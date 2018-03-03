07:48 04 марта
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Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, сообщает сайт госкорпорации

Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса


Документ предполагает взаимодействие в российском проекте по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.


Кроме того, они договорились создать совместный центр данных по лунным проектам и дальнему космосу, к которому при необходимости будут привлекать научные и промышленные компании из обеих стран.

Это не первая российско-китайская договоренность по космосу. В декабре прошлого года вступило в силу соглашение о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством по исследованию космоса и созданию средств выведения и наземной космической инфраструктуры.
Кроме того, в ноябре "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://glob-news.ru/
67

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Комментарии 102

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  1. ul_vitalii Вчера, 18:44
    Это можно, а американцев побоку. smile
    ul_vitalii
    1. Svarog Вчера, 18:46
      Цитата: ul_vitalii
      Это можно, а американцев побоку. smile

      Батут? laughing
      Svarog
      1. Тралл Вчера, 18:50
        Был "Союз-Апполон", а будет "Союз-Хон Гиль Дон" smile
        Тралл
        1. ul_vitalii Вчера, 18:59
          Цитата: Тралл
          Был "Союз-Апполон", а будет "Союз-Хон Гиль Дон" smile

          Блин, на сигаретной пачке тяжело разместить сие название laughing
          ul_vitalii
          1. Тралл Вчера, 19:03
            Да там пара иероглифов всего smile
            Тралл
            1. ul_vitalii Вчера, 19:34
              Цитата: Тралл
              Да там пара иероглифов всего smile
              Логично, ответом удовлетворён laughing
              ul_vitalii
          2. iliitchitch Вчера, 19:32
            Цитата: ul_vitalii
            Блин, на сигаретной пачке тяжело разместить сие название

            laughing Зависит от калибра сигареты , не всегда ж 7.62мм курить .
            iliitchitch
            1. Partyzan Вчера, 19:55
              Цитата: iliitchitch
              Зависит от калибра сигареты , не всегда ж 7.62мм курить .

              я предпочитаю 12,7
              Partyzan
        2. Seaman77 Вчера, 19:19
          Цитата: Тралл
          Был "Союз-Апполон", а будет "Союз-Хон Гиль Дон" smile

          Хон Гиль Дон - кореец... feel
          Seaman77
          1. Partyzan Вчера, 19:56
            Цитата: Seaman77
            Хон Гиль Дон - кореец...

            зачислить штатным переводчиком сайта ВО good
            Partyzan
        3. standan Вчера, 21:29
          Хон Гиль Дон - кореец
          standan
        4. Orionvit Вчера, 22:39
          Цитата: Тралл
          Хон Гиль Дон

          Вообще то, названный вами персонаж, был народным персонажем Корейцев. Впрочем, какая разница, всё равно летал не высоко и не далеко. laughing
          Orionvit
      2. Partyzan Вчера, 19:53
        Цитата: Svarog
        Батут?

        вам по этому вопросу к ваду, не трольте, а то вручу медаль
        Partyzan
      3. sabakina Вчера, 20:39
        Цитата: Svarog
        Цитата: ul_vitalii
        Это можно, а американцев побоку. smile

        Батут? laughing

        Владимир, при чём ту батут? Они будут в шоке, что их лунный ровер не обнаружат на Луне! Хотя, думая, отмажутся, сказав, что лунный ровер угнали лунетяне! laughing
        sabakina
        1. a.sirin Вчера, 22:18
          Надо почитать Вас после находки ровера и всего остального.
          a.sirin
          1. Jerk Вчера, 23:16
            Первым высадят хохлов - чисто по приколу - а не передохнут ли? После них на Луне - ни ровера, ни пыли...
            Jerk
    2. Alex-a832 Вчера, 18:48
      Цитата: ul_vitalii
      Это можно, а американцев побоку. smile

      Это точно! Матрасных "спасителей мира" близко к таким технологиям подпускать нельзя. Пусть в мечтах летают и в голливудских сказках.
      Alex-a832
      1. СРЦ П-15 Вчера, 18:50
        Матрасникам срочно нужно лететь на Луну и "прибраться" там к встрече гостей! laughing
        СРЦ П-15
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:00
          СРЦ П-15 hi
          Матрасникам срочно нужно лететь на Луну и "прибраться" там к встрече гостей!
          Вот ,вот и я это хотел сказать.И наследить то нужно.А то как-то не ловко может получиться. feelНу или деньгами взять.Чтобы места с их посадками не посещать. bully
          Наблюдатель2014
        2. iliitchitch Вчера, 19:40
          Цитата: СРЦ П-15
          Матрасникам срочно нужно лететь на Луну и "прибраться" там к встрече гостей!

          Там прибирать-то есть что ? Разве что в павильонах голливудских . Но илон маск их спасёт , и мир заодно , и ступень опять вернёт . Хотя зачем он это пытается сделать - не понимаю . Какой кретин согласится лететь на б\у-шной ступени ?
          iliitchitch
          1. dauria Вчера, 20:49
            Там прибирать-то есть что ? Разве что в павильонах голливудских

            Понимаю, что куча народу и у Исуса паспорт потребуют. laughing Так что скорей всего таким бестолково что-то доказывать . Нормальным - глядите. В 2009 году НАСА вывело на окололунную орбиту Лунный орбитальный зонд (Lunar Reconnaissance Orbiter) для картографирования поверхности нашего спутника. Там есть практически ВСЕ аппараты - наши, китайские, американские с 66-го года по 2010.

            https://fishki.net/1969646-foto-mest-posadok-zemn
            yh-apparatov-na-lune.html
            dauria
            1. iliitchitch Сегодня, 01:09
              Цитата: dauria
              Там есть практически ВСЕ аппараты - наши, китайские, американские с 66-го года по 2010.

              Да видел уже , верю . Но вот чтобы 6 раз на консервных банках тудым-сюдым слетать , тут уж извините , я , как тов.Станиславский - не верю ! Разок , может два - вполне вероятно , и без везения не обошлось . Далее павильонные съёмки .
              Пусть в той насе сначала с фотошопом работать научатся - невадских сусликов со "снимков марсоходов" убирать , для начала .
              Вот такие вот прогоны и нивелируют все достижения НАСА , которые есть , тут не поспоришь . Раз пёрнут , а белого шума на всю Галактику .
              iliitchitch
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 01:46
                iliitchitch
                Раз пёрнут , а белого шума на всю Галактику .
                wassat laughing
                Но вот чтобы 6 раз на консервных банках тудым-сюдым слетать
                laughing bully
                Наблюдатель2014
    3. adma Вчера, 19:02
      Китай не та страна, на которую можно в чём-то твёрдо рассчитывать.
      adma
      1. Seaman77 Вчера, 19:23
        Цитата: adma
        Китай не та страна, на которую можно в чём-то твёрдо рассчитывать.

        Назовите ту страну, на которую можно в чем-то твёрдо рассчитывать.
        Seaman77
        1. iliitchitch Вчера, 20:50
          Цитата: Seaman77
          Назовите ту страну, на которую можно в чем-то твёрдо рассчитывать.

          Куба .
          iliitchitch
          1. karish Вчера, 20:55
            Цитата: iliitchitch
            Цитата: Seaman77
            Назовите ту страну, на которую можно в чем-то твёрдо рассчитывать.

            Куба .

            100% . на Кубу можно рассчитывать только в одном --- что она возьмёт деньги и не вернёт laughing
            karish
            1. Seaman77 Вчера, 21:22
              Цитата: karish
              100% . на Кубу можно рассчитывать только в одном --- что она возьмёт

              Ну, если говорить о тамошних мулатках , то соглашусь с ильичем. На Кубу можно рассчитывать ТВЕРДО. wink
              Seaman77
            2. iliitchitch Сегодня, 01:35
              Цитата: karish
              100% . на Кубу можно рассчитывать только в одном --- что она возьмёт деньги и не вернёт

              Весело-то Вам как , а ? Кубинцы нас никогда не подводили . И чего , много кушали при этом ? Да вполне по пайку , "дай-дай , и побольше" Фидель никогда не говорил . В отличие от некоторых мартышек африканских и проч.товарищей с хавалкой загребущей .
              iliitchitch
      2. Partyzan Вчера, 19:58
        Цитата: adma
        Китай не та страна, на которую можно в чём-то твёрдо рассчитывать.

        скажите вы будете думать о своей семье - или о голодающих детях африки, только честно
        Partyzan
    4. сибиралт Вчера, 19:12
      Ага. Может китайцы там нефть найдут и трубопровод к себе протянут. winked
      сибиралт
      1. Partyzan Вчера, 19:59
        Цитата: сибиралт
        Ага. Может китайцы там нефть найдут и трубопровод к себе протянут. winked

        не надо, пусть наш используют, и нам платят
        Partyzan
      2. iliitchitch Вчера, 20:51
        Цитата: сибиралт
        Ага. Может китайцы там нефть найдут и трубопровод к себе протянут.

