«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]
В Луганске ответили на заявление Волкера о необходимости «расформировать» ЛНР и ДНР
Призывая расформировать самопровозглашенные республики Донбасса, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину со следствием, передает РИА Новости заявление представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника.
По его мнению, начинать переговоры об урегулировании нужно не с «расформирования», а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением».
Ранее Волкер заявил, что минские договоренности направлены «на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», поэтому самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики должны быть расформированы.
ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве,сказал Мирошник агентству.
По его мнению, начинать переговоры об урегулировании нужно не с «расформирования», а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением».
Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения,заключил Мирошник.
Ранее Волкер заявил, что минские договоренности направлены «на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», поэтому самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики должны быть расформированы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти