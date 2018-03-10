В дебрях колючей проволоки. Ч.1
Какими были оборонительные позиции в позиционной войне?
Этот цикл статей – об особенностях оборонительных позиций Русского фронта Первой мировой. Мы сможем взглянуть на мощь позиционной обороны в 1915 – 1917 гг.
Как в маневренной, так и в позиционной войне войска наступают либо обороняются. Т. к. в позиционной войне стороны стоят друг против друга долгое время, оборонительное искусство в значительной мере трансформируется и совершенствуется.
Германцы натягивают колючую проволоку. Великая война в образах и картинах. Вып. 11. М., 1916.
В условиях «позиционного тупика» наступающему приходилось прорывать эшелонированную оборону противника.
Стандартная оборонительная позиция периода позиционной войны включала 2 - 3 укрепленные полосы, находившиеся друг от друга на 3 – 4-км расстоянии – чтобы неприятель не мог накрыть артогнем сразу все полосы. Каждая из полос включала в себя 2-3 линии окопов (дистанция между линиями 100 - 300 шагов). Соответственно каждая линия состояла из сплошного ряда окопов и фланкирующих (т. е. ведущих огонь вдоль фаса укрепления - во избежание мертвых пространств) друг друга узлов сопротивления или опорных пунктов, находящихся в 1-2 тыс. шагов друг от друга. Окопы были прикрыты проволочными заграждениями. Узлы сопротивления (опорные пункты) включали приспособленные к обороне деревни, кладбища, рощи и т. п. либо целую систему окопов. Стыки между опорными пунктами могли усиливаться (иногда непосредственно в линии окопов или позади нее) сомкнутыми полевыми укреплениями.
Укрепленные позиции русских войск при наличии трех стрелковых линий. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. Изд. штаба Особой армии, 1916.
К концу 1915 г. основные требования к обороне в условиях позиционной войны выглядели следующим образом. Сила обороны виделась: а) в хорошо организованном обстреле местности перед оборонительной позицией; б) в надежных убежищах; в) мощных заграждениях; г) в развитии оборонительной системы по фронту и в глубину; д) в создании благоприятных условий для маневра резервами. Укрепленная позиция должна была нейтрализовать важнейшее преимущество наступающего, освобождая обороняющегося от необходимости подчиняться инициативе своего активного противника. Кроме того, свойства местности играли на оборону, а сила сопротивления значительно увеличивалась. Будучи почти совершенно скрыт от взоров противника, обороняющийся встречал врага огнем из всех видов оружия на заранее пристрелянной местности.
Первая стрелковая линия. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. По указаниям и под редакцией командующего 5-й армией генерала от кавалерии Гурко.
Если оборонительная позиция держалась долго (яркий пример – двинский фронт с осени 1915 г. по весну 1918 г.), то в деле организации огня и совершенствования позиций обороняющийся мог добиваться выдающихся результатов – местность тщательно пристреливается пулеметным и артиллерийским огнем, каждая тактически ценная точка местности приобретает свою роль в оборонительной системе.
Наиболее важное значение придавалось высотам, господствующим над окружающей местностью, позициям, позволяющим поражать противника фланговым огнем, а также ключевым позициям – без которых оборона становилась невозможной. Они именовались опорными пунктами. Причем различались тактические и стратегические ключи позиций. Последние находились на пути отступления или подхода резервов обороняющегося. Утрата стратегического ключа влекла изоляцию и гибель обороняющейся части или подразделения. Если тактические и стратегические ключи совмещались в одном опорном пункте - он приобретал чрезвычайное значение.
По отношению к линии фронта позиции подразделялись на промежуточные (находящиеся на оборонительной линии) и фланговые. Первые служили для обороны против прямого (фронтального) наступления противника, вторые - для противодействия обходу или охвату фланга. Опорные пункты, находящиеся впереди позиции, назывались передовыми, находящееся внутри позиции - второлинейными (помогали обороняющемуся, оттесненному с фронта, держаться на внутреннем пространстве позиции), а в тылу - соответственно тыловыми (их предназначение - дать отпор неприятелю, занявшему главные позиции и впоследствии выбить его с них). Группа таких опорных пунктов, находившихся в огневой взаимосвязи, называлась узлом сопротивления.
