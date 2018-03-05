Польский материал о "войнах" вокруг Рюрика и об истории Древней Руси
Одна из наиболее читаемых газет Польши Rzeczpospolita в минувшую субботу опубликовала материал Роберта Хеды, в котором автор решил познакомить польскую читательскую аудиторию с историей России, а именно с этапом истории Древней Руси. Посвящён материал одной исторической персоне – Рюрику, и именно вокруг этого исторического образа построены рассуждения и умозаключения автора статьи «Война вокруг Рюрика: кем был создатель Руси?»
Мы, конечно, не польская аудитория, но если речь идёт об освещении русской истории зарубежными авторами, то не будет лишним познакомиться с тем, что же эти самые польские авторы предлагают к осмыслению. Всё-таки о нашей истории пишет. Потому, думаю, имеем право.
Итак, в данном материале представлен перевод статьи Роберта Хеды с некоторыми комментариями по поводу авторского видения истории Древней Руси.
Кто он и откуда появился основатель династии Рюриковичей? Какую роль он сыграл в создании первого государства восточных славян, называемого Русью?
Вокруг родословной Рюрика идёт постоянная война между сторонниками норманнской теории и её противниками. Более 300 лет ученые по всей Европе пытаются отстоять свои собственные (разные) точки зрения. Все аргументы идут от скандинавских саг и византийских хроник до археологических артефактов до ДНК-тестирования. Несмотря на использование такого арсенала, фундаментальная сущность спора, которая, в конце концов, относится к источникам национальной идентичности, по-прежнему делит современную Европу.
В чём суть спора?
Основой идентичности современной нации являются её исторические корни, показывающие процесс формирования общества и государственной территории. Без исторической памяти, которая уходит глубоко в прошлое, невозможно увидеть систему ценностей, на которой базируется настоящее, будущее. Неотъемлемой частью такой истории является миф о первоначале. Родословная начальственного предка и его дела очень сильно влияют на чувство идентичности, создавая чувство ещё и гордости и национального характера.
Видение предка, формирующего основополагающий акт, возрастает до статуса самого важного символа, который отличает нас от других народов. Это наша собственная история, которая дает нам право быть частью мирового сообщества наций. Поэтому неудивительно, что спор о происхождении основателя восточнославянского государства в течение нескольких сотен лет вызывал горячие эмоции. В конце концов, династия Рюриковичей правила Киевской Русью, а затем и Княжеством Московским, заложив основы для современной России, Украины и Белоруссии.
На самом деле – всё сложно у современных шведов, финнов, датчан, немцем и голландцев есть собственные теории происхождения Рюрика. Среди них – теория происхождения от балтийских племен. Может быть, Рюрик пришёл из ободритов (средневековый славянский союз в районе устья реки Одер)? А если он пришел от славян, которые населяли земли между устьем Одера и Вислы, неужели у Рюрика были польские или допольские корни?
Далее польский автор сообщает о том, что ему «точно известно»:
В настоящее время мы знаем только то, что ни одна из сторон не поставила под сомнение следующее: Рюрик оказался на Руси примерно в 862 году. Лица, призвавшие Рюрика, были из славянских племён, которые не могли справиться, говоря на современном языке, с построением эффективного управления. Старейшины кривичей, ильменских словенских племён, а также финно-угорские племена – чудь и мурома, становясь беспомощными перед лицом внутренних споров и даже племенных войн, приглашали Рюрика к власти. Источник, созданный в XI веке, точно отражает начало Древнерусского княжества, добавив, что выбор старейшин был преднамеренно наложен на незнакомца, названного варягом. Рюрик принял предложенную власть, и поскольку он пришел со своими братьями, он не только основал государство, но и разделил его на провинции.
Сам он начал княжение в Новгороде. Брат по имени Синеус правил в Белоозере, а третий из его братьев, Трувор - в Изборске. Известно также, что Рюрик расширил границы, подчинив последовательно племена. Когда он умер около 879 года, Ростов, Муром и Полоцк вошли в число важных древнерусских городов.
Здесь нужно сделать небольшую отсылку к современной трактовке событий украинскими историками, которые создали свой собственный историографический мир с утверждениями, что никакого Мурома на Владимирщине в те времена не существовало, и что «украинские» исторические «факты» свидетельствуют, например, об Илье Муромце якобы из «одноимённого» местечка под Киевом.
А говоря о труде польского автора, заметно, что он сознательно делает акцент и на вопросе о «возможных польских корнях Рюрика».
Польский автор продолжает:
Далее начинается спор о расшифровке понятия Vareg (Wareg). В прошлом, да и в настоящее время, большинство историков ассоциируют это понятие с норманном или викингом. Противники считают, что это отсылка к юго-восточному побережью Балтийского моря, тем самым отрицая корни скандинавского происхождения Рюрика и членов его семьи. Вся картина заретуширована тем фактом, что обсуждение историков не было простым спором на знаниz, спор был больше идеологическим, а потому эмоциональным.
На самом деле, ссора норманнистов и их противников влияет на современность, а не на прошлое. Первые провозглашают, что без влияния скандинавов восточные славяне не были способны к государственности и, следовательно, к прогрессу цивилизации. Другими словами, северные влияния позволили восточной части континента присоединиться к Европе. Антинорманнисты считали и продолжают считать, что такая теория изначально оскорбительна, не говоря уже о том, что она выглядит расистской.
Новый спор о происхождении Рюрика вспыхнул с новой силой во время правления династии Романовых. И, как вы знаете, эта царская династия в России была тесно связана с немецкими правящими домами. Таким образом, немецкие ученые должны были иметь наибольший «вес» в России по историографии. Что остается в этой ситуации? Лучше всего представить аргументы обеих сторон.
Норманнская версия (Рюрик или Роэрик):
Следует сразу указать, что теория норманнистов считается сегодня более убедительной и, следовательно, вероятной. За этим стоят исторические обстоятельства и твёрдые доказательства, собранные современным научным аппаратом. Во-первых, IX и X века были периодом расширения территории норманнов, их вторжений и колонизации. Не только в бассейне Северного моря, то есть на берегах Западной Европы и Великобритании, но и в Испании (Атлантике), Сицилии и Византии, то есть в Средиземном море. Почему Балтийское море станет исключением? Тем более что источники из XI века упоминают, что до Рюрика восточные славянские племена платили дань норманнам.
Тропы приводят нас к этимологии, то есть происхождению имени Рюрика. Оно очень близко к старо-скандинавскому Хроэриху («смелый», «доминирующий»). Изначально звучащие записи: «rorikR» и «ruRikr» находятся на рунических знаках, найденных в Скандинавии. Подобные личные имена (вплоть до Эрик) также можно прочитать на английском и немецком языках.
Откуда появился Рюрик по этой теории? Поначалу казалось, что Хроэрик из Ютландии - в IX веке был увековечен каролингскими хрониками.
Он был навечно поссорившимся каролингским вассалом, чья вотчина была на побережье, которое граничит с современной Германией, Данией и Нидерландами. Он принимал участие во внутреннем противостоянии за датский трон и назван историческим прадедом шекспировского Гамлета.
Но он умер слишком рано, чтобы стать русским правителем, хотя известно, что он вёл войну со славянами, но с западными племенами.
Более вероятная версия - Эрик Шведский, Конунг или правитель Уппсалы в то время. Указывает на это, среди прочих, один из скандинавских эпосов, записанных в XII веке. В тексте упоминается Эрик, который совершил экспедицию в Курляндию и владел многими землями на территории тогдашней Австразии (часть территории современных Германии, Франции и Бельгии). Фамилия была буквально – «Восточная Земля» или «Восточный Маршрут». Согласно исследованию шведских историков, времена правления Эрика соответствуют хронологии жизни Рюрика. Более того, начало осуществления власти, то есть 850-860 годы, отождествляется с периодом завоевания Восточных земель. Кроме того, на Эрика косвенно указывают как славянские, так и византийские источники, которые выводят слово «Русь» от имени его семьи.
