09:37 11 марта

Стратегическая крепость

Война 1914 – 1918 гг. – сложный период в истории крепостей. И не все крепости достойно выдержали этот суровый экзамен – и на Западном, и на Восточном фронтах. Но была среди них одна крепость, чуть было не упраздненная и устаревшая, но трижды в ходе войны сыгравшая важную стратегическую роль – она называлась Ивангород.

Начало создания крепости Ивангород относится к 40-м годам XIX-го столетия - т. е. к эпохе гладкоствольной артиллерии, когда оборонительные сооружения возводились из кирпича. В 90-х годах того же столетия, под воздействием усилившейся артиллерии и появления в арсенале последней так называемых фугасных бомб (т. е. снарядов с сильным разрывным зарядом) крепость была серьезно модернизирована.

Ивангород являлся пограничной крепостью т. н. военного характера (т. е. без гражданского населения) и находился в четырех переходах от австрийской границы. Крепость являлась узлом железных дорог, идущих на Варшаву, Радом, Люблин и Брест - и запирала как Привислинскую железную дорогу, так и железную дорогу, идущую от австрийской границы на Брест. Кроме того, располагаясь на обоих берегах реки Вислы, в километре от впадения в нее р. Вепрж, крепость являлась и двойным предмостным укреплением, охранявшим среднее течение р. Висла от попыток наступающего противника переправиться на другой берег. В то же время Ивангород позволял русскому командованию безопасно перебрасывать через реку значительные силы. В этом, собственно, и состояло ключевое значение Ивангорода.


В 1909 году, когда было принято решение изменить общий план обороны на нашей западной границе и в связи с этим упразднить некоторые крепости, - в число последних попал и Ивангород. Но затем, в 1911 году, Ивангород предполагали не только оставить, но и расширить, - превратив в большую и современную крепость. В последующие годы взгляды не значение этой крепости вновь менялись и, в конце концов, к началу Первой мировой войны эта крепость хоть и сохранилась, но в прежнем устаревшем виде - с 7-ю старыми, лишь частично модернизированными фортами, удаленными от центра крепости в среднем на 3,5 км.

Первые же маневренные операции Первой мировой войны, разразившиеся на Передовом театре, показали необходимость прочно удерживать крепость Ивангород. К 15-му августа 1914 г. крепость была приведена в полную боевую готовность и готова выполнить поставленную ей командованием Юго-Западного фронта задачу: «оборонять постоянную и временные переправы через р. Вислу во что бы то ни стало».

Для выполнения этой задачи исполняющему обязанности коменданта крепости полковнику А. В. фон Шварцу пришлось главное внимание уделить обороне левого берега р. Вислы, т. е. юго-западному сектору крепости. Это было неслучайно – ведь с этой стороны имелось три форта устаревшей конструкции, удаленные от переправ лишь на 3,5 км (что и близко не соответствовало дальнобойности неприятельской, не только осадной, но даже тяжелой полевой, артиллерии). В данном секторе пришлось основную линию обороны перенести на линию д. Лое-Сецехов-Воля-Кляшторна-Залесье-Олексов - т. е. 6,5 – 7-км расстояние от переправ через Вислу. Был создан ряд укреплений временного и полевого характера, организованы мощные искусственные препятствия в виде проволочных сетей, водяных рвов и фугасов. Кроме того, на правом берегу Вислы у дер. Бжесце и Голомо были возведены крепостные батареи – они могли держать всю местность впереди линии передовых укреплений под сильным перекрестным артиллерийским огнем. Эти мероприятия, в комплексе с организацией в составе крепостной артиллерии подвижных батарей 6-дюймовых скорострельных гаубиц, значительно способствовали увеличению сферы эффективного влияния крепости - и привели к тому, что старая, скромных размеров крепостица расширилась и оказалась способной выполнить серьезную оперативную задачу.

Стратегическая крепость
А. В. фон Шварц.

