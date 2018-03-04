20:11 04 марта
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Минобороны Румынии заявило о «блестящем противостоянии» угрозам РФ в Черном море

Министр обороны Румынии Михай Фифор считает свою страну «важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море», которая блестяще противостоит угрозам в этом регионе, передает РИА Новости.



Такое заявление глава военного ведомства сделал в ответ на вопрос о новом российском вооружении, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая, по словам Владимира Путина, может преодолеть любую противоракетную оборону.


Как страна – член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал. (…) Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море,
сказал Фифор агентству Agerpres.

По его словам, республика в соответствии с важными программами оснащения продолжает «наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у румынской армии в Черном море».

Практически мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,
добавил министр.

Напомним, в четверг, представляя послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин рассказал, что новый ракетный комплекс «Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Использованы фотографии: http://korabley.net
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Комментарии 127

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  1. МИХАН Сегодня, 08:06
    Даже не смешно..)))
    МИХАН
    1. Starover_Z Сегодня, 08:11
      Министр обороны Румынии Михай Фифор считает свою страну «важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море»

      Мало эта цыганская мамалыга получила во время Великой Отечественной ! Опять начали считать себя величайшей нацией региона ! Поставщики "пушечного мяса" фашистам ! Надо было их по итогам войны нагнуть как Германию - лишить всего военного и запретить иметь войска !
      Starover_Z
      1. Тралл Сегодня, 08:12
        Это ещё не все знают, как румыны блестяще умеют сдаваться в плен smile
        Тралл
        1. Владимир16 Сегодня, 08:16
          Практически мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море

          О как! laughing
          Выходит вы, румыны, морем и с Антарктидой соседи. laughing
          А мы про чукчей анекдоты травили. Простите нас чукчи, товарищи наши и братья.
          Вот кому жидкость тормозная без надобности! Одно слово - РУМЫН. wassat
          Владимир16
          1. vovanpain Сегодня, 08:53
            Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,

            Верим верим fellow
            vovanpain
            1. Дрюня2 Сегодня, 09:07
              тут это , премию "ОСКАР" собираются
              давать - я бы дал ВВП - в номинации
              "предупреждение" (последние) bully
              Дрюня2
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
              Цитата: vovanpain
              Верим верим

              но коней спрячем
              Angel_and_Demon
            3. Лелёк Сегодня, 13:55
              Цитата: vovanpain
              vovanpain

              hi
              Конечно верим, как верили Руине с самой мощной армией в мире. Мамалыжники на втором месте. Страшно, аж жуть - трясца бьёт.
              Лелёк
            4. Вкд Двк Сегодня, 18:55
              Цитата: vovanpain
              Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,

              Верим верим fellow

              Величайшие пигмеи. Оксюморон какой- то.
              Вкд Двк
        2. МИХАН Сегодня, 08:20
          Цитата: Тралл
          Это ещё не все знают, как румыны блестяще умеют сдаваться в плен

          И морадерничать...Про их "подвиги" на окуппированных территориях, как то не принято было особо распространяться..
          МИХАН
          1. мордвин 3 Сегодня, 09:31
            Дед рассказывал, как он в плену из горящего самолета мешок хлеба вытащил. Румыне тоже в самолет хотели лезть, но их немец разогнал. Тут, грит, Иван хозяин. Потом Румыне у деда хлеб выпрашивали. laughing
            мордвин 3
        3. 30 вис Сегодня, 08:23
          В Севастополе долго ходила поговорка ,- Что ты плетёшься ,как пленный румын " .. После войны много пленных румын город восстанавливало. Запомнились они своим воровством и оборваностью .
          30 вис
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:19
            Цитата: 30 вис
            Запомнились они своим воровством и оборваностью .

