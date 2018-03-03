19:33 03 марта

Новое оружие России: почему американцы забегали как тараканы?

С 2004 года Соединенные Штаты Америки выстраивают вокруг России линию противоракетной обороны. Позиционные районы ракет-перехватчиков, согласно планам до 2020 года, должны находиться в странах Восточной Европы, на Аляске (наземные комплексы), в Индийском и Тихом океанах (корабли УРО), а также в Черном, Северном и Баренцевом морях. РЛС обнаружения должны быть размещены в странах Скандинавии, Восточной Азии, в Великобритании и в Катаре.

Но несколько дней назад что-то пошло не так. 1 марта Россия показала новое оружие, которое сводит на нет все усилия США "обложить" Россию. Теперь нашим "западным партнерам" придется кардинально переосмыслить свой подход к "сдерживанию" нашей страны, ибо создаваемая ими ПРО становится бесполезной, но при этом фантастически дорогой игрушкой.

Как бы то ни было, противопоставить российским гиперзвуковым ракетным комплексами Западу просто нечего.




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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:50
    У Путина хоть голос мужика прорезался good . Думаю теперь Запад после этого заявления должен сопоставлять свои возможности и рот свой не разевать сверх меры .
    Spartanez300
    1. Артек Сегодня, 09:12
      вообще то, что нам подкидывают новую информацию не значит ,что эти образцы будут в нашей армии в достаточном количестве,да и вообще не плохо бы вспомнить всё что нашёму народу эта власть обещала.Например двигатель 2го этапа к 16,потом к 17годам,или вот с350 говорили ,что уже примут на вооружение к концу 16 года,но теперь даже не вспоминают.Баргузином грозили,но списали со счетов.Миг35 давно уже готов и сам говорил ,что зуб даю ,примем на вооружение,но вот не принимают хоть плачь.Минфин -денег нет,но вы держите карман шире.Так что погодь радоваться ,не известно ,когда всё это дойдёт до потребитетеля.А то что показали мультики страшные перед выборами,так это надо было показать образ крутого парня на фоне других никчёмных кандидатов.
      Артек
      1. Vard Сегодня, 09:37
        Мы бедная страна... у нас бюджет 240 миллиардов при расходе на оборону 70 миллиардов... США бюджет 4 триллиона... при расходе на оборону 611 миллиардов.... И то они вон F-35 не тянут... так что здесь подход не всё что хочется, а без чего обойтись нельзя...
        Vard
        1. Артек Сегодня, 10:53
          Цитата: Vard
          Мы бедная страна... у нас бюджет 240 миллиардов при расходе на оборону 70 миллиардов... США бюджет 4 триллиона... при расходе на оборону 611 миллиардов.... И то они вон F-35 не тянут... так что здесь подход не всё что хочется, а без чего обойтись нельзя...


          мы ОЧЕНЬ БОГАТАЯ страна-это большая ложь ,что нам навязали про то что мы "бедные".Если тряхануть миллирдеров/олигархов /друзей путина,то денег будет на всё хватать и на армию и на оборонную промышленность.
          Артек
      2. Миша Квакин Сегодня, 09:37
        Ну лазеры поинтересней будут, чем "Баргузин" !!!
        Миша Квакин
        1. Артек Сегодня, 10:54
          Цитата: Миша Квакин
          Ну лазеры поинтересней будут, чем "Баргузин" !!!


          ну да поинтересней ,читайте "гиперболоид инженера Гарина", очень интересная фантастика.
          Артек
      3. БастаКарапузикИ Сегодня, 10:48
        Настоящим потребителем этой информации должны быть, так называемые западные "партнёры". Калибрами по террористам тоже не просто так лупят.
        БастаКарапузикИ
    2. Арон Заави Сегодня, 11:26
      Цитата: Spartanez300
      У Путина хоть голос мужика прорезался good . Думаю теперь Запад после этого заявления должен сопоставлять свои возможности и рот свой не разевать сверх меры .

      А что изменилось? Сдерживающий потенциал взаимного уничтожения как был так и оостался. Экономические санкции против РФ теперь скорее всего усилятся. Да и новые системы только начинают свой путь к постановке на вооружение.


      Вчера в 18:05, просмотров: 3601
      Новые вооружения пока непредсказуемы по срокам серийного производства, но уже известно, что их отдельные образцы заступят на боевое дежурство в ближайшие 10 лет, сообщил бывший главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
      Речь идет о перспективном ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и новой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой.


