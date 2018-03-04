20:06 04 марта
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Британия получит очередную партию российского газа

Российский сжиженный природный газ (СПГ) будет поставлен в Великобританию с проекта "Ямал-СПГ" компании НОВАТЭК на фоне прихода в Европу шторма «Эмма», передает РИА Новости сообщение издания Financial Times.



По словам источника газеты, СПГ доставит в Британию компания Royal Dutch Shell. В эти выходные «в Бискайском заливе судно Shell перекачает груз с российского ледокола, транспортирующего СПГ». К шестому марта компания доставит газ в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.


При этом издание отметило, что в «Новатэк» и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.

Первую партию сжиженного газа из России британцы приняли 28 декабря прошлого года. Ее доставил газовоз Christophe de Margerie.

Как констатируют западные СМИ, из-за аномальных холодов Евросоюз вынужден закупать рекордные объемы природного газа.

Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей,
указало агентство Bloomberg.

Издание отметило также, что другие страны пока не способы конкурировать с Россией в этой сфере. В частности, «Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем».

Использованы фотографии: scf-group.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 130

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  1. МИХАН Сегодня, 08:37
    Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе
    МИХАН
    1. 210окв Сегодня, 08:39
      Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.Скажем что нибудь из машиностроения или электроники?
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 09:00
        Цитата: 210окв
        Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.

        Время покажет.
        Как показывает вашу вселенскую грусть по любому поводу. laughing love
        Владимир16
        1. 210окв Сегодня, 11:19
          Это то "Время вперёд"которое в нете?Картинка красивая,только вокруг из новостроек один храм..А на работе сплошь немецкое оборудование когда в том же Воронеже то же смогут сделать.Но не делают,ибо система не позволяет отдать приоритет своим производителям.
          Цитата: Владимир16
          Цитата: 210окв
          Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.

          Время покажет.
          Как показывает вашу вселенскую грусть по любому поводу. laughing love
          210окв
      2. dvina71 Сегодня, 09:06
        Цитата: 210окв
        Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..

        Покупают.
        dvina71
      3. роман66 Сегодня, 09:23
        ВАЗы покупали, как бы это не смешно было
        роман66
        1. мордвин 3 Сегодня, 09:58
          Помню, как аглицкая полиция Нивы закупала.
          мордвин 3
      4. Вадим237 Сегодня, 09:30
        Уже покупают: сельхоз технику, оптические приборы, медицинское оборудование, холодильные установки, изотопы и многое другое.
        Вадим237
        1. lis-ik Сегодня, 18:19
          Цитата: Вадим237
          Уже покупают: сельхоз технику, оптические приборы, медицинское оборудование, холодильные установки, изотопы и многое другое.

          изотопы и многое другое.
          Про полоний забыли,его в первую очередь покупают, т.к. проверен.
          lis-ik
      5. moskowit Сегодня, 10:09
        А Вы, мой друг, давно "Евгения Онегина" читали? Александр Сергеевич ещё 200 лет тому проблему обозначил....
        ...Все, чем для прихоти обильной
        Торгует Лондон щепетильный
        И по Балтическим волнам
        За лес и сало возит нам,
        Все, что в Париже вкус голодный,
        Полезный промысел избрав,
        Изобретает для забав...,

        Замените только в этих бессмертных строках слово "лес" на слово "газ", вполне современная картина обрисуется... recourse sad
        moskowit
      6. sapporo1959 Сегодня, 10:47
        Вопрос канешна интересный! Хотя при наличии там наших соотечественников кроме газа на их рынках все же видимо и более серьезная продукция из нашей страны встречается.Икра и водка хоть и не электроника,но четко дает понять что потенциал у нас все же есть...
        sapporo1959
      7. ul_vitalii Сегодня, 11:16
        Жигуль может им предложить. Здравствуй, Дима (210окв) hi
        ul_vitalii
      8. Scoun Сегодня, 11:56
        Цитата: 210окв
        Скажем что нибудь из машиностроения или электроники?

        Про Уфимские станки промолчу но знаю ребят которые пишут им проги для медоборудования, покупают наш чай и рыбу...
        Просто спецом не изучал этот вопрос.
        Scoun
      9. Николай Грек Сегодня, 16:57
        Цитата: 210окв
        Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.Скажем что нибудь из машиностроения или электроники?

        В структуре экспорта России в Великобританию в 1 квартале 2017 года (и в 1 квартале 2016 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:

        Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 87,78% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 81,45%);
        Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 2,87% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 1,89%);
        Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) - 2,59% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 6,70%);
        Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 2,35% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 2,28%);
        Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 1,73% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 1,76%);
        Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 1,12% от всего объема экспорта России в Великобританию (в 1 квартале 2016 года – 1,30%).
        Наибольший прирост экспорта России в Великобританию в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года зафиксирован по следующим товарным группам:

        Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 293 445 035 долл. США;
        Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) - рост на 26 439 006 долл. США.
        Наибольшее сокращение экспорта России в Великобританию в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года зафиксировано по следующим товарным группам:

        Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты (код ТН ВЭД 71) - сокращение на 63 953 496 долл. США;
        Удобрения (код ТН ВЭД 31) - сокращение на 9 510 275 долл. США.
        Николай Грек
    2. Дормидонт Сегодня, 08:40
      Они нас грабят и убивают, а мы им газку, чтобы не обижались
      Дормидонт
      1. Muvka Сегодня, 08:51
        Я что-то пропустил, где там написано, что бесплатно?
        Muvka
        1. фигвам Сегодня, 09:02
          И бриты и янки уже по паре танкеров с нашим газом купили, так сказать война войной, а газ по расписанию.
          фигвам
        2. groks Сегодня, 09:15
          Я что-то пропустил
          Да. Тему создания и условий работы данного предприятия. Не то что бесплатно, а скорее мы ещё и доплачиваем.
          groks
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:11
            Цитата: groks
            Да. Тему создания и условий работы данного предприятия. Не то что бесплатно, а скорее мы ещё и доплачиваем.

            а можно ссылочку, я тоже пропустил
            Angel_and_Demon
            1. groks Сегодня, 13:18
              В пределах месяца обсуждено здесь. И примерно так же на АШ. На АШ веселее пошло. https://aftershock.news/?q=node/598187 Там гораздо больше олигархозащитников.
              Кратенько. Построено на наши деньги, подарено Михельсону, ТНК в лице Тотала и китайцам. От налогов и пошлин освобождено.
              groks
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:26
                Цитата: groks
                Кратенько. Построено на наши деньги, подарено Михельсону, ТНК в лице Тотала и китайцам. От налогов и пошлин освобождено.

                спасибо
                Angel_and_Demon
              2. Анти-Корр. Сегодня, 13:32
                Цитата: groks
                Кратенько. Построено на наши деньги, подарено Михельсону, ТНК в лице Тотала и китайцам. От налогов и пошлин освобождено.

                Не смейте своими ссылками убивать веру "ядерного" электората в скрепоносную мысль, что "газпром-народное достояние" wink .
                Анти-Корр.
                1. groks Сегодня, 14:30
                  А вдруг бы они сами нашли?! Так можно хоть меня будет пообвинять, что там запятая не в том месте и это в корне всё меняет.
                  groks
                  1. Анти-Корр. Сегодня, 14:35
                    Цитата: groks
                    А вдруг бы они сами нашли?!

                    laughing эти бы даже и не подумали искать, не царское дело
                    Цитата: groks
                    Так можно хоть меня будет пообвинять, что там запятая не в том месте и это в корне всё меняет.

                    А вот этого сколько угодно wassat
                    Анти-Корр.
            2. Николай Грек Сегодня, 17:03
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: groks
              Да. Тему создания и условий работы данного предприятия. Не то что бесплатно, а скорее мы ещё и доплачиваем.

              а можно ссылочку, я тоже пропустил

              он сам лично бритосам доплатил за этот газ!! wink yes laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:07
                Цитата: Николай Грек
                зачем ему ссылочка..он сам лично бритосам доплатил за этот газ!!

                и вы тоже, ну с ваших налогов - почитайте, очень интересно
                Angel_and_Demon
                1. Николай Грек Сегодня, 17:24
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Николай Грек
                  зачем ему ссылочка..он сам лично бритосам доплатил за этот газ!!

                  почитайте, очень интересно


                  чужие мысли??? ещё и в таком объеме!!! what what what laughing laughing laughing
                  нате вот тогда другие мысли по этому поводу почитайте!!! wink yes lol lol lol

                  Ямал СПГ. Новый повод для набросов либералов
                  http://maxpark.com/community/13/content/6152759
                  Николай Грек
                2. Николай Грек Сегодня, 17:30
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Николай Грек
                  зачем ему ссылочка..он сам лично бритосам доплатил за этот газ!!

                  и вы тоже, ну с ваших налогов - почитайте, очень интересно

                  а вот вам та же статья уже на ресурсе, откуда ссылка "грокса" wink laughing laughing laughing

                  Ямал СПГ. Новый повод для набросов либерастов
                  https://aftershock.news/?q=node/602403&full
                  Николай Грек
    3. собаковод Сегодня, 09:02
      МИХАН
      Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе
      Мы тут, в Сибири, подумали, и ещё им холодов подкинули.
      собаковод
      1. роман66 Сегодня, 09:24
        вы это поаккуратнее, а то все через нас идет - весной и не пахнет!
        роман66
        1. sabakina Сегодня, 11:42
          Цитата: роман66
          вы это поаккуратнее, а то все через нас идет - весной и не пахнет!

          роман, а ты что. отвык от морозов? Я до сих пор помню, как меня мама шарфом укутывала по дороге в/из детсада в начале 70-х, по приходу иней не только на шарфе, но и бровях.
          sabakina
          1. роман66 Сегодня, 16:14
            за последнее время уже и отвык - не поверишь куртка летная на меху на антресолях лет десять лежит, проверить надо, как бы моль не сожрала!
            роман66
      2. МИХАН Сегодня, 09:27
        Цитата: собаковод
        МИХАН
        Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе
        Мы тут, в Сибири, подумали, и ещё им холодов подкинули.

        Вы там по осторожней с климатическим оружием..Жалко англосаксов , там наших много воров, они нам живыми нужны ! laughing
        МИХАН
    4. предки с Дона Сегодня, 09:35
      Пламенный привет им для обогрева, а не российский газ.
      предки с Дона
    5. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:55
      МИХАН
      Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе
      Виталий. "убил" Только включил комп вышел на сайт ,а тут ваш комментарий laughing
      Наблюдатель2014
      1. МИХАН Сегодня, 10:53
        Цитата: Наблюдатель2014
        МИХАН
        Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе
        Виталий. "убил" Только включил комп вышел на сайт ,а тут ваш комментарий laughing

        Да сам смеюсь ...)))) laughing Есть Бог на свете и Россию охраняет!
        МИХАН
    6. Alber Сегодня, 10:38
      Цитата: МИХАН
      Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе


      надо же. от своих братьев америкосов чтой-то не захотели газа.
      Alber
    7. vlad_vlad Сегодня, 11:48
      Цитата: МИХАН
      Грейтесь падлы , пока мы добрые..хе хе


      Михан сегодня добрый. обычно он с гейропейным наглосаксом на одном поле... а тут - русский, высокодуховный, скрепоносный газ не пожалел. грейтесь, грит... мультиков от царя насмотрелся и подобрел.
      Представляеший какие бы обещалки Царь на екране выдавал еслиб выборы каждый год были?
      vlad_vlad
      1. МИХАН Сегодня, 12:14
        Цитата: vlad_vlad
        Михан сегодня добрый