        Миллер уже в курсе , несомненно .
        iliitchitch
    5. Маз Вчера, 19:22
      Правильно! Движок ядерный можно и в космосе на космический корабль поставить та и не один! А на Луне станцию открыть! Найти Луноход и Памятник Луноходу поставить. С Луны вся Земля как на ладони! На Марс полетим! На Юпитер! До Сатурна! Красота! Мечта всего человечества!
      Думаю оно не просто так. Уже мабуть шось построили. Ждём сюрпризов! Даёшь ЛУНУ!
      Маз
      1. sabakina Вчера, 20:43
        Маз, пока мы не прекратим убивать самих себя, нас никуда из песочницы не выпустят.
        sabakina
        1. iliitchitch Вчера, 20:56
          Цитата: sabakina
          Маз, пока мы не прекратим убивать самих себя, нас никуда из песочницы не выпустят.

          Ну , луна-то ещё в пределах песочницы . А нам пока бы в горах Бырранга покопаться , да на плато Путорана . Ой , чего найти можно ... А тут бестолковым полосатым оленям объясняем , где их место .
          iliitchitch
      2. Orionvit Вчера, 22:43
        Цитата: Маз
        Даёшь ЛУНУ!

        Может действительно, хоть кто то до луны доберётся, заодно и посмотрим, как американцы изворачиваться будут. laughing
        Orionvit
    6. Вольнопёр Вчера, 20:28
      Цитата: ul_vitalii
      Это можно, а американцев побоку. smile


      recourse Как побоку???! Вы же обещали
      Но вскорости мы на Луну полетим, –
      И что нам с Америкой драться:
      Левую – нам, правую – им.
      А остальное – китайцам.
      Песня Владимира Высоцкого
      О китайской проблеме ( Есть на земле предостаточно рас…)
      1965

      laughing
      Вольнопёр
  2. Svarog Вчера, 18:44
    С Китаем уже столько соглашений по намереньям подписано, но почему то реализации нет. Долю в Роснефти и то отказались покупать..
    Svarog
    1. ul_vitalii Вчера, 18:46
      smile Общение ни о чём, тоже не помешает.
      ul_vitalii
      1. Svarog Вчера, 18:56
        Цитата: ul_vitalii
        smile Общение ни о чём, тоже не помешает.

        Так то да, семки хоть у нас пусть покупают.. на лавке погрызть и помечтать о проектах совместных .. а если серьезно, то хотелось бы причину понимать.. Учитывая происходящее в мире, Китай бы должен в нашем лице друга видеть и партнера.. а для этого не только балаболить нужно, но и подтверждать слова действием.. В общем мне позиция Китая не понятна, а потому с сомнением отношусь ко всем совместным проектам и не только...
        Svarog
        1. ul_vitalii Вчера, 19:07
          Полностью согласен. smile
          ul_vitalii
        2. Partyzan Вчера, 20:06
          Цитата: Svarog
          Так то да, семки хоть у нас пусть покупают.. на лавке погрызть и помечтать о проектах совместных

          а сколько магазинов открыли и не только с семками? вы не задумывались, санкции - да, агропром восстанавливается, но почему не так дорого? хороший продукт, наши товарисци, очень хорошо покупают
          Partyzan
  3. предки с Дона Вчера, 18:46
    Докажут, что не было американцев на Луне !
    предки с Дона
    1. Ronald Reagan Вчера, 19:16
      И то, что Земля плоская! hi
      Ronald Reagan
      1. dison Вчера, 21:07
        И то, что Земля плоская!

        За плоский юмор, плоский минус. smile
        dison
  4. Ураган70 Вчера, 18:48
    Да что такое то! Черная неделя у матрасии и мировых сионистов! То Путин что то приоткрыл, то генералы наши что то буркнут грозно, то Газпром на Окраину наезжает, а тут теперь еще и это????? Трамп закупит в РФ весь пустырник... Вперед Россия!!!
    Ураган70
    1. вадим dok Вчера, 19:20
      Конечно,черная !389 кг кокаина лишились!Бяда!
      вадим dok
    2. iliitchitch Вчера, 23:46
      Цитата: Ураган70
      Трамп закупит в РФ весь пустырник... Вперед Россия!!!

