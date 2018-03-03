19:35 03 марта
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Система войсковой ПВО нового поколения будет разработана в этом году

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" планирует начать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения уже в текущем году, сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов

Система войсковой ПВО нового поколения будет разработана в этом году


Руководством министерства обороны РФ принято решение о проведении научно-исследовательской работы "Стандарт" по созданию многофункциональной системы войсковой ПВО нового поколения. Работа может начаться уже в 2018 году
- сказал Зиятдинов.


Он отметил, что решение о проведении этой НИР было принято в прошлом году.

В ходе данной НИР будет проведен скрупулезный анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения
- уточнил Зиятдинов.

Гендиректор предприятия сообщил, что "на основе результатов, полученных в НИР, будут открыты прорывные опытно-конструкторские работы по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, многофункциональности и унификации".

ИЭМЗ "Купол" (ИЭМЗ "Купол"; входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") производит системы ПВО малой дальности семейств "Тор" и "Оса", изготавливает бортовую аппаратуру ракет класса "земля-воздух", оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Произведенные на "Куполе" системы ПВО находятся на вооружении более чем в 20 странах.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 49

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  1. ul_vitalii Сегодня, 09:50
    Всё взаимосвязано и не должно отставать друг от друга. Успехов в разработке.
    ul_vitalii
    1. esaul Сегодня, 09:53
      Шок для наших заклятых партнёров! Очухаться-то хоть дайте им от Послания Путина!
      esaul
      1. taiga2018 Сегодня, 10:25
        Цитата: esaul
        Очухаться-то хоть дайте им от Послания Путина!

        готовимся к миру,только так,а никак иначе надо трактовать все эти новости.
        taiga2018
        1. FalconD Сегодня, 11:40
          А в чём новости? НИРы, ОКРы, НИОКРы никогда не останавливаются...
          Не каждый НИР является предвестником нового образца...бывает такое, что технологии не успевают за наукой...поэтому результаты этого НИРа реализованного в реальных образцах, мы увидим через года...или не увидим
          FalconD
    2. сибиралт Сегодня, 09:54
      Да, уж! Запад еще прибывает в шоке. Но это была только заява. Будет и предъява. belay
      сибиралт
    3. Dashout Сегодня, 09:54
      Цитата: ul_vitalii
      Всё взаимосвязано и не должно отставать друг от друга. Успехов в разработке.

      Красавцы!!!
      Dashout
      1. МИХАН Сегодня, 10:05
        Системы "Мертвая рука" , "Периметр" надеюсь обновили..?
        А ПВО-ПРО думаю скоро наши Кулибины создадут неуязвимую(ну почти) ..Это наша "фишка" всегда была !
        Вот космодромы бы до ума довести в смысле надежности и секретности..Там такие разработки в космос бы запустили!
        МИХАН
    4. предки с Дона Сегодня, 10:27
      России надо на порядок быть впереди всей этой натовской своры, пусть пыль глотают.
      предки с Дона
      1. Громобой Сегодня, 12:34
        Да, уж! Запад еще прибывает в шоке. Но это была только заява. Будет и предъява. belayП ихредъява это не ослабевающий нажим их точек развёртывания .Он в шоке от целей,но .....................
        Громобой
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 09:50
    Ох уж эти журналюги! Название то какое громкое! В заголовке БУДЕТ СОЗДАНО, по тексту ПРИСТУПЯТ К СОЗДАНИЮ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ.
    Чёрный Полковник
    1. esaul Сегодня, 09:54
      В чём противоречие, коллега? Было бы сказано проходит испытание или заканчиваются НИОКР, или что-то подобное. Ведь речь о планировании на перспективу.
      esaul
      1. Rusland Сегодня, 10:07
        Действительно радоваться нужно, что изделие разрабатывается, люди заняты, научная мысль дошла до производства, армия укрепляется.
        Rusland
        1. FalconD Сегодня, 11:44
          Вы совсем не представляете что такое НИР...и каков её вклад в изделие...
          FalconD
    2. FalconD Сегодня, 11:42
      Согласен...но на то они и новости...))
      FalconD
  3. 210окв Сегодня, 09:51
    Все это замечательно.Вопрос.Что с "Морфеем"?
    210окв
    1. Серый брат Сегодня, 09:54
      Ху из "Морфей"?
      Серый брат
      1. esaul Сегодня, 09:56
        Цитата: Серый брат
        Ху из "Морфей"?