В первых текстах термин Rus (Rusi) означал точное название варягов, - тех, «кто прибыл из-за моря». В свою очередь, в византийских летописях есть со слово «Рос» - для выделения славянских элит. В то же время Росы, русские, говорили на другом языке, чем их подданные. Между тем шведские лингвисты, изучающие происхождение географических названий из региона Упсалы, подтвердили многочисленные случаи суффикса «ros». Они сделали тезис, что в раннем средневековье весь регион был назван Uppland или Roslagen, связанный с царствующей семьей именно этого региона.
Каролингские летописцы также идентифицировали викингов (варягов) как правителей восточных славян. Имеются тексты о посещении их посланниками Западной Европы. Известно, что из-за используемого норманнского языка славянские посланники были восприняты подозрительно, чуть ли не шпионами викингов.
Результаты археологических исследований также говорят в пользу норманнского происхождения. Много лет работы проводились в Новгороде и в Старой Ладоге. Исследование позволило найти 1,2 тыс. артефактов, свидетельствующих о явном присутствии норманнской культуры. Древние памятники являются вещественным свидетельством оживленной торговли между Старорусским государством и Скандинавией. Многие элементы орнамента выполнены с изображением Тора викингов. Тот же процесс наблюдался с оружием, особенно в местном производстве знаменитых длинных мечей викингов.
Короткий археологический обзор должен заканчиваться погребениями. В дохристианский период в каждой племенной культуре использовался другой обряд погребения мёртвых. Это было похоже на скандинавский вариант. В регионе «пра-Русь» были обнаружены кладбища, характерные для Северной Европы. Однако определенная особенность - отсутствие лодок на погребениях.
Однако все масштабные доказательства исключительно норманнской теории в конечном счете опрокидывают исследование ДНК.
А это итоги исследования ДНК Рюриковичей, которые не приводятся польским автором: 11 из 19 результатов - гаплогруппа N1c1 – это (финно-угорская и балтийская группа), семь - R1a1 – это восточные славяне, в том числе русские, и один - I2а2 – относится к древнему палеоевропейскому роду.
Далее о древнеславянской теории происхождения Рюрика от польского автора:
Рюрик или Рарог?
За теорией славянского происхождения Рюрика стоит один из величайших учёных России - Михаил Ломоносов, который в штыки воспринял тезис о «недоразвитости» государственности своих предков. Таким образом, он вступил в патриотический спор с норманнской теорией, сформулированной немецкими учеными, изучающими историю России по заказу Романовского дома. Но из-за несовершенства знаний в XVIII веке Ломоносов неправильно отождествлял со славянскими прибалтийскими племенами, населяющими устье Двины. Речь, в частности, об одном из притоков Двины, названный Росой - колыбелью Рурика.
В XIX веке сторонники славянской теории происхождения Рюрика сосредоточили свои усилия на доказательстве того, что Рюрик был из славянских земель. Он происходил из западнославянской племенной группы, населявшей северные земли между устьем Эльбы и Одером (ободриты). Речь о так называемых Мекленбургские сказаниях, написанных в XVIII веке на основе старинных источников. Один из них точно повторяет легенду о трёх братьях - Рюрике, Синеусе и Труворе - и о судьбе их восточной эпопеи. Он также ясно указывает на происхождение тогдашних ободритов. Косвенным сигналом было сочетание имени Рюрика с названием хищной птицы - обычно используемый славянами для охоты. Рарогами называли старейшин ободритов и особенно выдающихся вождей и воинов. Кроме того, как утверждалось, древний родовой герб Рюриковичей был с силуэтом хищной птицы, нацеленной на жертву. Схематическое изображение этой птицы сохранилось до наших дней, например, в форме украинского гербового трезубца.
Однако легенда о трёх братьях была опровергнута, когда учёные привели новую интерпретацию древнерусских источников. Оказалось, что Синеуса и Трувора как братье не было, поскольку такие слова являются переводом староскандинавских– дома, племени («дом» и «дружина»). В этой теории Рюрик пришёл на Русь не с братьями, а со всей «верной дружиной».
В этой теории была обозначена историческая «резиденция» Рюрика – та самая, между Одером и Вислой – территория ободритов – пропольских земель. Эта версия не нашла отзыва в Российской империи (в Санкт-Петербурге) на фоне случившегося польского восстания. Потому в то время остановились на версии о том, что Рюрика пригласили княжить на Русь представители кривичей. А сам Рюрик описывается как внук Гостомысла – главы племён ильменских словен, ранее выдавшего одну из своих дочерей за скандинавского (вероятно, финского) племённого вождя. Рюрик родился в том самом браке. Таким образом – Рюрик (полускандинав, полуславянин) получил возможность «править» Русью как потомок Гостомысла – от ильменских словен (район современного Великого Новгорода). Однако эта теория опровергается теми, кто считает, что скандинавскими росами назывались тогдашние шведы.
Важный аргумент славянской исторической линии: Путь из варяг в греки. Речь о многочисленных лодках славянской конструкции и полном отсутствии длинных кораблей викингов на этом пути. Компьютерное моделирование позволило доказать, что такие корабли и не преодолели бы порогов Днепра на пути к Чёрному морю.
Далее польский автор, подводя итог, задаётся вопросом: возможен ли консенсус в бесконечных спорах о происхождении Рюрика и о том, как и откуда он попал на территории, именуемые Древней Русью.
Похоже, что и славянские последователи Рюрика больше не исключают его норманнского происхождения. Однако они категорически не согласны с ключевой ролью создания государственности скандинавскими захватчиками или колонизаторами. Они указывают на многочисленные доказательства существования восточнославянского государства и до Рюрика, ссылаясь на византийские источники. По их мнению, можно говорить только о добровольной и взаимовыгодной торговой системе, позволяющей норманнам поселиться и постоянно проживать среди славян. Скандинавы в то время были слишком неразвиты, чтобы физически завоевать и удерживать «под собой» такие обширные и богатые территории.
Конечным доказательством является локальная историческая традиция. До XVI века в Новгороде – колыбели Руси – существовало правило временного избрания князя демократическим собранием жителей - Вече. Избранный князь был в первую очередь военачальников, подлежащим политическому контролю со стороны «городского совета». А князья, которые пытались военную должность расширить и политически, были либо, либор убиты в восстаниях новгородцев.
Материал польского автора для статьи достаточно обширен, но главное в нём - попытка освещение нескольких версий происхождения Рюрика, а не сосредоточение лишь на одной. А потому материал не выглядит однобоким, пусть в нём и просматривается попытка за уши притянуть версию о «возможных протопольских» корнях Рюриковичей.
Мы, конечно, не польская аудитория, но если речь идёт об освещении русской истории зарубежными авторами, то не будет лишним познакомиться с тем, что же эти самые польские авторы предлагают к осмыслению. Всё-таки о нашей истории пишет. Потому, думаю, имеем право.
Итак, в данном материале представлен перевод статьи Роберта Хеды с некоторыми комментариями по поводу авторского видения истории Древней Руси.
Кто он и откуда появился основатель династии Рюриковичей? Какую роль он сыграл в создании первого государства восточных славян, называемого Русью?
Вокруг родословной Рюрика идёт постоянная война между сторонниками норманнской теории и её противниками. Более 300 лет ученые по всей Европе пытаются отстоять свои собственные (разные) точки зрения. Все аргументы идут от скандинавских саг и византийских хроник до археологических артефактов до ДНК-тестирования. Несмотря на использование такого арсенала, фундаментальная сущность спора, которая, в конце концов, относится к источникам национальной идентичности, по-прежнему делит современную Европу.
В чём суть спора?
Основой идентичности современной нации являются её исторические корни, показывающие процесс формирования общества и государственной территории. Без исторической памяти, которая уходит глубоко в прошлое, невозможно увидеть систему ценностей, на которой базируется настоящее, будущее. Неотъемлемой частью такой истории является миф о первоначале. Родословная начальственного предка и его дела очень сильно влияют на чувство идентичности, создавая чувство ещё и гордости и национального характера.
Видение предка, формирующего основополагающий акт, возрастает до статуса самого важного символа, который отличает нас от других народов. Это наша собственная история, которая дает нам право быть частью мирового сообщества наций. Поэтому неудивительно, что спор о происхождении основателя восточнославянского государства в течение нескольких сотен лет вызывал горячие эмоции. В конце концов, династия Рюриковичей правила Киевской Русью, а затем и Княжеством Московским, заложив основы для современной России, Украины и Белоруссии.
