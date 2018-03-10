В дебрях колючей проволоки. Ч.1

Какими были оборонительные позиции в позиционной войне?Этот цикл статей – об особенностях оборонительных позиций Русского фронта Первой мировой. Мы сможем взглянуть на мощь позиционной обороны в 1915 – 1917 гг.Как в маневренной, так и в позиционной войне войска наступают либо обороняются. Т. к. в позиционной войне стороны стоят друг против друга долгое время, оборонительное искусство в значительной мере трансформируется и совершенствуется.В условиях «позиционного тупика» наступающему приходилось прорывать эшелонированную оборону противника.Стандартная оборонительная позиция периода позиционной войны включала 2 - 3 укрепленные полосы, находившиеся друг от друга на 3 – 4-км расстоянии – чтобы неприятель не мог накрыть артогнем сразу все полосы. Каждая из полос включала в себя 2-3 линии окопов (дистанция между линиями 100 - 300 шагов). Соответственно каждая линия состояла из сплошного ряда окопов и фланкирующих (т. е. ведущих огонь вдоль фаса укрепления - во избежание мертвых пространств) друг друга узлов сопротивления или опорных пунктов, находящихся в 1-2 тыс. шагов друг от друга. Окопы были прикрыты проволочными заграждениями. Узлы сопротивления (опорные пункты) включали приспособленные к обороне деревни, кладбища, рощи и т. п. либо целую систему окопов. Стыки между опорными пунктами могли усиливаться (иногда непосредственно в линии окопов или позади нее) сомкнутыми полевыми укреплениями.К концу 1915 г. основные требования к обороне в условиях позиционной войны выглядели следующим образом. Сила обороны виделась: а) в хорошо организованном обстреле местности перед оборонительной позицией; б) в надежных убежищах; в) мощных заграждениях; г) в развитии оборонительной системы по фронту и в глубину; д) в создании благоприятных условий для маневра резервами. Укрепленная позиция должна была нейтрализовать важнейшее преимущество наступающего, освобождая обороняющегося от необходимости подчиняться инициативе своего активного противника. Кроме того, свойства местности играли на оборону, а сила сопротивления значительно увеличивалась. Будучи почти совершенно скрыт от взоров противника, обороняющийся встречал врага огнем из всех видов оружия на заранее пристрелянной местности.Если оборонительная позиция держалась долго (яркий пример – двинский фронт с осени 1915 г. по весну 1918 г.), то в деле организации огня и совершенствования позиций обороняющийся мог добиваться выдающихся результатов – местность тщательно пристреливается пулеметным и артиллерийским огнем, каждая тактически ценная точка местности приобретает свою роль в оборонительной системе.Наиболее важное значение придавалось высотам, господствующим над окружающей местностью, позициям, позволяющим поражать противника фланговым огнем, а также ключевым позициям – без которых оборона становилась невозможной. Они именовались опорными пунктами. Причем различались тактические и стратегические ключи позиций. Последние находились на пути отступления или подхода резервов обороняющегося. Утрата стратегического ключа влекла изоляцию и гибель обороняющейся части или подразделения. Если тактические и стратегические ключи совмещались в одном опорном пункте - он приобретал чрезвычайное значение.По отношению к линии фронта позиции подразделялись на промежуточные (находящиеся на оборонительной линии) и фланговые. Первые служили для обороны против прямого (фронтального) наступления противника, вторые - для противодействия обходу или охвату фланга. Опорные пункты, находящиеся впереди позиции, назывались передовыми, находящееся внутри позиции - второлинейными (помогали обороняющемуся, оттесненному с фронта, держаться на внутреннем пространстве позиции), а в тылу - соответственно тыловыми (их предназначение - дать отпор неприятелю, занявшему главные позиции и впоследствии выбить его с них). Группа таких опорных пунктов, находившихся в огневой взаимосвязи, называлась узлом сопротивления.Для лучшего прострела подступов к позиции местность перед окопами расчищалась на 1,5-2 км. Особое внимание уделялось нейтрализации мертвых пространств перед позициями.Базовый элемент позиции - стрелковые окопы полного профиля. Такой окоп предназначался для стрельбы стоя, и оснащался бруствером, блиндажами («ровики с крышей из жердей, поверх которых насыпана земля») и внутренним рвом. Обстрел из окопа (без наличия мертвых пространств) по фронту составлял не меньше 200 шагов, а обзор – не меньше 1 тыс. шагов.Окопы для стрельбы стоя и хода сообщений назывались траншеями, а окопы для стрельбы с колена или лежа - ложементами.Т. к. передний край обороны находился под пристальным вниманием со стороны вражеских огневых средств, на дистанции до 100 - 300 шагов за боевой линией сооружались специальные убежища – в них размещались свободные (не задействованные в передовых окопах) бойцы.Полноценный окоп имел бойницы или козырьки (для защиты от шрапнельных пуль) и тыльные траверсы (траверс - забор, прикрывавший стрелков от разлета осколков и от продольного огня при фронтальном обстреле, состоявший из 2-х рядов досок или плетней). Бойницы защищали от пулеметных и винтовочных пуль (строились из мешков с землей, бревен дерна и т. д.; бойницы иногда заменялись на стрелковые щиты), а козырьки - от легких осколков и шрапнельных пуль (для этой цели использовались 2 - 2,5-дюймовые доски, присыпанные землей). Козырьки позволяли защитникам окопов вести стрелковый огонь продолжительное время на дальние дистанции – под постоянным артиллерийским огнем противника, прикрывающим наступление своей пехоты. Т. к. вражеская артиллерия вела косоприцельный огонь почти до полного приближения своей пехоты к русским окопам, значение козырьков трудно переоценить. Ведь при отсутствии козырьков русские пехотинцы могли вести огонь лишь после прекращения вражеского артиллерийского огня – а до этого момента бойцы были вынуждены отлеживаться на дне окопа или укрываться в убежищах.Но козырьки и бойницы не могли защитить от прямого попадания снаряда (особенно крупного калибра), и, кроме того, демаскировали окопы. Наставления предписывали, что в целях маскировки, до начала огневого боя необходимо их держать заткнутыми (любым подручным материалом - соломой, травой, земляными мешками, листьями), а во время стрельбы (чтобы не просвечивали) - занавешенными сзади полотнищами палаток.Для ведения косоприцельной стрельбы либо для увеличения количества стрелков даже глубокие окопы, кроме ведения огня через бойницы, приспосабливались для стрельбы поверх козырька или бруствера – и снабжались ступеньками либо стремянками. Кроме того, стремянки и ступени были особенно важны при проведении контратак и гранатном бое.Для защиты от осколков при прямом попадании снаряда окоп делали зигзагообразным (то есть с углами или изломами – длина излома 12 - 16 шагов). Внутри долговременный окоп обшивали жердями либо плетнями.В целях предотвращения проникновения неприятельских солдат, ворвавшихся на позиции, по окопу, в специальных помещениях-нишах хранились деревянные переборки с колючей проволокой, земляные мешки, ежи, рогатки, рамы (предохраняли от ручных гранат) с гладкой проволочной сетью и т. д.Бруствер (насыпь спереди окопа) насыпался таким образом, чтобы бойцы, даже не целясь, а лишь положив винтовку в предусмотренное для нее место на бруствере, могли обстреливать ближайшие к позиции подступы. Т. к. германские снаряды давали большое количество осколков, русские наставления предписывали делать окопы более узкими (рекомендуемая ширина по дну – три четверти шага) и глубокими. Углубление профиля окопа следовало осуществлять за счет уменьшения бруствера – в тоже время это улучшало и маскировку.Между убежищами и боевой линией, а также к окопам для размещения резервов прокладывались ходы сообщения – зигзагообразные глубокие ровики, которые служили как для переброски подразделений и частей на передовую, так и для перемещения в тыл. Обращенная к противнику сторона хода сообщения прикрывалась насыпью.