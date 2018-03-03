19:34 03 марта
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Под зданием Рады в Киеве прошли столкновения полиции с протестущими

В палаточном городке под Верховной радой в Киеве начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, задержаны несколько человек, сообщает "Украинская правда".

Под зданием Рады в Киеве прошли столкновения полиции с протестущими


Возле палаточного городка под Верховной радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые
- сообщает интернет-издание со ссылкой на очевидцев.


В тоже время начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что в столкновениях у здания Верховной рады пострадали шестеро митингующих и четверо полицейских. За беспорядки задержаны 50 человек, добавил он.

По его словам, утром полицейские пришли в палаточный городок, организованный у стен парламента, чтобы провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление, подожгли шины и вступили в стычку с правоохранителями.

Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, "похожие на гранаты", а также коктейли Молотова и заточенные палки.

Использованы фотографии: © REUTERS / Gleb Garanich
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Комментарии 64

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  1. МИХАН Сегодня, 11:20
    Лишь бы не работать..Ну что тут еще можно сказать!
    МИХАН
    1. Тралл Сегодня, 11:22
      Цитата: МИХАН
      Лишь бы не работать.

      Онижедети. А учебные заведения сейчас закрыты из-за газовой независимости от российского газа smile
      Тралл
      1. Монос Сегодня, 11:53
        В ходе столкновений протестующие подожгли шины.

        Шёл ХХI век. Человечество летало в Космос, изобретало прорывные технологии, строило мосты, боролось с бедностью, думало о будущем.
        На майдане в Киеве жгли шины...
        Монос
        1. 210окв Сегодня, 12:02
          Виктор hi Хотите предложить улететь им в космос?Навсегда.
          Цитата: Монос
          В ходе столкновений протестующие подожгли шины.

          Шёл ХХI век. Человечество летало в Космос, изобретало прорывные технологии, строило мосты, боролось с бедностью, думало о будущем.
          На майдане в Киеве жгли шины...
          210окв
          1. Монос Сегодня, 12:21
            Моё почтение, Дмитрий hi
            Цитата: 210окв
            Хотите предложить улететь им в космос?Навсегда.

            У меня к ним пожелание скромнее - начать работать. Можно у нас в Магадане. smile
            Монос
            1. Чёрный Сегодня, 13:25
              Без снайперов не кошерно. bully....Чиста интересуюсь - на какое число назначено ставить спецназ на колени и плевать на них? wassat
              Чёрный
              1. Partyzan Сегодня, 16:06
                Цитата: Чёрный
                Без снайперов не кошерно.

                дурдом полный
                Partyzan
          2. Хагалаз Сегодня, 12:26
            Извините, что вклиниваюсь.
            Оно конечно не плохо было бы в космос. Как бы с глаз долой, из сердца вон! И нет проблемы. Но с другой стороны как то стыдно так палиться перед другими разумными. Могут ведь и о нормальных человеках, глядяна них выводы сделать.
            Хагалаз
            1. Partyzan Сегодня, 16:08
              Цитата: Хагалаз
              стыдно так палиться перед другими разумными.

              это да
              Partyzan
        2. МИХАН Сегодня, 15:18
          Цитата: Монос
          В ходе столкновений протестующие подожгли шины.

          Шёл ХХI век. Человечество летало в Космос, изобретало прорывные технологии, строило мосты, боролось с бедностью, думало о будущем.
          На майдане в Киеве жгли шины...

          А потом русские пришли опять...)))

          Надоело уже все это повторять .. Пора бы , окончательно зачистить! soldier
          МИХАН
        3. Partyzan Сегодня, 16:00
          Цитата: Монос
          На майдане в Киеве жгли шины...

          и затачивали палки
          Partyzan
      2. helmi8 Сегодня, 14:01
        Цитата: Тралл
        Онижедети. А учебные заведения сейчас закрыты

        Вот сейчас эти дети и пойдут на Майдан скакать и греться...
        helmi8
    2. vovanpain Сегодня, 11:25
      Цирк,он и есть цирк.
      vovanpain
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:31
        И цирк не уехал и клоуны остались, тесно им там становится и скучно.
        ul_vitalii
        1. zivXP Сегодня, 12:20
          Конкуренция высокая, денех на всех не хватает.
          zivXP
      2. Лелёк Сегодня, 12:00
        Цитата: vovanpain
        vovanpain


        Привет, Владимир.
        Вот уж точно. Представьте себе ситуацию, что Ваша соседка подала жалобу участковому на то, что Вы громогласно не обложили её матом. Представили? Вот то же самое происходит в незалежной, которая горько обиделась на Путина, что он ни разу не упомянул её в своих интервью американской корреспондентке Кейли (ну, и на кое-что другое). lol
        Лелёк
      3. Подрезчик Сегодня, 12:35
        Похоже понятие "майдан" становится национальной украинской забавой... fool
        Подрезчик
        1. Partyzan Сегодня, 16:18
          Цитата: Подрезчик
          Похоже понятие "майдан" становится национальной украинской забавой...

