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Пекин не стремится к торговой войне с Вашингтоном
Пекин остается сторонников взаимовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, и не стремится к развязыванию торговой войны, вместе с тем, в Китае не будут сидеть сложа руки, если власти США предпримут действия, представляющие угрозу интересам страны, передает РИА Новости заявление представителя Всекитайского собрания народных представителей, бывшего заместителя министра иностранных дел Чжана Есуя.
По его словам, «торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, они достигли такого уровня, что за прошлый год товарооборот двух стран достиг цифры в 580 миллиардов долларов, естественно, что в такого рода отношениях присутствуют некоторые разногласия».
Он подчеркнул, что «у Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран».
Китай не стремится к торговой войне в США, но в случае, если США предпримут действия, способные навредить интересам КНР, мы не будем сидеть сложа руки, а предпримем необходимые меры, сказал Есуй на пресс-конференции,отвечая на вопрос журналистов о будущем в отношении двух государств.
По его словам, «торгово-экономические отношения США и КНР взаимовыгодны, они достигли такого уровня, что за прошлый год товарооборот двух стран достиг цифры в 580 миллиардов долларов, естественно, что в такого рода отношениях присутствуют некоторые разногласия».
На мой взгляд, торговые разногласия можно урегулирование взаимным открытием рынков, необходимо совместно работать над поиском решений, приемлемых для обеих сторон, посредством диалога и переговоров,добавил Есуй.
Он подчеркнул, что «у Китая и США есть намного больше общих интересов, нежели различий, сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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