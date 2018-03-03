07:10 03 марта
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Владимир Путин - США: Обращайтесь в Генпрокуратуру РФ

В ходе интервью американскому телеканалу NBC президента России в очередной раз спросили о «вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года». Речь зашла об обвинениях в адрес нескольких российских граждан со стороны США в якобы вмешательстве в выборный процесс в Соединённых Штатах. При этом интервьюер спросила у российского президента, готовы ли в России применить в отношении этих людей букву уголовного права?

Владимир Путин ответил тем, что предложил США для начала предоставить России документальные подтверждения того, что кто-либо из россиян «осуществлял вмешательство в американские выборы». По словам президента РФ, вряд ли в США есть те профессиональные юристы, которые не понимали бы очевидной вещи: без предоставления доказательной базы Россия по определению не может возбуждать уголовные дела – только потому, что у кого-то в США есть подозрения во вмешательстве в президентские выборы со стороны граждан РФ.

Владимир Путин - США: Обращайтесь в Генпрокуратуру РФ



Владимир Путин предложил американской стороне по всем такого рода вопросам обращаться в Генеральную прокуратуру РФ со всем пакетом необходимых документов, вплоть до того, кто конкретно выступает истцом и кого конкретно обвиняет «во вмешательстве».

Ранее в Кремле отмечали, что обвинения со стороны США во вмешательстве в президентские выборы выглядят странно. Получается, что в Соединённых Штатах настолько неустойчивая избирательная система, что ею могут манипулировать любые люди, покупающие рекламу в социальных сетях?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. svp67 Сегодня, 05:12
    Владимир Путин предложил американской стороне по всем такого рода вопросам обращаться в Генеральную прокуратуру РФ со всем пакетом необходимых документов, вплоть до того, кто конкретно выступает истцом и кого конкретно обвиняет «во вмешательстве».
    Вполне нормальные требования. А что, возбуждать уголовные дела по факту каких то слухов и болтовни? Где главенство закона и презумпция невиновности?
    svp67
    1. Vard Сегодня, 05:17
      А им не надо... Что бы по закону... Им надо что бы ... Как им хочется... То есть... На слово верили...
      Vard
      1. andrewkor Сегодня, 05:23
        Жентельмены,блин!
        andrewkor
      2. ul_vitalii Сегодня, 05:24
        Подготовили общественное мнение для вмешательства в наши выборы, да и в Европе у них полно плагиатчиков, не так давно таже Македония.
        ul_vitalii
      3. pjastolov Сегодня, 06:32
        Цитата: Vard
        То есть... На слово верили...

        так они же - джентльмены, а джентльмены не врут
        Поехали Василий Иванович с Петькой в командировку за границу. Разошлись
        в разные стороны. Встречаются через три месяца. Василий Иванович
        голодный, ободранный, а Петька весь в золоте.
        ВИ-Где взял.
        П - Захожу в клуб, а там в карты в очко играют. Вначале то карта не шла.
        А потом один говорит "У меня очко", а я ему ну-ка покажи, а он
        "Джентельменам верят на слово"
        И тут у меня карта как поперла....
        pjastolov
        1. esaul Сегодня, 06:56
          Цитата: pjastolov
          так они же - джентльмены, а джентльмены не врут

          Им по джентльменски и сказали - "Обращайтесь в Спортлото"
          esaul
          1. pjastolov Сегодня, 06:58
            Цитата: esaul
            "Обращайтесь в Спортлото"

            а оно еще живо? laughing
            pjastolov
            1. esaul Сегодня, 07:01
              Цитата: pjastolov
              Цитата: esaul
              "Обращайтесь в Спортлото"

              а оно еще живо? laughing

              Но "посоны"-то этого не знают... wink Вырисовывается ещё бОльшая интрига! И, что характерно - по их "джентльменским" правилам
              esaul
              1. pjastolov Сегодня, 07:08
                Цитата: esaul
                Вырисовывается ещё бОльшая интрига!

                оооочень большая потому что
                pjastolov
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:20
      Получается, что в Соединённых Штатах настолько неустойчивая избирательная система, что ею могут манипулировать любые люди, покупающие рекламу в социальных сетях?

      Интересная получается фиговина...если я за несколько центов помещу рекламу ...ну например галстука на образе партии или какого нибудь кандидата в президенты в США то получается я повлиял на выборы в США... what и на меня сразу заводится уголовное дело и объявляют террористом №1 в мире...
      куда катится мир. what
      Тот же ЛЕХА
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:23
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        куда катится мир.

