Полное господство

Просто поражающие системы ядерного арсенала были представлены Президентом России в ходе его обращения Федеральному Собранию. Словно будущее стало ближе. По сути, речь идёт об ответе не на систему ПРО, которая и без того была неэффективна и не гарантировала, по сути, ничего в отношении российского арсенала. Имевшиеся на вооружении СЯС России ракеты, безусловно, могли гарантировать полное уничтожение противника. Но у России до сих пор не существовало возможности размещать свои ракеты в непосредственной близости от границ вероятного противника с минимальным подлётным временем в отличии от США. К тому же другие страны не оставляли попытки уйти от привычных баллистических и крылатых ракет, но при этом не нарушить существующий договор СНВ. Это именно то, на что мы должны были предоставить свой ответ. Новые системы отчасти уменьшат подлётное время и позволят развенчать любые иллюзии относительно «быстрого глобального удара» даже на дальнюю перспективу для тех, кто надеялся усеять наши границы тактическим ядерным оружием. Главное, чтобы никому в российском руководстве не пришло в голову продавать неядерные версии новых вооружений разного рода «партнёрам».Конечно, о разработкахи его характеристиках уже знал весь мир. Помнится, ещё в 2012 году перепуганные британские журналисты, используя популярную программу для имитации ядерных взрывов, пытались показать угрозу от 50 мегатонн «Сатаны-2» на примере Лондона. Да, «Сармат» вместе с БПЛ «Статус-6» - это самое разрушительное оружие в истории человечества. Уже в 2019-2020 годах оно нависнет над каждым, кто лелеет планы уничтожения России. Каждый, кто надеется увидеть распад самой большой страны, будет помнить о том, что его ждёт. Причём ждать можно как с севера, так и с юга. Как 50 мегатонн, так и 15 зарядов по 750 килотонн.Что такое? Это гиперзвуковой планер. Гибрид баллистической и гиперзвуковой ракеты. Неслучайно и сравнение «Авангарда» с метеоритом. Конечно, максимальная скорость во время вхождения в плотные слои атмосферы метеоритов может достигать 180 000 км/ч (встречным курсом). Нет сомнения, что наши ракеты будут когда-нибудь летать и на таких скоростях, однако сегодня в этом нет необходимости. На скоростях, близких к первой космической, аппарат очень плавно снижается, благодаря чему способен маневрировать почти как обычный самолёт в горизонтальной плоскости, хотя и очевидна возможность набора высоты при приличной потери скорости. Ведь, судя по имеющимся сегодня данным, своего двигателя данный аппарат иметь не будет. Но главное отличие «Авангарда» от существующих блоков индивидуального наведения – это его аэродинамические свойства и возможность управления в полёте. По сути, это успешная российская версия неудачно испытанных в 2010-2011 годах военных разработок DARPA. Аппараты HTV-2 DARPA Falcon Project также запускались при помощи ракеты («Минотавр-4») и развивали обещанные 20 Махов, но теряли связь с землёй и пропадали с радаров. А вот китайцы были куда успешнее, и 7 испытаний WU-14 тому прямое доказательство. Правда им пока не удалось превысить 10 Махов.представляет из себя более мобильный вариант советских ракет типа Х-22, имеющий многократно большую скорость и большую дальность. В ближайшее время мы, скорее всего, услышим и о более известной корабельной версии «Кинжала» под названием. Ведь исходя из ТТХ речь идёт о версиях одной гиперзвуковой ракеты с тем лишь отличием, что «Кинжал» имеет немного большую дальность и большую скорость, т.к. запускается с больших высот самолётом МиГ-31БМ, стартуя на скоростях до 3500 км/ч. Запад также пытался создать гиперзвуковое оружие. Boeing успешно испытал свои гиперзвуковые ракеты воздушного базирования на скоростях до 10 M, но дальше испытаний дело пока не пошло.