        Бог сна в древнегреческой мифологии laughing
        esaul
        1. Серый брат Сегодня, 09:56
          Цитата: esaul
          Бог сна в древнегреческой мифологии

          Остроумно.
          Серый брат
          1. 210окв Сегодня, 10:03
            Система ПВО.Первые сообщения о разработке были лет пятнадцать назад.Там хитрая сферическая антенна.Далее сообщения исчезли.
            Цитата: Серый брат
            Цитата: esaul
            Бог сна в древнегреческой мифологии

            Остроумно.
            210окв
            1. Inok10 Сегодня, 13:47
              Цитата: 210окв
              Система ПВО.Первые сообщения о разработке были лет пятнадцать назад.Там хитрая сферическая антенна.

              ... ну во первых разговор за ПВО Сухопутных войск, а второе нафига вам ЗРК со сферической антенной ? ... что бы було ? ... про воронку даже не говорить ! ... это решается силами "Панцирь-С1" в ПВО ВКС, "ТорМ2" и "Тунгуска" в ПВО СВ ... нафига городить огород ?! ... hi
              Inok10
            2. FalconD Сегодня, 18:18
              Далее сообщения исчезли.

              Перед следующими выборами в послании в мультике покажут
              FalconD
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:00
        Серый брат
        Ху из "Морфей"?
        Наберите на нашем сайте:
        Россия получит мощный воздушный щит с новым ЗРК «Морфей»
        11 августа 2011
        И будет вам счастье hi
        Наблюдатель2014
        1. esaul Сегодня, 10:05
          Спасибо, коллега, laughing "шутка юмора" была с моей стороны.
          esaul
        2. Серый брат Сегодня, 10:44
          Цитата: Наблюдатель2014
          Наберите на нашем сайте:

          Спасибо, глянул.
          Серый брат
      3. Romario_Argo Сегодня, 10:15
        Ху из "Морфей"?

        зрк с-зso "морфей" тот же Редут только с ПУ на 12 ЗУР исключительно под 9М96Е2 до 135 км.
        если усиливать полки с-400, 3-м дивизионом с-350 из 8 ПУ то прирост БК составит 96 ЗУР к 64 от с-400 = 150 зур на зрп
        Romario_Argo
        1. Серый брат Сегодня, 10:43
          Цитата: Romario_Argo
          зрк с-зso "морфей"

          Система ПВО, а не ПРО.
          В смысле - не фига не многофункциональная.
          Серый брат
        2. 210окв Сегодня, 11:24
          Вы имеете в виду "Витязь".Или я ошибаюсь?
          Цитата: Romario_Argo
          Ху из "Морфей"?

          зрк с-зso "морфей" тот же Редут только с ПУ на 12 ЗУР исключительно под 9М96Е2 до 135 км.
          если усиливать полки с-400, 3-м дивизионом с-350 из 8 ПУ то прирост БК составит 96 ЗУР к 64 от с-400 = 150 зур на зрп
          210окв
          1. Romario_Argo Сегодня, 13:21
            ЗРК С-350 Витязь (!), как заявляют разработчики, является переходным комплексом, в войска так и не поступил. Так как должен заменить ЗРК Бук а это уже войсковая ПВО, и гусинечное шасси. Так что Ждём (!) более продвинутую систему и для СВ и для ВКС
            Romario_Argo
            1. Inok10 Сегодня, 13:50
              Цитата: Romario_Argo
              ЗРК С-350 Витязь (!), как заявляют разработчики, является переходным комплексом, в войска так и не поступил. Так как должен заменить ЗРК Бук а это уже войсковая ПВО, и гусинечное шасси.

