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Источник: ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство
Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.
По его словам, ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет.
Он отметил, что необходимо понять, что у России «есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами».
Он также призвал Запад «всё это осознать» и сесть за стол переговоров.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что комплекс «Авангард» стал эффективным ответом на развёртывание американских систем ПРО
Нашим западным партнёрам пора осознать новую реальность. Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» запущен в серийное производство— заявил источник
По его словам, ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет.
Что касается воплей с Запада о якобы нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности, всё это от безысходности. России нет никакого смысла нарушать Договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает— добавил источник.
Он отметил, что необходимо понять, что у России «есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами».
У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард». У России есть «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин. Причём высокоточное оружие нового поколения уже на боевом дежурстве— подчеркнул источник.
Он также призвал Запад «всё это осознать» и сесть за стол переговоров.
Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО. Собственно, лучше всего об этом и сказал сам Путин: «Не хотели послушать нас тогда? Послушайте сейчас»— заключил он.
Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что комплекс «Авангард» стал эффективным ответом на развёртывание американских систем ПРО
Использованы фотографии: youtube.com
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