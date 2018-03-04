Боевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гуманитарных пауз

Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям,

В Восточной Гуте боевики незаконных формирований ввели комендантский час на время объявленных российскими военными гуманитарных пауз, передает РИА Новости сообщение представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.рассказал Золотухин журналистам.По его словам, радикалы также «запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор».Напомним, гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 9.00 по местному времени. Боевики продолжают удерживать жителей, запрещая им пересекать условную разделительную линию под страхом расправы. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двум детям. Накануне по гуманитарному коридору радикалы вели снайперский огонь, в результате которого три гражданских лица получили ранения.