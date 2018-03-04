«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
Китайские депутаты проголосуют за поправки к Конституции КНР 11 марта
Депутаты высшего законодательного органа КНР 11 марта проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР, передает РИА Новости.
Сессия ВСНП начнет работу 5 марта и завершит ее 20 марта.
На прошлой неделе ЦК Компартии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на посту председателя КНР. В настоящий время конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух 5-летних сроков подряд.
Действующий сегодня основной закон республики был принят и обнародован 4 декабря 1982 года. С того времени в него 4 раза вносились изменения.
Президенту США Дональду Трампу идея снять временные ограничения на срок пребывания китайского лидера на своем посту понравилась, он назвал ее «потрясающей».
«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина – самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», – написал в своем «Твиттере» конгрессмен Ро Ханна.
Во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта депутаты проголосуют за проект поправок к конституции,сказал на пресс-конференции представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
Сессия ВСНП начнет работу 5 марта и завершит ее 20 марта.
На прошлой неделе ЦК Компартии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на посту председателя КНР. В настоящий время конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух 5-летних сроков подряд.
Действующий сегодня основной закон республики был принят и обнародован 4 декабря 1982 года. С того времени в него 4 раза вносились изменения.
Президенту США Дональду Трампу идея снять временные ограничения на срок пребывания китайского лидера на своем посту понравилась, он назвал ее «потрясающей».
Теперь он (Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь,заявил Трамп во Флориде, за что тут же получил очередную порцию критики.
«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина – самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», – написал в своем «Твиттере» конгрессмен Ро Ханна.
Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти