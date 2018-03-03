19:25 03 марта
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Источник: ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство

Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство, сообщает RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Нашим западным партнёрам пора осознать новую реальность. Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» запущен в серийное производство
— заявил источник

Источник: ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство



По его словам, ни у кого, кроме России, гиперзвукового оружия нет.

Что касается воплей с Запада о якобы нарушении Россией Договора о ракетах средней и малой дальности, всё это от безысходности. России нет никакого смысла нарушать Договор о РСМД. Новое оружие под его действие не подпадает
— добавил источник.

Он отметил, что необходимо понять, что у России «есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами».

У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард». У России есть «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин. Причём высокоточное оружие нового поколения уже на боевом дежурстве
— подчеркнул источник.

Он также призвал Запад «всё это осознать» и сесть за стол переговоров.

Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО. Собственно, лучше всего об этом и сказал сам Путин: «Не хотели послушать нас тогда? Послушайте сейчас»
— заключил он.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что комплекс «Авангард» стал эффективным ответом на развёртывание американских систем ПРО

Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 163

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  1. Фракийский воин Сегодня, 17:10
    хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд пролетает возле луны и потом попадает в капитолий. :)))
    Фракийский воин
    1. Muvka Сегодня, 17:13
      Вот тут у нас приоритеты, а не на флоте. Вот давайте, сравним качество выпускаемых Китаем ракет и их количество. Как вы любите, когда сравниваете флот.
      Muvka
      1. Монос Сегодня, 17:19
        Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась. smile Смешно догонять того, кто тебя обошёл на пару кругов.
        Монос
        1. хрыч Сегодня, 17:26
          Цитата: Монос
          Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась.

          Точно так и есть drinks Они все силы и средства бросили на Иджисы и Стелсы, а Темный Лорд сделал фантастические вещи. Кстати не такие и фантастические, все в рамках прогресса. Но Гегемон уже не Гегемон, а так второсортная держава wassat

          Сами же знают принцип, сами занимались и вдруг, когда русские сделали, начали истерить, что это невозможно wassat
          хрыч
          1. Монос Сегодня, 17:36
            Приветствую, коллега. hi drinks
            Это была гонка с гандикапом. Мы им дали (не по своей воле) вагон времени. Они его упустили. Теперь пускай визжат и утирают сопли.
            Монос
            1. хрыч Сегодня, 17:40
              Они начали финишировать в развалочку с полосатым флагом, раздавая автографы, но тут кто-то пролетел на гиперзвуке wassat
              drinks
              хрыч
          2. Partyzan Сегодня, 17:41
            Цитата: хрыч
            Сами же знают принцип, сами занимались и вдруг, когда русские сделали, начали истерить, что это невозможно

            знаешь, если суслика не видно, то это не значит что его нет tongue
            Partyzan
            1. хрыч Сегодня, 17:50
              Цитата: Partyzan
              знаешь, если суслика не видно, то это не значит что его н

              Маловеры обвинили, что им показали мультики. Во-первых показали абсолютно все старты модных девайсов в реале, а дальше идите операторы и догоняйте гиперзвуковые глайдеры, чтоб их полет засвидетельствовать, можно даже проинтервьюировать laughing или ядерную торпеду в бездне темных вод wassat
              хрыч
              1. Partyzan Сегодня, 17:55
                Цитата: хрыч
                Маловеры обвинили, что им показали мультики.

                вспомни советские времена, даже общий вид техники было запрещено снимать, и правильно, это тоже, как сейчас говорят, ноу-хау laughing
                Partyzan
          3. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:08
            хрыч hi
            Сами же знают принцип, сами занимались и вдруг, когда русские сделали, начали истерить, что это невозможно
            Не удивлюсь если орать начнут что русские ракеты не честно летают.Потому что ракеты на мельдонии laughing wassat
            Наблюдатель2014
            1. хрыч Сегодня, 18:15
              Цитата: Наблюдатель2014
              Потому что ракеты на мельдонии

              Лучше быть на мельдонии чем норвежским астматиком wassat drinks
              хрыч
            2. тезей Сегодня, 18:19
              Вы не ошиблись. Читал подобное на Рамблер.
              тезей
          4. Тралл Сегодня, 18:56
            Вышло обновление для методички:
            1. Все это новое русское оружие создать невозможно.
            2. На самом деле, все это давно уже есть у США.
            Тралл
            1. karish Сегодня, 18:59
              Цитата: Тралл
              Вышло обновление для методички:
              1. Все это новое русское оружие создать невозможно.
              2. На самом деле, все это давно уже есть у США.

              разные страны - разные методички
              1. Все это новое русское оружие уже создано
              2. В США этого никогда не будет
              karish
              1. мордвин 3 Сегодня, 19:03
                Ну, упрут, тогда будет. А почем сало в Киеве? Так, интересно просто.
                мордвин 3
          5. dorz Сегодня, 19:05
            Цитата: Монос
            Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась. smile Смешно догонять того, кто тебя обошёл на пару кругов.

            В США сейчас проходят испытания двух гиперзвуковых аппаратов, один для шахтных МБР, другой для морской "Поларис". До серии еще далеко и это радует.
            dorz
        2. татарин 174 Сегодня, 17:29
          Цитата: Монос
          Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась.

          И началось принуждение к миру. Какая у них есть альтернатива тому, о чём сказано и что показано? Только попытаться сделать вид, что ничего не произошло, упорно твердить своё о якобы агрессивных намерениях России и продолжать оружейный бизнес корпораций США требуя от зависимого им Конгресса всё новых и новых вливаний.
          татарин 174
          1. Монос Сегодня, 17:39
            Цитата: татарин 174
            И началось принуждение к миру.

            Это вообще интересный момент. Нас долго убеждали, что мы проиграли Холодную войну, а оказалось, что мы просто переобувались и зашнуровывали берцы. smile
            Монос
            1. Dimka off Сегодня, 17:51
              Цитата: Монос
              что мы просто переобувались и зашнуровывали берцы.

              Русские долго запрягают да быстро едут)
              Dimka off
            2. Partyzan Сегодня, 19:05
              Цитата: Монос
              а оказалось, что мы просто переобувались и зашнуровывали берцы.

              но им же этого не понять - у них все на липучках, правда часто теряют обувку drinks
              Partyzan
          2. хрыч Сегодня, 17:42
            Цитата: татарин 174
            Только попытаться сделать вид, что ничего не произошло

            Макарон и Меркель высказали озабоченность, Трамп с досады продлил санкции, а БОрис тронулся laughing
            хрыч
            1. Romario_Argo Сегодня, 18:56
              Трамп с досады продлил санкции

              нет у него ни какой досады. т.к. у них просто нету таких технологий даже в проектах.
              они были в курсе, когда проявляли свою озабоченность по поводу РС-26 Рубеж, она же Авангард. Типа мы нарушали договор о РСМД. Когда проводились пуски на дальность в 2000 км.
              Romario_Argo
        3. Partyzan Сегодня, 17:38
          Цитата: Монос
          Смешно догонять того, кто тебя обошёл на пару кругов.

