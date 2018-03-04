Британия получит очередную партию российского газа

Европа и, в особенности, Великобритания, все больше зависят от России в удовлетворении своих энергетических потребностей,

Российский сжиженный природный газ (СПГ) будет поставлен в Великобританию с проекта "Ямал-СПГ" компании НОВАТЭК на фоне прихода в Европу шторма «Эмма», передает РИА Новости сообщение издания Financial Times.По словам источника газеты, СПГ доставит в Британию компания Royal Dutch Shell. В эти выходные «в Бискайском заливе судно Shell перекачает груз с российского ледокола, транспортирующего СПГ». К шестому марта компания доставит газ в регазификационный терминал в Милфонд Хэйвен, откуда его отправят потребителям.При этом издание отметило, что в «Новатэк» и Royal Dutch Shell отказались комментировать эту информацию.Первую партию сжиженного газа из России британцы приняли 28 декабря прошлого года. Ее доставил газовоз Christophe de Margerie.Как констатируют западные СМИ, из-за аномальных холодов Евросоюз вынужден закупать рекордные объемы природного газа.указало агентство Bloomberg.Издание отметило также, что другие страны пока не способы конкурировать с Россией в этой сфере. В частности, «Норвегия, занимающая второе место по объемам поставок в Европу, на фоне повышенного спроса сократила подачу газа из-за технических проблем».