
      У нас много есть кому выступить за страну .
      Spartanez300
    9. Маз Вчера, 23:09
      Есть , есть у нас доказательства, как раз сейчас их рисуют израильские коллеги на своём спутнике... laughing
      Маз
    10. Red_Hamer Сегодня, 05:18
      с химическим оружием угрожает всему миру!
      Это та самая, зверская касторка?
      Red_Hamer
  2. Антон Болдаков Вчера, 18:59
    Видимо понимают, что в случае неприятностей с США НАТО будет первым в очереди на получение "горячих подарков". Хотя в их случае - раньше надо было быть умнее.
    Антон Болдаков
  3. ланс Вчера, 19:01
    нато!!!, ребята!!! теперь мы этому верим!!!
    ланс
    1. просто экспл Вчера, 19:36
      ну да , особенно после статьи о том что матрасы захотели после роликов об русском оружии орбитальную РЛС для отслеживания гиперзвуковых глайдеров .
      ну точно против Ирана и Кореи и точно точно не против России .
      просто экспл
  4. урман Вчера, 19:02
    Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России.\\\\\\
    А наши ракеты не против наты а против самалийских пиратов , вы чё волнуетесь.
    урман
  5. Горный стрелок Вчера, 19:04
    А что нам ихняя ПРО? Она их от чего защитит? От нас - нет...
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Вчера, 19:06
    А чего вы тогда к самим нашим границам прижались -тоже против Ирана да Северной Кореи? fool Как вы нам надоели, поганые лицемеры! fool am Сбил с вас спесь вчерашний Путина доклад! am
    Геркулесыч
    1. МИХАН Вчера, 19:24
      Цитата: Геркулесыч
      А чего вы тогда к самим нашим границам прижались -тоже против Ирана да Северной Кореи?

      Да бабы ихние , их к нам гонят Витальевич...Очень хотят Русских мужиков . "злых и беспощадных" в Европе ! laughing soldier

      Эх псаки девочка...
      МИХАН
      1. Dym71 Вчера, 19:56
        Цитата: МИХАН
        Эх псаки девочка...

        Эх, Виталий! Ну никак не выходит Женечка из твоей головушки! wassat
        Dym71
      2. Околоточный Вчера, 21:12
        Виталий, как ребёнка назвали с Женькой? lol
        Околоточный
        1. МИХАН Вчера, 22:59
          Цитата: Околоточный
          Виталий, как ребёнка назвали с Женькой? lol

          Я не знаю , но думаю Дональд ! Ну настаивал на Володе . laughing drinks
          МИХАН
          1. Околоточный Вчера, 23:15
            Я не знаю , но думаю Дональд !
            Эх ты, а ещё отец называется.
            Околоточный
    2. sharp-lad Сегодня, 01:26
      Это не они к границам России прижались, а Россия своими границами к НАТЕ прижалась. Понимать надобно наглосаксонские анекдоты!
      sharp-lad
  7. Б.Т.В. Вчера, 19:08
    Фаберже оказались совсем не фирмы Фаберже(с)...
    Б.Т.В.
  8. Masya Masya Вчера, 19:10
    старые песни о главном...
    Masya Masya
    1. Геркулесыч Вчера, 19:20
      Марина love эти песни для них могут закончится массовыми некрологами, и длинными рядами новых могил на европейских кладбищах! am
      Геркулесыч
      1. Yngvar Вчера, 20:46
        Предполагаю, что после применения подобного вооружения и кладбища не понадобятся, смёл метелочкой на совочек и всё...
        Yngvar
    2. tv70 Сегодня, 04:24
      На иллюстрации отсутствует персонаж, а именно русский мужик с спущенными штанами, повернутый к нато спиной ,спокойно справляющий нужду, с газетой "Правда" в руках. А так, зачет.
      tv70
  9. Alex-a832 Вчера, 19:12
    Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России.

    Часть России расположена за пределами Европы и уж точно за пределами Северной Америки. В посленем предложении "не" - лишнее. Один вопрос: где этих матрасных де.билов врать учат?
    Alex-a832
    1. Аскет Вчера, 22:18
      Цитата: Alex-a832
      Часть России расположена за пределами Европы и уж точно за пределами Северной Америки.

      Пусть ругают нас с западных столиц -
      Нам на них плевать, нас не взять на понт:
      У России нет никаких границ!
      У России есть только горизонт!

      Путин: границы России нигде не заканчиваются.
      Аскет
  10. kit88 Вчера, 19:12
    А вот теперь нам плевать, что вы там говорите. Да, и эти отговорки мы слышим уже лет 10. Всё. Давай до свидания.
    Теперь вы из кожи вон лезьте, что б мы согласились вас выслушать.
    kit88
  11. prior Вчера, 19:15
    Ну,что партнёры, дождались?!
    Говорить теперь можно всё - сделать уже ничего нельзя, ответка прилетит гарантировано!
    prior
  12. Наблюдатель2014 Вчера, 19:16
    Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сегодня заявила о том, что «заявления России носят угрожающий характер» и являются «неприемлемыми и контрпродуктивными».
    Да идут они лесом.Да новинки российского ВПК позволяют ей нанести обезоружующий удар по НАТО.Вот пусть и бзд. Переживают теперь
    Наблюдатель2014
  13. котовский Вчера, 19:25
    НАТО приходится осуществлять двойной подход по отношению к России из-за агрессивных её действий на Украине. Мы осуществляем политику сдерживания, сочетая её с обороной и диалогом.
    Спилите мушку господа,пока не поздно.. hi
    котовский
  14. Geisenberg Вчера, 19:31
    А против кого оно тогда направлено ? Если откинуть всю бредятину насчёт Ирана и сомалийских пиратов ...
    Geisenberg
    1. Васян1971 Вчера, 19:42
      Цитата: Geisenberg
      А против кого оно тогда направлено ? Если откинуть всю бредятину насчёт Ирана и сомалийских пиратов ...

      Может быть против сильнейшей армии Европы? А то там много-много диких обезьян (бандерлогов). Вдруг они... они ка-ак прррыгнут!
      Васян1971
  15. Васян1971 Вчера, 19:40
    " Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России."
    А наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки со всех сторон. Поэтому она направлена на всех. На всякий случай.
    Васян1971
  16. Dikson Вчера, 19:59
    Мне понятна эйфория и гордость за страну после речи нашего президента.. Мне понятна ура-патриотичная тема постов здесь об очередном "шапкозакидательстве" и вундервафлях... Неужели никто не услышал в речи нашего главнокомандующего простой вещи: - мало- мальский аналитик вам скажет! Если отбросить предвыборный пиар и игру кандидата на военно-патриотической трубе, получается - Запад категорически не хочет Путина на ещё один срок, и, очевидно вопрос о прямом военном конфликте с НАТО уже практически неизбежен. Причём в самое ближайшее время. Выборы нам в стране провести не дадут.Либо в Сирии, либо на Украине, - удар будет нанесён. Очевидно, это стало известно нашей СВР.. Именно поэтому , Главнокомандующему пришлось снять всю секретность с разработок изделий.. Очевидно, что градус напряжённости достиг критической отметки. Дело совсем не в военно-патриотической эйфории.. Дело в том, что в ближайшие две недели начнётся война... полномасштабное.. - Западная пресса сравнивает речь Путина с выступлением Хрущёва в ООН , с его знаменитым ботинком. Ну всё-таки . Очень хотелось бы верить, что это не гиперзвуковые Васюки.. Ибо я лично не могу себе представить такого, чтобы в одной и той же стране - одни ракеты, испытанные временем, взлететь не могут , а другие - совершают долгожданную революцию в истории ракетостроения.. Время шуток кончилось... Вы понимаете это, люди в погонах?
    Dikson
    1. dauria Вчера, 20:19
      Время шуток кончилось... Вы понимаете это, люди в погонах?


      Да успокойтесь. В стране куча народу, которые ложатся спать и встают с пониманием того, что день может оказаться последним для 250 млн жителей планеты. Каждый день. Давным давно. Со времён Хрущёва и раньше. И речи на публику тут ни при чём.
      dauria
      1. Dikson Вчера, 22:33
        Вот и очень не хотелось бы , с одной стороны, чтобы это была речь на публику, а с другой - хотелось , чтобы непонятное стадо ура-патриотов на ресурсе осознало причины такого "откровения" нашего Главнокомандующего.. Речь ведь не о турецких помидорах , согласитесь?
        Dikson
    2. Юрий Простой Вчера, 20:49
      Уважаемый Dikson!
      Видите ли в чем дело. Вот это: "Запад категорически не хочет Путина на ещё один срок" нас не касается. Ему, Западу придется, утереться. Так как, кому быть президентов РФ не Западу решать. И пора бы там сей факт понять и принять. Если Запад вообразил, что это он будет решать, кто в России президент, то ему пора проснутся и забыть сей кошмарный сон. И что и как они там сравнивают - мне вот, например, лично, глубоко фиолетово. И Вам лично настоятельно рекомендую отучиться оглядываться на писания западных газеток. Хотя бы по причине того, что выступление Никиты Сергеевича в ООН, со стучанием ботинком, которое они вспоминают - это фейк. Ботинком он стучал сидя в составе советской делегации в качестве реакции на выступление. Кстати, про белый порошок они не вспоминают? А чего так? А про свое недавнее вранье о российско-грузинской войне? С чего бы им вот прямо сейчас вдруг стать правдивыми? Так что фиолетово. А вот амерское многомиллиардное ПРО накрылось медным тазом. Принимая во внимание недавние речения некоего амерского презика с его фундаментальным "разорванная в клочья экономика России", мне факт полного парафина США с этой самой ПРО доставляет удовольствие. Ровно такое же какое испытали жители США, слушая про "разорванную в клочья" Баш на баш. Око за око!
      Да, сказанное лично мне не помешает проголосовать за Грудинина.
      Юрий Простой
      1. Dikson Вчера, 23:10
        "Запад категорически не хочет Путина на ещё один срок, и, очевидно вопрос о прямом военном конфликте с НАТО уже практически неизбежен" - вот о чем я писал.. Вы дали развёрнутый и пламенный ответ только на первую часть моего предложения..)) И во многом я с Вами согласен. Мне глубоко до Петра, сколько миллиардов чужих иностранных денег то или иное правительство будет вкладывать в идиотские , на первый взгляд прожекты..- это их трудности.. Основная мысль моего поста выше заключалась в том, что наш лидер фактически признал, - мы стоим на пороге войны.
        Dikson
        1. sharp-lad Сегодня, 01:33
          Ну тады весь мир в труху и пусть не лелеют надежды отсидеться за лужей.
          sharp-lad
    3. Separ Вчера, 21:59
      Люди в погонах ответили : "..не сцы..прорвёмся..."
      Separ
      1. Dikson Вчера, 23:12
        Я ещё в учебке "сцать" отучился..))
        Dikson
  17. sauvage Вчера, 20:02
    Столько лет и денег - все напрасно (ПРО). Теперь уже у России есть оружие способное нанести молниеносный обезоруживающий удар по сяс сша. Роли поменялись, гегемон та уже не гегемон.
    sauvage
  18. orm Вчера, 20:13
    НАТО: Наша ПРО не направлена против России. - Какие ваши доказательства?

    Россия: Наше ЯО не направлено против Америки. -Какие ваши доказательства?
    orm
  19. faterdom Вчера, 20:24
    Был у Стивенсона такой цикл рассказов "Приключения принца Флоризеля", среди которых первым идет "Клуб самоубийц" (прекрасный фильм снят еще в СССР с Банионисом).
    Там люди, которые хотели свести счеты с жизнью, но не решались это сделать, вступали туда, чтобы основатель "Клетчатый" эту проблему за них решил. Хотя бы и их же руками, и за их же счет.
    Так вот Штаты - это "Клетчатый", а те кто вступил в НАТО давно, или ломятся туда сейчас - просто члены этого интересного клуба тех, кому жизнь надоела или пресна.
    faterdom
  20. vik669 Вчера, 20:55
    Какие ваши доказательства? Наши доказательства упакованы в "Искандеры" в "Cамраты" будете сильно просить пришлём с теплом и светом!
    vik669
  21. zivXP Вчера, 21:11
    Если говорят А, то следует и говорить Б - это так для понимания. Против кого тогда, может мы тоже против тех кто не ЗА или ПРОТИВ. Пусть же бедные папуасы потрепещут вдвойне, а то и тройне.
    zivXP
  22. demo Вчера, 21:15
    Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России.
    Лунгеску, ты или дура, или под такую косишь?
    demo
    1. sharp-lad Сегодня, 01:36
      Просто так привыкли лгать, что любую свою ложь принимают за истину в последней инстанции.
      sharp-lad
  23. майор147 Вчера, 21:16
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, выступая на заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по безопасности и обороне в Страсбурге, сказала, что переговоры с Москвой должны вестись с «позиции силы».

    Ну вот и цель №1.
    майор147
    1. Paranoid50 Вчера, 21:47
      Цитата: майор147
      Министр обороны Германии сказала, что переговоры с Москвой должны вестись с «позиции силы».
      Да, вот так взяла и подставила ВСЮ Германию. В третий раз уже точно никто не будет разбираться " где там Гитлер, а где немецкий народ". Едва семьдесят лет минуло, а уже воинственные нотки стали прорезаться... и главное - у кого !!! am Им ещё,как минимум, столько же под лавкой сидеть, мирно торгуя тем, что производят... Но нет, всё тянет на "подвиги",ага. И их,похоже,совершенно не обламывает закономерный итог этих походов:
      Paranoid50
    2. Separ Вчера, 22:02
      " с позиции силы.." -что то такую женскую позицию не знаю... love
      Separ
      1. sharp-lad Сегодня, 01:39
        Это когда женщина сильно к тебе прижимается и с силой заваливает на себя! smile
        sharp-lad
  24. Separ Вчера, 21:54
    Наверное ихнее ПРО направлено против инопланетян..
    Separ
  25. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:59
    Хах, обкакались, а теперь оправдываются. Терпилы заднеприводные.
    Генерал Песчаных Карьеров
  26. С_Байкала Вчера, 22:33
    На все вопли и понты:
    С_Байкала
  27. vladimirvn Вчера, 23:50
    Путин, как опытный разведчик, понимал, что лучше всего запоминается последняя часть ежегодного послания.
    vladimirvn
  28. Пленник Сегодня, 00:34
    Ну конечно парни, ну конечно. Исключительно в целях купирования угроз, исходящих из Исландии и Латинской Америки. Вот у нас та же фигня с ракетами. Только против злобных пингвинов Антарктиды и только.
    Пленник
  29. Orionvit Сегодня, 01:30
    НАТО приходится осуществлять двойной подход по отношению к России из-за агрессивных её действий на Украине.
    Пора бы им объяснить, что действия России на украине (которые кстати ещё по большому счёту и не и не начинались), это внутреннее дело России.
    Orionvit
  30. ланс Сегодня, 04:27
    реальность такова что про предлог. пусковые установки двойного назначения, их уже наставили, теперь сша выходят из рсмд-крылатые ракеты наземного базирования в эти установки: 1этап запуск, 2этап уничтожение посланных в ответ. интересно кто теперь в европе и сша согласен на первый этап? может европа вспомнит свои обещания и отведет всю военную инфраструктуру от границ рф и нам не надо будет размещать вторую ступень сармата вдоль восточных границ.
    ланс
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