              ... "Витязь", он же С-350 заканчивает испытания в этом году, как уже триста раз говорилось ... и будет идти на смену С-300ПС/ПМ ... ну и в качестве усиления на средней дальности С-400 по отражению массированного удара ...
              П. С. ... в ПВО СВ есть прекрасный комплекс поступивший в 2017 году на вооружение, "Бук-М3" или у народа с памятью провал ... бывает после пятницы ... laughing
              Inok10
              1. Romario_Argo Сегодня, 14:13
                Inok10

                всё перевернул и переврал - манипулятор (!)
                читайте мой первый коммент про усиление ЗРП С-400 (!)
                про ЗРК Бук-М3 я тоже написал в предыдущем комменте (!) -
                но есть заявление разработчиков, что идут работы по новой системе
                я так понимаю, в СВ останутся Бук-М3 и будет что то более универсальное на смену ЗРК С-300В4
                Romario_Argo
                1. Комментарий был удален.
                2. Inok10 Сегодня, 15:57
                  Цитата: Romario_Argo
                  всё перевернул и переврал - манипулятор (!)

                  ... разделять нужно в понимании ПВО ВКС и ПВО СВ ...

                  Цитата: Romario_Argo
                  в СВ останутся Бук-М3 и будет что то более универсальное на смену ЗРК С-300В4

                  ... куда Вас несет Друг мой ... не трогайте С-300В4 ... куда Ижевскому "Купол" до уровня "Антей" ? ... разговор за то, что у нас на данный момент нет системы ПВО СВ малой дальности, а есть сборная солянка в виде:
                  "Оса-АКМ4", "Тор-М2" - Ижевский "Купол"
                  "Стрела-10М?" , "ЗРК "Сосна" - Нудельмана
                  ЗУ "Шилка 4-23М?", "Тунгуска-М1" - КБП (Грязев/Шипунов)
                  ... и только недавно, все это хозяйство научили работать вместе через КСА/АСУ "Овод" или "Ранжир" ... но легче от сего не стало ... от чего в статье и написано:
                  Цитата:
                  Гендиректор предприятия сообщил, что "на основе результатов, полученных в НИР, будут открыты прорывные опытно-конструкторские работы по разработке и созданию информационно-совместимых зенитных средств под управлением единой системы управления с использованием принципов модульного построения, многофункциональности и унификации".
                  ... то есть скорее всего уровень - батальон/полк/бригада ... от сего и модульность и унификация - для батальона одна конфигурация, для бригады другая ... hi
                  Inok10
                  1. Romario_Argo Сегодня, 18:48
                    ... разделять нужно в понимании ПВО ВКС и ПВО СВ ...

                    это у Вас сложности в трактовке написанного, имеется ввиду универсальный комплекс и для ВКС и СВ
                    ... куда Вас несет Друг мой ... не трогайте С-300В4 ... куда Ижевскому "Купол" до уровня "Антей" ?

                    кстати, ЗРПК Панцирь (КБП), по БК в 12 ЗУР (это без "Гвоздей"), по скорости цели в 1100 м/сек., и по дальности в 36 км, уже переплюнул все перечисленные Вами комплексы: Оса, Тор, Стрела, Сосна, Тунгуска, Шилка.
                    С-350 хорош (!) но есть наработки, и скоро мы увидим "нечто"
                    Romario_Argo
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:51
    В ходе данной НИР будет проведен скрупулезный анализ технических возможностей промышленности по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе основанных на новых физических принципах поражения
    Мини ядерный реактор судя по всему не только для крылатых ракет и торпед пригодился feel
    Наблюдатель2014
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:53
    Знаю "Купол". Эти сказали - эти сделают laughing Вообще Ижевск - интересный город. Много там таких заводов. И все РАБОТАЮТ wassat
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:14
      Горный стрелок Сегодня, 09:53
      Знаю "Купол". Эти сказали - эти сделают laughing Вообще Ижевск - интересный город. Много там таких заводов. И все РАБОТАЮТ wassat

