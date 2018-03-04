20:06 04 марта
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Китайские депутаты проголосуют за поправки к Конституции КНР 11 марта

Депутаты высшего законодательного органа КНР 11 марта проголосуют за поправки к конституции, одна из которых предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР, передает РИА Новости.

Китайские депутаты проголосуют за поправки к Конституции КНР 11 марта


Во время третьего пленарного заседания во второй половине дня 11 марта депутаты проголосуют за проект поправок к конституции,
сказал на пресс-конференции представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.


Сессия ВСНП начнет работу 5 марта и завершит ее 20 марта.

На прошлой неделе ЦК Компартии Китая обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на посту председателя КНР. В настоящий время конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух 5-летних сроков подряд.

Действующий сегодня основной закон республики был принят и обнародован 4 декабря 1982 года. С того времени в него 4 раза вносились изменения.

Президенту США Дональду Трампу идея снять временные ограничения на срок пребывания китайского лидера на своем посту понравилась, он назвал ее «потрясающей».

Теперь он (Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь,
заявил Трамп во Флориде, за что тут же получил очередную порцию критики.

«Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина – самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», – написал в своем «Твиттере» конгрессмен Ро Ханна.

Использованы фотографии: https://www.vesti.ru
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. Тралл Сегодня, 09:42
    Батька одобряет smile
    Тралл
    1. Vard Сегодня, 09:44
      Конечно... он спит и видит как бы через конгресс протащить поправку об снятии ограничений на два срока для президента США...
      Vard
      1. амурец Сегодня, 10:39
        Цитата: Vard
        Конечно... он спит и видит как бы через конгресс протащить поправку об снятии ограничений на два срока для президента США...

        Ну в США были случаи пожиненного правления: Кенедив 60-е годы и не один он. Правили пока их не убили на посту президента. Будет 5-тым "вечным президентом
        Авраам Линкольн (1809-1865). Один из организаторов Республиканской партии, выступивший против рабства. В ходе развязанной плантаторами Юга гражданской войны 1861-1865 правительство Линкольна провело ряд революционно-демократических преобразований, в частности приняло законы о гомстедах, об отмене рабства и перешло к революционным методам ведения войны, что обеспечило военный разгром рабовладельцев. Убит агентом плантаторов.

        Джеймс Абрам Гарфилд (1831-1881). Во врем гражданской войны 1861-1865 один из командующих армией Севера. Смертельно ранен при покушении. Срок президентства: 1881

        Уильям Мак-Кинли (1843-1901). Член конгресса с 1877, инициатор закона о повышении таможенного тарифа 1890. Правительство Мак-Кинли развязало испано-американскую врйну 1898, провозгласило доктрину "открытых дверей" в Китае (1899). Убит анархистом.

        Джон Фицджеральд Кеннеди (1917-1963). В 1941-1945 офицер флота. В 1947-1961 в конгрессе США. Будучи президентом, выдвинул программу ограниченных социально-экономических реформ. Выступал за укрепление военных блоков и вооруженных сил США. Вместе с тем склонялся к более реалистическому курсу в отношениях с СССР, что вызывало нападки со стороны крайне реакционных кругов США. Убит в Далласе, штат Техас.
        амурец
        1. Vard Сегодня, 10:41
          Ну если так... то пожалуй можно...
          Vard
          1. амурец Сегодня, 11:38
            Цитата: Vard
            Ну если так... то пожалуй можно...

            А почему бы нет?
            амурец
        2. Николай Грек Сегодня, 18:29
          Цитата: амурец
          Ну в США были случаи пожиненного правления

          там пожизненно правит вашингтонское болото, а презик - никчемная личность, что наглядно показал трамп!!! request request laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. Piramidon Сегодня, 13:02
        Цитата: Vard
        Конечно... он спит и видит как бы через конгресс протащить поправку об снятии ограничений на два срока для президента США...

        Тогда выборы у них будут организовывать снайперы.
        Piramidon
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:48
      Цитата: Тралл
      Батька одобряет

      так общение с ЛАГом заразительно
      Angel_and_Demon
    3. предки с Дона Сегодня, 09:57
      анекдот в тему: Мужик купил комплект российской матрешки открывает Сталин-Хрущев-Брежнев-Горбачев-Ельцин-Путин-Медве
      дев-
      опять Путин все, белорусская матрешка вообще не открывалась.
      предки с Дона
    4. МИХАН Сегодня, 10:10
      Цитата: Тралл
      Батька одобряет

      Батька знает , что будет с Белоруссией , если он уйдет ..
      Ты Тралл против Батьки и его политике..?
      МИХАН
      1. Тралл Сегодня, 10:29
        Цитата: МИХАН
        Ты Тралл против Батьки и его политике..?

