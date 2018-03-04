Новости от президента: крылатая ракета с ядерной энергоустановкой
Главные новости последних дней связаны с Посланием президента России Федеральному собранию. В своей двухчасовой речи глава государства затронул самые разные темы, в том числе перевооружение стратегических ядерных сил. Владимир Путин раскрыл некоторую информацию о самых смелых проектах оружия, в том числе принципиально нового. Все эти проекты, по тем или иным причинам, представляют большой интерес для специалистов и общественности. В этот раз рассмотрим анонсированный проект перспективной крылатой ракеты с неограниченной дальностью полета.
Начиная свой рассказ о перспективных системах для стратегических ядерных сил, В. Путин напомнил о событиях последних лет. В начале прошлого десятилетия США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, после чего начали строительство новых военных объектов. Развертывание систем ПРО на суше и на море угрожало российским ядерным силам. По этой причине наша страна была вынуждена начать разработку принципиально новых вооружений, потенциал которых не зависит от противоракетных комплексов противника. К настоящему времени в этой области были получены весьма интересные результаты.
По словам В. Путина, российская оборонная промышленность не ограничилась развитием одних только межконтинентальных баллистических ракет и создала не только комплекс «Сармат». Была запущена разработка новых образцов вооружения, не использующих баллистическую траекторию. Таким образом, подобное вооружение принципиально не может быть перехвачено современной ПРО.
В основе одного из проектов стратегического вооружения лежат самые смелые наработки российских ученых. Неназванному научно-исследовательскому учреждению удалось разработать сверхмощную малогабаритную ядерную энергетическую установку (ЯЭУ). По словам президента, такое изделие можно разметить в корпусе крылатой ракеты по типу российской Х-101 или американской Tomahawk. Новая энергетическая установка дает такому оружию уникально высокие характеристики.
В. Путин заявил, что новая ядерная энергоустановка, имея небольшие размеры, позволяет увеличить дальность полета ракеты в десятки раз в сравнении с традиционными двигателями. На практике дальность оказывается неограниченной. В сочетании с рядом других характерных особенностей новая энергоустановка дает ракете уникальные возможности.
Перспективное изделие, как рассказал президент, должно лететь на небольшой высоте и нести ядерную боевую часть. При разработке планера ракеты использованы т.н. стелс-технологии, снижающие его заметность для средств обнаружения противника. Ракета должна лететь по непредсказуемому маршруту, обходя зоны ответственности противовоздушной обороны. Являясь аэродинамической целью, она не входит в сферы ответственности ПРО. Таким образом, перспективная ракета не может быть перехвачена существующими и перспективными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны.
Глава государства рассказал, что перспективный боеприпас уже вышел на испытания. В конце прошлого года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный запуск ракеты с ЯЭУ. Во время полета энергоустановка развила требуемую мощность и обеспечила необходимую тягу двигателя. Испытательный пуск прошел успешно и подтвердил перспективы новых технологий.
Наземные испытания и тестовый запуск, завершившиеся с желаемыми результатами, позволяют продолжить работы. В. Путин указал, что теперь оборонная промышленность может приступить к созданию принципиально нового оружия – стратегического комплекса с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.
Любопытно, что новая крылатая ракета, равно как и ряд других новейших разработок, представленных В. Путиным, пока не имеет официального названия. Впрочем, уже приняты меры для ликвидации этой недоработки. Президент заявил, что в ближайшее время все желающие смогут внести свои предложения в сфере названий перспективного оружия. Вскоре после его выступления на официальном интернет-сайте министерства обороны появился соответствующий раздел. В ближайшее время пока безымянное оружие получит новые названия.
В прошлом Послание Федеральному собранию лишь зачитывалось президентом. На этот раз речь главы государства сопровождалась видеороликами, демонстрирующими перспективное отечественное оружие. Реальные съемки с полигонов и компьютерная графика наглядно показывали работу и принципы действия новейших систем. Один из таких роликов был показан после заявлений о перспективной крылатой ракете.
Ролик начинается с демонстрации тестового запуска. На полигоне была установлена наклонная трубчатая пусковая установка-направляющая, из которой с шумом стартового двигателя вылетела ракета. После ухода ракеты над стартовой позицией осталось большое облако характерного дыма. Ракета резко набрала скорость и высоту, скрывшись в облаках. Затем показали ракету в воздухе. Изделие летело на заданной высоте, оставляя за собой еле заметный шлейф дыма. При помощи компьютерной графики было показано, как ракета может двигаться на малой высоте с огибанием рельефа местности.
Также в ролик включили демонстрацию уникальных характеристик дальности полета, тоже выполненную при помощи графики. Нарисованная ракета стартовала с полигона на архипелаге Новая Земля, прошла между Исландией и Гренландией, после чего направилась в южном направлении. Маршрут ракеты обогнул позиционные районы противовоздушной обороны у восточного побережья Северной Америки и в центральной части Атлантического океана. Через пролив Дрейка ракета попала в Тихий океан и направилась на север, к своей цели.
К сожалению специалистов и любителей военного дела, президент В. Путин пока не стал оглашать технические подробности перспективного проекта. Кроме того, оставляет желать лучшего качество документальных кадров. Тем не менее, и в таком случае появляется возможность рассмотреть новую ракету и сделать некоторые предположения.
Судя по опубликованным кадрам, безымянная ракета с ЯЭУ имеет сигарообразный корпус большого удлинения, по бокам которого находятся цилиндрические дополнительные кожухи меньших размеров. Ракета имеет стреловидное крыло с малой длиной хорды, а в хвосте располагается оперение с развитым подфюзеляжным гребнем. Плоскости выполненными складными и до выхода из пусковой установки не выступают за пределы основных конструкций.
По очевидным причинам, наибольший интерес в новом проекте представляет ядерная энергетическая установка. Об этой системе известно только то, что она отличается минимальными габаритами и была вписана в корпус размером с ракету Х-101. Прочие подробности не оглашались, но основные особенности энергоустановки видны на опубликованном видео.
В области авиации или крылатых ракет энергию атома предлагалось использовать разными способами. По результатам множества исследовательских программ был выбран оптимальный вариант, предусматривающий строительство специального ядерного реактивного двигателя (ЯРД). «Классические» варианты ЯРД, предложенные еще в середине прошлого века, похожи на воздушно-реактивные двигатели, но отличаются источником энергии. Вместо камеры сгорания для жидкого топлива в них предлагается использовать ядерный реактор или связанный с ним теплообменник.
Во время работы такого двигателя атмосферный воздух, поступающий через заборное устройство, контактирует с раскаленным корпусом реактора или теплообменником, получая от него энергию. Нагретый воздух истекает через турбину и сопло, создавая требуемую тягу. В отдаленном прошлом в нашей стране и за рубежом предлагались проекты самолетов с такой энергоустановкой, но ни один из них не дошел до использования на практике. Главная проблема крылась в необходимости организации достаточной биологической защиты для реактора требуемой мощности. Такие средства оказывались слишком крупными и тяжелыми для самолетов, и потому не позволяли реализовать смелые планы.
На показанном видео можно заметить, что ЯРД перспективной крылатой ракеты располагается в корпусе и боковых кожухах фюзеляжа. По всей видимости, там находятся воздушно-реактивные системы, получающие тепловую энергию от ядерной энергоустановки. Нагретый воздух, в свою очередь, выбрасывается через хвостовые сопла кожухов.
Есть все основания полагать, что ракета имеет не только ядерную энергоустановку. Характерное облако дыма при запуске указывает на применение стартового двигателя на твердом топливе. Вероятно, после достижения требуемой скорости он сбрасывается, и далее ракета летит только за счет ЯРД. Атомные силовые установки, показывая высокую мощность, отличаются высокой экономичностью по топливу. Именно благодаря этому крылатая ракета, как утверждается, по дальности полета в десятки раз превосходит существующие системы. Впрочем, расчетные или фактические показатели дальности пока не уточнялись. Известно, что крылатая ракета Х-101 имеет дальность более 5 тыс. км, и остается только гадать, сколько сможет пролететь новое изделие с ЯЭУ.
Значительное повышение дальности полета в сравнении с существующими образцами дает перспективной ракете очевидные преимущества. В первую очередь, сокращаются требования к размещению огневой позиции пусковой установки. В случае отсутствия особых ограничений по времени нанесения удара ракета может стартовать из любой точки планеты и затем направляться к любому району. Не имея практических ограничений по дальности, маршрут может быть не только оптимальным и кратчайшим. Используя данные о позиционных районах противовоздушной обороны противника, расчет ракетного комплекса может построить выгодную траекторию, исключающую своевременное обнаружение летящей ракеты. Таким образом, удар по врагу будет неожиданным и мощным.
Согласно словам президента России, перспективная крылатая ракета, относимая к сфере стратегического вооружения, оснащается ядерной боевой частью. Подобно другим изделиям близких классов, она могла бы получать и конвенциональный заряд, но его применение не совсем целесообразно. Очевидно, что за подрывом боевой части и разрушением ракеты последует выброс ядерного топлива с известными последствиями. Специальная боевая часть, в свою очередь, выводит ракету из категории т.н. грязного оружия. Кроме того, оснащение ракеты с неограниченной дальностью полета нестратегическим зарядом выглядит самым настоящим расточительством и не слишком осмысленным расходом весьма ценных изделий.
Историкам вооружения и военной техники, а также интересующейся общественности прекрасно известно, что идея ядерного двигателя для самолета или ракеты появилась еще несколько десятилетий назад. Более того, ведущие страны пытались создать реальную технику с таким оснащением. Тем не менее, ни один из смелых проектов не продвинулся дальше стадии испытаний. По этой причине новейшая российская крылатая ракета с ЯЭУ в ближайшем будущем сможет заслужить почетное звание технического прорыва.
Рассказывая о новейшей ракете, президент В. Путин отметил, что ни у одной зарубежной страны в настоящее время нет подобных систем. Не без иронии он добавил, что, возможно, когда-нибудь такие разработки появятся, но к этому времени российские ученые и конструкторы успеют обеспечить нашей стране очередное преимущество.
Действительно, насколько известно, даже ведущие зарубежные страны давно отказались от идеи ядерного реактивного двигателя и уже несколько десятилетий не занимались проработкой подобных изделий. Россия, используя имеющийся опыт и новейшие технологии, смогла не просто разработать изделие такого рода, но и довести его до испытаний. Мало того, проверки осуществлялись не только на стендах, но и на борту полноценной опытной ракеты. Уже сам этот факт можно считать большим успехом.
Одно из главных преимуществ перспективной ракеты заключается в возможности построения наиболее выгодного маршрута, обеспечивающего эффективный прорыв зон действия ПВО и ПРО противника. Таким образом, пока безымянная ракета оказывается интереснейшим элементом системы стратегического сдерживания. Из-за ограниченной скорости и сравнительно большого подлетного времени она не может быть средством первого удара, но ее применение в ответно-встречном порядке позволит получить наилучшие результаты. Остается только гадать, как именно зарубежные страны будут реагировать на появление у России такого оружия с уникальными характеристиками и возможностями.
На данный момент известно только то, что перспективная крылатая ракета с ЯЭУ прошла некоторые испытания. По результатам этих проверок, как заявил В. Путин, может начаться разработка полноценного стратегического ракетного комплекса, призванного усилить российские ядерные силы.
Когда завершатся опытно-конструкторские работы и на вооружение армии поступят новейшие образцы с уникальными возможностями – неизвестно. Пока военное и политическое руководство страны решило не делиться с общественностью основной частью сведений о важнейшем проекте. Впрочем, новые сообщения о перспективных разработках, как нередко случается, могут появиться в самое ближайшее время. Пока же, ожидая новости, можно включить фантазию и предложить свой вариант названия для ракеты. Министерство обороны сейчас принимает идеи от всех желающих.
