20:09 04 марта
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Швейцарские СМИ рассказали о «самом секретном месте» на Украине

Бывший советский полигон Яворов на западе Украины (Львовская обл.) в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения военнослужащих ВСУ западными специалистами, передает РИА Новости сообщение швейцарского издания Le Temps.



Сегодня это одно из самых секретных мест на Украине, утверждает автор публикации.


По данным газеты, на полигон периодически приезжают военные инструкторы и высокопоставленные офицеры из Соединенных Штатов, Канады, Литвы и других стран НАТО.

«Главная цель обучения – общее повышение квалификации личного состава украинской армии, что позволит быстрее адаптироваться под стандарты Североатлантического альянса и научиться лучше воевать», – пишет издание.

Отмечается, что за 3 года «бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат», для которых построены новые казармы, столовые и спортивные залы.

В общей сложности с 2015 года подготовку на полигоне прошли около 6-ти тысяч украинских солдат и офицеров, добавляет газета.

Ранее замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Донбасс прибыла группа офицеров Минобороны США для проверки готовности украинских войск к наступлению. По его словам, американцев сопровождали представители украинского Генштаба.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
    Швейцарские СМИ рассказали о «самом секретном месте» на Украине

    Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой". bully
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:25
      Цитата: a.s.zzz888
      Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой".

      не, не надо, сейчас много строек в России и пленные очень нужны
      Angel_and_Demon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:28
        Angel_and_Demon Сегодня, 10:25 ↑ Новый
        Цитата: a.s.zzz888
        Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой".
        не, не надо, сейчас много строек в России и пленные очень нужны
        Вы думаете эти
        военные инструкторы и высокопоставленные офицеры из Соединенных Штатов, Канады, Литвы и других стран НАТО.
        будут работать на стройках народного хозяйства?
        a.s.zzz888
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:30
          Цитата: a.s.zzz888
          будут работать на стройках народного хозяйства?
          ну просеки делать то смогут recourse
          Angel_and_Demon
          1. san4es Сегодня, 11:00
            Цитата: Angel_and_Demon
            ... ну просеки делать то смогут recourse

            hi ...Смогут
            san4es
            1. sabakina Сегодня, 11:20
              Саня, прЮвет! Я так и не понял, он дошел до полигона или нет?
              sabakina
              1. san4es Сегодня, 12:01
                Цитата: sabakina
                ... он дошел до полигона или нет?

                ...Здорова Слав. Здесь смотри wink :
                https://www.youtube.com/watch?v=xqMrqpvGQTM
                san4es
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 11:26
              Цитата: san4es
              ...Смогут

              еще на урановых рудниках, тоже надо кому то работать
              Angel_and_Demon
            3. Грица Сегодня, 13:41
              А почему на видео нет аномалий, мутантов и банд сталкеров?
              Грица
        2. роман66 Сегодня, 10:48
          нет, конечно, но научить свидомитов бежать в плен с криками " бандера капут!" вполне могут
          роман66
        3. Не либероид Русский Сегодня, 10:49
          ну или медведей с волками будут в магадане-колыме кормить
          Не либероид Русский
    2. МИХАН Сегодня, 10:36
      Цитата: a.s.zzz888
      Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой".

      Да пусть "учат" ...Пример Грузии все знают!
      Просто жаль "братьев"...
      МИХАН
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:40
        МИХАН Сегодня, 10:36 ... Да пусть "учат" ...Пример Грузии все знают!

        Ну так эти приезжие кренделя не будут свои кости класть в ЛДНР. "Дикие гуси" не в счёт. Потому и обучают "мясо".
        a.s.zzz888
        1. роман66 Сегодня, 10:49
          они сами не умеют. чему учить-то ? толерантности?
          роман66
          1. Galaxy Сегодня, 12:03
            Цитата: роман66
            они сами не умеют. чему учить-то ? толерантности?

            конечно, шапками закидаем, "делов-то на копейку!" laughing
            Galaxy
      2. 210окв Сегодня, 11:15
        Да Виталий...Куда бы не сунулись заштатные со своей "наукой" везде абзац получается..
        Цитата: МИХАН
        Цитата: a.s.zzz888
        Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой".

        Да пусть "учат" ...Пример Грузии все знают!
        Просто жаль "братьев"...
        210окв
    3. san4es Сегодня, 10:58
      Цитата: a.s.zzz888
      ... поставить точку на этом месте. "Точкой". bully

      ...Координаты высылаю

      ....Хотя они и так, периодически самоубиваются am
      san4es
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:14
        san4es Сегодня, 10:58...Координаты высылаю