      Эти слова, да Богу в уши! А ещё денюжки им побольше, и заказов!
      a.s.zzz888
  6. кедр Сегодня, 10:01
    Всё-таки гораздо лучше услышать, что это уже есть, чем что это когда-то будет.
    Коллективу "Купола" пожелание, что бы это изделие было быстрее создано.
    кедр
  7. сибиралт Сегодня, 10:16
    Цитата: Серый брат
    Ху из "Морфей"?

    Этот вопрос к наркоманам. lol
    сибиралт
    1. ssergn Сегодня, 12:00
      Не смешно. МорфИй так то...
      ssergn
  8. tchoni Сегодня, 10:22
    Опять "будет"!? Как оно достало жить " вареньем на завтра"
    tchoni
  9. gerkost2012 Сегодня, 10:42
    Судя по всему, в России созрело новое поколение ученых, конструкторов, инженеров-технологов и и др , кто совершил реальный технологический прорыв, вот что главное. Ведь что сказал В Путин "Пока они нас будут догонять, наши ребята еще что нибудь новое придумают". Мало того, у молодежи вернулся интерес к творчеству, и не в фото -модельном бизнесе, а в науке и технике! И это главное!
    gerkost2012
    1. Вкд Двк Сегодня, 11:05
      Цитата: gerkost2012
      Судя по всему, в России созрело новое поколение ученых, конструкторов, инженеров-технологов и и др , кто совершил реальный технологический прорыв, вот что главное. Ведь что сказал В Путин "Пока они нас будут догонять, наши ребята еще что нибудь новое придумают". Мало того, у молодежи вернулся интерес к творчеству, и не в фото -модельном бизнесе, а в науке и технике! И это главное!

      Эти ребята были, есть, и будут всегда. Какие бы метели не мели над страной. Много их не бывает. Так устроен мир. На них он держится.
      Вкд Двк
  10. dojjdik Сегодня, 10:56
    самый лучший вариант делать эту ПВО совместно с Китаем и Индией можно и Иран с Кубой тогда мы сведем на нет всю ВВС сша и израиля агрессоров постоянно и не в дело применяющих военную авиацию-это будет сильнейшим финансовым уроном для этих двух стран их авианосцы окончательно превратятся в туфту
    dojjdik
    1. Вкд Двк Сегодня, 11:17
      Цитата: dojjdik
      самый лучший вариант делать эту ПВО совместно с Китаем и Индией можно и Иран с Кубой тогда мы сведем на нет всю ВВС сша и израиля агрессоров постоянно и не в дело применяющих военную авиацию-это будет сильнейшим финансовым уроном для этих двух стран их авианосцы окончательно превратятся в туфту

      От такого базара не будет толку. Скажу по собственному опыту. Сидят два человека напротив друг друга. Заказчик и разработчик. Говорят о своём и на своём языке. И не понимают друг друга. Если не стремиться изучить работу со стороны своего коллеги, и не начать понимать, то толку не будет. Навстречу должны идти оба. Иначе получится, как (почти всегда)- психанут оба, не покажут вида, конечно, разработчик скажет себе- да пошёл ты.... заложу-ка я сюда такенный процессор, на терабайты, и программу напишу, что..... пусть сам что хочет, то и пишет туда. А преподнесу систему, как максимально приближенной к жизни И абсолютно гибкой, приспосабливаемой под любую дурь . Учитывает, как никакая конкурентная, даже погоду в мае месяце на планете Марс. Итог- получается монстр, в котором никто разобраться не сможет, даже сам разработчик. И багов там будет видимо- невидимо.


