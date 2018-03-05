Послание Федеральному собранию – подарок казнокрадам из Пентагона

Заявление Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о создании Россией новых беспилотников, а также системы ядерных вооружений с неограниченным радиусом действия, которая сделает оборону НАТО совершенно бесполезной, потребовало от должностных лиц Вашингтона и «говорящих голов» ведомств США, какой-то реакции на сказанное.И они вступили в вынужденную полемику. Их ответная аргументация сводилась к двум позициям. Во-первых, все сказанное Путиным – «хвастовство» и «преувеличение». А а во-вторых, военная мощь США «непревзойденная», поскольку военный бюджет США – самый большой в мире, и чуть не в десять раз больше, чем российский.«Оборонному потенциалу США нет и не будет равных, и теперь — благодаря новому оборонному бюджету в размере $700 млрд — наши вооружённые силы будут куда более мощными, чем когда-либо, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Как показал обзор ядерного потенциала президента, Америка продвигается к модернизации своего ядерного арсенала, с тем, чтобы нашему потенциалу не было равных».И вот с эти не поспоришь – американский военный бюджет всегда был самым большим, просто огромным, и в разы превосходил российский.Но вот что удивительно, в ответ на вполне конкретные достижения российского ВПК, озвученные главой РФ, американцы озвучили толь декларации о намерениях по созданию гиперзвукового оружия (которое у России уже есть), и модернизации ядерного потенциала, к которому Америка пока что только «продвигается».Более того, все последние американские новинки, обошедшиеся в астрономические суммы, выдаются «на гора» откровенно недоработанными, и «сырыми». Так, многофункциональный истребитель-бомбардировщик, обошедшийся с сумму более 55 млрд. долларов, несмотря на то, что уже поступил в войска, и продается за рубеж, по мнению специалистов, нуждается в доводке и в модернизации. Но он, по крайней мере, летает и несет оружие.А вот боевое применение эсминцев проекта DDG 1000 (стоимость проекта – более 22 млрд. долларов) – «Зумволт» и «Майкл Монсур» уже введенных в состав ВМС сегодня просто невозможно – по причине того, что система их вооружений требует радикальной переделки. Другая новинка – тяжелый авианосец «Джеральд Форд», обошедшийся казне в 13 млрд., практически сразу же после введения в строй, нуждается, как это выяснила комиссия, в капитальном ремонте – важнейшие узлы корабля не работают. И его ударные испытания отложены до 2024 года!Примечательно, что почти сразу же после послания президента России Федеральному собранию, глава управления перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) Стивен Уолкер провел пресс конференцию на которой заявил, что США выделяют недостаточно средств на работу по созданию гиперзвуковых ракет.Комментируя цифры недавно принятого оборонного бюджета, Уолкер сказал, что там указаны действительно большие крупные суммы, однако они предназначены в основном для увеличения количества летных испытаний и создания рабочих прототипов. Для работ в области гиперзвуковых ракет, по его словам, больше нужны инвестиции в инфраструктуру.Как же так, получается, что американцы при наличии бюджета, превышающего российский в разы, результаты модернизации американских ВС выглядят столь скромны в сравнении с их оппонентами – Россией и Китаем?На что, и, главное, куда уходят огромные деньги?В чем причина такого неэффективного расходования средств военного бюджета?Этим вопросом озадачились еще при прежней администрации США, когда в августе 2016 года Главное контрольное управление США выявило огромные расхождения в финансовой отчетности Министерства обороны США. Речь идет о сумме в 2.8 триллиона долларов, причем она относилась только к одной четверти 2015 года. Общие расходы бюджета американского военного министерства за тот год могли составить $6,5 триллиона. Однако никаких счетов и накладных для подтверждения этих цифр, согласно отчету, у ведомства не было.Тогда конгресс Соединенных Штатов обязал Министерство обороны пройти полный финансовый аудит до конца сентября 2017 года. Однако Пентагон в срок не уложился, а внимание американской общественности прикован к куда более увлекательному поиску российского следа в выборах президента США.Следует отметить, что помимо тех сумм, которые ушли непонятно куда, нет никакой гарантии, что деньги «потраченные известно куда», израсходованы эффективно и как надо.Так, например, ежегодно Пентагон тратит чуть не треть своего бюджета – до 200 миллиардов на техническое обслуживание техники! Комментарии, как говориться, излишни.Специфика США заключается еще и в том, что обеспечением вооружения и деятельности армии, флота и ВВС, включая логистику и обслуживание баз, занимаются частные подрядчики, к которым и поступает львиная доля бюджета Пентагона.И такая ситуация создает идеальные возможности для создания коррупционных схем, построенных на «откатах». О чем свидетельствуют, например, закупка крышек люка для БМП «Брэдли» по 135 000 долларов за штуку. Или приобретение множества абсолютно ненужных предметов, по неадекватно завышенной цене.Так же и американские производители вооружения, стремясь получить как можно больше прибыли, максимально завышают стоимость конечного продукта, стремясь удешевить производство. Так и появляются контрафактные китайские микросхемы в «оружии будущего», с вполне предсказуемыми результатами.В свете этого выступление Владимира Путина, является замечательным подарком Пентагона, который будет теперь требовать еще большего увеличения бюджета. А каждый задающийся вопросом относительно правомерности расходования средств будет объявляться «агентом Кремля».Но ситуация такова, что рост расходов на оборону идёт одновременно с увеличением трат по другим статьям. И теперь нужно найти средства, чтобы заложить средства на 2019 года, где проектом федерального бюджета США предусмотрен дефицит почти в 1 трлн. (в действительности, он, скорее всего, будет еще больше). Для решения острой проблемы изыскания средств консультанты администрации предлагают два варианта – сокращение социальных программ, или увеличение дефицита бюджета. Оба этих варианта могут привести США к катастрофическим последствием. Есть, конечно, еще один вариант - пересмотреть принципы формирования и расходования военного бюджета, но его, похоже, даже не рассматривают.