Для лучшего прострела подступов к позиции местность перед окопами расчищалась на 1,5-2 км. Особое внимание уделялось нейтрализации мертвых пространств перед позициями.
Базовый элемент позиции - стрелковые окопы полного профиля. Такой окоп предназначался для стрельбы стоя, и оснащался бруствером, блиндажами («ровики с крышей из жердей, поверх которых насыпана земля») и внутренним рвом. Обстрел из окопа (без наличия мертвых пространств) по фронту составлял не меньше 200 шагов, а обзор – не меньше 1 тыс. шагов.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 87.
Окопы для стрельбы стоя и хода сообщений назывались траншеями, а окопы для стрельбы с колена или лежа - ложементами.
Окоп для стрельбы с колена.
Окоп для стрельбы стоя (со ступенями). Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.
Т. к. передний край обороны находился под пристальным вниманием со стороны вражеских огневых средств, на дистанции до 100 - 300 шагов за боевой линией сооружались специальные убежища – в них размещались свободные (не задействованные в передовых окопах) бойцы.
Великая война в образах и картинах. Вып. 5.
Полноценный окоп имел бойницы или козырьки (для защиты от шрапнельных пуль) и тыльные траверсы (траверс - забор, прикрывавший стрелков от разлета осколков и от продольного огня при фронтальном обстреле, состоявший из 2-х рядов досок или плетней). Бойницы защищали от пулеметных и винтовочных пуль (строились из мешков с землей, бревен дерна и т. д.; бойницы иногда заменялись на стрелковые щиты), а козырьки - от легких осколков и шрапнельных пуль (для этой цели использовались 2 - 2,5-дюймовые доски, присыпанные землей). Козырьки позволяли защитникам окопов вести стрелковый огонь продолжительное время на дальние дистанции – под постоянным артиллерийским огнем противника, прикрывающим наступление своей пехоты. Т. к. вражеская артиллерия вела косоприцельный огонь почти до полного приближения своей пехоты к русским окопам, значение козырьков трудно переоценить. Ведь при отсутствии козырьков русские пехотинцы могли вести огонь лишь после прекращения вражеского артиллерийского огня – а до этого момента бойцы были вынуждены отлеживаться на дне окопа или укрываться в убежищах.
Но козырьки и бойницы не могли защитить от прямого попадания снаряда (особенно крупного калибра), и, кроме того, демаскировали окопы. Наставления предписывали, что в целях маскировки, до начала огневого боя необходимо их держать заткнутыми (любым подручным материалом - соломой, травой, земляными мешками, листьями), а во время стрельбы (чтобы не просвечивали) - занавешенными сзади полотнищами палаток.
Для ведения косоприцельной стрельбы либо для увеличения количества стрелков даже глубокие окопы, кроме ведения огня через бойницы, приспосабливались для стрельбы поверх козырька или бруствера – и снабжались ступеньками либо стремянками. Кроме того, стремянки и ступени были особенно важны при проведении контратак и гранатном бое.
Для защиты от осколков при прямом попадании снаряда окоп делали зигзагообразным (то есть с углами или изломами – длина излома 12 - 16 шагов). Внутри долговременный окоп обшивали жердями либо плетнями.
В целях предотвращения проникновения неприятельских солдат, ворвавшихся на позиции, по окопу, в специальных помещениях-нишах хранились деревянные переборки с колючей проволокой, земляные мешки, ежи, рогатки, рамы (предохраняли от ручных гранат) с гладкой проволочной сетью и т. д.
Сооружение окопов.
Картины войны. М., 1917.
