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Боевики готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте
Сирийские террористы готовят провокации с отравляющими веществами в Восточной Гуте, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Евтушенко отметил, что сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химоружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе, передает РИА Новости.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
От сирийской стороны поступила информация о готовящейся группировками "Джебхат ан-Нусра"*, "Фейлак ар-Рахман"* и "Ахрар аш-Шам"* провокации с использованием отравляющих веществ. Целью является обвинение правительственных войск в применении химического оружия в Восточной Гуте, поэтому акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа— сказал он.
Евтушенко отметил, что сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химоружие против собственного народа, но и не имеет его в принципе, передает РИА Новости.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: https://twitter.com/anadoluajansi
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