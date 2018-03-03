19:25 03 марта

Непростая судьба Ил-96-400: самолет остается на земле

Проблемы с Ил-96 начались еще на этапе проектирования. Для нового лайнера планировался совершенно новый двигатель. Конструкторское бюро Генриха Новожилова, которое занималось проектированием Ил-96, заказало силовую установку опытному конструкторскому бюро Николая Кузнецова. Согласно планам, двигатель должен был обладать взлетной тягой 18 тонн и работы по нему стартовали в 1979 году.

Новый двигатель разрабатывался на базе газогенератора от НК-25 (турбореактивный двигатель, устанавливаемый на Ту-22М3). К середине 80-х годов опытные двигатели НК-56 наработали уже более трех тысяч часов и подтвердили ожидаемые характеристики. Но, что называется, началось...

Министр авиационной промышленности СССР вдруг потребовал занизить требования к взлетной тяге двигателя до 16 тонн. Тем самым, в сумме самолет потерял 8 тонн тяги, что не могло не отразиться на характеристиках создаваемого лайнера.




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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 09:20
    Я вроде на таком летал... просто огромный самолёт... взлёт и посадку не заметил... ям воздушных то же... Жаль что у него проблемы... с точки зрения пассажира все эти Боинги и аэробусы в подмётки не годятся...
    Vard
    1. Anyone Сегодня, 10:19
      У Ил-96 нет проблем - самолет успешно эксплуатировался в Аэрофлоте фактически с 1993 года. И только в 2011 году Ил-96 стали выводить из планирования на регулярных маршрутах. Он стал летать как когда-то, на излете эксплуатации, летал Ил-86 - в основном чартерами и/или туристическими направлениями: Анталья, Зальцбург (зимой), Мале, Колобмо, Бангкок (по замене и дополнительно в высокий сезон) и так далее... Самолет превосходный во всех смыслах. Но Аэрофлот его не любил - он был этакой падчерицей и при Окулове, и пр Савельеве. Если только вот Шапошников к нему спокойно относился - пр нем он летал в Л.А., Сиэттл, Сан-Франциско, Гавану, Сан-Пауло, Дели, Дакку и пр. ЮВА. Но уже во времена связки Левитин-Окулов, ставку на самом высоком уровне (читай - Путин) сделали на Airbus. Он и Ширак договорились о Airbus, вступлении Аэрофлота в Skyteam. После этого аэрофлотовские менеджеры стали задвигать девяностошестой. Справедливости ради, надо сказать, что удельное потребление топлива ц него выше, чем у аналогичного двухмоторного Boeing-767 или Airbus A330. Но зато аэрофлотовские самолеты были в собственности, а не в лизинге, то есть компания за них ничего не платила - ни работали только на прибыль. Но за каждый новый приобретенный Boeing/Airbus в Аэрофлоте определенные бизнес-персонажи получали свои законные 18%. А с учетом, что Аэрофлот их купил около 200 бортов, то сумма комиссионных за сделки там была космической. При этом, Аэрофлот освобождался частично от таможенных пошлин. Взамен этих льгот он обещал купить Ил-96 у Ильюшин Финанс. Но чтобы это не случилось (вдруг заставили бы!), Аэрофлот ангажировал таща Христенко, который от имени и по поручению правительства РФ приехал на ВАСО и сказал "ребята, ваш аэроплан бесперспективный - разбирайте стапеля"). Ну а всп остальное - это уже конвульсии мертвого самолета. Ил-96, ИМХО, не будет больше летать в коммерческой авиации. Увы.
      Anyone
      1. шурави Сегодня, 11:16
        Цитата: Anyone
        Справедливости ради, надо сказать, что удельное потребление топлива ц него выше, чем у аналогичного двухмоторного Boeing-767 или Airbus A330. Но зато аэрофлотовские самолеты были в собственности, а не в лизинге, то есть компания за них ничего не платила - ни работали только на прибыль. Но за каждый новый приобретенный Boeing/Airbus в Аэрофлоте определенные бизнес-персонажи получали свои законные 18%.


        Именно. Окупаемость самолёта это не одно топливо. Там масса факторов и собственно, топливная экономичность всегда находится в пределах здравого смысла и не возводиться в абсолют.
        Но часто используется на правах краплёной карты для того чтобы протащить свой личный бизнес интерес.
        шурави
        1. Anyone Сегодня, 12:18
          Ил-96, помимо лоббистов Airbus и Boeing, сгубило следующее:
          а) выход США из совместного проекта (Ил-96МО) Boeing и P&W. Boeing тогда открыто признал, что выход из проекта связан с желанием застолбить свою долю рынка коммерческих самолетов в ех-СССР. Конкурент местный им не нужен. Соответственно, они отлоббировали и отказ проекту в американском кредите под гарантии прпвительства РФ;
          б) Как следствие первого пункта, появился Ил-96-300. Решение паллиативное, обусловленное тягой ПС-90. И это решение несомненно привело к удорожанию перевозок на Ил-96. Самолет фактически кастрировали, что привело к компановке (в Аэрофлоте), если память мне не изменяет, в 236 кресел. Позже, году так в 2009, пассажирскую кабину "уплотнили", уменьшив шаг кресел в Y-салоне, и уменьшив и перекомпоновав В-класс, убрав кресла для отдыха экипажа. Добавилось еще около 30 кресел.
          в) И наконец, мелкосерийность. Мелкосерийный самолет всегда будет экономически менее привлекателен, нежели крупносерийный. Совсем иные затраты у произвлдителя на производство серий и отдельных бортов. Вот потому, у нас сегодня и не наступают на эти дпльнемагистральные грабли второй раз. Продавать отечественный дальнемагистральный самолет на экспорт очень сложно - конкуренция в этом сегменте высока. Внутренний же рынок дальнемагистральной ГА имеет небольшую емкость. И соответственно, не даст выйти производителю (и прицепом - авиаперевозчикам) на приемлимые цифры рентабельности и прибыли.
          г) Ну и продолжать сегодня пытаться реанимировать Ил-96 не имеет смысла. Если только как паллиатив. Все же, технологически, это самолет 80-х годов прошлого века. Сегодня применение композитов стало нормой в гражданском авиастроении. А вот сделать новый, используя для основы Ил-96, вполне можно. Но это вопрос скорее экономистов.
          Anyone
  2. шурави Сегодня, 10:09
    А может уже хватит мальчишеские фантазии выдавать за экспертное мнение?
    Ах да, я же забыл. Здесь же главное, пунктуацию соблюсти, а на содержание плевать. laughing
    шурави
  3. Beltasir Matyagu Сегодня, 11:33
    Новый министр был явно из когорты Горбачева. Такая же продавшаяся за лужу сволочь
    Beltasir Matyagu
  4. Beltasir Matyagu Сегодня, 12:48
    Я так и понял что проблемы у самолёта одни - чей-то денежный интерес. Двух зайцев разом и карман набить и хозяину за лужицей лизнуть вставив палки в колёса отечественной отрасли.
    Beltasir Matyagu
    1. урман Сегодня, 15:22
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Я так и понял что проблемы у самолёта одни - чей-то денежный интерес.

      АЙ да страна у нас нунче в таком состаянии, чинуши страх и совесть потеряли, они ведь будущее своих потомков видят не в России, вот и жрут нажраться не могут.
      Вот как тут Сталина не вспомнить.
      урман
    2. Ратуш Сегодня, 15:22
      Цитата: Beltasir Matyagu
      Я так и понял что проблемы у самолёта одни




      Вы правильно поняли.этот самолет-глубоко убыточен по всем параметрам.не только по топливу.его эксплуатация-разорение для авиакомпаний и для пассажиров.очередное ведро с гайками советской эпохи
      Ратуш
      1. урман Сегодня, 18:09
        Цитата: Ратуш
        .очередное ведро с гайками советской эпохи

        Да ну а я читал, про совершенно другое мнение, не такая уж там критичная разница.
        Кстати одноклассник в ю тейре , работает технарём и эрбасы с боингами , обслуживании не хвалит, неудобные. Для экипажей да, для технарей головная боль.
        урман
        1. Ратуш Сегодня, 18:59
          А зачем Вам мнения?..есть вполне официальный сравнительный анализ эксплуатации ил-96 и боинг-767 Аэрлфлотом.там без мнений а цифрами показано насколько глубоко убыточен этот девайс был
          Ратуш
  5. урман Сегодня, 15:16
    Летать на таком не летал. Ну когда прилетел в очередной раз , тогда ещё Свердловск, увидел их первый раз.
    Тушки рядом с ним как Ан 2 рядом с тушками.по размерам.
    И стояли они рядом с залом прилёта, так я чуть багаж свой не проморгал, всё стоял любовался.
    Что уж там говорить а ИЛы , на мой вкус самые красивые самолёты у нас, да и в мире наверно.
    урман
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