Действительно, в течение первых же месяцев войны Ивангород принял активное участие в операциях русских 4-й, 5-й и 9-й армий. Особенно плодотворным оказалось влияние крепости в период Люблинской операции. С одной стороны, Ивангород прикрыл правый фланг наших армий. С другой стороны - выделенными из состава своей артиллерии 2-мя батареями 6-дюймовых скорострельных крепостных гаубиц он содействовал успеху русских войск против левого фланга австро-германских войск - 25 августа 1914 г. сбивая австрийцев с прочно укрепленной позиции на линии Лазиска-Нездув-Ополе-Ходель. Эти батареи, действуя затем в составе 18-го армейского корпуса, принимают участие в дальнейших боях в Галиции: 1-го сентября - у Пнева и 2-го сентября - у Радомысля. Лишь перед завершением Галицийской битвы, 11-го сентября, они возвращаются в крепость. Именно действия этого дивизиона продемонстрировали грамотную реализацию принципа взаимодействия крепости с полевой армией - что проявится и в дальнейших операциях как 1914-го, так и 1915-го годов.



После перехода в конце августа 1914 г. русских 4-й и 9-й армий в энергичное наступление, крепость Ивангород продолжала оказывать войскам посильную помощь - распространяя свое влияние далеко за пределы собственно крепостного района.



Т. о., крепость сыграла важнейшую роль в ходе маневренных боевых действий.

Во второй раз крепость сыграла важнейшую стратегическую роль в ходе Варшавско-Ивангородской операции в сентябре – октябре 1914 г. (мы подробно писали об этом – см. Армейское форсирование. Часть 1 ; Армейское форсирование. Часть 2 ; Армейское форсирование. Часть 3 ; Армейское форсирование. Часть 4).


Германское орудие, захваченное у Ивангорода. Октябрь 1914 г.





Со второй половины октября 1914 г. и по 8-е июля 1915 г. противник предоставил крепости 9-месячную «передышку» - которую гарнизон использовал весьма продуктивно.

Так как опыт наступления австро-германских сил в октябре 1914 г. показал, что и линия укреплений, вынесенная на левом берегу Вислы на 6 – 7,5 км от переправ, недостаточно обеспечивает последние от воздействия неприятельской артиллерии, то следовало расширить крепостной район на левом берегу.

Верховное командование, в связи с предполагавшимися после осенних операций 1914 г. широкими активными действиями русских армий на левобережье Вислы, вначале посчитало необходимым создать главную крепостную позицию в виде армейской позиции - выдвинутой вперед от центра крепости на 22-23-километровое расстояние, по линии Козеницы-Полично-Яновец. Протяженность позиции - около 60 км. Но в конце февраля 1915 г., когда работы по укреплению вышеуказанной позиции шли полным ходом, штаб главкома Юго-Западного фронта указал коменданту, что строящаяся перед крепостью армейская позиция должна заниматься исключительно полевыми войсками. Указывалось, что для обороны крепости в течение 3 - 6-месячного срока гарнизон (45 - 70 тыс. человек) должен был сформировать позади армейской позиции аналогичную позицию.

После долгих переговоров и споров крепостного начальства со штабом фронта новая крепостная позиция была установлена на 16-километровом расстоянии от переправ - на линии Мозолице-Словики-Нове-Бонковец-Гневашев-Граница. Протяженность - 30 км. К возведению этой позиции приступили лишь 8 мая 1915 г. и, естественно, к началу нового наступления противника (8 июля) она носила временный характер - оборонительные сооружения могли противостоять лишь 6 - 8-дюймовым снарядам неприятельской артиллерии.

В этот период под крепостью Ивангород имелось 4 линии обороны, показанные на схеме, включая первую армейскую позицию, оборонявшуюся исключительно полевыми войсками.



Боевые действия этого периода продолжались 2 недели (с 8-го по 22-е июля). 6-го июля противник прорвал радомские позиции, а 8-го июля началось оставление полевыми войсками передовой армейской позиции на линии Козеницы-Полично-Яновец. Уже к вечеру 8-го июля отступавшие полевые войска подходили к главной крепостной позиции. Это был критический момент для крепости - но с помощью умелых мероприятий коменданта и доблести гарнизона его удалось преодолеть. Крепость позволила сдержать натиск врага, дав возможность полевым войскам спокойно переправиться на другой берег. Мощный огонь крепостных батарей и контратаки пехоты заставили противника остановиться у главной крепостной позиции (хоть носившей и временный характер) и окопаться.

Но общая обстановка на ТВД сложилась таким образом, что Верховное командование признало целесообразным, использовав крепость Ивангород лишь для обеспечения отступления русских войск на правый берег Вислы, эвакуировать ее гарнизон и вооружение, а укрепления взорвать - соответствующий приказ был отдан 12-го июля.

В ходе третьего эпизода гарнизон 10 дней мужественно держался на сравнительно слабых позициях - и дал возможность полевым войскам спокойно отойти, вывезти вооружение и крепостные запасы, а затем последовательно взорвать (сначала левобережные, а потом и правобережные) форты. Противнику были оставлены лишь развалины.

Таким образом, крепость Ивангород менее чем за год боевых действий трижды сыграла важную стратегическую роль – причем в обстановке маневренной войны. Крепость сражалась гораздо лучше многих своих более современных «сестер» и продемонстрировала, что даже слабая крепость может оказать важное влияние на ход военных действий – а эпоха крепостей еще не завершилась. И стоит помнить старые истины, ставшие краеугольным камнем успеха гарнизона Ивангорода: «сила крепости зависит менее от прочности ее стен, чем от духа ее защитников», «нет слабых крепостей там, где есть мужественные люди, которые их обороняют», и, наконец, «не сильна засада огородой, а сильна засада воеводой».


Защитники Ивангорода во главе с генерал-майором А. В. фон Шварцем.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 14

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  1. амурец Сегодня, 06:36
    Спасибо! Очень интересно
    амурец
  2. Ингвар 72 Сегодня, 07:16
    Я так понимаю, это другая крепость Ивангород, на реке Норове другая?
    Ингвар 72
    1. Rotmistr Сегодня, 07:56
      Да, была крепость Ивангород на реке Нарове (Нарве) - проявили себя в 15-16 веках, но утратила значение после Великой Северной войны. Одноименный город Ивангород ныне входит в состав Ленинградской области.
      А Ивангородская крепость, о которой статья, - на Висле.
      Изначально строилась именно как крепость - предмостное укрепление. Как крепость и блестяще себя проявила.
      Rotmistr
  3. Ольгович Сегодня, 07:27
    «сила крепости зависит менее от прочности ее стен, чем от духа ее защитников»

