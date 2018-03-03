"Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"

Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому".

Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт.