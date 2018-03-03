07:51 04 марта
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В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов

Командование украинских Воздушных сил подтвердило информацию об исчезновении секретных документов в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр ведомства на Facebook.

В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов


Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование
— говорится в сообщении.


Как пишут украинские СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.

Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки еще 7 февраля. 20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины.

По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно в этом городе находится штаб ВСУ.

Использованы фотографии: https://24tv.ua/ru/
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Комментарии 66

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  1. 210окв Вчера, 19:42
    Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..
    210окв
    1. Vard Вчера, 19:47
      Удивляет не то что документ пропал... секретный... а то что достоянием общественности стал факт пропажи... похоже у них с режимом секретности как в том анекдоте... заходи кто хочешь... и бери что хочешь..
      Vard
      1. oleg-gr Вчера, 19:59
        Действительно, очень "секретный" документ. Захотят найти, пусть звонят Захарченко. Наверняка ему его уже принесли. Хорошо попросят, может и вернет. Опосля изучения.
        oleg-gr
        1. poquello Вчера, 20:27
          Цитата: oleg-gr
          Действительно, очень "секретный" документ. Захотят найти, пусть звонят Захарченко. Наверняка ему его уже принесли. Хорошо попросят, может и вернет. Опосля изучения.

          от страна-анекдот то, "слышь Штириц, папка зелёный положи на место, люди волнуются"
          poquello
          1. хрыч Сегодня, 04:20
            Цитата: poquello
            страна-анекдот

            Их секреты читать-то противно, с ними дураками и так все ясно wassat
            хрыч
      2. Капитан Пушкин Вчера, 20:55
        Цитата: Vard
        Удивляет не то что документ пропал... секретный... а то что достоянием общественности стал факт пропажи... похоже у них с режимом секретности как в том анекдоте... заходи кто хочешь... и бери что хочешь..

        Вот-вот. Прапорщики всю туалетную бумагу растащили, вот и использовали от безысходности эти бестолковые документы. А что ещё использовать? Там все документы секретные, а на горшок все равно хочется...
        Капитан Пушкин
      3. kapitan92 Вчера, 20:57
        Цитата: Vard
        Удивляет не то что документ пропал... секретный... а то что достоянием общественности стал факт пропажи..

        Или раздолбайство или умышленная деза! laughing
        kapitan92
      4. Комментарий был удален.
      5. Фракийский воин Вчера, 21:50
        у ато шников если был бы боевой приказ о захвата,
        то за пару сутки порешат сепаров на донбассе.
        Фракийский воин
        1. Подрезчик Сегодня, 01:36
          [quote]то за пару сутки порешат сепаров на донбассе.[quote]
          Чего же не порешили, "за пару суток", ушлепки...????
          Вам никогда не понять, КАК МОГУТ РУССКИЕ...
          Подрезчик
    2. Монос Вчера, 19:49
      Цитата: 210окв
      Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..

      laughing good Тут есть варианты. Могли потом бутыль с самогоном заткнуть.
      Монос
    3. Геркулесыч Вчера, 19:52
      210 окв hi -они из этого документа самолетик бумажный сделали, да в форточку его и отправили полетать wassat .
      Геркулесыч
      1. Partyzan Вчера, 21:25
        Цитата: Геркулесыч
        они из этого документа самолетик бумажный сделали, д

        не раскрывай военную тайну про укрошумерские беспилотники
        Partyzan
        1. zhekazs Сегодня, 04:00
          Цитата: Partyzan
          про укрошумерские беспилотники

          В статье русским по белому - "носитель информации" исчез...
          А это, как минимум, глубже, дальше, быстрее!
          zhekazs
    4. предки с Дона Вчера, 19:55
      Что там секретного и от кого ? полтора ржавых летака не секрет даже для республики Вануату.
      предки с Дона
      1. ul_vitalii Вчера, 20:00
        Наверно кто на ком "женился" и имя любимой жены, вполне подходит под гриф СС. laughing
        ul_vitalii
      2. 210окв Вчера, 20:35
        Я вот тоже думаю ,а что собственно?Мобилизация в ВВС...Численность и возможности известны.Люди составляющие этот документ наверняка ещё в военном училище во время СССР учились.Чему и как мы знаем..Интересно почему стало достоянием гласности?Лохами себя выставить?
        Цитата: предки с Дона
        Что там секретного и от кого ? полтора ржавых летака не секрет даже для республики Вануату.
        210окв
        1. Николай Грек Вчера, 20:54
          Цитата: 210окв
          Я вот тоже думаю ,а что собственно?

