Стратегическая крепость
Война 1914 – 1918 гг. – сложный период в истории крепостей. И не все крепости достойно выдержали этот суровый экзамен – и на Западном, и на Восточном фронтах. Но была среди них одна крепость, чуть было не упраздненная и устаревшая, но трижды в ходе войны сыгравшая важную стратегическую роль – она называлась Ивангород.
Начало создания крепости Ивангород относится к 40-м годам XIX-го столетия - т. е. к эпохе гладкоствольной артиллерии, когда оборонительные сооружения возводились из кирпича. В 90-х годах того же столетия, под воздействием усилившейся артиллерии и появления в арсенале последней так называемых фугасных бомб (т. е. снарядов с сильным разрывным зарядом) крепость была серьезно модернизирована.
Ивангород являлся пограничной крепостью т. н. военного характера (т. е. без гражданского населения) и находился в четырех переходах от австрийской границы. Крепость являлась узлом железных дорог, идущих на Варшаву, Радом, Люблин и Брест - и запирала как Привислинскую железную дорогу, так и железную дорогу, идущую от австрийской границы на Брест. Кроме того, располагаясь на обоих берегах реки Вислы, в километре от впадения в нее р. Вепрж, крепость являлась и двойным предмостным укреплением, охранявшим среднее течение р. Висла от попыток наступающего противника переправиться на другой берег. В то же время Ивангород позволял русскому командованию безопасно перебрасывать через реку значительные силы. В этом, собственно, и состояло ключевое значение Ивангорода.
В 1909 году, когда было принято решение изменить общий план обороны на нашей западной границе и в связи с этим упразднить некоторые крепости, - в число последних попал и Ивангород. Но затем, в 1911 году, Ивангород предполагали не только оставить, но и расширить, - превратив в большую и современную крепость. В последующие годы взгляды не значение этой крепости вновь менялись и, в конце концов, к началу Первой мировой войны эта крепость хоть и сохранилась, но в прежнем устаревшем виде - с 7-ю старыми, лишь частично модернизированными фортами, удаленными от центра крепости в среднем на 3,5 км.
Первые же маневренные операции Первой мировой войны, разразившиеся на Передовом театре, показали необходимость прочно удерживать крепость Ивангород. К 15-му августа 1914 г. крепость была приведена в полную боевую готовность и готова выполнить поставленную ей командованием Юго-Западного фронта задачу: «оборонять постоянную и временные переправы через р. Вислу во что бы то ни стало».
Для выполнения этой задачи исполняющему обязанности коменданта крепости полковнику А. В. фон Шварцу пришлось главное внимание уделить обороне левого берега р. Вислы, т. е. юго-западному сектору крепости. Это было неслучайно – ведь с этой стороны имелось три форта устаревшей конструкции, удаленные от переправ лишь на 3,5 км (что и близко не соответствовало дальнобойности неприятельской, не только осадной, но даже тяжелой полевой, артиллерии). В данном секторе пришлось основную линию обороны перенести на линию д. Лое-Сецехов-Воля-Кляшторна-Залесье-Олексов - т. е. 6,5 – 7-км расстояние от переправ через Вислу. Был создан ряд укреплений временного и полевого характера, организованы мощные искусственные препятствия в виде проволочных сетей, водяных рвов и фугасов. Кроме того, на правом берегу Вислы у дер. Бжесце и Голомо были возведены крепостные батареи – они могли держать всю местность впереди линии передовых укреплений под сильным перекрестным артиллерийским огнем. Эти мероприятия, в комплексе с организацией в составе крепостной артиллерии подвижных батарей 6-дюймовых скорострельных гаубиц, значительно способствовали увеличению сферы эффективного влияния крепости - и привели к тому, что старая, скромных размеров крепостица расширилась и оказалась способной выполнить серьезную оперативную задачу.
А. В. фон Шварц.
Действительно, в течение первых же месяцев войны Ивангород принял активное участие в операциях русских 4-й, 5-й и 9-й армий. Особенно плодотворным оказалось влияние крепости в период Люблинской операции. С одной стороны, Ивангород прикрыл правый фланг наших армий. С другой стороны - выделенными из состава своей артиллерии 2-мя батареями 6-дюймовых скорострельных крепостных гаубиц он содействовал успеху русских войск против левого фланга австро-германских войск - 25 августа 1914 г. сбивая австрийцев с прочно укрепленной позиции на линии Лазиска-Нездув-Ополе-Ходель. Эти батареи, действуя затем в составе 18-го армейского корпуса, принимают участие в дальнейших боях в Галиции: 1-го сентября - у Пнева и 2-го сентября - у Радомысля. Лишь перед завершением Галицийской битвы, 11-го сентября, они возвращаются в крепость. Именно действия этого дивизиона продемонстрировали грамотную реализацию принципа взаимодействия крепости с полевой армией - что проявится и в дальнейших операциях как 1914-го, так и 1915-го годов.