        Я после "послания" Путина добрый и одухотворенный....Я знал что у нас Кулибины работают не за деньги , а за идею возрождения России ! fellow
        Почему бы не подогреть мерзнущих англосаксов..Газа у нас на всех хватит ! хе хе

        Пока мы радуемся, но англосакзы злобный народ..Будут провокации! И мы к ним готовы ..
        МИХАН
        1. Alber Сегодня, 12:23
          Цитата: МИХАН
          Почему бы не подогреть мерзнущих англосаксов..Газа у нас на всех хватит ! хе хе

          Газа действительно хватает. Почему бы для населения не снизить цены ближе к реальным. Этак раз в 10. 30-40 коп за кубометр для простых россиян это нормальная цена. А за рубеж продавай хоть по 500 долларов
          Alber
          1. МИХАН Сегодня, 12:31
            Цитата: Alber
            Газа действительно хватает. Почему бы для населения не снизить цены ближе к реальным. Этак раз в 10. 30-40 коп за кубометр для простых россиян это нормальная цена

            Да терпимо пока ..Если учесть наши огромные территории! Солярка уголь уже в прошлом..
            МИХАН
      2. Анти-Корр. Сегодня, 13:26
        Цитата: vlad_vlad
        Представляеший какие бы обещалки Царь на екране выдавал еслиб выборы каждый год были?

        Сознание электората мультиками перегружать нельзя, ведь "Незнайка на Луне" ещё до конца не осмыслен. wassat
        Анти-Корр.
    8. Маз Сегодня, 19:28
      В общем ВВП хочет всю Европу отделить от диктата США и к этому дело идет
      Маз
  2. Дормидонт Сегодня, 08:39
    А вот это совершенно напрасно
    Дормидонт
    1. 210окв Сегодня, 08:46
      Так деньги не пахнут..Сейчас увидите как "Газпром"заднюю включит в связи с арбитражем,получив предложение от которого нельзя отказаться..
      Цитата: Дормидонт
      А вот это совершенно напрасно
      210окв
      1. антивирус Сегодня, 08:57
        да --выгодно будет прогнуться --прогнутся с улыбкой и даже с улыбочкой, лишь бы к Китаю правильной стороной повернулись, а то пропустим похлопывание по ...части тела
        антивирус
        1. собаковод Сегодня, 09:13
          На днях, Верховный заявил на весь мир о новых образцах и видах оружия,которое частично уже поступает на оборону страны. Я думаю, все понимают, что разработка и производство этого оружия дорогое удовольствие. За океаном от разработок чего-то отказались, потратив на это немалый бюджет, что-то ещё совсем не пытались разрабатывать, хотя о таком бюджете на военные нужды, как у них, нашим даже и мечтать не приходится.
          Хочу спросить местных "экономистов", которые выражают недовольство действиями "Газпрома" и ему подобных. Как вы думаете, сколько финансов вложило государство в разработку этих образцов, и где государство взяло эти финансы?
          собаковод
          1. роман66 Сегодня, 09:26
            так это думать надо! после вчерашнего-то...
            роман66
          2. Alber Сегодня, 10:42
            Цитата: собаковод
            На днях, Верховный заявил на весь мир о новых образцах и видах оружия,которое частично уже поступает на оборону страны. Я думаю, все понимают, что разработка и производство этого оружия дорогое удовольствие. За океаном от разработок чего-то отказались, потратив на это немалый бюджет, что-то ещё совсем не пытались разрабатывать, хотя о таком бюджете на военные нужды, как у них, нашим даже и мечтать не приходится.
            Хочу спросить местных "экономистов", которые выражают недовольство действиями "Газпрома" и ему подобных. Как вы думаете, сколько финансов вложило государство в разработку этих образцов, и где государство взяло эти финансы?

            Вам как кинологу наверно кремлевскому наверно известны зарплаты чиновников от гаспрема и зарплаты с пенсиями простого народа
            Alber
            1. собаковод Сегодня, 10:52
              Alber
              Вам как кинологу наверно кремлевскому наверно известны зарплаты чиновников от гаспрема и зарплаты с пенсиями простого народа
              Да мне воопче всё известно. Мама на пенсии 18 т.р., папа чуть более 20т.р., я, как временно безработный - 0т.р. Но, считаю, от каждого по способности. Можете зайти на сайт "гаспрема" и оставить вакансию на пост главы. Кто знает, вдруг подфартит...
              А ныть в соцсетях - по меньшей мере , слабость!
              собаковод
              1. XXXIII Сегодня, 11:17
                Цитата: собаковод
                Alber
                Вам как кинологу наверно кремлевскому наверно известны зарплаты чиновников от гаспрема и зарплаты с пенсиями простого народа
                Да мне воопче всё известно. Мама на пенсии 18 т.р., папа чуть более 20т.р., я, как временно безработный - 0т.р. Но, считаю, от каждого по способности. Можете зайти на сайт "гаспрема" и оставить вакансию на пост главы. Кто знает, вдруг подфартит...
                А ныть в соцсетях - по меньшей мере , слабость!

                Это в Москве такие пенсии?
                XXXIII
                1. собаковод Сегодня, 14:00
                  XXXIII
                  Это в Москве такие пенсии?
                  Это в Чите такие пенсии. Не надоело по чужим карманам побираться?
                  собаковод
                  1. XXXIII Сегодня, 14:28
                    Цитата: собаковод
                    XXXIII
                    Это в Москве такие пенсии?
                    Это в Чите такие пенсии. Не надоело по чужим карманам побираться?