          уже давно стала
          Partyzan
    3. FalconD Сегодня, 11:29
      Ну что тут еще можно сказать!
      Украiна це Европа;)))
      FalconD
      1. ротмистр Сегодня, 11:31
        Нет у революции начала, нет у революции конца.
        ротмистр
        1. volodya Сегодня, 12:14
          Цитата: ротмистр
          Нет у революции начала, нет у революции конца.

          А что им ещё делать? Работы нет, всё развалили или уезжать, или дурью маятся!
          volodya
        2. Orionvit Сегодня, 14:12
          Цитата: ротмистр
          Нет у революции начала, нет у революции конца.

          Почему же, есть конец. Это когда приходит товарищ Сталин и всех ветеранов революции и "заслуженных политкаторжан", кого к стенке, кого в лагеря. И наворованное в казну.
          Orionvit
      2. Александр 3 Сегодня, 11:33
        А кто бунтовал?Против чего или кого ,или им всё равно лишь бы погреться на улице горящими покрышками.
        Александр 3
    4. Охотовед 2 Сегодня, 11:32
      Вполне могу поверить, что на этот раз - это может быть не «опереточный» протест. А начало - реально Нового майдана. Боюсь только, что ситуацией воспользуются - откровенные националисты, Азов - вполне реальная сила (в масштабе Украины) , лидер у них - больной на всю голову.
      Петрушку - не жалко. Жалко людей неразумных, крови много может пролиться. Эти мрази (Азов и компания) - генетические ошибки, умеющие воевать, только с мирным населением, причём с особой жестокостью.
      Охотовед 2
    5. lis-ik Сегодня, 11:42
      Цитата: МИХАН
      Лишь бы не работать..Ну что тут еще можно сказать!

      Виталь, растёшь над собой.
      lis-ik
    6. Spartanez300 Сегодня, 12:31
      Какого цвета теперь будет майданчик , однозначно страна клоунов .
      Spartanez300
      1. volodya Сегодня, 12:38
        Надо звать обратно Са-ах какого человека!!!
        volodya
  2. 210окв Сегодня, 11:20
    "Свободная"от морали и порядка территория.Так и должно было быть.
    210окв
  3. Masya Masya Сегодня, 11:21
    Греются... lol
    Masya Masya
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:23
    Шо, опять? А там этот бардак когда нибудь прекращался?
    Горный стрелок
    1. Тралл Сегодня, 11:25
      Это еще Юла-плокулол с топором не приходил к палаткам smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 11:28
        А это что ещё за удод?Юлю с косой-наслышан,но про Юлу с топором...Но впрочем не очень и надо,обращать на придурков внимания.А!Врубился..Это Луценко..Ляшко ему в помощь.С вилами..Паноптикум.
        Цитата: Тралл
        Это еще Юла-плокулол с топором не приходил к палаткам smile
        210окв
        1. Винни76 Сегодня, 12:26
          Цитата: 210окв
          А это что ещё за удод?

          Как, кто-то еще не знает господина Луценко? Спасибо ток-шоу и Шарию теперь весь цирк знаю поименно, до самого последнего клоуна. Это почти как Дом-2. Есть свои любимые персонажи, за них болеешь, переживаешь. Вдруг там Геращенко похудел (тарелки не той системы), или скажем Виталика красноречивого давно не видно.
          Когда цирк закроется, что смотреть - ума не приложу.
          Винни76
          1. 210окв Сегодня, 12:37
            Вы знаете,стараюсь не интересоваться по последышами майдана,ни тем более телепорнографией(Дом-2)
            Цитата: Винни76
            Цитата: 210окв
            А это что ещё за удод?

            Как, кто-то еще не знает господина Луценко? Спасибо ток-шоу и Шарию теперь весь цирк знаю поименно, до самого последнего клоуна. Это почти как Дом-2. Есть свои любимые персонажи, за них болеешь, переживаешь. Вдруг там Геращенко похудел (тарелки не той системы), или скажем Виталика красноречивого давно не видно.
            Когда цирк закроется, что смотреть - ума не приложу.
            210окв
          2. volodya Сегодня, 14:28
            Цитата: Винни76
            Виталика красноречивого давно не видно.

            Виталик,это вообще что то с чем то!
            volodya
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 11:25
    Под зданием Рады в Киеве прошли столкновения полиции с протестущими
    Обычная укрокакловская суббота... laughing
    a.s.zzz888
  6. FalconD Сегодня, 11:27
    В 14 году всё понятно...а сейчас кто не скачет, тот кто???)
    FalconD
    1. Серый брат Сегодня, 11:31
      Цитата: FalconD
      кто не скачет, тот кто???)

      Безногий вытиран АТО.
      Серый брат
      1. 210окв Сегодня, 12:03
        Ну,этого можно подбрасывать..
        Цитата: Серый брат
        Цитата: FalconD
        кто не скачет, тот кто???)

        Безногий вытиран АТО.
        210окв
      2. LiSiCyn Сегодня, 13:07
        Цитата: Серый брат
        кто не скачет, тот кто???)
        Безногий вытиран АТО.

        Аха-ха-хах... laughing
        Зачет, Вам !!! good Люблю, рифму в тему...
        Цитата: 210окв
        этого можно подбрасывать..

        Если его подбрасывать, то самим скакать, сложно what wink
        Как там бриты, назвали холода - "Зверь с Востока"... Хочется, что бы этот " зверь", наконец придушил Б/У.. am
        LiSiCyn
  7. Серый брат Сегодня, 11:29
    Теперь все пойдут домой (кроме бомжей конечно) и будут там прикручивать.
    Серый брат
  8. FalconD Сегодня, 11:30
    С газом проблемы, решили покрышками согреться))
    FalconD
  9. FalconD Сегодня, 11:31
    Спонсор беспорядков - компания Мишлен!)))
    FalconD
  10. prapor75m Сегодня, 11:32
    михо деньги башляет , надо отрабатывать
    prapor75m
  11. taiga2018 Сегодня, 11:33
    на Украине появился новый тип человека "homo protester-человек протестующий..."
    taiga2018
  12. mavrus Сегодня, 11:33
    Цитата: ротмистр
    Нет у революции начала, нет у революции конца.

    Вот только не надо похабить слово Революция, называя так этот майдаун.
    mavrus
  13. Дормидонт Сегодня, 11:37
    Как то без взрывного веселья, без огонька: ни тебе гранат, ни коктейлей Молотова
    Дормидонт
    1. изя топ Сегодня, 12:18
      Цитата: Дормидонт
      Как то без взрывного веселья, без огонька: ни тебе гранат, ни коктейлей Молотова

      так нема йолки и йули recourse а кыца така цаца feel
      изя топ
  14. Николай Петров Сегодня, 11:41
    Про шумерию. Перефразируя классика о революции: Есть у безумия начало, нет у безумия конца.
    Николай Петров
  15. loginovich Сегодня, 11:45
    Территория вечного майдана.
    loginovich
  16. мерцание Сегодня, 11:47
    Так и не понял, это "зрада" или "перемога"?
    мерцание
  17. изя топ Сегодня, 11:53
    звиряче побиття онижедетей stop панду геть yes
    изя топ
  18. Влад5307 Сегодня, 11:55
    Цитата: мерцание
    Так и не понял, это "зрада" или "перемога"?

    Эта "хрень" у них с 2003 года и каждый раз принимает все более уродливые формы, потому к власти приходят все большие продажные у-р-о--д-ы! Перевоспитание человека процесс сложный, а отданный в руки коррупционеров превращается в развращение человека и превращение его в потребляющего дикаря! И это верно не только для бывшей Окраины России, но и для вполне себе процветающим, вроде бы, пока странам. В том числе и для России.
    Влад5307
  19. APASUS Сегодня, 11:59
    А чего хотели на этот раз?
    Хотя на Украине трудно отделить вчера от сегодня.Круговорот требований повторяется с регулярностью в один год.Опять олигарха заметили ................?
    APASUS
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:12
      А чего хотели на этот раз?
      Так они не помнят чего хотели вчера и с утра нового дня. Главное хотеть и на майдан, как на работу. "Революционное" сознание проснулось, но не поняв где оно находится до сих пор бродит по стране.
      rotmistr60
  20. Ivan.A Сегодня, 12:13
    Коллективно газ вырабатывают.
    Ivan.A
  21. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:18
    Перманентный майдан. Наша песня хороша, начинай сначала.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Антарес Сегодня, 14:38
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Перманентный майдан. Наша песня хороша, начинай сначала

      Город перманентного майдана. Теперь это достопримечательность Киева.(а вот ув. туристы-очередной киевский майдан, не помню какой по счету, но ставший традиционным...)
      Похоже киевляне привыкли к такому положению, когда центр все время "бастует"
      Антарес
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 13:22
    Как они могли разогнать мирных протестующих?! Украина - это же оплот демокртических ценностей!! Кто-нибудь, введите им куда-нибудь санкции потолще и подлиннее!!!! laughing
    КОТ БАЮН
  23. BAI Сегодня, 13:25
    О да там снег и прохладно! Это хорошо,пусть и дальше майданят.
    BAI
  24. tchoni Сегодня, 13:40
    А чего на этот раз хотят митингующие?
    tchoni
    1. DEZINTO Сегодня, 15:00
      Они наверное как всегда хотят что-бы, - "сейчас и навсегда, сразу и всего, и независимо ни-от кого" laughing




      Только в этот раз видимо, что-то пошло не так, и они огребли по полной....нет того духа авантюризма наверное.. fellow
      DEZINTO
      1. tchoni Сегодня, 18:15
        Или в этот раз у ментов в руках демократические дубинки, которыми можно бить протестующих, а сзади стоит очень демократический пулемет, заряженный демократическими пулями, которыми вполне демократично убивать демонстрантов)))
        tchoni
  25. akims Сегодня, 15:14
    Вообще то, жажда власти - это одна из форм шизофрении.
    akims
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