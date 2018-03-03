19:30 03 марта
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Минобороны: США создали в Сирии "заповедник для террористов"

США используют подконтрольную зону на западе Сирии в качестве прикрытия для террористов. Об этом в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Минобороны: США создали в Сирии "заповедник для террористов"


Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан, заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США
— заявил Фомин.


Кроме того, по словам замминистра, США не пускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с Эт-Танфом, в результате чего там сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

В конце ноября прошлого года российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что США, закрыв 55-километровую зону вокруг американской базы в сирийском Эт-Танфе, изолировали свыше 50 тысяч человек, которые нуждаются в гуманитарной помощи. Москва предложила Вашингтону совместно обеспечить безопасность доставки помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 28

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  1. Чёрный Сегодня, 08:24
    США создали в Сирии "заповедник для террористов"
    Я бы сказал, не заповедник, а ПИТОМНИК.
    Чёрный
    1. Masya Masya Сегодня, 08:30
      Цитата: Чёрный
      Я бы сказал, не заповедник, а ПИТОМНИК.

      Рассадник!
      Masya Masya
      1. Владимир16 Сегодня, 08:31
        Назвался груздем - полезай в кузовок.
        Пришли в Сирию порадок наводить - делайте дело. Не обращайте внимание на сочувствующих террористам. Мочите всех их.
        Англоязычные один хрен будут орать, что мы рушим их мир. Просто мы строим свой мир. Русский мир. Без дерьма, без вранья, без террора и без бармалеев разных мастей.
        Действуйте господа военные. Русский народ дал вам все права на это, вернее поставил такую задачу.
        Владимир16
    2. МИХАН Сегодня, 08:31
      Цитата: Чёрный
      США создали в Сирии "заповедник для террористов"
      Я бы сказал, не заповедник, а ПИТОМНИК.

      А русские там БРАКОНЬЕРЫ и живодеры !!!! laughing
      МИХАН
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:59
        Цитата: МИХАН
        А русские там БРАКОНЬЕРЫ и живодеры !!!!

        но бивни, кое кому, точно пообломаем laughing
        Angel_and_Demon
    3. сибиралт Сегодня, 08:52
      А почему бы Асаду не обратиться в Совбез о незаконной военной оккупации США территории независимой Сирии? belay Почему за него все должны делать Россия и Иран?
      сибиралт
      1. donavi49 Сегодня, 09:25
        Так толку ноль. Резолюцию не примут. Плюс еще обвинят во всем Асада, Иран и Россию.
        donavi49
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:43
          Цитата: donavi49
          Так толку ноль. Резолюцию не примут.

          смотря как ее доставить
          Angel_and_Demon
    4. Звездочка Сегодня, 09:50
      Старенький анекдот:
      Идет мужик по улице, вдруг мимо него пробегает мужик с восточной внешностью, а
      за ним мужик с ружьем....бах....бах..... Убил.
      Мужик говорит в сердцах да ты что ведь посадят.
      Мужик с ружьем отвечает - неаа у меня лицензия есть.
      Узнал мужик где лицензии выдают, сходил и получил.
      Значит ходит с ружьем, но никого не видит.....печаль....
      Проходит мимо рынка, а там...видимо-невидимо.....
      Врывается на рынок ..бах...бах...бах....бах...
      Подбегает милиция одевает на него наручники...
      Мужик оправдывается - у меня лицензия есть.
      Милиция - да ты что таблички "ЗАПОВЕДНИК" не видел при входе....

      PS: надеюсь у всех есть чувство юмора, а у кого нет примите мои извинения.
      Звездочка
    5. Маз Сегодня, 18:51
      Как бы его выпускники не засеяли собой Европу. Фактически США убивают трёх зайцев. Готовят отморозков для евразии, вяжут Россию войной, и могут интерпретировать по своему любой шаг РФ, имея СМИ в кармане -формировать мировой общественное мнение... гениально.
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 08:26
    Да весь Ближний Восток заповедник и рассадник.И там не только заштатники,но и монархии Персидского залива.Да и Северная Африка к тому же.
    210окв
    1. МИХАН Сегодня, 12:18
      Цитата: 210окв
      Да весь Ближний Восток заповедник и рассадник.И там не только заштатники,но и монархии Персидского залива.Да и Северная Африка к тому же.

      А когда русские появились , расклад другой стал резко!
      Умеем мы с арабами разговаривать хе хе
      С нами правда ! Нам самим трудно , но помогаем все же..Всегда так было и будет! Пока русские существуют...
      МИХАН
  3. ПАМ Сегодня, 08:48
    да сотрите вы уже с лица земли эти базы и начните сбивать все что влетает на территорию Сирии без разрешения. и никаких проблем, а еще лучше оказаться первыми, чтобы пленить недобитых инструкторов, пилотов и прочей шушеры которую можно будет выставить на показ, осудить и объявить, что дальнейшая их учесть подданных будет зависеть от поведения их государств. Что бы не сделали все равно будут выпадки в сторону России мол она во всем виновата, так что уж если парировать так хоть за реальные действия. А то сколько там уже можно плюхаться, народу Сирии давно уж надоели всевозможные силы и наверно с радостью встретят порядок.
    ПАМ
    1. donavi49 Сегодня, 09:29
      Так силенок нет. В смысле американцы не словами, а делами доказывают высказывание своего начальника "Если Вы будете нам угрожать - это будет Ваш самый долгий и самый плохой день."

      Если на их базу в Танфе (прикрытую ПВО с Иордании) или за Евфратом (тот же Коноко) - будут лететь Су-34 и Су-30, я не секунды не сомневаюсь, что их собьют или попытаются с реальными пусками. Причем не колеблясь.

