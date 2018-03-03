В ВСУ заявили об исчезновении секретных военных документов

Информация, обнародованная на некоторых ресурсах в интернете, — о потерянном документе с грифом секретности, подтверждается. По факту отсутствия указанного документа в командовании Воздушных сил проводится служебное расследование

Командование украинских Воздушных сил подтвердило информацию об исчезновении секретных документов в одной из воинских частей, сообщает пресс-центр ведомства на Facebook.— говорится в сообщении.Как пишут украинские СМИ, потерянный документ — это совместный приказ Министерства обороны и Генерального штаба от 10 марта 2017 года об утверждении инструкции для проведения мобилизации.Отсутствие носителя секретной информации обнаружили во время общей проверки еще 7 февраля. 20 февраля Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины предоставить доступ к документации. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 422 (потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну) УК Украины.По информации издания, под "одной из частей" в Виннице подразумевается само командование Воздушных сил Украины — именно в этом городе находится штаб ВСУ.