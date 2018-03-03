07:07 03 марта
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Трамп, Макрон, Меркель: Послание Путина сводит на нет дискуссию с Россией по ряду вопросов

Президент США Дональд Трамп, по сообщению пресс-службы Белого дома, продлил действие антироссийских санкций ещё на год. Аргументация прежняя: «Из-за действий России на Украине». В заявлении содержится и такая «оригинальная» заметка о поводе для продления санкционных мер против нашей страны: «Россия продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

Помимо России Белый дом также решил продлить санкции в отношении Венесуэлы. На сайте администрации президента США заявлено, что и Венесуэла представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

Трамп, Макрон, Меркель: Послание Путина сводит на нет дискуссию с Россией по ряду вопросов



Также «угрозу безопасности» США в разных пропорциях представляют, как утверждают в Вашингтоне, Корейская Народно-Демократическая Республика, Китай, Иран. И как только США умудряются существовать при наличии такого списка "угроз"...

Ранее Дональд Трамп провёл переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель по поводу «ядерного послания» Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Заявлено, что президенты США и Франции, а также канцлер Германии «обеспокоены риторикой президента России». Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов». Другими словами, дискуссия, с точки зрения западных лидеров, с Россией может быть только в том случае, если НАТО безответно подвигает к российским границам свою инфраструктуру?

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 04:25
    Как им плохо... Ни кто их не любит...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
  2. akvanavt98 Сегодня, 04:26
    блин, каких?
    akvanavt98
    1. esaul Сегодня, 06:47
      Цитата: akvanavt98
      блин, каких?

      Да никаких, приятель. Они так ещё и не поняли, что Послание не только Парламенту было адресовано, но и им - их изящно послали по известному маршруту laughing
      esaul
  3. Горный стрелок Сегодня, 04:30
    Да вообще нам не фиолетово, будут они с нами говорить, и о чем... Зачем нам прислушиваться к этим озабоченным? Они живут- как хотят - а мы что - рыжие...
    Горный стрелок
    1. esaul Сегодня, 06:48
      Цитата: Горный стрелок
      Да вообще нам не фиолетово, будут они с нами говорить, и о чем... Зачем нам прислушиваться к этим озабоченным? Они живут- как хотят - а мы что - рыжие...

      И вот в этом-то и кроется главный ништяк - мы можем не заботиться теперь о том, какое мнение у них о нас
      Приветствую!
      esaul
  4. svp67 Сегодня, 04:33
    Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов».
    Главный из которых, это "когда ж русские сдадутся"?
    svp67
  5. tolmachiev51 Сегодня, 04:38
    Для России страшны не внешние враги , с ними она справляеться , хуже всего внутренние твари-реформаторы , творят такое , что и войны не надо.
    tolmachiev51
    1. andrewkor Сегодня, 05:01
      Причём" реформы" продолжаются до бесконечности ,не успевают закончится ,как начинаются новые " реформы реформ", начиная с Кукурузника!
      andrewkor
    2. ul_vitalii Сегодня, 05:12
      С медициной , особенно на селе, с образованием как творили, так и творят. Не успокоятся ни как.
      ul_vitalii
    3. Reptiloid Сегодня, 05:43
      Эти внутренние враги и есть агенты внешних и действуют всегда в их интересах. Без вариантов, прикрываясь разговорами об улучшениях
      Reptiloid
    4. Одиссей Сегодня, 06:00
      Цитата: tolmachiev51
      хуже всего внутренние твари-реформаторы , творят такое , что и войны не надо.

      Это на кого это Вы простите намекаете smile Кто же эти таинственные "внутренние реформаторы" так определяющие жизнь в России ,"что и войны не надо" ?
      Уж не экстремист ли Вы,часом ?
      Одиссей
    5. MadCat Сегодня, 06:07
      Цитата: tolmachiev51
      Для России страшны не внешние враги , с ними она справляеться , хуже всего внутренние твари-реформаторы , творят такое , что и войны не надо.

      шо за намеки на вертикальную вертикаль власти? wassat
      MadCat
  6. Koronik Сегодня, 04:45
    Сирию,Кубу забыли,ну вот нас уже семеро -представляющих «угрозу безопасности» США".Посмотрим что будет в следующем году?
    Koronik
    1. iliitchitch Сегодня, 05:20
      Цитата: Koronik
      Сирию,Кубу забыли,ну вот нас уже семеро -представляющих «угрозу безопасности» США".Посмотрим что будет в следующем году?

      Да этот бестолковый сброд полмира ненавидит , только бояться . Пока бояться .
      iliitchitch
      1. MadCat Сегодня, 06:09
        Цитата: iliitchitch
        Да этот бестолковый сброд полмира ненавидит , только бояться . Пока бояться .

        вторая половина ненавидит Россию, так что все уравновешенно средневзвешенной люБовююю. laughing ( по каким критериям кстати определили любит/не любит? )
        MadCat
        1. iliitchitch Сегодня, 06:54
          Цитата: MadCat
          вторая половина ненавидит Россию, так что все уравновешенно средневзвешенной люБовююю. ( по каким критериям кстати определили любит/не любит? )

          Вторая ненавидит Россию , потому что её исключительные в известную позу поставили . И причём тут любит/не любит ? Россия вполне себе товарищам даёт альтернативу высасыванию соков из государств и войнам , а не любит/не любит . америке для процветания нужна война , России - мир . Этот полосатый карфаген должен быть разрушен , точка .
          iliitchitch
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 04:54
    Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов».

    А что для нас было положительным, в той дискуссии? Говорильня и обвинения нас во всех земных грехах?
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 05:47
      Ничего положительного, одни подмигивания и пощипования hi
      ul_vitalii
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:00
        ul_vitalii Сегодня, 05:47 ↑
        Ничего положительного, одни подмигивания и пощипования hi

        hi ! Вот, вот - а оно нам надо?!
        a.s.zzz888
    2. Reptiloid Сегодня, 05:47
      Базы НАТО расположились вокруг РФ безо всяких дискуссий после разрушения СССР.
      Reptiloid
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:01
        Reptiloid Сегодня, 05:47 ↑
        Базы НАТО расположились вокруг РФ безо всяких дискуссий после разрушения СССР.

        Точно, и нас никто не спрашивал, и не принимал во внимание - полагали усё, пропали мы...Но не тут то было господа нехорошие! angry
        a.s.zzz888
  8. iliitchitch Сегодня, 04:58
    "..обеспокоены риторикой президента России.." .
    Чего , нахрен , проняло , что ли , гиперзвуком с бензоколонки ? Риторика , ага . Темнейший вроде во вранье замечен никогда не был .
    У меня соседка такая по этажу - тупая , старая и склочная . Но сынулька крут , да , приезжает периодически наследство проверить , пока ещё копытами мама та не щёлкнула .
    Чего-то аналогия такая напросилась .
    Но крылатая ракета с реактором , это да . А если двигатель ещё и не прямоточный , то ой ... Неужто чего нарыли , чего никто пока не знает ?
    iliitchitch
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:11
      Но крылатая ракета с реактором , это да .

      Европу видать реактор на ракете напряг...Чернобыль с Фукусимой вспомнили.
      Если ракета сломается в полете smile реактор подстрахует.
      Представляю картину Репина...летит реактор в США на городом Берлином и Парижу и Макрон с Меркель затаив дыхание гадают ...упадет ...не упадет...упадет...не упадет...упа ..... belay .
      Тот же ЛЕХА
      1. iliitchitch Сегодня, 05:36
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Представляю картину Репина...летит реактор в США на городом Берлином и Парижу и Макрон с Меркель затаив дыхание гадают ...упадет ...не упадет...упадет...не упадет...упа ..... .

        Да по-любому уж , там система самоуничтожения предусмотрена , ф-1 на верёвочке , например . А то вдруг уцелеет реактор , так эта фрау потом на пару с макроном с него электричество лет 10 сосать будет .
        iliitchitch
      2. aleks700 Сегодня, 05:59
        летит реактор в США на городом Берлином и Парижу и Макрон с Меркель затаив дыхание гадают ...упадет ...не упадет...упадет...не упадет...упа .....
        аГА! и какая на фиг ПРО!? Собьют над Польшей, к примеру, копец Польше, собьют над Германией, копец Германии. Гарантированное попадание в НАТО. Самый хитрый план!
        aleks700
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:42
      Цитата: iliitchitch
      "..обеспокоены риторикой президента России. Риторика , ага . Темнейший вроде во вранье замечен никогда не был .

      Мда,уже 18 лет правду-матку режет)) Особливо мне нравится его правда за экономику,рост зарплат и т.д.))
      ДЕДПИХТО
  9. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:01
    «Россия продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».

    Как интересно устроен мир...
    США находится за тысячи и тысячи миль от РОССИИ, а войска НАТО и США находятся в нескольких км от западных границ РОССИИ и все равно РОССИЯ угроза для США smile ...ну надо же горе то какое.
    Понимание политическим руководством США что их жизнь и существование государства зависит целиком и полностью от воли РОССИИ отравляет им аппетит и сон грядущий на ночь.
    Тот же ЛЕХА
    1. iliitchitch Сегодня, 06:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Понимание политическим руководством США что их жизнь и существование государства зависит целиком и полностью от воли РОССИИ отравляет им аппетит и сон грядущий на ночь.

      К психоаналитику б им , срочно , тот этим торчкам таблеточек пропишет . А то чувак у них один и с окошка прыгнул , помнится .
      iliitchitch
  10. ul_vitalii Сегодня, 05:17
    И классической гонки вооружений как таковой для нас нет. Идём своей дорогой, разрабатываем новое, модернизируем старое, одновременно нивелируя существующие угрозы.
    ul_vitalii
  11. Бензорез Сегодня, 05:35
    "Другими словами, дискуссия, с точки зрения западных лидеров, с Россией может быть только в том случае, если НАТО безответно подвигает к российским границам свою инфраструктуру?"
    Так точно.
    Бензорез
  12. случайный прохожий Сегодня, 05:42
    Просто интересно, для общего развития так сказать, по каким вопросам мы в последнее время вели дискуссию?
    случайный прохожий
    1. Jovanni Сегодня, 06:44
      Цитата: случайный прохожий
      Просто интересно, для общего развития так сказать, по каким вопросам мы в последнее время вели дискуссию?

      Может о вреде ихних гамбургеров, ну типа, жрать, или не жрать...
      Jovanni
  13. Sverdlov Сегодня, 05:44
    Помнится, Горбач тоже лодки под восточное побережье сша укладывал и что-то там говорил. Потом страну слил...
    Sverdlov
  14. Jovanni Сегодня, 06:42
    Ну Трамп понятно, а эти чего раскудахтались? В кинушке ракетки на Америку летели... Меркель с Макроном могут расслабиться...
    Jovanni
  15. кедр Сегодня, 06:51
    "...Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов». Другими словами, дискуссия, с точки зрения западных лидеров, с Россией может быть только в том случае, если НАТО безответно подвигает к российским границам свою инфраструктуру?"

    В устах нагло-саксов слово "дискуссия" было синонимом слова "война". Было до речи Путина в Манеже... Об том и печаль у западни.
    кедр
  16. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    «обеспокоены риторикой президента России»... российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов»
    И, что дальше? Меньше санкций не дадут, дальше СБ ООН не пошлют (перефразированное армейское изречение). Еще интересно какие это "дискуссии по ряду вопросов" проводились в последнее время? Г-да реваншисты, утритесь и примите как должное. Слишком долго вас уговаривали разговаривать нормальным языком.
    rotmistr60
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