            так посмотрите на цыган на вокзалах? правда сейчас не война, но ...........
            Angel_and_Demon
        4. изя топ Сегодня, 08:40
          Цитата: Тралл
          Это ещё не все знают, как румыны блестяще умеют сдаваться в плен smile

          изя топ
        5. Николай Петров Сегодня, 10:27
          В деле грабежей и убийства детей, цыганва была в первых рядах. Переплюнули их только бандерьё и мадьяры (которых по негласному приказу "в плен не брать").
          Ну а так-то помогли они нам под Сталинградом, вместе с макаронниками проср*в фланги. И слава Богу.
          Николай Петров
        6. Сергей Д_2 Сегодня, 10:36
          Отец рассказывал: В оккупацию румын боялись сильнее немцев.
          Сергей Д_2
        7. Котище Сегодня, 10:38
          Остатки румынской конницы под Сталинградом...

          Котище
        8. Кент0001 Сегодня, 12:27
          ...это их призвание и судьба.
          Кент0001
        9. Dart2027 Сегодня, 12:39
          Цитата: Тралл
          румыны блестяще умеют сдаваться в плен

          Однажды кайзер Вильгельм спросил у начальника Полевого Генерального штаба фон Мольтке о том, что он думает о Румынии. Мольтке ответил:
          - Нам все равно, Ваше Величество, на чьей стороне вступит в войну Румыния. Если на нашей, потребуются 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобятся те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить.
          Dart2027
        10. Ратуш Сегодня, 12:45
          Цитата: Тралл
          Это ещё не все знают, как румыны блестяще умеют сдаваться в плен




          Справедливости ради надо отметить что рекордсменом по данному критерию все таки является РККА обр.41-42...с большим отрывом
          Ратуш
          1. myobius59 Сегодня, 17:42
            Только вот вашей заслуги там не было не на грош.
            Тебе ж, идиоту, Мольтке уже ранее ответил.
            myobius59
      2. 210окв Сегодня, 08:13
        "Блестяще" они потеряли в море беспилотную прибуду...
        210окв
        1. Orionvit Сегодня, 11:45
          Цитата: 210окв
          они потеряли в море беспилотную прибуду.

          Причём единственную. laughing Все потуги румын обратить на себя внимание, напоминают уловки известного персонажа "неуловимого Джо".
          Orionvit
          1. Кент0001 Сегодня, 12:29
            ..да уже нет, у них ПРО хозяина теперь размещено, их задницы на роль радиоактивного пепла одни из первых в очереди, "Искандер" им в ....опу laughing
            Кент0001
            1. Orionvit Сегодня, 12:35
              Цитата: Кент0001
              у них ПРО хозяина теперь размещено

              ПРО хозяина, это головная боль самих румын, и судя по заявлениям, они этого ещё не поняли. Тут как говорится "проблемы индейцев, шерифа не е...., простите, не интересуют".
              Orionvit
              1. Лелёк Сегодня, 19:23
                Цитата: Orionvit
                ПРО хозяина, это головная боль самих румын, и судя по заявлениям, они этого ещё не поняли

                hi
                Не хотят понять, поскольку хозяин заявляет на предупреждения России: "Выфсёврёте". (DW - "Дойче Велле")
                Лелёк
      3. dorz Сегодня, 08:29
        Нужно деньги держать подальше, иначе цыгане блестяще стырят деньги.
        dorz
      4. Servisinzhener Сегодня, 12:29
        Пусть вспомнят Григорьевский десант 22 сентября 1941 года во время обороны Одессы, при численности около 2000 тысяч человек была разгромлена 13 и 15 румынские пехотные дивизии. Причем потери у противника были невысокие, похоже потому что они драпали с феноменальной скоростью.
        Servisinzhener
    2. ser-pov Сегодня, 08:14
      Ага, блестяще противостоят, пока их не познакомят с Бастионами и т. д. Лишь бы гавкнуть...
      ser-pov
    3. сибиралт Сегодня, 08:15
      Ну, коль мы соседствуем с Румынией в Черном море, то в атмосфере со всеми станами мира. lol
      сибиралт
      1. Avis-bis Сегодня, 09:19
        Цитата: сибиралт
        Ну, коль мы соседствуем с Румынией в Черном море, то в атмосфере со всеми станами мира. lol

        Крымскими территориальными водами мы с ними явно граничим.
        Avis-bis
        1. Кент0001 Сегодня, 12:30
          Нет Крымских территориальных вод, есть территориальные воды Российской Федерации.
          Кент0001
          1. Avis-bis Сегодня, 12:33
            Цитата: Кент0001
            Нет Крымских территориальных вод, есть территориальные воды Российской Федерации.

            Зачёт по занудству принят, давайте зачётку. Если бы было возможно — поставил бы 5+.
            Avis-bis
      2. майор147 Сегодня, 13:42
        "мы соседствуем с Румынией в Черном море"
        А я то думаю, чего с той стороны приванивает!? no
        майор147
    4. mamont5 Сегодня, 08:26
      Перед войной, не помню уж, кто из немецких "шишек" сказал, что "... не важно, на чьей стороне будет воевать Румыния, т.к. Германии потребуются три дивизии, чтобы захватить ее, либо три дивизии, чтобы оборонять ее".
      mamont5
      1. Удав КАА Сегодня, 09:48
        Цитата: mamont5
        не важно, на чьей стороне будет воевать Румыния,
        Гитлеру тогда было неважно...А вот янки -- они хитрее, они на румынской территории разместили позиционный район ПРО...Это, как "золотая гиря" на ногах: вроде и ценное "приобретение", но с ней никуда не убежишь, тем более не уплывешь -- тянет ко дну.
        Интересно, как это -- чувствовать себя заложником отношений "США/НАТО -- РФ"? Знать, что твоя страна первой получит по бестолковке ядреной дубиной из-за амбиций Дяди Сэма...
        Кстати, в статье про "Сармат" глаголят. Но это чушь собачья: Румыния давно подписана на свидание с "Искандером". Двурогий "забодает" ее нежно и аккуратно, так, что цыганка Аза даже ойкнуть не успеет! И плакали "помидоры" Дяди Сэма -- нечем будет тогда провожать в космос "Ярсы" тейковской дивизии РВСН...
        Как-то так, однако. yes
        Удав КАА
      2. Котище Сегодня, 10:27
        У В.Пикуля об этом есть про Румынию в ПМВ, только если я не ошибаюсь речь идет о 15 наших дивизиях!
        Котище
        1. Meron Сегодня, 10:47
          Странно, Гинденбург говорил что были бы румыны на стороне Германии в первой мировой, Германия бы победила. Но наверное, Пикуль знает лучше.
          Meron
          1. Lenivets2 Сегодня, 11:52
            Результат вступления в войну Румынии: румынская армия была разбита, территория страны оккупирована, а русской армии пришлось выделять дополнительные средства для того, чтобы закрыть участок нового образовавшегося Румынского фронта. Пришедшие на помощь румынской армии русские войска остановили в декабре 1916 — январе 1917 австро-германские войска на реке Сирет. Фронт стабилизировался. Вступление Румынии в войну не улучшило ситуацию для Антанты.
            Вы про этих румын говорите? hi
            Lenivets2
          2. Кент0001 Сегодня, 12:33
            Пикуль-однозначно лучше, просто Гинденбург плохо знал румын.... а на стороне Гитлера они таки воевали, чем это помогло Германии?
            Кент0001
        2. Orionvit Сегодня, 11:57
          Цитата: Котище
          У В.Пикуля об этом есть про Румынию в ПМВ

          Пикуль вообще то писатель, хоть и исторических, но романов. С другой стороны, есть непреложная истина (подтверждённая временем), с такими союзниками как румыния и врагов не надо. С другой стороны, в 1944г., они вовремя переобулись и это спасло сотни тысяч жизней наших солдат.
          Orionvit
          1. Кент0001 Сегодня, 12:34
            ага, и их еще кормили - ушлепков, тратили на них свои ресурсы.
            Кент0001
          2. Кент0001 Сегодня, 12:37
            Пикуль скорее Исторический писатель, который описываемую эпоху всегда досконально изучал и только потом брался за перо (писал исключительно по ночам, что бы ему никто не мешал". В "Фаворите" Эпоха Екатерины Великой описана так, что не в любом совренменном учебнике истории есть подобное и исторически грамотное изложение....
            Кент0001
            1. Orionvit Сегодня, 12:51
              Цитата: Кент0001
              Пикуль скорее Исторический писатель, который описываемую эпоху всегда досконально изучал