Бруствер (насыпь спереди окопа) насыпался таким образом, чтобы бойцы, даже не целясь, а лишь положив винтовку в предусмотренное для нее место на бруствере, могли обстреливать ближайшие к позиции подступы. Т. к. германские снаряды давали большое количество осколков, русские наставления предписывали делать окопы более узкими (рекомендуемая ширина по дну – три четверти шага) и глубокими. Углубление профиля окопа следовало осуществлять за счет уменьшения бруствера – в тоже время это улучшало и маскировку.
Бойницы из мешков с песком (план). Наставление по войсковому инженерному делу. Спб., 1910.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 87.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 75.
Между убежищами и боевой линией, а также к окопам для размещения резервов прокладывались ходы сообщения – зигзагообразные глубокие ровики, которые служили как для переброски подразделений и частей на передовую, так и для перемещения в тыл. Обращенная к противнику сторона хода сообщения прикрывалась насыпью.
Ход сообщения. Наставление по самоокапыванию.
Ход сообщения.
Ходы сообщения.
Блиндаж – самое мощное сооружение окопа. Блиндаж мог противостоять даже снарядам крупных калибров. Стандартно он рассчитывался на 15 - 25 человек, имел противоосколочные и противогазовые переборки, два выхода, и соединялся ходами сообщения с окопом. Обязательное требование – чтобы насыпь над блиндажом не превышала высоту насыпи бруствера окопа.
В окопах имелись жилые помещения (землянки) и щели-убежища (земляные пещеры или «лисьи норы», рассчитанные на 10 - 12 человек). Поручик К. Попов отмечал, что во многих частях скопление офицеров в одной землянке было запрещено – во избежание массовой гибели командиров при попадании снаряда. Изнутри землянка обделывалась соломой, пол укладывался досками, устанавливались нары.
Немецкие двухъярусные землянки.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 75.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 80
Тщательно регламентировалась организация наблюдательных пунктов различного назначения, которые должны были выдерживать попадания тяжелых снарядов и снабжались перископами для ведения наблюдения и средствами телефонной связи.
Наблюдательный пункт. Чертеж. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаба Верховного главнокомандующего, 1916.
Блиндажи.
Чтобы убежище могло надежно защищать от тяжелых снарядов, требуемая толщина перекрытий - 3 ряда бревен («три наката», каждый ствол имел толщину 18 - 27 см) плюс 2,5-метровая земляная насыпь. Для наибольшей прочности в земляном верхнем слое делали каменную присыпку, вызывавшую преждевременный взрыв вражеского снаряда - ранее, чем последний проникал вглубь подушки. Для придания перекрытию пружинящих свойств поперек нижнего ряда бревен выкладывали фашины также 18-27 см толщины.
Нива. № 45. 1916.
Летопись войны 1917. № 125.
Устройство убежища. Схема. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаб Верховного главнокомандующего.
Блокгауз представлял из себя прочный деревянный сруб, обсыпанный снаружи землей, с локтевым упором и оснащенный бойницами для стрельбы. Часто хорошо замаскированные люнеты и блокгаузы находились впереди позиции, соединяясь ходами сообщений с окопами. Оснащенные пулеметами и хорошо замаскированные, они являлись эффективными передовыми огневыми точками, защищавшими подступы к искусственным препятствиям. Многие блокгаузы располагали за окопами первой линии, в глубине обороны – для того чтобы их огонь был неожиданностью для прорвавшегося противника.
Блокгауз в системе обороны. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаба Верховного главнокомандующего.
Создавались закрытия для резервов – специальные рвы, служащие для скрытого сосредоточения подразделений. Закрытия предписывалось строить за обратными скатами высот, оборудуя их надежными ходами сообщения и по возможности делать их крытыми.
Хода сообщений, предназначенные для накапливания войск, часто оборудовались специальными заграждениями и расширениями. Ширина обычного хода сообщения позволяла нести носилки с раненым, а устройство – позволить разместить военное имущество и предохранить от осыпания. По существовавшим нормативам 1 ход сообщения полагался на каждые 100 - 150 метров окопов. Ходы сообщений, также как окопы, выполнялись зигзагообразными либо змейкой и, по возможности, приспосабливались к обороне.
