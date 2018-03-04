20:06 04 марта
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В Луганске ответили на заявление Волкера о необходимости «расформировать» ЛНР и ДНР

Призывая расформировать самопровозглашенные республики Донбасса, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину со следствием, передает РИА Новости заявление представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника.

Луганск, апрель 2014 года.

ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве,
сказал Мирошник агентству.


По его мнению, начинать переговоры об урегулировании нужно не с «расформирования», а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением».

Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения,
заключил Мирошник.

Ранее Волкер заявил, что минские договоренности направлены «на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», поэтому самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики должны быть расформированы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 70

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  1. 210окв Сегодня, 11:26
    Ничего необычного,просто показал ещё раз волчьи зубы.Этот Волкер..На фото четырёхлетней давности российские флаги..Так что,нам вешают на уши макаронные изделия когда власть говорит что они хотели самостоятельности а в Россию не хотели?
    210окв
    1. Vincent Сегодня, 11:35
      А на фото сусраины американские флаги, и что? Украина 52 штат омериги? На Донбассе русский народ поддерживает Россия, гумконвои идут из России, Путин, на минуточку, вел переговоры с потрошенко на первых минсках. Какая лапша, болезный? Примите таблетки. Штаты в открытую поставляют оружие сдобудлыкам.
      Vincent
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:48
        Vincent Вы или ваши близкие были на Донбассе весной 2014 го? Просто ответьте да или нет.
        Наблюдатель2014
      2. 210окв Сегодня, 12:28
        А вна и европейские флаги.И они говорят что что европейцы..А по поводу заболевания..Это в Кремль.А вот если бы не мучались бы политическим "гайморитом"-на Донбассе царил бы уже мир.
        Цитата: Vincent
        А на фото сусраины американские флаги, и что? Украина 52 штат омериги? На Донбассе русский народ поддерживает Россия, гумконвои идут из России, Путин, на минуточку, вел переговоры с потрошенко на первых минсках. Какая лапша, болезный? Примите таблетки. Штаты в открытую поставляют оружие сдобудлыкам.
        210окв
    2. МИХАН Сегодня, 11:40
      Лучше бы и не отвечали, на этот лай дворовой шавки..!
      Чую летом, свидомых кнутами погонят на конфликт ..Зажрались уже на передовых!
      Встретим , как положено....
      МИХАН
      1. Косолапый Сегодня, 12:19
        Раньше думаю , весной начнут , как подсохнет.
        Косолапый
      2. Bosch Сегодня, 15:54
        Ничего не будет.
        Bosch
    3. dsk Сегодня, 11:44
      "Волкнерам" не по зубам шахтёры Донбаса, они каждый день в шахту - как на войну.
      Призывая расформировать самопровозглашенные республики Донбасса, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину со следствием, передает РИА Новости заявление представителя ЛНР
      dsk
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:51
        dsk
        они каждый день в шахту - как на войну.
        Да.Очень трудно людей на километровой глубине работающих каждый день там ,смертью напугать
        Наблюдатель2014
        1. 210окв Сегодня, 12:43
          Сергей добрый день.У нас на работе в отделе работает молодой человек оттуда.Он с Зуевской ГРЭС,сестра в Новороссийск уехала,отец в Киев.Я у него спрашивал про шахты,опасность и все такое.В принципе ответ очевиден-человек привыкает ко всему,теряется чевство опасности.А вот война всех живущих там утомила.Кто не хотел воевать-уехали и не видят там никакой перспективы.К сожалению.Ну а кому ехать не куда да и другой работы нет-воюют.Есть и идейные.Как с той,так и с другой стороны..Безусловно полно и тех кто просто выжидает чем бы не закончилось.
          Цитата: Наблюдатель2014
          dsk
          они каждый день в шахту - как на войну.
          Да.Очень трудно людей на километровой глубине работающих каждый день там ,смертью напугать
          210окв
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:50
            210окв Дмитрий hi
            Кто не хотел воевать-уехали и не видят там никакой перспективы.К сожалению.Ну а кому ехать не куда да и другой работы нет-воюют.Есть и идейные
            Да.Так и есть.Согласен полностью.И это тоже правда жизни
            Есть и идейные.Как с той,так и с другой стороны..
            Да что там говорить когда родственники молчу уж про соседей и одноклассников с друзьями детства по разные стороны воюют.Это 100% гражданская война.Её остановить теперь очень тяжело это не то слово сказать.
            Наблюдатель2014
        2. Лелёк Сегодня, 13:47
          Цитата: Наблюдатель2014
          Да.Очень трудно людей на километровой глубине работающих каждый день там ,смертью напугать

          hi
          Верно, трудно напугать. Но возмущают не "пугалки", а то, что какой-то лощёный заокеанский хлыщ одним росчерком пера решает судьбы 3-х миллионного народа. И это не решение одного человека (он всего лишь рупор), но целой страны, полагающей себя в меню, как "светоча демократии". Ан - облом, не быть по-ихнему.
          Лелёк
      2. котовский Сегодня, 12:05
        А может пора штаты расформировать?
        Думаю будет логичней..
        котовский
    4. электроОлег Сегодня, 12:25
      Цитата: 210окв
      волчьи зубы