              Дюма тоже был исторический писатель и эпохи расписывал весьма увлекательно. Но изучать историю по произведениям писателей (как это сейчас делают в школах на примере Солженицина), это неблагодарное занятие. С таким же успехом, можно изучать историю по голливудовским фильмам. Смотришь, вроде и эпоха та, и события вроде те же, и персонажи вроде бы как исторические, всё красиво, но туфта туфтой. А иной раз вообще волосы дыбом, от подобного изложения. Как говорил мой преподаватель по научному коммунизму, "Изучайте первоисточники".
              Orionvit
      3. Weyland Сегодня, 14:27
        Цитата: mamont5
        не важно, на чьей стороне будет воевать Румыния

        Только это говорили наши генштабисты еще во время ПМВ !
        Weyland
    5. Геркулесыч Сегодня, 08:45
      Виталий hi -кому как lol !Им самим от своих слово смешно. ...и неловко перед самими собой. ...
      Геркулесыч
    6. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:47
      Незалежная организовала поставку своих ,,фирменных,, грибов цыганам. lol
      пы.сы...почти половину статьи занимает ,,ненавязчивая,, реклама бэссменного... negative
      ДЕДПИХТО
    7. SoboL Сегодня, 09:01
      Цитата: МИХАН
      Даже не смешно..)))

      А Сами улыбаетесь! wink
      SoboL
      1. МИХАН Сегодня, 09:22
        Цитата: SoboL
        Цитата: МИХАН
        Даже не смешно..)))

        А Сами улыбаетесь! wink

        Ехидно..хе хе lol
        МИХАН
    8. sgazeev Сегодня, 10:05
      Цитата: МИХАН
      Даже не смешно..)))

      Мамалыга ума не прибавляет.Не верь румыну и к гадалке не ходи.У них в голове резьба не та. fool
      sgazeev
  2. изя топ Сегодня, 08:07
    о хосподи,ещё одни шумеры-копатели морей? belay
    изя топ
    1. iliitchitch Сегодня, 08:28
      Цитата: изя топ
      о хосподи,ещё одни шумеры-копатели морей?

      Да что ж такое-то - глобус крутанёшь , иголкой ткнёшь - в какую-нибудь Великую Хреновию попадёшь . На Красную Площадь выйдешь , глаза закроешь , пальцем покажешь - в какого-нибудь исключительного попадёшь .
      Чёрт побери , а мы тогда кто ? request
      iliitchitch
      1. изя топ Сегодня, 08:42
        Цитата: iliitchitch
        в какую-нибудь Великую Хреновию попадёшь

        изя топ
        1. Weyland Сегодня, 14:32
          Потому что русские - потомки скифов, тоже древняя нация с древними традициями: "Из всех искусств скифы владеют всего одним, зато важнейшим: ни одному врагу, вторгшемуся в их страну, они не дают уйти живым." (Геродот. "История")
          Weyland
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:20
        Цитата: iliitchitch
        Цитата: изя топ
        о хосподи,ещё одни шумеры-копатели морей?

        Да что ж такое-то - глобус крутанёшь , иголкой ткнёшь - в какую-нибудь Великую Хреновию попадёшь . На Красную Площадь выйдешь , глаза закроешь , пальцем покажешь - в какого-нибудь исключительного попадёшь .
        Чёрт побери , а мы тогда кто ? request

        А вы за МКАД(да подальше) переезжайте жить,ни одного ,,исключительного,, не увидите.Может тогда к вам придет понимание,кто мы.
        ДЕДПИХТО
  3. К-50 Сегодня, 08:12
    Как страна – член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал. (…) Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море,

    А пепла много останется от них после демонстрации. yes laughing
    Ну да ветер раздует. laughing
    К-50
  4. Алексей N Сегодня, 08:13
    Произошло помножение Румынии на ноль, но до цыган это еще не дошло.
    Все еще живут не пуганными дураками.
    Надо бы попугать..
    Алексей N
    1. Кент0001 Сегодня, 12:39
      Посмотрите Нешенал Географик про Румынию, там вааще жесть, как у нас в худшие годы...там электричество еще не везде есть....
      Кент0001
  5. Равик Сегодня, 08:15
    Главное их не трогать, а то мамалыгой испачкают.
    Равик
    1. Авиатор_ Сегодня, 09:43
      Переработанной в желудочно-кишечном тракте мамалыгой.
      Авиатор_
  6. Ураган70 Сегодня, 08:22
    Пока все струхнули, после заявления ВВП, эти из за угла храбро пискнули... Ну теперь им какую нибудь конфетку дадут...за смелость! И такие смелые форпосты вокруг России, аж страшно становиться! Румыны, Окраинцы, Шпроты, Пшеки и грузинцы!!! Всех недоумков дядя СЭМ поимел, теперь они бьются за звание любимой, валютной лахудры!
    Ураган70
  7. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  8. Moskovit Сегодня, 08:26
    Вмф Румынии очень похожи на ВМФ Украины. Одна ржавая подлодка на приколе. Несколько корыт, которые тоже находятся на грани отправки на металл. Зато все публичные дома Европы набиты под завязку румынскими женщинами с низкой социальной ответственностью. Так и победят).
    Moskovit
  9. Ураган70 Сегодня, 08:28
    Цитата: Алексей N
    Произошло помножение Румынии на ноль, но до цыган это еще не дошло.
    Все еще живут не пуганными дураками.
    Надо бы попугать..

    Так и так напуганы... Эрдоган с НАТОй ругается, а не дай румынский бог, он выйдет из НАТЫ? Его предки любили присунуть румынам по самые то что РФ не закупает!
    Ураган70
  10. 1536 Сегодня, 08:33
    Цитата: МИХАН
    Даже не смешно..)))

    Точно! Просто обителью зла стала эта Румыния.
    1536
  11. rocket757 Сегодня, 08:34
    Посмеяться шоли??? Не даж не смешно.
    Действительно пискнуло шо то из норки типа Галантерейщик и кардинал!!! - старо и уже не смешно.
    rocket757
    1. Orionvit Сегодня, 12:05
      Цитата: rocket757
      старо и уже не смешно

      Это как сказать, в смысле с нашей колокольни. А на западе подобные заявления, выдаются за "взвешенную и дальновидную политику в рамках единой Европы". И работает.
      Orionvit
      1. rocket757 Сегодня, 18:27
        Работает? Эт как посмотреть, на каком ни будь форуме, сборище друзей янки и врагов России эт понятно, там в очередь пописчать строятся.
        Наш мир уже не делится только на политику и бизнес, народонаселение оченно за свои шкурные интересы заботится стало и им начьхать на всё, что не касается лично их.
        Так что политики могут писчать одно, бизнес другое, а населении на всё это большой болт забить!
        Короче, выбирай любое, что нравиться.
        Время покажет, какой и чей интерес получиться главным.
        rocket757
  12. Умник Сегодня, 08:35
    Не понимаю смысла присутствия флота нато в черном море. Бастионы и балы с крыма простреливают его вдоль и поперек, любой вражеский корабль на черном море живет ровно столько сколько позволит Рф
    Умник
    1. Orionvit Сегодня, 12:07
      В том то и дело, что НАТОвские корабли там так сказать, до первого раза. Пока их никто не трогает, они и считают себя "крутыми перцами".
      Orionvit
  13. Геркулесыч Сегодня, 08:43
    Румыния как и укроина -звучит гордо, а выглядит смешно! Самое главное, это хрюкнуть что они тут в регионе сша поставили за нами наблюдать wassat , а когда Трамп спросит за бред, стуча зубами от страха объяснить хозяину, что они оговорились fool !
    Геркулесыч
  14. PN Сегодня, 08:49
    Кто знает, что за корабль на фото?
    PN
    1. мордвин 3 Сегодня, 08:57
      Фрегат Марасести.
      мордвин 3
      1. PN Сегодня, 09:08
        Спс, почитал о нём. Оказывается не слишком удачный проект.
        PN
        1. мордвин 3 Сегодня, 09:13
          Ага, четыре года переделывали.
          мордвин 3
          1. Котище Сегодня, 10:32
            Это тот, что почти не потоп при циркуляции на госиспытаниях! Они его еще лет 20 назад пытались продать?
            Котище
            1. мордвин 3 Сегодня, 10:48
              Да кому это корыто нужно? Румыне у англичан другой купили. wink
              мордвин 3
              1. Косолапый Сегодня, 13:24
                Я знаю одну морскую,,державу,, , они купят , если подлодку отпилят от пирса , туда можно будет и фрегат приварить )))
                Косолапый
  15. rehev931 Сегодня, 09:04
    а что, табор ещё не ушел в небо?
    rehev931
  16. APASUS Сегодня, 09:26
    Великие штукатуры и плиточники ,сделают евроремонт на старых американских посудинах и наведут шороху в Черном море!
    Может Крым румынам отдать ?
    laughing lol laughing
    APASUS
  17. prior Сегодня, 09:28
    Румыны известны в мире, как последыши графа Дракулы и только.... Другие достоинства искать бесполезно.
    prior
    1. Вольнопёр Сегодня, 15:08
      Цитата: prior
      Румыны известны в мире, как последыши графа Дракулы и только.... Другие достоинства искать бесполезно.

