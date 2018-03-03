19:25 03 марта
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"Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"

Менеджмент «Нафтогаза» заявил о том, что ищет "письменных" контактов с руководством российского «Газпрома» с целью «возобновления исполнения контракта российской стороной». Украинский телеканал ZIK приводит заявление коммерческого директора Юрия Витренко, который заявил о готовности к переговорам с «Газпромом» по тарифам на транзит газа в Европу.

По словам Витренко, ранее «Газпрому» уже предлагались переговоры по поводу пересмотра транзитных тарифов «в соответствии с европейскими правилами».

Витренко отметил, что Стокгольмский арбитраж отклонил претензии НАК «Нафтогаз» к «Газпрому» по изменению тарифных транзитов, но Украина решила предложить очередной вариант.


"Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"


Представитель правления «Нафтогаза»:
Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому".


На этом фоне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что "ситуация с газоснабжением в стране стабилизировалась".

Порошенко цитирует Zn.ua:
Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт.


При этом Порошенко не сообщил согражданам, что ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены.

Использованы фотографии: Газпром
62

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:24
    Привыкли к халяве , тариф должен быть как для всех .
    Spartanez300
    1. уже москвич Сегодня, 12:26
      Привыкли к халяве .

      и не говори....
      уже москвич
      1. Тралл Сегодня, 12:31
        Никогда такого не было, и вот опять smile
        При этом Порошенко не сообщил согражданам, что ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены

        Тралл
        1. Монос Сегодня, 12:43
          но Украина решила предложить очередной вариант.

          Зомби. Им уже несколько лет назад сказали, что они, как транзитёр газа, покойники, а они эпистолярным жанром занимаются, письма пишут. На Украине, вообще, остались адекватные люди? Ну или, хотя бы, просто люди...
          Монос
          1. Каштан Сегодня, 13:35
            Цитата: Монос
            но Украина решила предложить очередной вариант.

            Зомби. Им уже несколько лет назад сказали, что они, как транзитёр газа, покойники, а они эпистолярным жанром занимаются, письма пишут. На Украине, вообще, остались адекватные люди? Ну или, хотя бы, просто люди...

            Не дадут нам перекрыть транзит, а у России кишка тонка, ибо нет никакой системы ответов и единой позиции против беспредела западных судов.
            Мы ни к чему не готовы, в смысле к затяжной конфронтации.Смотрите, Россия давно не вводит зеркальные санкции, которыми мы козыряли, мол, мы такие справедливые и адекватные,потому зеркальные, забрали у нас гос собственность в сша и тишина.
            Каждую неделю сша вводит ноаые санкции , в России молчат,наверное боятся потерять деньги,что вложили в гос долг Америки.
            Больше скажу, будут доить суммы с нас в экономику Украины, а мы молча будем платить, они это поняли, и не остановятся.
            Как я вчера говорил, Газпром уже того, сдулся, сказали, что не правильно поняли и транзит продолжается, всего пол дня продержались, сами перепугались до белых пяток, аха.
            Госдеп гавкнул, Газпром залез на дерево и дрожит.
            Вы думаете кто тото поверил в красивые картинки Путина, что нарисовал школьник?
            Лазер и лодка в одном экземпляре хахаха.
            Ничего у России нет, ничего.
            Зря Путин показал свои веселые картинки, теперь запад еще больше быковать станет и увелит военные расходы.
            Каштан
            1. Монос Сегодня, 13:45
              Цитата: Каштан
              Ничего у России нет, ничего.

              Милейший, это у вас ничего нет, кроме той ахинеи, что вы несёте. А у меня и моей страны есть и ум, и ресурсы, и способности, и потенциал, чтобы настучать по кумполу любому гитлеру. А главное, у нас есть РУССКИЕ ЛЮДИ и адекватное руководство.
              Монос
              1. ротмистр Сегодня, 14:36
                Уважаемые ура-патриоты, шапкозакидатели и краснофлажковые. Еще в 90-у годы, когда славные представители КПСС рушили в Беловежье СССР( а точнее продолжили дело Ленина и Троцкого), было довольно много людей , которые писали тогда, что это приведет к межнациональным конфликтам. В том числе и Солженицин. Но " настоящие" патриоты тогда, да и сейчас криком кричали, что нельзя требовать наши земли у бывших советских республик. Нельзя обижать братские народы. Так мне непонятно сейчас, тогда было нельзя обижать нам их, а сейчас чего обижаться? Ленин устроил то, что сейчас происходит после развала СССР. Думать надо было в 1924году, а не в 2018г. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
                ротмистр
                1. Монос Сегодня, 14:47
                  Вы, хоть, сами то поняли что написали? Кто кого собирается обижать? Почему вы называете "патриотами" беловежских предателей? О чём я мог думать в 1924 году, если тогда даже мои родители не родились? И какое отношение имеют межнациональные конфликты к данной теме? Вы упорядочите как-нибудь этот сумбур в своей голове, а потом и вываливайте его.
                  Монос
                  1. Setrac Сегодня, 16:20
                    Цитата: Монос
                    Вы, хоть, сами то поняли что написали?

                    Это просто понос слов, разбираться бессмысленно.
                    Setrac
            2. helmi8 Сегодня, 13:56
              Цитата: Каштан
              Как я вчера говорил, Газпром уже того, сдулся, сказали, что не правильно поняли и транзит продолжается, всего пол дня продержались, сами перепугались до белых пяток, аха.

              fool C головой все нормально? Речь шла только о поставках Украине. Транзит идет по плану в Европу. Пока хохлы не начнут воровать газ из трубы, им не в первой...

              Госдеп гавкнул, Газпром залез на дерево и дрожит.

              Ага... Жди... Госдеп сам дрожит вместе с Пентагоном после показа новых ракет...
              helmi8
            3. Black_PR Сегодня, 14:18
              Парни , ура! У нас в гостях тролль объявился !!! Всёпропальщик !!!..)))) Обожаю троллей, они такие смешные..))) Правда, в последнее время резко поглупели, но всё равно веселят..)))
              Black_PR
            4. Partyzan Сегодня, 14:23
              Цитата: Каштан
              Россия давно не вводит зеркальные санкции, которыми мы козыряли,

              ответ может быть разный
              Partyzan
            5. NKT Сегодня, 15:14
              Газпром сказал о прекращении поставок в лице Миллера (эмоциональная речь), но сам поставок не прекращал, о чем подтвердили Европейские представители.
              На счет Украины - да, поставок нет и нет давно. Для из начала нужно доп.соглашение к контракту, о котором с января месяца ведутся переговоры....
              NKT
              1. Setrac Сегодня, 16:23
                Цитата: NKT
                Газпром сказал о прекращении поставок в лице Миллера (эмоциональная речь), но сам поставок не прекращал, о чем подтвердили Европейские представители.

                По видимому вы плохо знаете русский, поэтому не поняли, но я объясню нерусю: Газпром объявил о начале процесса расторжения договора и поставок газа вне Украину и транзита газа по украинской ГТС. О немедленном прекращении поставок газа речь не идет.
                Setrac
                1. NKT Сегодня, 17:49
                  Вы, наверное, плохо следили за новостной лентой. Сначала была реплика о прекращении поставок газа, затем о начале процесса расторжения. Теперь есть еще заявление министра о необходимости переговоров с Европой, а транзитный контракт будет выполняться в полном объеме.

                  Что касается ваших «уколов». У вас имеются ошибки. Может быть для Краснодарского края и так сойдет, но все же.

                  Во-первых, по-видимому (через дефис), во-вторых, после этого слова необходима запятая.
                  NKT
                  1. Михаил м Сегодня, 17:57
                    Плюсик за уважение к русскому языку.
                    Михаил м
                  2. Setrac Сегодня, 18:13
                    Цитата: NKT
                    У вас имеются ошибки. Может быть для Краснодарского края и так сойдет, но все же.

                    Ух тыж божечки, очередной придирщик к грамматике, которому нечего сказать. Когда я предположил вашу нерусскость я имел в виду совсем не грамматику, а очень даже смысловую нагрузку, которая от вас ускользнула раз вы написали такое
                    Цитата: NKT
                    Газпром сказал о прекращении поставок в лице Миллера
                    Setrac
            6. Терский Сегодня, 15:42
              Цитата: Каштан
              Госдеп гавкнул, Газпром залез на дерево и дрожит.
              Вы думаете кто тото поверил в красивые картинки Путина, что нарисовал школьник?
              Лазер и лодка в одном экземпляре хахаха.
              Ничего у России нет, ничего.
              Зря Путин показал свои веселые картинки, теперь запад еще больше быковать станет и увелит военные расходы.

              Что то мне это напоминает... winked...., понял yes - вероятнее всего кастрюльная фабрика теперь работает в три смены. Стаханов просто отдыхает. Круглосуточно- регулярный подвоз кастрюль разных размеров, бесплатная доставка на адрес, кредит, лизинг, авторские кастрюли в ассортименте: позолоченные, со стразами, розовые, голубые, защитные чехлы на кастрюли, защитные плёнки, сезонное хранение кастрюль, балансировка, компьютерный развал и схождение, со вкусом чеснока и сала... И везде плакаты-"ТОВАРИЩ, А ТЫ НАДЕЛ КАСТРЮЛЮ? СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КАСТРЮЛЮ НА ГОЛОВЕ!!! ЕСЛИ НА ТВОЙ ГОЛОВЕ НЕТ КАСТРЮЛИ- ТЫ НЕ ЧЕЛОВИК!!!"
              Терский
              1. esaul Сегодня, 18:14
                Цитата: Терский
                Круглосуточно- регулярный подвоз кастрюль разных размеров, бесплатная доставка на адрес, кредит, лизинг, авторские кастрюли в ассортименте: позолоченные, со стразами, розовые, голубые, защитные чехлы на кастрюли, защитные плёнки, сезонное хранение кастрюль, балансировка, компьютерный развал и схождение, со вкусом чеснока и сала... И везде плакаты-"ТОВАРИЩ, А ТЫ НАДЕЛ КАСТРЮЛЮ? СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ КАСТРЮЛЮ НА ГОЛОВЕ!!! ЕСЛИ НА ТВОЙ ГОЛОВЕ НЕТ КАСТРЮЛИ- ТЫ НЕ ЧЕЛОВИК!!!"

                Привет, старина! hi Рад, что ты ещё дымишь. Именно - не коптишь, а дымишь и гари даёшь! Я с днюхи товарища, так твой пост - "Это просто праздник какой-то", как говорил Карабас-Барабас drinks
                esaul
            7. Ziksura Сегодня, 16:18
              Цитата: Каштан
              Вы думаете кто тото поверил в красивые картинки Путина

              А что вы хотели чтобы он не картинки, а в "железе" показал ?????!!! Ну оставьте свой адресок (если конечно флажок на аватарке соответствует месту фактического прибывания) мы вам одну из новых ракет прям с доставкой на дом организуем lol
              Ziksura
            8. Serg Koma Сегодня, 17:04
              Цитата: Каштан
              Ничего у России нет, ничего

              А что у вас есть? "Огласите весь список пожалуйста"(С) .

              "- А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас водопровод! Вот! - А из нашего окна Площадь Красная видна! А из вашего окошка Только улица немножко.." - "окошко" смените, пойдёт вам на пользу для расширения кругозора laughing
              Serg Koma
              1. esaul Сегодня, 18:17
                Цитата: Serg Koma
                "- А у нас в квартире газ!

                Ха! Я пару лет назад здесь статью под таким названием размещал! смысл закладывал тот же!drinks Это, видать, ростки от тех корней. Шучу, коллега. drinks
                esaul
          2. Чёрный Сегодня, 13:47
            Насколько я понимаю, транзит газа в Европу через Украину не прекращается до конца 2019 года, просто разрыв контракта Газпрома с Нафтогазом означает, что в общем объеме идущего через трубопровод из России газа была какая-то доля для Украины, а теперь эта доля становится равной нулю, давление на выходе с украинской части трубы должно быть равным давлению на входе.
            А ЕС не без основания опасается, что в сложившейся ситуации Украина просто начнет несанционированно отбирать газ и европейские потребители будет недополучать свое, было такое, проходили.... И тут надо бы нажимать на Украину, а она такая бедная и несчастная. Свои денежки Западным странам жалко, вот и хотят решить эту проблему за счет Газпрома, Россия же добрая, пожалеет. Но не тут то было.
            Чёрный
            1. Svarog Сегодня, 14:12
              Цитата: Чёрный
              А ЕС не без основания опасается, что в сложившейся ситуации Украина просто начнет несанционированно отбирать газ

              Жалко что эта ситуация весной случилась.. к осени интереснее бы было.. очень рассчитываю на то, что ЕС возьмет на содержание украину laughing хотя понимаю, что кинут скоро окончательно скакунов и единственную поддержку будут оказывать штаты, в виде регулярных заходов куков в черное море.. Нужно развивать давление на бандеру. По полной давить.. А то у нас любят, шаг вперед два назад.. Надеюсь это не тот случай laughing
              Svarog
          3. Partyzan Сегодня, 14:10
            Цитата: Монос
            Ну или, хотя бы, просто люди...

            Виктор, вы забыли что они усиленными темпами эволюционируют, так что людей там уже нет
            Partyzan
          4. Серый брат Сегодня, 14:42
            Цитата: Монос
            . На Украине, вообще, остались адекватные люди? Ну или, хотя бы, просто люди...

            Там есть Надья с большой харизмой.
            Серый брат
          5. INVESTOR Сегодня, 15:44
            Что бы тут про газ или не про газ не писали, но у англосаксов получилось самое главное, они рассорили две части одного народа, далеко и надолго, вообщем цель они свою достигли, осталось спичку поднести... request
            INVESTOR
          6. Лелёк Сегодня, 17:26
            Цитата: Монос
            На Украине, вообще, остались адекватные люди? Ну или, хотя бы, просто люди.

            hi , Виктор.
            Просто люди сидят по хатам и лязгают зубами или выходят на майдан попрыгать и как-то согреться (опять же - на миру и смерть красна). А об адекватности киевских рукамиводителей - это Вы зря. Им такое состояние неизвестно. По их же трактовке Россия враг, прекращение всех связей (и в газовой сфере в том числе) приветствовалось ВРУ и гетманом визгами "Слава Украине", "Украина по над усе". "ОК"!. И вдруг облом, враг прекратил подавать газ в трубу, отрезал халяву, лишил перспективы быть газовым хабом для ЕС, а значит и последней нужности для Европы. Что делать? Писать письма вражеским вождям о милости и жалобы спонсорам из "прошлой жизни" - петля затягивается (за реверсный газ приходится платить на 30% дороже, время возврата долгов - $19 млрд. поджимает, "приятелей" в округе, у кого можно было бы стрельнуть деньжат, не наблюдается - и кирдык мягкими шажками подкрадывается к горлу). А вы - "адекватность". bully
            Лелёк
            1. karish Сегодня, 18:08
              Цитата: Лелёк
              Просто люди сидят по хатам и лязгают зубами или выходят на майдан попрыгать и как-то согреться (опять же - на миру и смерть красна)

              сегодня жена с тёщей разговаривала ( она в Киеве живёт ) -- теща говрит с газом всё спокойно.
              Перебоев нет
              Порошенко объявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на Украине
              Интерфакс10:46, 3 марта 2018
              Президент Украины Петр Порошенко заявил 3 марта, что ситуация с газоснабжением страны стабилизирована.

              «Мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10.20 часов полностью покрыт», — цитирует его «Интерфакс».
              karish
        2. lis-ik Сегодня, 12:48
          Цитата: Тралл
          Никогда такого не было, и вот опять smile
          При этом Порошенко не сообщил согражданам, что ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены


          На картинке мерзость какая!
          lis-ik
          1. vovanpain Сегодня, 12:56
            Цитата: lis-ik
            На картинке мерзость какая!

            Там вся власть такая мерзость Сергей! hi Зато вон они пишут письма и делают сэлфи. laughing laughing
            vovanpain
            1. lis-ik Сегодня, 13:01
              Добрый день Владимир. Меня реально повело от этой картинке, не дай Бог такое во отчие увидеть.
              lis-ik
              1. Владимир16 Сегодня, 13:26
                Да ладно, они хохлы, даже герб себе придумать не смогли. Пользуются гербом Рюриковичей, то бишь русским.
                Даже герб москальский laughing
                Не задалась жизнь у них. Повсюду москали laughing lol
                Владимир16
                1. lis-ik Сегодня, 13:29
                  Я про предыдущую.
                  lis-ik
            2. savage1976 Сегодня, 13:35
              У меня между ног такая штука болтается. )
              savage1976
            3. APASUS Сегодня, 13:52
              Они производят новые изыскания в истории
              .
              APASUS
            4. AID.S Сегодня, 15:08
              Фаллос какой-то со сломанными крыльями...
              AID.S
          2. Svarog Сегодня, 14:13
            Цитата: lis-ik
            На картинке мерзость какая!

            Вообще жесть..
            Svarog
        3. Hammerlock Сегодня, 13:08
          фууууу, убери эту гадость, гомосятина (жыыыыыырная)
          Hammerlock
      2. Охотовед 2 Сегодня, 13:04
        Перекрыли в центре газ!
        Невиновник - Нафтогаз!
        Это Русские, злодеи
        Поломали батареи
        Видишь ли - хотят оплаты
        Не пущают - тепло в хаты!
        Будем мы писать Газпрому
        Напугаем - по-любому!
        Ведь Америка за нас!
        Но не включён что-то газ?
        Поможите, не бросайте
        Хоть немножко - накачайте crying
        А иначе - Мы опять, будем с вами воевать!
        Будем с Вами - мы судиться
        Попрошайничать, рядиться crying
        Позвоним в Евросовет
        Чтоб скорей - включили свет!

        Позвонили.....
        Там сказали, Ничего они не знали
        Дали нам один совет
        ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ - ДЕНЕГ НЕТ.

        И сказал, Умнейший нам
        Может сдаться - Москалям?
        Там накормят обогреют
        Кашу с маслом подогреют


        Только бы простили нас
        Чай уже не в первый раз???

        Накидал по быстрому, с уважением А.А soldier
        Охотовед 2
        1. Семен Семеныч Сегодня, 13:34
          Цитата: Охотовед 2
          Накидал по быстрому, с уважением А.А

          Класс! good
          Семен Семеныч
    2. Dimontius Сегодня, 12:28
      молитесь что бы газ в Словакию не урезали, правда словаки обидятся,у них маржа же идет...
      Dimontius
      1. 210окв Сегодня, 12:32
        В очередь сукины дети!В очередь!А писать письма?Это в "Спортлото" crying
        Цитата: Dimontius
        молитесь что бы газ в Словакию не урезали, правда словаки обидятся,у них маржа же идет...
        210окв
        1. Железякин Сегодня, 12:50
          Что характерно!? Такого развития событий ждем еще с зимы 2015-го... Задержались ребятки, где-то их носило?! Да только сколько веревочке не вится, конец все близок. Жаль обычных граждан, кто каждый день страдает от произвола попрыгунчиков.
          Железякин
          1. Svarog Сегодня, 14:17
            Цитата: Железякин
            Жаль обычных граждан, кто каждый день страдает от произвола попрыгунчиков.