          может там инфо по сбитому свидамитами боингу!!! request request
          Николай Грек
    5. сибиралт Вчера, 20:15
      Похоже, у них завелся Бумбараш и съел пакет вместе с печатью. lol
      сибиралт
    6. Балу Вчера, 20:18
      Цитата: 210окв
      Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..

      Ну зачем так упрощать, русские везде.Агенты ГРУ не победимы. Я даже знаю кто их похитил,кадр начала заброски с заданием:
      Балу
      1. FalconD Вчера, 20:57
        Хабар добыл?)
        FalconD
      2. Partyzan Вчера, 21:26
        Цитата: Балу
        Я даже знаю кто их похитил

        на кордон?
        Partyzan
    7. Proton Вчера, 20:21
      А мож кто сало завернул laughing в них
      Proton
    8. Теренин Вчера, 20:43
      Цитата: 210окв
      Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..

      Или на "фронтовой полосе" бойцы ВСУ искурили от перенапряжения (или передозировки).
      Теренин
      1. volodya Вчера, 20:54
        Я не понял зачем они сами об этом раструбили? Если только хотят кого то в этом обвинить! Догадайтесь с трёх раз кого!
        volodya
    9. FalconD Вчера, 20:56
      Не...в печке сожгли...ибо газа нэма!)))
      FalconD
    10. Partyzan Вчера, 21:21
      Цитата: 210окв
      Селёдку резали,да выбросили потом..

      ну дык
      Partyzan
    11. словак Вчера, 22:31
      Цитата: 210окв
      Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..

      Э нет, не скажи. Надо проверить, кто из укрогенералов стал богаче на 10 000 российских рублей, или у кого из них в домашнем холодильнике появилась 20 кг сала
      словак
  2. Дормидонт Вчера, 19:43
    Кому исчезновение, а кому и гешефт
    Дормидонт
    1. 210окв Вчера, 19:44
      А может быть кому то и орден..
      Цитата: Дормидонт
      Кому исчезновение, а кому и гешефт
      210окв
    2. sso-250659 Вчера, 22:28
      "Вот скажем, О бо, что мне встанет план "БабарасоссА"?. Эти документы не имеют цены!!! Но для вас Штрилиц пять тысяч!!! Гитлер вы делаете мне больно! Вы в гестапо, больно, это наша работа!!!!"
      sso-250659
  3. Алексей N Вчера, 19:44
    "Носитель " это кто или что? wassat
    Алексей N
    1. Геркулесыч Вчера, 19:49
      Это пол wassat !Он и упер документ! wassat
      Геркулесыч
      1. Комментарий был удален.
  4. Ivan.A Вчера, 19:45
    Цитата: 210окв
    Эка невидаль..Селёдку резали,да выбросили потом..

    Добрый вечер.
    Не, по другому было. Там ветер сильный дул, ну и попросили прижать, бутылкой и салом прижали....... А на следующий день уж никто и не вспомнил recourse
    Ivan.A
  5. Геркулесыч Вчера, 19:48
    Я не брал wassat чессслово! wassat Свидетелей могу привести что в это время на шухере стояли wassat ! (Не сболтнул ли я лишнего )??? wassat ???
    Геркулесыч
    1. Балу Вчера, 21:08
      Цитата: Геркулесыч
      Я не брал wassat чессслово! wassat Свидетелей могу привести что в это время на шухере стояли wassat ! (Не сболтнул ли я лишнего )??? wassat ???

      Уборщица убиралась в кабинете, удивилась беспорядку и все отправила в мусорный бак. Майдауны, кругом одни майдауны в этой бандерии. Массовые многолетние скачки, сотрясение мозга, длительный восстановительный период, прогноз сомнительный. Зовите санитаров.
      Балу
  6. Смехотворец Вчера, 19:49
    В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов

    можете не искать, ими в сортире подтёрлись. winked
    Смехотворец
  7. Геркулесыч Вчера, 19:50
    Сумму хоть озвучьте, за сколько "потеряли "! lol А то вдруг продешевили lol !
    Геркулесыч
  8. iliitchitch Вчера, 19:56
    Документ , секретный , украинский . Ну кому-то же он понадобился , чёрт побери !
    iliitchitch
    1. Геркулесыч Вчера, 19:59
      Бумага мягкая, а сейчас зима, лопухов в поле нету, вот и взяли, для "бытовых нужд "!
      Геркулесыч
      1. ul_vitalii Вчера, 20:05
        Сейчас наверно по полям и лесам ветром гоняет. smile
        ul_vitalii
      2. FalconD Вчера, 20:59
        Сейчас зима и с газом туго..отапливаются)
        FalconD
  9. Des10 Вчера, 19:58
    В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов
    нет такого термина "исчезновение ... документов" в вооружённых силах любой страны, есть гораздо более ёмкие и конкретные, но здесь опять оштрафуют за даже намёк на народную мудрость laughing .
    Des10
  10. Миллер Вчера, 20:01
    Ничего страшного. Когда командующий ВВС или начальник штаба в сортир вешаться пойдут, так и приказ найдется.
    Миллер
  11. Горный стрелок Вчера, 20:07
    Да кому он нужен, такой документ? Да ещё и мифических ВВС территории 404
    Горный стрелок
  12. Masya Masya Вчера, 20:07
    Вна краине ещё осталось что- то секретное? Всё пропито, продано, скрадено... нет ни государства, ни тайны, ни секретности...
    Masya Masya
    1. sabakina Вчера, 21:34
      Марина, hi love хотел подарить Вам котяру, но он гад, сбежал. Не, не сам он, картинка.
      sabakina
      1. Masya Masya Вчера, 22:26
        Вячеслав, приветик! love
        Цитата: sabakina
        Вам котяру, но он гад, сбежал

        Так, он не сбежал! Сам ко мне пришел, своим ходом... laughing
        Masya Masya
  13. Denis Obukhov Вчера, 20:07
    Обратитесь в ДНР пришлют копии
    Denis Obukhov
  14. Всадник без головы Вчера, 20:32
    Ищите лучше
    Бардак,с
    Всадник без головы
  15. vladimirvn Вчера, 20:32
    Узнаю небратьев. Просто поимели профит. laughing
    vladimirvn
  16. нивасандер Вчера, 20:48
    три сигары завернули
    нивасандер
    1. LeonidL Сегодня, 05:24
      Ковбасу и шмат сала!
      LeonidL
  17. sabakina Вчера, 21:09
    Секретный документ от 10 марта 2017 года. Уже смешно.
    sabakina
  18. Радио-няня Вчера, 21:24
    Что стережем, то и продаём!
    Радио-няня
  19. Bosch Вчера, 21:46
    Секреты поменяли на гривны, гривны на сало. Обычные товарно-денежные отношения.
    Bosch
  20. Судоплатов Вчера, 22:05
    Документ исчез в марте 2017 года, объявили через год. Скоро протоукры заявят, что секретная документация на БМ -13 1941 года выпуска была украдена у них в 1940 году
    Судоплатов
  21. Васян1971 Вчера, 22:15
    Русские хакеры спёрли. Или купили.
    Васян1971
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
  22. jurijsv Вчера, 22:27
    СЛУЖИ ПОКА РУКИ НОСЯТ!!!!!
    jurijsv
  23. poxmelie Сегодня, 01:30
    военный в сортире дюпу вытер
    poxmelie
    1. LeonidL Сегодня, 05:23
      Не просто военный, а прапор!!! Прапор ... и не вытер, а вынес... и не просто, а за гроши ... Бо гроши усим потрибни, а папирець для упортребления негожий - дюже царапает и черные следы оставляет! Розумить треба!
      LeonidL
  24. Tochilka Сегодня, 01:44
    никак не пойму. погоны комментирующих аж маршальские. сами комментарии - уровня.. ну невысокого. с чего ржать и глумиться? стреляют по мирным уже больше чем Великая Отечественная шла. Значит с той стороны совсем не клованы. А с этой, неумные люди какие-то восторженные...
    Tochilka
  25. tolmachiev51 Сегодня, 04:30
    Москали похитили т.е лично Путин , у него есть опыт !!!
    tolmachiev51
  26. LeonidL Сегодня, 05:21
    Утерянные в Виннице секретные документы внезапно обнаружены в Донецке ... в хорошем состоянии, секретные, недорого ...
    LeonidL
  27. pafegosoff Сегодня, 05:45
    Сказка о потерянном свитке... Видел даво такой мультфильм...
    pafegosoff
  28. Елизар Задунайский Сегодня, 06:26
    а на лбу не искали -там же все написано
    Елизар Задунайский
  29. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
    Лучше бы всё всу, и укронацисты исчезли ... angry
    a.s.zzz888
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