20:09 04 марта
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Турецкий Генштаб сообщил о гибели 178 «террористов» в Африне за прошедшие сутки

Турецкая армия совместно с союзными формированиями «свободной армии» (ССА) уничтожила в общей сложности районе Африн 2612 членов PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов), а также террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение Генштаба ВС Турции.



Вчера сообщалось о 2434 «ликвидированных террористах». Таким образом, согласно сообщению, за сутки турецкие военные ликвидировали 178 «террористов».


Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 2 тыс. 612,
говорится в релизе пресс-службы генерального штаба.

Ранее турецкие военные рассказали, что с начала операции в сирийском Африне погиб 41 военнослужащий.

Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Операция направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Союзником турецкой армии выступила «Сирийская свободная армия» (ССА), отряды которой принимают активное участие в боевых действиях.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. ul_vitalii Сегодня, 12:56
    А "террористы" заявили о пятидесяти погибших турецких военных и тоже радовались.
    ul_vitalii
    1. Монос Сегодня, 13:06
      Цитата: ul_vitalii
      А "террористы" заявили о пятидесяти погибших турецких военных и тоже радовались.

      Турки с курдами "мочат" друг друга в социальных сетях со страшной силой! laughing
      Монос
      1. Sefevi Сегодня, 17:36
        Слово террорист не стоит ставить в кавычки. Террорист везде террорист, в том числе и в Африне. Не стоило им пособничать террористам из РПК. А тем временем турки после взятия Ражо взялись за Джиндерес. Освобождено 5 сёл вокруг него. 10 часовое сражение за возвышенность Бафальон принёс туркам победу. До города Африн-16 км.
        Sefevi
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:08
      Цитата: ul_vitalii
      А "террористы" заявили о пятидесяти погибших турецких военных и тоже радовались.

      так у них там вечный Хеллоуин
      Angel_and_Demon
    3. LiSiCyn Сегодня, 13:10
      Ну я бы, курдам больше верил...
      Сомневаюсь, что турецкие летчики обладают, достаточной квалификацией при нанесении ракетно-бомбовых ударов... request
      LiSiCyn
    4. МИХАН Сегодня, 13:11
      Сообщать не нужно Эрдоган , мочи главное..! soldier
      И еще помни о чем с Путиным договаривались..
      МИХАН
    5. Маз Сегодня, 19:15
      Ерунда, вот израильский штаб прям рода войск в сообщениях уничтожает, а тут 148 всего то, и без фотографий, видео и спутниковых снимков laughing
      Маз
  2. К-50 Сегодня, 13:29
    Турецкая армия совместно с союзными формированиями «свободной армии» (ССА) уничтожила в общей сложности районе Африн 2612 членов PYD

    Походу у них с курдами соревнование, кто кого больше убьёт в фейсбуке/твиттере. laughing
    К-50
  3. loginovich Сегодня, 13:29
    Вчера сообщалось о 2434 «ликвидированных террористах». Таким образом, согласно сообщению, за сутки турецкие военные ликвидировали 178 «террористов».


    Еще одни победители ИГИЛ . Террористов мочат, мочат они не переводятся .Голимое хвастовство как пиар не комильфо.
    loginovich
  4. APASUS Сегодня, 13:46
    Столкновениях курдов курдов и турецкой армии идет не только на поле битвы ,но и на страницах СМИ. Кто сейчас начнет играть роль арбитра в этом споре? Уж больно для американцев заманчивая идея ,ведь можно втянуть еще туда пару стран.
    APASUS
    1. Николай Грек Сегодня, 16:32
      Цитата: APASUS
      Кто сейчас начнет играть роль арбитра в этом споре?

      надо привлечь стокгольмский арбитраж..самый арбитражистый арбитраж в мире!!!! laughing laughing laughing
      Николай Грек
  5. bogart047 Сегодня, 15:08
    вся эта чехарда с "террористами" немного задолбала. Давайте уже по факту называть так только признанные группировки ООН или Россией(страны издательства).
    bogart047
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    Заврались, прямо как укровояки! Одного раненого за десяток убитых выдают! Или у них за террористов считаются и случайно погибшие мирные жители.
    Геркулесыч
    1. tekinoral Сегодня, 16:31
      Цитата: Геркулесыч
      Заврались, прямо как укровояки! Одного раненого за десяток убитых выдают! Или у них за террористов считаются и случайно погибшие мирные жители.

      Доказательства в студию пжл!От курдских сайтов не принимаются
      tekinoral
  7. Теренин Сегодня, 15:29
    Турецкий Генштаб сообщил о гибели 178 «террористов» в Африне за прошедшие сутки. У историков существует поговорка: "Врёт, как очевидец". Или, как байка про Суворова... составлял он отчет государю о сражении минувшем вдвоем с адъютантом. А тот возьми, да и поим поинтересуйся: «Не много ли пишем убитых врагов, Александр Васильевич?». На что действительно гениальный полководец ответил: «А чего их жалеть-то, супостатов»?!
    Теренин
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