      Арон Заави
    3. Reklastik Сегодня, 12:15
      Экономическое могущество Китая даёт ему военную мощь, а не голос Си....
      Reklastik
    4. leonid-zherebtcov Сегодня, 17:37
      Да у него с голосом все о"к.Просто мудрый и творческий подход... :)))
      leonid-zherebtcov
  2. Косолапый Сегодня, 08:52
    Тут забегаешь , тапок то серьёзный )))
    Косолапый
  3. Palagecha Сегодня, 09:30
    Если американская система ПРО дорогая и бесполезная игрушка против нового российского оружия,то зачем было вообще заявлять о его существовании?Пусть бы американцы тратили средства из своего оборонного бюджета на бесполезную вещь.Так поступил бы любой грамотный и умный руководитель.Или я не прав?
    Palagecha
    1. БастаКарапузикИ Сегодня, 11:09
      Разведки США, вероятно, в курсе всего этого. Возможно не все власть имущие в курсе, не все ветки власти. Не в курсе американские налог-плательщики, что их деньги тратятся на мыльный пузырь.
      Вот и поставили в известность.
      БастаКарапузикИ
    2. sabakina Сегодня, 11:13
      Palagecha, как там сказано, в одном классическом фильме?
      На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размалеванными тузами драконами, ну и прочей нечистью. Расчет на психологию.
      Запугаешь до боя - сразу преимущество.
      sabakina
  4. sib.ataman Сегодня, 09:31
    По ходу пьессы, у дяди Вовы еще не закончились фишки. После анонса новых ядерных реакторов "БРЕСТ" открывающих перед РФ сумасшедшие перпективы (которые дядя Вова уже начал по-тихому без шума и пыли воплощать-строящиеся хим.заводы по глубокой переработке нефти и газа, о чем уже ранее сообщалось), новейших супер-пупер комплексов оружия, должна быть и изюминка-вишенка на торте. Без нее законы жанра будут похерены!
    А вы говорите дебаты! Какие дебаты, некогда, времени не хватает на болтовню!
    sib.ataman
    1. Миша Квакин Сегодня, 09:41
      Лучше бы Вова занялся глубокой переработкой мусора!!! Да и водоёмы многие рекультивировать необходимо, ибо лет через 15-20 вода будет дороже нефти....
      Миша Квакин
      1. sabakina Сегодня, 11:19
        Да уж...Мусор и водоёмы...Мозоль ещё та...
        sabakina
  5. mavrus Сегодня, 10:22
    Да действительно, какие тут могут быть дебаты... Вот это называется - дебатнул так дебатнул. ВЕЗЬМИР визжит, как жирики с собчачками...
    mavrus
  6. mavrus Сегодня, 10:25
    Цитата: Миша Квакин
    Лучше бы Вова занялся глубокой переработкой мусора!!! Да и водоёмы многие рекультивировать необходимо, ибо лет через 15-20 вода будет дороже нефти....

    Мусором уже собчачка занялась, в Кучино заезжала, речь толкнула...
    mavrus
  7. фа2998 Сегодня, 11:11
    Цитата: Spartanez300
    У Путина хоть голос мужика прорезался good . Думаю теперь Запад после этого заявления должен сопоставлять свои возможности и рот свой не разевать сверх меры .

    Какое новое оружие? Дали Мультфильму миллион, и он его освоил! Сколько дивизий перевооружили? Сколько комплектов в армию отправили? За пятнадцать лет построили десяток новых самолетов и танков для парада.И испытываем (скорей за испытанием маскируют, что нет денег на крупную серийную партию).Потом (лет через 5-10) деньги "освоят", про данные модели забудут.Либо поставят крохи.И возьмутся за новое.Там у нас, планоая экономика, Госсобственность.Главное не конечный результат, главное по ТВ красиво доложить! hi
    фа2998
  8. turbris Сегодня, 12:11
    Система ПРО США дорогая, но не бесполезная игрушка, при полном развертывании эти 400 противоракет, могли существенно снизить мощь ответного ядерного удара - на это и был расчет, а еще возможность достичь, с помощью этой системы, значительных преимуществ в своем глобальном доминировании. Американцы ошиблись в самой концепции - оборонительное оружие всегда создавать труднее и дороже, чем ударное; никакая ПВО или ПРО не может гарантировать 100% защиты изначально, вопрос только в вероятности снижения предполагаемого ущерба. Поэтому выход из Договора по ПРО и расчет на создание некой глобальной ПРО, которая полностью обезопасит США от ядерного удара - это не ошибка, а четко спланированное элементарное раздербанивание ВПК оборонного бюджета, на этом погрели руки все и теперь для них есть только один выход, чтобы не попасть под расследование - это дальнейшая гонка, теперь уже наступательных вооружений. Будем наблюдать, как это все будет раскручиваться.
    turbris
  9. Александр Пугачёв Сегодня, 17:39
    Ну тут надо добавить, что все эти вещи будут поставлены на производство для защиты демократии, свободы, человеческих ценностей во всем мире, за исключением территории империи зла - (сша)
    Александр Пугачёв
  10. Вадим Ш. Сегодня, 18:32
    Очень было приятно слышать заявление ВВП.
    Вадим Ш.
  11. kotvov Сегодня, 19:22
    вот скажите,кто реально ударит по западу в случае 0 ?у них там дети-семьи.все эти заявления,думаю,для внутреннего пользования.
    kotvov
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