        Замётано! good
        a.s.zzz888
    4. tihonmarine Сегодня, 13:08
      А может не "Точку" а "Калибр" ???
      tihonmarine
    5. Bosch Сегодня, 13:18
      Тополек по-эффективней будет, чтобы накрыть всех сразу.
      Bosch
    6. Росомаха Сегодня, 13:21
      Так ведь координаты известны до миллиметра... fellow
      Росомаха
  2. Pivot Сегодня, 10:23
    Они в западной Украине обосновались, что бы в случае замеса серьезного свалить было удобно.
    Pivot
    1. zivXP Сегодня, 10:43
      Готовят гады что то нехорошее.
      zivXP
      1. Pivot Сегодня, 12:00
        Да как обычно пакостят как шакалы.
        Pivot
  3. Геркулесыч Сегодня, 10:23
    Самое секретное место укроины , это холодильник парошенко, ибо никто точно не знает есть ли там водка, и сколько именно бутылок wassat
    Геркулесыч
    1. kot28.ru Сегодня, 10:36
      Судя по его вечному бреду,там не холодильник а спиртзавод!
      kot28.ru
    2. роман66 Сегодня, 10:51
      как это нет? на святое покушаетесь!
      роман66
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:25
    Отмечается, что за 3 года «бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения около 200 американских и 250 канадских солдат», для которых построены новые казармы, столовые и спортивные залы.
    О да !Какое секретное место. Девки наверное как мухи вокруг кучи какулек вьются там из ближайших населённых пунктов В надежде свалить из свидомого рая laughing
    Наблюдатель2014
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      В надежде свалить из свидомого рая

      они уже нашли другой способ
      в 2018 году депортация нелегалов из стран бывшего СССР продолжится. По данным израильских властей, сейчас их в стране более 70 тыс., тогда как численность африканских нелегалов составляет примерно 40 тыс. человек.
      «Учитывая, что Израиль осуждает бандеровскую риторику с самого начала «майдана», выносит достаточно радикальные суждения по вопросу нацизма, восхищение союзниками Гитлера на Украине, я думаю, что количество так называемых беженцев, которые отправятся на свою безопасную Украину, будет увеличиваться», — считает Александр Асафов.
      Angel_and_Demon
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:31
        Angel_and_Demon
        По данным израильских властей, сейчас их в стране более 70 тыс., тогда как численность африканских нелегалов составляет примерно 40 тыс. человек.
        Так это давно все поняли.Наш сайт с очень ревниво рвущими за Украину волосы на пятой точке "израильтянами" тому подтверждение там 80% великие украинцы laughing
        Наблюдатель2014
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:32
          Цитата: Наблюдатель2014
          там 80% великие украинцы

          нее - евреев все lol же больше
          Angel_and_Demon
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
            Angel_and_Demon
            нее - евреев все lol же больше
            Евреев больше в украинском правительстве.А комментаторов из Израиля наврятли.Вот делать больше нечего евреям за украинские ширли-мырли душу рвать laughing
            Наблюдатель2014
            1. ul_vitalii Сегодня, 11:11
              Нужно тогда замесить эту тему с выступлением ВВП, враз евреи слетятся как мухи. laughing
              ul_vitalii
            2. 30 вис Сегодня, 11:43
              А почему нет ! За хорошие гроши .. Можно волосы рвать не только на пятой точке . Можно и между ног... Блин . recourse наверное очень больно !
              30 вис
        2. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:13
          Наш сайт с очень ревниво рвущими за Украину волосы на пятой точке "израильтянами" тому подтверждение там 80% великие украинцы


          Я бы сказал, что больше 95% щирые укроинцы. Израильтянам плевать на украину.
          Генерал Песчаных Карьеров
  5. solzh Сегодня, 10:27
    Надо же, Литва учит воевать... Куда мир катится...
    solzh
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
      solzh Сегодня, 10:27
      Надо же, Литва учит воевать... Куда мир катится...

      Таки нет. Это "лесные братья" с бандеровцами делятся опытом по схронам. Надо же куда то прятаться, когда припрёт. bully
      a.s.zzz888
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:13
        Жрачку учатся заныкивать. smile
        ul_vitalii
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    размещения около 200 американских и 250 канадских солдат
    Славянская страна превратившаяся в фашистский клоповник с инструкторами из стран вероятного противника. Противно до безобразия. И кто-то еще надеется, что "народ" одумается?
    rotmistr60
    1. МИХАН Сегодня, 10:42
      Цитата: rotmistr60
      размещения около 200 американских и 250 канадских солдат
      Славянская страна превратившаяся в фашистский клоповник с инструкторами из стран вероятного противника. Противно до безобразия. И кто-то еще надеется, что "народ" одумается?

      Таких практически не осталось... soldier
      МИХАН
    2. mig29mks Сегодня, 10:42
      попали под внешнее управление,интервентов только силой придется выкидывать. а свидомым у власти это ну ни как не выгодно! вопрос: кто будет выкидывать, если это свидомым не нужно?
      mig29mks
    3. Alber Сегодня, 11:19
      Цитата: rotmistr60
      размещения около 200 американских и 250 канадских солдат
      Славянская страна превратившаяся в фашистский клоповник с инструкторами из стран вероятного противника. Противно до безобразия. И кто-то еще надеется, что "народ" одумается?