            Да интересно было бы узнать мнение о всем происходящем на Украине, у нормальных людей, не бандеры.. Не ужели, до сих пор, не поняли ни чего?
            Svarog
            1. Железякин Сегодня, 14:43
              Я так думаю. Все там понимают, осознают. Да только сейчас на/в Украине похлеще чем у нас в 90-х. Голову особо не поднимишь, а поднимишь, по шапке в миг получешь.
              Железякин
              1. Лелёк Сегодня, 17:42
                Цитата: Железякин
                Да только сейчас на/в Украине похлеще чем у нас в 90-х.

                hi
                Да уж - не дай Бог. Ну да, получили, за что прыгали и кричали, за что 10000 народа своего положили, за что хаты бомбили, за что людей живьём жгли и живьём же в землю закапывали. А мы в это время мосты строили, линии метро открывали, новые трубопроводы прокладывали, новые корабли, самолёты, оружие создавали, рекордные урожаи снимали, новые энергосистемы вводили в строй. Пусть скачут дальше - судьба у них такая (не работает голова - работают ноги).
                Лелёк
            2. hohkn Сегодня, 16:57
              Цитата: Svarog
              Да интересно было бы узнать мнение о всем происходящем на Украине, у нормальных людей,

              Были хорошие знакомые, да сплыли. Общались с ними. Раньше, когда приезжали к родственникам, обязательно заглядывали к ним. Очень гостеприимные. Как пошла эта бодяга, начали разговаривать сквозь зубы, потом стали обвинять во всех смертных грехах. А сейчас, как только услышат голос по телефону, сразу бросают трубку.
              Это Черновцы, где не так много западенцев. Представляю, что творится на Львовщине и в Ивано-Франковской области.
              hohkn
              1. Svarog Сегодня, 16:59
                Цитата: hohkn
                Цитата: Svarog
                Да интересно было бы узнать мнение о всем происходящем на Украине, у нормальных людей,

                Были хорошие знакомые, да сплыли. Общались с ними. Раньше, когда приезжали к родственникам, обязательно заглядывали к ним. Очень гостеприимные. Как пошла эта бодяга, начали разговаривать сквозь зубы, потом стали обвинять во всех смертных грехах. А сейчас, как только услышат голос по телефону, сразу бросают трубку.
                Это Черновцы, где не так много западенцев. Представляю, что творится на Львовщине и в Ивано-Франковской области.

                Знать не излечимы winked
                Svarog
        2. kapitan92 Сегодня, 13:04
          Цитата: 210окв
          В очередь сукины дети!В очередь!А писать письма?Это в "Спортлото" crying
          Цитата: Dimontius
          молитесь что бы газ в Словакию не урезали, правда словаки обидятся,у них маржа же идет...

          Дмитрий, hi . Там не все так просто, как кажется. Я двумя руками поддерживаю действия Газпрома, если это четко выверенный план, юридически обоснованный и подготовленный, а не эмоциональные действия .
          Мы не владеем информацией , как в контракте прописан "выход" одной из сторон, и какие штрафы или санкции за этим могут последовать. В 2019г году должен "включиться" "Сила Сибири" и "Турецки поток", правда "потока" только одна нитка на Турцию. Пока под вопросом начало строительства СП 2, если его начнут, то по срокам ввода СП1 построят года за полтора.
          Так что картина маслом. Хотелось бы надеяться, что наши действия просчитаны и выверены!
          hi
          kapitan92
        3. БЛОНДИН Сегодня, 13:49

          Шевченко лучше знал хохлов
          БЛОНДИН
      2. alexmach Сегодня, 13:16
        Так ведь урежут же.
        Во-первых можно и не удовлетворять допольнительные заявки Словакам, а во-вторых если таки Украинский транзит накроется то откуда у словаков то будет газ?
        alexmach
      3. Чёрный Сегодня, 13:39
        Инициировать - не значит завтра отключить. По ходу Путин с Миллером решили дать Европе небольшого пинка, мозги подправить. laughing
        Чёрный
        1. Svarog Сегодня, 14:20
          Цитата: Чёрный
          Инициировать - не значит завтра отключить. По ходу Путин с Миллером решили дать Европе небольшого пинка, мозги подправить. laughing

          Надеюсь, что это не предвыборная агитка...
          Svarog
    3. МИХАН Сегодня, 12:33
      Березовский помнится тоже письмо последнее писал для России ...)))

      Что то так думаю...
      МИХАН
      1. Околоточный Сегодня, 12:39
        Казаки турецкому султану. В советской школе эту картину рассматривали с привязкой к «Тарас Бульба».
        Околоточный
    4. Андрей К Сегодня, 13:05
      Цитата: Spartanez300
      ...Привыкли к халяве , тариф должен быть как для всех...

      Это не халява, это майдаунизм моСка.
      ...заявление коммерческого директора Юрия Витренко, который заявил о готовности к переговорам с «Газпромом» по тарифов на транзит газа в Европу...

      На понятный русский - Витренко решил пересмотреть ранее подписанный контракт.
      Увеличить сумму тарифа на транзит газа через ржавые ГТС в/на б/у украины, с уменьшением стоимости газа на собственное потребление.
      Свидомые они такие, им все должны.
      Андрей К
    5. mashinist Сегодня, 13:30
      Они и так хотели поднять цену по условиям мвф, а теперь будет предлог россия виновата и опять типо отбрехаются
      mashinist
    6. электроОлег Сегодня, 13:32
      Цитата: Spartanez300
      тариф должен быть как для всех


