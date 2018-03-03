Под зданием Рады в Киеве прошли столкновения полиции с протестущими

Возле палаточного городка под Верховной радой происходили столкновения между полицией и протестующими. В ходе столкновений протестующие подожгли шины. Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые

В палаточном городке под Верховной радой в Киеве начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, задержаны несколько человек, сообщает "Украинская правда".- сообщает интернет-издание со ссылкой на очевидцев.В тоже время начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что в столкновениях у здания Верховной рады пострадали шестеро митингующих и четверо полицейских. За беспорядки задержаны 50 человек, добавил он.По его словам, утром полицейские пришли в палаточный городок, организованный у стен парламента, чтобы провести обыски. Однако митингующие оказали сопротивление, подожгли шины и вступили в стычку с правоохранителями.Крищенко рассказал, что полицейские все же провели обыски в рамках расследования двух дел о беспорядках — у здания Рады 27 февраля и у Октябрьского дворца в прошлом году. Они обнаружили предметы, "похожие на гранаты", а также коктейли Молотова и заточенные палки.