На самом деле – всё сложно у современных шведов, финнов, датчан, немцем и голландцев есть собственные теории происхождения Рюрика. Среди них – теория происхождения от балтийских племен. Может быть, Рюрик пришёл из ободритов (средневековый славянский союз в районе устья реки Одер)? А если он пришел от славян, которые населяли земли между устьем Одера и Вислы, неужели у Рюрика были польские или допольские корни?
Далее польский автор сообщает о том, что ему «точно известно»:
В настоящее время мы знаем только то, что ни одна из сторон не поставила под сомнение следующее: Рюрик оказался на Руси примерно в 862 году. Лица, призвавшие Рюрика, были из славянских племён, которые не могли справиться, говоря на современном языке, с построением эффективного управления. Старейшины кривичей, ильменских словенских племён, а также финно-угорские племена – чудь и мурома, становясь беспомощными перед лицом внутренних споров и даже племенных войн, приглашали Рюрика к власти. Источник, созданный в XI веке, точно отражает начало Древнерусского княжества, добавив, что выбор старейшин был преднамеренно наложен на незнакомца, названного варягом. Рюрик принял предложенную власть, и поскольку он пришел со своими братьями, он не только основал государство, но и разделил его на провинции.
Сам он начал княжение в Новгороде. Брат по имени Синеус правил в Белоозере, а третий из его братьев, Трувор - в Изборске. Известно также, что Рюрик расширил границы, подчинив последовательно племена. Когда он умер около 879 года, Ростов, Муром и Полоцк вошли в число важных древнерусских городов.
Здесь нужно сделать небольшую отсылку к современной трактовке событий украинскими историками, которые создали свой собственный историографический мир с утверждениями, что никакого Мурома на Владимирщине в те времена не существовало, и что «украинские» исторические «факты» свидетельствуют, например, об Илье Муромце якобы из «одноимённого» местечка под Киевом.
А говоря о труде польского автора, заметно, что он сознательно делает акцент и на вопросе о «возможных польских корнях Рюрика».
Польский автор продолжает:
Далее начинается спор о расшифровке понятия Vareg (Wareg). В прошлом, да и в настоящее время, большинство историков ассоциируют это понятие с норманном или викингом. Противники считают, что это отсылка к юго-восточному побережью Балтийского моря, тем самым отрицая корни скандинавского происхождения Рюрика и членов его семьи. Вся картина заретуширована тем фактом, что обсуждение историков не было простым спором на знаниz, спор был больше идеологическим, а потому эмоциональным.
На самом деле, ссора норманнистов и их противников влияет на современность, а не на прошлое. Первые провозглашают, что без влияния скандинавов восточные славяне не были способны к государственности и, следовательно, к прогрессу цивилизации. Другими словами, северные влияния позволили восточной части континента присоединиться к Европе. Антинорманнисты считали и продолжают считать, что такая теория изначально оскорбительна, не говоря уже о том, что она выглядит расистской.
Новый спор о происхождении Рюрика вспыхнул с новой силой во время правления династии Романовых. И, как вы знаете, эта царская династия в России была тесно связана с немецкими правящими домами. Таким образом, немецкие ученые должны были иметь наибольший «вес» в России по историографии. Что остается в этой ситуации? Лучше всего представить аргументы обеих сторон.
Норманнская версия (Рюрик или Роэрик):
Следует сразу указать, что теория норманнистов считается сегодня более убедительной и, следовательно, вероятной. За этим стоят исторические обстоятельства и твёрдые доказательства, собранные современным научным аппаратом. Во-первых, IX и X века были периодом расширения территории норманнов, их вторжений и колонизации. Не только в бассейне Северного моря, то есть на берегах Западной Европы и Великобритании, но и в Испании (Атлантике), Сицилии и Византии, то есть в Средиземном море. Почему Балтийское море станет исключением? Тем более что источники из XI века упоминают, что до Рюрика восточные славянские племена платили дань норманнам.