          Виктор - это как минимум лет 10, и все потому, что изменили стратегию - "догнать и перегнать америку" поменяли на "мы пойдем другим путем"
          Partyzan
          1. Монос Сегодня, 17:46
            Цитата: Partyzan
            поменяли на "мы пойдем другим путем"

            smile Хотя, казалось бы, все давно уже знают, что русские страшны своей непредсказуемостью; так ведь нет, кудахчут, пёрышки распускают, пяткой в грудь себя лупят, корчат рожи страшные ...
            Монос
            1. Partyzan Сегодня, 18:00
              Цитата: Монос
              так ведь нет, кудахчут, пёрышки распускают,

              медальку хотят, хотя я бы за это и вручал, как Горбачеву
              Partyzan
              1. 210окв Сегодня, 18:11
                Медальки....С закруткой на спине..
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Монос
                так ведь нет, кудахчут, пёрышки распускают,

                медальку хотят, хотя я бы за это и вручал, как Горбачеву
                210окв
                1. Partyzan Сегодня, 18:16
                  Цитата: 210окв
                  С закруткой на спине..

                  ты очень добрый, я бы гвоздь просто загибал bully
                  Partyzan
          2. Hammerlock Сегодня, 18:32
            всё их ПРО... (не знаю как этот звук буквами обозначить)

            а ВПК
            Hammerlock
        4. Лопатов Сегодня, 17:54
          Цитата: Монос
          Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась.

          ?
          Вы думаете, что американский ВПК добровольно откажется от гигантской прибыли?
          Лопатов
          1. Монос Сегодня, 17:59
            Цитата: Лопатов
            Вы думаете, что американский ВПК добровольно откажется от гигантской прибыли?

            Не, ну в этом смысле - да, на продажу будут гнать. Но это уже не гонка вооружений, а аукцион раритетов. smile
            Монос
        5. Misha Честный Сегодня, 17:56
          Цитата: Монос
          Лично мне кажется, что 1 марта 2018 года гонка вооружений закончилась. smile Смешно догонять того, кто тебя обошёл на пару кругов.

          Смешно думать, что в этом мире можно угрожать матрасам-психам ядерной ракетой. Точнее вообще смешно угрожать любым психам ядерной ракетой... Пин-досы приняли вызов и теперь будут нас вдвойне фигачить неядерными средствами, так как они в жизни не поверят, что у кого-то хватит воли не только на пустой треп. )
          Если бы Путин хоть раз бы показал, что его слова не просто очередной треп перед выборами, то я бы проголосовал за него. Но увы...
          Misha Честный
          1. Монос Сегодня, 18:03
            Цитата: Misha Честный
            и теперь будут нас вдвойне фигачить неядерными средствами

            А когда это они нас фигачили? smile А гиперзвуковой снаряд совсем не обязательно снаряжать ядрён-батон. У него такая кинетическая энергия, что за глаза хватит кому угодно. Читайте умные книжки. laughing
            Монос
            1. Misha Честный Сегодня, 18:10
              Цитата: Монос
              А когда это они нас фигачили?

              Сирия - Вагнер, Су-24 - Эрдоган, , Украина - полностью, Ливия - Каддафи..., вам мало? Могу еще парочку назвать...
              Misha Честный
              1. Монос Сегодня, 18:19
                Цитата: Misha Честный
                Сирия - Вагнер, Су-24 - Эрдоган, , Украина - полностью, Ливия - Каддафи.

                Не притягивайте осла за уши. smile Из всего, что вы здесь написали только СУ-24 реальность. Но и то, это были турки, а не американцы. И те своей борзости испугались и до сих пор каются.
                Цитата: Misha Честный
                Могу еще парочку назвать...

                Не напрягайтесь. А то так весь палец высосете. laughing
                Монос
                1. Misha Честный Сегодня, 18:23
                  Турки в НАТО были есть и будут... Не тупите пожалуйста. ) НАТО враги нам - прямые...
                  Цитата: Монос
                  Не напрягайтесь. А то так весь палец высосете

                  Высокомерие - заразно. ) Вы просто не видите очевидного. Это ваше дело...
                  Misha Честный
                  1. Монос Сегодня, 18:28
                    У вас в голове каша. С таким сумбуром в мыслях стыдно, батенька, на люди вылезать. smile
                    Монос
                    1. Misha Честный Сегодня, 18:38
                      Цитата: Монос
                      У вас в голове каша. С таким сумбуром в мыслях стыдно, батенька, на люди вылезать. smile

                      У вас - каша, а мне все предельно ясно. Сейчас бить Россию модно и весело, при том что мы ничем не ответим... Позор. Посмотрел бы я на нынешнюю Россию при любом другом адекватном лидере...
                      Misha Честный
                      1. Mestny Сегодня, 19:17
                        Вот что в вас, плакальщиках-загрудиницах о России характерно - ваши мантры узнаваемы с первой фразы.
                        Ну хватит, в самом деле.
                        Ну не доедаем мы последних ёжиков. Да, проблемы есть, и местами немаленькие. Но они и близко не так велики, что бы выходить на улицы и всё это ломать ради какого то"нового лидера".
                        Ситуация в стране такова, что "новый лидер" пока не нужен. И старый пока ничего.
                        Mestny
                2. Николай Грек Сегодня, 18:42
                  Цитата: Монос
                  И те своей борзости испугались и до сих пор каются.

                  не стоит забывать, чем это обернулось туркарасам...и там речь далеко не о помидорах!! wink wink либерасты косят под дураков, не замечая произошедшего после нашего СУ-24!!! fool fool negative negative negative
                  Николай Грек
          2. Николай Грек Сегодня, 18:40
            Цитата: Misha Честный
            Если бы Путин хоть раз бы показал, что его слова не просто очередной треп

            recourse recourse recourse я так полагаю, вы в подтверждение наличия озвученного оружия ожидали ролик с реальным ударом по америкоссам??? what wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
            1. Misha Честный Сегодня, 18:46
              Цитата: Николай Грек
              Цитата: Misha Честный
              Если бы Путин хоть раз бы показал, что его слова не просто очередной треп

              recourse recourse recourse я так полагаю, вы в подтверждение наличия озвученного оружия ожидали ролик с реальным ударом по америкоссам??? what wassat wassat laughing laughing laughing

              Чтобы успокоить или упокоить матрасов нужен именно РОЛИК С ПРИМЕНЕНИЕМ, а не пустой треп, о том что будет в будущем. Или вы не знали об этом?
              Misha Честный
              1. cariperpaint Сегодня, 18:55
                да ладно))) ну я скепсис понимаю конечно но простите а какое оружие подобной силы кто то демонстрирует то? вместо дурацких разговоров правда это или нет всем бы стоило задуматься почему это сейчас случилось. не надо про выборы только. он их выйграл бы и так. все по моему сильно хуже.
                cariperpaint
                1. Mestny Сегодня, 19:20
                  Да им даже если продемонстрировать - будут орать, что это всё неправда, что показали совсем не то, что обещали.
                  Это же всё делается, эти сомнения, не для того, что бы правду узнать, а что бы лишнее ведёрко дерьма в адрес власти подлить на вентилятор.
                  Mestny
              2. Николай Грек Сегодня, 19:09
                Цитата: Misha Честный
                нужен именно РОЛИК С ПРИМЕНЕНИЕМ, а не пустой треп

                recourse recourse и когда вы в последний раз видели свежий ролик с применением ядерного оружия??? what wassat wassat laughing laughing laughing
                Николай Грек
      2. Svarog Сегодня, 17:20
        Цитата: Muvka
        Вот тут у нас приоритеты, а не на флоте. Вот давайте, сравним качество выпускаемых Китаем ракет и их количество. Как вы любите, когда сравниваете флот.

