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Китай модернизировал БПЛА Cai Hong 4
Китай делает очередные успехи в создании военных дронов. Как сообщает портал janes.com, Китайская академия аэрокосмической аэродинамики (CAAA) провела испытания обновлённой версии беспилотника Cai Hong 4.
Дроны Cai Hong 4 (СН-4, «Радуга-4») производятся академией CAAA, являющейся частью государственной корпорации CASC. Беспилотники начали поступать на вооружение ВВС НОАК в 2013 году. «Радуга-4» выпускается в двух модификациях — существуют разведывательный аппарат СН-4А с продолжительностью полёта до 30 часов и разведывательно-ударный СН-4В, способный нести до 350 кг боевой нагрузки на четырёх узлах внешней подвески.
В конце января CAAA провела испытания новой версии дрона, получившей название CH-4C. Разработчики не раскрывают характеристики новой модификации, однако известно, что новый беспилотник будет иметь повышенную грузоподъёмность и оснащаться более мощным электрогенератором. Кроме того, CH-4C получит обновлённую систему обработки данных и современную электронную архитектуру.
CH-4C сможет работать в неблагоприятных погодных условиях и совместим с новыми 100-кг бомбами с лазерным наведением. Также новая модификация будет оснащаться улучшенными разведывательными модулями и сможет нести модуль радиоэлектронной разведки.
Cai Hong 4 считаются аналогами американских БЛА MQ-9 Reaper. Размах крыла «Радуги-4» составляет 18 м, максимальный взлётный вес (для первых двух модификаций) — 1,3 т. По неофициальным данным, эти беспилотники уже экспортируются в Египет, Ирак и Саудовскую Аравию, передает "Warspot".
Дроны Cai Hong 4 (СН-4, «Радуга-4») производятся академией CAAA, являющейся частью государственной корпорации CASC. Беспилотники начали поступать на вооружение ВВС НОАК в 2013 году. «Радуга-4» выпускается в двух модификациях — существуют разведывательный аппарат СН-4А с продолжительностью полёта до 30 часов и разведывательно-ударный СН-4В, способный нести до 350 кг боевой нагрузки на четырёх узлах внешней подвески.
В конце января CAAA провела испытания новой версии дрона, получившей название CH-4C. Разработчики не раскрывают характеристики новой модификации, однако известно, что новый беспилотник будет иметь повышенную грузоподъёмность и оснащаться более мощным электрогенератором. Кроме того, CH-4C получит обновлённую систему обработки данных и современную электронную архитектуру.
CH-4C сможет работать в неблагоприятных погодных условиях и совместим с новыми 100-кг бомбами с лазерным наведением. Также новая модификация будет оснащаться улучшенными разведывательными модулями и сможет нести модуль радиоэлектронной разведки.
Cai Hong 4 считаются аналогами американских БЛА MQ-9 Reaper. Размах крыла «Радуги-4» составляет 18 м, максимальный взлётный вес (для первых двух модификаций) — 1,3 т. По неофициальным данным, эти беспилотники уже экспортируются в Египет, Ирак и Саудовскую Аравию, передает "Warspot".
Использованы фотографии: janes.com
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