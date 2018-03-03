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"Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"
Менеджмент «Нафтогаза» заявил о том, что ищет "письменных" контактов с руководством российского «Газпрома» с целью «возобновления исполнения контракта российской стороной». Украинский телеканал ZIK приводит заявление коммерческого директора Юрия Витренко, который заявил о готовности к переговорам с «Газпромом» по тарифам на транзит газа в Европу.
По словам Витренко, ранее «Газпрому» уже предлагались переговоры по поводу пересмотра транзитных тарифов «в соответствии с европейскими правилами».
Витренко отметил, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии НАК «Нафтогаз» к «Газпрому» по изменению тарифных транзитов, но Украина решила предложить очередной вариант.
Представитель правления «Нафтогаза»:
На этом фоне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что "ситуация с газоснабжением в стране стабилизировалась".
Порошенко цитирует Zn.ua:
При этом Порошенко не сообщил согражданам, что ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены.
По словам Витренко, ранее «Газпрому» уже предлагались переговоры по поводу пересмотра транзитных тарифов «в соответствии с европейскими правилами».
Витренко отметил, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии НАК «Нафтогаз» к «Газпрому» по изменению тарифных транзитов, но Украина решила предложить очередной вариант.
Представитель правления «Нафтогаза»:
Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому".
На этом фоне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что "ситуация с газоснабжением в стране стабилизировалась".
Порошенко цитирует Zn.ua:
Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт.
При этом Порошенко не сообщил согражданам, что ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены.
Использованы фотографии: Газпром
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