        А вы знакомы с качеством китайских ракет? Наши, как то тоже не блещут, очень много не удачных запусков.. сколько спутников потеряли..
        Svarog
        1. татарин 174 Сегодня, 17:35
          Цитата: Svarog
          Наши, как то тоже не блещут, очень много не удачных запусков.. сколько спутников потеряли..

          Товарищ Сварог, это тяжкий путь познания, через это надо пройти.
          татарин 174
          1. Svarog Сегодня, 17:38
            Цитата: татарин 174
            Цитата: Svarog
            Наши, как то тоже не блещут, очень много не удачных запусков.. сколько спутников потеряли..

            Товарищ Сварог, это тяжкий путь познания, через это надо пройти.

            не понятно, что вы этим хотели сказать? Чего познания?
            Svarog
            1. татарин 174 Сегодня, 17:48
              Ну, чтобы что-то работало как надо, его надо не раз переделывать и переделывать пока не добьешься того, что хотел, тем более, что такое если никто до тебя не делал. Вот об таком "тяжком пути познания" я имел ввиду.
              татарин 174
              1. Svarog Сегодня, 17:59
                Цитата: татарин 174
                Ну, чтобы что-то работало как надо, его надо не раз переделывать и переделывать пока не добьешься того, что хотел, тем более, что такое если никто до тебя не делал. Вот об таком "тяжком пути познания" я имел ввиду.

                С этим то я согласен.. но разговор был о проверенных ракетах, которые у нас падают регулярно и путь познания по ним пройден давно.
                Svarog
                1. Николай Грек Сегодня, 18:45
                  Цитата: Svarog
                  которые у нас падают регулярно

                  recourse recourse если вы секасом занимаетесь с такой же "регулярностью", как падают наши ракеты, то понятно, откуда у вас проблемы!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                  Николай Грек
                  1. Svarog Сегодня, 18:58
                    Цитата: Николай Грек
                    Цитата: Svarog
                    которые у нас падают регулярно

                    recourse recourse если вы секасом занимаетесь с такой же "регулярностью", как падают наши ракеты, то понятно, откуда у вас проблемы!!! wassat wassat laughing laughing laughing

                    У кого чего болит... тот о том и говорит.. laughing hi
                    Svarog
                    1. Николай Грек Сегодня, 19:16
                      Цитата: Svarog
                      Цитата: Николай Грек
                      Цитата: Svarog
                      которые у нас падают регулярно

                      recourse recourse если вы секасом занимаетесь с такой же "регулярностью", как падают наши ракеты, то понятно, откуда у вас проблемы!!! wassat wassat laughing laughing laughing

                      У кого чего болит... тот о том и говорит.. laughing hi

                      laughing laughing ладно, для вас более понятным зыком...если вы едите с такой же "регулярностью", как падают наши ракеты, то.....!!!! wink lol lol lol думаю, вам стоит всё-таки выяснить реальное значение некоторых слов, которые вы используете!!! tongue tongue yes laughing laughing laughing
                      Николай Грек
        2. Muvka Сегодня, 17:43
          Сколько в прошлом году было неудачных запусков БР? Или в позапрошлом? Вы понимаете, какую хрень несете?
          Muvka
          1. Svarog Сегодня, 18:00
            Я не о БР речь веду..
            Цитата: Muvka
            Сколько в прошлом году было неудачных запусков БР? Или в позапрошлом? Вы понимаете, какую хрень несете?

            и вы это прекрасно поняли..
            Svarog
            1. Muvka Сегодня, 18:18
              А о чем? Мы военных обсуждаем или что? Может хватит пороть чушь?
              Muvka
              1. Svarog Сегодня, 18:28
                Цитата: Muvka
                А о чем? Мы военных обсуждаем или что? Может хватит пороть чушь?

                Не знай что вы конкретно обсуждаете laughing Но делаете это со всем пролетарским запалом laughing Нужно вас не много на землю опускать.. что бы более объективно к происходящим процессам подходили. То, что в Китае все плохо со всем, в Европе, и .тд я каждый день слышу.. И что в России все замечательно тоже каждый день слышу, но не вижу.. hi
                Svarog
                1. AUL Сегодня, 18:53
                  Я вот тут сижу и голову ломаю - а что это за "военно-дипломатический источник"? Можно хотя бы его инициалы назвать? request
                  AUL
              2. Николай Грек Сегодня, 18:46
                Цитата: Muvka
                А о чем? Мы военных обсуждаем или что? Может хватит пороть чушь?

                какие не обсуждай, регулярностью там и не пахнет!!! what what ну тока если в чьем-то неадекватном субъективном восприятии!!! request request wassat wassat lol lol lol
                Николай Грек
    2. Svarog Сегодня, 17:16
      Цитата: Фракийский воин
      хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд пролетает возле луны и потом попадает в капитолий. :)))

      Демонстрацию надобно устроить.. По эффектнее.. Тогда западные партнеры будут спешить на переговоры..
      Svarog
      1. Влад Петров Сегодня, 17:50
        Давайте уговорим Трампа на мирное соревнование тина биатлона по преодолению ПРО нашими боеголовками, зарядим их фейерверком и бабахнем на пример над океаном . Можно конечно над белым домом.
        Влад Петров
        1. Svarog Сегодня, 18:02
          Цитата: Влад Петров
          Давайте уговорим Трампа на мирное соревнование тина биатлона по преодолению ПРО нашими боеголовками, зарядим их фейерверком и бабахнем на пример над океаном . Можно конечно над белым домом.

          Уверен, что он не согласится, но по CNN скажут, что соревнования прошли и победила оммерика.. laughing
          Svarog
          1. dr.star75 Сегодня, 18:20
            Если бы такое оружие было бы у США, они нас давно в каменный век втоптали бы. Согласен, нужно продемонстрировать его в действии. А так похоже на блеф.
            dr.star75
        2. Монос Сегодня, 18:21
          Цитата: Влад Петров
          Давайте уговорим Трампа на мирное соревнование тина биатлона по преодолению ПРО нашими боеголовками, зарядим их фейерверком и бабахнем на пример над океаном . Можно конечно над белым домом.