Тропы приводят нас к этимологии, то есть происхождению имени Рюрика. Оно очень близко к старо-скандинавскому Хроэриху («смелый», «доминирующий»). Изначально звучащие записи: «rorikR» и «ruRikr» находятся на рунических знаках, найденных в Скандинавии. Подобные личные имена (вплоть до Эрик) также можно прочитать на английском и немецком языках.
Откуда появился Рюрик по этой теории? Поначалу казалось, что Хроэрик из Ютландии - в IX веке был увековечен каролингскими хрониками.
Он был навечно поссорившимся каролингским вассалом, чья вотчина была на побережье, которое граничит с современной Германией, Данией и Нидерландами. Он принимал участие во внутреннем противостоянии за датский трон и назван историческим прадедом шекспировского Гамлета.
Но он умер слишком рано, чтобы стать русским правителем, хотя известно, что он вёл войну со славянами, но с западными племенами.
Более вероятная версия - Эрик Шведский, Конунг или правитель Уппсалы в то время. Указывает на это, среди прочих, один из скандинавских эпосов, записанных в XII веке. В тексте упоминается Эрик, который совершил экспедицию в Курляндию и владел многими землями на территории тогдашней Австразии (часть территории современных Германии, Франции и Бельгии). Фамилия была буквально – «Восточная Земля» или «Восточный Маршрут». Согласно исследованию шведских историков, времена правления Эрика соответствуют хронологии жизни Рюрика. Более того, начало осуществления власти, то есть 850-860 годы, отождествляется с периодом завоевания Восточных земель. Кроме того, на Эрика косвенно указывают как славянские, так и византийские источники, которые выводят слово «Русь» от имени его семьи.
В первых текстах термин Rus (Rusi) означал точное название варягов, - тех, «кто прибыл из-за моря». В свою очередь, в византийских летописях есть со слово «Рос» - для выделения славянских элит. В то же время Росы, русские, говорили на другом языке, чем их подданные. Между тем шведские лингвисты, изучающие происхождение географических названий из региона Упсалы, подтвердили многочисленные случаи суффикса «ros». Они сделали тезис, что в раннем средневековье весь регион был назван Uppland или Roslagen, связанный с царствующей семьей именно этого региона.
Каролингские летописцы также идентифицировали викингов (варягов) как правителей восточных славян. Имеются тексты о посещении их посланниками Западной Европы. Известно, что из-за используемого норманнского языка славянские посланники были восприняты подозрительно, чуть ли не шпионами викингов.
Результаты археологических исследований также говорят в пользу норманнского происхождения. Много лет работы проводились в Новгороде и в Старой Ладоге. Исследование позволило найти 1,2 тыс. артефактов, свидетельствующих о явном присутствии норманнской культуры. Древние памятники являются вещественным свидетельством оживленной торговли между Старорусским государством и Скандинавией. Многие элементы орнамента выполнены с изображением Тора викингов. Тот же процесс наблюдался с оружием, особенно в местном производстве знаменитых длинных мечей викингов.
Короткий археологический обзор должен заканчиваться погребениями. В дохристианский период в каждой племенной культуре использовался другой обряд погребения мёртвых. Это было похоже на скандинавский вариант. В регионе «пра-Русь» были обнаружены кладбища, характерные для Северной Европы. Однако определенная особенность - отсутствие лодок на погребениях.
Однако все масштабные доказательства исключительно норманнской теории в конечном счете опрокидывают исследование ДНК.
А это итоги исследования ДНК Рюриковичей, которые не приводятся польским автором: 11 из 19 результатов - гаплогруппа N1c1 – это (финно-угорская и балтийская группа), семь - R1a1 – это восточные славяне, в том числе русские, и один - I2а2 – относится к древнему палеоевропейскому роду.
Далее о древнеславянской теории происхождения Рюрика от польского автора:
Рюрик или Рарог?
За теорией славянского происхождения Рюрика стоит один из величайших учёных России - Михаил Ломоносов, который в штыки воспринял тезис о «недоразвитости» государственности своих предков. Таким образом, он вступил в патриотический спор с норманнской теорией, сформулированной немецкими учеными, изучающими историю России по заказу Романовского дома. Но из-за несовершенства знаний в XVIII веке Ломоносов неправильно отождествлял со славянскими прибалтийскими племенами, населяющими устье Двины. Речь, в частности, об одном из притоков Двины, названный Росой - колыбелью Рурика.
В XIX веке сторонники славянской теории происхождения Рюрика сосредоточили свои усилия на доказательстве того, что Рюрик был из славянских земель. Он происходил из западнославянской племенной группы, населявшей северные земли между устьем Эльбы и Одером (ободриты). Речь о так называемых Мекленбургские сказаниях, написанных в XVIII веке на основе старинных источников. Один из них точно повторяет легенду о трёх братьях - Рюрике, Синеусе и Труворе - и о судьбе их восточной эпопеи. Он также ясно указывает на происхождение тогдашних ободритов. Косвенным сигналом было сочетание имени Рюрика с названием хищной птицы - обычно используемый славянами для охоты. Рарогами называли старейшин ободритов и особенно выдающихся вождей и воинов. Кроме того, как утверждалось, древний родовой герб Рюриковичей был с силуэтом хищной птицы, нацеленной на жертву. Схематическое изображение этой птицы сохранилось до наших дней, например, в форме украинского гербового трезубца.
Однако легенда о трёх братьях была опровергнута, когда учёные привели новую интерпретацию древнерусских источников. Оказалось, что Синеуса и Трувора как братье не было, поскольку такие слова являются переводом староскандинавских– дома, племени («дом» и «дружина»). В этой теории Рюрик пришёл на Русь не с братьями, а со всей «верной дружиной».
В этой теории была обозначена историческая «резиденция» Рюрика – та самая, между Одером и Вислой – территория ободритов – пропольских земель. Эта версия не нашла отзыва в Российской империи (в Санкт-Петербурге) на фоне случившегося польского восстания. Потому в то время остановились на версии о том, что Рюрика пригласили княжить на Русь представители кривичей. А сам Рюрик описывается как внук Гостомысла – главы племён ильменских словен, ранее выдавшего одну из своих дочерей за скандинавского (вероятно, финского) племённого вождя. Рюрик родился в том самом браке. Таким образом – Рюрик (полускандинав, полуславянин) получил возможность «править» Русью как потомок Гостомысла – от ильменских словен (район современного Великого Новгорода). Однако эта теория опровергается теми, кто считает, что скандинавскими росами назывались тогдашние шведы.
Важный аргумент славянской исторической линии: Путь из варяг в греки. Речь о многочисленных лодках славянской конструкции и полном отсутствии длинных кораблей викингов на этом пути. Компьютерное моделирование позволило доказать, что такие корабли и не преодолели бы порогов Днепра на пути к Чёрному морю.
Далее польский автор, подводя итог, задаётся вопросом: возможен ли консенсус в бесконечных спорах о происхождении Рюрика и о том, как и откуда он попал на территории, именуемые Древней Русью.
Похоже, что и славянские последователи Рюрика больше не исключают его норманнского происхождения. Однако они категорически не согласны с ключевой ролью создания государственности скандинавскими захватчиками или колонизаторами. Они указывают на многочисленные доказательства существования восточнославянского государства и до Рюрика, ссылаясь на византийские источники. По их мнению, можно говорить только о добровольной и взаимовыгодной торговой системе, позволяющей норманнам поселиться и постоянно проживать среди славян. Скандинавы в то время были слишком неразвиты, чтобы физически завоевать и удерживать «под собой» такие обширные и богатые территории.
Конечным доказательством является локальная историческая традиция. До XVI века в Новгороде – колыбели Руси – существовало правило временного избрания князя демократическим собранием жителей - Вече. Избранный князь был в первую очередь военачальников, подлежащим политическому контролю со стороны «городского совета». А князья, которые пытались военную должность расширить и политически, были либо, либор убиты в восстаниях новгородцев.
Материал польского автора для статьи достаточно обширен, но главное в нём - попытка освещение нескольких версий происхождения Рюрика, а не сосредоточение лишь на одной. А потому материал не выглядит однобоким, пусть в нём и просматривается попытка за уши притянуть версию о «возможных протопольских» корнях Рюриковичей.
Автор: перевода и комментариев - Володин Алексей
Использованы фотографии: Википедия
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