      stop Румыны очень гордятся тем фактом, что в 1930-40-х годах у них, единственных в Европе, существовала организованная преступность по типу американской мафии.
      Вольнопёр
  18. Bosch Сегодня, 09:30
    Да, румыны те еще вояки.
    Bosch
  19. vladimirvn Сегодня, 09:37
    Это типа, румыны, еще одни победители нас. Среди вояк второй мировой, самые ...... солдаты были.
    vladimirvn
  20. Azazelo Сегодня, 09:48
    Неужели теперь они последний оплот в борьбе против агрессии России? Встаньте в очередь плебеи янки денег всем не успевают печатать.
    Azazelo
  21. faiver Сегодня, 09:56
    анекдот дня блин laughing
    противостоят они, клоуны
    faiver
  22. KCA Сегодня, 09:56
    Подруга была в Румынии в качестве переводчика с немецкого (на нём общались) году в 98 или 99, после нашего кризиса, они какой-то завод у румын отжали, говорила что там полный пэ, матом, хотя вообще не выражёвывается, в Бухаресте дорогу можно переходить забыв правило "посмотри налево, посмотри направо", проезд "Дачи" просто событие городского масштаба, ну может они окрепли с тех пор, стали ведущей мировой державой...
    KCA
  23. bratchanin3 Сегодня, 09:59
    Ну да, да... Румыны "признанные вояки", это известно со времён Второй Мировой. Это просто смешно, наверно румыны сами собой гордятся от таких слов.
    bratchanin3
  24. Dimy4 Сегодня, 10:02
    Как страна – член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море.

    Штаты теперь поди-ко загордятся, что они с целой РУМЫНИЕЙ в стратегическом партнерстве.
    Dimy4
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море,

    Говорили черви, поедаемые петухом.... laughing
    a.s.zzz888
  26. мерцание Сегодня, 10:13
    Минобороны Румынии заявило о «блестящем противостоянии» угрозам РФ в Черном море
    Как то даже забывать стал о такой стране.
    мерцание
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:25
      мерцание Сегодня, 10:13
      Минобороны Румынии заявило о «блестящем противостоянии» угрозам РФ в Черном море
      Как то даже забывать стал о такой стране.

      Подозреваете, что это "страна"? А я то думал, что это цыганский табор! bully
      a.s.zzz888
  27. Не либероид Русский Сегодня, 10:18
    чем шавка, тем больше шума ))) денег наверное теперь попросит
    Не либероид Русский
  28. МИХАН Сегодня, 10:20
    Почитал статью и коменты....Вывод один напрашивается ! laughing

    Без обиды..хе хе
    МИХАН
    1. Deadушка Сегодня, 11:28
      вывод...