                    Ух какие мы дерзкие, гостайна что ли размер пенсии? Или стыдно стало?
                    Я ведь из любопытства спросил как местный местного..... laughing
                    Еще вопросик ! И что там можно купить на пенсию в 20.000, икру, масло, мясо?
                    Только в реальных условиях, а не в виртуальной России , в которой все на мази и в ажуре..... smile
                    XXXIII
                    1. собаковод Сегодня, 14:59
                      XXXIII
                      Еще вопросик ! И что там можно купить на пенсию в 20.000, икру, масло, мясо?
                      Только в реальных условиях, а не в виртуальной России , в которой все на мази и в ажуре.....
                      По секрету... специально для вас... Мне булка хлеба обходится в восемь рублей. Причём, хорошего хлеба, цена которого в магазине около тридцати-сорока. А вот какие цены в Чите, извините, не знаю.
                      собаковод
                      1. XXXIII Сегодня, 15:29
                        Цитата: собаковод
                        XXXIII
                        Еще вопросик ! И что там можно купить на пенсию в 20.000, икру, масло, мясо?
                        Только в реальных условиях, а не в виртуальной России , в которой все на мази и в ажуре.....
                        По секрету... специально для вас... Мне булка хлеба обходится в восемь рублей. Причём, хорошего хлеба, цена которого в магазине около тридцати-сорока. А вот какие цены в Чите, извините, не знаю.

                        8 рублей это отлично... good Сами выпеваете дома наверно?!
                        XXXIII
                      2. собаковод Сегодня, 16:09
                        XXXIII,
                        8 рублей это отлично... good Сами выпеваете дома наверно?!

                        Извините! Не певец, со слухом не лады!
                        собаковод
                      3. Alber Сегодня, 18:37
                        Цитата: собаковод
                        Это в Чите такие пенсии. Не надоело по чужим карманам побираться?

                        Цитата: собаковод
                        булка хлеба обходится в восемь рублей. Причём, хорошего хлеба, цена которого в магазине около тридцати-сорока. А вот какие цены в Чите, извините, не знаю.

                        ты бы уж как то определился. пенсия вроде в Чите, а то уже сколько в Чите хлеб стоит, ты не знаешь...
                        наверно все мама с папой тебе до сих пор покупают?
                        Alber
              2. Alber Сегодня, 11:33
                Цитата: собаковод
                я, как временно безработный - 0т.р. Но, считаю, от каждого по способности.

                ну так чтож неспособный чтоль совсем - "0 т.р.? работай, не сиди на шее у папы с мамой.
                Цитата: собаковод
                Можете зайти на сайт "гаспрема" и оставить вакансию на пост главы. Кто знает, вдруг подфартит..


                Дык зайди на сайт газпрема, раз так знатно хвалишь власть, и наверняка тебе подфартит...
                а то только и знаешь, хвосты собакам крутить...
                Alber
                1. собаковод Сегодня, 14:16
                  [i] Alber
                  ну так чтож неспособный чтоль совсем - "0 т.р.? работай, не сиди на шее у папы с мамой.
                  Дык зайди на сайт газпрема, раз так знатно хвалишь власть, и наверняка тебе подфартит...
                  а то только и знаешь, хвосты собакам крутить...
                  О! НЫТИК! "Всё пропало!"
                  Чтоб не ёрничал, чуть о себе расскажу. На шее у Папы и мамы не сижу, перед внуками было бы стыдно, да и не так воспитан. Случайно получил травму, жду операцию. К собакам не имею никакого отношения. власть никогда не хвалил и не ругал. Они делают своё дело, я своё. Не пересекаемся. И не завидую, как ты. Да и ты не завидуй. На то, что любой из них делает, тебя попросту не хватит.
                  собаковод
              3. moskowit Сегодня, 12:53
                С такими пенсиями у родителей, понятное дело можно и не работать... "Плох тот отец, который не вырастит сына до его пенсии..." laughing laughing wassat good
                moskowit
                1. собаковод Сегодня, 14:20
                  Я, слава Богу с родительского обеспечения отошёл в семнадцать. А вот зависть, говорят, на желчный пузырь плохо влияет. Берегите себя!
                  собаковод
                  1. Alber Сегодня, 18:43
                    Цитата: собаковод
                    Я, слава Богу с родительского обеспечения отошёл в семнадцать. А вот зависть, говорят, на желчный пузырь плохо влияет. Берегите себя!



                    Ну дай бог тебе здоровья, и береги свой желчный пузырь Сеня - не забывай собаку выгуливать по утрам и вечерам. и тогда никто тебе не будет завидовать...
                    Alber
      2. 1vlad19 Сегодня, 10:35
        Цитата: 210окв
        как "Газпром"заднюю включит

        А с какого бока "Газпром" если газ поставляет "Новатэк"?
        1vlad19
      3. Orionvit Сегодня, 12:21
        Цитата: 210окв
        получив предложение от которого нельзя отказаться.

        Интересно, какое же это предложение? Как качали в Европу газ с учётом украины, так и качают,. Как покупала украина реверсный газ втридорога, так и покупает. Что изменилось? Кроме как политической возни вокруг этого дела, по моему ничего.
        Orionvit
        1. 210окв Сегодня, 18:21
          Что заявлял два дня назад "Газпром"?Начата процедура прекращения контракта по поставке газа и транзита через Украину..Не дословно но суть такая.Безусловно это политика.И будут качать.Просто обставлено это как некое волевое решение которого все ждали...А на самом деле-пшик.
          Цитата: Orionvit
          Цитата: 210окв
          получив предложение от которого нельзя отказаться.

          Интересно, какое же это предложение? Как качали в Европу газ с учётом украины, так и качают,. Как покупала украина реверсный газ втридорога, так и покупает. Что изменилось? Кроме как политической возни вокруг этого дела, по моему ничего.
          210окв
  3. Govorun Сегодня, 08:46
    Британия получит очередную партию российского газа
    А давайте и Британии С- 400 продадим...нам ведь главное,чтоб деньги платили...да
    Govorun
    1. Piramidon Сегодня, 08:53
      Цитата: Govorun
      А давайте и Британии С- 400 продадим

      А от них уже просьбы поступали?
      Piramidon
      1. роман66 Сегодня, 09:26
        хочется, но пока стесняются....
        роман66
      2. Govorun Сегодня, 13:19
        А если бы поступили,ТО ПРОДАЛИ ???
        Govorun
        1. Piramidon Сегодня, 13:33
          "А если бы у бабушки...". Чего попусту фантазировать?
          Piramidon
          1. Govorun Сегодня, 14:53
            "А если бы у дедушки" ....ты даже не понял к чему я это написал, жаль... развивай свое мышление .
            Govorun
    2. Косолапый Сегодня, 12:55
      А что , там кнопочки не какой нет(в импортном исполнении) , нажал и свой-чужой сработал ? )))
      Косолапый
  4. Геркулесыч Сегодня, 08:50
    Зима пройдет опять на нас варежку раззинут! fool Пока что холодно, лучше помолчать, чтобы лишние колории не тратить!Вот если бы там холода стали в порядке вещей, они бы вообще молчали в нашу сторону.
    Геркулесыч
    1. Piramidon Сегодня, 09:44
      Цитата: Геркулесыч
      Вот если бы там холода стали в порядке вещей...

      ...они бы "Северный поток-3" с нами замутили.
      Piramidon
  5. изя топ Сегодня, 08:51
    а чё,бритты ещё не сказали остаточно прощевай? lol
    изя топ
  6. Multicast Сегодня, 08:54
    Цитата: 210окв
    Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.Скажем что нибудь из машиностроения или электроники?


    Многое что они покупают у нас, например: где заседают у них лорды в здании установлена российская система пожаро-безопасности и электроника там российского производства, слышал про эту новость на одном бизнес форуме по Россия 24. Мы у них закупаем тоже много чего. Но сейчас я знаю что Великобритании русскому да и вообще человеку из СНГ не позволяют открыть бизнес, и недают открыть счет в банках, запрет везде делают и торгашество на этом заканчивается (( сложности нам делают, а как холодно стало газ все же закупают. Какие они все же поскуднвые, извините за мою грубость.
    Multicast
  7. Lesorub Сегодня, 08:55
    Не совсем понятна ситуация с поставками газа в Штаты и Англию, при санкциях, определенные компании умудряются не плохо зарабатывать! ) Сложилось впечатление, что у России врагов нет (не скрытых не явных), везде одни партнеры. )
    Lesorub
    1. 1vlad19 Сегодня, 10:48
      А что там не понятного? Обходят санкции, в Америку и Британию на прямую мы не поставляли, а запрета поставить в Британию Американской компании нет, тоже самое и в США.
      1vlad19
    2. sapporo1959 Сегодня, 10:55
      Ну враги кругом это для внутреннего потребления в основном. Для масс так сказать,ну а более продвинутые россияне бесстрашно и смело кидаясь в самую гущу врагов особо не заморачиваются от грозящей им опасности...
      sapporo1959
  8. Multicast Сегодня, 08:55
    Цитата: Multicast
    Цитата: 210окв
    Интересно,наглосаксы купят когда нибудь российскую продукцию..Не газ.Скажем что нибудь из машиностроения или электроники?


    Многое что они покупают у нас, например: где заседают у них лорды в здании установлена российская система пожаро-безопасности и электроника там российского производства, слышал про эту новость на одном бизнес форуме по Россия 24. Мы у них закупаем тоже много чего. Но сейчас я знаю что Великобритании русскому да и вообще человеку из СНГ не позволяют открыть бизнес, и недают открыть счет в банках, запрет везде делают и торгашество на этом заканчивается (( сложности нам делают, а как холодно стало газ все же закупают. Какие они все же поскудные, извините за мою грубость.
    Multicast
  9. Avis-bis Сегодня, 08:59
    Белая надпись на борту — он что, реально жгёт в двигателе перевозимый газ?
    Avis-bis
    1. sxfRipper Сегодня, 09:58
      Да.
      http://lngas.ru/transportation-lng/spg-tankery.ht
      ml
      sxfRipper
      1. Avis-bis Сегодня, 10:05
        Цитата: sxfRipper
        Да.
        http://lngas.ru/transportation-lng/spg-tankery.ht
        ml

        Интересненько, спасибо. Он ещё и двухтопливный... Идея цеппелиновцев живёт и здравствует! :)
        Avis-bis
  10. Курсант Сегодня, 09:05
    Газ для детей папы отправили, чтобы не замёрзли.
    Курсант
    1. Ил-18 Сегодня, 09:48
      Цитата: Курсант
      Газ для детей папы отправили, чтобы не замёрзли.

      good
      До кучи еще и денюжкав заработали. Они у нас такие, заботливые.
      Ил-18
    2. Alber Сегодня, 11:43
      Цитата: Курсант
      Газ для детей папы отправили, чтобы не замёрзли.

      ))) ++ О блин! как я сразу не догадался
      Alber
      1. Курсант Сегодня, 11:44
        Соображать надо)))))) меньше думать))))))))
        Курсант
        1. Alber Сегодня, 12:02
          Цитата: Курсант
          Соображать надо)))))) меньше думать))))))))

          Дык кто же знает, куда он еще своих детей отправил.
          Мы то все думаем, что как патриот, детей здесь устроил, ан нет! на сохранение, к врагам
          Alber
          1. Курсант Сегодня, 12:16
            Детишек будет греть газ с Родины , смахнут слезу и вспомнят о России , о её могуществе и природных запасах, а в это в время в российской глубинке, вдали от районного центра, в маленькой деревне , где в помине не было дорог, газа, и связи, пожилая женщина принеся дров в старый дом, растапливая печь , будет слушать предвыборные обещания из старого радиоприёмника .
            Курсант
            1. Alber Сегодня, 18:24
              Цитата: Курсант
              в это в время в российской глубинке, вдали от районного центра, в маленькой деревне , где в помине не было дорог, газа, и связи, пожилая женщина принеся дров в старый дом, растапливая печь , будет слушать предвыборные обещания из старого радиоприёмника .

