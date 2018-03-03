Источник: ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство

Нашим западным партнёрам пора осознать новую реальность. Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» запущен в серийное производство

Что касается воплей с Запада о якобы нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности, всё это от безысходности. России нет никакого смысла нарушать Договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает

У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард». У России есть «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин. Причём высокоточное оружие нового поколения уже на боевом дежурстве

Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО. Собственно, лучше всего об этом и сказал сам Путин: «Не хотели послушать нас тогда? Послушайте сейчас»

Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.— заявил источникПо его словам, ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет.— добавил источник.Он отметил, что необходимо понять, что у России «есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами».— подчеркнул источник.Он также призвал Запад «всё это осознать» и сесть за стол переговоров.— заключил он.Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что комплекс «Авангард» стал эффективным ответом на развёртывание американских систем ПРО