      Фиг ему , а не пустырник . Боярышник из Иркутска . Там у местных ментов его ещё полно .
      iliitchitch
  5. Denis Obukhov Вчера, 18:48
    .. что означает им нужно стырить наши технологии
    Denis Obukhov
    1. Юрий Я. Сегодня, 00:28
      Отчасти да. Но и нам перекрывают к каким то. Китай тоже уже что то имеет, и не только наши. И вообще космос дорог. А надо. Даже в политике. В складчину проще.
      Юрий Я.
  6. Бензорез Вчера, 18:50
    Таки будем Луну изучать. Ну добре. Раз надо изучить-значит изучим. Партия сказала-надо, комсомол ответил-есть!
    Бензорез
    1. Partyzan Вчера, 20:07
      Цитата: Бензорез
      Партия сказала-надо, комсомол ответил-есть!

      а ваше мнение по этому поводу?
      Partyzan
  7. Denis Obukhov Вчера, 18:50
    По моему Китай собирается окончательно осваивать Сибирь и Дальний Восток,а что собирается осваивать Россия с такой властью я не знаю,разве что новые оффшоры типа Мальты!
    Не пора ли обратить внимание правительству на то, что вокруг них тоже есть жизнь, и порой тяжелая, не лучше ли повернуться наконец лицом к людям, а не к мифическим космическим просторам?
    Denis Obukhov
    1. с-т Petrov Вчера, 18:56
      Россия с такой властью я не знаю,разве что новые оффшоры типа Мальты!


      переезжай на украину, это Россия с другой властью и немного таким менталитетом как у тебя. душа требует. душе должны.

      Не пора ли обратить внимание правительству на то, что вокруг них тоже есть жизнь, и порой тяжелая, не лучше ли повернуться наконец лицом к людям, а не к мифическим космическим просторам?


      твоя пятая точка прикрыта ядерным зонтом, гиперзвуковым как выяснилось, тебе дают тепло в квартиру и сайт с вакансиями.

      У тебя есть две руки. Может даже дети. Может даже внуки. У тебя есть 6 рук и умная голова. В чем проблема?

      с-т Petrov
      1. Seaman77 Вчера, 19:32
        Цитата: с-т Petrov
        переезжай на украину, это Россия с другой властью и немного таким менталитетом

        Вам для информации о власти и к ней приближенным. Вам конечно это не поможет ...
        Как говорит народная мудрость : хоть .... в глаза, все божья роса.
        Российский бизнесмен Олег Дерипаска купил гражданство Кипра

        https://news.mail.ru/society/32736215/?frommail=1
        Seaman77
        1. iliitchitch Сегодня, 00:16
          Цитата: Seaman77
          Вам для информации о власти и к ней приближенным. Вам конечно это не поможет ...
          Как говорит народная мудрость : хоть .... в глаза, все божья роса.
          Российский бизнесмен Олег Дерипаска купил гражданство Кипра

          И чего ? И вот , нафиг , чего ? Ну , купил российский бизнесмен дерипаска (lol,чёрт, среди али гархов есть хоть один русский?А ,потанин,да) гражданство кипра . Кто хочет работать в России , украв предварительно , тот оплачивает украденное . Вот вексельберг , например , яйцо Фаберже домой вернул , потому как выбор небогат был - или Фаберже , или оба его фаберже , абрамович Сочи проплатил частично , опять же , и на футбольные школы шмаляет - только в путь . А если кто-то против , то можно и в лондоне повеситься на любимом шарфике , из трёх штатных пистолетов застрелившись предварительно , ну это уж я так , образно .
          Ну никак дерипаску Кипр не спасёт . Может , человеку просто Кипр нравится , что в этом плохого ? wassat
          iliitchitch
          1. zhekazs Сегодня, 04:49
            Цитата: iliitchitch
            Может , человеку просто Кипр нравится , что в этом плохого ?

