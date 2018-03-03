19:28 03 марта
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Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества

Президент России Владимир Путин направил своему болгарскому коллеге телеграмму с поздравлением по случаю 140-летней годовщины освобождения Болгарии от османского владычества. Из поздравительной телеграммы на имя Румена Радева в адрес всего болгарского народа:

Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига.
В эти дни мы вспоминаем о подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, плечом к плечу сражавшихся на Шипке и под Плевной. Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность.

Уверен, что общие исторические традиции, прочные узы дружбы и взаимовыручки, культурная и духовная близость будут и впредь служить надежной основой для развития многопланового сотрудничества между нашими странами.


От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Болгарии – благополучия и процветания.


Освобождение Болгарии от османского ига завершилось одновременно с окончанием русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Вместе с русской армией турецким войскам противостояли болгарские ополченцы. По ходу войны болгарские добровольцы влились в отряды под командованием русского генерала Николая Столетова.

Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества

Русские войска на Шипкинском перевале


Армия Осман-паши сложила оружия в Плевне 10 декабря 1877 года. К февралю 1878 года русские войска под командованием цесаревича Александра вошли в Разград, Осман-базар и Базарджик.

3 марта 1878 года был подписан Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей. Этот день и является официальной датой освобождения балканских народов от османского владычества. В Болгарии это один из национальных праздников – праздник восстановления болгарской государственности.


Болгарские границы после подписания сторонами Сан-Стефанского мирного договора.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 132

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 13:04
    Вы б видели, какие выходят программы в последние годы, посвященные этим событиям, на государственном ТВ Болгарии. Мол зря русские пришли, Османская империя не такая уж плохая была и т. д.
    Владыка Ситх
    1. Чёрный Сегодня, 13:09
      Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества
      ...из под одних их вытащили, дык они умудрились под других лечь.....Пока наше руководство не поймёт, что нет на этом свете братушек - есть только интересы своего народа - толку не будет.
      Чёрный
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:12
        Чёрный .
        ..из под одних их вытащили, дык они умудрились под других лечь.
        И так три раза после турок.Сейчас вытаскивать их больше не будем.Им так больше нравится. feel
        Наблюдатель2014
        1. Чёрный Сегодня, 13:31
          Цитата: Наблюдатель2014
          Сейчас вытаскивать их больше не будем

          Надеюсь.Очень хочется в это верить.
          Им так больше нравится.
          Дык может за это у них и обидка на Россию laughing
          Чёрный
        2. хрыч Сегодня, 13:35
          Цитата: Наблюдатель2014
          И так три раза после турок.

          Это, типа падшая женщина, как обезьяна, норовит ухватиться за более толстый сучек. А фактически на рабов по-жизни не действует протянутая рука дружбы или даже братское название им большее уважение вызывает кнут. Сотня лет рабства и выращено генетическое поколение этих существ, бойцы-воины и мыслящая часть общества уничтожена, женщины выносили скорей детей захватчиков и пр. Это мы хорошо наблюдаем с рагулями, болгарами и пр. братушками и почему-то их поведению удивляемся. Но есть вопрос: Эрдогана с чем будем поздравлять? wassat
          хрыч
      2. Владимир16 Сегодня, 13:13
        В этом мире лишь русские могут победить врага, а завоеванные территории отдать болгарам.
        Которые в свою очередь станут называть русских агрессорами. Станут воевать вместе с гитлером против русских. Вопить на весь мир, что они ( болгары ) самостоятельные, а русские мешают им жить и агрессивно лезут к ним со свои дурацким газопроводом laughing
        Чудно.
        А может нет там болгар? Может победили мы турок, а они туда вернулись?......... потихонечку....
        Владимир16
      3. 210окв Сегодня, 13:19
        Братушки лёгкого поведения..Что тут скажешь.
        Цитата: Чёрный
        Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества
        ...из под одних их вытащили, дык они умудрились под других лечь.....Пока наше руководство не поймёт, что нет на этом свете братушек - есть только интересы своего народа - толку не будет.
        210окв
      4. Partyzan Сегодня, 13:54
        Цитата: Чёрный
        нет на этом свете братушек - есть только интересы своего народа - толку не будет.

        все в точку good drinks
        Partyzan
      5. 97110 Сегодня, 15:11
        Цитата: Чёрный
        Пока наше руководство не поймёт, что нет на этом свете братушек - есть только интересы своего народа

        Пока мы не поймём, что мы им никакие не "своего народа", а задёшево купленная рабочая сила - толку не будет.
        97110
    2. Фракийский воин Сегодня, 13:09
      после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?
      Фракийский воин
      1. Владыка Ситх Сегодня, 13:15
        Вы воевали в Первую и Вторую мировую против России/СССР.
        Внимание вопрос, зачем вы так поступили, если еще нет было "оккупации", как вы выражаетесь.
        Владыка Ситх
        1. Фракийский воин Сегодня, 13:23
          ето были наши, балканские разборки, на восточному фронту не вписывались, не так?
          Фракийский воин
          1. To be or not to be Сегодня, 13:34
            Фракийский воин!
            Фракийцев когда то воины хана Аспаруха загнали в болота .И заняли их земли.
            "Аспарух — третий сын хана Великой Болгарии Кубрата. После его смерти в 665 году унаследовал часть болгарской орды, а именно племя оногондуров, и был вынужден вести войну с хазарами, которые воспользовались ослаблением болгар вследствие раздела. Под их давлением Аспарух откочевал со своим племенем за Дунай.""
            To be or not to be
            1. Владимир16 Сегодня, 15:33
              Цитата: To be or not to be
              "Аспарух — третий сын хана Великой Болгарии Кубрата.

