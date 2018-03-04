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Швейцарские СМИ рассказали о «самом секретном месте» на Украине
Бывший советский полигон Яворов на западе Украины (Львовская обл.) в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения военнослужащих ВСУ западными специалистами, передает РИА Новости сообщение швейцарского издания Le Temps.
Сегодня это одно из самых секретных мест на Украине, утверждает автор публикации.
По данным газеты, на полигон периодически приезжают военные инструкторы и высокопоставленные офицеры из Соединенных Штатов, Канады, Литвы и других стран НАТО.
«Главная цель обучения – общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит быстрее адаптироваться под стандарты Североатлантического альянса и научиться лучше воевать», – пишет издание.
Отмечается, что за 3 года «бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат», для которых построены новые казармы, столовые и спортивные залы.
В общей сложности с 2015 года подготовку на полигоне прошли около 6-ти тысяч украинских солдат и офицеров, добавляет газета.
Ранее замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Донбасс прибыла группа офицеров Минобороны США для проверки готовности украинских войск к наступлению. По его словам, американцев сопровождали представители украинского Генштаба.
Сегодня это одно из самых секретных мест на Украине, утверждает автор публикации.
По данным газеты, на полигон периодически приезжают военные инструкторы и высокопоставленные офицеры из Соединенных Штатов, Канады, Литвы и других стран НАТО.
«Главная цель обучения – общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит быстрее адаптироваться под стандарты Североатлантического альянса и научиться лучше воевать», – пишет издание.
Отмечается, что за 3 года «бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат», для которых построены новые казармы, столовые и спортивные залы.
В общей сложности с 2015 года подготовку на полигоне прошли около 6-ти тысяч украинских солдат и офицеров, добавляет газета.
Ранее замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Донбасс прибыла группа офицеров Минобороны США для проверки готовности украинских войск к наступлению. По его словам, американцев сопровождали представители украинского Генштаба.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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