НАТО: Наша ПРО не направлена против России. - Какие ваши доказательства?

Наша система противоракетной обороны построена так, чтобы реагировать на атаки из-за пределов Европы и Северной Америки. Она не направлена против России.

Натовский контингент в Эстонии

НАТО приходится осуществлять двойной подход по отношению к России из-за агрессивных её действий на Украине. Мы осуществляем политику сдерживания, сочетая её с обороной и диалогом.

В штаб-квартире НАТО решили не оставаться в стороне от комментариев по поводу послания президента России Федеральному собранию. Вообще, если судить по рейтингам выступлений политиков с начала 2018 года, то именно послание Владимира Путина стало наиболее цитируемым в мире. Наибольший резонанс вызвали заявления президента РФ о постановке на опытно-боевое дежурство ВС РФ гиперзвукового оружия, а также о других передовых разработках в сфере вооружений.Напомним, что Владимир Путин в своём послании отметил, что размещения ядерных (тактических) боезарядов США в «неядерных» странах НАТО Россия будет рассматривать как прямую угрозу ядерного нападения со всеми вытекающими последствиями.Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сегодня заявила о том, что «заявления России носят угрожающий характер» и являются «неприемлемыми и контрпродуктивными».Лунгеску:Это не первое заявление подобного рода, которое, как и все предыдущие, не подкреплено никакими официальными доказательствами неправленности американской системы ПРО против Российской Федерации.Лунгеску:А почему же в таком случае диалог НАТО с Россией напоминает монолог США?.. И где предел натовскому расширению?