          А предложение не лишено смысла...
          Монос
    3. Монос Сегодня, 17:16
      Цитата: Фракийский воин
      хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд

      Завидуйте молча. smile
      Монос
      1. stalkerwalker Сегодня, 17:46
        А он не может - у него диарея. И словесная тоже....
        stalkerwalker
    4. Partyzan Сегодня, 17:34
      Цитата: Фракийский воин
      хипер-супер-пупер ракета всемогущего

      завидуйте молча, лучше растите перцы - здоровее будете
      Partyzan
    5. vovanpain Сегодня, 17:35
      Цитата: Фракийский воин
      хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд пролетает возле луны

      А воен картонный проснулся,ну поставьте ПРО НАТО на своей территории и хипер пупер вам обеспечено. tongue
      vovanpain
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:56
        Фору им дали, типа предупрежден - значит вооружен, а они этого не ценят, подождем, время лечит. hi Всем доброго субботнего вечера! smile
        ul_vitalii
        1. Partyzan Сегодня, 18:02
          Цитата: ul_vitalii
          а они этого не ценят, подождем

          подождем твою маму, подождем твою мать good drinks
          Partyzan
    6. Андрей К Сегодня, 18:00
      Цитата: Фракийский воин
      ...хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд пролетает возле луны и потом попадает в капитолий. :)))...

      По правилам сайта флуд запрещён.
      У Вас есть что сказать по теме статьи?
      Андрей К
  2. Горный стрелок Сегодня, 17:11
    Понеслась. Теперь "партнерам" не дают опомниться, и "перестроить риторику"... Все в состоянии полного "цугцванга" и цейтнота...
    Но какова степень секретности! Как в старые добрые времена... Когда спутник "Бип-бип-бип..." А никто сном ни духом... laughing
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 17:23
      Цитата: Горный стрелок
      Понеслась. Теперь "партнерам" не дают опомниться, и "перестроить риторику"... Все в состоянии полного "цугцванга" и цейтнота...
      Но какова степень секретности! Как в старые добрые времена... Когда спутник "Бип-бип-бип..." А никто сном ни духом... laughing

      В США большинство ведущих СМИ совершенно спокойно отреагировали на демарш российского президента. Их общий посыл следующий: при наличии взаимного сдерживающего ядерного потенциала новые ракеты мало что меняют, посколько для малых войн они не годятся , а ядерную войну может начать только самоубийца. Однако угрозы России вряд ли окажутся незамеченными и реакция последует в ограничении финансовых и технологических контактов.
      Арон Заави
      1. Svarog Сегодня, 17:31
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Горный стрелок
        Понеслась. Теперь "партнерам" не дают опомниться, и "перестроить риторику"... Все в состоянии полного "цугцванга" и цейтнота...
        Но какова степень секретности! Как в старые добрые времена... Когда спутник "Бип-бип-бип..." А никто сном ни духом... laughing

        В США большинство ведущих СМИ совершенно спокойно отреагировали на демарш российского президента. Их общий посыл следующий: при наличии взаимного сдерживающего ядерного потенциала новые ракеты мало что меняют, посколько для малых войн они не годятся , а ядерную войну может начать только самоубийца. Однако угрозы России вряд ли окажутся незамеченными и реакция последует в ограничении финансовых и технологических контактов.

        Ну технологических контрактов и не было ни когда.. а что до финансов, то так же давно ограничены.. Да и на счет самоубийцы, с такими штуками могут и ответить не успеть laughing
        Израилю пора чаще в Москву ездить.. переобуваться пора laughing
        Svarog
        1. Арон Заави Сегодня, 17:33
          Цитата: Svarog

          Ну технологических контрактов и не было ни когда.. а что до финансов, то так же давно ограничены.. Да и на счет самоубийцы, с такими штуками могут и ответить не успеть laughing

          Ну да конечно.
          Арон Заави
          1. Svarog Сегодня, 17:34
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Svarog

            Ну технологических контрактов и не было ни когда.. а что до финансов, то так же давно ограничены.. Да и на счет самоубийцы, с такими штуками могут и ответить не успеть laughing

            Ну да конечно.

            Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked
            Svarog
            1. Арон Заави Сегодня, 17:39
              Цитата: Svarog

              Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

              Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.
              Арон Заави
              1. ML-334 Сегодня, 18:05
                Что то наши хлопчики, под звездой Давида, занервничали.К чему бы это? Где же чувство превосходства ? Вам не кажется что природа стоит за нас?
                ML-334
                1. Арон Заави Сегодня, 19:01
                  Цитата: ML-334
                  Что то наши хлопчики, под звездой Давида, занервничали.К чему бы это? Где же чувство превосходства ? Вам не кажется что природа стоит за нас?

                  Я не понял,по Вашему любое несовпадение с точкой зрения превалирующей на форуме это значит нервничать?
                  Арон Заави
                2. karish Сегодня, 19:03
                  Цитата: ML-334
                  Вам не кажется что природа стоит за нас?

                  А Что лозунга
                  -Мы русские с нами Бог ---- уже мало ? belay
                  karish
              2. Svarog Сегодня, 18:07
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Svarog

                Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

                Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.

                В весте импортные технологии? laughing нет не знал laughing не буду вам рассказывать о весте.. и вообще, то о чем вы говорите - это не технологии, а производство определенных узлов, которых у нас нет.. а технологии все, как раз есть.. нужно сказать, вообще мало у нас производства.. но надеюсь с подачи наших заклятых партнеров, все же начнем шевелиться в этом направлении..
                Svarog
              3. vovanpain Сегодня, 18:11
                Цитата: Арон Заави
                но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится

                Арон hi Вы думаете что Россию можно пинать бесконечно,поливать помоями,давить санкциями и ничего не получать в ответ? request Долго терпели,ох как долго,сами знаете сколько выражено озабоченностей нашим руководством и какие страсти хотя бы тут на ВО кипели,извините Арон сколько можно терпеть хамство. request к вам это не относится,вы уважаемый Коллега на ВО,вы должны понять,что хамство руководства США и НАТО имеет границы. hi
                Цитата: Арон Заави
                В США большинство ведущих СМИ совершенно спокойно отреагировали на демарш российского президента

                СМИ это СМИ,кто платит СМИ тот и заказывает музыку,ну а руководству США и НАТО да и вашему тоже наше слово сказано,умные поймут,ну а кто любит понты гнать,дальше и будет гнать понты.С уважением Арон! hi
                vovanpain
              4. Николай Грек Сегодня, 18:54
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Svarog

                Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

                Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.

                recourse recourse а ничё, что они пользуются нашей таблицей Менделеева??? what laughing laughing
                Николай Грек
                1. Svarog Сегодня, 19:03
                  Цитата: Николай Грек
                  Цитата: Арон Заави
                  Цитата: Svarog

                  Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

                  Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.

                  recourse recourse а ничё, что они пользуются нашей таблицей Менделеева??? what laughing laughing

                  Вот ! Это бы как ни будь монетизировать.. А то у американцев патенты на все, запатентовать и пусть платят laughing
                  Svarog
                  1. Николай Грек Сегодня, 19:18
                    Цитата: Svarog
                    Цитата: Николай Грек
                    Цитата: Арон Заави
                    Цитата: Svarog

                    Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

                    Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.

                    recourse recourse а ничё, что они пользуются нашей таблицей Менделеева??? what laughing laughing

                    Вот ! Это бы как ни будь монетизировать.. А то у американцев патенты на все, запатентовать и пусть платят laughing

                    recourse recourse по какому америкосскому патенту мы стоим "Весты" или "СуперДжеты"??? неужто "патент" на аэродинамику или "закон" движения??? what wassat wassat laughing laughing laughing
                    Николай Грек
                    1. Svarog Сегодня, 19:23
                      Цитата: Николай Грек
                      Цитата: Svarog
                      Цитата: Николай Грек
                      Цитата: Арон Заави
                      Цитата: Svarog

                      Может назовете хоть один? laughing Опель то и то купить не дали winked

                      Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"? Возможно я ошибаюсь, но экономическая война между РФ и Западом теперь обострится.

                      recourse recourse а ничё, что они пользуются нашей таблицей Менделеева??? what laughing laughing

                      Вот ! Это бы как ни будь монетизировать.. А то у американцев патенты на все, запатентовать и пусть платят laughing

                      recourse recourse по какому америкосскому патенту мы стоим "Весты" или "СуперДжеты"??? неужто "патент" на аэродинамику или "закон" движения??? what wassat wassat laughing laughing laughing

                      Это вы мне или Арону laughing Понимаю суббота laughing
                      Svarog
      2. Rusland Сегодня, 17:35
        Значит всё просчитали и заявили от первого лица.
        Rusland
      3. Partyzan Сегодня, 17:47
        Цитата: Арон Заави
        днако угрозы России вряд ли окажутся незамеченными и реакция последует в ограничении финансовых и технологических контактов.

        Арон hi скажи а куда больше ограничивать, дальнейшее, так сказать ограничение, приведет к полной конфронтации, и неужели ты думаешь что Россия будет на это молча смотреть? да, от ядерных ударов будут воздерживаться, но будут не ядерные прямые столкновения, Путин своим посланием дал понять, больше о Россию ноги вытирать не будут, но если он это обещание не сдержит, число сторонников пятой колонны резко возрастет, и, снести могут его, это запад поставит перед выбором request
        Partyzan
        1. Арон Заави Сегодня, 17:57
          Цитата: Partyzan

          Арон hi скажи а куда больше ограничивать, дальнейшее, так сказать ограничение, приведет к полной конфронтации, и неужели ты думаешь что Россия будет на это молча смотреть? да, от ядерных ударов будут воздерживаться, но будут не ядерные прямые столкновения, Путин своим посланием дал понять, больше о Россию ноги вытирать не будут, но если он это обещание не сдержит, число сторонников пятой колонны резко возрастет, и, снести могут его, это запад поставит перед выбором request
          ну банки могут например перестать страховать любые инвестиции в РФ, включая любые совместные проекты.
          Я честно не очень понимаю , что значит не ядерные столкновения? Где? В Сирии и на Украине? Ну может быть. Это даже любопытно.
          Арон Заави
          1. Partyzan Сегодня, 18:09
            Цитата: Арон Заави
            ну банки могут например перестать страховать любые инвестиции в РФ, включая любые совместные проекты.

            их и так уже практически нету, те же банки не хотят попадать под санкции, потому что видят как на это реагируют их политические лидеры, а примеры того что полосатые могут сделать - Deutsche Bank, надеюсь напоминать не нужно?
            Partyzan
    2. Ierarh Сегодня, 17:31
      Цитата: Горный стрелок
      Понеслась. Теперь "партнерам" не дают опомниться, и "перестроить риторику"... Все в состоянии полного "цугцванга" и цейтнота...
      Но какова степень секретности! Как в старые добрые времена... Когда спутник "Бип-бип-бип..." А никто сном ни духом... laughing


      Тогда не было пятой колонны. Чубайсов и иже. Скажете Путин не может с ними справится? Но ведь право на это народ дал. Так что же случилось?
      Ierarh
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:39
        хороший предвыборный ход,когда всё в руках... соперники кажутся голыми...
        андрей юрьевич
        1. karish Сегодня, 17:55
          Цитата: андрей юрьевич
          хороший предвыборный ход,когда всё в руках.

          напомнило
          karish
        2. Svarog Сегодня, 18:09
          Цитата: андрей юрьевич
          хороший предвыборный ход,когда всё в руках... соперники кажутся голыми...

          И смех и грех..
          Svarog
        3. Николай Грек Сегодня, 18:58
          Цитата: андрей юрьевич
          хороший предвыборный ход,когда всё в руках... соперники кажутся голыми...

          ссылку на сайт с этой фоткой можно??? feel feel
          Николай Грек
  3. ul_vitalii Сегодня, 17:11
    Можно и не садиться за стол переговоров, знают и хорошо. Постепенно до них это дойдёт.
    ul_vitalii
    1. marsel1524 Сегодня, 17:14
      таки нет, время пришло: тапки в зубы и на поклон к Светлейшему. Помните указ президента об утилизации плутония? Вот его в зубы и вперед на задних лапах.
      marsel1524
    2. MadCat Сегодня, 17:20
      Цитата: ul_vitalii
      Можно и не садиться за стол переговоров, знают и хорошо. Постепенно до них это дойдёт.

      и что изменилось? ну появилось пару прототипов новых игрушек, Россия собирается их использовать? Армагедон устроить? Во времена СССР Америка помнится не испугалась вводить санкции, с чего это вдруг они будут идти на уступки сейчас?
      MadCat
      1. marsel1524 Сегодня, 17:29
        Мне кажется ситуация сравнима с августом 45 года, когда у янки есть бомба, а у нас ее нет. Дело ведь не в том что побоится применить или нет,а в том что от него нет защиты, и кому надо это поняли. И теперь у них один путь сесть и договариваться.
        marsel1524
        1. Partyzan Сегодня, 18:20
          Цитата: marsel1524
          И теперь у них один путь сесть и договариваться.

          или просто сесть, по команде
          Partyzan
      2. Rusland Сегодня, 17:30
        О, очередная муха (MadCat) прилетела, "дочь офицера". laughing
        Rusland
        1. MadCat Сегодня, 18:24
          Цитата: Rusland
          О, очередная муха (MadCat) прилетела, "дочь офицера". laughing

          очередному урякалу хвостик прищемил? сиди и не отсвечивай пока взрослые разговаривают. lol
          MadCat
          1. vovanpain Сегодня, 18:30
            Цитата: MadCat
            сиди и не отсвечивай пока взрослые разговаривают.

            Хамить не надо взрослый человек. yes
            vovanpain
          2. Rusland Сегодня, 19:18
            Да нет (MadCat), я думаю ты разочаровался, если бы меня увидел малышок. wink
            Rusland
      3. федоров Сегодня, 17:37
        Изменилось то, что систему ПРО матрасную , куча вобла и годы разработок можно спустить в унитаз.
        На уступки идти не будут, но психиатры США без работы не останутся точно .
        Ну как вот служить, если знаешь - защиты нет, шарахнуть может из неоткуда и никто даже не предупредит, что б там помолиться к примеру...
        федоров
  4. Маз Сегодня, 17:13
    laughing Надо этот ядерный движок поставить на космический корабль, а лучше два, для страховки. И летать по солнечной системе. А на Луне автобусную станцию для маршруток, шо идут на Марс и Венеру отгрохать. Пусть локти себе покусают и избранные и особенные. А ведь это уже не шутка. Вполне можем прихватить под себя Всю эклиптику от Меркурия до Плутона включительно! Надо срочно писать закон о новых землях, их принадлежности , приоритете первооткрывателей и высаживать десанты. laughing а эти, с богом своим, пусть тут ковыряются. Урок Аляски мы не забудем. Ни пяди эклиптической земли на продажу. Луну сделать особой международной зоной.
    Маз
    1. Стройбат запаса Сегодня, 17:22
      Так нельзя, ибо аппарат тяжелее воздуха, летать не может! А если и взлетит, божьей помощью, то разобьётся о небесную твердь!
      Стройбат запаса
    2. Туз Бубен Сегодня, 17:23
      Переименовать Луну в Новороссию, Марс в Аляску, Венеру в Калифорнию...
      Только без обид партнёры..Это всё наши территории, а вы только квартиранты...охамевшие...
      Туз Бубен
      1. andrewkor Сегодня, 17:35
        Почитайте Олега Дивова"Профессия Инквизитор" у него все по Вашему!Очень рекомендую! Не пожалеете!
        andrewkor
    3. татарин 174 Сегодня, 17:33
      Цитата: Маз
      Надо этот ядерный движок поставить на космический корабль

      Мне почему-то кажется, что скоро так и сделают. Для разгона и вывода на орбиту импульсный двигатель, а дальше ядерный. Вот только сборочный цех ещё надо до этого на орбите создать.
      татарин 174
      1. Туз Бубен Сегодня, 17:41
        ага...
        и развязка экономического пупка после 5-10 запусков..
        Туз Бубен
        1. Partyzan Сегодня, 18:25
          Цитата: Туз Бубен
          и развязка экономического пупка после 5-10 запусков..

          сорам - вы вообще представляете что такое ялерный двигатель закрытого типа впихнуть в трубу 30 см диаметром? и если это сделали для вооружения, расходники, - то это не экономически напряжно, ну теперь втыкаешь?
          Partyzan
          1. Туз Бубен Сегодня, 18:56
            Повнимательнее читайте первоисточники...
            Прямоточный ядерный двигатель....
            Через какое время загнёмся все после запуска в атмосфере хоть одной такой приблуды ?
            Туз Бубен
            1. Partyzan Сегодня, 19:12
              Цитата: Туз Бубен
              Повнимательнее читайте первоисточники...
              Прямоточный ядерный двигатель....
              Через какое время загнёмся все после запуска в атмосфере хоть одной такой приблуды ?

              не знаю ваш первоисточник смотрел послание, правда думал он его пошлет куда по дальше, но ядерный ядерный двигатель преобразует тепловую энергию, и он закрытого типа
              Partyzan
  5. Alex-a832 Сегодня, 17:22
    Наши инженеры творят чудеса. Что касается буржуйских стран...как говориться: "Бодливой корове Бог рогов не дал". Страшно представить, если бы, например, матрасные инженеры изобретали аналогичное оружие раньше наших.
    Alex-a832
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:30
      мы бы даже об этом и не узнали...
      да и какая необходимость в знаниях покойникам...
      Туз Бубен
  6. федоров Сегодня, 17:23
    Ну RT государственная кантора, соответственно и "источник" так же....Но если все правда..
    Это ж какой уровень секретности должен был быть в разработках и испытаниях request , что даже матрасники профукали, хотя года два инфа типа "прорывалась". Но никто не верил.
    Молодцы good
    Соответственно Система космической разведки и целеуказания «Лиана» работает на полную,а не только в опытно-дежурном режиме...надеюсь.
    федоров
    1. MadCat Сегодня, 18:38
      Цитата: федоров
      Это ж какой уровень секретности должен был быть в разработках и испытаниях request , что даже матрасники профукали, хотя года два инфа типа "прорывалась". Но никто не верил.
      Молодцы good

      на основании статеек в желтей прессе вы утверждаете что американцы ничего не знали? это слишком Гениальный вывод. laughing
      MadCat
    2. Tusv Сегодня, 19:00
      Цитата: федоров
      что даже матрасники профукали, хотя года два инфа типа "прорывалась". Но никто не верил.

      Да ладно. Уже четыре года американские сми трубят, что русские с китайцами их обошли в гиперзвуке
      Tusv
  7. Ivan.A Сегодня, 17:26
    Хорошая новость. Годный аргумент для давления на англосаксов. Не переговоры, а давление. Пришло время нам указывать им, как жить на матушке-Земле.
    Ivan.A
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:27
    По моему мнению Путин своим выступлением сделал обсалютно бессмыслеными теледебаты, и отправил в аут конкурентов !Теперь остались" мелочи "-заняться, по настоящему, заняться коррупцией, и экономикой! Коррупцией нужно заняться с возврата смертной казни, а экономикой -с национализвции Центробанка и отставки ведмедева и набибулиной.
    Геркулесыч
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:31
      да хотя бы конфискацию вернуть...это для них страшнее стенки..
      Туз Бубен
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:35
      Мужчины я так скажу, про авангард не знаю ровным счётом ничего ( как и любой на этом сайте, уверен), а вот по поводу кинжала скажу следующее: до 1 марта я о нём и не слыхивал, но после того как президент озвучил стало жуть как интересно. Позвонил кашнику с 31х, его ответ меня ошеломил- он есть и испытывается. Не на БД конечно как говорили и не все так гладко там, НО ОН ЕСТЬ!!!!! В железе!!!! И летает!!!!!! И я лично этому очень рад
      Рашнэйрфорс
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:38
        На данный момент под него у нас есть один борт, но бабла туда вваливают не жалея,так что как минимум один из анонсированных ВВП типов вооружений у нас существует в реале, будем пальцы крестами держать чтоб испытания завершились успехом и этот чудо-комплекс пошёл реально в войска
        Рашнэйрфорс
        1. Одиссей Сегодня, 18:05
          Цитата: Рашнэйрфорс
          На данный момент под него у нас есть один борт,

          В качестве эксперимента с одним старым бортом Миг-31 в качестве носителя-да.Но Вы же военный ,понимаете,что от этого до реального изделия с рекламируемыми характеристиками в войсках дистанция огромного размера.
          Одиссей
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:38
            Я в этом с вами согласен полностью. Но радует хоть что не всё, что нам говорят-сказки
            Рашнэйрфорс
  9. tchoni Сегодня, 17:32
    У России есть новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард». У России есть «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал Путин. Причём высокоточное оружие нового поколения уже на боевом дежурстве

    Незнаю что у нас есть.... Пока все видели только мультики)
    tchoni
    1. татарин 174 Сегодня, 17:41
      Цитата: tchoni
      Незнаю что у нас есть.... Пока все видели только мультики

      Тоже штоли татарин, типа не поверю пока не проверю? Я же точно татарин, но поверил сразу, на таком уровне про такое не врут, это не о "пенсии повысить", о которых только перед выборами вспоминают...
      татарин 174
      1. Svarog Сегодня, 18:12
        Цитата: татарин 174
        Цитата: tchoni
        Незнаю что у нас есть.... Пока все видели только мультики

        Тоже штоли татарин, типа не поверю пока не проверю? Я же точно татарин, но поверил сразу, на таком уровне про такое не врут, это не о "пенсии повысить", о которых только перед выборами вспоминают...

        Тут может и полуправда быть.. разработки ведутся , есть успехи, но для внедрения в серию еще годы потребуются.. Лично я рад был бы, если это правда.. но и сомнения тоже имею..
        Svarog
      2. tchoni Сегодня, 19:05
        Цитата: татарин 174
        Тоже штоли татарин, типа не поверю пока не проверю?

        Истчё какой. Даже с хохлятским уклоном wink Но, этим га юге России некого не удивиш)))
        Цитата: татарин 174
        Я же точно татарин, но поверил сразу, на таком уровне про такое не врут, э

        Отчего же!? Президент политик - а для политика врать и не договаривать - это как дышать. Про "армату" же врали. Обещали в 15 в войска... А по факту только к 20 му и то батальенный комплект.
        tchoni
  10. Jerk Сегодня, 17:37
    Да, это гиперплюха. Са-авсем не мифологический(в смысле не существующий) рельсотрон. Думаю, что самое крутое пoрно сейчас снимают не в Германии, а в США, конкретно в ЦРУ и вместо "я-я" там слышится "Проспали! Проспали!!!"
    Jerk
  11. Ураган70 Сегодня, 17:46
    Цитата: Фракийский воин
    хипер-супер-пупер ракета всемогущего за пару секунд пролетает возле луны и потом попадает в капитолий. :)))

    Очень смешно! Хотя вам скидка...
    Ураган70
  12. Самара_63 Сегодня, 17:48
    При плотности населения в США...это непоправимый проигрыш на 100%...Янки просто будут уничтожены...
    Самара_63
  13. Ivan.A Сегодня, 17:49
    Цитата: хрыч
    Точно так и есть drinks Они все силы и средства бросили на Иджисы и Стелсы, а Темный Лорд сделал фантастические вещи. Кстати не такие и фантастические, все в рамках прогресса. Но Гегемон уже не Гегемон, а так второсортная держава wassat

    К глубокому моему сожалению, помимо Стелсов и Иджисов, у них есть еще $, им они еще могут диктовать всему миру свою финансовую выгоду request
    Ivan.A
  14. faiver Сегодня, 17:50
    звучит красиво, но кроме слов и мультиков пока ничего не видел....
    faiver
  15. Одиссей Сегодня, 17:53
    Блестяще. Есть только одна маленькая проблемка.Запад к которому так призывно и отчаянно обращаются-ну поговорите с нами,ну сядьте за стол переговоров,ну пожалуйста.... почему-то не внемлет столько трогательным призывам а отвечает,что эти призывы «сводят на нет дискуссию между Западом и РФ по целому ряду вопросов»
    Как же так ? Что же тут могло пойти не так ? smile
    Одиссей
  16. казерог Сегодня, 17:54
    Цитата: Jerk
    Да, это гиперплюха. Са-авсем не мифологический(в смысле не существующий) рельсотрон. Думаю, что самое крутое пoрно сейчас снимают не в Германии, а в США, конкретно в ЦРУ и вместо "я-я" там слышится "Проспали! Проспали!!!"

    в середке П на Р поменяй wink
    казерог
  17. lopvlad Сегодня, 17:57
    Стратегический комплекс "Авангард"


    даже страшно себе представить какими характеристиками должно обладать оружие способное перехватить боевую часть несущуюся к цели на скорости под 21 тысячу километров в час (около 20 махов) при этом интенсивно маневрирующую.
    Похоже гонка вооружения действительно кончилась на ближайшие несколько десятков лет 1 марта 2018 года.
    lopvlad
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:06
      Хочу Вас разочаровать...
      Весь секрет волшебных пузырьков в том, что пиар-манагеры Гаранта сдуру попутали даты, и это обращение должно было состояться 1 Апреля, а не 1 Марта...
      Полосатые !!
      Можете выдохнуть...
      Туз Бубен
      1. lopvlad Сегодня, 18:24
        Цитата: Туз Бубен
        Хочу Вас разочаровать


        продолжай успокаивать себя дальше что США впереди и что тобой был выбран для лобызания правильный звезднополосатый зад.Даже твои заокеанские хозяева поверили и носятся в истерике по бесцветному дому.
        lopvlad
  18. leon1204id Сегодня, 18:03
    Инфы мало, самое краткое описание и толковое:http://fb.ru/article/165641/raketa-rs-ru
    bej-avangard-tehnicheskie-harakteristiki-i-foto
    Дальность 6000 км максимум. Значит дальше падает планирующая головка. Собственно с первой космической скоростью примерно 8000км/ч. До конца неясно, управляется она или идет по встроенной программе?
    Ну опыт у нас есть, тот-же и Буран Так, что весьма вероятно. Да и работали над этим оооочень долго, а рассказали перед выборами. wink
    leon1204id
  19. Ураган70 Сегодня, 18:05
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Горный стрелок
    Понеслась. Теперь "партнерам" не дают опомниться, и "перестроить риторику"... Все в состоянии полного "цугцванга" и цейтнота...
    Но какова степень секретности! Как в старые добрые времена... Когда спутник "Бип-бип-бип..." А никто сном ни духом... laughing

    В США большинство ведущих СМИ совершенно спокойно отреагировали на демарш российского президента. Их общий посыл следующий: при наличии взаимного сдерживающего ядерного потенциала новые ракеты мало что меняют, посколько для малых войн они не годятся , а ядерную войну может начать только самоубийца. Однако угрозы России вряд ли окажутся незамеченными и реакция последует в ограничении финансовых и технологических контактов.

    Это с какого перепугу то: "...новые ракеты мало что меняют..."???
    Если они поставили ПРО вокруг РФ на суше, плюс на море многочисенные группировки, это они что, Европу прикрывают? Нет, на дальних рубежах сдерживают Россию! Ну попробуйте сдержать гиперзвук? И как потом окажется, что еще и под водой вокруг ваших союзников тоже много чего " спит", так что очень даже меняют в наших делах с матрасами...
    Ураган70
  20. Denis Obukhov Сегодня, 18:09
    Я только одного не понимаю. Если изделие летит в облаке плазмы. как же оно управляется, ведь в этом случае радиосигналы не проходят. При спуске космических аппаратов на этапе входа в плотные слои связь теряется... Или я чего-то не понимаю?
    Denis Obukhov
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 18:46
      Все правильно. Ох и сомнения у меня по поводу данного комплекса, особенно после заявления о ядерном двигателе для крылатой ракеты, но ведь американцы уже проходили по данной тропинке с проектом Плутон аж в 1964 году. А что там у нас с прямоточными двигателями для сверхзвука? Громкие заявления, мультики да и только, как делает это Ын.
      Viktor.12.71
    2. JIaIIoTb Сегодня, 19:00
      Сам вырабатывает алгоритм "поведения", становится непредсказуемым для про, что снижает возможность его сбить практически до нуля..
      JIaIIoTb
  21. lopvlad Сегодня, 18:10
    Цитата: Туз Бубен
    Хочу Вас разочаровать...