              и таких бабуль с дедулями по России в деревнях сотни тысяч! стоимость проекта и работ по проведению природного газа в дом составляет тоже 150 , а то и больше тысяч руб
              Alber
              1. Курсант Сегодня, 18:27
                и не только бабулек и дедулек , но детей которые по колено в грязи в школу идут , а потом удивляются почему все в город едут .
                Курсант
              2. Косолапый Сегодня, 20:06
                Вы предлогаете к каждой деревушке тянуть отдельную ветку ? и кто оплатит , вы или дедушки бабушки ? глупость какая , проще дизеля или ветровые , наконец развозить сжиженый , с теми расстояниями в России обеспечить всех отделными ветками , это утопие и демагогия.
                Косолапый
  11. Vard Сегодня, 09:14
    Мне интересно... почему наше судно проплыло мимо Британии... перекачало газ в море на борт судна Шелл... Что там не так?
    Vard
    1. роман66 Сегодня, 09:27
      разъемы не совпадают wink
      роман66
    2. loginovich Сегодня, 09:52
      Вполне может быть глубина порта не позволяет зайти большому судну в порт и тогда используют малые суда для перевозки на берег.Подобный метод во многих портах используется.
      loginovich
      1. Serg662 Сегодня, 10:26
        Глубины в Милфорд Хейвене позволяют, там какая-то другая причина.
        Serg662
    3. Piramidon Сегодня, 09:57
      Цитата: Vard
      Мне интересно... почему наше судно проплыло мимо Британии... перекачало газ в море на борт судна Шелл... Что там не так?

      Янкесы в декабре тоже с нашим газом следы запутывали. Танкер-газовоз прошел пол Атлантики, повернул обратно, ткнулся в Испанию, а потом опять пошел в Бостон. А в январе наш газ для штатов тоже перегружали с танкера на танкер в Англии. Санкции санкциями, а задница в тепле дороже.
      Piramidon
    4. Alber Сегодня, 12:17
      Цитата: Vard
      Мне интересно... почему наше судно проплыло мимо Британии... перекачало газ в море на борт судна Шелл... Что там не так?

      Неужели чей то личный газ? Неужто самогО?...
      Alber
  12. APASUS Сегодня, 09:18
    Зачем обсуждать коммерческую сделку? Если продавать газ только друзьям,то это будет не выгодное предприятие ,особенно учитывая что мы продаем трубопроводный газ таким странам как Польша,Румыния и страны Прибалтики.
    Купили и купили,зависимость продавца и покупателя обоюдная
    APASUS
    1. Lesorub Сегодня, 11:24
      Цитата: APASUS
      Зачем обсуждать коммерческую сделку? Если продавать газ только друзьям,то это будет не выгодное предприятие ,особенно учитывая что мы продаем трубопроводный газ таким странам как Польша,Румыния и страны Прибалтики.Купили и купили,зависимость продавца и покупателя обоюдная

      Да Вы правы, при ведении экономической войны самый правильные действия помочь стране инициатору - продав ему газ (а может так, в кредит) - ведь это логично и правильно!)))) Ведь это комерческая сделка, мы же добрые и без корыстные - в Штаты ракетные двигатели, газ, ценные бумаги их скупаем на миллиарды доллоров, Англии Газком поможем ! )))
      Lesorub
      1. APASUS Сегодня, 11:48
        Цитата: Lesorub
        Да Вы правы, при ведении экономической войны самый правильные действия помочь стране инициатору - продав ему газ

        Вы любезный ,путаете пресное с постным,какая экономическая война? То что они нам объявили санкции ,так это проблемы ЕС.А газ нужно продавать и мы его продаем,при том большая часть стран с которыми торгуем к нам относиться с прохладой,но это не повод отказываться от торговли.
        Цитата: Lesorub
        же добрые и без корыстные - в Штаты ракетные двигатели, газ, ценные бумаги их скупаем на миллиарды доллоров

        Ну вот конкретно этих статей ,я совершенно согласен.
        Цитата: Lesorub
        Англии Газком поможем !

        Не читайте политических материалов на ночь,может будете более спокойно относиться к таким сделкам
        APASUS
  13. loginovich Сегодня, 09:43
    Как констатируют западные СМИ, из-за аномальных холодов Евросоюз вынужден закупать рекордные объемы природного газа
    .
    «Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем»
    [quote][/quote]
    Вот и ответ почему .вальцмана прогнули ,не дай бог померзнуть гейропе.
    Холода закончатся и дружба на век. то бишь до следующих холодов.
    loginovich
  14. weksha50 Сегодня, 09:50
    "... другие страны пока не способы конкурировать с Россией в этой сфере"...

    Вчера я промолчал, ждал новости и откликов на нее... Сегодня - также умалчивают о том, что Россия начинает разрабатывать в Югре огромные запасы СЛАНЦЕВОЙ нефти....На первом этапе планируется добывать до 10 миллионов тонн нефти в год. Разведанные запасы — свыше 100 миллиардов тонн…..
    ИСТОЧНИК: https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=15&cl4ur
    l=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fnovosti%2F2018-03-04%2Fk
    rupneyshee-v-mire-mestorozhdenie-slancevoy-nefti-
    razrabatyvayut-v-yugre&lang=ru&stid=Dg0Pe
    tN4&rubric=energy&from=story

    Вот я чего-то и не пойму: ведь буквально вчера МЫ орали о том, что добыча сланцевых нефти и газа - это кирдык природе и вообще - технологический убыточный фейк... И вдруг сегодня сами хвалимся о том, что сами же начинаем подобные разработки... Непонятно как-то...

