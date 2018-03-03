19:30 03 марта
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Утечку по "Сармату" в 2007 году сделали для США специально

Утечка сведений о новейшем ракетном комплексе "Сармат" в 2007 году была намеренной и предназначалась для США, рассказал военно-дипломатический источник.

Утечку по "Сармату" в 2007 году сделали для США специально


Мы говорили, что создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат
— сказал он.


При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.

Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном объеме
— отметил источник. По его словам, эти результаты — стопроцентное основание утверждать, что проект "отшлифован и выполнен".

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" должен прийти на смену "Воеводе", созданной еще в советское время. По словам президента, у "Сармата" практически нет ограничений по дальности, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 55

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  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:52
    По "Сармату". Речь идет о том, что его боевой блок, несущий ядерный заряд - гиперзвуковой и маневрирующий. Гарант после боряна принял страну с сохой и чубайсом, а оставит с гиперзвуковым ракетным щитом и... чубайсом!
    Аристарх Людвигович
    1. Монос Сегодня, 17:56
      Цитата: Аристарх Людвигович
      а оставит с гиперзвуковым ракетным щитом и... чубайсом!

      За Чубайса не уверен. Теперь можно и его актировать.
      Монос
      1. rocket757 Сегодня, 18:04
        Законопатить рыжего чёрта и его подпевал туда. куда он точно заслужил, эт был бы тот ещё знак .... веха в нашей истории.
        rocket757
      2. 210окв Сегодня, 18:05
        Виктор,сомневаюсь.Этот рыжий черт всех переживет.Он из самой главной "обоймы"..
        Цитата: Монос
        Цитата: Аристарх Людвигович
        а оставит с гиперзвуковым ракетным щитом и... чубайсом!

        За Чубайса не уверен. Теперь можно и его актировать.
        210окв
        1. Монос Сегодня, 18:08
          Цитата: 210окв
          Он из самой главной "обоймы"..

          Да, только не нашей. А пьянка пошла такая, что оглобля по всем мордам может пройтись. smile Вот помяните моё слово: время Чубайса пришло!
          Монос
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:25
            Цитата: Монос
            Вот помяните моё слово: время Чубайса пришло!

            Виктор hi Скорее, время Чубайса прошло! yes
            СРЦ П-15
            1. Монос Сегодня, 18:32
              Добрый вечер, Александр hi
              Цитата: СРЦ П-15
              Скорее, время Чубайса прошло!

              yes Ну, Вы поняли... Я это и имел ввиду. Получилось, конечно, двусмысленно. what
              Монос
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:41
                Цитата: Монос
                Ну, Вы поняли... Я это и имел ввиду. Получилось, конечно, двусмысленно.

                Цитата: Монос
                Ну, Вы поняли... Я это и имел ввиду. Получилось, конечно, двусмысленно.

                Добрый вечер, Виктор! hi А главное, что в обеих случаях, Чубайсу недвусмысленный песец! smile
                СРЦ П-15
          2. Николай Грек Сегодня, 19:22
            Цитата: Монос
            время Чубайса пришло!

            на кол его??? feel feel wassat wassat lol lol lol
            Николай Грек
      3. Андрей К Сегодня, 18:08
        Цитата: Монос
        ...За Чубайса не уверен. Теперь можно и его актировать...

        Виктор hi
        Государству, по поводу "нанотехнолога", даже напрягаться не надо.
        Просто выпустить его в народ.
        Этот "эффективный менеджер" будет существовать ровно столько, сколько времени "нано пыль" от него, будет оседать на землю грешную.
        Андрей К
        1. Монос Сегодня, 18:11
          Андрей, моё почтение hi
          Цитата: Андрей К
          Просто выпустить его в народ.

          Народ у нас добрый. Может и простить. В этом вопросе на народ полагаться нельзя. smile
          Монос
      4. Partyzan Сегодня, 18:39
        Цитата: Монос
        Теперь можно и его актировать.