              Почему все эти великие сыны ханов, баронов, царей и императоров стотысячлетних по русски дни недели называют и фамилии русские носят. И лишь ударение у них "болгарское"?
              Не подскажите?
              Или болгары братья древних укров? вместе рыли море черное, а тут турки пришли и ну разборки местные, балканские устраивать. laughing А русские приперлись с пушками и саблями и житья не дают ни туркам ни древнему болгарскому народу.
              А сайчас удумали русские газом продавить турок и болгар. Болгары вовремя подвох учуяли и соскочили с трубы. Болгары, они умнее турок. laughing
              Но всё это местные балканские разборки. laughing
              Владимир16
          2. Partyzan Сегодня, 13:57
            Цитата: Фракийский воин
            ето были наши, балканские разборки

            А Россия каким боком к балканским разборкам - там наших территорий не было?
            Partyzan
            1. To be or not to be Сегодня, 14:33
              Если бы не Россия ,то не было бы Болгарии как нации и государства.
              А сейчас Болгария полноправны член НАТО и ЕС и действует по их планам особенно на актуальнейшем сегодня южном фланге..
              1.22-23 февраля 2018 года оперативен сбор командующего Совместным командованием сил . Тема сборов : » Развертывание и использование Совместных сил в условиях развивающегося военно-политического кризиса и перерастание его в вооруженный конфликт»
              Основные выводы этих сборов :
              - « В непосредственной близости от восточного и южного флангов НАТО наблюдается кранее и долгосрочное ухудшение безопасности.
              -« В этой деликатной обстановке безопасности Республика Болгария должна быть в состоянии защитить свой национальный суверенитет в национальном и коалиционном «

              2.27 и 28 февраля 2018 г. был проведен ежегодный сбор командиров Сухопутных войск
              Тема » Развертывание и использование СВ в условиях развивающегося военно-политического кризиса и перерастание его в вооруженный конфликт»
              Обсуждены вопросите:
              - разведки и электронной войны при оперативном развертывании СВ,
              -повышения готовности СВ,
              - мобилизации и укомплектованности личным составом,
              - прикрытия на развертывания
              - создание группировок, коммуникационного, информационного и логистического обеспечений при развертывании СВ и др.

              3.27-28 февраля 2018 года на базе 38 батальона РХБЗ СВ Болгарии. МУСАЧЕВО. был проведен учебно –методический сбор офицеров РХБЗ СВ.
              Один из отработанных вопросов был:» действие на роты ЯХБЗ в наступательном бою в состава на механизированной бригада.( били представители от 2 и 61 мбр и 4 ап)
              Опытом в области ядреной, химической и биологической защита военнослужащие от Американской армия майор Оуен Дърам – оперативный офицер от Пехоты на САЩ и старший лейтенант Брайън Райс – офицер по ЯХБЗ Пехоты на САЩ

              4.1 – 2 марта 2018 г в ВМБ Варна сборы на тему „Развертывание и использование на ВМС в условиях развивающегося военно-политического кризиса и перерастание его в вооруженный конфликт»
              На оперативном сборе капитан 2 ранг и. д. . Атанас Панайотов сделал доклад военно – политические кризисы и вооруженные конфликты на Черно море и реке Дунай с участием ВМС в период 1879 – 1989 годов

              5 .17 -18 май 2018 г. под патронажем а начальника Военной академия „Георги Стойков Раковски“ будет проведена ежегодная научна конференция факультета „Национална безопасность и оборона“ с международным участие на тема „Современные вызовы безопасности и обороны»
              Целью конференции является накопление лидерского, академического, экспертного, научного и образовательного потенциала для изучения ключевых особенностей сегодняшних проблем безопасности и роли НАТО и Европейского союза в его укреплении.
              още ???
              To be or not to be
              1. Partyzan Сегодня, 14:40
                Цитата: To be or not to be
                още ???

                Вы воевали в Первую и Вторую мировую против России/СССР.
                Внимание вопрос, зачем вы так поступили, если еще нет было "оккупации", как вы выражаетесь.

                ето были наши, балканские разборки, на восточному фронту не вписывались, не так?
                я к вопросу про оккупацию к примеру в ПМВ, то что сейчас там творится, это и так понятно и ясно, и флаг им в руки, хотят быть пушечным мясом - это их право hi каждый делает свой выбор
                Partyzan
            2. 97110 Сегодня, 15:23
              Цитата: Partyzan
              там наших территорий не было?

              Тем не менее егонное величие Николай Александрович посчитал часть балканцев нев...ми союзниками, другую часть балканцев не союзниками вовсе, и почёл необходимым влезть, лишившись и державы, и жизни, присовокупив туда же жизни "чады и домочадцы" вместе с верноподданными...
              97110
              1. Partyzan Сегодня, 15:33
                Цитата: 97110
                Тем не менее егонное величие Николай Александрович посчитал

                вы еще раз подтвердили мою позицию - пусть хоть задушатся, как только им поможеш, так сразу найдешь приключений на свою пятую точку, любить надо себя - тогда и другие будут тебя, по крайней мере, уважать hi
                Partyzan
        2. vovanpain Сегодня, 13:34
          Цитата: Владыка Ситх
          Вы воевали в Первую и Вторую мировую против России/СССР.

          Сергей drinks hi Справедливости ради отметим,что Гитлер побоялся послать на Восточный фронт болгар,так как боялся что в русских они стрелять не будут и перебегут. yes Только вот сейчас читаешь такие перлы
          Цитата: Фракийский воин
          после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

          Понимаешь,что сейчас они будут в нас стрелять,ведь они теперь снова оккупированы,на этот раз НАТО. soldier soldier
          vovanpain
          1. igor1981 Сегодня, 16:28
            Цитата: vovanpain
            Понимаешь,что сейчас они будут в нас стрелять,ведь они теперь снова оккупированы,на этот раз НАТО.

            Это просто народ такой. Зря мы столько жизней наших предков положили за этих "братушек". У них всегда кто-то виноват. Одним словом ДЕШЁВКИ.
            igor1981
      2. APASUS Сегодня, 13:16
        Цитата: Фракийский воин
        после полвековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        Где это видано, чтобы оккупируемые страны жили лучше оккупанта ?
        Сопливым пацанам во дворе эти сказки рассказывай
        APASUS
        1. урман Сегодня, 14:05
          Цитата: APASUS
          Цитата: Фракийский воин
          после полвековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?
          Где это видано, чтобы оккупируемые страны жили лучше оккупанта ?
          Сопливым пацанам во дворе эти сказки рассказывай

          Зато сейчас они веселятся , советская халява (оккупация) кончилась.
          И погнали в европе унитазы чистить, помидоры и огурцы а также вино их, никому в ЕС не нужны,
          Вот и извращаются какую бы позу поудобней принять под новыми союзниками.
          ДЕНЬГИ ОТ ТРАНЗИТА ГАЗА НЕ НУЖНЫ, осталось полтора самолёта и ржавое корыто.
          СОБСТВЕННОЕ НЕБО УЖЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ САМИ НЕ МОГУТ,
          Мамалыгу скоро жрать начнут, сырую, только вот к России больше не бегайте, волки вам натовские братушки.
          Да и что от холопов, на генном уровне, ожидать.
          урман
      3. МИХАН Сегодня, 13:16
        Примите сердечные поздравления по случаю знаменательной даты – 140-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига.

        Я присоединяюсь к ВВП..! laughing
        МИХАН
      4. Lantau Сегодня, 13:16
        после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        А чем это выражалось?!
        Lantau
      5. BAI Сегодня, 13:17
        А с Гитлером на Россию зачем поперли? После такого, вообще все надо в асфальт закатать. Или надо было в 1944 встать на границе и сказать: Ой братушки,мы вам все прощаем,воюйте и дальше против нас,да ине забудьте Гитлера приютить?"
        BAI
        1. demo Сегодня, 13:40
          Болгарские солдаты в боях с вермахтом на территории СССР не участвовали.
          Гитлер ломал болгар, ломал, и не до ломал.
          Так что не стоит болгарину претензии высказывать.

          Болгария официально вступила во Вторую мировую войну на стороне стран Оси 13 декабря 1941 года, объявив войну США и Великобритании, однако была единственной союзницей Германии, которая не разорвала дипотношения с СССР и, как следствие, не воевавшей против СССР. Официально Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года.

          В сентябре 1944 года после капитуляции Королевства Румыния, когда театр военных действий переместился в Болгарию, в стране произошёл государственный переворот 9-го сентября 1944 года. Ряд деятелей прогерманского режима, включая князя Кирилла (брат умершего царя Бориса III и регент малолетного царя Симеона II), бывшего премьер-министра Богдана Филова и др. были арестованы (впоследствии интернированы в СССР, а по возвращении в Болгарию Народным Судом приговорены к расстрелу) и к власти пришло правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. Правительство Георгиева объявило войну Германии и царская болгарская армия приняла участие в боях с немецкими войсками. После войны на основании результатов референдума 1946 года была провозглашена Народная Республика Болгария.

          Ну и где здесь вы увидели махровую неблагодарность?
          Солдат не послали? Наших не убивали?
          demo
          1. урман Сегодня, 14:23
            Цитата: demo
            Солдат не послали? Наших не убивали?

            Только вот сербы ,настоящие братья, начали драться с гитлероми пришлось тому на пару месяцев отложить нападение на СССР Да и во время ВОЙНЫ сколько дивизий на себя оттянули, может как раз их и не хватило немцам , под Сталинградом или на Курской дуге.
            а ЯКОБЫ БРАТУШКИ , ВИНЦО ПОПИВАЛИ И ЖДАЛИ КУДА ВЕСЫ КАЧНУТСЯ.
            Да таких(друзей) за одно место и на кол.
            урман
            1. Ратуш Сегодня, 14:26
              Цитата: урман
              Только вот сербы ,настоящие братья, начали драться с гитлероми пришлось тому на пару месяцев отложить нападение на СССР




              Сербия капитулировала за пару дней
              Ратуш
              1. урман Сегодня, 14:39
                Капитулировала, да ну партизану не плохо дрались и в отличии от вас под женскими юбками не отсиживались. И свою не маленькую лепту в Победу внесли. Не вам , румынам о сербах судить.
                урман
          2. ПалБор Сегодня, 19:08
            Войска не посылали...Видимо,поэтому имеют теперь право на надругательства над памятниками русским и советским солдатам.
            ПалБор
            1. ПалБор Сегодня, 19:11
              Да и болгарские конвойные и охранные части в Югославии и Греции отличались даже большей жестокостью,чем итальянские.Хотя до немцев далеко.
              ПалБор
      6. Серж Горелый Сегодня, 13:17
        Нелюблю я Киркорова... Слащавый он... Одно слово Румын! Болгарин???! А какая разница??? ( к/ф Брат 2)
        Серж Горелый
        1. предки с Дона Сегодня, 14:38
          да и Киркоров кроме денег никого не любит.
          предки с Дона
          1. урман Сегодня, 18:01
            laughing laughing laughing А вот за Киркорова они нам ещё ответят.
            Сперва два раза с немцами против нас, всё им мало.
            Теперь кирю подкинули неадкватного.
            урман
      7. 210окв Сегодня, 13:20
        Сильно пострадали?От "оккупации"?Сейчас полегчало?
        Цитата: Фракийский воин
        после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?
        210окв
        1. Фракийский воин Сегодня, 13:24
          да, отстали от запада, вместе с вами. все.
          Фракийский воин
          1. Partyzan Сегодня, 14:00
            Цитата: Фракийский воин
            да, отстали от запада, вместе с вами

            отстали в чем? в телерастности и гейропеезации? так я только за такое отстование
            Partyzan
          2. единокровец Сегодня, 15:37
            Цитата: Фракийский воин
            да, отстали от запада, вместе с вами. все.