      У них там есть несколько крыльев включая Ф-22, Ф-18 свежие, Ф-15. Плюс Рафали от верного Вассала летают. Даже в базе у них перевес в воздухе. Я уже молчу про возможности наращивания группировки, они за два-три часа стянут в регион 100-150 боеготовых бортов.
      donavi49
      1. Black_PR Сегодня, 09:39
        Это кто Вам сказал, что силёнок нет? Полосатиков наслушались? Да и РЭБ ещё никто не отменял. Будет отмашка, будет и стирание. И не надо тут заупокойные песни петь.
        Black_PR
        1. donavi49 Сегодня, 09:47
          Ну если будет отмашка - увидим.

          Но ранее они неоднократно показывали делом, в том же Танфе, они сбили сирийский самолет, второй отогнали с боевым пуском, а не просто добрым словом. И также раскатали атакующих.

          Танф стоит на шоссе Дамаск-Багдад, самом удобном, коротком и обустроенном. Когда шоссе пытались разблокировать, американцы не очень там разбирались, где персы, где фатимион, где сирийцы, а также ровняли из всего что было, на границу в Иордании ПВО развернули, дополнительную артиллерию и РСЗО.
          donavi49
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:46
        так есть ракеты однако, и не думаю что это хваленое ПВО успеет среагировать
        Angel_and_Demon
  4. tchoni Сегодня, 08:52
    так запустите круглосуточное патрулирование вокруг этого 55километрового пятачка с поголовным выпилом все и вся туда-оттуда двигающегося.
    tchoni
  5. Гильятон Сегодня, 09:04
    Браво МинОбороны, про заповедник точнее и не скажешь ! yes Давить этих клопов пора, надеюсь вскоре так и будет !!! soldier
    Гильятон
  6. котовский Сегодня, 09:30
    Так глядишь и здесь на сайте разрешат полосатых материть wassat
    котовский
  7. Radikal Сегодня, 09:48
    Цитата: сибиралт
    А почему бы Асаду не обратиться в Совбез о незаконной военной оккупации США территории независимой Сирии? belay Почему за него все должны делать Россия и Иран?

    А Россия де-факто сама согласилась с этой оккупацией, путём переговоров с матрасниками о разграничении, и "зонах деэскалации", а теперь строит из себя "оскорблённую невинность"! crying Это примерно, как с Украиной - сначала признали самозванцев, совершивших госпереворот, а потом стали "критиковать" их за нацизм, и национализм! am Вообще-то на простом русском языке такая внешняя политика имеет вполне определённое название... sad
    Radikal
  8. Machete Сегодня, 09:59
    Всем пофиг.
    Гейропейцы согласны умирать сотнями от этих террористов у себя дома, лишь бы их не трогали гегемоны.
    Вон они ни разу не пикнули ни на что.
    Machete
  9. demo Сегодня, 10:16
    Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан, заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США
    — заявил Фомин.

    Еле нашел это местечко.
    А теперь по поводу лагеря Рубкан.

    На снимке видно стоящие вертолеты, емкости для нефти и нефтепродуктов. Достаточное количество авто техники. Капитальные строения. По прикидкам там могут разместиться человек 500-700.
    И что? Наши МИД и МО озаботились судьбой этих людей?
    Ко всему.
    Этот лагерь находится не на территории Сирии. Но и не на территории Иордании. Это ничейная земля.
    И тут вопрос к ООН. Если им это надо, то пусть они занимаются.
    Россия не имеет право выходить за пределы Сирии.

    А вот на первом снимке хорошо видна ВПП.
    В отличном состоянии, но не видно ни одной единицы техники. Ни какой.
    Ни машин, ни самолетов, ни вертолетов.
    Как же там готовятся бармалеи, если жизни там нет?
    Сомнения начали обуревать.
    demo
    1. Hammerlock Сегодня, 10:29
      координаты (т.е. пруфы), пжалста, все хотят посмотреть сами
      Hammerlock
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:56
    Обычно если гнойник не лопается сам, то его вскрывают. А этот гнойник уже пустил такие метастазы, что и за десяток лет от них не избавишься. Это я так, к слову.
    rotmistr60
    1. МИХАН Сегодня, 12:27
      Цитата: rotmistr60
      Обычно если гнойник не лопается сам, то его вскрывают. А этот гнойник уже пустил такие метастазы, что и за десяток лет от них не избавишься. Это я так, к слову.

      Ну Россия его все же успела "скальпелем" вскрыть ! НЕТ уже игил хе хе
      Вот фото их "красивое.." и последнее ! soldier
      МИХАН
  11. leybshtandartss Сегодня, 18:34
    Чоза м***я генерал с щетиной.Его че не учили встать утром привести ся в порядок,побритья.Скоро сам будет похож на игиловца
    leybshtandartss
  12. Маз Сегодня, 18:43
    Интересно девки пляшут.

    Мы не исключаем, что в Сирии также разворачивается американо-российское противостояние. Или же имеется в виду предлог для начала израильской агрессии против Ирана, поскольку Нетаньяху рассматривает нахождение любой иранской военной базы на сирийской территории как «объявление войны». Он назвал Иран и его вооружённые силы самой большой угрозой не только для Израиля, но и для всего мира и угрожал начать против него военные действия, если это будет необходимо.

    Данное послание было адресовано Соединенным Штатам, а может быть, и Израилю.[/i] Первые пригрозили объявить войну Северной Корее, которая провела испытания, позволившие ей получить ядерные боеголовки, и разработала межконтинентальные баллистические ракеты, способные долететь до американской территории. [i]Второе послание, как уже было сказано, возможно, адресовано Израилю, где премьер-министр Биньямин Нетаньяху при американской поддержке готов объявить войну Ирану.
    Маз
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