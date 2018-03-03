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Европа увеличит поставки газа на Украину... и цену тоже
Руководство украинского «Нафтогаза» провело экстренные переговоры с европейскими компаниями, занимающимися перепродажей энергоносителей. Основная тема для переговоров – срочное увеличение объёмов поставок газа на Украину с территории Евросоюза.
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил информацию о том, что российская компания «Газпром» свернула контакты с Киевом. При этом Витренко заявил, что «Газпром» «виновен в образовавшемся дефиците газа в газотранспортной системе Украины, которая транзитирует газ в Европу».
Витренко заявил, что «Нафтогазу» удалось договориться об увеличении поставок «голубого топлива» из Европы на Украину примерно в 5 раз. Витренко:
Пользуясь случаем, европейские "партнёры" Украины взвинтили цены на газ для Киева более чем на 14%.
По словам коммерческого директора украинской компании, Украине «пришлось снижать собственное потребление газа, доказывая, что страна – надёжный транзитёр». При этом Витренко не смог объяснить, зачем же украинские власти призвали население к тотальной экономии энергоносителей, если ранее утверждали, что в подземных хранилищах Украины накоплено «столько газа, что его более чем достаточно и для обеспечения транзита, и для удовлетворения внутренних потребностей».
Президент Украины Пётр Порошенко и вовсе заявил, что «Газпром» не имел права разрывать контракты с украинским «Нафтогазом, и тут же добавил, что Украина обратится в суд за «дополнительными компенсациями».
А в правительстве Украины тем временем объявили, что отказ «Газпрома» от поставок газа Украине «не нанесёт украинской экономике ущерба».
Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил информацию о том, что российская компания «Газпром» свернула контакты с Киевом. При этом Витренко заявил, что «Газпром» «виновен в образовавшемся дефиците газа в газотранспортной системе Украины, которая транзитирует газ в Европу».
Витренко заявил, что «Нафтогазу» удалось договориться об увеличении поставок «голубого топлива» из Европы на Украину примерно в 5 раз. Витренко:
Это будет даже больше того, что мы закупали у России.
Пользуясь случаем, европейские "партнёры" Украины взвинтили цены на газ для Киева более чем на 14%.
По словам коммерческого директора украинской компании, Украине «пришлось снижать собственное потребление газа, доказывая, что страна – надёжный транзитёр». При этом Витренко не смог объяснить, зачем же украинские власти призвали население к тотальной экономии энергоносителей, если ранее утверждали, что в подземных хранилищах Украины накоплено «столько газа, что его более чем достаточно и для обеспечения транзита, и для удовлетворения внутренних потребностей».
Президент Украины Пётр Порошенко и вовсе заявил, что «Газпром» не имел права разрывать контракты с украинским «Нафтогазом, и тут же добавил, что Украина обратится в суд за «дополнительными компенсациями».
А в правительстве Украины тем временем объявили, что отказ «Газпрома» от поставок газа Украине «не нанесёт украинской экономике ущерба».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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