            Ну так вы 20 лет с западом как успехи?Промышленность развивается, ВВП растёт, население увеличивается?
            единокровец
          3. Setrac Сегодня, 15:51
            Цитата: Фракийский воин
            да, отстали от запада, вместе с вами. все.

            Россия в чем отстала от запада? Вы отстали когда переметнулись на сторону запада.
            Setrac
      8. Монос Сегодня, 13:23
        Цитата: Фракийский воин
        после полувековной оккупации

        Оккупации? Вы вообще в адеквате? Может вы нам контрибуцию платили после войны? Нет. Может с вас налоги собирали в казну Союза? Нет. Может вас гнали в военные конфликты, в которых участвовал Союз? Так нет же. У вас даже наши войска не стояли. С головой дружить надо, а не воевать. laughing
        Монос
        1. Подрезчик Сегодня, 13:44
          Цитата: Монос
          Цитата: Фракийский воин
          после полувековной оккупации

          Оккупации? Вы вообще в адеквате? Может вы нам контрибуцию платили после войны? Нет. Может с вас налоги собирали в казну Союза? Нет. Может вас гнали в военные конфликты, в которых участвовал Союз? Так нет же. У вас даже наши войска не стояли. С головой дружить надо, а не воевать. laughing

          И вооружение (пожалуй лучшие образцы!) получали на халяву, да и перечислять можно до бесконечности...
          А теперь "еврооккупация", и свободы немерянно, правда с голым задом...
          Виктор- hi !
          Подрезчик
          1. Монос Сегодня, 13:49
            Приветствую, Александр hi
            Цитата: Подрезчик
            и свободы немерянно, правда с голым задом...

            Ещё и сюда, , лезут со своим идиотизмом.
            Монос
            1. Подрезчик Сегодня, 13:56
              Ещё и сюда, , лезут со своим идиотизмом.

              Вот, точнее и не скажешь! Мало того, что кровью русских солдат приобрели независимость, их же несмотря на все последние оплеухи поздравляют-опа! а оказывается русские-оккупанты...Тьфу!
              hi
              Подрезчик
            2. Partyzan Сегодня, 14:01
              Цитата: Монос
              Ещё и сюда, , лезут со своим идиотизмом.

              ну выслушать мнение оппонента то же полезно, Виктор hi
              Partyzan
              1. Монос Сегодня, 14:07
                Здрав будь, Володя! hi
                Цитата: Partyzan
                ну выслушать мнение оппонента то же полезно

                АРГУМЕНТИРОВАННОЕ! А не безответственный бред!
                Монос
                1. Partyzan Сегодня, 14:26
                  Цитата: Монос
                  АРГУМЕНТИРОВАННОЕ! А не безответственный бред!

                  но пред это тоже показатель - состояния оппонента, правда медицинское
                  Partyzan
          2. Partyzan Сегодня, 14:02
            Цитата: Подрезчик
            А теперь "еврооккупация", и свободы немерянно, правда с голым задом...

            Саня hi они должны пройти свой путь сами, пусть посмотрят как их содержать будет европа
            Partyzan
            1. Подрезчик Сегодня, 14:09
              Цитата: Partyzan
              Цитата: Подрезчик
              А теперь "еврооккупация", и свободы немерянно, правда с голым задом...

              Саня hi они должны пройти свой путь сами, пусть посмотрят как их содержать будет европа

              Привет, дорогой! hi Да, пусть проходят...только история имеет свойство повторяться, как бы не пришлось их опять освобождать от какого-нибудь ига...А у Европы забота одна-есть "локомотивы" европейской экономики, остальные-полупустые вагоны, мотающиеся в хвосте состава, бреньчать-и не трындеть!
              hi
              Подрезчик
              1. Partyzan Сегодня, 14:27
                Цитата: Подрезчик
                как бы не пришлось их опять освобождать от какого-нибудь ига..

                не - я на это не согласен - сам, значит сам
                Partyzan
            2. To be or not to be Сегодня, 14:55
              Командование болгарской армии признает , что без союзнических сил им задачи по обеспечению целостности государства не обеспечить в случае угрозы
              Смотрим интервью генерала
              1 марта 2018 года по случаю праздника Дирекция „Стратегическо планиране” Министерства обороны ее начальник бригадный генерал Красимир Кънев дал интервью.
              1» Как я думаю, сама Болгария никогда не сможет создать потенциал для защиты своей территориальной целостности в национальном масштабе. Вот почему уровень наших политических амбиций заключается в том, что наша страна в форме альянса выполнит свои конституционные обязательства по защите территориальной целостности. И здесь мы приходим к процессу оборонного планирования в НАТО. Болгария является активным участником в нем как и другие 28 стран блока»