      Шакальи. Шакальи зубы! Пусть нато своё расформировывает, рассадник содомии и садизма.
      электроОлег
    5. krops777 Сегодня, 13:50
      Призывая расформировать самопровозглашенные республики Донбасса, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.


      Сочувствую товарищу Лаврову С.В. очень сложно что то доказать тупым.
      krops777
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:30
        В Луганске ответили на заявление Волкера о необходимости «расформировать» ЛНР и ДНР

        А Волкер,этот, нас формировал ,чтоб расформировывать ?
        Сепар ДНР
  2. Петр1 Сегодня, 11:27
    Ранее Волкер заявил, что минские договоренности направлены «на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины»,
    Поэтому они так настойчиво несоблюдаются what
    Петр1
  3. ul_vitalii Сегодня, 11:28
    Прямая команда "фас" поступила из-за океана, только так можно это понять.
    ul_vitalii
    1. 30 вис Сегодня, 11:47
      Да , уже не скрываясь толкают на войну двумя руками американские господа . Вассалы боятся ,плачут ,но ползут на брюхе к своей гибели ...
      30 вис
      1. ML-334 Сегодня, 13:14
        Что бы была война-нужно выпинывать из окопов служивых с обеих сторон,нашим не привыкать-хотелось бы посмотреть юсовских инструкторов на линии разграничения сторон.Это ж не во Львове понты колотить.
        ML-334
  4. taiga2018 Сегодня, 11:34
    так понятно было,что ничего хорошего ждать от верного соратника Маккейна и не стоит...
    taiga2018
  5. Lester7777 Сегодня, 11:34
    Команда "фас" дана.
    Lester7777
  6. nikolaj1703 Сегодня, 11:34
    Думать будут?
    nikolaj1703
  7. Влад5307 Сегодня, 11:36
    Цитата: ul_vitalii
    Прямая команда "фас" поступила из-за океана, только так можно это понять.

    Амерзам пора уже свои стершиеся клыки спрятать и не выть на Луну, но вредные привычки легко приобретаются и трудно изживаются. И помочь в этом им может только Россия, уговаривая словами и "пистолетом у виска"!
    Влад5307
  8. Masya Masya Сегодня, 11:39
    Курт Волкер путает причину со следствием

    Ни черта он не путает, сознательно выдает белое за черное... они в этом так поднаторели... "профи"...
    Masya Masya
    1. tihonmarine Сегодня, 13:07
      Штатники ничего не делают "просто так" или по своей воле или дурости. В штатах каждое слово проверяется также тщательно, как это было в СССР при И.В. Сталине. И за любое несанкционированное выступление наступает конец карьере. ( Д.Трамп не исключение).
      tihonmarine
  9. askort154 Сегодня, 11:50
    Для меня непонятна позиция существование двух образований (ЛНР и ДНР) преследующих общие цели. Что мешает их объединению в одну государственную структуру, два субъекта с общей границей ? Понятно, что такое не возможно по отношению Ю.Осетия и Абхазии. Они удалены друг от друга. Почему изначальный проект "Новороссия" , озвученный ВВП на предыдущем его обращении в СФ РФ , резко "утонул". Полагаю, что во всех этих вопросах, решающую роль сыграли "олигархи" с обеих сторон.(российские, украинские, грузинские).Это тот классический вариант, когда политики и военные прогнулись перед бизнесом.(ахметовыми, коломойскими, и пр. из РФ)
    Вот такой мой ответ, на свои же вопросы. Возможно я не прав ?!. Но надеюсь, справедливость восторжествует - народная кровь пролита не зря. Новороссия будет ! yes
    askort154
    1. Bosch Сегодня, 16:02
      Новороссия была, есть и будет. Только кто-то очкует ее признать.
      Bosch
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:56
        Никто не очкует. Более чем уверен, указ о признании давно лежит под сукном. Вот только объявить это надо вовремя, не раньше и не позже. Спешка нужна только при ловле блох и термоядерном ударе. Признают нас, и так по сути уже Россия. Говорю как луганчанин.
        Генерал Песчаных Карьеров
  10. Теренин Сегодня, 11:51
    Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, ...Всё верно, это очередное заигрывание... в рамках политики америки по сдерживанию развития России. Со временем они будут всё мелочнее и пакостнее. Про америкосов всё ясно, но не думал, что так легко можно украинцев натравить на Россию. Вообще свои мозги отморозили.
    Теренин
  11. Ураган70 Сегодня, 11:51
    Цитата: Vincent
    А на фото сусраины американские флаги, и что? Украина 52 штат омериги? На Донбассе русский народ поддерживает Россия, гумконвои идут из России, Путин, на минуточку, вел переговоры с потрошенко на первых минсках. Какая лапша, болезный? Примите таблетки. Штаты в открытую поставляют оружие сдобудлыкам.

    Лучше и не скажешь! Что то я 210окв в последнее время не узнаю... Трансформировался или продал ник соседу?
    Ураган70
  12. German Titov Сегодня, 11:52
    Цитата: 210окв
    Ничего необычного,просто показал ещё раз волчьи зубы.Этот Волкер..На фото четырёхлетней давности российские флаги..Так что,нам вешают на уши макаронные изделия когда власть говорит что они хотели самостоятельности а в Россию не хотели?

    6 апреля 2014 на флагштоке перед ОГА в Донецке тоже вывесили флаг России, (только покрышки) появились позже. И в 2013 стояли против "эвроценностей майдана". Да и сейчас "охулки на руки не дадим". Не "конституционные образования", так эти "владные клоуны" столько раз конституцию переписывали, что рука не поднимается ее с заглавной буквы писать.
    German Titov
  13. Zomanus Сегодня, 11:55
    Да ничего он не путает.
    Он дает разрешение на войну.
    Прямо сказал о том, что пора заканчивать с ДНР и ЛНР.
    Каким образом заканчивать, думаю объяснять не нужно.
    Так что ждем начала наступления.
    Zomanus
  14. Геркулесыч Сегодня, 11:58
    Это типа намека нацикам? Или откровенное "фас " им же и всушникам !
    Геркулесыч
  15. Горный стрелок Сегодня, 12:00
    А просто сказать ему :" Не твоё собачье дело !" - не по феньшую?
    Горный стрелок
  16. APASUS Сегодня, 12:11
    Из хитроумной и запутанной политики американцев на Донбассе появилось истинное лицо Волкнера и реальные цели были озвучены.
    По логике вещей американцам сейчас нужна реальная провокация с массовыми жертвами ,для усиления давления на Россию и ЛНР ДНР.Вот не удивлюсь если например вдруг на Донбассе будет применено химическое оружие против ВСУ. Кого обвинят американцы ,даже гадать не надо.....................
    APASUS
  17. К-50 Сегодня, 12:16
    А может лучше Матрасию расформировать? Насколько бы безопаснее и легче людям жить стало!!! yes
    К-50
    1. Piramidon Сегодня, 12:25
      Цитата: К-50
      А может лучше Матрасию расформировать? Насколько бы безопаснее и легче людям жить стало!!! yes

      План у Вас есть, как это сделать, или только призывы и предложения?
      Piramidon
      1. poquello Сегодня, 12:40
        Цитата: Piramidon
        Цитата: К-50
        А может лучше Матрасию расформировать? Насколько бы безопаснее и легче людям жить стало!!! yes

        План у Вас есть, как это сделать, или только призывы и предложения?

        план всегда есть
        poquello
        1. Татьяна Сегодня, 13:06
          Piramidon
          План у Вас есть, как это сделать, или только призывы и предложения?

          Если не ставить задачу, то и плана никакого и никогда не будет!
          Всё начинается с постановки цели и выработки к ней т.н. "технического задания" !
          Татьяна
      2. К-50 Сегодня, 12:52
        Цитата: Piramidon
        План у Вас есть

        Извините, планом не балуюсь. request
        Говорят вредно для здоровья. what laughing
        К-50
      3. Комментарий был удален.
      4. Felix99 Сегодня, 13:04
        В послании собранию ВВП показал карту, на которой не было никакой САШ. Тоже намек наверное.
        Felix99
  18. Сергей Д_2 Сегодня, 12:19
    Я из Ростовской обл.Матушка сестру замуж выдавала в 1976 г.Поехали в Луганск за колбаской ,сыром, конфетами и проч. на стол.Я за носильщика.И вот в гастрономе матушка возьми и ляпни ,что мы из России......Что тут началось!Бабье в очереди шипели:- понаехали,кормим вас.Из магазина вышли,мать говорит:- посмотри,на спину не плюнули?
    Сергей Д_2
    1. Rusland Сегодня, 12:48
      Цитата: Сергей Д_2
      Я из Ростовской обл.Матушка сестру замуж выдавала в 1976 г.Поехали в Луганск за колбаской ,сыром, конфетами и проч. на стол.Я за носильщика.И вот в гастрономе матушка возьми и ляпни ,что мы из России......Что тут началось!Бабье в очереди шипели:- понаехали,кормим вас.Из магазина вышли,мать говорит:- посмотри,на спину не плюнули?

      Сдаётся мне, что было всё немножко по-другому, сидели вы перед телевизором и перед вами стояли ящик печенья и бочка варенья. И заметьте, ни у кого не возникло мысли с пожеланием, чтобы вы подавились.
      Rusland
    2. Николай Прохожий Сегодня, 13:02
      Цитата: Сергей Д_2
      Что тут началось!Бабье в очереди шипели:- понаехали,кормим вас.

      Это вы ещё не ездили в Москву, как делали жители соседних со столицею областей... "Колбасные электрички", было такое ироничное выражение в народе. "Маасквачи" точно так - же себя вели в отношении "понаехавших"... Кажется они искренне считали что колбасы и прочие "сыры" растут где-то только в московских парках, а в провинции для этого климат другой, вот и едут провинциалы отбирать колбасу у трудолюбивых москвичей...
      Николай Прохожий
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:11
        Это я к тому вспомнил,что выгодней через неделю будет донбассятам прилепиться обратно к Украине - прилепятся.И так же рожи корчить станут.
        Сергей Д_2
      2. poquello Сегодня, 14:36
        Цитата: Николай Прохожий
        "Маасквачи" точно так - же себя вели в отношении "понаехавших"...

        это Вам рассказала одна бабка, которой рассказала другая, которая обслушалась на ночь буржуйских голосов по приёмнику "ВЭФ" или "Океан"? не было этого
        poquello
        1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:40
          А лимитой кого обывали?Кошек подъездных?
          Сергей Д_2
          1. poquello Сегодня, 19:45
            Цитата: Сергей Д_2
            А лимитой кого обывали?Кошек подъездных?

            видите ли, лимитой обзывали новомосквичей от лимита на московских предприятиях по набору иногородних, и хотя москвичи считались много где (далеко не везде) людьми с гавнецой отношение к ним было обычным, общим, как и к хохлам, и к чуркам обрусевшим
            poquello
        2. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
    3. БЛОНДИН Сегодня, 13:23
      Цитата: Сергей Д_2
      Я из Ростовской обл.Матушка сестру замуж выдавала в 1976 г.Поехали в Луганск за колбаской ,сыром, конфетами и проч. на стол.Я за носильщика.И вот в гастрономе матушка возьми и ляпни ,что мы из России......Что тут началось!Бабье в очереди шипели:- понаехали,кормим вас.Из магазина вышли,мать говорит:- посмотри,на спину не плюнули?

      А в недалёком прошлом ты был Дочь офицера
      Звездишь как хочешь
      ...Я из Луганской области и до 91-го всегда мы отдыхали на Дону (станица Багаевская) и на границе между Луганской и Ростовской области просто указатели были областей. Даже намёка на разные республики не было
      БЛОНДИН
      1. Rusland Сегодня, 13:30
        На пару работают под простаков.
        Rusland
      2. Сергей Д_2 Сегодня, 13:31
        Я из Шахт.Электричка до Лихой а дальше был дизель.И шо?)))
        Сергей Д_2
        1. БЛОНДИН Сегодня, 13:57
          Цитата: Сергей Д_2
          Я из Шахт.Электричка до Лихой а дальше был дизель.И шо?)))

          Трындеть не надо!!!
          В 1976 году не было такого города Луганск Был Ворошиловград
          Ни кто в 76-м да и позже не делил на Россиян и хохлов, да и не считал себя Донбасс украиной ни когда.
          Ну а если приехать в любой угол земли и выёживаться, так и люлей могли дать а не только сказать понаехали!
          БЛОНДИН
          1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:09
            У нас всегда говорили "Луганск"А вы там как были хохлы,так и остались.Путин это знает.
            Сергей Д_2
            1. БЛОНДИН Сегодня, 15:03
              Тролль ты и на ВО все сразу это видят
              Чё пургу гнать
              Написал бы правду, мол укроп и всех Вас колорадов ненавижу, ну не трогает это нас уже давно!
              БЛОНДИН
      3. German Titov Сегодня, 13:50
        Заметьте коллега, даже не было границ.
        German Titov
    4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:59
      Сдаётся мне, батенька, гоните вы откровенную пургу. В каком гастрономе, когда конкретно, и при каких обстоятельствах? И не вздумайте врать, я с Луганска.
      Генерал Песчаных Карьеров
  19. Комментарий был удален.
    1. vovanpain Сегодня, 13:01
      Цитата: Николай Прохожий
      Кремль спрячется в кусты - "я не я, и хата не моя"... Фирменный стиль "раба на галерах", пора уже привыкнуть..

