Дружественный подвох

По сообщениям СМИ, Республика Казахстан решила присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Документ подписан постоянным представителем Республики Казахстан при ООН Кайратом Умаровым. Отмечается, что речь идёт о документе, который был открыт к подписанию в июле прошлого года. Изначально о готовности поддержать «безъядерную» инициативу высказались около 130 стран мира, но в итоге оказалось, что документ подписали 56 государств. Ратификация договора проведена на данный момент лишь в пяти странах мира. При необходимых 50 для вступления Договора в силу. Ни одна ядерная держава, включая РФ и США, присоединиться к этому договору желания не изъявили.Таким образом, на первый взгляд, подпись Казахстана под этим малозначительным на данный момент документом почти ничего не значит.Тем не менее, стоит напомнить, что этот жест последовал буквально на следующий день после того, как Президент России Владимир Путин, в своем ежегодном послании, в самых недвусмысленных выражениях заявил о готовности, в случае необходимости, применить ядерное оружие для защиты безопасности России и её союзников.На таком фоне выбор Казахстаном времени для своего антиядерного демарша выглядит слишком уж символическим, чтобы не заметить здесь прямой связи. Смысл которой читается вполне определенно - Астана таким способом дистанцируется от позиции российского лидера и дает понять, что не является тем союзником РФ, который нуждается в российском ядерном «зонтике».Казалось бы, в чем проблема? Не нуждается Назарбаев в ракетно-ядерных гарантиях безопасностях своей страны и ладно, его трудности.Однако ситуация может оказаться не такой безобидной, какой она видится на первый взгляд.Дело в том, что на территории Республики Казахстан еще с советских времен находится целый ряд военных объектов, имеющих прямое отношение к разработке и практическим испытаниям новейших образцов российского ракетно-ядерного оружия, как наступательного, так и оборонительного. Вот справка из Википедии по одному из ключевых объектов такого рода – ракетно-испытательному полигону Сары-Шаган:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD)Но особую важность и всемирную известность Сары-Шаган приобрел как единственный в Евразии испытательный полигон систем стратегической противоракетной обороны. В последнее время здесь проводятся интенсивные испытания новейшей российской противоракеты ПРС-1М, предназначенной для модернизации системы ПРО Московского региона.Само собой разумеется, все вышеуказанные средства доставки проходят испытания без установки на них ядерных боеголовок. Но тот факт, что все упомянутые выше ракеты, как наступательные, так и оборонительные, в принципе могут рассматриваться как носители ядерного оружия, делает их и всю расположенную на ракетных полигонах наземную инфраструктуру, потенциальной мишенью для подписанного Казахстаном запретного договора.Вот что написано, например, в одной из статей данного документа:» http://undocs.org/ru/A/CONF.229/2017/8В других пунктах того же Договора уточняется, что тотальный запрет касается и иностранных объектов, находящихся на территории данной страны.Таким образом, если когда-нибудь любые 50 стран мира, , типа Ботсваны или Андорры, среди которых не будет ни одной ядерной державы, ратифицируют этот ни к чему не обязывающий их Договор, то он станет для всех присоединившихся к нему стран обязательным к исполнению юридическим документом ООН.Иначе говоря, та же Республика Казахстан будет вынуждена принять исчерпывающие меры к полной ликвидации или необратимой конверсии всех объектов на своей территории, имеющих хотя бы малейшее отношение к ядерному оружию. И, уж конечно, полигоны, на которых испытываются российские ракеты различных классов, предназначенные для доставки, в том числе, и ядерных боеприпасов, подпадут под ликвидацию в числе самых первых. И Казахстану уже некуда будет деваться. Потому что «назвался груздем, полезай в кузов». Подписал договор, будь любезен его выполняй. Причем выполняй именно в том виде, в каком его понимают «международные эксперты». А они известно на кого работают.Между тем, казахстанские ракетные полигоны России отнюдь не просто пережиток советского прошлого. Потому что в свое время для их обустройства выбирались самые подходящие для этих специфических целей регионы страны.Найти этим бескрайним необжитым просторам равноценную замену даже в огромной России не так-то просто. Не случайно её даже за 25 лет не нашли. И, более того, минобороны РФ в последние годы активно вкладывает средства в модернизацию местного полигонного хозяйства, особенно в Сары-Шагане.Так что безобидный поросенок, которого непринужденно подсунул России дружественный Казахстан, может, со временем, вырасти в огромную недружелюбную свинью, которую не так-то просто будет убрать с российской дороги.