              2 «После событий в Украине на саммите в Уэльсе, в то время я был заместителем военного представителя Болгарии в военном комитете НАТО, мне посчастливилось участвовать в процессах принятия решений по адаптации НАТО.
              Тогда мы увидели, что говоря об угрозе в самом общем смысле против Альянса, он все еще имеет хорошо организованные рефлекторные функции. Мы говорим об рефлексе.
              Но Альянс должен быть активным.
              Проактивность началась в 2015 году, 2016 год.
              Затем были разработаны так называемые планы реагирования. Так что НАТО вышло, скажем так прямо, из летаргии после блокового противостояния. Потому что перед Уэллсом Альянс полностью сосредоточился на экспедиционных операциях за пределами территории государств-членов.
              После эпохи блокового противостояния , я определил ее как конфетно-цветочный период в отношениях между НАТО и Россией, консультации, Совет Россия-НАТО, послы, постоянные военные представители. Тогда НАТО не планировало серьезную операцию в соответствии со статьей 5.
              После 2014 года все изменилось, поскольку было понято, что проблема может быть на наших территориях – гибридные или конвенционные . И в настоящее время у Альянса есть такое предварительное планирование, которое позволит в краткосрочной перспективе сдерживать того, кто решил предпринять соответствующие шаги в отношении страны или стран НАТО. «
              To be or not to be
              1. Partyzan Сегодня, 14:59
                Цитата: To be or not to be
                Командование болгарской армии признает , что без союзнических сил им задачи по обеспечению целостности государства не обеспечить в случае угрозы

                вот с этого момента по подробней пожалуйста - Россия вам угрожает? или Беларусь? скажите кто?
                Partyzan
                1. To be or not to be Сегодня, 15:21
                  Цитата: Partyzan

                  вот с этого момента по подробней пожалуйста - Россия вам угрожает? или Беларусь? скажите кто?

                  Есть ..поподробнее ! Как учили ...
                  "
                  12 января 2018 года директор службы « Военная информации бригадные генерал Светослав Даскалов по случаю поздравления 110 годовщиной военной разведки Болгарской армии отметил. что вклад службы в военные разведывательные структуры и комитеты НАТО и ЕС ими оценен ВЫСОКО»
                  В том же мероприятии зам министра обороны Запрянов:»Ваши оценки по актуальным темам полностью совпадают с оценками наших партнеров в НАТО и ЕС»" Разжевать или сами ..??...на ком ...прогнулись??
                  To be or not to be
                  1. Partyzan Сегодня, 15:38
                    Цитата: To be or not to be
                    структуры и комитеты НАТО и ЕС

                    ну так и идите туда, вас кто то держит, или вам угрожают что вы туда лезете? насколько я знаю, в военном плане вы Россию не интересуете, как страна с мало боеспособной армией, и больших проблем при возникновении конфликта не представите, а оценивать с вашими партнерами можете все что угодно
                    Partyzan
      9. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:24
        Фракийский воин
        после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?
        Ха ха ха.Да у меня дома болгары в 80 тые гостях несколько лет бывали..Дружили семьями.Чё ты там про оккупацию моросишь? Ты вообще кто ? Как жила Болгария при той советской "оккупации" и сейчас! Да это небо и земля..Да тебя сами болгары придушат laughing Нашёлся тут "воин франкийский"
        Наблюдатель2014
      10. LiSiCyn Сегодня, 13:33
        Цитата: Фракийский воин
        после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        Болгария, во время 2МВ была на другой стороне... И пожайлуста, расскажите в чем заключалась "окупация"???
        LiSiCyn
        1. Фракийский воин Сегодня, 13:42
          попались на совка- маловато?
          Фракийский воин
      11. taiga2018 Сегодня, 13:38
        Цитата: Фракийский воин
        чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        лично я ожидаю:от вас,в случае,если болгары вдруг снова окажутся(не дай бог конечно),на грани уничтожения,не приползут к России с сопливыми воспоминаниями о братстве...
        от руководства своей страны,что оно забудет про мнимое братство с болгарами,и забьёт большой и толстый болт на весь болгарский народ...
        taiga2018
      12. Чёрный Сегодня, 13:41
        Цитата: Фракийский воин
        чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        После всего, что уже произошло в нашей истории - НИЧЕГО,кроме очередного выстрела в спину.
        Чёрный
      13. Hammerlock Сегодня, 13:47
        неумный человек ты финиковый
        Hammerlock
      14. kubanec Сегодня, 14:47
        аккупация? у вас ,как я посмотрю, кастрюля на голове
        kubanec
      15. единокровец Сегодня, 15:26
        Цитата: Фракийский воин
        после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

        Ну турки цветочки дождались . Скажи прямо , вы нищеброды и мы нашли более богатого папика. Шл-юш-ка ты славянская , хотя у вас от славянства только язык остался.
        единокровец
      16. Bosch Сегодня, 17:26
        Зря вас от турок освобождали.
        Bosch
    3. Комментарий был удален.
    4. Монос Сегодня, 13:12
      Цитата: Владыка Ситх
      Вы б видели, какие выходят программы в последние годы, посвященные этим событиям, на государственном ТВ Болгарии. Мол зря русские пришли, Османская империя не такая уж плохая была и т. д.

      У них есть шанс вернуть всё назад. Эрдоган будет рад и благодарен. Ну... как благодарен... ровно в той степени, как обычно были благодарны турки к покорённым ими народам.
      Добрый день, Сергей. hi
      Монос
      1. Partyzan Сегодня, 14:04
        Цитата: Монос
        У них есть шанс вернуть всё назад. Эрдоган будет рад и благодарен. Ну... как благодарен... ровно в той степени, как обычно были благодарны турки к покорённым ими народам.

        таки есть вариантик - махнем на царьград, за не вмешательство laughing
        Partyzan
        1. Монос Сегодня, 14:12
          Цитата: Partyzan
          таки есть вариантик - махнем на царьград, за не вмешательство

          Царьград лучше уж грекам отдать. Нафига нам этот геморрой?
          Монос
          1. Partyzan Сегодня, 14:43
            Цитата: Монос
            Царьград лучше уж грекам отдать. Нафига нам этот геморрой?

            нееее - над Святой Софией должен быть крест, кто сейчас 3-й Рим?
            Partyzan
            1. Монос Сегодня, 14:52
              Цитата: Partyzan
              нееее - над Святой Софией должен быть крест, кто сейчас 3-й Рим?

