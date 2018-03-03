Новое оружие России: почему американцы забегали как тараканы?
С 2004 года Соединенные Штаты Америки выстраивают вокруг России линию противоракетной обороны. Позиционные районы ракет-перехватчиков, согласно планам до 2020 года, должны находиться в странах Восточной Европы, на Аляске (наземные комплексы), в Индийском и Тихом океанах (корабли УРО), а также в Черном, Северном и Баренцевом морях. РЛС обнаружения должны быть размещены в странах Скандинавии, Восточной Азии, в Великобритании и в Катаре.
Но несколько дней назад что-то пошло не так. 1 марта Россия показала новое оружие, которое сводит на нет все усилия США "обложить" Россию. Теперь нашим "западным партнерам" придется кардинально переосмыслить свой подход к "сдерживанию" нашей страны, ибо создаваемая ими ПРО становится бесполезной, но при этом фантастически дорогой игрушкой.
Как бы то ни было, противопоставить российским гиперзвуковым ракетным комплексами Западу просто нечего.
Но несколько дней назад что-то пошло не так. 1 марта Россия показала новое оружие, которое сводит на нет все усилия США "обложить" Россию. Теперь нашим "западным партнерам" придется кардинально переосмыслить свой подход к "сдерживанию" нашей страны, ибо создаваемая ими ПРО становится бесполезной, но при этом фантастически дорогой игрушкой.
Как бы то ни было, противопоставить российским гиперзвуковым ракетным комплексами Западу просто нечего.
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