      М-да! Улучшения не видно... Дальше все хуже будет. Все-таки требуют братского "шлепка" по заду"
      Alber
    4. Dartys Сегодня, 12:32
      да,из века в век на украине находятся славяне, которые совсем не славяне...сплошная история предательства...открываем учебник истории и читаем.
      Dartys
  7. Vard Сегодня, 10:38
    Есть такое выражение.. не в коня корм... По опыту боевых действий в Донбассе те кто прошёл школу Советской Армии воюют на порядок лучше, чем вот эти... которых подготовили западные инструкторы...
    Vard
  8. prior Сегодня, 10:48
    Никаких секретов. Яворов - это такая НАТОвская фабрика, по приготовлению "пушечного мяса" из древних шумеров.
    prior
  9. pafegosoff Сегодня, 10:50
    - А может туда гранату кинуть?
    - А может там нет никого...
    pafegosoff
  10. Не либероид Русский Сегодня, 10:51
    интересно, сколько надо зеленых бумажек, чтоб это место перестало быть "секретным" ? тем более хохлам ели дать ?
    Не либероид Русский
  11. behemot Сегодня, 10:52
    учить самую сильную армию континента? Зачем?
    Литва учит воевать, мдааа, опять тучные стада лесных братьев готовят? Нападать ночью исподтишка. Да обстреливать села на Донбассе. Ну каков поп, таков и приход.
    behemot
  12. German Titov Сегодня, 11:02
    Цитата: Vard
    Есть такое выражение.. не в коня корм... По опыту боевых действий в Донбассе те кто прошёл школу Советской Армии воюют на порядок лучше, чем вот эти... которых подготовили западные инструкторы...

    Так и обучали -те кто прошел школу Советской Армии. Много не "фейковых" полковников в форме встречаются, а судя "по ромбам" -выпускники "совейских училищ".
    German Titov
  13. taiga2018 Сегодня, 11:23
    эта новость она относительно новая,натовские инструкторы обосновались там чуть ли не сразу после событий на майдане,но этот звоночек плюс заявления Волкера о необходимости ликвидации ДНР и ЛНР(хоть он и утверждает,что это должно происходить мирно,под присмотром ООН),всё это наталкивает на мысли,что весна-лето 2018 будут по настоящему "жаркими",потому что если до этого время работало на Украину,то дальнейшее промедление будет играть уже против,учитывая ухудшающееся экономическое положение,выборы 2019 г. и всё возрастающее недовольство европейских "друзей" шумерии...
    taiga2018
  14. кедр Сегодня, 11:43
    Цитата: Vard
    Есть такое выражение.. не в коня корм... По опыту боевых действий в Донбассе те кто прошёл школу Советской Армии воюют на порядок лучше, чем вот эти... которых подготовили западные инструкторы...


    Так у них и задача приготовить ни Рембо, а мясо для мясорубки...
    кедр
  15. жарофф Сегодня, 11:44
    Я теперь спокоен за ВСУ.
    жарофф
  16. Zomanus Сегодня, 11:58
    Грузинам не помогло-и этим не поможет...
    Zomanus
  17. Ураган70 Сегодня, 12:09
    Цитата: a.s.zzz888
    Angel_and_Demon Сегодня, 10:25 ↑ Новый
    Цитата: a.s.zzz888
    Неплохо бы поставить точку на этом месте. "Точкой".
    не, не надо, сейчас много строек в России и пленные очень нужны
    Вы думаете эти
    военные инструкторы и высокопоставленные офицеры из Соединенных Штатов, Канады, Литвы и других стран НАТО.
    будут работать на стройках народного хозяйства?

    А что такого то? В чем проблема? Не просто будут работать, а очень хорошо работать, а то не получат яйко и млеко!!!
    Ураган70
  18. Ураган70 Сегодня, 12:13
    Цитата: mig29mks
    попали под внешнее управление,интервентов только силой придется выкидывать. а свидомым у власти это ну ни как не выгодно! вопрос: кто будет выкидывать, если это свидомым не нужно?

    Ответ: когда придет время, ЛДНР выкинут и тех и других!
    Ураган70
  19. APASUS Сегодня, 12:18
    Швейцарские СМИ рассказали о «самом секретном месте» на Украине

    Заметили ?
    Обалдеть !
    APASUS
    1. МИХАН Сегодня, 13:07
      Цитата: APASUS
      Швейцарские СМИ рассказали о «самом секретном месте» на Украине

      Заметили ?
      Обалдеть !

      Видать поток денег из украины уже начал иссекать в швейцарские банки..хе хе Вот и решили , поднять вопрос !
      МИХАН
  20. Малый Сегодня, 12:31
    Хиборги теперь станут терминаторами... wassat
    Малый
  21. tihonmarine Сегодня, 13:14
    Учат шумеров все кому не лень и Великие Воины из Швейцарии, и Неотразимые канадцы, и сыны Речи Посполитой, но вот сами украинцы которые имели после развала СССР вторую по мощи и подготовке армию в Европе никого и ничему не учат. Что с вами стало "братья по оружию" ???
    tihonmarine
  22. кирпич Сегодня, 13:50
    Самое забавное это литовские "инструкторы" ) Что иструктировать будут ?)))
    кирпич
  23. Дормидонт Сегодня, 16:28
    Самое секретное место окраины в Днепропетровске
    Дормидонт
  24. lis-ik Сегодня, 19:27
    В самом горячечном бреду не возможно было представить,что на Украине вот так будут ржать американские военные.
    lis-ik
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