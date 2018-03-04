В Луганске ответили на заявление Волкера о необходимости «расформировать» ЛНР и ДНР

ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве,

Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения,