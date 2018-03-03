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Трамп, Макрон, Меркель: Послание Путина сводит на нет дискуссию с Россией по ряду вопросов
Президент США Дональд Трамп, по сообщению пресс-службы Белого дома, продлил действие антироссийских санкций ещё на год. Аргументация прежняя: «Из-за действий России на Украине». В заявлении содержится и такая «оригинальная» заметка о поводе для продления санкционных мер против нашей страны: «Россия продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».
Помимо России Белый дом также решил продлить санкции в отношении Венесуэлы. На сайте администрации президента США заявлено, что и Венесуэла представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.
Также «угрозу безопасности» США в разных пропорциях представляют, как утверждают в Вашингтоне, Корейская Народно-Демократическая Республика, Китай, Иран. И как только США умудряются существовать при наличии такого списка "угроз"...
Ранее Дональд Трамп провёл переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель по поводу «ядерного послания» Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Заявлено, что президенты США и Франции, а также канцлер Германии «обеспокоены риторикой президента России». Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов». Другими словами, дискуссия, с точки зрения западных лидеров, с Россией может быть только в том случае, если НАТО безответно подвигает к российским границам свою инфраструктуру?
Помимо России Белый дом также решил продлить санкции в отношении Венесуэлы. На сайте администрации президента США заявлено, что и Венесуэла представляет угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.
Также «угрозу безопасности» США в разных пропорциях представляют, как утверждают в Вашингтоне, Корейская Народно-Демократическая Республика, Китай, Иран. И как только США умудряются существовать при наличии такого списка "угроз"...
Ранее Дональд Трамп провёл переговоры с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель по поводу «ядерного послания» Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Заявлено, что президенты США и Франции, а также канцлер Германии «обеспокоены риторикой президента России». Отмечено, что российские разработки «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов». Другими словами, дискуссия, с точки зрения западных лидеров, с Россией может быть только в том случае, если НАТО безответно подвигает к российским границам свою инфраструктуру?
Использованы фотографии: Фейсбук
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