        докатился уже...
        андрей юрьевич
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:27
          Ситуация с Чубайсом и Сердюковым...действительно напоминают шизофрению с упором на садо-мазо.
          Воруют и много воруют ...а затем глава правительства говорит гражданам своей страны денег нет но вы там держитесь...больше похоже на дань жуликам и мошенникам гайдаровской эпохи.
          Тот же ЛЕХА
      2. 210окв Сегодня, 06:29
        Я вот до сих пор не понимаю почему большинство коллег по ВО не в санкциях?Виталия-"Михана" там уже давно должны были к "вышке"приговорить.. laughing
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Получается, что в Соединённых Штатах настолько неустойчивая избирательная система, что ею могут манипулировать любые люди, покупающие рекламу в социальных сетях?

        Интересная получается фиговина...если я за несколько центов помещу рекламу ...ну например галстука на образе партии или какого нибудь кандидата в президенты в США то получается я повлиял на выборы в США... what и на меня сразу заводится уголовное дело и объявляют террористом №1 в мире...
        куда катится мир. what
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 06:11
      Есть международные правило о правовой поддержке между государствами, При наличии такого договора между конкретными государствами, у них есть возможность обмениваться друг с другом вопросами по национальной юрисдикции посредством уполномоченных на то органов, как правило, через министерства юстиции, МВД или прокуратуру. Но президенты не занимаются уголовщиной и разрешением имущественных споров между гражданами и юридическими лицами. В данном же случае мы наблюдаем вмешательства в нашу юрисдикцию, так как США в одностороннем порядке объявили о своей экстерриториальности правоприменительной деятельности. Т.е. решения их муниципальных судов, по их мнению, являются обязательными к исполнению всеми государствами мира. Но это же сущий бред и правовой нонсенс! belay
      сибиралт
      1. рюрикович Сегодня, 06:22
        Цитата: сибиралт
        Есть международные правило о правовой поддержке между государствами

        США и международное право - вещи несовместимые no
        Потому и
        Цитата: сибиралт
        это же сущий бред и правовой нонсенс!
        рюрикович
  2. mvg Сегодня, 05:22
    Мне показалось, или кого то "послали" в эротическое путешествие?
    mvg
  3. ланс Сегодня, 05:41
    и ни кто не задаст вопрос путину если взяли полковника мвд с валютой на одну подлодку, может нужно взять кого то покруче, например сердюкова, глядишь и на марс через год слетаем. ах да забыл он не знает за что посадить чубайса.
    ланс
  4. Горный стрелок Сегодня, 05:41
    Троллинг высшего "лэвэла"... ВВП - человек с хорошим и тонким чувством юмора...
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:48
      Цитата: Горный стрелок
      . ВВП - человек с хорошим и тонким чувством юмора...

      он вообще у нас очень хороший..(только чувство такое,что нас опять в очередной раз, разводят...)
      андрей юрьевич
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 05:56
    Владимир Путин - США: Обращайтесь в Генпрокуратуру РФ

    Темнейший расставил всё по своим местам. Так и должно быть в юриспруденции. Но ведь у мерикатосов неизвестно что вместо мозгов, потому все эти объяснения они не поймут. laughing
    a.s.zzz888
  6. andrewkor Сегодня, 06:06
    Год назад ВВП обещал представить Конгрессу США все интересующие его данные по " вмешательству" России в их выборы,если такой запрос поступит.Вот это троллинг!
    andrewkor
  7. Masya Masya Сегодня, 06:10
    Владимир Путин предложил американской стороне по всем такого рода вопросам обращаться в Генеральную прокуратуру РФ

    уж послал, так послал... lol
    Всех, с добрым утречком!!! love
    wink
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 06:36
      Цитата: Masya Masya
      Всех, с добрым утречком!!!

      love
      pjastolov
  8. 1536 Сегодня, 06:36
    Лучше бы поговорили о том, почему российских граждан экстрадирует из разных испаний и Эстоний по запросу США, и американские власти организуют провокации.
    1536
  9. кедр Сегодня, 06:54
    США - Сумасшедшие Штаты Америки.
    кедр
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:09
    На глупый вопрос с американской стороны аргументированный и четкий ответ президента. Ни чего не меняется, так что продолжаем жить.
    rotmistr60
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