        Это я и есть smile
        Тралл
        1. МИХАН Сегодня, 11:45
          Цитата: Тралл
          Цитата: МИХАН
          Ты Тралл против Батьки и его политике..?

          Это я и есть smile

          Смешно хе хе..
          МИХАН
        2. Piramidon Сегодня, 13:06
          Цитата: Тралл
          Цитата: МИХАН
          Ты Тралл против Батьки и его политике..?

          Это я и есть smile

          Александр Григорьевич, так это Вы тут под ником "Тралл" зарегились? good laughing
          Piramidon
      2. Николай Грек Сегодня, 18:30
        Цитата: МИХАН
        Батька знает , что будет с Белоруссией , если он уйдет ..

        recourse recourse так-то он и сам ведет сомнительную политику двух стульев!!! what what wassat wassat wassat
        Николай Грек
    5. Комментарий был удален.
    6. RUS96 Сегодня, 10:29
      Начало династии Си.
      RUS96
    7. сибиралт Сегодня, 11:27
      Какие у Китая планы, такие и сроки полномочий исполнителя. Даже, если тот же Грудин будучи избранным, хотя бы начнет понимать то, что от него требуется может уйти полвека времени. winked Китайская демократия совсем не либеральные игрушки. Управлять самым большим государством по численности населения и протяженности сухопутных границ - не семечки лузгать.
      сибиралт
    8. народник Сегодня, 13:00
      Уря, Уря! wassat wassat wassat
      Китай возвращается на советскую модель политического правления - вечные генсеки и гонки на лафетах. bully belay
      народник
    9. Маз Сегодня, 19:26
      Трамп понимает, что под старость получится второй Брежнев, и тогда чиновники устроят передел вот тут и будут времена перемен.
      Маз
  2. avt Сегодня, 09:55
    Китай на рубеже принятия серьёзнейших решений . Си реально модернизирует систему здержек и противовесов ,выстроенную Дэн Сяо Пином в пост маоистское время.Практически дэ юро оформляется концентрация вертикали власти , крайне необходимая в особый период.То есть как минимум предвоенный , или перед иными прогнозируемыми чрезвычайными обстоятельствами.Это покруче разных новостей с Руины будет.Если примут - новость должна пойти грифованная как ,,воздух".
    avt
    1. samarin1969 Сегодня, 10:59
      Цитата: avt
      Китай на рубеже принятия серьёзнейших решений . Си реально модернизирует систему здержек и противовесов ,выстроенную Дэн Сяо Пином в пост маоистское время.Практически дэ юро оформляется концентрация вертикали власти , крайне необходимая в особый период.То есть как минимум предвоенный , или перед иными прогнозируемыми чрезвычайными обстоятельствами.Это покруче разных новостей с Руины будет.Если примут - новость должна пойти грифованная как ,,воздух".

      Вот уж действительно правильный комментарий. hi ...Я тоже не понимаю, почему реформы Си так слабо подаются в российских СМИ...Возможно потому, что быть может увидим пример борьбы сильного лидера против региональных элит, настоящих реформ во внутренней политике...
      samarin1969
      1. AUL Сегодня, 11:20
        Странно, почему ЕдРо еще с такой инициативой в ГД не вылезло. Обленились, расслабились, совсем мышей не ловят!
        AUL
        1. Анти-Корр. Сегодня, 12:29
          Цитата: AUL
          Странно, почему ЕдРо еще с такой инициативой в ГД не вылезло. Обленились, расслабились, совсем мышей не ловят!

          Очень даже ловят и мимо рта ничего не пронесут.
          Вот эта китайская новость прошла бы совершенно незамеченной , если бы такая реформа не была бы в головизне у ведра.
          Анти-Корр.
      2. амурец Сегодня, 11:53
        Цитата: samarin1969
        Вот уж действительно правильный комментарий.