            Дерипаска. Гражданство на Кипре... #Кипрнаш? laughing
            Ну и Путин... А и правда чего с этими оффшорами бороться, проще олигархов натравить, чтобы скупили их на корню... А что, чем не выход? Не можешь влиять на процесс - возглавь его.. И ведь как-то и не слыхать было особо про "наше достояние" последние пару лет точно, видимо, проходили Курс Молодого Бойца. Вот такой вот, хе - хе (© Михан), экономический спезназ из резерва Верховного.
            zhekazs
  8. котовский Вчера, 18:52
    мониторинг космического мусора
    Это о полосатых что ли?.. laughing
    котовский
  9. Симон Вчера, 19:10
    Цитата: ul_vitalii
    Это можно, а американцев побоку. smile

    А на кой нам американцы нужны! Китайцы рядом и с ними договорится легче. tongue laughing
    Симон
  10. кедр Вчера, 19:13
    Пошёл седьмой десяток с момента начала космической эры человечества. Начало ему положили мы. Без нас или с нами, но земляне будут и дальше осваивать Солнечную систему. Так что лучше не бросать это великое дело, несмотря на тернии этого беЗконечного пути...
    "Через тернии к звёздам".
    кедр
  11. Симон Вчера, 19:14
    Цитата: Denis Obukhov
    По моему Китай собирается окончательно осваивать Сибирь и Дальний Восток,а что собирается осваивать Россия с такой властью я не знаю,разве что новые оффшоры типа Мальты!
    Не пора ли обратить внимание правительству на то, что вокруг них тоже есть жизнь, и порой тяжелая, не лучше ли повернуться наконец лицом к людям, а не к мифическим космическим просторам?

    По моему, дорогой друг, ты не то чешешь, тут ничего о Сибири не говорится, а говорится об освоении Луны.
    Симон
  12. Симон Вчера, 19:17
    Цитата: Бензорез
    Таки будем Луну изучать. Ну добре. Раз надо изучить-значит изучим. Партия сказала-надо, комсомол ответил-есть!

    Жалко однако, что партии уже ничего не надо, кроме власти и денег, а комсомола уже совсем нет! request
    Симон
  13. Симон Вчера, 19:19
    Цитата: СРЦ П-15
    Матрасникам срочно нужно лететь на Луну и "прибраться" там к встрече гостей! laughing

    Конечно! Следы, которых нет, нужно на ставить. wink laughing
    Симон
  14. san4es Вчера, 19:24
    ...запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" в 2022 году и китайской миссии посадки в область южного полюса Луны, запланированной на 2023 год.

    ...В декабре 2013 года успешно прилунившийся "нефритовый заяц" передал снимки с места прибытия. А они возродили утихнувшие было споры о том, какого цвета Луна?
    san4es
    1. Вадим237 Вчера, 20:10
      "Какого цвета Луна". Серо - бурая.
      Вадим237
    2. dauria Вчера, 20:13
      А они возродили утихнувшие было споры о том, какого цвета Луна?


      Всё доказательства афёры ищете ? laughing Да, докатились.
      А насчет цвета - спектр солнечного цвета на Земле и на Луне разный. И цвет одной и той же вещи будет отличаться. А уж на фотопленке и ПЗС-матрице тем более. Спектрозональных снимков американцы не делали, если и подмухлевали потом по глупости "для эффекта"( наши кстати тоже кое-что снимали "потом" , а не в реальном времени ) - так это самого полёта не отменяет. Впрочем, что это я ? Всё равно не доказать вам . Нравится - обманывайтесь сами.
      dauria
  15. Симон Вчера, 19:31
    Цитата: Ураган70
    Да что такое то! Черная неделя у матрасии и мировых сионистов! То Путин что то приоткрыл, то генералы наши что то буркнут грозно, то Газпром на Окраину наезжает, а тут теперь еще и это????? Трамп закупит в РФ весь пустырник... Вперед Россия!!!

    Когда?! Не уж то я не успел?! Нужно быстрей наш пустырник сбагрить американцам. Пускай свою психику восстанавливаю! wink laughing
    Симон
  16. ML-334 Вчера, 19:32
    Раскатали губёшку на недра что ли?Остыньте!У нас нет технологий ещё,да к тому же ещё и припозднились-разрабатываются недра планет-но не нами,не нашим Миром.
    ML-334
  17. Балу Вчера, 19:34
    Цитата: ul_vitalii
    "Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов


    ul_vitalii Сегодня, 18:44 Новый
    Это можно, а американцев побоку

    И это правильно. Нечего амерзам на Луне делать, негров туда переселят и начнут там навязывать свою дерьмократию. Луна наш, а китайцы наши партнеры.
    Хорошо, что среди задач-космический мусор. Возможно когда-нибудь создадут наконец что-то вроде станции по переработке космического мусора. Возможно пора задуматься и о станции по защите Земли от космических объектов типа астероидов и т.п.
    Балу
  18. AwaZ Вчера, 19:39
    Все же я не понимаю в чем причина то привлечения китайцев или кого то другого ? Денег что ли нет ? Дак , тогда придется делиться с китайцами тем что наработано прошлыми поколениями, придется отдавать технологии. У китайцев то поучиться особо нечему , все у них на наших же технологиях построено .
    Хуже того , могут перенести всё производство в Китай и окончательно уничтожить российские космические технологии, которые и так уже начинают давать сбои..
    AwaZ
    1. voyaka uh Сегодня, 02:37
      "в чем причина то привлечения китайцев или кого то другого ? Денег что ли нет ?"////

      Абсолютно верно. Именно так.
      voyaka uh
    2. zhekazs Сегодня, 05:11
      Вполне может оказаться так, что решили кое-что из уже устаревшего для нас подкинуть за деньги китайцам и через несколько лет, за эти деньги, у нас появится что-то, но уже на ступень выше. Вспомните индус-деньги в наш ВПК, да и не только их, выжили и результат есть. Жаль только, что не всегда у нас хватает характера довести наши разработки до массового, в глобальном смысле, "железа". И во многом, оказывается так, что нашим "умом" пользуются другие.
      Но всё меняется (на этой неделе) wink
      zhekazs
  19. Геркулесыч Вчера, 19:40
    Интересно, а сколько человек помещаются у китайцев в одном скафандре? wassat Мы полетим на Луну впятером, а у китайцев с учетом места в кладовке lol тридцать человек как минимум, будут на борту космического корабля, lol при заявленных семи? lol
    Геркулесыч
    1. zhekazs Сегодня, 05:20
      Цитата: Геркулесыч
      Мы полетим на Луну впятером, а у китайцев с учетом места в кладовке тридцать человек как минимум, будут на борту космического корабля, при заявленных семи?

      А вы хотите, чтобы наши космонавты, да в скафандрах, вручную, сами что-ли бетон на Луне замешивали? Не беспокойтесь, с миграционным контролем проблем не будет laughing
      zhekazs
  20. Vard Вчера, 19:54
    У нас с Самары сейчас много молодёжи учится и работает в Китае... По рассказам наши там генераторы идей и разработчики... а китайцы, это внедрение...
    Vard
  21. лысова Вчера, 20:01
    Обоюдно выгодное сотрудничество. Даже и минуса не могу придумать.
    лысова
  22. Bronevick Вчера, 20:01
    Ну с "ядерным двигателем" то конечно, хоть на край вселенной.
    Bronevick
    1. Вадим237 Вчера, 20:13
      Вот как создадут двигатели, способные разгонять космические корабли от 1000 до 10000 километров в секунду - тогда можно говорить о дальних путешествиях.
      Вадим237
      1. Bronevick Вчера, 20:42
        это был сарказм вообще то.
        Bronevick
    2. albert Вчера, 21:43
      Ну. для Солнечной системы ядерный двигатель вполне пригодится, до Марса и Урана долететь.
      albert
  23. faterdom Вчера, 20:17
    Хорошо, когда ясность. Понятно, кто у нас 22-м году президент, теперь и товарищ Си подтянулся - теперь тоже ясно кто будет в Китае. Можно и про серьезные вещи договариваться.
    А вот кто знает президента США 22-го года? И куда его понесет? И его дееспособность?
    faterdom
  24. Всадник без головы Вчера, 20:26
    Еще бы на Луну кого то отправить
    Было б самое то
    Всадник без головы
  25. Николай Прохожий Вчера, 20:31
    Китай получит технологии и конструкторские наработки, которых у них нет. Российская сторона получит деньги, часть их распилят а на оставшиеся купят китайские товары... Только и всего.
    Николай Прохожий
  26. К-50 Вчера, 20:53
    Риторика: Россия и Китай - космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам.
    США - новые "инициативы по милитаризации космоса.
    Ну и кто спрашивается миролюбивая страна?
    К-50
  27. Beltasir Matyagu Вчера, 21:03
    Я против. Китайцы узнают что можно и пошлют.
    Beltasir Matyagu
  28. Комментарий был удален.
  29. Ecilop Вчера, 21:17
    Цитата: Всадник без головы
    Еще бы на Луну кого то отправить
    Было б самое то