    опять вы дочь офицера ? .
    lopvlad
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:19
      Да нет...
      Попытайтесь представить себе метеорит-самоубийцу пытающегося сманеврировать на 20ти Махах...Просто посчитайте перегрузки...
      И это просто каменюка, а энто , ракета, довольно хрупкле изделие..
      Туз Бубен
  22. AloeMC Сегодня, 18:12
    В первую очередь нужно говорить спасибо не ВВП, а конструкторам и учёным. Вот они создатели, Родина должна гордиться ими.

    Ожидаем скорейшего заявления о вводе в массовое производство всех этих "сюрпризов".
    AloeMC
  23. Denis Obukhov Сегодня, 18:12
    Судя по реакции западных "партнеров" российский технологический прорыв в ракетной отрасли , стал для них полной неожиданностью. Вывод : российские спецслужбы вчистую переиграли спецслужбы Запада. "Мелочь", а приятно.
    Denis Obukhov
  24. keeper03 Сегодня, 18:13
    Я бы внёс более конкретные предложения:
    1) возвращение американского контингента НАТО в места своей постоянной дислокации на территорию США;
    2) расформирование американских центров ПРО на территории Европы;
    3) упразднение военного блока НАТО;
    4) начало ликвидации военных баз США по всему Миру.
    Это для начала, так сказать, разговора ! hi
    keeper03
    1. Svarog Сегодня, 18:34
      Цитата: keeper03
      Я бы внёс более конкретные предложения:
      1) возвращение американского контингента НАТО в места своей постоянной дислокации на территорию США;
      2) расформирование американских центров ПРО на территории Европы;
      3) упразднение военного блока НАТО;
      4) начало ликвидации военных баз США по всему Миру.
      Это для начала, так сказать, разговора ! hi

      Это больше на конец разговора походит laughing
      Svarog
    2. Туз Бубен Сегодня, 18:37
      позволю добавить ещё один пункт;
      5) Немедленное удвоение...нет, удесятерение дозы галоперидола комментаторам ВО.
      Всем !!!
      Туз Бубен
      1. arlekin Сегодня, 19:23
        Цитата: Туз Бубен
        позволю добавить ещё один пункт;
        5) Немедленное удвоение...нет, удесятерение дозы галоперидола комментаторам ВО.
        Всем !!!

        Ну зачем Вы так? Да пусть радуются, Вам жалко что ли?
        Они же Победу празднуют, и, судя по комментам, не позднее понедельника ожидают капитуляцию всех стран принимать.
        arlekin
    3. Viktor.12.71 Сегодня, 18:53
      Цитата: keeper03
      Это для начала, так сказать, разговора ! hi

      Для начала разговора нужно хотя бы показать данное оружие в действии, в полигоне и на весь мир и лишь потом предъявлять. А так посмеются и заклеймят вторым Ыном.
      Viktor.12.71
  25. Ice Сегодня, 18:13
    Ура товарищи! Надо "расширять пространство свободы" как велит вождь!
    С помощью этого Супер оружия Путина, можно будет наконец-то уничтожить всех ов.
    Правда прямоточный ядерный ракетный двигатель может фонить
    и там где пролетит ракета будет мертвая земля.
    Но это мелочи.
    Ice
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:44
      Это совсем не мелочи !
      К сожалению на ВО слишком много ЕГЭшных урякалок...
      Как пример...
      Partyzan Сегодня, 18:25 ↑
      Цитата: Туз Бубен
      и развязка экономического пупка после 5-10 запусков..
      сорам - вы вообще представляете что такое ялерный двигатель закрытого типа впихнуть в трубу 30 см диаметром? и если это сделали для вооружения, расходники, - то это не экономически напряжно, ну теперь втыкаешь?
      Туз Бубен
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 18:54
      У американцев в 1964 году был проект Плутон, с готовым ядерным двигателем. Им ума хватило проект прикрыть.
      Viktor.12.71
  26. lopvlad Сегодня, 18:15
    Цитата: Арон Заави
    Вы знаете сколько имортных технологий в той же "Весте" или "Суперджете"


    а вы знаете сколько китайских деталей в айфоне ? .
    lopvlad
  27. sauvage Сегодня, 18:44
    Вот это можно смело назвать ХПП. Возмущались столько лет про развертывании ПРО в Европе, чтоб американцы уверовали в правильности выбранной стратегии и как можно больше вложили средств в это самое ПРО, и главное это то что США "поставили не на ту лошадку" в разработке в новых системах вооружений. Они думали что если у них не получилось создать гиперзвуковое и лазерное оружие, значит никто не сможет и теперь что бы создать что-то аналогичное нужно время порядка 10 лет и огромные средства.
    sauvage
  28. Тестов Сегодня, 18:54
    В СССР официально из своих джинсов были только из Твери из ткани "Орбита", были джинсы из стран СЭВ - "Рила" и "Одра". Помните те времена? Ничего СССР на умел...Только именно в то время в моря (ВМФ ведь для СССР был изгой, страна -то сухопутная) пошёл "Комсомолец". Рекорды этой АПЛ никто не побил, хотя век уже 21-ый, ни по рабочей глубине, ни по глубине пуска торпед, да и КР "Гранит" не было и быть не могло на советских АПЛ! Советы лодки свои из паровозного чугуна импортного делали на заклёпках. СССР ведь только мультики мог делать....Поэтому предложения некоторых посетителей сайта о переносе даты послания Президента РФ Федеральному собранию вещь просто замечательная. Уважаемые, с такими предложениями чего на сайт "Военное обозрение" выходить, давайте сразу на сайт администрации Президента, оно как-то надёжнее, может учтут ваши ценные предложения...
    Тестов
  29. lopvlad Сегодня, 18:55
    Цитата: Туз Бубен
    Просто посчитайте перегрузки


    уже просчитал.Расчет вывел на советскую ракету ПРО "Газель" которая на сходной скорости 5,5-5,8 км/с интенсивно маневрируя осуществляет перехват МБР.
    Так что создавать ракеты летящие на таких скоростях ,хоть и на меньшие расстояния, но с успехом создавали при СССР.
    lopvlad
    1. Туз Бубен Сегодня, 19:07
      20М Карл...20 !
      Вам предлагается рассчитать перегрузки для преусловутого, мифического, маневрирующего Авангарда летящего на 20М.
      Туз Бубен
  30. 3vs Сегодня, 18:56
    Какой-то детский восторг на сайте.
    Очередное шапкозакидательство.
    Не плохо бы помнить, чем оно обернулось...
    3vs
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 19:05
      Я вот не пойму одного. Как ракетный комплекс принялись выпускать серийно без испытаний? Тот же самый X-37 в космосе наши засекли сразу же, а испытай мы хоть раз Авангард то его бы засекли и показали на весь мир как это было с X-37. Шум стоял бы дай боже!
      Viktor.12.71
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