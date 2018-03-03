19:26 03 марта
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ДОСААФ: Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК

Заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськой в интервью РИА Новости заявил о том, что главное оборонное ведомство выбрало площадку организации якобы для подготовки представителей ЧВК (частных военных компаний). Это заявление прозвучало весьма резонансно на фоне того, что в России отсутствует законодательная база для самого существования ЧВК.

Стаськов заявил, что сам имеет отношение к разработке соответствующего законопроекта.

Из интервью:
Я занимался вопросом разработки закона (о ЧВК) и мы выходили на Генштаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой, чтобы готовить частные военные кампании.



ДОСААФ: Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК


Основным преимуществом ДОСААФ в этом плане названо то, что общество является неправительственной организацией.

Николай Стаськов:
Если такое политическое решение будет принято, то мы готовы по полной схеме включиться, поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определённый тип техники.


Далее Стаськов объявил о деятельности «вагнеровцев»:
Пока закона нет, мы довольствуемся тем, что какие-то кампании под различными названиями, Вагнера и так далее, работают, но мы знаем много случаев, когда наших, так сказать, незаконных союзников привлекали к ответственности. Вот в этом-то и беда, что люди выполняют боевые задачи, а потом ещё становятся виноватыми. Для этого всё должно быть урегулировано на законной основе.


При этом представитель ДОСААФ не уточнил, кем конкретно поставленные боевые задачи сегодня выполняют "прообразы ЧВК".

Использованы фотографии: ДОСААФ
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Комментарии 47

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  1. Alex-a832 Сегодня, 06:58
    Самореклама. Хотя и очень сомнительная. Если бы я создавал свою ЧВК, то нафиг мне бы сдались ресурсы ДОСААФ.
    Alex-a832
    1. МИХАН Сегодня, 07:01
      Эх какая раньше материальная база была у ДОСААФ...Сколько парней воспитали и настоящих солдат и просто профессионалов ..Все развалили и разграбили либерастня!
      МИХАН
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:26
        Цитата: МИХАН
        Эх какая раньше материальная база была у ДОСААФ...Сколько парней воспитали и настоящих солдат и просто профессионалов ..Все развалили и разграбили либерастня!


        Да,было дело. Но если даже восстановить, то это уровень КМБ, не более. Для ЧВК нужны спецполигоны и тренировочные базы, как у спецуры. И чтобы никто лишний под ногами не болтался.
        Alex-a832
        1. МИХАН Сегодня, 08:08
          Цитата: Alex-a832
          Цитата: МИХАН
          Эх какая раньше материальная база была у ДОСААФ...Сколько парней воспитали и настоящих солдат и просто профессионалов ..Все развалили и разграбили либерастня!


          Да,было дело. Но если даже восстановить, то это уровень КМБ, не более. Для ЧВК нужны спецполигоны и тренировочные базы, как у спецуры. И чтобы никто лишний под ногами не болтался.

          Я вам словами этой душевной песни отвечу..Слово ЧВК мне не нравится , многие и бесплатно бы все это делали ..! Идея нужна просто, на госуровне..

          Вот такие дела . в наших душах.. soldier
          МИХАН
          1. Владимир16 Сегодня, 08:19
            Заместителя председателя ДОСААФ Николая Стаського нужно гнать поганой метлой.
            Он не на свои деньги ДОСААФ создал. А рубить бабло на этой базе решил.
            Его задача готовить молодежь для службы в русской армии.
            А он, .....ка, решил, что это его личная контора и он будет наемников готовить. Бизнесмен херов.
            ЧВК главное слова ЧАСТНАЯ! Друзья, вы реально желаете, что бы в нашем государстве появились частные структуры с правом насилия? Поукраинствовать захотелось? Кокакола в голову ударила?
            Это не киношка. Право насилия принадлежит ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВУ.
            Иначе нас развалят. Вот в том числе с помощью таких ЧВК и развалят.

            Представьте на секундочку ЧВК в Чечне. Но только не на стороне государства. они ведь частные, могут на любой стороне быть.
            Если кто-то уповает на "правильный" закон, то он либо д.урак, либо провокатор. Люди с оружием в руках сами станут законом немедленно.
            Гражданской войны захотелось? Акститесь друзья.
            Госчиновников за такие призывы сажать нужно. Причем на кол.
            Владимир16
        2. 210окв Сегодня, 08:22
          Чушь полная.Что ДОСААФ-идеальная площадка..Когда то было у них может быть и не все,но специалистов готовили.Водителей,связистов.Сейчас пока ничего.Я с Вами согласен что нужны спецполигоны и люди не год отслужившие в армии.
          Цитата: Alex-a832
          Цитата: МИХАН
          Эх какая раньше материальная база была у ДОСААФ...Сколько парней воспитали и настоящих солдат и просто профессионалов ..Все развалили и разграбили либерастня!


          Да,было дело. Но если даже восстановить, то это уровень КМБ, не более. Для ЧВК нужны спецполигоны и тренировочные базы, как у спецуры. И чтобы никто лишний под ногами не болтался.
          210окв
      2. Курсант Сегодня, 07:36
        Заходя иной раз в местный ДОСААФ, складывается впечатление, что попал в начало 80-х годов, люди там работают отличные .
        Курсант
        1. Alex-a832 Сегодня, 07:49
          Вашему ДОСААФ повезло. Это чаще всего от руководителя зависит. Не раз видел, как руководитель с дурными мыслями, приняв вполне нормальный личный состав, в навоз его превращает.
          Alex-a832
          1. Курсант Сегодня, 07:53
            С руководителем практически не общаемся , приехал сделал прыг, пообщался с людьми и уехал.
            Курсант
        2. 210окв Сегодня, 08:25
          Интересно,где же такая картина?Например-Смоленск.Огромное здание занято всем,только не подготовкой военных специалистов.
          Цитата: Курсант
          Заходя иной раз в местный ДОСААФ, складывается впечатление, что попал в начало 80-х годов, люди там работают отличные .
          210окв
          1. Курсант Сегодня, 08:35
            город Ялуторовск ( тюменский клуб ДОСААФ), про Ишимский сказать не могу т.к не был там лет пять.Здание и инфраструктуры в Ялуторовске поддерживается и за этим следят, просто хочется осовременить и хороший ремонт, школьники занимаются парашютной подготовкой . В Ишимском ДОСААФ не был пять лет, может после наводнения там ,что то и изменилось, не знаю.
            Курсант
            1. 210окв Сегодня, 09:37
              Ну что тут можно сказать.Повезло.Возможно коммерсанты просто до этих помещений не добрались..
              Цитата: Курсант
              город Ялуторовск ( тюменский клуб ДОСААФ), про Ишимский сказать не могу т.к не был там лет пять.Здание и инфраструктуры в Ялуторовске поддерживается и за этим следят, просто хочется осовременить и хороший ремонт, школьники занимаются парашютной подготовкой . В Ишимском ДОСААФ не был пять лет, может после наводнения там ,что то и изменилось, не знаю.
              210окв
              1. Курсант Сегодня, 09:38
                Сложно добраться , далеко в стороне от городов.
                Курсант
                1. Курсант Сегодня, 10:03
                  хотя , благодаря москвичам , в кавычках, постепенно загибают аэропорт Плеханово , застроив поля вокруг него многоэтажками , теперь статус аэропорта перевели в статус взлётная площадка.
                  Курсант
    2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:02
      Будут вместо отрядов ЧВК...отряды ДОСААФ. laughing Беда всему НАТО. am ДЕРЖИТЕ ОДНОГО БОЙЦА СЕМЕРО bully
      ДЕДПИХТО
      1. МИХАН Сегодня, 08:02
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Будут вместо отрядов ЧВК...отряды ДОСААФ.

        А что, неплохая идея..Если материальную базу восстановить и господдержку, мальчишки туда толпой побегут ..Эта структура отличных патриотов воспитывала помнится!
        Молодежь нужно от компов и соцсетей отрывать и срочно! Дел много в России реальных.. soldier
        МИХАН
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:21
          Цитата: МИХАН
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Будут вместо отрядов ЧВК...отряды ДОСААФ.

          А что, неплохая идея..Если материальную базу восстановить и господдержку, мальчишки туда толпой побегут ..

          А ежели еще для подготовки наемников возродить ВДОАМ.. fellow .уууу,сам там обучался в свое время.. laughing
          ДЕДПИХТО
    3. сибиралт Сегодня, 08:32
      У нас РПЦ тоже неправительственная организация. Таки может она и займется "воспитанием" ЧВК? lol ЧВК это частная военная организация. А если она частная, то по нашей же Конституции государство не вправе вмешиваться в её деятельность, если она не является преступной, причиняет или может причинить вред, угрозу или безопасность государству, обществу и гражданам. А теперь подумаем по каким параметрам ЧВК может соответствовать этим положениям? Да никаким! belay Кто их может контролировать? Может прокурор или госпотребнадзор (бывшая санитарная служба)? Не смешите мои тапочки. lol
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 08:47
        Цитата: сибиралт
        У нас РПЦ тоже неправительственная организация. Таки может она и займется "воспитанием" ЧВК?

        А почему бы и нет..ВЕРА в русской душе не последнее место занимает!
        НАШИ воюют не за деньги (хотя это тоже немаловажно ,семьи у многих )
        Зов крови, есть такое понятие (как правильно писал Захар Прилепин) ..Кровь предков наших героических в нас бурлит и не дает покоя нашим душам..
        Вот что то так хотел выразиться! hi
        МИХАН
    4. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 08:57
      Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК
      Зачем чавкать, скажите прямо, господа, - наемников, готовых умереть за деньги и за чужие интересы. Не растлевайте память о ДОСААФ, - была когда-то мощная, любимая народом СССР, патриотическая организация.
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. МИХАН Сегодня, 11:25
        Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
        Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК
        Зачем чавкать, скажите прямо, господа, - наемников, готовых умереть за деньги и за чужие интересы. Не растлевайте память о ДОСААФ, - была когда-то мощная, любимая народом СССР, патриотическая организация.

        Все верно! А то либерастня начала изголяться над нашим прошлым..
        ОТЛИЧНЫЙ коммент Аркадий ! hi
        МИХАН
    5. Jerk Сегодня, 09:07
      Не знаю-не знаю. В свое время именно к структуре ДОСААФ принадлежал в стрелковом клубе, и ресурсы там были по полной программе - от базы олимпийского резерва до очень блатных армейских стрельбищ с инструкторами оттуда же. Правда это было еще в Союзе и немного после зацепил. Если все так же осталось, то там подготовить как минимум покруче, чем срочника десантуры - как нефиг делать
      Jerk
      1. МИХАН Сегодня, 11:36
        Цитата: Jerk
        В свое время именно к структуре ДОСААФ принадлежал в стрелковом клубе, и ресурсы там были по полной программе - от базы олимпийского резерва до очень блатных армейских стрельбищ с инструкторами оттуда же

        Структура серьезная была , при внешней скромной вывеске ДОСААФ!
        Отбор мальчишек талантливых там тоже шел , как и в школах институтах и т.д. !
        Увы все это уже в прошлом ..Хотя сейчас пытаются , что то восстановить , как бы не опоздать!
        МИХАН
    6. Vladimir 5 Сегодня, 12:17
      Компания , участвующая в военных действия не для любительского и начального уровня, которым является ДОСААФ. Наверное вернее создать специальный частный охранный "оборонсервис" при МО, с привязкой к ГРУ. Но по последним произошедшим событиям в Сирии. нужно отказаться от прикрытия частных компаний и действовать как и ранее спецназами, ибо люди с ЧВК, действующие по задачам сецназов, остаются по всему далее "за бортом"
      Vladimir 5
    7. Николай Фёдоров Сегодня, 17:39
      Цитата: Alex-a832
      Самореклама. Хотя и очень сомнительная. Если бы я создавал свою ЧВК, то нафиг мне бы сдались ресурсы ДОСААФ.

      "Если бы я создавал свою ЧВК" - ключевое слово - "если бы"... Это как нефтегазовым бизнесом заняться в Когалыме или рыбной ловлей в Калининграде. Вроде бы всё понятно, да ни хрена не получится без соответствующих рычагов. Поэтому для начала надо дотянуться до этих рычагов...
      ЧВК не ЧОП. Даже если Вы создаёте свои ЧОП по 2-3 штуки каждую неделю, с ЧВК ничего не получится, т.к. дело это новое, неизведанное, а подсказки Вы не видите - вместо этого Вам самореклама чудится...
      Николай Фёдоров
      1. Alex-a832 Сегодня, 18:07
        А я и не рассматриваю аналогию с ЧОП. ЧВК в России - это по факту полностью гос. подчиненные подразделения для работы там, где напрямую использовать ВС нельзя. Я против того, чтобы наши ЧВК превращались в бизнес.
        ЧОПы не создавал и не руководил ими. Хотя однажды пришлось наводить порядок в чопе одного знакомого. Не надо сравнивать несравнимое.
        Alex-a832
  2. Jovanni Сегодня, 07:01
    Не знаю как насчет ЧВК, а в Советском Союзе ДОСААФ очень здорово помогал повышать компетенции призывников. А многие получали специальность на всю жизнь. Хорошая была система...
    Jovanni
    1. сибиралт Сегодня, 08:42
      В СССР и спорт был не государственным и народные дружины. Да только все спортсмены где-то числились рабочими и служащими и получали зарплату вместо мастера штамповщика и ли слесаря 3 разряда, а дружинникам полагался оплачиваемый отгул или день к отпуску. В любом случае все эти общественные организации оплачивались государством. А чем будут "зарабатывать" ЧВК на оплату экипировки, оружия, транспорт и своё содержание.? belay
      сибиралт
  3. ul_vitalii Сегодня, 07:01
    Всё это мягко говоря спорно, особенно с ДОСААФ. При работе с ЧВК шума не надо, а общество пусть с призывниками работает, многолетний опыт в этом имеется.
    ul_vitalii
  4. pjastolov Сегодня, 07:02
    При этом представитель ДОСААФ не уточнил, кем конкретно поставленные боевые задачи сегодня выполняют "прообразы ЧВК".
    инструктора, охрана объектов
    pjastolov
    1. Комментарий был удален.
  5. iliitchitch Сегодня, 07:05
    У-у-у , до хрена там они в ДОСААФе бойцов наготовят , держите их потом всем пентагоном . Чего гонит этот товарищ ?
    iliitchitch
  6. astronom1973n Сегодня, 07:11
    И кто их там готовить будет?Контингент ,который там сейчас у руля стоит?Смешно.
    astronom1973n
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Мужик решил напомнить о себе и заодно (если прокатит) срубить денежек. Отвратительный пиар, т.к. если бы действительно шли какие-то согласования, переговоры на эту тему, то об этом стоило помалкивать хотя бы в ближайшее время.
    rotmistr60
  8. лысова Сегодня, 07:45
    А почему бы и не узаконить ЧВК. Доход в казну, рабочие места для отставников ( спецов офицеров), в конце концов контроль над ними ( кому положено ). Да и ДОСААФу не дадут ржаветь - конкуренция.
    лысова
  9. Самара_63 Сегодня, 07:47
    Нет в мире никаких ЧВК...
    Самара_63
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 17:43
      Цитата: Самара_63
      Нет в мире никаких ЧВК...

