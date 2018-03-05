Рассказы об оружии. Шлем М38: немецкий "Гладиатор"

Начав тему средств защиты головы с советского шлема ПВО 1938 года, по рекомендации читателей перейду к его коллеге из ПВО Германии, по странной случайности тоже носившему название М38, но более известному как "Гладиатор", или шлем Luftschutz.Шлем весьма известный, в основном по многим фотографиям. Первую половину войны ПВО Берлина, например, особо не напрягались, почему бы не фотографировать? Потом, конечно, стало хуже по всем статьям.Вообще, у немцев с ПВО дело было поставлено на широкую ногу.Еще в 1923 году на общей волне был сформирован Союз противовоздушной обороны Reichsluftschutzbund ("Рейхслюфтшутцбунд"), или РЛБ (для краткости). К 1933 году союз принял окончательный вид, а в 1943 году в нем состояло 23 миллиона граждан рейха.РЛБ, находившийся под контролем министерства воздушного сообщения, занимался пропагандой и обучением населения азам противовоздушной обороны по всей территории рейха. Союз пользовался особым покровительством со стороны промышленников, выпускавших противогазы, химические вещества, строительные материалы и средства защиты. Почему – станет ясно чуть позже.РЛБ имел целых ТРИ издания: "Рейхслюфтшутц", "Дойче флюгиллюстрирте" и "Сирена". Суть и содержание понятно: о необходимости крепить и совершенствовать противовоздушную оборону, со всевозможными советами и наставлениями и, разумеется, с большим количеством рекламы.Союз следил за тем, чтобы все население Германии прошло соответствующую подготовку, включающую в себя цикл лекций с просмотром фильмов и несколько практических занятий. Союз был достаточно многочисленным: в него вступили свыше 20 миллионов немцев.Кроме того, в самой системе ПВО рейха существовали две организации, в функции которых входило оповещение граждан о приближающемся авианалете и оказание помощи пострадавшим.Оба формирования были созданы вскоре после начала бомбежек немецких городов авиацией союзников. Это Sicherheits und Hilfsdienst — служба обеспечения безопасности и оказания помощи, СХД, и Luftschutz Warndienst — служба оповещения, ЛСВ.Служба в СХД приравнивалась к воинской повинности и являлась своего рода альтернативной службой. Служба предупреждения ЛСВ впоследствии перешла в ведение полиции.Как организация РЛБ подчинялся Герингу. На местах руководили кадровые военные из ПВО, но за небольшим исключением, штат в основном состоял из гражданских добровольцев.Ну и, собственно, переходим к объекту нашего рассказа, то есть, к стальному шлему ПВО или «Гладиатору».Базой для нового немецкого шлема вообще стали разработки, которые велись под видом создания защитного шлема для гражданских структур: полиции, пожарных, гражданской обороны. Причина понятна: Версальский договор и его ограничения. В результате появился шлем М34, ставший отправной точкой в разработке всех остальных моделей.Экспериментов было много, М34 пробовали делать даже из алюминия. Есть информация, что М34 пробовали делать (и выпускали ограниченными партиями) для нужд полиции из пластмассы (!).Да, в 30-е годы технология изготовления пластмасс путем вулканизации уже распространилась, так что каски из фибергласса были, конечно, новинкой, но не чем-то из ряда вон выходящим.1938 году на базе шлема модели М34 была создана специальная каска для подразделений противовоздушной обороны Luftschutz, получившая в кругах коллекционеров название "гладиатор" из-за своей оригинальной формы.Основная сфера каски имела аналогичную М34 форму, а конусные поля были значительно видоизменены. Это логично и обосновано в первую очередь защитой головы от падающего сверху.На шлемах Luftschutz и других военизированных формирований можно встретить все виды подшлемников использовавшихся на германских шлемах. Существуют много вариантов шлема, отличающихся способом изготовления: составной из трех частей, составной из двух частей, цельный, цельный с бортиком, цельный с бортиком без полей, напоминающий шлем парашютистов, цельный с особым гребнем для пожарной полиции и экспериментальный шлем SA.Вообще, М38 имел очень много разновидностей. В первую очередь это было вызвано тем, что части РЛБ не являлись военными.Шлемы выпускались разными производителями, которые применяли собственную оснастку и технологию, включая штамп-формы. Предприятия находились как в Германии, так и за ее пределами. Производителей армейских образцов было всего пять и располагались они только на территории Германии.Так что М38 «Гладиатор» по предназначению можно считать полным аналогом советского шлема М38, оба можно считать гражданскими модификациями.Помимо подразделений ПВО, "Гладиаторы" успешно использовались и другими организациями, например, фольксштурмом.В Германии в 1943-45 годах помимо сил ПВО, помощников из РЛБ, простые граждане объединялись в добровольные дружины ПВО, которые обеспечивали защиту своих домов и районов.И вот тут самое интересное отличие Германии от Советского Союза.Без комментариев.Как, кстати, аптечки и все остальное.Ближе к началу Второй мировой войны М38 штамповали из легированной углеродистой стали с добавлением молибдена. Толщина листа колебалась от 1 до 1,15 мм.Каска выдерживала давление до 220 кг на мм², что обеспечивало защиту даже от крупных осколков и (частично) от пистолетных пуль.С началом войны и увеличением расходов каски стали упрощаться. Вместо молибдена стал применяться силикат марганца, вентиляционные отверстия стали изготовляться штамповкой, а не отдельными деталями, как раньше.А с 1942 года от легированной стали и марганца при изготовлении касок вообще пришлось отказаться. Хорошая сталь требовалась для танков. Каски стали делать из абсолютно обычной стали, завальцовку краев каски заменили более простой отбортовкой.Очень похоже на ленинградский эрзац «Блокадник», который делали из обычной стали на обычном заводе, в цеху для производства эмалированной посуды.Во время войны по разным причинам в ПВО использовались как французские трофейные, так и советские каски, которые перекрашивали в цвета ПВО (черный или серо-голубой).Шлемы носили разнообразные эмблемы: общие эмблемы LW, разновеликие эмблемы Luftschutz на передней части купола (серебряного и реже золотого цветов), эмблемы больших предприятий, к которым структурно относились подразделения ПВО.В целом, сравнивая историю двух шлемов, стоит сказать одно. Очень много общего.Но в окруженном блокадном Ленинграде выпуск эрзац-шлемов был явлением временным, и, как только блокада была прорвана, о «Блокадниках» забыли. Им на смену пришли СШ40.А вот в Германии дело обстояло совершенно иначе. И с началом войны практически выпуск нормальных в нашем понимании стальных шлемов был прекращен. И их заменили эрзац-шлемы. Что не сказывалось положительно на работе бойцов ПВО рейха. Но нам их не жалеть, понятное дело.Ну и, конечно, продажа касок жителям воюющей страны, которые помогают армии, – это, простите, верх цинизма с капиталистическим лицом.