      Нужда заставила мне разработать автоматику ведения суточного освещения в помещении цеха птицефабрики. На 80 дней. Которая управляет включением- выключением света, уменьшает или прибавляет свет, как требует зоотехник. Сделал сам всё. На кухне, на табуретке. Программу, электронную схему, всё спаял сам, запустил. И печатную плату, всё..... Знающие не поверят, но программа влезла в 144 байта. Если хорошо понимаешь, что нужно, что можно пропустить, как несущественное, то получится конфетка.
      Вкд Двк
  11. Anchonsha Сегодня, 11:18
    Все верно, нам теперь нужно всю эту западную брехливую мутотень обгонять на голову вперед, пока сами себя не станут грызть. Ведь Запад не может, чтоб кого-то не угнетать, не отнимать, чтоб пожить за чужой счет. Вот так и на Украине привыкли жить на халяву от России,а теперь никак не могут понять отчего же им Запад халявничать не позволяет.
    Anchonsha
  12. Просто человек Сегодня, 11:25
    Приходилось не редко быть в кругу наших настоящих ученых технарей, инженеров. Я им завидую белой доброй завистью, это настоящая элита и интеллигенция. Меня всегда радовала их одержимость идеями и их реализацией, какая то сумашедшая страсть реализовать что-то. Хотя я в точных науках не бум-бум , но из разговоров понимал, они способны на грандиозные проекты. Удачи вам , вы наша гордость и надежда
    Просто человек
    1. Вкд Двк Сегодня, 12:15
      Цитата: Просто человек
      Приходилось не редко быть в кругу наших настоящих ученых технарей, инженеров. Я им завидую белой доброй завистью, это настоящая элита и интеллигенция. Меня всегда радовала их одержимость идеями и их реализацией, какая то сумашедшая страсть реализовать что-то. Хотя я в точных науках не бум-бум , но из разговоров понимал, они способны на грандиозные проекты. Удачи вам , вы наша гордость и надежда

      Не берусь отвечать за всех, люди везде разные, но вот те, которые уезжают, в большинстве своём едут не за баблом. Там инженеры получают в разы меньше полицейских и военных. Они едут туда за РЕАЛИЗАЦИЕЙ своих идей. И если здесь, дома им дать такую возможность, многие никуда не поедут. Ну, а те, которые переквалифицировались из учёных, артистов в шоблу, хающую на страну, выкормившую и давшую им всё, то они пусть валят. Мы можем ускорить их уход пинком.
      Вкд Двк
  13. turbris Сегодня, 11:49
    Я надеюсь теперь войсковая ПВО сможет решать задачи в общей системе ПВО и ПРО страны, а не только прикрывать войска на поле боя?
    turbris
    1. Вкд Двк Сегодня, 12:58
      Цитата: turbris
      Я надеюсь теперь войсковая ПВО сможет решать задачи в общей системе ПВО и ПРО страны, а не только прикрывать войска на поле боя?

      Нет, конечно. И никогда не сможет это делать. Ни нам, ни Штатам. Потому, что это такие средства и затраты, которые не по силам никому. Защитить периметр границы России- это защитить 60 тысяч километров. Защитить от любого нападения с любой стороны? Площадь России? Это 17,1 млн квадратных километров. Идея, абсолютно не реальная.
      Точно так же и если посмотреть на Штаты. Вскладчину всем миром не защитить даже их, с их, меньшей территорией.
      Вкд Двк
      1. turbris Сегодня, 17:01
        Вы не совсем поняли о чем я хотел сказать: ПВО есть в составе ВКС и есть войсковая ПВО, речь идет о возможности совместного решения задач по ПВО под общим руководством, что в настоящее время весьма затруднительно из-за разнотипности систем АСУ и командных пунктов..
        turbris
  14. Комментарий был удален.
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