Ход сообщения и блиндаж.
Для удобства проведения контратак сооружались специальные переходы через окопы. А для проведения вылазок, поисков, для внезапных ударов в тыл и во фланг атакующим вражеским частям из закрытий для резервов и внутренних рвов окопов отводились лазы (крытые ходы сообщений) – они были хорошо замаскированы и выводили на нейтральную полосу, в мертвые пространства, к проволочному заграждению. При большом количестве таких лазов предоставлялась возможность активно преследовать противника, отсекать отступавших, препятствовать подходящим резервам.
Закрытия для резервов. Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.
Часто ключом позиции служили закрытые укрепления – т. н. редуты. Редут - многоугольное сомкнутое оборонительное сооружение, гарнизон которого не превышал, как правило, одной роты. Редуты создавались, как правило, на командующих высотах, имели собственные искусственные препятствия и преграды и находились в тесной огневой взаимосвязи. Такая усиленная автономная оборонительная позиция на ключевом тактическом направлении была важным препятствием к прорыву обороны.
Полевое укрепление (редут). Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Особое внимание обороняющегося обращалось на маскировку укреплений - ведь при демаскировке позиций их ждал град гранат, бомб, мин, и, конечно, артиллерийских снарядов противника.
Наблюдение за противником.
У бойниц во время затишья.
В позиционной войне нормативы плотности стрелковой обороны - до 3-х шагов на одного бойца. Такому разреженному строю способствовали общая сила укреплений, долговременность нахождения бойцов на позиции и повышенная (вследствие продуманной системы) эффективность огня.
В окопе во время перестрелки.
Строительство окопов.
Ремонт окопов.
Строительство окопов с помощью экскаватора.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 89.
Этот цикл статей – об особенностях оборонительных позиций Русского фронта Первой мировой. Мы сможем взглянуть на мощь позиционной обороны в 1915 – 1917 гг.
Как в маневренной, так и в позиционной войне войска наступают либо обороняются. Т. к. в позиционной войне стороны стоят друг против друга долгое время, оборонительное искусство в значительной мере трансформируется и совершенствуется.
Германцы натягивают колючую проволоку. Великая война в образах и картинах. Вып. 11. М., 1916.
В условиях «позиционного тупика» наступающему приходилось прорывать эшелонированную оборону противника.
Стандартная оборонительная позиция периода позиционной войны включала 2 - 3 укрепленные полосы, находившиеся друг от друга на 3 – 4-км расстоянии – чтобы неприятель не мог накрыть артогнем сразу все полосы. Каждая из полос включала в себя 2-3 линии окопов (дистанция между линиями 100 - 300 шагов). Соответственно каждая линия состояла из сплошного ряда окопов и фланкирующих (т. е. ведущих огонь вдоль фаса укрепления - во избежание мертвых пространств) друг друга узлов сопротивления или опорных пунктов, находящихся в 1-2 тыс. шагов друг от друга. Окопы были прикрыты проволочными заграждениями. Узлы сопротивления (опорные пункты) включали приспособленные к обороне деревни, кладбища, рощи и т. п. либо целую систему окопов. Стыки между опорными пунктами могли усиливаться (иногда непосредственно в линии окопов или позади нее) сомкнутыми полевыми укреплениями.
Укрепленные позиции русских войск при наличии трех стрелковых линий. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. Изд. штаба Особой армии, 1916.
