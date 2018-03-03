19:25 03 марта

США вышли на тропу войны: под ударом Россия, Китай и ЕС

Президент США Дональд Трамп принял решение о вводе пошлин на импорт алюминия и стали. Закон будет подписан уже через неделю, и помещать этому, как заявил сам Трамп, уже никто не в силах.

Такой шаг американцев вызвал бурную реакцию по всему миру. Евросоюз выразил негодование в связи с вмешательством американской власти в межгосударственные рыночные отношения. Брюссель заявил, что не намерен сидеть сложа руки и уже готовит равнозначный ответ США. Соседняя Канада, которая является географически ближайшим союзником Штатов, также пригрозила ответными мерами. Следом реакция последовала из Японии, хотя она имеет мало чего общего с экспортом стали в США.

В какой-то степени под удар попадет и российский экспорт металлов, однако, наибольшие потери понесет Китай. Собственно, именно против него Трамп и затеял игру.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 9

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  1. solzh Сегодня, 15:17
    Буржуи договорятся между собой. Для них, буржуев, главное деньги.
    solzh
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:08
      Такой шаг американцев вызвал бурную реакцию по всему миру. Евросоюз выразил негодование в связи с вмешательством американской власти в межгосударственные рыночные отношения. Брюссель заявил, что не намерен сидеть сложа руки и уже готовит равнозначный ответ США.
      вот это,уже интересно.
      андрей юрьевич
  2. вит Сегодня, 15:23
    Эх,не зря мы Трампа выбирали! Отрабатывает,молодец! laughing
    вит
    1. Арон Заави Сегодня, 16:35
      Цитата: вит
      Эх,не зря мы Трампа выбирали! Отрабатывает,молодец! laughing

      Американцы тоже довольны.


      Темпы роста экономики США составили в 2017 году 2,5%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем в 2016 году. Такие данные приводятся в распространенном в среду докладе Совета экономических консультантов при Белом доме."Темпы роста ВВП в 2017 году превысили ожидания, чему способствовал проводимый президентом Дональдом Трампом экономический курс, - указали составители доклада. - Уровень безработицы опустился на 0,6 процентных пункта - до 4,1%, это самый низкий уровень с 2000 года. Было создано 2,2 млн новых рабочих мест, в среднем 181 тыс. в месяц. Производительность труда повысилась на 1,1%".Согласно прогнозам Совета, "в 2018 году темпы роста экономики составят 3,1% и по 2020 год будут превышать 3%", что приведет к увеличению ВВП страны "в совокупности на $1,1 трлн".



      Арон Заави
  3. медведик Сегодня, 16:07
    Мир меняется.
    медведик
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:08
      Цитата: медведик
      Мир меняется.

      скорее война...
      андрей юрьевич
  4. Ураган70 Сегодня, 18:20
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: вит
    Эх,не зря мы Трампа выбирали! Отрабатывает,молодец! laughing

    Американцы тоже довольны.


    Темпы роста экономики США составили в 2017 году 2,5%, что на 0,7 процентных пункта выше, чем в 2016 году. Такие данные приводятся в распространенном в среду докладе Совета экономических консультантов при Белом доме."Темпы роста ВВП в 2017 году превысили ожидания, чему способствовал проводимый президентом Дональдом Трампом экономический курс, - указали составители доклада. - Уровень безработицы опустился на 0,6 процентных пункта - до 4,1%, это самый низкий уровень с 2000 года. Было создано 2,2 млн новых рабочих мест, в среднем 181 тыс. в месяц. Производительность труда повысилась на 1,1%".Согласно прогнозам Совета, "в 2018 году темпы роста экономики составят 3,1% и по 2020 год будут превышать 3%", что приведет к увеличению ВВП страны "в совокупности на $1,1 трлн".




    Вот это доказательство! С подписью, печатями... "Совет экономических консультантов при Белом доме!!!". Насмешили!!! И про госдолг незабудьте, Аарон из Израиля!
    Ураган70
    1. karish Сегодня, 18:33
      Цитата: Ураган70
      ! И про госдолг незабудьте, Аарон из Израиля!

      Государственный долг по странам Европейского союза в процентах от ВВП в 2016 году([3]:
      Люксембург --- 3600%
      Франция — 93,5 %
      Германия — 78,4 %
      Португалия — 129,0 %
      Италия — 132,6 %
      Греция — 175,1 %
      Для сравнения: США — 93% ВВП Япония — 239,2 % ВВП
      МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7%-- мелочи по сравнению с Европой и США , но
      КНР - 9%
      Египет ( чуть выше чем в России ) --19%
      Но по сравнению с Нигерией --5% --вообще все в попе

      Ну а теперь давайте сделаем вывод.
      В Нигерии жить лучше чем в России в 3 раза , Чем в Китае ( всего в 2 раза ) ,
      ну а Евросоюз с США по сравнению с Нигерией вообще жалкие страны третьего мира , но хуже всех конечно Японии с почти 250% к ВВп , а уж в Люксембурге точно наступил каменный век. laughing
      karish
  5. фа2998 Сегодня, 19:23
    Цитата: Арон Заави
    Было создано 2,2 млн новых рабочих мест, в среднем 181 тыс. в месяц.

    Нам другой президент обещал 25 млн.рабочих мест, тоже хочется послушать , как дела в этой области продвигаются? hi
    фа2998
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