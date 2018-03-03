07:16 03 марта
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Европа увеличит поставки газа на Украину... и цену тоже

Руководство украинского «Нафтогаза» провело экстренные переговоры с европейскими компаниями, занимающимися перепродажей энергоносителей. Основная тема для переговоров – срочное увеличение объёмов поставок газа на Украину с территории Евросоюза.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил информацию о том, что российская компания «Газпром» свернула контакты с Киевом. При этом Витренко заявил, что «Газпром» «виновен в образовавшемся дефиците газа в газотранспортной системе Украины, которая транзитирует газ в Европу».

Витренко заявил, что «Нафтогазу» удалось договориться об увеличении поставок «голубого топлива» из Европы на Украину примерно в 5 раз. Витренко:
Это будет даже больше того, что мы закупали у России.



Европа увеличит поставки газа на Украину... и цену тоже


Пользуясь случаем, европейские "партнёры" Украины взвинтили цены на газ для Киева более чем на 14%.

По словам коммерческого директора украинской компании, Украине «пришлось снижать собственное потребление газа, доказывая, что страна – надёжный транзитёр». При этом Витренко не смог объяснить, зачем же украинские власти призвали население к тотальной экономии энергоносителей, если ранее утверждали, что в подземных хранилищах Украины накоплено «столько газа, что его более чем достаточно и для обеспечения транзита, и для удовлетворения внутренних потребностей».

Президент Украины Пётр Порошенко и вовсе заявил, что «Газпром» не имел права разрывать контракты с украинским «Нафтогазом, и тут же добавил, что Украина обратится в суд за «дополнительными компенсациями».

А в правительстве Украины тем временем объявили, что отказ «Газпрома» от поставок газа Украине «не нанесёт украинской экономике ущерба».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Vard Сегодня, 04:44
    А вы как хотели... Свобода... Она не за даром завоеввывается...
    Vard
    1. ul_vitalii Сегодня, 05:39
      В мечтах они её представят и так, и сяк её поставят. Всё как в жизни.
      ul_vitalii
      1. 210окв Сегодня, 06:15
        А что про транзит ни слова?
        210окв
        1. pjastolov Сегодня, 06:40
          По словам коммерческого директора украинской компании, Украине «пришлось снижать собственное потребление газа, доказывая, что страна – надёжный транзитёр». только куда и что транзитирует не понятненько request
          pjastolov
    2. Alex-a832 Сегодня, 06:38
      Всего-навсего осуществили мечту свидомых, что российский газ им не нужен, что ЕС и Америга им помогут. Конечно помогут... по выгодной для них цене.
      Ау свидомые, почём "бесплатный сыр" от западных благодетелей? Ну, вашингтон вам в помощь, как говорится...
      Alex-a832
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:46
    Европа увеличит поставки газа на Украину... и цену тоже

    Вчера у нас на форуме кое кто сильно переживал за людей и расстроенную ЕВРОПУ...как мы видим переживать не стоит...
    люди газ получат( через Европу из РОССИИ) и Европа в накладе не останется. smile
    Учат ...учат лохов...а они все скачут и скачут...хе хе газ выпускают.
    Тот же ЛЕХА
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Переживали?!Даже апокалиптические картинки рисовали про замёрзших младенцев и стариков..Кое кто.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Европа увеличит поставки газа на Украину... и цену тоже

      Вчера у нас на форуме кое кто сильно переживал за людей и расстроенную ЕВРОПУ...как мы видим переживать не стоит...
      люди газ получат( через Европу из РОССИИ) и Европа в накладе не останется. smile
      Учат ...учат лохов...а они все скачут и скачут...хе хе газ выпускают.
      210окв
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:21
        Приветствую, Дмитрий hi забанили его, в разнос пошёл, нельзя так.
        ul_vitalii
        1. pjastolov Сегодня, 06:43
          Цитата: ul_vitalii
          забанили его, в разнос пошёл, нельзя так.

          а раньше было лучше
          pjastolov
  3. svp67 Сегодня, 04:51
    Президент Украины Пётр Порошенко и вовсе заявил, что «Газпром» не имел права разрывать контракты с украинским «Нафтогазом, и тут же добавил, что Украина обратится в суд за «дополнительными компенсациями».
    Ну не разорвали, а начали работу в этом направлении. Подождем чуть и все станет на свои места. Так как разрывать контракт, когда до его завершения осталось 10 месяцев, как то странно. Но видимо, по иному "Газпром" не видит возможность устранить возникшие проблемы.
    svp67
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 04:54
      Странно все это выглядит со стороны... what
      Порошенко объявил РОССИЮ страной-агрессором и всеми силами стремится от этого агрессора сохранить поставки и транзит газа...
      странный какой то агрессор. smile
      Тот же ЛЕХА
      1. ul_vitalii Сегодня, 05:03
        Театр одного бездарного актера. Вот и зрители то прийдут, то не прийдут. То хлопают, то нет, ещё и за билеты для зрителей сам доплачивает. request
        ul_vitalii
      2. svp67 Сегодня, 05:06
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Порошенко объявил РОССИЮ страной-агрессором и всеми силами стремится от этого агрессора сохранить поставки и транзит газа...

        Да что там газ, Порошенко свой бизнес в России закрыть не желает, а он ведь не ограничивается только фабрикой "Рошен", он намного более обширный.
        svp67
        1. ul_vitalii Сегодня, 05:55
          Беспринципность во главе угла. hi
          ul_vitalii
        2. pjastolov Сегодня, 06:46
          Цитата: svp67
          Да что там газ, Порошенко свой бизнес в России закрыть не желает, а он ведь не ограничивается только фабрикой "Рошен", он намного более обширный.

          таки бизнес, Вальцман не может устоять
          pjastolov
      3. iliitchitch Сегодня, 05:14
        Трубу сосать привыкли , а тут вдруг вакуум . Агрессия России , ну что же это ещё может быть-то ? Наглость просто потрясающая .
        iliitchitch
  4. Koronik Сегодня, 04:55
    "Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным" - молодец А Миллер,и главное во время!
    Koronik
    1. iliitchitch Сегодня, 05:54
      Цитата: Koronik
      Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

      Это чего это за арбитры такие ?
      Арбитр аргументировал назначение пенальти полной несостоятельностью одной из команд . Да чего уж там , сам гол ввали , как мячик к тебе отскочит , образно выражаясь . Забить на тех арбитров , что , судя по Посланию , мы и сделаем , воли бы только хватило . По мне так ключевая фраза Путина была : "У нас есть всё." . А нужен ли тогда скрипач ? Не , не нужен , своих кретинов полно .
      iliitchitch
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 04:55
    Пользуясь случаем, европейские "партнёры" Украины взвинтили цены на газ для Киева более чем на 14%.

    Богатые укрокакловские буратины! laughing
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 05:34
      Любовь у них такая взаимообратная... Партнёры блин. smile
      ul_vitalii
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:58
        ul_vitalii Сегодня, 05:34 ↑
        Любовь у них такая взаимообратная... Партнёры блин. smile

        Да, и я бы добавил к сказанному Вами, но администраторы сайта не пропустят, "отцензурят"
        a.s.zzz888
      2. pjastolov Сегодня, 06:48
        Цитата: ul_vitalii
        Партнёры блин.

        да мазохисты они
        pjastolov
  6. andrewkor Сегодня, 04:57
    Я не понял ,что за страхи? Намедни эксперты на ВО аргументированно мне доказали ,что с газом в\на Украине все ОК,в хранилищах газа на всю Европу хватит и еще останется,что кому то понадобилось сбыть залежалый мазут,чуть ли не самому нэзалежному Гаранту, вот и подняли волну,я и успокоился.А оказалось все не так однозначно, Карл!
    andrewkor
  7. AlexYa Сегодня, 04:57
    "Мы, полностью энергетично независимы", - сказал Шоколадный Питер 28.12.2017 г. Каким боком "Газпром" относится к "энергетично независимым" ПГХ Украины?
    AlexYa
  8. Дормидонт Сегодня, 04:58
    Вопрос к нашим ближневосточным партнерам: окраину продлевать будете?
    Дормидонт
  9. Zomanus Сегодня, 05:54
    Да, все случилось несколько раньше, чем ожидалось.
    Действие то договоров заканчивалось в конце 2019 года.
    Интересно, СП-2 теперь еще раньше строить начнут?
    Zomanus
  10. Звездочка Сегодня, 06:35
    Халява закончилась, как и наше терпение.
    Звездочка
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    Ситуация до смешного интересна. Украина судится с "агрессором" по коммерческим делам, при этом заявляет, что не пользуется российским газом. Порошенко в очередной раз стучит себя пяткой в грудь доказывая самостийность и при этом подворовывает газ из российского транзита в Европу. Не даром же заявили
    Украине «пришлось снижать собственное потребление газа, доказывая, что страна – надёжный транзитёр»
    rotmistr60
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