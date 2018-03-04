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Сеул направляет в КНДР двух спецпосланников
Завтра Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит в Пхеньян двух спецпосланников, целью визита которых являются сближение Севера и Юга, а также укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, передает ТАСС сообщение агентства Yonhap.
По данным агентства, в КНДР с 2-дневным визитом отправятся «директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён».
Вместе с ними также поедут замминистра объединения Чун Хэ Сун, чиновник президентской администрации Юн Кун Ян и высокопоставленный сотрудник национальной службы разведки Ким Сан Гюн.
«Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президента Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств», – пишет издание.
Сообщается также, что после встречи с северокорейским руководством спецпосланники отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить результаты своего пребывания в Пхеньяне.
Напомним, в четверг между президентами РК и США состоялся телефонный разговор, в котором южнокорейский лидер сообщил о готовности направить в КНДР делегацию для переговоров. Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».
По данным агентства, в КНДР с 2-дневным визитом отправятся «директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён».
Вместе с ними также поедут замминистра объединения Чун Хэ Сун, чиновник президентской администрации Юн Кун Ян и высокопоставленный сотрудник национальной службы разведки Ким Сан Гюн.
«Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президента Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств», – пишет издание.
Сообщается также, что после встречи с северокорейским руководством спецпосланники отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить результаты своего пребывания в Пхеньяне.
Напомним, в четверг между президентами РК и США состоялся телефонный разговор, в котором южнокорейский лидер сообщил о готовности направить в КНДР делегацию для переговоров. Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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