    у мну есть список, кого отправить. wassat
    Ecilop
  30. armourer Вчера, 21:18
    Правильное решение
    armourer
  31. platon4387 Вчера, 21:29
    россия китай а где ы
    platon4387
  32. Радио-няня Вчера, 21:31
    Мерикосы уже побывали везде, им уже не интересно. Теперь очередь за "периферией". .. А искючительным -поп корн, пусть смотрят и наслаждаются...... поп корном.
    Радио-няня
  33. gig334 Вчера, 21:47
    Так и надо, вместе легче покорять космос и противостоять четвёртому рейху, который гнездится в США
    gig334
  34. Azazelo Вчера, 22:46
    Ну вот зачем кормить этого гремлина. Ещё не разу Китай не поделился своими технологиями, а наши тырит постоянно. Долго ещё всех в космос таскать будем???
    Azazelo
  35. Lesorub Сегодня, 00:03
    Россия и Китай подписали соглашение по исследованию Луны и дальнего космоса

    Китайцам как всегда нужны технологии, а наши как всегда готовы технологии продать, да и обзовем это совместной программой! )
    Lesorub
  36. Клаус Сегодня, 02:35
    Возможно я что-то не понимаю. Возможно я не понимаю ничего. Но:
    - Китайцы УЖЕ приблизительно повторили советскую лунную программу. 70х гг.
    - У них УЖЕ есть пилотируемая космонавтика, носитель и корабль, сопоставимые по уровню тех.сложности с нашими
    - У них УЖЕ есть практические наработки по модулям, и опыт создания орбитальных станций, уровня СССР конца 70х - начала 80х гг.
    - Я даже боюсь сопоставлять размеры финансирования космических программ наших стран, но предполагаю, что разница будет исчисляться порядками!
    - Наконец у них есть, пусть и не самого высокого качества, но СВОЯ микроэлектронная элементная база, чем мы похвастаться в полной мере не можем.
    В связи с вышеизложенным, у меня возникают 2 вопроса:
    1. В чем профит для Китайцев?
    2 В чем смысл для нас, так как формулировка "соглашение о намерениях" - это в буквальном смысле "ну ты, это... если чё..."
    Клаус
    1. Клаус Сегодня, 02:51
      Пораскинув умишком, пришел к выводу, что заинтересовать в данное время китайцев может только 1 вещь: наработки по КВТК, и вообще все что связано с "Энергией". В остальном, хозяйство Роскосмоса, думаю их не прельщает.
      Наш "интерес" к китайцам настолько примитивен и незатейлив, что даже не стоит его упоминать. И так все понятно.
      Клаус
  37. RusskiyMos Сегодня, 03:30
    Интересно, что пообещало российское руководство китайцам за их согласие подписать эту декларацию. Может, дело в том, что скоро выборы в России?
    RusskiyMos
  38. zhekazs Сегодня, 04:20
    включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического мусора и практическое исследование соответствующих вопросов

    Эта совместная программа больше похожа на курс тематических лекций по теме: "Десять способов продать технологии своей страны и при этом не спалиться"
    Китайцам можно только готовые изделия продавать и пусть десятилетие чешут репу с вопросом "А как же это скопировать", пока отечественная наука занимается на шаг более продвинутыми технологиями. Хочется надеяться, что дураков и предателей в таких сферах у нас больше не осталось.
    zhekazs
  39. Ураган70 Сегодня, 04:26
    Цитата: Svarog
    Цитата: ul_vitalii
    Это можно, а американцев побоку. smile

    Батут? laughing

    На большее не способны?
    Ураган70
  40. Ураган70 Сегодня, 04:30
    Цитата: voyaka uh
    "в чем причина то привлечения китайцев или кого то другого ? Денег что ли нет ?"////

    Абсолютно верно. Именно так.

    Все деньги у вамподобных образцов в мошне?
    Ураган70
  41. Ураган70 Сегодня, 04:35
    Вот статья так статья! На одном поле, кроме нескольких адекватов, собрала всех никчемных уфологов, космознанцев, китаеведов, даже еврей примазался!!!
    Чудны дела твои, Господи!
    Ураган70
  42. R-140 Сегодня, 05:54
    Цитата: Тралл
    Был "Союз-Апполон", а будет "Союз-Хон Гиль Дон" smile

    Я долго ржал.
    R-140
  43. стилет Сегодня, 06:30
    Цитата: Тралл
    "Союз-Хон Гиль Дон"

    Хон Гиль Дон - кореец
    стилет
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