      и Казахстан не причем.
      Deadушка
    2. Deadушка Сегодня, 11:46
      Цитата: МИХАН
      Вывод один напрашивается

      К стати... Румыны же как и Болгары России в ножки по гроб жизни должны кланяться.
      Их же тоже у турок отбили и суверенитет обрели.
      Deadушка
      1. МИХАН Сегодня, 12:01
        Цитата: Deadушка
        Цитата: МИХАН
        Вывод один напрашивается

        К стати... Румыны же как и Болгары России в ножки по гроб жизни должны кланяться.
        Их же тоже у турок отбили и суверенитет обрели.

        Да если всех перечислять, кто обязан русским ..Эх..!
        Бог им судья, а мы двигаемся дальше..!
        МИХАН
      2. Servisinzhener Сегодня, 12:33
        И зря отбили, в составе Турции они были бы для нас полезнее. Братушки б........
        Servisinzhener
  29. котовский Сегодня, 10:21
    Полосатые всех своих вассалов на наркоту посадили.
    Иначе как объяснить столь самоубийственный бред.
    котовский
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:26
      котовский Сегодня, 10:21
      Полосатые всех своих вассалов на наркоту посадили.
      Иначе как объяснить столь самоубийственный бред.

      Ну так не зря мерикатосы бортами дурь таскают из Афгана.
      a.s.zzz888
  30. rotmistr60 Сегодня, 10:50
    находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами... Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море
    История говорит об обратном. Кому бы не были стратегическим партнером толку было мало, одни убытки. По поводу безопасности в Черном море. Прибалты тоже заявляют, что "сдерживают" Россию на своих восточных рубежах, но заявление не есть истина. Чем меньше страна, тем напыщенее военный министр. Чем больше клоунов в НАТО, тем лучше.
    rotmistr60
  31. Lesorub Сегодня, 10:53
    Румыния так же как и Литва "страны" без самомнения, что гигимон сказал, то и делают, да и как опыт показывает , данные страны на пару дней боев. )
    Lesorub
  32. Slon_on Сегодня, 10:56
    У румынских офицеров была традиция - губы помадой мазать, как оно у них теперь?
    Slon_on
    1. pafegosoff Сегодня, 10:59
      Теперь они ещё одно место мажут.
      pafegosoff
      1. Slon_on Сегодня, 11:08
        Если рассматривать с точки зрения, что румыны считают себя потомками римлян, то вполне может быть, учитывая, что древние римлянки с пониженной социальной ответственностью мазали помадой губы не только вверху, но и гораздо ниже.
        Slon_on
  33. pafegosoff Сегодня, 10:58
    "Вперёд, дохлые румыны!" (фильм "Армия Трясогузки")
    А вообще сколько помню, слово "румын" было оскорбительным...
    pafegosoff
    1. Orionvit Сегодня, 12:13
      Цитата: pafegosoff
      А вообще сколько помню, слово "румын" было оскорбительным.

      Смею вас уверить, и сейчас ничего не изменилось
      Orionvit
  34. rocket757 Сегодня, 11:05
    В принципе, нашему Мишке ещё одну мелкую пакость придавить .... даж не заметит!
    Лучше конечно разом всё подобное передавить, тем более кучкуются! Наверно так даже проще будет.
    rocket757
  35. Deadушка Сегодня, 11:21
    Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море

    wassat
    Deadушка
  36. arane Сегодня, 11:23
    А я с утра был на берегу моря......глаза слепит, думал, Солнышко встало.........а это, епт, румынская армия там блестит....
    arane
  37. жарофф Сегодня, 11:51
    Не стоит обращать на них столько внимания. Петух клюнет, отступятся от США,НАТО,а надо будет и от Бога.Потому что не дай Бог,иметь таких союзников.
    жарофф
  38. Alex-a832 Сегодня, 12:02
    Армия румынии, выступая на стороне фашистов в период ВОВ, имела опыт "успешного" противодействия Советской армии. Видимо, им хочется повторить эксперимент.
    Alex-a832
    1. Separ Сегодня, 17:36
      Надо потомкам легионеров напомнить сражения под Воронежем во время ВОВ, до сих пор находим и конца не видно.
      Separ
  39. Кент0001 Сегодня, 12:24
    ....одним словом-румын. Че-та цыганей понесло...
    Кент0001
  40. Berkut24 Сегодня, 12:51
    Дайте лупу, хочу поискать на карте это "блестящее" на берегу моря.
    Berkut24
  41. Шевер Сегодня, 13:02
    и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,


    Блестяще, очень блестяще. Даже более блестяще, чем блестки для глаз lol
    Шевер
  42. Косолапый Сегодня, 13:10
    Ох , уж эта Румыния ))) Боевой хомячок ))) Мастера переобуваться в прыжке , только по ушам получат и оп уже на другой стороне )))
    Косолапый
  43. Морской Кот Сегодня, 13:30
    Цитата: Ратуш
    Цитата: Тралл
    Это ещё не все знают, как румыны блестяще умеют сдаваться в плен




    Справедливости ради надо отметить что рекордсменом по данному критерию все таки является РККА обр.41-42...с большим отрывом


    Что верно - то верно. Было такое в начале войны: и брали наших в плен и сдавались кое-когда сами. Всякое бывало - война. А вот в одном РККА обр. 41 - 45 гг. обвинить невозможно, в предательстве своих союзников и в подлом ударе им в спину. Чисто по румынски. Жареным запахло, пинка получили и лучшему другу Адольфу ножичком под лопатку. Есть чем гордиться.
    Нет, но вы продолжайте героически и блестяще противостоять России, у вас это отменно хорошо получается. Вы только своих нынешних союзничков предупредить не забудьте, чтобы к вам спиной никогда не поворачивались. И карманы зашивали покрепче.
    Да, кстати, а пароходик-то у великой румынии нашей постройки, только бог весть какого года выпуска. Не тонет, покамест не до конца проржавевши? А новые иде? Сами построить не могёте, а американский дядька не даёт? Знает вашу хитрожопую и трусливую натуру и не даёт. И не даст! Воюйте на ржавом железе пока оно само не затонет. В вас, болезных, и стрелять как-то совестно, как в убогих на паперти.
    Желаю успехов в боевой и политической подготовке. Всё равно не поможет. bully
    Морской Кот
  44. hiller Сегодня, 13:35
    "румынские моряки"..... было бы смешно, но почему-то грустно...нация постоянно переобувающихся
    hiller
  45. Злой 55 Сегодня, 13:48
    Америгадцы, что-ли мамалыжникам лабуды этой насоветовали..
    Злой 55
  46. razved Сегодня, 13:57
    Они там все смелые, пока до дела не доходит как в 44 году.
    razved
  47. Weyland Сегодня, 14:33
    Как там Дюма писал про Румынию: "цветы здесь лишены запаха, плоды - вкуса, мужчины - чести, а женщины - стыда!"
    Weyland
  48. Лексей Сегодня, 15:44
    Всё от природной глупости.......
    Лексей
  49. sounddoc Сегодня, 16:31
    Страшный сон Путина - "Ромская Империя наносит ответный удар")))))
    sounddoc
  50. Separ Сегодня, 17:34
    Румыния является важнейшим элементом и поставщиком цыганвы во всей Европе fellow
    Separ
    1. rocket757 Сегодня, 18:32
      Наверное!
      Пойти шоль соседский "табор" навестить, поспрашать, как они к своим единокровным относятся? Телевизор у них есть, хотя, а по телеку хоть шо про "блескучую" говорят ... заметили ентот блеск в наших СМИ?
      rocket757
  51. Karayakupovo Сегодня, 19:14
    Как писалось в 2010г в "Вестях Неделi" в (на) Украине- Стоит развернуться Гв.РК РФ "Москва" в Севастополе и дать оттуда залпа ракетами и не будет у Румынии никакого флота.
    Karayakupovo
  52. vladikod Сегодня, 19:19
    "Поставщик безопасности" и кто?...Румыны?! Всю сознательную жизнь государство Румыния всегда "донашивало"за кем-то второсортные средства как оружия,так и корабли,впрочем как и ее армия,всегда была второсортной..."Донашивали" все оружие то за Австрияками,то за Германией,то за СССР,....а вот теперь за штатами и НАТОй...Смешно...
    vladikod
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