К концу 1915 г. основные требования к обороне в условиях позиционной войны выглядели следующим образом. Сила обороны виделась: а) в хорошо организованном обстреле местности перед оборонительной позицией; б) в надежных убежищах; в) мощных заграждениях; г) в развитии оборонительной системы по фронту и в глубину; д) в создании благоприятных условий для маневра резервами. Укрепленная позиция должна была нейтрализовать важнейшее преимущество наступающего, освобождая обороняющегося от необходимости подчиняться инициативе своего активного противника. Кроме того, свойства местности играли на оборону, а сила сопротивления значительно увеличивалась. Будучи почти совершенно скрыт от взоров противника, обороняющийся встречал врага огнем из всех видов оружия на заранее пристрелянной местности.
Первая стрелковая линия. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. По указаниям и под редакцией командующего 5-й армией генерала от кавалерии Гурко.
Если оборонительная позиция держалась долго (яркий пример – двинский фронт с осени 1915 г. по весну 1918 г.), то в деле организации огня и совершенствования позиций обороняющийся мог добиваться выдающихся результатов – местность тщательно пристреливается пулеметным и артиллерийским огнем, каждая тактически ценная точка местности приобретает свою роль в оборонительной системе.
Наиболее важное значение придавалось высотам, господствующим над окружающей местностью, позициям, позволяющим поражать противника фланговым огнем, а также ключевым позициям – без которых оборона становилась невозможной. Они именовались опорными пунктами. Причем различались тактические и стратегические ключи позиций. Последние находились на пути отступления или подхода резервов обороняющегося. Утрата стратегического ключа влекла изоляцию и гибель обороняющейся части или подразделения. Если тактические и стратегические ключи совмещались в одном опорном пункте - он приобретал чрезвычайное значение.
По отношению к линии фронта позиции подразделялись на промежуточные (находящиеся на оборонительной линии) и фланговые. Первые служили для обороны против прямого (фронтального) наступления противника, вторые - для противодействия обходу или охвату фланга. Опорные пункты, находящиеся впереди позиции, назывались передовыми, находящееся внутри позиции - второлинейными (помогали обороняющемуся, оттесненному с фронта, держаться на внутреннем пространстве позиции), а в тылу - соответственно тыловыми (их предназначение - дать отпор неприятелю, занявшему главные позиции и впоследствии выбить его с них). Группа таких опорных пунктов, находившихся в огневой взаимосвязи, называлась узлом сопротивления.
Для лучшего прострела подступов к позиции местность перед окопами расчищалась на 1,5-2 км. Особое внимание уделялось нейтрализации мертвых пространств перед позициями.
Базовый элемент позиции - стрелковые окопы полного профиля. Такой окоп предназначался для стрельбы стоя, и оснащался бруствером, блиндажами («ровики с крышей из жердей, поверх которых насыпана земля») и внутренним рвом. Обстрел из окопа (без наличия мертвых пространств) по фронту составлял не меньше 200 шагов, а обзор – не меньше 1 тыс. шагов.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 87.
Окопы для стрельбы стоя и хода сообщений назывались траншеями, а окопы для стрельбы с колена или лежа - ложементами.
Окоп для стрельбы с колена.
Окоп для стрельбы стоя (со ступенями). Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.
Т. к. передний край обороны находился под пристальным вниманием со стороны вражеских огневых средств, на дистанции до 100 - 300 шагов за боевой линией сооружались специальные убежища – в них размещались свободные (не задействованные в передовых окопах) бойцы.
Великая война в образах и картинах. Вып. 5.
Полноценный окоп имел бойницы или козырьки (для защиты от шрапнельных пуль) и тыльные траверсы (траверс - забор, прикрывавший стрелков от разлета осколков и от продольного огня при фронтальном обстреле, состоявший из 2-х рядов досок или плетней). Бойницы защищали от пулеметных и винтовочных пуль (строились из мешков с землей, бревен дерна и т. д.; бойницы иногда заменялись на стрелковые щиты), а козырьки - от легких осколков и шрапнельных пуль (для этой цели использовались 2 - 2,5-дюймовые доски, присыпанные землей). Козырьки позволяли защитникам окопов вести стрелковый огонь продолжительное время на дальние дистанции – под постоянным артиллерийским огнем противника, прикрывающим наступление своей пехоты. Т. к. вражеская артиллерия вела косоприцельный огонь почти до полного приближения своей пехоты к русским окопам, значение козырьков трудно переоценить. Ведь при отсутствии козырьков русские пехотинцы могли вести огонь лишь после прекращения вражеского артиллерийского огня – а до этого момента бойцы были вынуждены отлеживаться на дне окопа или укрываться в убежищах.
Но козырьки и бойницы не могли защитить от прямого попадания снаряда (особенно крупного калибра), и, кроме того, демаскировали окопы. Наставления предписывали, что в целях маскировки, до начала огневого боя необходимо их держать заткнутыми (любым подручным материалом - соломой, травой, земляными мешками, листьями), а во время стрельбы (чтобы не просвечивали) - занавешенными сзади полотнищами палаток.
Для ведения косоприцельной стрельбы либо для увеличения количества стрелков даже глубокие окопы, кроме ведения огня через бойницы, приспосабливались для стрельбы поверх козырька или бруствера – и снабжались ступеньками либо стремянками. Кроме того, стремянки и ступени были особенно важны при проведении контратак и гранатном бое.
Для защиты от осколков при прямом попадании снаряда окоп делали зигзагообразным (то есть с углами или изломами – длина излома 12 - 16 шагов). Внутри долговременный окоп обшивали жердями либо плетнями.
В целях предотвращения проникновения неприятельских солдат, ворвавшихся на позиции, по окопу, в специальных помещениях-нишах хранились деревянные переборки с колючей проволокой, земляные мешки, ежи, рогатки, рамы (предохраняли от ручных гранат) с гладкой проволочной сетью и т. д.
Сооружение окопов.
Картины войны. М., 1917.
Бруствер (насыпь спереди окопа) насыпался таким образом, чтобы бойцы, даже не целясь, а лишь положив винтовку в предусмотренное для нее место на бруствере, могли обстреливать ближайшие к позиции подступы. Т. к. германские снаряды давали большое количество осколков, русские наставления предписывали делать окопы более узкими (рекомендуемая ширина по дну – три четверти шага) и глубокими. Углубление профиля окопа следовало осуществлять за счет уменьшения бруствера – в тоже время это улучшало и маскировку.
Бойницы из мешков с песком (план). Наставление по войсковому инженерному делу. Спб., 1910.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 87.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 75.
Между убежищами и боевой линией, а также к окопам для размещения резервов прокладывались ходы сообщения – зигзагообразные глубокие ровики, которые служили как для переброски подразделений и частей на передовую, так и для перемещения в тыл. Обращенная к противнику сторона хода сообщения прикрывалась насыпью.
Ход сообщения. Наставление по самоокапыванию.
Ход сообщения.
Ходы сообщения.
Блиндаж – самое мощное сооружение окопа. Блиндаж мог противостоять даже снарядам крупных калибров. Стандартно он рассчитывался на 15 - 25 человек, имел противоосколочные и противогазовые переборки, два выхода, и соединялся ходами сообщения с окопом. Обязательное требование – чтобы насыпь над блиндажом не превышала высоту насыпи бруствера окопа.
В окопах имелись жилые помещения (землянки) и щели-убежища (земляные пещеры или «лисьи норы», рассчитанные на 10 - 12 человек). Поручик К. Попов отмечал, что во многих частях скопление офицеров в одной землянке было запрещено – во избежание массовой гибели командиров при попадании снаряда. Изнутри землянка обделывалась соломой, пол укладывался досками, устанавливались нары.
Немецкие двухъярусные землянки.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 75.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 80
Тщательно регламентировалась организация наблюдательных пунктов различного назначения, которые должны были выдерживать попадания тяжелых снарядов и снабжались перископами для ведения наблюдения и средствами телефонной связи.
Наблюдательный пункт. Чертеж. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаба Верховного главнокомандующего, 1916.
Блиндажи.
