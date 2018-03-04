20:05 04 марта
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Боевики ввели в Восточной Гуте комендантский час на время гуманитарных пауз

В Восточной Гуте боевики незаконных формирований ввели комендантский час на время объявленных российскими военными гуманитарных пауз, передает РИА Новости сообщение представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина.



Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям,
рассказал Золотухин журналистам.


По его словам, радикалы также «запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор».

Напомним, гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 9.00 по местному времени. Боевики продолжают удерживать жителей, запрещая им пересекать условную разделительную линию под страхом расправы. За все дни гуманитарных пауз через него удалось прорваться лишь двум детям. Накануне по гуманитарному коридору радикалы вели снайперский огонь, в результате которого три гражданских лица получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:30
    Бандиты хотят прихватить на тот свет побольше обычных жителей. Прикрываются ими в качестве живого щита. Тактика подонков.
    oleg-gr
    1. Geisenberg Сегодня, 13:33
      Цитата: oleg-gr
      Бандиты хотят прихватить на тот свет побольше обычных жителей. Прикрываются ими в качестве живого щита. Тактика подонков.

      Вот почему их надо отлавливать и публично вешать.
      Geisenberg
      1. МИХАН Сегодня, 13:41
        Цитата: Geisenberg
        Вот почему их надо отлавливать и публично вешать.

        В свиной шкуре.... negative
        МИХАН
    2. donavi49 Сегодня, 13:43
      Вообще не все так однозначно на самом деле.

      Когда только анклав образовался (очень давно) - там произошел спонтанный обмен населением.

      Те кто не принимал бабахов - ушли в те районы Дамаска, которые под правительством. Ну или их как шпионов режима того.
      Те кто не принимал Асада, напротив стекались со всей провинции в Думу и отбитые бабахами районы Дамаска.

      Поэтому, там вполне лояльное к бабахам население.
      donavi49
      1. sabakina Сегодня, 13:57
        donavi49 , так что предлагаешь? Мочить всех? Я конечно за, но, треклятое мировое сообщество...В 45-ом молчали, ибо Япония была врагом...
        sabakina
      2. Татьяна Сегодня, 14:07
        donavi49
        Поэтому, там вполне лояльное к бабахам население.

        Тогда нет никакого смысла тянуть вообще с зачисткой от остатков ИГ в Восточной Гуте!
        Ибо за лояльность к врагу население также должно ответить! Это объективный закон войны! Если уничтожать боевиков ИГ - так уничтожать их нужно с корнем!

        При этом постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, как якобы главного "миротворца" от США, отправить в Восточную Гуту лично для урегулирования примиренческих договорённостей с боевиками! И если они её обратно не выпустят - то покончить с "перемирием" и со всеми боевиками и с лояльными к ним жителями вместе с Н. Хейли в Восточной Гуте!
        Сделать России для США в ООН такое предложение! И что тогда они на это скажут?
        Татьяна
      3. Scoun Сегодня, 15:43
        Цитата: donavi49
        Поэтому, там вполне лояльное к бабахам население.

        Но есть и накушавшиеся бабахнутой свободы и соскучившиеся по Асадовской светской "диктатуре".
        Scoun
    3. сибиралт Сегодня, 14:59
      Хорошо еще, что не расстреливают заложников за каждого убитого бандита. belay
      сибиралт
    4. Николай Грек Сегодня, 16:14
      Цитата: oleg-gr
      Бандиты хотят прихватить на тот свет побольше обычных жителей. Прикрываются ими в качестве живого щита. Тактика подонков.

      фашистско-америкосская тактика...понимают, что таким образом капитально осложняют зачистку территории!!! am am am
      Николай Грек
  2. vorobey Сегодня, 13:30
    картина маслом... это умеренные?
    vorobey
    1. Geisenberg Сегодня, 13:33
      Цитата: vorobey
      картина маслом... это умеренные?


      Самые умеренные какие только есть ... голову подростку на камеру всего разок резанули и сказали что больше не будут.
      Geisenberg
      1. vorobey Сегодня, 13:40
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: vorobey
        картина маслом... это умеренные?


        Самые умеренные какие только есть ... голову подростку на камеру всего разок резанули и сказали что больше не будут.


        Я бы срочно созвал совбез ООн и вынес этот вопрос на рассмотрение сравнил бы с ракой и Моссулом и призвал бы США оказать давление на своих питомцев, параллельно объявив амнистию.. (схема все же работает).
        vorobey
  3. Geisenberg Сегодня, 13:32
    Вот почему их надо публично вешать.
    Geisenberg
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 13:43
      За введение комендантского часа вешать?
      Сергей Д_2
      1. vorobey Сегодня, 13:52
        Цитата: Сергей Д_2
        За введение комендантского часа вешать?


        а че.. в жопу целовать? Вы статью то прочли?
        vorobey
        1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:04
          В Москве в 41 г.если видели свет в окне - стреляли по окнам.Патруль имел право расстреливать без суда.Вот это коммендантский час.
          Сергей Д_2
          1. avt Сегодня, 14:21
            Цитата: Сергей Д_2
            В Москве в 41 г.если видели свет в окне - стреляли по окнам.

            Первый раз такой бред слышу. Отец покойный , пацаном в Москве 1941 был, тётка с бабушкой на рытьё окопов под Москву ездила , рассказывали про панику, после того как скот через Москву прогнали и два дня реально власти не наблюдалось на улице ,, про то как быстро НКВД порядок навёл и действительно
            Цитата: Сергей Д_2
            Патруль имел право расстреливать без суда.

            и стреляли провокаторов и мародёров , не только и не столько в городе , сколько на заставах при выезде без документов сопроводительных из Москвы. Но что бы по окнам ...анекдот это. Вот мужиков при воздушной тревоге без малолетних детей на руках в метро не пускали , такое отец рассказывал.
            avt
      2. sabakina Сегодня, 14:02
        Цитата: Сергей Д_2
        За введение комендантского часа вешать?

        Ты совсем неумный? fool Сказано, на время российской гумпаузы, а не на ночь с 22:00 до 5:00!
        sabakina
  4. Сергей Д_2 Сегодня, 13:42
    Было бы странно,если бы не ввели.
    Сергей Д_2
    1. sabakina Сегодня, 14:04
      Цитата: Сергей Д_2
      Было бы странно,если бы не ввели.

      Ну да, тебе бы ещё Р_2 прибавить, цены не было бы!
      sabakina
      1. Николай Грек Сегодня, 16:29
        Цитата: sabakina
        Цитата: Сергей Д_2
        Было бы странно,если бы не ввели.

        Ну да, тебе бы ещё Р_2 прибавить, цены не было бы!

        по ходу, сторонники игиластов проникли на ВО!!! request request
        Николай Грек
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:17
    Не надоело еще с отбросами цацкаться? Не пора ли их превратить в пыль?
    Геркулесыч
  6. Труд Сегодня, 19:09
    Видать месяцок еще поживут пока мы исполняем резолюцию.
    Труд
  7. Rostislav Сегодня, 20:00
    Какой смысл в объявлении этих "гуманитарных пауз", если это не работает? Де-факто это предоставление бармалеям передышки, которую они используют для укрепления обороны. А для мирного населения эффект этих "перемирий" получается с точностью "до наоборот", поскольку увеличивается время их нахождения на подконтрольных боевикам территориях на время этих самых пауз, когда сирийская армия ничего не делает.
    Или это все для того, чтобы войска Асада тоже отдохнули?
    Rostislav
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