После перехода в конце августа 1914 г. русских 4-й и 9-й армий в энергичное наступление, крепость Ивангород продолжала оказывать войскам посильную помощь - распространяя свое влияние далеко за пределы собственно крепостного района.
Т. о., крепость сыграла важнейшую роль в ходе маневренных боевых действий.
Во второй раз крепость сыграла важнейшую стратегическую роль в ходе Варшавско-Ивангородской операции в сентябре – октябре 1914 г. (мы подробно писали об этом – см. Армейское форсирование. Часть 1 ; Армейское форсирование. Часть 2 ; Армейское форсирование. Часть 3 ; Армейское форсирование. Часть 4).
Германское орудие, захваченное у Ивангорода. Октябрь 1914 г.
Со второй половины октября 1914 г. и по 8-е июля 1915 г. противник предоставил крепости 9-месячную «передышку» - которую гарнизон использовал весьма продуктивно.
Так как опыт наступления австро-германских сил в октябре 1914 г. показал, что и линия укреплений, вынесенная на левом берегу Вислы на 6 – 7,5 км от переправ, недостаточно обеспечивает последние от воздействия неприятельской артиллерии, то следовало расширить крепостной район на левом берегу.
Верховное командование, в связи с предполагавшимися после осенних операций 1914 г. широкими активными действиями русских армий на левобережье Вислы, вначале посчитало необходимым создать главную крепостную позицию в виде армейской позиции - выдвинутой вперед от центра крепости на 22-23-километровое расстояние, по линии Козеницы-Полично-Яновец. Протяженность позиции - около 60 км. Но в конце февраля 1915 г., когда работы по укреплению вышеуказанной позиции шли полным ходом, штаб главкома Юго-Западного фронта указал коменданту, что строящаяся перед крепостью армейская позиция должна заниматься исключительно полевыми войсками. Указывалось, что для обороны крепости в течение 3 - 6-месячного срока гарнизон (45 - 70 тыс. человек) должен был сформировать позади армейской позиции аналогичную позицию.
После долгих переговоров и споров крепостного начальства со штабом фронта новая крепостная позиция была установлена на 16-километровом расстоянии от переправ - на линии Мозолице-Словики-Нове-Бонковец-Гневашев-Граница. Протяженность - 30 км. К возведению этой позиции приступили лишь 8 мая 1915 г. и, естественно, к началу нового наступления противника (8 июля) она носила временный характер - оборонительные сооружения могли противостоять лишь 6 - 8-дюймовым снарядам неприятельской артиллерии.
В этот период под крепостью Ивангород имелось 4 линии обороны, показанные на схеме, включая первую армейскую позицию, оборонявшуюся исключительно полевыми войсками.
Боевые действия этого периода продолжались 2 недели (с 8-го по 22-е июля). 6-го июля противник прорвал радомские позиции, а 8-го июля началось оставление полевыми войсками передовой армейской позиции на линии Козеницы-Полично-Яновец. Уже к вечеру 8-го июля отступавшие полевые войска подходили к главной крепостной позиции. Это был критический момент для крепости - но с помощью умелых мероприятий коменданта и доблести гарнизона его удалось преодолеть. Крепость позволила сдержать натиск врага, дав возможность полевым войскам спокойно переправиться на другой берег. Мощный огонь крепостных батарей и контратаки пехоты заставили противника остановиться у главной крепостной позиции (хоть носившей и временный характер) и окопаться.
Но общая обстановка на ТВД сложилась таким образом, что Верховное командование признало целесообразным, использовав крепость Ивангород лишь для обеспечения отступления русских войск на правый берег Вислы, эвакуировать ее гарнизон и вооружение, а укрепления взорвать - соответствующий приказ был отдан 12-го июля.
В ходе третьего эпизода гарнизон 10 дней мужественно держался на сравнительно слабых позициях - и дал возможность полевым войскам спокойно отойти, вывезти вооружение и крепостные запасы, а затем последовательно взорвать (сначала левобережные, а потом и правобережные) форты. Противнику были оставлены лишь развалины.
Таким образом, крепость Ивангород менее чем за год боевых действий трижды сыграла важную стратегическую роль – причем в обстановке маневренной войны. Крепость сражалась гораздо лучше многих своих более современных «сестер» и продемонстрировала, что даже слабая крепость может оказать важное влияние на ход военных действий – а эпоха крепостей еще не завершилась. И стоит помнить старые истины, ставшие краеугольным камнем успеха гарнизона Ивангорода: «сила крепости зависит менее от прочности ее стен, чем от духа ее защитников», «нет слабых крепостей там, где есть мужественные люди, которые их обороняют», и, наконец, «не сильна засада огородой, а сильна засада воеводой».
Защитники Ивангорода во главе с генерал-майором А. В. фон Шварцем.
Начало создания крепости Ивангород относится к 40-м годам XIX-го столетия - т. е. к эпохе гладкоствольной артиллерии, когда оборонительные сооружения возводились из кирпича. В 90-х годах того же столетия, под воздействием усилившейся артиллерии и появления в арсенале последней так называемых фугасных бомб (т. е. снарядов с сильным разрывным зарядом) крепость была серьезно модернизирована.
Ивангород являлся пограничной крепостью т. н. военного характера (т. е. без гражданского населения) и находился в четырех переходах от австрийской границы. Крепость являлась узлом железных дорог, идущих на Варшаву, Радом, Люблин и Брест - и запирала как Привислинскую железную дорогу, так и железную дорогу, идущую от австрийской границы на Брест. Кроме того, располагаясь на обоих берегах реки Вислы, в километре от впадения в нее р. Вепрж, крепость являлась и двойным предмостным укреплением, охранявшим среднее течение р. Висла от попыток наступающего противника переправиться на другой берег. В то же время Ивангород позволял русскому командованию безопасно перебрасывать через реку значительные силы. В этом, собственно, и состояло ключевое значение Ивангорода.
В 1909 году, когда было принято решение изменить общий план обороны на нашей западной границе и в связи с этим упразднить некоторые крепости, - в число последних попал и Ивангород. Но затем, в 1911 году, Ивангород предполагали не только оставить, но и расширить, - превратив в большую и современную крепость. В последующие годы взгляды не значение этой крепости вновь менялись и, в конце концов, к началу Первой мировой войны эта крепость хоть и сохранилась, но в прежнем устаревшем виде - с 7-ю старыми, лишь частично модернизированными фортами, удаленными от центра крепости в среднем на 3,5 км.
Первые же маневренные операции Первой мировой войны, разразившиеся на Передовом театре, показали необходимость прочно удерживать крепость Ивангород. К 15-му августа 1914 г. крепость была приведена в полную боевую готовность и готова выполнить поставленную ей командованием Юго-Западного фронта задачу: «оборонять постоянную и временные переправы через р. Вислу во что бы то ни стало».
Для выполнения этой задачи исполняющему обязанности коменданта крепости полковнику А. В. фон Шварцу пришлось главное внимание уделить обороне левого берега р. Вислы, т. е. юго-западному сектору крепости. Это было неслучайно – ведь с этой стороны имелось три форта устаревшей конструкции, удаленные от переправ лишь на 3,5 км (что и близко не соответствовало дальнобойности неприятельской, не только осадной, но даже тяжелой полевой, артиллерии). В данном секторе пришлось основную линию обороны перенести на линию д. Лое-Сецехов-Воля-Кляшторна-Залесье-Олексов - т. е. 6,5 – 7-км расстояние от переправ через Вислу. Был создан ряд укреплений временного и полевого характера, организованы мощные искусственные препятствия в виде проволочных сетей, водяных рвов и фугасов. Кроме того, на правом берегу Вислы у дер. Бжесце и Голомо были возведены крепостные батареи – они могли держать всю местность впереди линии передовых укреплений под сильным перекрестным артиллерийским огнем. Эти мероприятия, в комплексе с организацией в составе крепостной артиллерии подвижных батарей 6-дюймовых скорострельных гаубиц, значительно способствовали увеличению сферы эффективного влияния крепости - и привели к тому, что старая, скромных размеров крепостица расширилась и оказалась способной выполнить серьезную оперативную задачу.
А. В. фон Шварц.
Действительно, в течение первых же месяцев войны Ивангород принял активное участие в операциях русских 4-й, 5-й и 9-й армий. Особенно плодотворным оказалось влияние крепости в период Люблинской операции. С одной стороны, Ивангород прикрыл правый фланг наших армий. С другой стороны - выделенными из состава своей артиллерии 2-мя батареями 6-дюймовых скорострельных крепостных гаубиц он содействовал успеху русских войск против левого фланга австро-германских войск - 25 августа 1914 г. сбивая австрийцев с прочно укрепленной позиции на линии Лазиска-Нездув-Ополе-Ходель. Эти батареи, действуя затем в составе 18-го армейского корпуса, принимают участие в дальнейших боях в Галиции: 1-го сентября - у Пнева и 2-го сентября - у Радомысля. Лишь перед завершением Галицийской битвы, 11-го сентября, они возвращаются в крепость. Именно действия этого дивизиона продемонстрировали грамотную реализацию принципа взаимодействия крепости с полевой армией - что проявится и в дальнейших операциях как 1914-го, так и 1915-го годов.
После перехода в конце августа 1914 г. русских 4-й и 9-й армий в энергичное наступление, крепость Ивангород продолжала оказывать войскам посильную помощь - распространяя свое влияние далеко за пределы собственно крепостного района.
Т. о., крепость сыграла важнейшую роль в ходе маневренных боевых действий.
Во второй раз крепость сыграла важнейшую стратегическую роль в ходе Варшавско-Ивангородской операции в сентябре – октябре 1914 г. (мы подробно писали об этом – см. Армейское форсирование. Часть 1 ; Армейское форсирование. Часть 2 ; Армейское форсирование. Часть 3 ; Армейское форсирование. Часть 4).
Германское орудие, захваченное у Ивангорода. Октябрь 1914 г.
Со второй половины октября 1914 г. и по 8-е июля 1915 г. противник предоставил крепости 9-месячную «передышку» - которую гарнизон использовал весьма продуктивно.
Так как опыт наступления австро-германских сил в октябре 1914 г. показал, что и линия укреплений, вынесенная на левом берегу Вислы на 6 – 7,5 км от переправ, недостаточно обеспечивает последние от воздействия неприятельской артиллерии, то следовало расширить крепостной район на левом берегу.
Верховное командование, в связи с предполагавшимися после осенних операций 1914 г. широкими активными действиями русских армий на левобережье Вислы, вначале посчитало необходимым создать главную крепостную позицию в виде армейской позиции - выдвинутой вперед от центра крепости на 22-23-километровое расстояние, по линии Козеницы-Полично-Яновец. Протяженность позиции - около 60 км. Но в конце февраля 1915 г., когда работы по укреплению вышеуказанной позиции шли полным ходом, штаб главкома Юго-Западного фронта указал коменданту, что строящаяся перед крепостью армейская позиция должна заниматься исключительно полевыми войсками. Указывалось, что для обороны крепости в течение 3 - 6-месячного срока гарнизон (45 - 70 тыс. человек) должен был сформировать позади армейской позиции аналогичную позицию.
После долгих переговоров и споров крепостного начальства со штабом фронта новая крепостная позиция была установлена на 16-километровом расстоянии от переправ - на линии Мозолице-Словики-Нове-Бонковец-Гневашев-Граница. Протяженность - 30 км. К возведению этой позиции приступили лишь 8 мая 1915 г. и, естественно, к началу нового наступления противника (8 июля) она носила временный характер - оборонительные сооружения могли противостоять лишь 6 - 8-дюймовым снарядам неприятельской артиллерии.
В этот период под крепостью Ивангород имелось 4 линии обороны, показанные на схеме, включая первую армейскую позицию, оборонявшуюся исключительно полевыми войсками.
Боевые действия этого периода продолжались 2 недели (с 8-го по 22-е июля). 6-го июля противник прорвал радомские позиции, а 8-го июля началось оставление полевыми войсками передовой армейской позиции на линии Козеницы-Полично-Яновец. Уже к вечеру 8-го июля отступавшие полевые войска подходили к главной крепостной позиции. Это был критический момент для крепости - но с помощью умелых мероприятий коменданта и доблести гарнизона его удалось преодолеть. Крепость позволила сдержать натиск врага, дав возможность полевым войскам спокойно переправиться на другой берег. Мощный огонь крепостных батарей и контратаки пехоты заставили противника остановиться у главной крепостной позиции (хоть носившей и временный характер) и окопаться.
Но общая обстановка на ТВД сложилась таким образом, что Верховное командование признало целесообразным, использовав крепость Ивангород лишь для обеспечения отступления русских войск на правый берег Вислы, эвакуировать ее гарнизон и вооружение, а укрепления взорвать - соответствующий приказ был отдан 12-го июля.
В ходе третьего эпизода гарнизон 10 дней мужественно держался на сравнительно слабых позициях - и дал возможность полевым войскам спокойно отойти, вывезти вооружение и крепостные запасы, а затем последовательно взорвать (сначала левобережные, а потом и правобережные) форты. Противнику были оставлены лишь развалины.
Таким образом, крепость Ивангород менее чем за год боевых действий трижды сыграла важную стратегическую роль – причем в обстановке маневренной войны. Крепость сражалась гораздо лучше многих своих более современных «сестер» и продемонстрировала, что даже слабая крепость может оказать важное влияние на ход военных действий – а эпоха крепостей еще не завершилась. И стоит помнить старые истины, ставшие краеугольным камнем успеха гарнизона Ивангорода: «сила крепости зависит менее от прочности ее стен, чем от духа ее защитников», «нет слабых крепостей там, где есть мужественные люди, которые их обороняют», и, наконец, «не сильна засада огородой, а сильна засада воеводой».
Защитники Ивангорода во главе с генерал-майором А. В. фон Шварцем.
Автор: Олейников Алексей
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