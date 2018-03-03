19:28 03 марта
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Китай модернизировал БПЛА Cai Hong 4

Китай делает очередные успехи в создании военных дронов. Как сообщает портал janes.com, Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) провела испытания обновлённой версии беспилотника Cai Hong 4.

Китай модернизировал БПЛА Cai Hong 4


Дроны Cai Hong 4 (СН-4, «Радуга-4») производятся академией CAAA, являющейся частью государственной корпорации CASC. Беспилотники начали поступать на вооружение ВВС НОАК в 2013 году. «Радуга-4» выпускается в двух модификациях — существуют разведывательный аппарат СН-4А с продолжительностью полёта до 30 часов и разведывательно-ударный СН-4В, способный нести до 350 кг боевой нагрузки на четырёх узлах внешней подвески.


В конце января CAAA провела испытания новой версии дрона, получившей название CH-4C. Разработчики не раскрывают характеристики новой модификации, однако известно, что новый беспилотник будет иметь повышенную грузоподъёмность и оснащаться более мощным электрогенератором. Кроме того, CH-4C получит обновлённую систему обработки данных и современную электронную архитектуру.

CH-4C сможет работать в неблагоприятных погодных условиях и совместим с новыми 100-кг бомбами с лазерным наведением. Также новая модификация будет оснащаться улучшенными разведывательными модулями и сможет нести модуль радиоэлектронной разведки.

Cai Hong 4 считаются аналогами американских БЛА MQ-9 Reaper. Размах крыла «Радуги-4» составляет 18 м, максимальный взлётный вес (для первых двух модификаций) — 1,3 т. По неофициальным данным, эти беспилотники уже экспортируются в Египет, Ирак и Саудовскую Аравию, передает "Warspot".

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 19

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  1. предки с Дона Сегодня, 15:27
    Ударные дроны это будущее штурмовой авиации, очень перспективное оружие при относительно малой стоимости.
    предки с Дона
    1. МИХАН Сегодня, 15:32
      Цитата: предки с Дона
      Ударные дроны это будущее штурмовой авиации, очень перспективное оружие при относительно малой стоимости.

      Согласен..! Но главное код доступа подобрать к таким штучкам и молчать хе хе ))) bully
      МИХАН
      1. предки с Дона Сегодня, 15:38
        Думаю это не фантастика, наступит день когда дроны с искусственным интеллектом будут вести бои в небе. Мой личный квадрокоптер уже сегодня безраздельно господствует в небе над участками соседей и бьет их котов ))).
        предки с Дона
        1. poquello Сегодня, 15:53
          Цитата: предки с Дона
          Думаю это не фантастика, наступит день когда дроны с искусственным интеллектом будут вести бои в небе. Мой личный квадрокоптер уже сегодня безраздельно господствует в небе над участками соседей и бьет их котов ))).

          искусственным интеллектом бьёт?
          poquello
        2. Partyzan Сегодня, 15:54
          Цитата: предки с Дона
          Мой личный квадрокоптер уже сегодня безраздельно господствует в небе над участками соседей и бьет их котов ))).

          ну вы садист
          Partyzan
        3. taiga2018 Сегодня, 16:32
          Цитата: предки с Дона
          . Мой личный квадрокоптер уже сегодня безраздельно господствует в небе над участками соседей и бьет их котов

          так скоро и ваши соседи начнут вооружатся и у вас начнутся воздушные бои...
          taiga2018
  2. san4es Сегодня, 15:41
    эти беспилотники уже экспортируются в Египет, Ирак и Саудовскую Аравию


    Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности СН-4В китайского производства на одной из иракских авиабаз
    san4es
    1. Partyzan Сегодня, 15:56
      Цитата: san4es
      Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности СН-4В китайского производства на одной из иракских авиабаз

      Саня hi ну что сказать радуюсь за наших китайских товарищей, вот наши когда появятся?
      Partyzan
      1. san4es Сегодня, 16:16
        hi Здорова.
        наши когда появятся?

        ...Появились давно...Но не размножились crying
        san4es
        1. Partyzan Сегодня, 16:32
          Цитата: san4es
          Но не размножились

          главного мичуринца на них нет - Берии angry
          Partyzan
          1. san4es Сегодня, 16:47
            ...За то есть другие БПЛА wink :
            Ударные


            ...и разведчики-корректировщики для них
            san4es
            1. Partyzan Сегодня, 16:51
              Цитата: san4es
              ...За то есть другие БПЛА :

              так это из серии крылатые управляемые ракеты
              Partyzan
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:52
    Что сказать? Технологическое "превосходство" полосатоухих тает с пугающей быстротой. У наших тоже много чего в загашниках нашлось. В том числе и БПЛА. Правда, таких больших пока не показывали... wassat
    Горный стрелок
  4. МИХАН Сегодня, 15:58
    Cai Hong 4 считаются аналогами американских БЛА MQ-9 Reaper

    Пусть попробуют в боевых действиях... Россия будет арбитром !
    МИХАН
  5. Jovanni Сегодня, 16:07
    Ощутимо не хватало в обращении президента позитивной информации об аналогичном оружии. Нашем. Будем надеяться через год расскажет...
    Jovanni
  6. prapor75m Сегодня, 16:12
    Цитата: МИХАН
    Но главное код доступа подобрать к таким штучкам и молчать хе хе )))

    главное , чтобы у нас такие (точнее лучше ) как можно быстрее появились ....а потом уже будем и хе хекать
    prapor75m
  7. prapor75m Сегодня, 16:20
    Цитата: предки с Дона
    Думаю это не фантастика, наступит день когда дроны с искусственным интеллектом будут вести бои в небе. Мой личный квадрокоптер уже сегодня безраздельно господствует в небе над участками соседей и бьет их котов ))).

    значит ты не мужик , над животными только могут издеваться - не я твой сосед , запихнул бы тебе твой коптер в твою сраку angry
    prapor75m
    1. предки с Дона Сегодня, 18:30
      А если промахнешься и в свою попадешь? и вот ты уже не малыш, а Карлсон.
      предки с Дона
  8. faiver Сегодня, 17:34
    почему они до сих пор в россию не экспортируются?
    faiver
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