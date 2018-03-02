07:16 03 марта
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Боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте

Сирийские террористы готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте


От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками "Джебхат ан-Нусра"*, "Фейлак ар-Рахман"* и "Ахрар аш-Шам"* провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа
— сказал он.


Евтушенко отметил, что сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химоружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе, передает РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.



Использованы фотографии: https://twitter.com/anadoluajansi
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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 Вчера, 21:45
    Валить всех кто это делает , пора уже переходить к действию . А то уже много болтовни.
    Spartanez300
    1. pjastolov Вчера, 21:56
      Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте
      меня вот одно мучает - если этот район окружили, и только один гумкоридор, то как туда ОВ попадают?
      pjastolov
      1. МИХАН Вчера, 22:06
        Может стоит применить на самом деле хим оружие (простейшее) , чтобы поняли ВСЕ , что это такое? Достали просто чертилы и ..( ну кто сами понимаете . кто )
        МИХАН
        1. kit88 Вчера, 22:40
          Согласен. Достали.
          Где будем применять?
          kit88
          1. FalconD Вчера, 23:44
            В своей избе
            FalconD
          2. pjastolov Сегодня, 06:27
            Цитата: kit88
            Где будем применять?

            в Фашингтоне
            pjastolov
        2. FalconD Вчера, 23:44
          Дома у себя примените..простейшее...расскажете потом! Из ума совсем выжил?!?? Не уподабливайтесь бородатым бандерлогам!!!

          Лучше долго и упорно доказывать фэйковость новостей о его применении, чем потом пытаться отмыть чёрную метку!!!
          FalconD
      2. FalconD Вчера, 23:46
        Через гуманитарный коридор..прямиком из ии.,где по международным договорам его должны были уничтожить!
        FalconD
  2. Владыка Ситх Вчера, 21:57
    Tеррористы ИГИЛ в небе над Ираком в провинции Салах-эд-Дин (к востоку от Тикрита) сбили трехтонный американский аэростат JLENS.
    Владыка Ситх
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 22:04
      Этим пофиг что сбивать, хоть китайские фонарики.
      Российские военные тоже аэростаты используют в Сирии. Запуск аэростата на авиабазе Хмеймим,.
      Аристарх Людвигович
    2. pjastolov Вчера, 22:08
      Цитата: Владыка Ситх
      сбили трехтонный американский аэростат JLENS.

      а что он там делал? или перевозил "гуманитарную помощь"?
      pjastolov
      1. майор Юрик Вчера, 22:21
        а что он там делал? или перевозил "гуманитарную помощь"?

        Не,свежее химоружие для любимых подопечных! am
        майор Юрик
        1. pjastolov Вчера, 22:23
          Цитата: майор Юрик
          свежее химоружие

          так а я о чем?
          pjastolov
  3. федоров Вчера, 22:13
    Ну и сколько этим новостям может продолжаться действо ? Месяц уже !
    И что предлагает МиНОбороны - трындеть ? Или мочить в сортире ? Их же народ на Западе не слышит. Там CNN и кулинарные рецепты от злобного Путина.
    Я как-то посмотрел - каждые пол часа - Россия враг, как и на укропских новостях. sad Ничего нового. Они живу страхом, хоть и бомбежки никогда не видели ..- дети малые.
    федоров
    1. iliitchitch Сегодня, 04:37
      Цитата: федоров
      И что предлагает МиНОбороны - трындеть ? Или мочить в сортире ?

      В этой чёртовой гуте шайтанов до 10тыс. , и мирных жителей не сосчитать . Как мочить-то ? Как в ракке или мосуле ? Чтоб вдребезги и пополам . Не решение .
      В нашем генштабе , полагаю , люди поумнее нас над темой думают , подождём .
      Тем временем полосатые торчки в средиземноморье 3тыс.морпехов привезли...урроды . Сирию им поделить надо . Разве что сухопутная операция тут поможет , так поздновато уже чесаться . Асад один не справится . Пока непонятка , в общем .
      iliitchitch
  4. mavrus Сегодня, 01:01
    Цитата: pjastolov
    Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте
    меня вот одно мучает - если этот район окружили, и только один гумкоридор, то как туда ОВ попадают?

    А опиум на кой, у бармалев его полно, опять детишек накачают этой дрянью, а затем добьют "уколом" в сердце, снимут на видео, и готово... И "весьмир" опять начнёт трындеть о химатаках.
    mavrus
  5. shans2 Сегодня, 01:20
    Надо для закрепления усвоения сионистской шушаре сразу ввалить по американскому радару ПРО в Израиле)). Одна ракета "кинжал", а потом можно утюжить вообще всем остальным как хочешь)
    shans2
  6. Дормидонт Сегодня, 03:52
    Правильно писать не боевики, а наши западные и ближневосточные партнеры
    Дормидонт
  7. anjey Сегодня, 05:20
    получается полный абсурд,оон выревела гумпаузу для подготовки провокации боевиками,мир действительно сходит с ума и процветает беззаконие и ложь...
    anjey
  8. Alex-a832 Сегодня, 05:50
    От американских выкормышей-террористов, не важно под каким названием их банды, химатаки гарантированы. Звоночки уже были: заявления от британского юродивого Бориса Джонсана, обвинения Пхеньяна в поставках компонентов химоружия Дамаску, фейковые "белые каски" активизировались, наращивание контингента матрасов на сирийских базах. Явно готовится серьёзная провокация, с использованием курдов против САА. Логично, если матрасы решили вбить клинья между САА и курдами.
    Надеюсь, наши смогут снизить вред от провокации или повернуть ее против матрасов.
    Alex-a832
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