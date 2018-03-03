Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества

Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига.

В эти дни мы вспоминаем о подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, плечом к плечу сражавшихся на Шипке и под Плевной. Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность.



Уверен, что общие исторические традиции, прочные узы дружбы и взаимовыручки, культурная и духовная близость будут и впредь служить надежной основой для развития многопланового сотрудничества между нашими странами.





От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Болгарии – благополучия и процветания.

Русские войска на Шипкинском перевале

Болгарские границы после подписания сторонами Сан-Стефанского мирного договора.

Президент России Владимир Путин направил своему болгарскому коллеге телеграмму с поздравлением по случаю 140-летней годовщины освобождения Болгарии от османского владычества. Из поздравительной телеграммы на имя Румена Радева в адрес всего болгарского народа:Освобождение Болгарии от османского ига завершилось одновременно с окончанием русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Вместе с русской армией турецким войскам противостояли болгарские ополченцы. По ходу войны болгарские добровольцы влились в отряды под командованием русского генерала Николая Столетова.Армия Осман-паши сложила оружия в Плевне 10 декабря 1877 года. К февралю 1878 года русские войска под командованием цесаревича Александра вошли в Разград, Осман-базар и Базарджик.3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей. Этот день и является официальной датой освобождения балканских народов от османского владычества. В Болгарии это один из национальных праздников – праздник восстановления болгарской государственности.