Система войсковой ПВО нового поколения будет разработана в этом году

Руководством министерства обороны РФ принято решение о проведении научно-исследовательской работы "Стандарт" по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения. Работа может начаться уже в 2018 году

В ходе данной НИР будет проведен скрупулезный анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" планирует начать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения уже в текущем году, сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов- сказал Зиятдинов.Он отметил, что решение о проведении этой НИР было принято в прошлом году.- уточнил Зиятдинов.Гендиректор предприятия сообщил, что "на основе результатов, полученных в НИР, будут открыты прорывные опытно-конструкторские работы по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, многофункциональности и унификации".ИЭМЗ "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") производит системы ПВО малой дальности семейств "Тор" и "Оса", изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Произведенные на "Куполе" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах.