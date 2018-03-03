США вышли на тропу войны: под ударом Россия, Китай и ЕС

Президент США Дональд Трамп принял решение о вводе пошлин на импорт алюминия и стали. Закон будет подписан уже через неделю, и помещать этому, как заявил сам Трамп, уже никто не в силах.



Такой шаг американцев вызвал бурную реакцию по всему миру. Евросоюз выразил негодование в связи с вмешательством американской власти в межгосударственные рыночные отношения. Брюссель заявил, что не намерен сидеть сложа руки и уже готовит равнозначный ответ США. Соседняя Канада, которая является географически ближайшим союзником Штатов, также пригрозила ответными мерами. Следом реакция последовала из Японии, хотя она имеет мало чего общего с экспортом стали в США.



В какой-то степени под удар попадет и российский экспорт металлов, однако, наибольшие потери понесет Китай. Собственно, именно против него Трамп и затеял игру.