Чтобы убежище могло надежно защищать от тяжелых снарядов, требуемая толщина перекрытий - 3 ряда бревен («три наката», каждый ствол имел толщину 18 - 27 см) плюс 2,5-метровая земляная насыпь. Для наибольшей прочности в земляном верхнем слое делали каменную присыпку, вызывавшую преждевременный взрыв вражеского снаряда - ранее, чем последний проникал вглубь подушки. Для придания перекрытию пружинящих свойств поперек нижнего ряда бревен выкладывали фашины также 18-27 см толщины.
Нива. № 45. 1916.
Летопись войны 1917. № 125.
Устройство убежища. Схема. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаб Верховного главнокомандующего.
Блокгауз представлял из себя прочный деревянный сруб, обсыпанный снаружи землей, с локтевым упором и оснащенный бойницами для стрельбы. Часто хорошо замаскированные люнеты и блокгаузы находились впереди позиции, соединяясь ходами сообщений с окопами. Оснащенные пулеметами и хорошо замаскированные, они являлись эффективными передовыми огневыми точками, защищавшими подступы к искусственным препятствиям. Многие блокгаузы располагали за окопами первой линии, в глубине обороны – для того чтобы их огонь был неожиданностью для прорвавшегося противника.
Блокгауз в системе обороны. Указания по укреплению позиций. Изд. Штаба Верховного главнокомандующего.
Создавались закрытия для резервов – специальные рвы, служащие для скрытого сосредоточения подразделений. Закрытия предписывалось строить за обратными скатами высот, оборудуя их надежными ходами сообщения и по возможности делать их крытыми.
Хода сообщений, предназначенные для накапливания войск, часто оборудовались специальными заграждениями и расширениями. Ширина обычного хода сообщения позволяла нести носилки с раненым, а устройство – позволить разместить военное имущество и предохранить от осыпания. По существовавшим нормативам 1 ход сообщения полагался на каждые 100 - 150 метров окопов. Ходы сообщений, также как окопы, выполнялись зигзагообразными либо змейкой и, по возможности, приспосабливались к обороне.
Ход сообщения и блиндаж.
Для удобства проведения контратак сооружались специальные переходы через окопы. А для проведения вылазок, поисков, для внезапных ударов в тыл и во фланг атакующим вражеским частям из закрытий для резервов и внутренних рвов окопов отводились лазы (крытые ходы сообщений) – они были хорошо замаскированы и выводили на нейтральную полосу, в мертвые пространства, к проволочному заграждению. При большом количестве таких лазов предоставлялась возможность активно преследовать противника, отсекать отступавших, препятствовать подходящим резервам.
Закрытия для резервов. Наставление по самоокапыванию пехоты. Спб., 1909.
Часто ключом позиции служили закрытые укрепления – т. н. редуты. Редут - многоугольное сомкнутое оборонительное сооружение, гарнизон которого не превышал, как правило, одной роты. Редуты создавались, как правило, на командующих высотах, имели собственные искусственные препятствия и преграды и находились в тесной огневой взаимосвязи. Такая усиленная автономная оборонительная позиция на ключевом тактическом направлении была важным препятствием к прорыву обороны.
Полевое укрепление (редут). Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Особое внимание обороняющегося обращалось на маскировку укреплений - ведь при демаскировке позиций их ждал град гранат, бомб, мин, и, конечно, артиллерийских снарядов противника.
Наблюдение за противником.
У бойниц во время затишья.
В позиционной войне нормативы плотности стрелковой обороны - до 3-х шагов на одного бойца. Такому разреженному строю способствовали общая сила укреплений, долговременность нахождения бойцов на позиции и повышенная (вследствие продуманной системы) эффективность огня.
В окопе во время перестрелки.
Строительство окопов.
Ремонт окопов.
Строительство окопов с помощью экскаватора.
Летопись войны 1914 - 15 - 16 гг. № 89.
Автор: Олейников Алексей
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