        Портал "Восток России." Это сибирский и очень серьёзный портал. На нем много появляется материалов которых нет в широком доступе. Мало кто знает что 30.10.2017года ДАМ был в КНР и что обсуждали в Китае. на этом портале есть. Ну и китайский официоз, газета "Жеминь Жибао." В интернете есть на русском. Партийная группа ПК ВСНП 12-го созыва призвала к претворению в жизнь духа 3-го пленума ЦК КПК 19-го созыва и важной речи Си Цзиньпина
        На заседании была отмечена важность пленума во всестороннем укреплении руководства партии над работой во всех сферах, а также в сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой.
        амурец
      3. avt Сегодня, 12:14
        Цитата: samarin1969
        Я тоже не понимаю, почему реформы Си так слабо подаются в российских СМИ..

        В российских СМИ тупо нет профессионалов класса Овчинникова , способных не только не побрезговать съесть яйца приготовленные ,,по императорски " , но и понимающих тонкости
        Цитата: samarin1969
        борьбы сильного лидера против региональных элит, настоящих реформ во внутренней политике...

        Для нынешних китайцы все на одно лицо и балаболят за вообще , даже не вникая кто собственно у них на съездах в национальных костюмах сидит.Китай реально встал на перепутье . Дальнейшее развитие по примеру прошлых лет невозможно . О чём не двусмысленно им прописали в основных доктринах USA, это даже если в речи Трампа особо не прислушиваться. Ну и амбиции руководства Китая уже выходят за рамки границ и чистого сбыта товаров. Они медленно, но верно решили повторить средневековую кажись попытку выйти в Океан , ну когда дошли до Цейлона . Уже сейчас они проторили дорожку до Африки , плотно вошли в Антарктиду , прикупив под себя на правах аренды порт в Австралии .При этом они прекрасно осознают - без боя их никто никуда не выпустит , а перепрыгнуть со своего национального дерева на африканский баобаб не получится , вот и готовятся к встрече с хищниками на земле. Отсюда предварительные прогоны с юанем , как резервной валютой, наращивание флота океанского и главное -,,Кадры решают всё" , а кадры должны иметь легиматизацию своих решений через внутреннее законодательство , принятое в соответствии , как бы кто не стебался, демократическими процедурами легитимных , действующих законодательных органов.Молодец Си - мало говорит, но плотно работает по всем площадкам.Мало кто помнит , но Чан Кай Ши тоже как генералиссимус , помимо франков,был на короткое правда время, в клубе Победителей. Теперь Китай делает заявку на вступление в клуб полюсов силы и это серьёзно.
        avt
  3. Труд Сегодня, 09:56
    Да и правда, к чему все эти условности. Выборы, перевыборы, кандидаты...
    Труд
  4. Dashout Сегодня, 09:57
    Ну и молодцы! Игры в полосатую демократию надо сводить к нулю
    Dashout
    1. alexmach Сегодня, 12:21
      Я очень не много знаю про Китай, но мне вот совсем не очевидно почему они молодцы. По-моему у них и так достаточно стабильная политическая система, чего они пытаются добиться этим изменением?
      alexmach
      1. амурец Сегодня, 14:32
        Цитата: alexmach
        По-моему у них и так достаточно стабильная политическая система, чего они пытаются добиться этим изменением?

        Лидерства, но без войны. И скорее всего они этого добьются. Они действуют по принципу капля камень точит. А осенью во время визита ДАМа, китайцы обозначили целый ряд проектов, которые отли бы осущствить с нашей помощью: Электрометаллургический комбинат в районе города Зея, про газовые и химические производства я не говорю, они много шумят. Предприятия по глубокой переработке древесины, соя- это вообще золотое дно и ещё ряд проектов. Китайцам выгодно, чтобы Россия развернула свой вектор экономики на Восток. А чтобы всё это осуществить, им нужен лидер такого калибра, как Си Дзепин.
        амурец
        1. alexmach Сегодня, 15:18
          Лидерства, но без войны

          Это понятно, а вот при чем здесь несменяемость власти - не совсем понятно. Какого там калибра Си - тоже вопрос.

