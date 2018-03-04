Минобороны Румынии заявило о «блестящем противостоянии» угрозам РФ в Черном море

Как страна – член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал. (…) Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море,

Практически мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время,