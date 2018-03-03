Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов
Командование украинских Воздушных сил подтвердило информацию об исчезновении секретных документов в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр ведомства на Facebook.
Как пишут украинские СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.
Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки еще 7 февраля. 20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины.
По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно в этом городе находится штаб ВСУ.
Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование— говорится в сообщении.
Как пишут украинские СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.
Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки еще 7 февраля. 20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины.
По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно в этом городе находится штаб ВСУ.
Использованы фотографии: https://24tv.ua/ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти