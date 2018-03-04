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Турецкий Генштаб сообщил о гибели 178 «террористов» в Африне за прошедшие сутки
Турецкая армия совместно с союзными формированиями «свободной армии» (ССА) уничтожила в общей сложности районе Африн 2612 членов PYD (курдская партия «Демократический союз»), YPG (силы самообороны курдов), а также террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение Генштаба ВС Турции.
Вчера сообщалось о 2434 «ликвидированных террористах». Таким образом, согласно сообщению, за сутки турецкие военные ликвидировали 178 «террористов».
Ранее турецкие военные рассказали, что с начала операции в сирийском Африне погиб 41 военнослужащий.
Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Операция направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Союзником турецкой армии выступила «Сирийская свободная армия» (ССА), отряды которой принимают активное участие в боевых действиях.
Вчера сообщалось о 2434 «ликвидированных террористах». Таким образом, согласно сообщению, за сутки турецкие военные ликвидировали 178 «террористов».
Число нейтрализованных в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне террористов составило 2 тыс. 612,говорится в релизе пресс-службы генерального штаба.
Ранее турецкие военные рассказали, что с начала операции в сирийском Африне погиб 41 военнослужащий.
Напомним, Генштаб ВС Турции объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января 2018 года. Операция направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Союзником турецкой армии выступила «Сирийская свободная армия» (ССА), отряды которой принимают активное участие в боевых действиях.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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