Не без гордости за отечественную оборонную науку и промышленность следует отметить, что перспективная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой не была единственной новинкой в рамках недавнего выступления президента. Владимир Путин рассказал и о других перспективных системах вооружения, в том числе принципиально новых для нашей страны и мира в целом.
По материалам:
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Начиная свой рассказ о перспективных системах для стратегических ядерных сил, В. Путин напомнил о событиях последних лет. В начале прошлого десятилетия США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне, после чего начали строительство новых военных объектов. Развертывание систем ПРО на суше и на море угрожало российским ядерным силам. По этой причине наша страна была вынуждена начать разработку принципиально новых вооружений, потенциал которых не зависит от противоракетных комплексов противника. К настоящему времени в этой области были получены весьма интересные результаты.
По словам В. Путина, российская оборонная промышленность не ограничилась развитием одних только межконтинентальных баллистических ракет и создала не только комплекс «Сармат». Была запущена разработка новых образцов вооружения, не использующих баллистическую траекторию. Таким образом, подобное вооружение принципиально не может быть перехвачено современной ПРО.
В основе одного из проектов стратегического вооружения лежат самые смелые наработки российских ученых. Неназванному научно-исследовательскому учреждению удалось разработать сверхмощную малогабаритную ядерную энергетическую установку (ЯЭУ). По словам президента, такое изделие можно разметить в корпусе крылатой ракеты по типу российской Х-101 или американской Tomahawk. Новая энергетическая установка дает такому оружию уникально высокие характеристики.
В. Путин заявил, что новая ядерная энергоустановка, имея небольшие размеры, позволяет увеличить дальность полета ракеты в десятки раз в сравнении с традиционными двигателями. На практике дальность оказывается неограниченной. В сочетании с рядом других характерных особенностей новая энергоустановка дает ракете уникальные возможности.
Перспективное изделие, как рассказал президент, должно лететь на небольшой высоте и нести ядерную боевую часть. При разработке планера ракеты использованы т.н. стелс-технологии, снижающие его заметность для средств обнаружения противника. Ракета должна лететь по непредсказуемому маршруту, обходя зоны ответственности противовоздушной обороны. Являясь аэродинамической целью, она не входит в сферы ответственности ПРО. Таким образом, перспективная ракета не может быть перехвачена существующими и перспективными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны.
Глава государства рассказал, что перспективный боеприпас уже вышел на испытания. В конце прошлого года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный запуск ракеты с ЯЭУ. Во время полета энергоустановка развила требуемую мощность и обеспечила необходимую тягу двигателя. Испытательный пуск прошел успешно и подтвердил перспективы новых технологий.
Наземные испытания и тестовый запуск, завершившиеся с желаемыми результатами, позволяют продолжить работы. В. Путин указал, что теперь оборонная промышленность может приступить к созданию принципиально нового оружия – стратегического комплекса с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.
Любопытно, что новая крылатая ракета, равно как и ряд других новейших разработок, представленных В. Путиным, пока не имеет официального названия. Впрочем, уже приняты меры для ликвидации этой недоработки. Президент заявил, что в ближайшее время все желающие смогут внести свои предложения в сфере названий перспективного оружия. Вскоре после его выступления на официальном интернет-сайте министерства обороны появился соответствующий раздел. В ближайшее время пока безымянное оружие получит новые названия.
В прошлом Послание Федеральному собранию лишь зачитывалось президентом. На этот раз речь главы государства сопровождалась видеороликами, демонстрирующими перспективное отечественное оружие. Реальные съемки с полигонов и компьютерная графика наглядно показывали работу и принципы действия новейших систем. Один из таких роликов был показан после заявлений о перспективной крылатой ракете.
Ролик начинается с демонстрации тестового запуска. На полигоне была установлена наклонная трубчатая пусковая установка-направляющая, из которой с шумом стартового двигателя вылетела ракета. После ухода ракеты над стартовой позицией осталось большое облако характерного дыма. Ракета резко набрала скорость и высоту, скрывшись в облаках. Затем показали ракету в воздухе. Изделие летело на заданной высоте, оставляя за собой еле заметный шлейф дыма. При помощи компьютерной графики было показано, как ракета может двигаться на малой высоте с огибанием рельефа местности.
Также в ролик включили демонстрацию уникальных характеристик дальности полета, тоже выполненную при помощи графики. Нарисованная ракета стартовала с полигона на архипелаге Новая Земля, прошла между Исландией и Гренландией, после чего направилась в южном направлении. Маршрут ракеты обогнул позиционные районы противовоздушной обороны у восточного побережья Северной Америки и в центральной части Атлантического океана. Через пролив Дрейка ракета попала в Тихий океан и направилась на север, к своей цели.
К сожалению специалистов и любителей военного дела, президент В. Путин пока не стал оглашать технические подробности перспективного проекта. Кроме того, оставляет желать лучшего качество документальных кадров. Тем не менее, и в таком случае появляется возможность рассмотреть новую ракету и сделать некоторые предположения.
Судя по опубликованным кадрам, безымянная ракета с ЯЭУ имеет сигарообразный корпус большого удлинения, по бокам которого находятся цилиндрические дополнительные кожухи меньших размеров. Ракета имеет стреловидное крыло с малой длиной хорды, а в хвосте располагается оперение с развитым подфюзеляжным гребнем. Плоскости выполненными складными и до выхода из пусковой установки не выступают за пределы основных конструкций.
По очевидным причинам, наибольший интерес в новом проекте представляет ядерная энергетическая установка. Об этой системе известно только то, что она отличается минимальными габаритами и была вписана в корпус размером с ракету Х-101. Прочие подробности не оглашались, но основные особенности энергоустановки видны на опубликованном видео.
В области авиации или крылатых ракет энергию атома предлагалось использовать разными способами. По результатам множества исследовательских программ был выбран оптимальный вариант, предусматривающий строительство специального ядерного реактивного двигателя (ЯРД). «Классические» варианты ЯРД, предложенные еще в середине прошлого века, похожи на воздушно-реактивные двигатели, но отличаются источником энергии. Вместо камеры сгорания для жидкого топлива в них предлагается использовать ядерный реактор или связанный с ним теплообменник.
Во время работы такого двигателя атмосферный воздух, поступающий через заборное устройство, контактирует с раскаленным корпусом реактора или теплообменником, получая от него энергию. Нагретый воздух истекает через турбину и сопло, создавая требуемую тягу. В отдаленном прошлом в нашей стране и за рубежом предлагались проекты самолетов с такой энергоустановкой, но ни один из них не дошел до использования на практике. Главная проблема крылась в необходимости организации достаточной биологической защиты для реактора требуемой мощности. Такие средства оказывались слишком крупными и тяжелыми для самолетов, и потому не позволяли реализовать смелые планы.
На показанном видео можно заметить, что ЯРД перспективной крылатой ракеты располагается в корпусе и боковых кожухах фюзеляжа. По всей видимости, там находятся воздушно-реактивные системы, получающие тепловую энергию от ядерной энергоустановки. Нагретый воздух, в свою очередь, выбрасывается через хвостовые сопла кожухов.
Есть все основания полагать, что ракета имеет не только ядерную энергоустановку. Характерное облако дыма при запуске указывает на применение стартового двигателя на твердом топливе. Вероятно, после достижения требуемой скорости он сбрасывается, и далее ракета летит только за счет ЯРД. Атомные силовые установки, показывая высокую мощность, отличаются высокой экономичностью по топливу. Именно благодаря этому крылатая ракета, как утверждается, по дальности полета в десятки раз превосходит существующие системы. Впрочем, расчетные или фактические показатели дальности пока не уточнялись. Известно, что крылатая ракета Х-101 имеет дальность более 5 тыс. км, и остается только гадать, сколько сможет пролететь новое изделие с ЯЭУ.
