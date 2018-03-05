Козырные карты Путина в стратегическом преферансе (часть 1)

На данном кадре видно, как твердотопливный двигатель отводит в сторону поддон, и вытолкнутая ПАД из ШПУ ракета запускает ДУ-1

Первое и до 1 марта единственное официальное изображение МБР "Сармат"

В качестве приоритетных мер в этом направлении, достаточных для поддержания стратегического баланса и обеспечения гарантированного сдерживания зарубежных стран в условиях развертывания ПРО на период до 2020 года, рассматриваются первоочередные мероприятия, основанные на завершении реализации достигнутых технологий в области создания маневрирующих гиперзвуковых боевых блоков, а также существенного снижения радио- и оптической заметности как штатных, так и перспективных боевых блоков МБР и БРПЛ на всех участках их полета к целям. При этом, совершенствование указанных характеристик планируется в сочетании с использованием качественно новых малогабаритных атмосферных ложных целей.



Достигнутые технологии и созданные отечественные радиопоглощающие материалы позволяют снизить радиолокационную заметность боевых блоков на внеатмосферном участке траектории на несколько порядков. Это достигается реализацией целого комплекса мер: оптимизацией формы корпуса боевого блока - острый удлиненный конус со скруглением днища; рациональным направлением отделения блока от ракеты или ступени разведения - в направлении носком на радиолокационную станцию; применением легких и эффективных материалов для радиопоглощающих покрытий, нанесенных на корпус блока - их масса составляет 0,05-0,2 кг на м2 поверхности, а коэффициент отражения в сантиметровом диапазоне частот 0,3-10 см - не более -23...-10 дБ и лучше.



Существуют материалы с коэффициентами экранного затухания в диапазоне частот от 0,1 до 30 мГц: по магнитной составляющей - 2...40 дБ; по электрической составляющей - на менее 80 дБ. В этом случае эффективная отражающая поверхность боевого блока может составить менее 10-4 м2, а дальность обнаружения – не более 100...200 км, что не позволит перехватывать блок противоракетами дальнего и существенно затрудняет работу противоракет среднего действия.



С учетом того, что в составе перспективных информационных средств ПРО значительную долю будут составлять средства обнаружения в видимом и ИК-диапазоне, предприняты и реализуются усилия по существенному снижению и оптической заметности боевых блоков, как на внеатмосферном участке, так и при их спуске в атмосфере. В первом случае радикальным решением является охлаждение поверхности блока до таких уровней температуры, когда его тепловое излучение составит доли ватт на стерадиан и такой блок будет «невидим» для оптических информационно-разведывательных средств типа STSS. В атмосфере определяющее влияние на оптическую заметность блока оказывает светимость его спутного следа. Достигнутые результаты и реализованные разработки позволяют, с одной стороны, оптимизировать состав теплозащитного покрытия блока, убрав из него материалы в наибольшей степени способствующие образованию следа. С другой стороны, производится принудительный впрыск в следовую область специальных жидких продуктов с целью уменьшения интенсивности излучения. Перечисленные меры позволяют обеспечить вероятность преодоления вне- и высокоатмосферных рубежей системы ПРО с вероятностью 0,99.



Однако, в нижних слоях атмосферы рассмотренные меры снижения заметности существенной роли уже не играют, так как, с одной стороны, достаточно невелики расстояния от боевого блока до информационных средств ПРО, а с другой, интенсивность торможения блока в атмосфере такова, что ее скомпенсировать уже невозможно.



В этой связи на первый план выступает другой способ и соответствующие ему средства противодействия - малогабаритные атмосферные ложные цели с высотой работоспособности 2...5 км и относительной массой в 5...7 % от массы боевого блока. Реализация данного способа становится возможной в результате решения двуединой задачи - существенного снижения заметности боевого блока и разработки качественно новых атмосферных ложных целей класса «волнолет», при соответствующем снижении их массы и габаритов. Это позволит взамен одного боевого блока из состава многозарядной головной части ракеты установить до 15...20 эффективных атмосферных ложных целей, что приведет к повышению вероятности преодоления атмосферного рубежа ПРО до уровня в 0,93-0,95.