      Полное отключение только! У них война на территории, которую они сами уже даже признали что это не АТО. А война есть форс-мажорное обстоятельство для прекращения любого контракта.
      электроОлег
    7. сибиралт Сегодня, 13:47
      Хх-а. В декабре 2017 Порошенко во всю петровскую глотку объявил великую перемогу в том, что Украина слезла с российской газовой иглы и навсегда отказалась от закупок российского газа. А тут возьми в феврале и похолодай в Европе. Тем самим газ понадобился. А пока украинцев попросили потерпеть за снижение температуры отопления на 2 градуса.
      Буквально на днях, Порошенко проводил заседание правительства и пообещал арестовать российское имущество в счет долга по арбитражному суду за газ с "Газпрома". Правда, ему тут же шепнули, что Миллер уже деньги перевел и с арестом ничего не получится. И какие могут переговоры с "нафтой" после таких скандалов? winked
      сибиралт
    8. 97110 Сегодня, 14:27
      Цитата: Spartanez300
      тариф должен быть как для всех

      плюс надбавка за свидомость 20%, плюс комиссия за обязательство 3,75%, плюс комиссия за управление 3,75%. Даром что ли должны специалисты Газпрома со столь специфическим контингентом работать? Им же надо эти риски оплачивать - а вдруг укрослюна в глаз попадёт?
      97110
    9. предки с Дона Сегодня, 14:28
      Этот нифнафнуфГаз пусть сразу в Спортлото пишет.
      предки с Дона
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:25
    "Нафтогаз" решил написать письмо в "Газпром"

    Укрокакловская газовая возня в большой политике.
    a.s.zzz888
  3. Ivan.A Сегодня, 12:25
    ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены.

    Ну что ж скакали-скакали, и доскакались
    Ivan.A
  4. Троль Сегодня, 12:26
    А это разве не нормально, когда один хозяйствующий субъект пишет письмо другому хозяйствующиму субъекту? И это всегда называлось деловая переписка.
    Или все ушло в фейсбук?
    Троль
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:39
      Троль
      А это разве не нормально, когда один хозяйствующий субъект пишет письмо другому хозяйствующиму субъекту? И это всегда называлось деловая переписка.
      Как мы заговорили! Кикие слова.
      хозяйствующий субъект
      Хана Украине.Без дешёвого газа кроме девок в бардели России и Европы и хоть где нибудь за деньги поработать ничего не осталось.Любая продукция заведомо будет дороже..Долго просили.И выпросили . laughing
      Наблюдатель2014
    2. Хагалаз Сегодня, 12:40
      Дело не в переписке между субьектами. Это нормально. Ни у кого тут это не вызвало бы ни сарказма, ни возмущения, ни иных негативных комментариев, если бы один их субьектов систематически не стремился обжулить другого субьекта, да и относился бы ещё с уважением.
      Хагалаз
    3. Офицер запаса Сегодня, 12:49
      Писать можно сколько угодно. Можно подумать, что их там представители Газпрома за руки держат, писать не дают. Причина, по которой Газпром хочет расторгнуть контракт озвучена председателем правления Миллером:
      «Газпром вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом Украины на поставку и транзит газа. Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в споре Газпрома и Нафтогаза о контрактах на поставку и транзит газа. Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Продолжение действия контрактов для Газпрома экономически нецелесообразно и невыгодно. Газпром – не благотворительная компания».
      Офицер запаса
      1. Pete Mitchell Сегодня, 13:30
        Цитата: Офицер запаса
        Газпром – не благотворительная компания

        Это должно было произойти: 404ых "отключат" от газа, поддержки, денежных потоков.. Газпром/РФ просто опередили европейцев, ведь впечатление что 404ые на Россию и на весь остальной мир смотрят как на балаган невиданной щедрости: кормите нас, поите нас, давайте денег и ничего не спрашивайте: это уже всем надоело. Гапром запустил процесс, скоро увидим чего на самом деле стоит "дружба" западников
        Pete Mitchell
      2. Svarog Сегодня, 14:25
        Цитата: Офицер запаса
        «Газпром вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Нафтогазом Украины на поставку и транзит газа. Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в споре Газпрома и Нафтогаза о контрактах на поставку и транзит газа. Решение, которое арбитры аргуме

        По сути аккуратно всю ответственность переложили на ЕС.. Не хотите честно рассудить, тогда платите за скакунов сами.. нормальная позиция.. Главное, что бы заднюю не включили.
        Svarog
    4. Вкд Двк Сегодня, 12:50
      Цитата: Троль
      А это разве не нормально, когда один хозяйствующий субъект пишет письмо другому хозяйствующиму субъекту? И это всегда называлось деловая переписка.
      Или все ушло в фейсбук?

      Бумага всё стерпит. Результат будет, только если о деле и о реалиях напишут.
      Вкд Двк
  5. Астория Сегодня, 12:33
    Сразу вспоминается картина:
    Астория
    1. 210окв Сегодня, 13:05
      Тот самый?Ванька Жуков?
      Цитата: Астория
      Сразу вспоминается картина:
      210окв
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:36
    Испугались? Или реально газ кончился? Ну и в чем перемога? Зря хохлы разозлили русского медведя. Очень пожалеют...
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 13:04
      Деньги!Деньги!Газ то они по любому получат.Только вот за какую цену?
      Цитата: Горный стрелок
      Испугались? Или реально газ кончился? Ну и в чем перемога? Зря хохлы разозлили русского медведя. Очень пожалеют...
      210окв
  7. Лексей Сегодня, 12:37
    Да если они письмо "Почтой России" отправят глядишь к следующий зиме Газпром его только получит ,пока то да сё ....короче крындец Окраине )))
    Лексей
  8. изя топ Сегодня, 12:37
    пишите письма...
    изя топ
  9. Masya Masya Сегодня, 12:38
    ЕС "подкрутила" цены на российский газ для Украины в сторону увеличения цены.