              3-й Рим закончился с падением Империи. А крест пускай греки ставят. У византийцев давние счёты с османами.
              Монос
              1. Partyzan Сегодня, 15:01
                Цитата: Монос
                3-й Рим закончился с падением Империи. А крест пускай греки ставят. У византийцев давние счёты с османами.

                Виктор - мы этот крест у Византии приняли, и тащить нам его до конца своих дней - передать не кому request
                Partyzan
                1. Монос Сегодня, 15:28
                  Цитата: Partyzan
                  мы этот крест у Византии приняли, и тащить нам его до конца своих дней - передать не кому

                  Да, это так. И падение Царьграда зафиксировало этот факт. Дом Божий в Москве и не дано нам поворачивать историю вспять! И Господь русским не раз это показывал, не давая вернуть Царьград.
                  Монос
                  1. Partyzan Сегодня, 15:40
                    Цитата: Монос
                    не давая вернуть Царьград.

                    так мы присоединим только, а его дом переносить не будем, нам с ним хорошо
                    Partyzan
                    1. Монос Сегодня, 15:45
                      Цитата: Partyzan
                      а его дом переносить не будем, нам с ним хорошо

                      laughing good Аминь!
                      Монос
    5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 13:26
      90% всех православных храмов в Болгарии были построены во времена османского владычества . Также и в России 99 % всех мечетей в правлении России . Вопрос в том что случилось после этого в Болгарии
      Спайков Джавелин Тоувич
    6. сибиралт Сегодня, 14:05
      Болгары всегда служили тому, кто сильный. Одно время они в состав СССР просились. Но началось промывание мозгов, как и вна Украине. winked
      сибиралт
      1. урман Сегодня, 14:35
        Цитата: сибиралт
        Болгары всегда служили тому, кто сильный.

        Если бы вдруг, наши на Шипке потерпели поражение, к бабке не ходи
        вместе с турками бы в наших стрелять начали.
        Сам не умею, скиньте этому фракийскому laughing тролю
        ссылку на фильм Труфальдино из Бергамо со словами песни ,
        а я всегда за тех кто побеждает.
        Это их гос гимн.
        урман
    7. предки с Дона Сегодня, 14:24
      Тоже считаю, что зря русский солдат погибал за "перцев". Во всех мировых конфликтах эта неблагодарная публика была на стороне против России.
      предки с Дона
      1. единокровец Сегодня, 15:42
        Цитата: предки с Дона
        Тоже считаю, что зря русский солдат погибал за "перцев". Во всех мировых конфликтах эта неблагодарная публика была на стороне против России

        Ну скажем так , в первую очередь наш солдат погибал за проливы .Т.е. за геополитику и интересы России. Освобождение славян было важным фактором , но второстепенным .
        единокровец
  2. Серж Горелый Сегодня, 13:06
    “Братушки“ в свою очередь пообещали усердно поддерживать противников России, так как очень нас любят и сильно- сильно нам благодарны
    Серж Горелый
    1. Фракийский воин Сегодня, 13:44
      00-х у нас не были вариантов. Это про нато
      Фракийский воин
      1. Partyzan Сегодня, 14:05
        Цитата: Фракийский воин
        у нас не были вариантов

        извините - но варианты есть всегда hi
        Partyzan
        1. Фракийский воин Сегодня, 14:15
          судьба югославии?
          Фракийский воин
          1. Partyzan Сегодня, 14:44
            Цитата: Фракийский воин
            судьба югославии?

            а вас тоже можно было делить? или вы бежите к тому кто сильнее? это национальное?
            Partyzan
      2. Setrac Сегодня, 16:09
        Цитата: Фракийский воин
        00-х у нас не были вариантов. Это про нато

        Финам расскажите про "нет вариантов".
        Setrac
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:07
    Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества
    У их главного глаз не задёргался интересно знать.Когда письмо читал? А вообще отвратительно себя "братушки" вели и ведут.Но ничего зато они часть свободного мира теперь.Нищета полнейшая.Там сотовый телефон роскошь.Я не шучу..Спросите кто у болгар бывал в последнее время.В окнах свет не горит.Экономят.
    Наблюдатель2014
    1. Серж Горелый Сегодня, 13:09
      Не бывает " братских“ народов. Бывают братья за границей
      Серж Горелый
    2. Подрезчик Сегодня, 13:12
      Они своей государственностью обязаны русским, тем, которые там лежать остались навсегда. А вообще-черная неблагодарность...
      Подрезчик
      1. Hammerlock Сегодня, 13:49
        Господь им Судья
        Hammerlock
  4. BAI Сегодня, 13:13
    А зачем их поздравлять, все равно ничего хотят помнить.
    BAI
    1. Hammerlock Сегодня, 13:50
      это называется "Иван не помнящий родства"
      да и не только о них
      Hammerlock
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:16
    Братушки... Сколько русской крови было пролито - и в обоих мировых войнах Болгария была противником. Правда, воевать - не воевали, в отличие от румын...
    И с "Южным потоком" изогнулись под ЕС ( причем нагнули америкосы. ЕС там просто процесс заматывала).
    Горный стрелок
  6. Фракийский воин Сегодня, 13:19
    чего произошло осенью 1944-м: освобождение от нацистского гнета или новую оккупацию советским режимом?
    для меня очевидным ответом было – новую оккупацию
    Фракийский воин
    1. Арон Заави Сегодня, 13:25
      Цитата: Фракийский воин
      чего произошло осенью 1944-м: освобождение от нацистского гнета или новую оккупацию советским режимом?
      для меня очевидным ответом было – новую оккупацию

      Я понимаю Ваши чувства, но Болгария став союзником нацисткой Германии , сама поставила себя под удар. И это был не только взгляд СССР, но и Союзников, которые неоднократно атаковали порты и промышленные центры Болгарии. Да и в оккупации Югославии и борьбе с партизанами Болгария тоже отметилась.
      Арон Заави
      1. единокровец Сегодня, 15:46
        Цитата: Арон Заави
        Я понимаю Ваши чувства,

        Вы согласны , что Болгария сейчас под оккупацией США и НАТО ?
        единокровец
    2. Lantau Сегодня, 13:26
      Юноша, да Вы по пунктам скажите, в чём именно выражалась оккупация?! Русские вас убивали?! Русские над вами измывались?! Угоняли в СССР на работы?! В чём именно?!
      Lantau
      1. Фракийский воин Сегодня, 13:49
        вы зарыли нас в совку, 15 лет родители ждали "Жигуля" :))
        Фракийский воин
        1. sxfRipper Сегодня, 13:59
          Вас надо было в рязанскую деревню зарыть! Или смоленскую.
          sxfRipper
        2. Lantau Сегодня, 14:37
          Иными словами вся проблема была только в "Жигулях"?) Мой юный друг, вас абсолютно не волновала ипотека, платная медицина, платное образование, отсутствие работы и очень многое другое... Скажите, а ваши овощи и фрукты в Европе пользуются большим спросом?! Верфи отбиваются от заказов?! Смешно читать от Вас это))))
          Lantau
        3. мордвин 3 Сегодня, 14:54
          Брешешь. Ещё про мопед Верховина расскажи.
          мордвин 3
        4. Setrac Сегодня, 16:14
          Цитата: Фракийский воин
          вы зарыли нас в совку, 15 лет родители ждали "Жигуля" :))

          Извините, вы сами зарылись, никто вас не гнал. Просились в состав СССР САМОСТОЯТЕЛЬНО. Югославия вон не стала вступать в блок Варшавского договора и ничего её не было.
          Setrac
    3. lis-ik Сегодня, 13:27
      Му- ак ты полный, это сейчас у тебя оккупация.
      lis-ik
    4. iouris Сегодня, 13:49
      Цитата: Фракийский воин
      для меня очевидным ответом было – новую оккупацию

      "Очевидно" - не то, что "очам видно", а то, что можно доказать по первому требованию.
      Государство Болгария входило в гитлеровский военный блок, который потерпел военное и морально-политическое поражение. По итогам Второй мировой войны государствами победительницами был установлен новый мировой порядок в Европе. Болгария отошла в зону влияния СССР по совместному решению государств-победителей, напомню, что это СССР, США и Великобритания (Франция по большому счёту тоже государство-коллаборационист).
      Как только Ялтинская система была разрушена, Болгария отошла в зону влияния Великобритании, хотя её место заняли США. Может не считать это оккупацией, но фактически оно так и есть.
      iouris
    5. АнГиНа Сегодня, 14:43
      Фракийский воин, быть может, вы нынче и живете в этой стране, однако болгарином по рождению вы не были. Вы настолько грамотно владеете правилами русской пунктуации, что выдали себя с головой. Предполагаю, бывший житель Украины или Молдовы. Только из них большинство подобных теоретиков. Это уже попытка анализа стиля вашего письма из Сибири.
      АнГиНа
    6. kubanec Сегодня, 14:50
      -----------чего произошло осенью 1944-м: освобождение от нацистского гнета или новую оккупацию советским режимом?
      для меня очевидным ответом было – новую оккупацию------------------------кастрюлю сними
      kubanec
    7. единокровец Сегодня, 15:45
      Цитата: Фракийский воин
      чего произошло осенью 1944-м: освобождение от нацистского гнета или новую оккупацию советским режимом?

      Если продолжать логически, то сейчас вы под оккупацией США и НАТО . Вас видимо такая оккупация устраивает потому что там денег больше )
      единокровец
    8. Setrac Сегодня, 16:12
      Цитата: Фракийский воин
      для меня очевидным ответом было – новую оккупацию

      Где в Болгарии стояли оккупационные войска? Сколько Болгария заплатила контрибуции оккупантам, сколько платила налогов в бюджет Союза? Покажите мне хоть один признак по которому можно признать оккупацию!
      Setrac
  7. Маз Сегодня, 13:31
    Жаль наши тогда до Стамбула не дошли
    Маз
  8. Denis Obukhov Сегодня, 13:36
    Какая глупость поздравлять страну в двух мировых войнах воевавшей против России. Сегодня Болгария отдала свою землю под базы НАТО и является нашим противником. Забыл ВВП, как кинули они "Газпром" с газопроводом, санкции против них вводить , а не расшаркиваться.
    Denis Obukhov
  9. казерог Сегодня, 13:36
    Цитата: Фракийский воин
    новую оккупацию

    да да окупацию и как давай строить заводы да фабрики да развивать сельское хозяйство паразиты - срочно доломать и разрушить остатки деяний окупантов - да и Алешу снесите что бы некто больше иллюзий по поводу братушек не испытывал да и сказать надобы ердаганчику нехай вас забирает
    казерог
  10. Приговор Сегодня, 13:43
    Ну, присоединяюсь к нашему Президенту. С освобождением вас «братушки»-предатели.
    Приговор
    1. АнГиНа Сегодня, 14:47
      А я решил дождаться иного юбилея - освобождения от всего и вступления без штанов в Евробратство.
      АнГиНа
  11. Фракийский воин Сегодня, 13:45
    Цитата: Наблюдатель2014
    Президент РФ поздравил Болгарию с 140-летием освобождения от османского владычества
    У их главного глаз не задёргался интересно знать.Когда письмо читал? А вообще отвратительно себя "братушки" вели и ведут.Но ничего зато они часть свободного мира теперьНищета полнейшая.Там сотовый телефон роскошь.

    бредиш?
    Фракийский воин
    1. Приговор Сегодня, 13:54
      А вообще какой из предателя «воин»? Так... дешёвка продажная на службе у любого кто богаче и сильнее. Не пиши сюда больше ничего, не нужно позорить свой народ больше, чем он себя уже опозорил.
      Приговор
      1. АнГиНа Сегодня, 14:48
        Да беглый это. Или на жаловании.
        АнГиНа
  12. andrewkor Сегодня, 13:57
    Просто протокольное мероприятие.Все ВВП помнит и припомнит,надеюсь!
    andrewkor
  13. begemot20091 Сегодня, 14:05
    Цитата: Фракийский воин
    вы зарыли нас в совку, 15 лет родители ждали "Жигуля" :))

    теперь будете лет 40 скакать - одни "скакуны" уже буржуйки достают - говорят, что из пенсильвании уголь чудогрейственный везут парроходом.
    begemot20091
  14. Фракийский воин Сегодня, 14:08
    Цитата: demo
    Болгарские солдаты в боях с вермахтом на территории СССР не участвовали.
    Гитлер ломал болгар, ломал, и не до ломал.
    Так что не стоит болгарину претензии высказывать.

    Болгария официально вступила во Вторую мировую войну на стороне стран Оси 13 декабря 1941 года, объявив войну США и Великобритании, однако была единственной союзницей Германии, которая не разорвала дипотношения с СССР и, как следствие, не воевавшей против СССР. Официально Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 года.

    В сентябре 1944 года после капитуляции Королевства Румыния, когда театр военных действий переместился в Болгарию, в стране произошёл государственный переворот 9-го сентября 1944 года. Ряд деятелей прогерманского режима, включая князя Кирилла (брат умершего царя Бориса III и регент малолетного царя Симеона II), бывшего премьер-министра Богдана Филова и др. были арестованы (впоследствии интернированы в СССР, а по возвращении в Болгарию Народным Судом приговорены к расстрелу) и к власти пришло правительство Отечественного фронта во главе с Кимоном Георгиевым. Правительство Георгиева объявило войну Германии и царская болгарская армия приняла участие в боях с немецкими войсками. После войны на основании результатов референдума 1946 года была провозглашена Народная Республика Болгария.

    Ну и где здесь вы увидели махровую неблагодарность?
    Солдат не послали? Наших не убивали?

    они тебя не поймут-
    по методички кремля- надо ругаться над болгарам
    Фракийский воин
    1. Partyzan Сегодня, 14:46
      Цитата: Фракийский воин
      Гитлер ломал болгар, ломал, и не до ломал.

      ощипанный петух доломал
      Partyzan
    2. kubanec Сегодня, 14:54
      зато югославских партизан,на пару с хорватскими фашистами. убивали
      kubanec
  15. urik62 Сегодня, 14:10
    Знатный троллинг!
    urik62
  16. ротмистр Сегодня, 14:14
    Зачем помогать, если об этом не просили?
    ротмистр
  17. лысова Сегодня, 14:31
    Ну Путин молодец !!! good Поступил, как должно президенту и за одно офигительно подковырнул !!! (ни чего личного).
    лысова
  18. ПолканОВ Сегодня, 14:48
    Цитата: Фракийский воин
    после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

    ... во как. Ну не вся Болгария так думает. Хотя, уродов в любой семье достаточно ...
    ПолканОВ
  19. ПолканОВ Сегодня, 14:49
    Цитата: Фракийский воин
    вы зарыли нас в совку, 15 лет родители ждали "Жигуля" :))

    ... тебе и ишака много...
    ПолканОВ
  20. Чебуратор Сегодня, 15:16
    Поздравления болгарам
    Чебуратор
  21. pafegosoff Сегодня, 15:57
    А может, не стоило предателей поздралять? ВВП еще бы напомнил болгарским врагам со столетием окончания 1-й мировой и с 80-тилетием союза с Гитлером...
    pafegosoff
  22. Старый Воин Сегодня, 16:14
    Скорее напомнил о так и не оплаченном должке.
    Старый Воин
  23. Xscorpion Сегодня, 16:20
    Цитата: Фракийский воин
    после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?



    И много на вашей территории советских оккупантов было?Или вы беситесь,что вас в состав СССР Брежнев не взял, несмотря на неоднократные просьбы?
    Xscorpion
  24. Bosch Сегодня, 17:21
    Да, после освобождения от турок, в знак благодарности, болгары легли под немцев, похоже, навсегда.
    Bosch
  25. vladimirvn Сегодня, 17:24
    Да, сегодня что то болгарская фракция на ВО слабо представлена. Обычно они втроем-вчетвером на таких темах гужуют. Видать запили, в честь праздника. laughing
    vladimirvn
  26. Ураган70 Сегодня, 18:34
    Цитата: Фракийский воин
    после полувековной оккупации 1944-90г. ,чего вы от нас ожидаете- цветочки?

    Вот есть на ВО твой земляк, так приятно пообщаться, ты ж- не фракийский и далеко не воин! Впечатление, что ты на укромайдане побывал, такой бред несешь...
    Ураган70
  27. Ураган70 Сегодня, 18:39
    Цитата: казерог
    Цитата: Фракийский воин
    новую оккупацию

    да да окупацию и как давай строить заводы да фабрики да развивать сельское хозяйство паразиты - срочно доломать и разрушить остатки деяний окупантов - да и Алешу снесите что бы некто больше иллюзий по поводу братушек не испытывал да и сказать надобы ердаганчику нехай вас забирает

    Кстати все построенное Еврохозяева их и заставили закрыть да сломать! И мирный дешевый атом будет им во фракийских гладиаторских снах сниться! "Спартаки" безхребетные...
    Ураган70
  28. Sonet Сегодня, 19:17
    Мой ,,Второй штурм Плевны,,
    Sonet
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