      Проходя проходи мимо,а не кидай грязь на вентилятор,прохожий,Если бы Россия не поддерживала ЛДНР все эти годы,давно бы хохлатые уже их задавили,подумать то не судьба прохожий.вот и проходи мимо. negative negative
      vovanpain
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  20. German Titov Сегодня, 12:54
    Цитата: Сергей Д_2
    Я из Ростовской обл.Матушка сестру замуж выдавала в 1976 г.Поехали в Луганск за колбаской ,сыром, конфетами и проч. на стол.Я за носильщика.И вот в гастрономе матушка возьми и ляпни ,что мы из России......Что тут началось!Бабье в очереди шипели:- понаехали,кормим вас.Из магазина вышли,мать говорит:- посмотри,на спину не плюнули?

    Эка че вспомнили. Вы б еще вспомнили как "деревня на деревню с дрекольем выходили". Спасибо Госплану СССР. Маршруты выходного дня из Ростова в Донецк я помню в 1987-88, правда "явного не приятия "понаехавшие тута" не было. Из Донецка правда сестре в Тулу "всякие вкусности возили". Может здесь местные чинуши воровали меньше, не знаю (в Донецке до сих пор легенды ходят о "Первом" Дегтярёве, который любил пройтись по городу как обычный гражданин. После чего на "партактиве" спрашивал с чинуш "по взрослому"). Наверное каждый вспоминает то, что хочет вспоминать.
    German Titov
    1. ul_vitalii Сегодня, 13:03
      Воспоминания у него из методички, не расслабляйтесь, дружище hi .
      ul_vitalii
      1. German Titov Сегодня, 13:53
        Так я из Донецка. Я и не расслабляюсь. soldier
        German Titov
  21. tihonmarine Сегодня, 13:01
    Волкер "получил добро" озвучить планы штатов по ДНР и ЛНР. Все прекрасно видят, но не все могут сказать, что штаты являются организатором "цветных революций" и "не то оппозиционных, не то террористических организаций". Всё это делается для мировой гегемонии штатов. Хотя у них внутри страны идёт большой разлад. Афро американцы или просто выходцы из стран "чёрного континента", стран Латинской Америки, Китая и Востока начинают выступать открыто против правящей прослойки.
    tihonmarine
  22. samarin1969 Сегодня, 13:02
    Волкер не просто представитель США. Он куратор "проблемы ЛДНР" и "партнёр" Суркова. Курт пытается сформировать медиаверсию договорённостей с Россией по Донбассу. Что это: блеф или жесткий "слив" - время покажет. ...Судя потому, что американцы протоптались по целой серии "красных линий" дело идёт к "сливу". Слова господина Мирошника, увы мало кого волнуют. Даже на сайте ВО его слова и не комментируют...
    samarin1969
    1. Николай Прохожий Сегодня, 13:30
      Цитата: samarin1969
      Он куратор "проблемы ЛДНР" и "партнёр" Суркова. Курт пытается сформировать медиаверсию договорённостей с Россией по Донбассу.

      Это очевидно. Торг ещё продолжается, какие-то детали ещё осталось обговорить.
      Николай Прохожий
  23. кирпич Сегодня, 13:43
    Предлогаю , расформировать волкера , на органы .)))
    кирпич
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  24. 1536 Сегодня, 13:49
    С американцами нельзя вести переговоры. Их надо гнать с Украины!
    1536
    1. Комментарий был удален.
      1. 1536 Сегодня, 14:34
        Уважаемый, если к вам в дом заберется вор, грабитель, насильник и начнет вас унижать, грабить и т.п., я посоветую вам также написать в Кремль. А имя сайта вы знаете. Так держать!
        1536
        1. Комментарий был удален.
  25. медведик Сегодня, 14:01
    От дохлого осла уши, а не ЛДНР.
    медведик
  26. DPN Сегодня, 16:32
    Ответный ход, надо предложить расформировать США, Аляску и Калифорнию вернуть России и отпустить штаты которые хотят отделится от США и только затем заняться ЛДНР.
    DPN
  27. Виктор-М Сегодня, 17:01
    Волкер - звукоиздающая задница, со всеми вытекающими последствиями, для попавших в зону её действия.
    Виктор-М
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