20:02 04 марта
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Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном

Пекин остается сторонников взаимовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, и не стремится к развязыванию торговой войны, вместе с тем, в Китае не будут сидеть сложа руки, если власти США предпримут действия, представляющие угрозу интересам страны, передает РИА Новости заявление представителя Всекитайского собрания народных представителей, бывшего заместителя министра иностранных дел Чжана Есуя.



Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры, сказал Есуй на пресс-конференции,
отвечая на вопрос журналистов о будущем в отношении двух государств.


По его словам, «торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, они достигли такого уровня, что за прошлый год товарооборот двух стран достиг цифры в 580 миллиардов долларов, естественно, что в такого рода отношениях присутствуют некоторые разногласия».

На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров,
добавил Есуй.

Он подчеркнул, что «у Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. МИХАН Сегодня, 11:49
    Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них... laughing
    добавил Есуй.
    МИХАН
    1. dsk Сегодня, 11:56
      если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры
      Цитата: МИХАН
      добавил Есуй.
      А раньше говорили - "чего изволите господин?"
      dsk
    2. МойВрач Сегодня, 12:24
      Цитата: МИХАН
      Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них... laughing

      Реально, только дураки желают видеть труп того кто им приносит прибыль.
      МойВрач
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:22
      у них менталитет такой
      Angel_and_Demon
    4. Geisenberg Сегодня, 13:38
      Цитата: МИХАН
      Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них... laughing
      добавил Есуй.


      Знали бы 314ндосы какие ассоциации вызывает имя Есуй в русском языке ))) ... Скажем в варианте еСуй ... Они бы уже сейчас объявили торговую блокаду Китаю ...
      Geisenberg
    5. APASUS Сегодня, 14:12
      Цитата: МИХАН
      Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них

      Американцы очень осторожно подталкивают Китай сделать выбор.Хотя китайцы осторожничают ,но выбор похоже придется делать уже в течении пары тройки лет.Не получиться отсидеться в тиши и Бац! - первая экономика мира ,американцы не дадут! За экономикой в плотную идут внешнеполитические интересы,вот что бы не быть просто тупой фабрикой ,Китаю придется сделать выбор .Либо держава,либо прислуга
      APASUS
    6. Маз Сегодня, 19:20
      Они ждут пока Пхеньян не разводится новым пуском по японцам.
      Маз
  2. andrewkor Сегодня, 11:56
    Так Штаты закрыли свой рынок для стали и алюминия.Кому это понравится из " партнёров"?
    andrewkor
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:12
      andrewkor
      Так Штаты закрыли свой рынок для стали и алюминия.Кому это понравится из " партнёров"?
      Никому.А теперь только представте .Что бы было если бы современной России не стало? Да США размазоло как два пальца об асфальт всех.И ту Европу вместе взятую.И тот очень гордый Израиль.Всем карачун бы был.Сотворив у себя Элизиум драли бы всех по беспрелу.А все бы разговоры про демократический мир и тд.Подтереться этим можно.Так что молитесь на Россию.Что есть такая страна.Создающая всемирное равновесие.
      Наблюдатель2014
      1. К.А.С Сегодня, 14:03
        Цитата: Наблюдатель2014
        Так что молитесь на Россию.Что есть такая страна.Создающая всемирное равновесие.

        тагилтагилдедывоевалинезабудимнепрастимрассиявпер
        деслинадоповториммыпобедили
        скромнее надо быть и смотреть на вещи трезвее. если бы не было китая и европы с их потребностью в энергетике. то и Россию США раскатало как два пальца! ибо не начего было бы развивать и поддерживать всемирное равновесие!
        Отношения в современном мире гораздо сложенее чем можно выразить в нескольких строчках
        К.А.С
        1. Weyland Сегодня, 14:51
          Цитата: К.А.С
          Россию США раскатало как два пальца!

          Долго смеялся. Думаете, рулит только экономика? У кого была экономика крепче - у гуннов или у Римской Империи? У Чингисхана или у Китая? Когда штаты рисковали схлестнуться один на один с противником равного уровня?
          Weyland
  3. Теренин Сегодня, 12:03
    Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном. Россия тоже не стремилась конфликтовать с Украиной 25 лет. Торговая война к вам сама придёт, не извольте беспокоится.
    ...сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран, добавил Есуй.... Единственно верный выбор у США весь мир знает какой. А Китай не знает? Притих и собирает свои дивиденды пока Россия одна противостоит "мировому гегемону". Думает окрепнуть до противостояния США?
    Теренин
    1. Rusland Сегодня, 12:30
      Приветствую, Геннадий! hi Вот и наглядный пример строительства Великого Китая и его отношение к врагам-друзьям-попутчикам.
      Rusland
      1. Теренин Сегодня, 19:33
        Приветствую, дружище. Чует моё сердце, что китайский менталитет мы ещё почувствуем на себе. Если про америкосов, более-менее понятно, то про китайцев "тёмный лес". А они то не так далеко от России. Жестокость у них - ещё та.
        Теренин
  4. taiga2018 Сегодня, 12:05
    естественно не стремится,потому что их почти всё устраивает в сфере торговли с США,а вот бизнесмен Трамп понял,что США проигрывают Китаю и поэтому бесится...
    taiga2018
  5. Опер Сегодня, 12:05
    Цитата: МИХАН
    Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них...

    А нужен ли им труп такого врага благодаря которому они зарабатывают?!
    Опер
    1. Svarog Сегодня, 12:39
      Цитата: Опер
      Цитата: МИХАН
      Они ждут у реки , когда труп врага проплывет мимо них...

      А нужен ли им труп такого врага благодаря которому они зарабатывают?!

      Вот именно, стоит Америке закрыть свой рынок и у Китая начнутся проблемы. Китай и Америка слишком взаимозависимы. И они сумеют договориться. Я думаю, именно по этой причине, Китай только договора о намереньях с нами подписывает и дальше слов ни чего не предпринимает. А если это так, то и возможен вариант, при котором, Китай и Америка найдут взаимопонимание и в этом случае мы получим еще одного врага на нашей границе. Причем врага с миллиардным населением и огромной армией. Не доверяю я китайским товарищам. Кроме слов- дел нет. Если оценивать выгоду от сотрудничества, то дружить им выгоднее с Америкой.
      Svarog
    2. Weyland Сегодня, 18:38
      Цитата: Опер
      А нужен ли им труп такого врага благодаря которому они зарабатывают?!

      Нужен. Но не сейчас. А когда - знают только сами китайцы, они планировать умеют оч-чень надолго!
      Weyland
  6. Rotmistr Сегодня, 12:11
    Пекин сосредотачивается)
    Rotmistr
    1. ML-334 Сегодня, 12:41
      Пока сосредотачивается нам нужно помочь КНДР-свои ребята.Как только юсовцы начнут поставлять украм джавелины-мы должны порадовать Ына каким нибудь новоделом и никаких санкций по отношению КНДР.
      ML-334
  7. Васян1971 Сегодня, 12:11
    "... На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков..."
    А вот в этом-то и проблема, потому, как гегемон привык решать разногласия совсем иными методами. Ибо, как рождены штаты в войне и грабеже, так войной и грабежом живут. И по иному не умеют и не хотят.
    Васян1971
  8. Ye Hua Сегодня, 12:15
    К войне стремится только дурачёк. К тому же лучшее сражение то, которое не произошло
    Ye Hua
    1. Васян1971 Сегодня, 12:17
      Цитата: Ye Hua
      К войне стремится только дурачёк. К тому же лучшее сражение то, которое не произошло

      Ну да, ну да... Да вся история человечества - это война. К сожалению. Парабеллум, короче.
      Васян1971
      1. Weyland Сегодня, 18:41
        "лучшее сражение то, которое не произошло" - это цитата из великого китайского стратега Сунь Цзы. Он же говорил: "Самая лучшая война - разбить замыслы противника; на следующем месте - разбить его союзы; на следующем месте - разбить его войска".и "Мудрый побеждает, не сражаясь!"
        Weyland
  9. Moskovit Сегодня, 12:20
    Если Трамп начнет торговую войну с Китаем, то его на второй день застрелят как Кеннеди. В Китай вложены гигантские средства и такие же средства вложены Китаем в США. Кстати, на заметку генсеку Си, большое количество китайской молодёжи обожает США и с удовольствием туда свалит.
    Moskovit
    1. Ye Hua Сегодня, 12:33
      Наша молодёжь "валит" не только в сша, а по всему миру едет учится, а потом возвращается назад с полученным опытом
      Ye Hua
  10. Berkut24 Сегодня, 12:44
    Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном

    Он просто не больно и быстро укокошит его в нужный момент.
    Berkut24
  11. федоров Сегодня, 12:54
    Я был в Китае. Многое там, что даже в Москве не снилось- супер , а куча чего 30-е годы Советской власти. Разброс по уровню жизни огромный, и пашут-работают они , не знаю даже как назвать..Для них наша общага - рай небесный. Про туалеты и душ молчу..Все в одной куче на 2-х квадратных метрах, если повезет. Спят прямо на работе в перерывах. А "детский сад" и школа по Китайски - ужас как для нас, но правда компы везде.
    Мечта жителя из деревни-села - попасть в Китайскую Армию ( льготы и т.д. ) или хоть в Шаолинь, там хоть чему-то научат. Иначе ты робот на конвеере, пока тебя не заменят, как износившийся винт.
    В высших кругах не общался, что там не знаю. Но то что там много наших с персональными переводчиками - ДА.
    федоров
    1. Ye Hua Сегодня, 14:25
      Спать на работе после обеда, это норма. У нас это называется послеобеденный сон, у вас кажется сончас. Это очень хорошо, рекомендую. Работать тоже надо, у вас разве не работают? Только яйца чешут? И языки?
      Ye Hua
      1. федоров Сегодня, 14:41
        Мы яйца чешем и языки в процессе работы, не от ходя от "кассы", А едим по обеду , а не спим. Поэтому Китай даже Калаш в должном виде скопировать не может по надежности. hi
        федоров
        1. Ye Hua Сегодня, 17:42
          Да-да, патроны у нас не той системы
          Ye Hua
  12. Опер Сегодня, 13:41
    Цитата: федоров
    Я был в Китае. Многое там, что даже в Москве не снилось- супер , а куча чего 30-е годы Советской власти. Разброс по уровню жизни огромный, и пашут-работают они , не знаю даже как назвать..Для них наша общага - рай небесный. Про туалеты и душ молчу..Все в одной куче на 2-х квадратных метрах, если повезет. Спят прямо на работе в перерывах. А "детский сад" и школа по Китайски - ужас как для нас, но правда компы везде.
    Мечта жителя из деревни-села - попасть в Китайскую Армию ( льготы и т.д. ) или хоть в Шаолинь, там хоть чему-то научат. Иначе ты робот на конвеере, пока тебя не заменят, как износившийся винт.
    В высших кругах не общался, что там не знаю.

    Согласен полностью. Могу добавить о "концепции 200 000 000 продвинутых китайских граждан". Это в принципе и есть граждане в нашем понимании. Остальные ... Есть у них такое расхожее выражение имеющее под собой очень серьезную основу и соответствующие последствия - партия, что то считает нужным или не считает... Вот о этих 200 000 000 китайцев партия считает нужным думать! Об остальных нет. Сколько их остальных точно и не известно! В украинском языке есть такое словечко - иньшие! Такой вот социализм с человеческим лицом... Сказал бы мордой! Думаю мало найдется из наших восторженных певцов "китайского чуда" желающих в этом чуде жить!
    Опер
    1. К.А.С Сегодня, 14:12
      Цитата: федоров
      федоров