          Опять же не надо путать Китай и России. Это в России все завязанно на одного единственного человека, а при его смерти или смене тут же начинается хаос и метания. В Китае вроде бы была более четко отлаженная система передачи власти и ротации руководящих кадоров. Там спокойно старое покаление уходило, при этом не на покой а на другие партийные должности а не вперёд ногами как это в большинстве случаев происходило у нас, а их место у руля занимало новое.
          alexmach
          1. амурец Сегодня, 15:51
            Цитата: alexmach
            В Китае вроде бы была более четко отлаженная система передачи власти и ротации руководящих кадоров.

            Только во время правления Дэн Сяопина. До этого, пока не умер всем заправлял Мао Дзэдун. Понимаете, одним словом здесь не ответишь и я не буду вам разъяснять просто дам ссылки, какие мощные течения бурлят в глубине правящей элиты КНР. http://politus.ru/v-mire/1099-neodnorodnyy-i-neiz
            vestnyy-kitay-ili-moschnye-klany-u-rukovodstva-po
            dnebesnoy-vperedi-vozmozhny-neozhidannye-syurpriz
            y.html
            https://www.bfm.ru/news/198807
            http://voprosik.net/klany-v-kitajskoj-politike-20
            16/
            http://nk.org.ua/geopolitika/shanhaytsyi-protiv-p
            ekintsev-kak-kitayskaya-elita-boretsya-za-vlast-9
            0379
            амурец
            1. avt Сегодня, 16:32
              Цитата: амурец
              Только во время правления Дэн Сяопина. До этого, пока не умер всем заправлял Мао Дзэдун.

              what no Ну даже при позднем Мао ,,Банда четырёх" сумела создать параллельные силовые структуры , свои , личные . Тот период сами китайцы назвали - период феодализма с элементами фашизма. А Дэн ....пожалуй ...ну если провести аналогии ...пожалуй как в Югославии после Тито была ,,пересменка" в руководстве. Да и Хуа ( по китайски окончание на й признак кстати породистой фамилии bully )Го Фена вписали в новую ,,банду четырёх" .Прям как при Хруще , когда Молотова , Кагановича со товарищи и примкнувшего Шелепина.А в целом -да. Страсти там не шутейные.
              avt
            2. alexmach Сегодня, 18:34
              Да, ссылки очень любопытные, спасибо, читаю.
              alexmach
  5. РУСС Сегодня, 09:57
    Социализм как он есть! Власть народа ! laughing laughing laughing
    РУСС
    1. амурец Сегодня, 12:03
      Цитата: РУСС
      Власть народа !

      Власть народа, это демократия. "Демократия – понятие, введенное в практику древними греками. Дословно оно означает "власть народа". Является формой государственного правления, которая предполагает участие в нем граждан, их равенство перед нормами законодательства, предоставление индивиду определенных политических свобод и прав. В классификации, предложенной Аристотелем, это состояние социума выражало "власть всех", чем отличалось от аристократии и монархии. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/254593/demokratiya-ponyatie-
      printsipyi-vidyi-i-formyi-priznaki-demokratii" Расшифровывается как у Маяковского в стихотворном фельетоне "Прозаседавшиеся" Принимают решение все -ответственность за выполнение не несёт никто.
      амурец
  6. Геркулесыч Сегодня, 10:00
    Да ввести уж во всем мире институт монархии, или вообще, президента выбирать как минимум на полвека, чего мелочиться! wassat
    Геркулесыч
  7. предки с Дона Сегодня, 10:03
    Цитата: Тралл
    Батька одобряет smile

    Кстати только сейчас заметил, что Лукашенко носит часы на правой руке , при том что не левша, это типо признак тяги к вечной власти wink
    предки с Дона
  8. prior Сегодня, 10:05
    Китайцев 1.5 миллиарда. Это же сколько денег на перевыборах они сэкономят !!!
    prior
  9. МИХАН Сегодня, 10:07
    Китай чует , что такое смена власти в стране...(по примеру СССР) ! Они просто подстраховались и правильно сделали..
    А на западе там вечное финансовое мировое правительство ...