    И покупка наглосаксами второго (всего лишь !!!) газовоза с продуктом - это еще даже не цветики, хотя для проекта "Ямал-СПГ" сейчас каждое зёрнышко в пользу... Вот когда данный проект поимеет (и в прямом, и в переносном смысле laughing ) своих покупателей (постоянных !!!) - можно будет с радостью констатировать данный факт... hi
    weksha50
    1. NKT Сегодня, 10:12
      Мы давно разрабатываем «сланцевую нефть», еще со времен СССР (бажен). Что касается вреда экологии, то наш бажен залегает глубоко - около 4км, а у них сланец иногда до 400-500м, к тому же они водозабор делают из вышележащих горизонтов, куда может дойти трещина и вся химия для грп пойдет в водоносный пласт, а оттуда в кран.
      NKT
      1. weksha50 Сегодня, 13:11
        Цитата: NKT
        Что касается вреда экологии, то наш бажен залегает глубоко


        Спасибо за разъяснение... Но все равно какое-то чувство недопонятости осталось... hi
        weksha50
        1. NKT Сегодня, 18:25
          Вы знаете, если совсем честно, то разговоры на счет вреда ГРП экологии сильно преувеличины. Конечно, используются хим.присадки, но в небольших объемах. Основная угроза - загрязнение вышележащих водоносных горизонтов откуда люди получают воду.

          Если трещина (длина может достигать 500-700м, ширина 1-2мм) распространится вверх и попадает в водоносный пласт, то где-то 6-8 месяцев из крана может выходить распавшийся гель, вода, хим.присадки, все то, что закачали при ГРП ну и сам газ.

          В среднем при ГРП закачивается около 600 тонн смеси, а это порядко 10-12 жд цистерн, и куда это все пойдет никогда нельзя предугадать.
          NKT
    2. Paranoid50 Сегодня, 12:11
      Цитата: weksha50
      Сегодня - также умалчивают о том, что Россия начинает разрабатывать в Югре огромные запасы СЛАНЦЕВОЙ нефти...

      Новость прошла ещё вчера.
      Paranoid50
  15. МИХАН Сегодня, 09:52
    СМИ рассказали, как Россия спасает Европу от морозов
    Аномальные холода вынуждают Европу закупать российский природный газ в рекордных объёмах. Это подчёркивает зависимость региона от России, сообщает агентство Bloomberg.
    Как отмечается, из-за самых сильных за последние пять лет морозов спрос на тепло- и энергоснабжение вырос, что привело к рекордному повышению цен на газ и значительному сокращению его запасов.

    «Европа (в особенности Великобритания) всё больше зависит от России в удовлетворении своих энергетических потребностей», — говорится в статье.

    В результате Россия нарастила поставки газа в страны Европы, причём не только по газопроводам. Так, на следующей неделе в Великобритании ожидается прибытие танкера с российским сжиженным газом с завода «Ямал СПГ».
    По словам автора статьи, другие государства пока не способы конкурировать с Россией в этом вопросе.
    Как подчеркнул эксперт BMI Research Кристофер Хейнс, холодная погода будет снижать запасы в хранилищах, которые в настоящее время находятся на пятилетнем минимуме.
    https://russian.rt.com/nopolitics/news/488490-mor
    oz-r..

    Помнится во многих либерастных СМИ вопили от радости по поводу "сланцевого газа" США и что России кирдык..хе хе
    Россия молча готовилась , к таким холодам ..И вот час Х наступил !
    Мерзни мерзни волчий хвост ...!
    Производство любого товара у нас, огромный процент был на обогрев всего...Нас всегда помнится обвиняли , что не умеем работать и товары у нас слишком затратные в производстве...Вот теперь посмотрим на наглосаксев и т.д. Как они будут выкручиваться ! Я не злорадствую, просто обидно было , когда они нас унижли и всячески гнобили и сейчас в том числе..
    МИХАН
    1. -=ANTRAX=- Сегодня, 10:36
      ну теперь понятно на чей СПГ они переходят.
      -=ANTRAX=-
    2. Alber Сегодня, 10:48
      Цитата: МИХАН
      Я не злорадствую, просто обидно было , когда они нас унижли и всячески гнобили и сейчас в том числе..

      Приветствую Михан!
      Уважай себя,
      Не говори слово "Обидно" )
      Alber
      1. МИХАН Сегодня, 10:59
        Цитата: Alber
        Цитата: МИХАН
        Я не злорадствую, просто обидно было , когда они нас унижли и всячески гнобили и сейчас в том числе..

        Приветствую Михан!
        Уважай себя,
        Не говори слово "Обидно" )

        Приветствую Альберт!! (хорошее имя , а то Владимиры надоели тут уже ..)))
        Не получается как то..В душе все же обида гложет ! Что мы им плохого сделали ? За что нас так ..
        МИХАН
        1. Alber Сегодня, 11:47
          Цитата: МИХАН
          Не говори слово "Обидно" )
          Приветствую Альберт!! (хорошее имя , а то Владимиры надоели тут уже ..)))
          Не получается как то..В душе все же обида гложет ! Что мы им плохого сделали ? За что нас так ..

          Скажи проще : "Маму их туда растуда"... И народ сразу к тебе потянется..))
          Alber
          1. МИХАН Сегодня, 12:34
            Цитата: Alber
            Скажи проще : "Маму их туда растуда"... И народ сразу к тебе потянется..))

            Ну дык говорил помнится , банят сразу..хе хе
            МИХАН
        2. Alber Сегодня, 12:10
          Цитата: МИХАН
          Что мы им плохого сделали ? За что нас так ..


          НУгн...ды они па га ные! весь их наглосаксонский род и по ту и по другую сторону океана. уголовники, воры, казнокрады, насильники и прочий сброд, разбросали свое семя по всем континентам, для того что бы пакостить отовсюду... и в австралии они и в новозеландии, канаде, тьфу!
          англичанка нам всегда гадила, уже несколько сот лет
          Alber
    3. zhekazs Сегодня, 13:54
      Цитата: МИХАН
      Производство любого товара у нас, огромный процент был на обогрев всего...Нас всегда помнится обвиняли , что не умеем работать и товары у нас слишком затратные в производстве...Вот теперь посмотрим на наглосаксев и т.д.

      Цитата: МИХАН
      Как отмечается, из-за самых сильных за последние пять лет морозов спрос на тепло- и энергоснабжение вырос, что привело к рекордному повышению цен на газ и значительному сокращению его запасов.

      Дело в том, что Гольфстрим, теплое течение, которое обогревает всех этих гейро-содомитов, в том числе и Англистию было нарушено диверсией у амерзоида в Мексиканском заливе, плюс влияет опреснение воды от постоянного таяния ледников Гренландии, изменяется вязкость, соленость воды, разрушаются границы между слоями теплой и холодной воды. Это все, конечно, временно, Гольфстрим восстанавливается, но такие температурные встряски гейропам обеспечены, да и нам особо радоваться нечему, атлантическое тепло и нас балует зимой.
      zhekazs
  16. a.s.zzz888 Сегодня, 10:09
    А в это время рыжий и не стриженный Б.Джонсон вызывал "на ковер" нашего посла за ситуацию в Сирии... request
    a.s.zzz888
  17. garnik Сегодня, 10:09
    Где то читал про поставки газа за границу .Стоимость газа в каждую страну ,так стоимость газа в великобританию была ниже чем в Украину. Это было до майдана.
    garnik
  18. Декларант Сегодня, 10:21
    Так 28% доли газпрома у американских банков. Чего вы хотели ?
    Декларант
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:42
    Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России
    От этого и заходятся в истерике начиная со своего министра обороны ("в розовых штанишках"). Давят, давят Россию, а в итоге вынуждены газ у нее покупать. Надменному лорду-пэру это как нашему крестьянину "серпом по ...".
    rotmistr60
  20. rocket757 Сегодня, 11:01
    Бедные британцы, потравятся теперь "токсичным" газом из тёмного мордора! А как иначе? Им же демократичный газ подавай, а тут тоталитарный подкачали!!!
    Шо сказать, не так так эдак вытравим гадливую англичанку!!! Мож амбрэ всякое в мире разносится меньше будет?
    rocket757
  21. bumerang. Сегодня, 12:15
    wassat Российские морозы вначале напали на США, затем на Польшу, Германию, Италию, а теперь и
    Тяжелые погодные условия в Великобритании были вызваны приходом мощного холодного фронта, который местные СМИ стали именовать "сибирским", или "Зверем с Востока". Это привело к резкому понижению температур, в результате чего нынешняя неделя грозит стать самой холодной в Соединенном Королевстве, начиная с 1991 года. Ситуация также усугубилась тем, что северо-восточный антициклон столкнулся в Великобритании с атлантическим штормом "Эмма", пришедшим со стороны Азорских островов, то есть с юго-запада.
    http://tass.ru/ekonomika/5006298
    Они ожидали, что Россия нападет на них, но не Россия напала, а морозы.
    bumerang.
  22. Косолапый Сегодня, 12:23
    А как же , санкции ? ))) А где любимые союзники с просто с ,,бесплатным,, сланцевым газом ? )))
    Косолапый
    1. МИХАН Сегодня, 12:35
      Цитата: Косолапый
      А как же , санкции ? ))) А где любимые союзники с просто с ,,бесплатным,, сланцевым газом ? )))

      Где , где в ....
      МИХАН
      1. Косолапый Сегодня, 13:05
        Хм ... ну там газ не далеко )))
        Косолапый
      2. Alber Сегодня, 18:18
        Цитата: МИХАН
        Где , где в ....

        ... в Карганде..
        Alber
  23. Ураган70 Сегодня, 12:33
    Цитата: роман66
    ВАЗы покупали, как бы это не смешно было

    Ничего смешного в этом нет! От Нивы они вообще прутся... Это только вам над своим же смешно, а они выгоду чувствуют и берут... От УАЗки тоже без ума, но вам этого не понять...
    Ураган70
    1. МИХАН Сегодня, 14:15
      Цитата: Ураган70
      От Нивы они вообще прутся... Это только вам над своим же смешно, а они выгоду чувствуют и берут... От УАЗки тоже без ума, но вам этого не понять...

      Все верно..! Они понимают толк в технике ..Это наши либерастня тут все опошляла и ненавидела с 90-х.!
      МИХАН
  24. vinni-puk Сегодня, 13:48
    Бритож...пые считают себя самообеспеченными по газу?
    vinni-puk
  25. serg2.72 Сегодня, 18:26
    Цитата: Vard
    Мне интересно... почему наше судно проплыло мимо Британии... перекачало газ в море на борт судна Шелл... Что там не так?

    Это погранично-таможенные вопросы. Поэтому и рыбу, выловленную в море, Японцам часто перегружает. Такое судно оформлялось Погранцами и Таможней с формулировкой " без захода в порт". Я был простым сержантом на КПП, поэтому всех тонкостей не знал, естественно
    serg2.72
  26. собаковод Сегодня, 18:45
    Alber,
    ты бы уж как то определился. пенсия вроде в Чите, а то уже сколько в Чите хлеб стоит, ты не знаешь...
    наверно все мама с папой тебе до сих пор покупают?
    Откуда такой фонтан предположений по моему поводу? Объясняю для особо одарённых - я с родителями почти тридцать лет не живу. Если тебя ещё от груди не отняли, не надо по себе ровнять других.
    собаковод
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