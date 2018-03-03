Непростая судьба Ил-96-400: самолет остается на земле

Проблемы с Ил-96 начались еще на этапе проектирования. Для нового лайнера планировался совершенно новый двигатель. Конструкторское бюро Генриха Новожилова, которое занималось проектированием Ил-96, заказало силовую установку опытному конструкторскому бюро Николая Кузнецова. Согласно планам, двигатель должен был обладать взлетной тягой 18 тонн и работы по нему стартовали в 1979 году.



Новый двигатель разрабатывался на базе газогенератора от НК-25 (турбореактивный двигатель, устанавливаемый на Ту-22М3). К середине 80-х годов опытные двигатели НК-56 наработали уже более трех тысяч часов и подтвердили ожидаемые характеристики. Но, что называется, началось...



Министр авиационной промышленности СССР вдруг потребовал занизить требования к взлетной тяге двигателя до 16 тонн. Тем самым, в сумме самолет потерял 8 тонн тяги, что не могло не отразиться на характеристиках создаваемого лайнера.