    Старперы бессменные , рычагами дергают..
    МИХАН
    1. Cartalon Сегодня, 10:33
      Они систему создали что бы как в СССР вышедшие маразм не пытались править, но товарищ Си захотел быть сыном неба.
      Cartalon
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 10:12
    Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь,заявил Трамп во Флориде,

    Тоже хочет быть "пожизненным" президентом мерикатосии. laughing
    a.s.zzz888
  11. Alex-a832 Сегодня, 10:16
    Возвращение императора на трон Китая! Положительно отношусь к такому подходу. Псевдодемократический уклад (реальный ещё никто не смог освоить) облегчает захват власти и манипуляции во власти извне.
    Alex-a832
    1. Cartalon Сегодня, 10:34
      Да да даёшь абсолютную монархию
      Cartalon
  12. котовский Сегодня, 10:48
    Полосатые завидуют.. lol
    Своего даже на один срок, без русских выбрать не могут.. tongue
    котовский
  13. pafegosoff Сегодня, 10:55
    "Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся», – написал в своем «Твиттере» конгрессмен Ро Ханна. "...
    Он уже перевёртывался во время четырех подряд переизбраний Рузвельта.
    А вообще, кажется, Вашингтон вертится там от американской дури бесконечно.
    pafegosoff
  14. rocket757 Сегодня, 11:08
    Трудно сказать ... впрочем эт их дела и уж точно, ничьё мнение их не интересует.
    rocket757
  15. федоров Сегодня, 11:58
    Лично я ЗА ! "дерьмократией" объелись уже. Да и ВВП без выборов срок тянуть, в прямом смысле слова. Зачем тратить деньги Россиян на всяких Грудиных, Собчачек и тд. - вариантов ноль. За эти средства, на несуществующих в данном случае кандидатов ( типа демократия ), можно пару тройку десятков детсадов возвести , детдомов с содержанием на пару пятилеток. Но все им неймется - выпендриться. АГА ,там же Валуев депутат , че он там делает в Думе ,?...Жирик хоть трындит по теме и не только, а остальные что ?
    федоров
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:47
      Цитата: федоров
      ,там же Валуев депутат , че он там делает в Думе ,?.

      Ну, справедливости ради, тот же Валуев - один из тех, кто действительно что-то делает. В частности, для развития детского спорта.
      Paranoid50
    2. pafegosoff Сегодня, 14:26
      Дело в том, что либеральной демократией объелся народ. А вот Кремль - отнюдь! Для кремлёвских 90-е годы - самые благословенные: именно тогда, идя по трупам и лазя по карманам народа, они стали теми, кем они есть сейчас. А надо будет, сегодняшние лизопопы цезаря воткнут в него кинжалы: "И ты, Брут!"
      pafegosoff
    3. Николай Грек Сегодня, 18:39
      Цитата: федоров
      Зачем тратить деньги Россиян на всяких Грудиных, Собчачек и тд.

      чтобы россияне видели наглядный пример "что такое хорошо и что такое плохо"!!! request request lol lol lol
      Николай Грек
  16. Ураган70 Сегодня, 12:16
    Подготовка к нашему ходу! Тоже ведь будут менять, либерастия уже ни кого не прельщает!
    Ураган70
  17. Ураган70 Сегодня, 12:19
    Цитата: Cartalon
    Да да даёшь абсолютную монархию

    Не нравится- езжайте в царство абсолютной демократии! Усы с бородой только сбрейте, если есть! Мужики там нынче не в цене...
    Ураган70
  18. Ураган70 Сегодня, 12:21
    Цитата: a.s.zzz888
    Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь,заявил Трамп во Флориде,

    Тоже хочет быть "пожизненным" президентом мерикатосии. laughing

    А как же основы демократии? Хотя для нелюдей законов не писано...
    Ураган70
  19. Ураган70 Сегодня, 12:23
    Цитата: МИХАН
    Китай чует , что такое смена власти в стране...(по примеру СССР) ! Они просто подстраховались и правильно сделали..
    А на западе там вечное финансовое мировое правительство ...

    Старперы бессменные , рычагами дергают..

    Михан, чего ты портишь настроение этими рожами, у нас -28 и сооолнце!!!
    Ураган70
    1. МИХАН Сегодня, 12:59
      Цитата: Ураган70
      Михан, чего ты портишь настроение этими рожами, у нас -28 и сооолнце!!!

      Чтобы помнили ..! А у нас морозец, но весна уже чувствуется ...
      МИХАН
  20. Ураган70 Сегодня, 12:25
    Цитата: предки с Дона
    Цитата: Тралл
    Батька одобряет smile

    Кстати только сейчас заметил, что Лукашенко носит часы на правой руке , при том что не левша, это типо признак тяги к вечной власти wink

    Может у него и на второй руке часы? Почему нет? Там время до часа Х...
    Ураган70
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