Таким образом, общая вероятность преодоления 3-х рубежей перспективной ПРО, по оценкам специалистов, составит 0,93-0,94.

Владимир Путин рассказал последовательно о: жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) 5-го поколения "Сармат", неназванной крылатой ракете (КР) с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) и неограниченным радиусом, океанской подводной многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами с ЯЭУ, авиационном ракетном комплексе "Кинжал" с гиперзвуковой управляемой ракетой, о неназванном лазерном комплексе.Прежде всего, что означает их показ? По "Сармату" - то, что он начал летно-конструкторские испытания (ЛКИ), был показан бросковый пуск с проверкой выхода из шахтной пусковой установки (ШПУ) с проверкой работы оборудования ШПУ, системы управления (СУ), порохового аккумулятора давления (ПАД) с последующим запуском двигателей первой ступени (ДУ-1). ПАД - это то, что выталкивает МБР из ШПУ при "холодном", "минометном" старте. В видео видно, как после выхода ракеты из ШПУ в сторону твердотопливным двигателем отвели какой-то поддон - вот это элемент, защищающий ракету от газов, вырабатываемых ПАД.Кстати, запуск ДУ-1 на первом "бросковом" пуске уже означает, что конструкторы уверены в конструкции ракеты уже достаточно для того, чтобы вместо чисто "броскового" пуска был "бросковый с запуском ступени" (понятно, что с минимальным запасом топлива). А это уже несколько более высокая стадия испытаний и на нее перешли сразу.По остальным системам видим, что "Кинжал" уже находится на опытно-войсковой эксплуатации, ОКР, по сути, завершается, и готовится серийное производство. По "Авангарду" - завершение ОКР и серия развертывается. По прочим - завершающие этапы ОКР, кроме, разве что, крылатой ракеты с ядерным реактором. То есть эти все системы или уже близки или поступают в серию, или не очень от нее далеки (кроме "Сармата" и безымянной КР).Из этих 6 систем о РС-28 (как она именуется в открытых источниках)"Сармат" было известно и ранее, и не так уж и мало. Был известен внешний вид, в Сети засвечивались фото отдельных компонентов ракеты, из внешнего вида которых разбирающиеся в вопросе люди уже могли сделать ряд выводов. Была, правда, путаница со взлетным весом "изделия", с легкой руки одного из наших генералов, вероятно, намеренно запустившего в СМИ байку про вес 100 тонн и полезную нагрузку (ПН), при этом, в 10 тонн. Это, в принципе, должно было насторожить многих, потому что чудес не бывает, и невозможно ракету весом более чем вдвое меньшим, чем нынешняя тяжелая МБР 4-го поколения Р-36М2 (15А18М) "Воевода", заставить выводить вес даже несколько больший, чем у нее (8.8т). Да при этом еще и с постоянными намеками на наличие у нового изделия глобальной дальности полета - способности бесплатно приносить свет и тепло в США не только в ходе полета "путем Чкалова" через полюс и подобными относительно короткими путями, но и через Антарктику и вообще как угодно. Что, кстати, и было подтверждено Президентом.Были и иные оценки веса и полезной нагрузки - 120, 160 и даже 180 тонн, и ПН в 5-5.5т, в том числе при весе в 100т. Вероятно, 100 тонн - это возникло на ранних этапах проектирования, когда определялся облик системы, могло возникнуть "экономное" предложение сделать ракету с опорой на размерность МБР 3-го поколения УР-100НУТТХ (15А35), но на новых технологических решениях. Но затем оно было отвергнуто в пользу более серьезного варианта. Но наиболее разумные люди предполагали, что заменой "Воеводе" будет ракета сходной массы и размерности. И появившиеся фото ряда элементов системы это подтверждали.Ну а теперь, после высказывания Путина про "более 200 тонн", глобальную дальность и "полезную нагрузку и число зарядов большее" чем у предшественницы - вопрос совсем проясняется. Предположим, таким образом, что вес, скажем, от 200 до 210 тонн, а ПН - в районе 10т. Размерность же соответствует примерно "Воеводе". Ступеней, судя по изображению ниже - три.Кстати, данные эти есть у американцев, которым данные по размерам, массе, ПН, внешнему виду ракеты и транспортно-пускового контейнера были предоставлены после начала испытаний, согласно Договора, но они эти данные разглашать не будут, как и подробную "разблюдовку" по типам и количеству носителей и зарядов на них из обменных данных СНВ-3. Стороны имеют договоренности, что разглашать друг о друге, а что - нет. И еще одно, что можно отметить из показанных видеофрагментов и ранее опубликованной информации о новых транспортно-погрузочных и транспортно-установочных агрегатах для "Сармата" - похоже, что по обслуживающему оборудованию старый и новый БРК унифицированы, как минимум, частично, что, разумеется, облегчит перевооружение и переобучение личного состава предназначенных под "Сармат" ракетных дивизий РВСН. Впрочем, до этого еще далеко - впереди несколько лет летно-конструкторских и государственных испытаний комплекса, а уже затем его развертывание. И как дело пойдет - неизвестно, в общем-то, ни один БРК легко и беспроблемно не шел, особенно сложный и этапный. Вспомним эпопею испытаний и доводки БРПЛ 3М30 "Булава", или, скажем, большую яму, которую на месте ШПУ в первом пуске устроила 15А18М "Воевода" в первом же пуске, в марте 1986г., причем два последующих пуска были столь же неудачными, да и всего из более 30 испытательных ее пусков аварий еще хватало.Правда, насчет числа боевых блоков новой тяжелой "королевы МБР" нужно сделать уточнение. Как известно, "Воевода" имела 2 типа боевого оснащения (БО) - или 10 боевых блоков "мегатонного класса" (считается, что 800кт, но официально данные о мощностях в СССР и РФ не разглашались), или т.н. "легкий" моноблок "многомегатонной" мощности (оценки различны - от 8-9Мт и до 20-25 Мт). Планировались и иные варианты БО, в т.ч. с "тяжелым" моноблоком, с управляемыми ББ и сочетанием управляемых и неуправляемых. Понятно, что с солидным комплексом средств преодоления ПРО (КСП ПРО). Варианты боевого оснащения с большим, чем 10, числом ББ отрабатывались, но не реализовывались по договорным причинам.Очевидно, что и для "Сармата" будут варианты БО как с большим количеством неуправляемых ББ, и, как теперь уже ясно, с гиперзвуковым маневрирующим и планирующим аппаратом, или же 2-3 аппаратами, способными к доставке, способными доставить к цели один или несколько зарядов различной мощности, от средней до большой. То есть с тем, что уже известно как "аппарат Ю71", а также встречаются обозначения 15Ю71 или "объект 4202" или "тема 42-02" и ряд других. А теперь известно и как комплекс "Авангард", прошедший и успешно завершивший летно-конструкторские и государственные испытания на базе МБР УР-100НУТТХ (15А35) с этим же аппаратом. Вероятно, этот же аппарат будет применяться, в разной размерности и, скажем, с ББ меньшей мощности, и на версиях МБР легкого класса.Про этот гиперзвуковой планирующий и маневрирующий аппарат следует сказать вот что. Даже до 2004г., объявленного первым успешным испытанием прототипа данного оружия (причем не факт, что это вообще не было устройством, скажем так, другого поколения, чем нынешний конечный продукт), темой управляемых и маневрирующих ББ (УББ/МББ) в СССР и РФ занимались. Можно вспомнить выше упоминавшийся управляемый ББ 15Ф173 для "Воеводы", разработку и испытания которого в КБ "Южное" прекратили. Но и после него УББ/МББ занимались - можно вспомнить недоведенную даже до первичных испытаний южмашевскую МБР Р-36М3 "Икар", где что-то такое тоже рассматривалось, а также проект 15П170 "Альбатрос". Этот разрабатывался НПО Машиностроения из Реутова, и содержал в качестве оснащения маневрирующие и планирующие ББ первого поколения, уже способные к маневрированию и по высоте и по курсу. Способные в теории. Сам комплекс НПОМ предлагало как универсальный для базирования и в шахтном, и в подвижном вариантах. Но это вызвало жесткое оппонирование со стороны и КБ"Южного" и МИТа - Московского Института Теплотехники. В итоге вместо "Альбатроса" начали разрабатывать "Универсал", будущий "Тополь-М", а вот сам планирующий ББ не забросили даже в 90-е годы. Были даже летные испытания этого самого аппарата, на базе спецносителя К-65МР. Но затем на багаже этого проекта начали новый, проект гиперзвукового аэробаллистического гиперзвукового боевого оснащения (или, если хотите, планирующего и который и довели до первичного "летающего железа" к 2004г., испытания которого с переменным успехом шли более 10 лет на платформе модифицированной МБР 15А35. Ну и в итоге мы ныне имеем работоспособную систему, к производству которой приступили. Теперь на очереди, очевидно, разные варианты этого аппарата разной размерности и для разных ракет. Также, вероятно, и на базе самой "сотки" (УР-100НУТТХ - 15А35), может быть размещено какое-то количество таких систем, благо, "Сармат" будет не очень скоро, а эта ракета имеется в наличии.Новый аппарат большую часть траектории проходит или по стандартной траектории МБР, либо по пологой настильной траектории, которая намного быстрее, но куда энергозатратнее. Поэтому МБР далеко не все и не по всем целям могут с нормальной ПН по ней стрелять, может дальности не хватить, чаще такая траектория доступна для БРПЛ, и то - не из "несокрушимых бастионов МСЯС" у своих берегов, а надо поближе подойти. Но в данном случае у нас аппарат затем переходит к стадии своего активного полета, еще снижаясь и входя в относительно плотные слои ионосферы и стратосферы, маневрируя на несколько тысяч километров по курсу и на десятки километров по высоте. Ну затем, в районе цели, в зависимости варианта исполнения, или атакует цель сам, или сбрасывает самонаводящийся поражающий элемент (боевой блок). Разумеется, никакая существующая ПРО в принципе тут не поможет, как и ПВО. Конечно, это лишь предположение, а какие конкретно исполнения будут у данного вида боевого оснащения - покажет время.Хотя можно сразу сказать, что и система ПРО США с ПР GBI, которая пока что даже обычную цель межконтинентального радиуса не перехватывала, ограничиваясь куда более простыми целями (и это через 15 лет развертывания и "успешных" испытаний), и морская ПРО с ПР SM-3 Block 2A и подавно, неспособны будут противостоять этому оружию. По большому счету, и перспективному неуправляемому боевому оснащению этой ПРО бояться нечего. Давайте вспомним, каким оно должно было быть (и является примерно таким сейчас), согласно высказываниям из более чем десятилетней давности статьи генерал-майора Владимира Василенко, тогдашнего начальника 4 ЦНИИ МО (в первоисточнике уже недоступна, но в Интернете распространена, позволю себе процитировать оттуда кусок, с некоторыми купюрами).Как видите, уважаемые читатели, даже обычные неманеврирующие ББ, прикрытые подобным КСП ПРО, могут не бояться ПРО США даже той, которой она рисовалась в радужных мечтах американских генералов в те времена и в обоснованиях для комитетов Конгресса США. А в том, что он реализован и используется на поступающих на вооружение БРК 5-го поколения, таких, как "Ярс" и "Ярс-С", "Булава" - можно уже не сомневаться, уж слишком много за прошедшее десятилетие состоялось успешных испытаний с пусками спецносителей "Тополь-Э" по "короткой трассе" между Капустиным Яром и Сары-Шаганом, где, вдали от средств разведки "партнеров", и проходят испытания таких средств.Так зачем же нужен "Авангард"? Разработка средств ПРО у вероятного "партнера" на месте, все же, не стоит. Это сейчас прогресса почти нет, но вдруг в течении 15-20 лет он появится? А если и нет - при составлении программ разработки и перевооружения СЯС руководство ВС и страны не может исходить ни из какого вероятного варианта развития событий, кроме самого худшего. Потому что если ты готов к худшему - ко всему остальному тоже готов.