        к этому и идет, но вот хитрецы - сармат ставится в ту же шахту что и воевода, так что инфраструктуру изменять не надо, а это сроки good
        Partyzan
      5. просто экспл Сегодня, 18:47
        у чубайса крылья подрезаны , помню как дедушка Пу в открытую ему говорил - мол вам дали место хлебное , там и сидите , а в другие сферы не хрен свою рожу пихать .
        просто экспл
    2. 210окв Сегодня, 18:03
      А вот эта "утечка"организована для нас.О "Сармат"…
      210окв
      1. Partyzan Сегодня, 18:41
        Цитата: 210окв
        О "Сармат"…

        сейчас последователи "церкви сатаны" на паломничество попрут laughing
        Partyzan
    3. Misha Честный Сегодня, 18:03
      Бред... Причем полный. Ни одна нормальная страна не раскрывает ТТХ перед противником. Просто у нас -торгаши верящие в ЗАПАД. Сейчас бы Сталина и Берию с его гулагами - обрыдались бы от количества предателей...
      Misha Честный
      1. APASUS Сегодня, 18:16
        Цитата: Misha Честный
        Бред... Причем полный. Ни одна нормальная страна не раскрывает ТТХ перед противником

        А что вы такое узнали из СМИ ,можно Вас спросить .Чистоты,на которых идет обмен данных ,особенности головки самонаведения ,химическую формулу топлива ?
        Количество разделяющихся головок наведения,мощность заряда и расстояние полета ракеты,это не достаточно для реального противодействия
        APASUS
        1. Misha Честный Сегодня, 18:19
          Цитата: APASUS
          А что вы такое узнали из СМИ ,можно Вас спросить .Чистоты,на которых идет обмен данных ,особенности головки самонаведения ,химическую формулу топлива ?
          Количество разделяющихся головок наведения,мощность заряда и расстояние полета ракеты,это не достаточно для реального противодействия

          Знаете, в современном мире с его компьютерами, и так не составляет труда все это смодулировать А тут наши еще и сами данные подкинули...
          Misha Честный
          1. просто экспл Сегодня, 18:48
            так какие данные наши им подкинули ?
            просто экспл
            1. Misha Честный Сегодня, 18:52
              Все разработки и данные росии/СССР, что были тогда известны + при уровне нынешней коррупции матрасы и так все знают.
              Misha Честный
        2. Misha Честный Сегодня, 18:28
          Цитата: APASUS
          А что вы такое узнали из СМИ ,можно Вас спросить .Чистоты,на которых идет обмен данных ,особенности головки самонаведения ,химическую формулу топлива ?
          Количество разделяющихся головок наведения,мощность заряда и расстояние полета ракеты,это не достаточно для реального противодействия

          Полный идиотизм. ДЛЯ ТУПЫХ - общая система на с-400 так и осталась основной или вы считаете, что Туркам нужен хлам?
          Нафига туркам частоты, если у них ГОТОВЫЙ комплекс?
          Misha Честный
    4. хрыч Сегодня, 18:03
      Цитата: Аристарх Людвигович
      и... чубайсом!

      Есть существенная разница, Чубайс при ЕБН был всесильный властелин, а теперь лишь представитель-шестерка Бильдербергского клуба, которая ни сегодня, завтра напишет покаянное письмо wassat
      хрыч
      1. Misha Честный Сегодня, 18:29
        Цитата: хрыч
        Чубайс при ЕБН был всесильный властелин, а теперь лишь представитель-шестерка Бильдербергского клуба, которая

        ... друг Путина.... ОЙ!!!
        Misha Честный
      2. Partyzan Сегодня, 18:43
        Цитата: хрыч
        шестерка Бильдербергского клуба, которая ни сегодня, завтра напишет покаянное письмо

        может еще и бабки вернет? если кое что зажать в тиски laughing
        Partyzan
    5. с-т Petrov Сегодня, 18:12
      Гарант после боряна принял страну с сохой и чубайсом, а оставит с гиперзвуковым ракетным щитом и... чубайсом!


      laughing это пять. Ирония судьбы да.

      Приветствую Хрыч.

      убайс при ЕБН был всесильный властелин, а теперь лишь представитель-шестерка Бильдербергского клуба, которая ни сегодня, завтра напишет покаянное письмо


      Какие мысли на счет предавших Родину и живущих тут в полной уверенности всесилия пентагона?

      Агентов влияния под нож, раз страна объявила себя победителем в новой гонке? ДА и слова ВВП о том что мол пора заниматься огородом, раз военное дело поставлено в серию

      Или и дальше будет эта вакханалия? Хотя судя по Дагестану время пришло
      с-т Petrov
      1. хрыч Сегодня, 18:41
        Цитата: с-т Petrov
        Хотя судя по Дагестану время пришло

        Приветствую, Коллега drinks Росгвардия - опричнина создана и видимо началось, есть осужденные министр, губернатор, мэры, директор ФСИН. Это было последнее предупреждение, что неприкасаемых не будет. Дано время одуматься. Этническая преступность особенно кавказская, в большинстве своем зиждется на этих правящих дагестанских кланах, за них взялись серьезно и ударили не по вершкам, а корешкам. Мое мнение, что тем более, раз международный фронт стабилизирован, но война идет, пришло время навести внутри страны порядок...
        хрыч
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:44
          Мое мнение, что тем более, раз международный фронт стабилизирован, но война идет, пришло время навести внутри страны порядок...


          да будет так drinks
          с-т Petrov
    6. Кент0001 Сегодня, 18:21
      Чубайс-смотрящий, его нельзя трогать...по крайней мере пока...
      Кент0001
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:25
        по идее мы можем сами его теперь в сша отправлять. что делать он знает опыт большой
        с-т Petrov
        1. ul_vitalii Сегодня, 18:42
          Вместо одной из боеголовок отправить Чубайса в США.
          ul_vitalii
    7. Alex-a832 Сегодня, 18:37
      Цитата: Аристарх Людвигович
      По "Сармату". Речь идет о том, что его боевой блок, несущий ядерный заряд - гиперзвуковой и маневрирующий. Гарант после боряна принял страну с сохой и чубайсом, а оставит с гиперзвуковым ракетным щитом и... чубайсом!

      Если рыжий доживёт до ухода Гаранта, то так тому и быть. Если его не посадили и за бугор не выгнали, а засунули хоть и в тень, но не трогают, значит откупился чем-то ценным, но не деньгами, скорее всего информацией. Как вариант - он получил то, что было условием сделки и Гарант своё обещание держит.
      Alex-a832
    8. Николай Грек Сегодня, 19:21
      Цитата: Аристарх Людвигович
      сохой и чубайсом,

      lol lol lol lol lol lol good good good
      Цитата: Аристарх Людвигович
      а оставит

      am am рано пока об этом!!! am am lol lol lol
      Николай Грек
  2. Ivan.A Сегодня, 17:52
    При этом о работах по крылатой ракете с ядерной установкой ничего не сообщалось — в этом случае предпринимались все меры для сохранения тайны, добавил он.

    Если это так, то тогда очень хорошо отработали матрасников. Пускай теперь репу свою чешут.
    Ivan.A
    1. хрыч Сегодня, 18:12
      Заставили поверить, что блефуем, а сами собирали Роял-флэш laughing Вот Путин им открыл карты, а что Трамп
      хрыч
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:28
        Владимир Владимирович отменил войну.

        с-т Petrov
      2. Partyzan Сегодня, 18:47
        Цитата: хрыч
        а что Трамп

        остается одно, и по его статусу
        Partyzan
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:54
    Утечку по "Сармату" в 2007 году сделали для США специально
    Так это понятно.И по "Статус 6" тоже. Я его кстати на сайте мин.обороны РФ "Ополченец" предложил назвать.А ракету крылатую с реактором " Немезида"- в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков feel
    Наблюдатель2014
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:09
      Цитата: Наблюдатель2014
      И по "Статус 6" тоже. Я его кстати на сайте мин.обороны РФ "Ополченец" предложил назвать.

      А мне больше нравится "кракен"
      Аристарх Людвигович
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:18
        Аристарх Людвигович hi
        А мне больше нравится "кракен"
        Жуть какая : laughing
        Хотя по назначеню торпеда подходит под описание.Американцы выпросили у русских на свою голову приключений.Вот пусть теперь репу чешут.

        Пусть головой Клинтонши ядерные торпеды останавливают wassat laughing
        Наблюдатель2014
      2. Partyzan Сегодня, 18:49
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А мне больше нравится "кракен"

        царство Аида - всегда открыто hi добро пожаловать
        Partyzan
  4. Ivan.A Сегодня, 18:02
    Цитата: Наблюдатель2014
    А ракету крылатую с реактором " Немезида"- в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и нравственных порядков

    Хрошое название! wink Хорошо-бы еще презентацию показательную на бармалеях устроить чтоб у англосаксов широко глаза открылись, а язык свой чтоб прикусили посильнее.
    Ivan.A
  5. Комментарий был удален.
  6. предки с Дона Сегодня, 18:03
    "Сармата" -это прекрасно, но что-то еще оставлено на "десерт" для неуважаемых "партнеров".
    предки с Дона
  7. Denis Obukhov Сегодня, 18:14
    Утечки - давно уже привычный инструмент в политике. Особенно янки это любят, слить тему и посмотреть на реакцию.
    Так же "случайно" был засвечен секретный подводный аппарат, на заседании с Путиным.
    Denis Obukhov
  8. Ivan.A Сегодня, 18:15
    Цитата: хрыч
    завтра напишет покаянное письмо

    Скорее бы уже!
    Ivan.A
  9. Далмация Сегодня, 18:26
    На мой взгляд, сообщать в Послании Федеральному Собранию о новых видах вооружения выглядит несколько пафосно и хвастливо.
    Далмация
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:35
      А мне кажется не хватало салюта и пары уничтоженных целей для наглядности в прямом эфире и тосты от Жириновского тоже можно записать в программу

      считаю что это была кульминация грандиозного шоу, длинною в 20 лет.