      Согласен. И Путина тоже нет. Ни разу не видел. laughing
      Николай Фёдоров
  10. Громобой Сегодня, 07:53
    Идеальной площадкой являются бригады спецназа.Доссаф пущай прыжками занимается , автоподготовкой и подобным.Закаляет зелёную молодёжь.В топку частные автошколы для настоящих мужиков!Призывник бесплатно получает автоподготовку,но права легализуются только после службы в армии.Это будет привлекать молодёжь в армию.А те кто годен,но служить не идёт,то пусть в 10-и кратном размере платит за свои права.Как вам такая схема?
    Громобой
  11. Отставник2012 Сегодня, 07:58
    Цитата: лысова
    , рабочие места для отставников ( спецов офицеров), в

    Отставник я.....спецом не назовусь....А воевать за чужие идеи не буду..... Да,пенсии военной мало-но пенсия ДЛЯ МЕНЯ,не для семьи,детей......
    Отставник2012
  12. alkor Сегодня, 08:01
    Это товарищ точно знает, что его организация неправительственная? Пусть Устав откроет или вывеску у себя у входа почитает. По факту подготовки ЧВК, не смешите мои тапочки. В ДОСААФах массово изымают последние мелкашки и охолощенное оружие, так как нет денег на содержание ружкомнат и получение сертификатов на все и вся. Раньше варили сами пулеуловители из стали, теперь на него надо сертификат представить, а где его взять. Но если найти 600 тысяч... ДОСААФ спасается только несколькими военно-учетными специальностями, типа водитель, дизелист, радио, куда там ЧВК, ни базы, ни специалистов... База ЧВК, как тут правильно заметили бригада спецназа или антитеррористический центр.
    alkor
  13. кедр Сегодня, 08:11
    Нормальный ход. Многоуровневая организация. Начальный уровень - подготовка призывников. Конечный - подготовка ЧВК. Хорошее прикрытие. Хорошие обеспечение и финансы не хилые. Законодательная база. Что ещё нужно, что бы больше никогда не воевать на своей территории и что бы каждый потенциальный агрессор знал, что если начать с нами войну - это поиметь её у себя и сразу...
    кедр
  14. sxfRipper Сегодня, 08:18
    в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны
    Так КЕМ было сделано заключение? И где Стаськой такие грибы берёт?
    По сабжу (даже не являясь профессионалом) - ДОСААФ это автомобили, радиотехника, парашютисты (не путать с десантниками) етс... Но никак не крутые парни, готовые и в огонь и в воду. Причём с минимальными потерями.
    sxfRipper
  15. Altona Сегодня, 08:29
    Цитата: Alex-a832
    Если бы я создавал свою ЧВК, то нафиг мне бы сдались ресурсы ДОСААФ.

    ---------------------------
    ДОСААФ как организация, связанная с военным воспитанием, видит в подготовке специалистов ЧВК свое второе рождение и прежде всего большую финансовую базу. Только бизнес, ничего личного. На одной подготовке водителей далеко не уедешь, а если подмять под себя начальное военное образование, то будет запущен еще один финансовый ручей.
    Altona
  16. МИХАН Сегодня, 08:29
    У нас целая Чечня есть ..ЧВК! И в Сирии они неплохо справляются ..Пусть отрабатывают !
    МИХАН
  17. Radikal Сегодня, 09:56
    Цитата: Alex-a832
    Самореклама. Хотя и очень сомнительная. Если бы я создавал свою ЧВК, то нафиг мне бы сдались ресурсы ДОСААФ.

    yes Всё гораздо проще - выше указанному в статье персонажу захотелось поучаствовать в..."освоении" гос.денег... sad
    Radikal
  18. Николай Прохожий Сегодня, 12:05
    Хочется руководству ДОСААФ присосаться к бюджетной кормушке... Только и всего.
    Николай Прохожий
  19. axxmanm Сегодня, 13:43
    Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества,что совершенно недопустимо.
    Наоборот - надо строго настрого запретить ЧВК в любых формах,
    и объявить на весь мир , что любой член ЧВК(по сути наемник) любой страны ,
    а тем более организатор и выгодо-приобретатель становиться военным преступником по факту и подлежит строжайшему неотвратимому наказанию без срока давности ..
    axxmanm
  20. vladimirvn Сегодня, 17:40
    Лет 10 назад, практически на моих глазах, чинуши с генеральскими погонами, растаскивали и продавали ДОСААФ. Сколько было техники, имущества, земли и зданий продано, уму не постижимо. И никто не понес наказания.
    vladimirvn
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