20:04 04 марта
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Сеул направляет в КНДР двух спецпосланников

Завтра Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направит в Пхеньян двух спецпосланников, целью визита которых являются сближение Севера и Юга, а также укрепление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, передает ТАСС сообщение агентства Yonhap.



По данным агентства, в КНДР с 2-дневным визитом отправятся «директор национальной службы разведки Со Хун и начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён».


Вместе с ними также поедут замминистра объединения Чун Хэ Сун, чиновник президентской администрации Юн Кун Ян и высокопоставленный сотрудник национальной службы разведки Ким Сан Гюн.

«Ожидается, что во время визита они передадут лидеру КНДР письмо от президента Южной Кореи, а также обсудят предложение Ким Чен Ына провести встречу между главами двух государств», – пишет издание.

Сообщается также, что после встречи с северокорейским руководством спецпосланники отправятся в Вашингтон, чтобы обсудить результаты своего пребывания в Пхеньяне.

Напомним, в четверг между президентами РК и США состоялся телефонный разговор, в котором южнокорейский лидер сообщил о готовности направить в КНДР делегацию для переговоров. Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
    Значит не зря сестрёнка тов. Ына съездила на Олимпиаду 2018. wink
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:56
      Только двухсторонние контакты, без куратора, помогут оздоровить ситуацию и снизить накал напряжённости. hi
      ul_vitalii
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:01
        Цитата: ul_vitalii
        Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».

        А вот с такой повесткой спецпосланникам из Ю. Кореи делать в Северной Корее нечего! Хватит слушать США!
        СРЦ П-15
    2. предки с Дона Сегодня, 11:10
      Обе Кореи договорятся быстрее если им не будут "помогать" из-за океана.
      предки с Дона
      1. AUL Сегодня, 11:27
        ИМХО, переговоры никаких результатов не дадут. Ын от своей линии не отступит никогда, а РК шагнуть навстречу не позволят матрасы. Ну, может пограничную напряженность маленько снизят.
        AUL
  2. МИХАН Сегодня, 10:48
    На поклон бегут..? Ай да Ын , ай да молодца..!
    МИХАН
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:52
      МИХАН hi
      На поклон бегут..?
      Нет.С огнём играть начали корейцы.Убьют,растерзают их.Но сблизиться не дадут.Не нужны объединённые корейцы НИКОМУ! Ну кроме русских романтиков с сайта ВО feel recourse
      Наблюдатель2014
      1. ul_vitalii Сегодня, 11:02
        Действительно, Сергей hi Здесь ПРО нужно размещать, а не способствовать объединению.
        ul_vitalii
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:09
          ul_vitalii
          Здесь ПРО нужно размещать, а не способствовать объединению.
          Не только ПРО.Подойдём к вопросу оъединённой Кореи с холодным рассудком.И что? Китайцам не нужно.России не нужно.Японцам нет.Да всем нет Пусть гавкают друг на друга и дальше.Зачем нужен и конкурент. И ещё один дальневосточный "супер тигр" Вспомните Германию.Поэтому оставим романтические идеи для романтиков.И будем реалистами hi
          Наблюдатель2014
      2. МИХАН Сегодня, 13:28
        Цитата: Наблюдатель2014
        Не нужны объединённые корейцы НИКОМУ! Ну кроме русских