    скупой платит дважды...
    Masya Masya
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:40
    ... поставки газа из Венгрии
    Венгрия вам еще газ продает. Странно. Если Порошенко заговорил о стабилизации значит дело труба, недаром "Нафтогаз" решил письмецо чиркнуть да еще наверное на "собачей мове" (по их выражениям).
    rotmistr60
  11. Silvestr Сегодня, 12:43
    газ агрессора и сладок и приятен? Так хотели воевать, а газ получать. Воистину- "гибридная война"
    Silvestr
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:00
      Silvestr
      газ агрессора и сладок и приятен?
      Не всегда feel

      wassat laughing
      Наблюдатель2014
      1. МИХАН Сегодня, 15:50
        Путин уже от таких бегает в Кремле! хе хе

        А шо делать таки ...?
        МИХАН
  12. datur Сегодня, 12:44
    не,не,не- умерла паночка, так умерла!!!! wassat wink
    datur
  13. Дормидонт Сегодня, 12:49
    Надеюсь, Почта России справится с поставленной задачей не раньше 2030 года
    Дормидонт
    1. BAI Сегодня, 13:21
      А может,как с посылками Али-экспресса - потеряют по дороге.
      BAI
  14. Gnefredov Сегодня, 13:03
    sad
    Что, “Братья Поляки” счета выставить готовы?

    В понедельник - рванёт. Ситуация, конечно ‘раковая’. Не знаю как «Свободная Украина» выпутываться будет.
    Gnefredov
  15. moskowit Сегодня, 13:12
    Да пусть простит меня великий Антон Павлович...
    Миллер дедушка, Алексей Борисович..."Я буду тебе табак тереть, богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, ..."
    moskowit
  16. Серж Горелый Сегодня, 13:13
    Как правильно- На или В Украину? Правильно - в обход!
    Серж Горелый
  17. BAI Сегодня, 13:19
    Хоть бы раз руководство страны проявило бы принципиальность и довело дело до конца.
    BAI
    1. faiver Сегодня, 13:36
      принципиальность здесь не поможет, газ пока идет через них, захотят возьмут без спросу
      faiver
  18. КОТ БАЮН Сегодня, 13:25
    "ситуация с газоснабжением в стране стабилизировалась"

    Вот и отлично. Радуйтесь.
    КОТ БАЮН
  19. Denis Obukhov Сегодня, 13:42
    Смотрим контракт на поставку газа:

    В пункте 2.2.1 указано, что распределение газа по кварталам в 2010-2019 годах определяется дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонам до 1 ноября предшествующего года, а если такое не было подписано, то это означает, что распределение по кварталам будет происходить в соответствии с распределением в предшествующем году.

    То есть Газпром, в строгом соответствии с контрактом, не должен поставлять сейчас газ, пока не будет подписано дополнительное соглашение. Ведь в прошлом, 2017 года, Украина не покупала газ у Газпрома. Не важно, что газ по реверсу физически брался из трубы. Юридически газ покупался у европейских посредников. То есть Нафтагаз не может показать в суде документы, согласно которым Нафтагаз покупал газ у Газпрома. А если газ у Газпрома не покупала, то нужно заключить дополнительное соглашение.
    Denis Obukhov
  20. Berkut24 Сегодня, 13:53
    По словам Витренко, ранее «Газпрому» уже предлагались переговоры по поводу пересмотра транзитных тарифов «в соответствии с европейскими правилами».

    Ни Россия, ни Украина не являются членами ЕС. Не понятно, на каком основании сюда приплели "европейские правила" и тарифы. Не хочешь - не покупай. Хочешь - плати и забирай. Россия, кажется, обозначила, что теперь будет жить по своим правилам. А после Стокгольма, надеюсь, в контрактах будут указаны российские суды. Не хочешь - не покупай.
    Berkut24
  21. Piramidon Сегодня, 13:57
    Только так.
    Piramidon
  22. Lexus Сегодня, 14:23
    К сожалению, контракты на поставку в евросоюз и транзит через скакунов действуют до конца 1-го года. Любые недопоставки это огромные неустойки и потеря репутации газпрома(РФ). Контракт нельзя разорвать и для этого не было никаких основание. Либо тяжбы в рамках контракта - стокгольмский арбитраж.
    Поэтому украинцы и глумятся(еще ва года) а мы пока кроме арбитража ничем ответить не можем.
    Правда появился хороший повод - закон о реинтеграции донбаса, подписанный порошенко. Мы же теперь агрессор и вроде как даже можно юридически расценить как объявление войны. Что можно использовать для расторжения любых контрактов как обстоятельства непреодолимой силы.
    Транзит это конечно не прекратит, до постройки потоков, но гемороя и трезвых мыслей в еврокомиссиях прибавит.
    Lexus
  23. Bosch Сегодня, 14:25
    Бандерлоги совсем оборзели. Что-то их депортация вяло идет.
    Bosch
  24. behemot Сегодня, 14:34
    нет господа-свиноеды, хотели европейских цен - нате! Хотели спотовые контракты - нате, кушайте во все лицо!
    И потом, господин Порошенко не раз заявлял что Украина избавилась от зависимости от российского газа, в чем проблема? Украина давно покупает дешевый газ у европейских партнеров, в чем проблема?
    behemot
  25. частное лицо Сегодня, 15:05
    Цитата: Spartanez300
    Привыкли к халяве , тариф должен быть как для всех .

