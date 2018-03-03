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Система войсковой ПВО нового поколения будет разработана в этом году
АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" планирует начать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения уже в текущем году, сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов
Он отметил, что решение о проведении этой НИР было принято в прошлом году.
Гендиректор предприятия сообщил, что "на основе результатов, полученных в НИР, будут открыты прорывные опытно-конструкторские работы по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, многофункциональности и унификации".
ИЭМЗ "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") производит системы ПВО малой дальности семейств "Тор" и "Оса", изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Произведенные на "Куполе" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах.
Руководством министерства обороны РФ принято решение о проведении научно-исследовательской работы "Стандарт" по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения. Работа может начаться уже в 2018 году- сказал Зиятдинов.
Он отметил, что решение о проведении этой НИР было принято в прошлом году.
В ходе данной НИР будет проведен скрупулезный анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения- уточнил Зиятдинов.
Гендиректор предприятия сообщил, что "на основе результатов, полученных в НИР, будут открыты прорывные опытно-конструкторские работы по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, многофункциональности и унификации".
ИЭМЗ "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") производит системы ПВО малой дальности семейств "Тор" и "Оса", изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Произведенные на "Куполе" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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