      Цитата: Опер
      Опер

      вы все врете. комментаторы на ВО знают. что в Китае руководит компартия и там хорошо трудовому народу, развивается производство. люди получают 1000 долларов. взяточников расстреливают. наркоманов тоже! есть временные трудности но их потихоньку преодолевают под руководством КПК!!!
      По мнению комментаторов ВО России нужно равнятся на Китай!
      А вы написали прям какой то оголтелый даже не капитализм. а рабовладельческий строй! это будет разрыв шаблона у поклонников китайских коммунистов!
      К.А.С
      1. федоров Сегодня, 14:52
        Компартия и расстреливает частенько, только там патрон купить нужно, или заработать. А гильзу отдают родственникам на память. Но правда воровства и взяточничества в Китае от этого не убывает почему-то, как и при Сталине .

        И пре Грозном царе и пре Петре первом , Екатерине.. Путине..Это неизлечимо.
        федоров
      2. Опер Сегодня, 15:18
        Иван Грозный как то) очень хорошо ответил папскому послу на предложение унии по примеру греков-греки нам не Евангелие! У нас не греческая вера, а русская!
        ))) Тем кому очень хочется пусть конечно на китайцев ровняются! У вьетнамцев тоже компартия есть. Тоже может пример кому?!
        Опер
  13. pafegosoff Сегодня, 14:12
    Перейдут США на криптовалюту (которую уже десять лет плотно разрабатывает АНБ) и кинут доллар по копейке за сотню... И весь мир будет должен США. И в первую очередь - Китай. Конечно, китайцы интенсивно готовятся к этому и создают альтервнативное цифровое финансовое оружие. Вот и поглядим, кто раньше.
    У России кроме золота останутся американские фантики. А зная, что побеждает не оружие, а деньги,- будущее не есть прекрасное далёко.
    pafegosoff
  14. shans2 Сегодня, 14:23
    Вместе с обнищанием США и Европы обнищает и Китай, как тот кто делает на них основной % своего общего экспорта, ... Китай будет договариваться до последнего. Даже на колени встанет.
    shans2
    1. КОСМОС Сегодня, 15:52
      Цитата: shans2
      Вместе с обнищанием США и Европы обнищает и Китай,

      Несогласен, обнищание США и Европы, только способствует росту Китая и это уже давно началось, приняло угрожающие размеры и стало необратимым. С одной стороны мало платёжеспособная Европа, все сильнее становиться заинтересована в дешёвых китайских товарах, с другой, европейские производители в погоне за рентабельностью и рынком сбыта уходят в Китай. И так по снижающей спирали. В Европе растет безработица, доходы падают, китайские товары ещё большим спросом пользуются, европейские производители банкротятся и т д. Так будет продолжаться до тех пор, пока вынесенные в Китай производства приносят прибыли своим европейским или американским хозяевам, но так как Китай паралельно развивает и свои производства, которые постепенно способствуют собственному импортозамещению, то рано или поздно и эта возможность исчезнет. В итоге Китай заберёт и западные рынки и свои собственные. Ни у европы, ни у США, уже нет разумного выхода из этой ситуации. Говорят, угрожают, но нечего сделать не смогут. Кстати та же проблема стоит и перед Россией, именно по этому нет смысла строить некоторые заводы, бессмысленно, но в отличии от европы, у нее есть хотя бы нефть и газ и прочие полезные ископаемые. Американцы наверное давно бы снесли Китай и Азию, повсеместно создавая хаос, но Россия непозволяет. А если сравнивать положения Европы и США, то США делает с Европой практически тоже что и Китай.
      КОСМОС
  15. NF68 Сегодня, 14:48
    Пекин остается сторонников взаимовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, и не стремится к развязыванию торговой войны, вместе с тем, в Китае не будут сидеть сложа руки, если власти США предпримут действия, представляющие угрозу интересам страны, передает РИА Новости заявление представителя Всекитайского собрания народных представителей, бывшего заместителя министра иностранных дел Чжана Есуя.


    Пекин и без войны медленно и методично отталкивает США от "кормушки".
    NF68
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