20:04 04 марта
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В республиках Донбасса издали приказы о соблюдении с 5 марта «абсолютного перемирия»

В Донецкой и Луганской народных республиках изданы приказы о строгом соблюдении перемирия с 5 марта, передает РИА Новости.



Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего,
сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.


По его словам, вечером в воскресенье «во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения постановления».

В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности,
добавил Басурин.

С аналогичным сообщением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он отметил, что «приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство».

Напомним, в среду контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Стороны конфликта обязались «не вести наступательных действий и разведывательных операций». Также запрещается ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 13:56
    В республиках Донбасса издали приказы о соблюдении с 5 марта «абсолютного перемирия»
    не надоело? за время "перемирия" сколько детей погибнет?...берите уже Одессу и Харьков.
    андрей юрьевич
    1. МИХАН Сегодня, 14:04
      Донбассу Мир нужен! Выборы пройдут в России и тогда уж хвост накрутим Киеву и т.д.
      Однозначно ждите..!
      МИХАН
    2. vovanpain Сегодня, 14:06
      Цитата: андрей юрьевич
      не надоело? за время "перемирия" сколько детей погибнет?

      Видно нет,хохлам верить,себя не уважать.
      Он отметил, что «приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство»

      Вот такой приказ под роспись интересно ВСУ и нацгадам довели и будут ли они его выполнять? no
      Цитата: андрей юрьевич
      берите уже Одессу и Харьков.

      Да хотя бы Донецкую и Луганскую области для начала освободили бы. hi
      vovanpain
      1. sabakina Сегодня, 14:13
        Вовка, прЮвет! Крупный калибр будет молчать, стрелковка будет работать. Это я про "нашу" сторону. Про ВСУ даже гадать не стоит.
        sabakina
        1. vovanpain Сегодня, 14:18
          Цитата: sabakina
          Про ВСУ даже гадать не стоит

          Здарова Слава! drinks Там и гадать про ВСУ не стоит,арта из всех стволов. request
          vovanpain
          1. sabakina Сегодня, 14:20
            Вовка, здравы будем! drinks Ну и вражьи морды, ибо без врагов захиреем!
            sabakina
      2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 14:49
      И что? ВСУ решили воевать по выходным, а с понедельника мириться? winked
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:17
        «приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство»

        Пока, ни с каким таким приказом не ознакомили...
        С позиции сегодня сменился,"расписали" за "БК",за гуманное отношение к пленным,и поехал домой.
        Одно не понятно, ГДЕ брать БК и пленных ?
        БК не дают,значит воевать не чем, то откуда тогда пленные возьмутся ??? request belay
        Укропы могут быть спокойны,ничего им не грозит.

        И вообще,инструкции доводят до слёз :

        Сепар ДНР
      2. Сепар ДНР Сегодня, 16:24
        Цитата: сибиралт
        И что? ВСУ решили воевать по выходным, а с понедельника мириться?

        Не знаю где-как,но на нашем участке,укропы,недели полтора,ведут себя атипично.
        Огня,практически, не открывают,даже в ответ... Для нас это не привычно,и напряжно...
        В Донецке,21го фераля,даже ГАИшников сажали на казарменное положение,ждали обострения. Но укропы не проявились. Аналогично равнодушно-вызывающе,они отреагировали на фейерверк в Донецке 23го февраля... СТРАННО yes
        Сепар ДНР
    4. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:26
      Вот возьми в руки оружие и бери самостоятельно. Вояка блин.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:48
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Вот возьми в руки оружие и бери самостоятельно. Вояка блин.

        А я,типа,с рогаткой бегаю ?
        И вообще,о чём вы,товарисч ? В адеквате ли вы ?
        Сепар ДНР
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:03
          Эмм, это я "андрей юрьевичу" пишу, в ответ на его заявление:

          не надоело? за время "перемирия" сколько детей погибнет?...берите уже Одессу и Харьков.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Сепар ДНР Сегодня, 17:06
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Эмм, это я "андрей юрьевичу" пишу, в ответ на его заявление:
            Тады,нормальды yes Разобрались,мои претензии снимаются yes soldier
            Сепар ДНР
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:07
              Вот и договорились))
              Привет с Луганска hi
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Сепар ДНР Сегодня, 17:10
                Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                Привет с Луганска

                Одной цепочкой повязаны yes
                Сепар ДНР
  2. anjey Сегодня, 14:01
    В Донецкой и Луганской народных республиках изданы приказы о строгом соблюдении перемирия с 5 марта
    Очень похожи на приказы Сталина " огонь не открывать ,на провокации не поддаватся" в 1941 на западной границе,но есть и различие -обстрелы и бд все же постоянно идут целых 4 года ,пусть и позиционные....,так что мало от этого наверное зависит большое наступление укропа .как янки холопам всу отмашку дадут ,так и полезут черти из всех щелей...,наверное просто что бы выборы провести в более менее спокойной обстановке...
    anjey
  3. German Titov Сегодня, 14:01
    Надолго ли? Значит до 00.00 "вечер может перестать быть томным". Будем "поглядеть и послушать".
    German Titov
    1. МИХАН Сегодня, 14:07
      Цитата: German Titov
      Надолго ли?