Блиндаж – самое мощное сооружение окопа. Блиндаж мог противостоять даже снарядам крупных калибров. Стандартно он рассчитывался на 15 - 25 человек, имел противоосколочные и противогазовые переборки, два выхода, и соединялся ходами сообщения с окопом. Обязательное требование – чтобы насыпь над блиндажом не превышала высоту насыпи бруствера окопа.В окопах имелись жилые помещения (землянки) и щели-убежища (земляные пещеры или «лисьи норы», рассчитанные на 10 - 12 человек). Поручик К. Попов отмечал, что во многих частях скопление офицеров в одной землянке было запрещено – во избежание массовой гибели командиров при попадании снаряда. Изнутри землянка обделывалась соломой, пол укладывался досками, устанавливались нары.Тщательно регламентировалась организация наблюдательных пунктов различного назначения, которые должны были выдерживать попадания тяжелых снарядов и снабжались перископами для ведения наблюдения и средствами телефонной связи.Чтобы убежище могло надежно защищать от тяжелых снарядов, требуемая толщина перекрытий - 3 ряда бревен («три наката», каждый ствол имел толщину 18 - 27 см) плюс 2,5-метровая земляная насыпь. Для наибольшей прочности в земляном верхнем слое делали каменную присыпку, вызывавшую преждевременный взрыв вражеского снаряда - ранее, чем последний проникал вглубь подушки. Для придания перекрытию пружинящих свойств поперек нижнего ряда бревен выкладывали фашины также 18-27 см толщины.Блокгауз представлял из себя прочный деревянный сруб, обсыпанный снаружи землей, с локтевым упором и оснащенный бойницами для стрельбы. Часто хорошо замаскированные люнеты и блокгаузы находились впереди позиции, соединяясь ходами сообщений с окопами. Оснащенные пулеметами и хорошо замаскированные, они являлись эффективными передовыми огневыми точками, защищавшими подступы к искусственным препятствиям. Многие блокгаузы располагали за окопами первой линии, в глубине обороны – для того чтобы их огонь был неожиданностью для прорвавшегося противника.Создавались закрытия для резервов – специальные рвы, служащие для скрытого сосредоточения подразделений. Закрытия предписывалось строить за обратными скатами высот, оборудуя их надежными ходами сообщения и по возможности делать их крытыми.Хода сообщений, предназначенные для накапливания войск, часто оборудовались специальными заграждениями и расширениями. Ширина обычного хода сообщения позволяла нести носилки с раненым, а устройство – позволить разместить военное имущество и предохранить от осыпания. По существовавшим нормативам 1 ход сообщения полагался на каждые 100 - 150 метров окопов. Ходы сообщений, также как окопы, выполнялись зигзагообразными либо змейкой и, по возможности, приспосабливались к обороне.Для удобства проведения контратак сооружались специальные переходы через окопы. А для проведения вылазок, поисков, для внезапных ударов в тыл и во фланг атакующим вражеским частям из закрытий для резервов и внутренних рвов окопов отводились лазы (крытые ходы сообщений) – они были хорошо замаскированы и выводили на нейтральную полосу, в мертвые пространства, к проволочному заграждению. При большом количестве таких лазов предоставлялась возможность активно преследовать противника, отсекать отступавших, препятствовать подходящим резервам.Часто ключом позиции служили закрытые укрепления – т. н. редуты. Редут - многоугольное сомкнутое оборонительное сооружение, гарнизон которого не превышал, как правило, одной роты. Редуты создавались, как правило, на командующих высотах, имели собственные искусственные препятствия и преграды и находились в тесной огневой взаимосвязи. Такая усиленная автономная оборонительная позиция на ключевом тактическом направлении была важным препятствием к прорыву обороны.Особое внимание обороняющегося обращалось на маскировку укреплений - ведь при демаскировке позиций их ждал град гранат, бомб, мин, и, конечно, артиллерийских снарядов противника.В позиционной войне нормативы плотности стрелковой обороны - до 3-х шагов на одного бойца. Такому разреженному строю способствовали общая сила укреплений, долговременность нахождения бойцов на позиции и повышенная (вследствие продуманной системы) эффективность огня.