    Лучше не скажешь.
    Комендант крепости генерал-майор А. В. фон Шварц-замечательный русский военный инженер, человек удивительнейшей судьбы,
    Участник обороны Порт-Артура.
    После обороны Ивангородской крепости прекрасно показал себя на Кавказском фронте под командованием комфронта Юденича.
    После октпереворота , как русский патриот , до конца бился с немецкии оккупантами, командовал Северным участком завесы до марта 1918, ло Брестского предательства. Он его не принял, в в войне большевиков со своим народом участвовать отказался и уехал на родину в Малороссию.
    В эмиграции написал ряд научных трудов по военной фортификации, возглавил проект " Роль России в Великой войне"-вместе с Буниным и Куприным и рядом других генералов,
    В Аргентие был профессором фортификации в Академии, напечала ряд фундаментальных трудов по фортификации , принесших ему мировую известность.
    Прожил 90 лет.
    Вот таких люде лишилась Россия....Эх.... request
    Ольгович
    1. Rotmistr Сегодня, 07:57
      Это точно
      «не сильна засада огородой, а сильна засада воеводой».
      Rotmistr
    2. Зяблицев Сегодня, 09:08
      Ольгович hi Интересная статья, хороший у Вас комментарий, но последняя фраза смазывает все впечатление - Российская Империя, СССР, современная Россия - это одна страна в разные моменты своего развития....Всегда кто то уходит, кто то приходит, меняются власть и режимы, но народ остается и места героев защиты крепости Осовец в 1914-15 годах, занимают бойцы Бреста в 1941! Это называется преемственность! А все остальное от лукавого, Ольгович, как и Ваши постоянные страдания о "России, которую мы потеряли!" Лично я ничего не терял, да и Россия! А сложных, трагичных моментов в одной человеческой жизни пруд пруди, а здесь огромная страна!
      Зяблицев
  4. Монархист Сегодня, 07:38
    Очень содержательный рассказ о фотоилюстрации хорошие. "Сражалась лучше многих своих более современных"сестер",видимо, те крепости возглавляли не Шварцы, а " паркетный генералы"
    Монархист
  5. andrewkor Сегодня, 07:44
    В ПМВ вообще то отдельно стоящие крепости себя показали очень плохо.
    Льеж держался 12 дней,Намюр 6 дней, Мобеж 10 дней, Антверпен 12 дней,Ковна 6 дней,Новогеоргиевск 9 дней.Первоклассные и дорогостящие, по тем временам крепости!
    Хорошей,упорной обороной могут гордиться французский Верден,русские Осовец,Ивангород,австрийский Перемышль. Только Верден не был взят противником,но только потому,что был органично встроен в общий фронт обороны и не был обложен со всех сторон осаждающими его германцами.
    И ни одна германская крепость не была отакована ,войну немцы вели на чужой территории до самого перемирия!
    andrewkor
    1. Rotmistr Сегодня, 08:07
      Да, как показала война, крепость долго держалась, когда была качественно интегрирована в оборону полевых войск.
      В ходе Восточно-Прусской операции 1914 г. войска русской 1-й армии начали осаду Кенигсберга (16-19 августа по-старому стилю).
      А в ходе Ченстохово-Краковской операции - начали осаду Кракова (ноябрь 1914 г.).
      Но в обоих случаях были вынуждены осаду снять и отойти.
      войну немцы вели на чужой территории до самого перемирия

      Как и русские войска - на ряде фронтов сражались на чужой территории вплоть до Брестского перемирия (декабрь 1917 г.) и Брестского мира (март 1918 г.).
      Rotmistr
    2. Rotmistr Сегодня, 08:21
      И такой еще момент
      Хорошей,упорной обороной могут гордиться французский Верден,русские Осовец,Ивангород,австрийский Перемышль. Только Верден не был взят противником

      Верден не был взят, Перемышль был взят. Кстати Эрзерум - также был взят.
      А Осовец и Ивангород взяты не были (в отличие от первоклассных бельгийских крепостей,Перемышля, Эрзерума, Ковно и Новогеоргиевска) - русские войска их оставили сами, предварительно вывезя все что можно и взорвав укрепления.
      Rotmistr
  6. bubalik Сегодня, 09:10
    http://elib.shpl.ru/nodes/14148#page/3/mode/inspe
    ct/zoom/4
    bubalik
  7. Монархист Сегодня, 09:14
    Цитата: Зяблицев
    Ольгович hi Интересная статья, хороший у Вас комментарий, но последняя фраза смазывает все впечатление - Российская Империя, СССР, современная Россия - это одна страна в разные моменты своего развития....Всегда кто то уходит, кто то приходит, меняются власть и режимы, но народ остается и места героев защиты крепости Осовец в 1914-15 годах, занимают бойцы Бреста в 1941! Это называется преемственность! А все остальное от лукавого, Ольгович, как и Ваши постоянные страдания о "России, которую мы потеряли!" Лично я ничего не терял, да и Россия! А сложный, трагичных моментов в одной человеческой жизни пруд пруди, а здесь огромная страна!

    Согласен с Вашим мнением: РИ, СССР, РФ-это всё страницы нашей истории
    Монархист
  8. Rotmistr Сегодня, 09:18

    Такое вот есть еще издание
    Но еще особый интерес представляют отчет коменданта Ивангорода главкому ЮЗФ

    и работы А.В. Шварца по фортификации
    Rotmistr
  9. Curious Сегодня, 09:32

    Крепость построена в 1832 - 1847 гг. по инициативе наместника Ивана Фёдоровича Паскевича, светлейшего князя Варшавского.
    В 1840 г. император Николай I повелел назвать крепость — в честь Ивана Паскевича — Ивангородской. Город Демблин стал Ивангородом.
    Curious
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