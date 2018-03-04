Китайские депутаты проголосуют за поправки к Конституции КНР 11 марта

Во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта депутаты проголосуют за проект поправок к конституции,

Теперь он (Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь,