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ДОСААФ: Минобороны считает нас идеальной площадкой для подготовки ЧВК
Заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськой в интервью РИА Новости заявил о том, что главное оборонное ведомство выбрало площадку организации якобы для подготовки представителей ЧВК (частных военных компаний). Это заявление прозвучало весьма резонансно на фоне того, что в России отсутствует законодательная база для самого существования ЧВК.
Стаськов заявил, что сам имеет отношение к разработке соответствующего законопроекта.
Из интервью:
Основным преимуществом ДОСААФ в этом плане названо то, что общество является неправительственной организацией.
Николай Стаськов:
Далее Стаськов объявил о деятельности «вагнеровцев»:
При этом представитель ДОСААФ не уточнил, кем конкретно поставленные боевые задачи сегодня выполняют "прообразы ЧВК".
Стаськов заявил, что сам имеет отношение к разработке соответствующего законопроекта.
Из интервью:
Я занимался вопросом разработки закона (о ЧВК) и мы выходили на Генштаб, министра обороны и в конце нашего доклада было сделано заключение начальником Генерального штаба, министром обороны, что ДОСААФ является идеальной площадкой, чтобы готовить частные военные кампании.
Основным преимуществом ДОСААФ в этом плане названо то, что общество является неправительственной организацией.
Николай Стаськов:
Если такое политическое решение будет принято, то мы готовы по полной схеме включиться, поднять свои наработки и действовать, потому что у нас есть видение и понимание, как это делать. Мы знаем, как провести подготовку одиночного солдата, в составе подразделения, а также подготовить подразделение под определённый тип техники.
Далее Стаськов объявил о деятельности «вагнеровцев»:
Пока закона нет, мы довольствуемся тем, что какие-то кампании под различными названиями, Вагнера и так далее, работают, но мы знаем много случаев, когда наших, так сказать, незаконных союзников привлекали к ответственности. Вот в этом-то и беда, что люди выполняют боевые задачи, а потом ещё становятся виноватыми. Для этого всё должно быть урегулировано на законной основе.
При этом представитель ДОСААФ не уточнил, кем конкретно поставленные боевые задачи сегодня выполняют "прообразы ЧВК".
Использованы фотографии: ДОСААФ
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