        Истину глаголите Сергей! И все же первый шаг сделан , а это большая Победа!
        Японию бы еще "дойную корову США" вырвать из лап западного капитала и просто с ними договориться и помириться hi Япония этого очень хочет, но боится хозяев (которые их ЯО бомбили..))
        МИХАН
    2. сибиралт Сегодня, 11:13
      А может потому, что после 11 марта тов. Си станет императором Китая? winked
      сибиралт
  3. solzh Сегодня, 10:51
    Маладца Ын, дожал амеров с южанами
    solzh
  4. Геркулесыч Сегодня, 11:06
    Плохо, что южнокорейцы все делают с оглядкой на сша. Не будет в регионе мира, пока сами страны не станут определять свою судьбу самостоятельно.
    Геркулесыч
  5. котовский Сегодня, 11:06
    Ну вот причем тут фашингтон?
    Тем более недалекий коммерсант?
    Ким ведь уже показал,что с ним можно договариваться на равных..
    Зачем нужен кровавый посредник?
    Эх корейцы.. request
    котовский
  6. Ye Hua Сегодня, 11:09
    Наконец то Ын свернёт ядерную программу, и мир будет счастлив, и земля запрыгает от радости, и небеса развернутся и высший разум спустится на головы землян.
    Ye Hua
  7. rocket757 Сегодня, 11:16
    У куратора одна цель - ПОДЖИГАТЬ -
    rocket757
  8. taiga2018 Сегодня, 11:28
    по сути эти спецпосланники едут с письмом написанным под диктовку и после проверки его Вашингтоном...
    taiga2018
  9. Ураган70 Сегодня, 11:54
    Вот что значит ядреная дубина! В друзья сами напрашиваются, без рыжего временщика!
    Ураган70
  10. Ураган70 Сегодня, 11:55
    Цитата: taiga2018
    по сути эти спецпосланники едут с письмом написанным под диктовку и после проверки его Вашингтоном...

    Откуда знаете? Не говорите гоп...
    Ураган70
  11. Ураган70 Сегодня, 11:57
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: ul_vitalii
    Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».

    А вот с такой повесткой спецпосланникам из Ю. Кореи делать в Северной Корее нечего! Хватит слушать США!

    Да их повестку там слушать не будут, это для сионосми!
    Ураган70
  12. Ураган70 Сегодня, 11:58
    Цитата: Ye Hua
    Наконец то Ын свернёт ядерную программу, и мир будет счастлив, и земля запрыгает от радости, и небеса развернутся и высший разум спустится на головы землян.

    А вы троллик, откуда появились?
    Ураган70
    1. Ye Hua Сегодня, 12:21
      Оттуда, откуда и вы, аист принёс маме с папой
      Ye Hua
  13. Rostislav Сегодня, 12:02
    Да уже не важно, о чем там они будут говорить. Мантра пингвинов об отказе КНДР от ЯО сравнима с причитаниями япошек о "северных территориях". Главное они сделали, - под вопли об угрозе от КНДР разместили таки в Южной Корее свои установки ПРО.
    Теперь дипломаты могут продолжать болтать, дело сделано, - установки у наших границ.
    Rostislav
  14. Ураган70 Сегодня, 12:03
    Цитата: Наблюдатель2014
    ul_vitalii
    Здесь ПРО нужно размещать, а не способствовать объединению.
    Не только ПРО.Подойдём к вопросу оъединённой Кореи с холодным рассудком.И что? Китайцам не нужно.России не нужно.Японцам нет.Да всем нет Пусть гавкают друг на друга и дальше.Зачем нужен и конкурент. И ещё один дальневосточный "супер тигр" Вспомните Германию.Поэтому оставим романтические идеи для романтиков.И будем реалистами hi

    У вас не холодный рассудок, а помутневший! Либо мы с вами по разному понимаем рассудок вообще... Ну вспомнил я Германию и что? Я там был на срочной и после... Там не было объединения, а было поглощение, разницу самостоятельно можете узреть? Что сказать то хотели, сравнивать несравнимое то к чему? В Кореях это не прокатит!
    Ураган70
  15. APASUS Сегодня, 12:16
    в четверг между президентами РК и США состоялся телефонный разговор, в котором южнокорейский лидер сообщил о готовности направить в КНДР делегацию для переговоров. Стороны «еще раз подтвердили, что основным вопросом повестки дня должен стать отказ КНДР от ракетной и ядерной программ».

    Ну на конец то ,а то я переживать уже стал!
    С Корея закрывает ядерную и ракетную программы ,а Ю Корея И США обещание в дружбе.Такой равноценный обмен.А я надеялся на то что Ю Корея реально заинтересована в мире........................
    APASUS
Картина дня