Значительное повышение дальности полета в сравнении с существующими образцами дает перспективной ракете очевидные преимущества. В первую очередь, сокращаются требования к размещению огневой позиции пусковой установки. В случае отсутствия особых ограничений по времени нанесения удара ракета может стартовать из любой точки планеты и затем направляться к любому району. Не имея практических ограничений по дальности, маршрут может быть не только оптимальным и кратчайшим. Используя данные о позиционных районах противовоздушной обороны противника, расчет ракетного комплекса может построить выгодную траекторию, исключающую своевременное обнаружение летящей ракеты. Таким образом, удар по врагу будет неожиданным и мощным.
Согласно словам президента России, перспективная крылатая ракета, относимая к сфере стратегического вооружения, оснащается ядерной боевой частью. Подобно другим изделиям близких классов, она могла бы получать и конвенциональный заряд, но его применение не совсем целесообразно. Очевидно, что за подрывом боевой части и разрушением ракеты последует выброс ядерного топлива с известными последствиями. Специальная боевая часть, в свою очередь, выводит ракету из категории т.н. грязного оружия. Кроме того, оснащение ракеты с неограниченной дальностью полета нестратегическим зарядом выглядит самым настоящим расточительством и не слишком осмысленным расходом весьма ценных изделий.
Историкам вооружения и военной техники, а также интересующейся общественности прекрасно известно, что идея ядерного двигателя для самолета или ракеты появилась еще несколько десятилетий назад. Более того, ведущие страны пытались создать реальную технику с таким оснащением. Тем не менее, ни один из смелых проектов не продвинулся дальше стадии испытаний. По этой причине новейшая российская крылатая ракета с ЯЭУ в ближайшем будущем сможет заслужить почетное звание технического прорыва.
Рассказывая о новейшей ракете, президент В. Путин отметил, что ни у одной зарубежной страны в настоящее время нет подобных систем. Не без иронии он добавил, что, возможно, когда-нибудь такие разработки появятся, но к этому времени российские ученые и конструкторы успеют обеспечить нашей стране очередное преимущество.
Действительно, насколько известно, даже ведущие зарубежные страны давно отказались от идеи ядерного реактивного двигателя и уже несколько десятилетий не занимались проработкой подобных изделий. Россия, используя имеющийся опыт и новейшие технологии, смогла не просто разработать изделие такого рода, но и довести его до испытаний. Мало того, проверки осуществлялись не только на стендах, но и на борту полноценной опытной ракеты. Уже сам этот факт можно считать большим успехом.
Одно из главных преимуществ перспективной ракеты заключается в возможности построения наиболее выгодного маршрута, обеспечивающего эффективный прорыв зон действия ПВО и ПРО противника. Таким образом, пока безымянная ракета оказывается интереснейшим элементом системы стратегического сдерживания. Из-за ограниченной скорости и сравнительно большого подлетного времени она не может быть средством первого удара, но ее применение в ответно-встречном порядке позволит получить наилучшие результаты. Остается только гадать, как именно зарубежные страны будут реагировать на появление у России такого оружия с уникальными характеристиками и возможностями.
На данный момент известно только то, что перспективная крылатая ракета с ЯЭУ прошла некоторые испытания. По результатам этих проверок, как заявил В. Путин, может начаться разработка полноценного стратегического ракетного комплекса, призванного усилить российские ядерные силы.
Когда завершатся опытно-конструкторские работы и на вооружение армии поступят новейшие образцы с уникальными возможностями – неизвестно. Пока военное и политическое руководство страны решило не делиться с общественностью основной частью сведений о важнейшем проекте. Впрочем, новые сообщения о перспективных разработках, как нередко случается, могут появиться в самое ближайшее время. Пока же, ожидая новости, можно включить фантазию и предложить свой вариант названия для ракеты. Министерство обороны сейчас принимает идеи от всех желающих.
Не без гордости за отечественную оборонную науку и промышленность следует отметить, что перспективная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой не была единственной новинкой в рамках недавнего выступления президента. Владимир Путин рассказал и о других перспективных системах вооружения, в том числе принципиально новых для нашей страны и мира в целом.
По материалам:
http://kremlin.ru/
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://vz.ru/
http://rg.ru/
Автор: Рябов Кирилл
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти