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Утечку по "Сармату" в 2007 году сделали для США специально
Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной и предназначалась для США, рассказал военно-дипломатический источник.
При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" должен прийти на смену "Воеводе", созданной еще в советское время. По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, передает РИА Новости
Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат— сказал он.
При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.
Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме— отметил источник. По его словам, эти результаты — стопроцентное основание утверждать, что проект "отшлифован и выполнен".
Стратегический ракетный комплекс "Сармат" должен прийти на смену "Воеводе", созданной еще в советское время. По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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