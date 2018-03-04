Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном

Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры, сказал Есуй на пресс-конференции,

На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров,