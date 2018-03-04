Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Минобороны Румынии заявило о «блестящем противостоянии» угрозам РФ в Черном море
Министр обороны Румынии Михай Фифор считает свою страну «важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море», которая блестяще противостоит угрозам в этом регионе, передает РИА Новости.
Такое заявление глава военного ведомства сделал в ответ на вопрос о новом российском вооружении, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая, по словам Владимира Путина, может преодолеть любую противоракетную оборону.
По его словам, республика в соответствии с важными программами оснащения продолжает «наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у румынской армии в Черном море».
Напомним, в четверг, представляя послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин рассказал, что новый ракетный комплекс «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО.
Такое заявление глава военного ведомства сделал в ответ на вопрос о новом российском вооружении, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая, по словам Владимира Путина, может преодолеть любую противоракетную оборону.
Как страна – член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал. (…) Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море,сказал Фифор агентству Agerpres.
По его словам, республика в соответствии с важными программами оснащения продолжает «наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у румынской армии в Черном море».
Практически мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,добавил министр.
Напомним, в четверг, представляя послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин рассказал, что новый ракетный комплекс «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО.
Использованы фотографии: http://korabley.net
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти