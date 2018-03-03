ДОСААФ: Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК

Я занимался вопросом разработки закона (о ЧВК) и мы выходили на Генштаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой, чтобы готовить частные военные кампании.

Если такое политическое решение будет принято, то мы готовы по полной схеме включиться, поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определённый тип техники.

Пока закона нет, мы довольствуемся тем, что какие-то кампании под различными названиями, Вагнера и так далее, работают, но мы знаем много случаев, когда наших, так сказать, незаконных союзников привлекали к ответственности. Вот в этом-то и беда, что люди выполняют боевые задачи, а потом ещё становятся виноватыми. Для этого всё должно быть урегулировано на законной основе.