      Асаду думаю видео тоже понравилось. Не понравилось только тем, кто в окопе напротив сидит.

      Так что надо больше пафоса и больше спецэффектов в видео. К 9 мая покажут много интересного кино думаю
      с-т Petrov
  10. Геркулесыч Сегодня, 18:33
    Теперь сша остается новую ракету свою назвать "Трамп " , и вырастить ее в рыжий цвет, о чем предворительно нас уведомить! lol Тоже ведь " утечка информации "! lol
    Геркулесыч
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:42
      ну что Геркулесыч, как тебе хитрый план Путина? Будешь еще смуту сеять и народ на баррикады звать? =]

      Скоро и пенсию поднимут, путевку в Крым дадут и поедешь туда в новом вагоне с вайфаем и кодндиционером и напишешь нам как удовлетворен жизнью в России, а я прочту и у меня будет повод для хорошего настроения. Так и победимъ Гуркулесыч

      с-т Petrov
  11. Фракийский воин Сегодня, 18:34
    у сша- 800 БР
    у их "партнеров"- ниже 500, но конеечно у них вечная перемога и когда спалились с сарматой, опять конееечно заранее задумано дело :))
    Фракийский воин
    1. Paranoid50 Сегодня, 19:09
      Цитата: Фракийский воин
      у сша- 800 БР

      Ох, беда-бедовая... wassat Оно,конечно, понятно, что тур-сезон сейчас не на пике, и неприкаянному болгарскому организму нужно чем-то заняться. Но, ведь, не до такой же степени. Ей-бо, детский сад "Перчинка".laughing
      Paranoid50
  12. Smurf Сегодня, 18:43
    Цитата: Монос
    Цитата: 210окв
    Он из самой главной "обоймы"..

    Да, только не нашей. А пьянка пошла такая, что оглобля по всем мордам может пройтись. smile Вот помяните моё слово: время Чубайса пришло!

    Дай Бог, может после 18 марта это произойдет!
    Smurf
  13. Alex-a832 Сегодня, 18:44
    Очень интересно, какие перспективные наработки есть по космической отрасли. Их наверняка придерживали до реализации технологий в оборонке. Теперь прятать нет смысла, начнут реализацию разработок. Матрасы по всем статьям пыль глотают. Это даёт надежду на то, что ближайшие десятилетия они не рискнут лезть на Россию со своими "крестовыми походами".
    Alex-a832
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:49
      так уже давно там что-то писали про спутники, меняющие свои высоты и траектории . Думаю наших особо не смущает что кто-то там, что то видит в радар. Все равно они не знают, что увидят завтра на радаре.

      с-т Petrov
  14. Ураган70 Сегодня, 18:56
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Монос
    Ну, Вы поняли... Я это и имел ввиду. Получилось, конечно, двусмысленно.

    Цитата: Монос
    Ну, Вы поняли... Я это и имел ввиду. Получилось, конечно, двусмысленно.

    Добрый вечер, Виктор! hi А главное, что в обеих случаях, Чубайсу недвусмысленный песец! smile

    Чубайсу, к сожалению, ни какой песец не грозит! Человек, посещавший Бельдербер, увы неприкасаем...ну разве что может по мостам гулять любит с деффчонками... С окраины... Самое большое- почетные проводы на пенсию, до самолета в Англию или Израиль, а он еще подыграет, что мол здоровье уже не то... Ну чтобы уж точно от мостов застраховаться!
    Ураган70
  15. Сергей-8848 Сегодня, 19:15
    Традиционная смена политических течений в США в последнее время в силу деградации лидеров приводит к обескураживающим результатам (например, они всерьёз вспоминают СОИ, насмотревшись мультиков и пытаясь нас напугать), а может и привести к полномасштабной трагедии. Все же видят, что уровень политиков как в США, так и в Европе, всё ниже и ниже. Уныло даже общаться с такими. Наш МИД прав на все сто со своей фразой, т.к. плодотворно контактировать с людьми, узнающими, что земля круглая, из Фейсбука - невозможно (а это - многие из политиков, считающих себя равными Лаврову)..
    Сергей-8848
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