    Как не крути а "Газпром" прогнётся под нажимом ЕС в сторону уступок для украины , так уже не раз было и снова будет. И не надо кричать урапатриотам о победе . Есть такая поговорка "Хохол родился ,еврей заплакал".
    частное лицо
    1. Улиточник N9 Сегодня, 16:27
      Как не крути а "Газпром" прогнётся под нажимом ЕС

      Уже "прогнулся". Уже пишут, что не будет никакого "немедленного" разрыва контрактов: http://real-vin.com/gazprom-poshel-na-popjatnuju
      И кто-бы сомневался....
      Улиточник N9
  26. maks007 Сегодня, 15:28
    Цитата: Каштан
    Как я вчера говорил, Газпром уже того, сдулся, сказали, что не правильно поняли и транзит продолжается, всего пол дня продержались, сами перепугались до белых пяток, аха.

    Любые договорные отношения не разрываются сегодня сказал и сразу перекрыл кран. Есть процедура описанная в любом договоре/контракте - уведомление другой стороны, далее ответ данной стороны если не желает то обращение в арбитраж с аргументами.
    maks007
    1. karish Сегодня, 17:49
      Цитата: maks007
      Любые договорные отношения не разрываются сегодня сказал и сразу перекрыл кран. Есть процедура описанная в любом договоре/контракте - уведомление другой стороны, далее ответ данной стороны если не желает то обращение в арбитраж с аргументами

      Вчерашнее высказывание Миллера - очередной пиар и не более того.
      «Газпром» инициировал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитражном суде. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления российской госкомпании Александр Медведев, передает ТАСС.
      Данный юридический процесс займет время, сообщал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он отмечал, что начало процедуры расторжения контрактов не означает немедленное прекращение транзита топлива через Украину.

      Есть ещё какие то вопросы и сомнения ?
      karish
  27. Zomanus Сегодня, 15:31
    Ну сейчас побегут денежки украинские.
    Уж благодарные европейцы высосут, пользуясь положением,
    украинскую казну досуха.
    Zomanus
  28. orm Сегодня, 15:48
    навеяло...
    orm
  29. vladimirvn Сегодня, 17:33
    Как это все мерзко.
    vladimirvn
  30. Ураган70 Сегодня, 17:42
    Цитата: Каштан
    Цитата: Монос
    но Украина решила предложить очередной вариант.

    Зомби. Им уже несколько лет назад сказали, что они, как транзитёр газа, покойники, а они эпистолярным жанром занимаются, письма пишут. На Украине, вообще, остались адекватные люди? Ну или, хотя бы, просто люди...

    Не дадут нам перекрыть транзит, а у России кишка тонка, ибо нет никакой системы ответов и единой позиции против беспредела западных судов.
    Мы ни к чему не готовы, в смысле к затяжной конфронтации.Смотрите, Россия давно не вводит зеркальные санкции, которыми мы козыряли, мол, мы такие справедливые и адекватные,потому зеркальные, забрали у нас гос собственность в сша и тишина.
    Каждую неделю сша вводит ноаые санкции , в России молчат,наверное боятся потерять деньги,что вложили в гос долг Америки.
    Больше скажу, будут доить суммы с нас в экономику Украины, а мы молча будем платить, они это поняли, и не остановятся.
    Как я вчера говорил, Газпром уже того, сдулся, сказали, что не правильно поняли и транзит продолжается, всего пол дня продержались, сами перепугались до белых пяток, аха.
    Госдеп гавкнул, Газпром залез на дерево и дрожит.
    Вы думаете кто тото поверил в красивые картинки Путина, что нарисовал школьник?
    Лазер и лодка в одном экземпляре хахаха.
    Ничего у России нет, ничего.
    Зря Путин показал свои веселые картинки, теперь запад еще больше быковать станет и увелит военные расходы.

    Очередной бредоносец под чужим флагом хает Россию... Завидуешь что ли, милейший?
    Ураган70
  31. ТОР2 Сегодня, 18:13
    Сейчас мы точно убедимся, что письмо о пересмотре тарифа будет соответствовать всем требованиям и в ближайшее время оно будет направлено "Газпрому".

    В рулоне и без текста...
    ТОР2
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