Новое оружие России: почему американцы забегали как тараканы?

С 2004 года Соединенные Штаты Америки выстраивают вокруг России линию противоракетной обороны. Позиционные районы ракет-перехватчиков, согласно планам до 2020 года, должны находиться в странах Восточной Европы, на Аляске (наземные комплексы), в Индийском и Тихом океанах (корабли УРО), а также в Черном, Северном и Баренцевом морях. РЛС обнаружения должны быть размещены в странах Скандинавии, Восточной Азии, в Великобритании и в Катаре.



Но несколько дней назад что-то пошло не так. 1 марта Россия показала новое оружие, которое сводит на нет все усилия США "обложить" Россию. Теперь нашим "западным партнерам" придется кардинально переосмыслить свой подход к "сдерживанию" нашей страны, ибо создаваемая ими ПРО становится бесполезной, но при этом фантастически дорогой игрушкой.



Как бы то ни было, противопоставить российским гиперзвуковым ракетным комплексами Западу просто нечего.