Российским разработчикам показалась мало наличие КР, которые в 2 раза по дальности превосходили имеющиеся на вооружении НАТО (Х-101/102). Теперь пришло время. Ракет, которые будут бесконечно незаметно летать вокруг противника и растягивать его ожидание неминуемого конца. Ядерный двигатель таких ракет будет работать, скорее всего, только на маршевом участке траектории. На стартовом же разгонять ракету будет сначала стартовая ступень, а после обычный двигатель для КР, либо только стартовая ступень. В зависимости от того, насколько быстро будет запускаться ЯРД. Однако скептиков не беспричинно смущает вопрос о радиоактивном загрязнении в ходе финальной стадии испытания такого оружия (когда ракета попадает в цель и взрывается вместе с ЯРД).Компактный и мощный ядерный двигатель – это прорыв и не только в ракетной сфере. Российская беспилотная подлодка, способная развивать под водой скорости гоночного автомобиля, обеспечит всего за 2-4 суток незаметную доставку 100 мегатонного боеприпаса. Подлодка способна также разбрасывать мины и атаковать торпедами и ракетами (небольшого размера). Перехватить такие аппараты в боевых условиях будет сложнее, чем перехватывать торпеды типа "Шквал". А по сути, это практически невозможно. Единственный неясный вопрос, как будет осуществляться связь с этим 24-метровым аппаратом. Ведь до сих пор связь была главной преградой в создании боевых подводных дронов. Не будет же маленькая подлодка иметь кабель длиной 10 000 км! Вполне возможно, что многие действия будут автономными. В любом случае это прямой ответ на развёртывание ядерного оружия у границ России. Ведь скоро каждая акула у берегов Майами будет приводить в ужас всю Америку.Конечно же, мировое увлечение лазерами не могло обойти и наш ВПК. В век, когда любая довольно мощная карманная лазерная указка способна вывести из строя потенциального разведчика, будет просто преступлением не обратится к световому оружию. Хотя, к слову, непосредственное использование боевого лазера против живой силы противника запрещено «Конвенцией о «негуманном» оружии» (Протокол IV «об ослепляющем лазерном оружии»). Поэтому лазерам находят другое применение. Судя по всему, на презентации был представлен, который сможет разогревать поверхность цели до критических температур. Известно, что в США Boeing и Lockheed Martin разрабатывают свои боевые лазеры разной мощности (от 2 киловатт до 1 мегаватта), которые можно будет устанавливать как на бронетранспортёр, так и на самолёт или корабль. Они способны уничтожать беспилотники, мины и даже небольшие катера с расстояния в несколько километров. Lockheed Martin уже получила контракт на систему HELIOS для кораблей ВМС. Вряд ли российские аналоги будут уступать им по мощности и дальности. Не исключено, что в будущем для лазеров дальнего действия Россия будет использовать мобильные ядерные реакторы. Российские военные создают ещё и свой(на базе Ил-76) для поражения оптики на спутниках, самолётах и кораблях противника. Практичность явно отличает его от американского лазера ПРО Boeing YAL-1, который стал одной из самых дорогих одноразовых игрушек.Что же дальше? Гиперзвуковые бомбардировщики и истребители на ядерной тяге? Оружие на новых физических принципах, по сравнению с которым «Звезда смерти» из «Звёздных войн» будет выглядеть, как минимум, слишком громоздкой? Электромагнитное оружие небывалой мощности, способное вывести из строя всю электронику целой страны? Конечно, всё это будет, но немного позже. Оставим это на вторую половину 21 века. А пока воспользуемся нашим технологическим превосходством в вооружении по максимуму на международной арене.Мы не угрожаем войной и не готовимся к большой войне. Мы всего лишь говорим нашим «партнёрам», чтобы не лезли в наши дела и помогали решать глобальные проблемы, которые возникли не без помощи Запада. Превосходство в ядерном оружии мы себе обеспечили на десятилетия вперёд. Даже с учётом того, что не все виды перечисленного вооружения уже встали на боевое дежурство. И всё это с бюджетом в $46 млрд., в то время как бюджет вероятного противника с каждым годом всё ближе подбирается к $1 трлн. Теперь пора подумать о тех сферах, в которых мы либо отстаём от Запада (экономика, уровень жизни), либо по которым Запад активно пытается бить (культура, нравственность, семейные ценности). Никогда не должно быть дисбаланса.