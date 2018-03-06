Четвероногие курьеры Первой мировой

Из всех животных собака, безусловно, самый верный и умный друг человека. Благодаря своей понятливости, острому уму и значительной скорости бега собака уже с древнейших времен стала использоваться для военных целей.Начиная с глубокой древности греческие и римские армии применяли собак - как во время боя, так и для разведки. У спартанцев впереди факельщиков всегда бежали собаки – предупреждавшие лаем о близости противника. Чуткость собак однажды спасла город Коринф. Царь Филипп Македонский применял собак для сторожевого охранения - особенно в гористой местности. Римские войска также имели собак - для ночной сторожевой службы. В Средние века французы, испанцы и итальянцы содержали при своих войсках большие своры собак – последние не только несли сторожевую службу, но и участвовали в боевых действиях. В эпоху Наполеоновских войн известен один из первых случаев награждения собаки знаком отличия - собака «Мусташ» во время сражения при Аустерлице оказала большую помощь в спасении знамени полка. В Первую мировую войну собаки применялись, в основном, для несения службы связи. Их роль и значение прекрасно характеризуют строки одного из воззваний, которые выходили в Германии в 1914 – 1918 гг.:«Граждане, отдайте ваших собак Отечеству!Во время ожесточенных сражений, происходивших на англо-французском фронте, донесения собаками доставлялись скоро и надежно из передовой линии в позади лежащие штабы, несмотря на сильнейший артиллерийский обстрел. Сотням солдат-бегунов удалось сохранить жизнь, так как собаки отлично выполняли их обязанности. Важные оперативные донесения ими своевременно доставлялись по месту назначения. Несмотря на то, что польза, приносимая собаками-курьерами, вполне установлена, все еще находятся владельцы годных для военных целей собак, которые не могут решиться отдать своих собак на службу Отечеству. Годны: овчарки, доберманы, айредаль-терьеры, ротвейлеры охотничьи, леонбергские, нью-фаундлендские, сен-бернары, доги и экземпляры, получаемые от скрещения этих пород, обладающие быстрым бегом, хорошим здоровьем, не моложе одного года и высотой не менее 50 сантиметров. Собаки обучаются специалистами-дрессировщиками и если останутся в живых, будут возвращены их владельцам. Собаки пользуются самым внимательным уходом. Должны предоставляться безвозмездно».Применению собак для надобностей службы связи были отведены специальные главы во всех инструкциях и положениях по службе связи французской, германской и др. европейских армий.Важное значение имел грамотный выбор собаки.По этому поводу отмечалось следующее: «находчивые, умные, вполне здоровые собаки чистой крови, обладающие хорошим зрением и слухом, тонким чутьем, большой выдержкой и не имеющие влечения к охоте - будут вполне пригодны». Самки использовались лишь для переманивания кобелей противника, выполнявших возложенные на них ответственные задачи. Считалось, что более верны и исполнительны, безусловно, кобели - особенно экземпляры среднего роста, такие как английские айредаль-терьеры с торчащей шерстью, германские овчарки, волкодавы с острой мордой, торчащими ушами, тонкой длинной шерстью и пушистым хвостом и пудели, которые наиболее легко поддаются обучению.В германской армии до Первой мировой войны собак разводили и дрессировали при егерских и стрелковых батальонах – причем для этой цели в распоряжение стрелковой инспекции отпускались средства в размере 3 тыс. марок в год. Обучать полагалось при каждом батальоне по 10 - 12 собак (при каждой роте было положено иметь не менее 2 псов). Обучение возлагалось на одного из офицеров, в распоряжение которого предоставлялось необходимое количество людей (обер-егерей и рядовых - последние являлись вожатыми или вожаками для собак).К дрессировке молодых псов приступали на 7-м месяце (собаки должны быть не старше 1,5 лет), держа их на цепи в закрытом помещении. Дрессировка была трудным и ответственным процессом. Лишь после окончания дрессировки собака могла привлекаться к полевой службе. Причем отмечалось, что «только тогда, когда собаке разрешают показать на практике чему она научилась, у нее начинает проявляться известный интерес к делу».Снаряжение собаки состояло из кожаного ошейника, закрывающегося обыкновенной застежкой и небольшого металлического жетона, на котором обозначались наименование части и номер роты. К ошейнику прикреплялась кожаная сумка или металлическая коробка (крышка которой должна плотно прикрываться) - для донесений. Во время переходов собаку следовало держать на цепи.Хорошо подготовленная собака должна пробегать в среднем километр за 3-5 минут, причем даже при условии, если ей при этом необходимо преодолевать небольшие речки и др. препятствия. Известны собаки, которые доставляли донесения на расстояние 20 и более километров, а также собаки, совершавшие за день до 30 небольших пробегов.Инструкции отмечали важное значение собаки – особенно в деле доставки сообщений, например, от выдвинутого вперед поста или патруля к выставившим их частям, для связи между отдельными постами сторожевого охранения и т. д. После доставки донесений собака должна была сразу же возвращаться обратно. Хорошая собака также должна была оставаться на месте, которое ей укажут, и не сходить с него - пока за ней не придут. Последнее было крайне важно для разведывательных групп, которые старались бесшумно подкрасться к расположению противника.В Первую мировую войну обычно ограничивались дрессировкой собаки на пробег между двумя пунктами (например двумя штабами) на (в среднем) 2-километровое расстояние. В этом случае срок обучения молодых собак составлял 6 - 8 недель.Собаки легко пробирались по труднопроходимой для людей местности, и практика показала, что лишь очень небольшой процент животных не выполнил возложенных на них задач. Иногда собака во время сильного обстрела выказывала страх – но даже это оказалось возможным преодолеть после соответствующей дрессировки. Были зафиксированы случаи, когда собака во время сильнейшего артиллерийского огня, отыскав безопасное убежище (окоп, блиндаж и т. п.), забиралась туда и пережидала обстрел – и как только последний затихал, она выбиралась из убежища и как ни в чем не бывало бежала в пункт назначения.Применялись собаки и для транспортировки к передовой других, воздушных, курьеров - почтовых голубей, а также для прокладки телефонного кабеля на расстояние, не превышающее одного километра.И к концу Первой мировой лишь в составе германской армии имелось 20000 обученных собак-курьеров.Собаки - курьеры заняли достойное место среди специальных средств связи – наряду с оптической сигнализацией и почтовыми голубями.В заключение приведем австрийскую инструкцию, наиболее полно определяющую специфику службы собак-курьеров в европейских армиях эпохи Первой мировой войны.Инструкция для организация связи посредством собак-курьеров (Из Наставления для начальников связи пехотных, кавалерийских и артиллерийских полков австро-венгерской армии) гласила.«Каждой телеграфной роте дивизии придается свора собак с 8 вожаками. Собаки служат для доставки письменных сообщений на определенных участках: а) между двумя определенными пунктами. Например, между секретом и окопом, между окопом и командным пунктом, по фронту между разными окопами, с начальниками артиллерийской группы и т. д. б) Между двумя пунктами, один из коих в движении. Например, между патрулем и окопом. В особых случаях. в) Если невозможно пользоваться телефоном и из опасения, что разговор может быть подслушан противником. г) Если другие средства связи не действуют. д) По трудно проходимой дороге или на опасном участке (в горах, на виду у противника). е) при успешных поисках патрулей и т. п. Для облегчения работы пеших посыльных на значительные расстояния.Правильно обученная собака, благодаря быстроте и вследствие того, что она представляет собой небольшую цель для обстрела, служит хорошим средством связи. Донесения могут посылаться на расстояние 10 км и более. Для достижения таких исключительных результатов требуется ежедневная тренировка. Нормальным следует считать расстояние в 2 километра.Собакой следует пользоваться исключительно по назначению - для связи. Запрещается пользоваться ей для других целей. Собака не должна становиться любимицей части, которой она придана. Она не должна реагировать на посторонних, и должна признавать только своего вожака. На посторонних, ласкающих собаку, следует налагать взыскание. Назначение собаки и обращение с ней должны быть всем хорошо известны.Собаки должны как можно чаще использоваться практически. Даже если не имеется непосредственной задачи, все-таки им следует предоставлять возможность дважды в день совершать пробег. Для получения хороших результатов важно принять меры к уничтожению всех посторонних собак в районе от штаба бригады к фронту. Военным разрешается держать собак только по особому разрешению.Вожаки собак должны быть использованы только по прямому назначению (германская инструкция устанавливала, что вожаки должны быть знакомы с голубиной почтой и уметь обращаться с оптическими приборами). Замены вожаков следует избегать - ведь собака работает должным образом, лишь служа хорошо знакомым ей лицам. В случае выбытия из строя одного из вожаков, таковой должен быть заменен лицом, чувствующим призвание к собаководству.В обращении с собакой вожак должен точно придерживаться указаний, полученных на курсах. Часы вожаков должны ежедневно сверяться.По прибытии собаки на место назначения ошейник должен быть снят и надет вновь только перед началом нового пробега - эта процедура станет знаком для собаки, что ей нужно вновь бежать. Кроме того, это в значительной степени повышает интерес собаки к делу.Каждый пробег должен заноситься в особую книгу, которая должна представляться один раз в неделю в штаб дивизии - для просмотра. Только вожакам разрешается забирать у собаки донесения. Вожак, находящийся на другом конце маршрута, не должен отлучаться. Он же заботится о помещении для собаки - в случае если она сразу же не возвращается обратно. Если полученное донесение должно быть отнесено вожаком, например, на Центральную станцию для передачи в Штаб и т. п., то собаку следует посадить на цепь. Если собака будет вместе с вожаком ходить по разным инстанциям, может пострадать правильность работы.Во время газовой атаки на морду собаки надевается противогазовая маска или же ее накрывают мокрым платком.Два дня в неделю (по 3 часа) собака предоставляется взводу для проведения тренировки.Сильный артиллерийский огонь или полученное ранение могут вызвать у собаки припадок страха - во время каждой новой стрельбы. Подобная собака уже больше непригодна для несения службы и должна быть отправлена в тыл - по указанию командира телеграфной роты».Но германская инструкция сообщала, что устранение такой боязни вполне возможно после соответствующей дрессировки.