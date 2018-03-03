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Владимир Путин - США: Обращайтесь в Генпрокуратуру РФ
В ходе интервью американскому телеканалу NBC президента России в очередной раз спросили о «вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года». Речь зашла об обвинениях в адрес нескольких российских граждан со стороны США в якобы вмешательстве в выборный процесс в Соединённых Штатах. При этом интервьюер спросила у российского президента, готовы ли в России применить в отношении этих людей букву уголовного права?
Владимир Путин ответил тем, что предложил США для начала предоставить России документальные подтверждения того, что кто-либо из россиян «осуществлял вмешательство в американские выборы». По словам президента РФ, вряд ли в США есть те профессиональные юристы, которые не понимали бы очевидной вещи: без предоставления доказательной базы Россия по определению не может возбуждать уголовные дела – только потому, что у кого-то в США есть подозрения во вмешательстве в президентские выборы со стороны граждан РФ.
Владимир Путин предложил американской стороне по всем такого рода вопросам обращаться в Генеральную прокуратуру РФ со всем пакетом необходимых документов, вплоть до того, кто конкретно выступает истцом и кого конкретно обвиняет «во вмешательстве».
Ранее в Кремле отмечали, что обвинения со стороны США во вмешательстве в президентские выборы выглядят странно. Получается, что в Соединённых Штатах настолько неустойчивая избирательная система, что ею могут манипулировать любые люди, покупающие рекламу в социальных сетях?
Владимир Путин ответил тем, что предложил США для начала предоставить России документальные подтверждения того, что кто-либо из россиян «осуществлял вмешательство в американские выборы». По словам президента РФ, вряд ли в США есть те профессиональные юристы, которые не понимали бы очевидной вещи: без предоставления доказательной базы Россия по определению не может возбуждать уголовные дела – только потому, что у кого-то в США есть подозрения во вмешательстве в президентские выборы со стороны граждан РФ.
Владимир Путин предложил американской стороне по всем такого рода вопросам обращаться в Генеральную прокуратуру РФ со всем пакетом необходимых документов, вплоть до того, кто конкретно выступает истцом и кого конкретно обвиняет «во вмешательстве».
Ранее в Кремле отмечали, что обвинения со стороны США во вмешательстве в президентские выборы выглядят странно. Получается, что в Соединённых Штатах настолько неустойчивая избирательная система, что ею могут манипулировать любые люди, покупающие рекламу в социальных сетях?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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