      до 18 марта...А потом мочить из всех видов оружия !
      МИХАН
      1. vovanpain Сегодня, 14:19
        Цитата: МИХАН
        до 18 марта...

        Какого года интересно узнать? laughing
        vovanpain
        1. ul_vitalii Сегодня, 14:37
          Цитата: vovanpain
          Цитата: МИХАН
          до 18 марта...

          Какого года интересно узнать? laughing

          Михан оптимист, значит этого года smile Добрый день, Владимир hi
          ul_vitalii
          1. vovanpain Сегодня, 14:39
            Цитата: ul_vitalii
            Цитата: vovanpain
            Цитата: МИХАН
            до 18 марта...

            Какого года интересно узнать? laughing

            Михан оптимист, значит этого года smile Добрый день, Владимир hi

            Привет Виталий! drinks Ну Виталик замполит ВО,четвертый год все Киев берет с Вашингтоном. laughing hi hi
            vovanpain
            1. ul_vitalii Сегодня, 14:45
              Да, без него у нас ничего не заладится drinks
              ul_vitalii
            2. Сепар ДНР Сегодня, 16:53
              Цитата: vovanpain
              Привет Виталий! Ну Виталик замполит ВО,четвертый год все Киев берет с Вашингтоном.

              Не трогайте Михана,он один,на этом сайте мне верит :
              Цитата: Михан
              Верю Сепар, извини ...
              Сепар ДНР
      2. Sam_gosling Сегодня, 15:17
        Михан, вы зачем этого прости хосспаде нациста принесли на ВО?
        Sam_gosling
    2. Балу Сегодня, 14:54
      Цитата: German Titov
      Надолго ли? Значит до 00.00 "вечер может перестать быть томным". Будем "поглядеть и послушать".

      Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего,
      сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.


      Это реально? А если шакалы правосеки выпустят пакет града? У ЛДНР есть аппаратура засечь место и ответить, или опять Басурин будет комментировать очередное нарушение?
      Балу
      1. Сепар ДНР Сегодня, 17:03
        Цитата: Балу
        У ЛДНР есть аппаратура засечь место и ответить, или опять Басурин будет комментировать очередное нарушение?

        Если честно,то лично мне не известно о наличии у нас таких станций (желаю ошибаться).
        А на вопрос адресованный другому пользователю отвечаю потому,что считаю себя сопричастным.
        А Басурин... Давно его у нас называют "скулящая голова"... Есть за что.
        Сепар ДНР
        1. Балу Сегодня, 18:09
          Цитата: Сепар ДНР
          А Басурин... Давно его у нас называют "скулящая голова"... Есть за что.

          Ну, ему тоже не просто. yes Ну, а тепловизоры, "антиснайпер", дроны? Воинской удачи всем кто против бандерлогов. drinks
          Балу
          1. Сепар ДНР Сегодня, 18:24
            Цитата: Балу
            Ну, ему тоже не просто.

            Не просто yes Но,при этом,это не значит,что можно замалчивая
            , беззастенчиво врать
            Цитата: Балу
            Ну, а тепловизоры, "антиснайпер", дроны?
            .
            Беспилотники, мало-мало есть, в полку. Ротное или взводное звено к ним (и данным с них) доступа, практически не имеет.
            "Антиснайпер", и "тепловизоры",это ВООБЩЕ,что-то такое, о чём мы только слышали .
            Цитата: Балу
            Воинской удачи всем кто против бандерлогов.

            За пожелание спасибо, фортуна нам не помешает.
            Сепар ДНР
  4. Злой 55 Сегодня, 14:05
    Ну да, надо....И ещё "Грады" да "Ураганы" до полного бк дозарядить..Чтобы конкретней разбираться с каждым случаем нарушения перемирия..
    Злой 55
  5. Чичиков Сегодня, 14:08
    Да ладно, наши и так, практически в роли не сторонних наблюдателей, - собственного расстрела. Ну, начальству виднее, оно в окопах не сидит!
    Чичиков
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:22
      Цитата: Чичиков
      Да ладно, наши и так, практически в роли не сторонних наблюдателей, - собственного расстрела.

      это и бесит...
      андрей юрьевич
  6. медведик Сегодня, 14:28
    Как бы этот договорняк не стал провокацией или предательством. О чем в первую очередь будут думать бойцы, в случае если враг пойдет в наступление, о подписи и ответственности? Первые моменты самые важные. И этого замешательства хохлам вполне может хватить для прорыва линии обороны. Тревожно...
    медведик
    1. Bosch Сегодня, 15:35
      Именно так и будет.
      Bosch
      1. ML-334 Сегодня, 15:53
        Отставить панику!
        ML-334
        1. медведик Сегодня, 17:21
          Это не паника, это логика+личный опыт.
          медведик
  7. APASUS Сегодня, 14:34
    Новогоднее ,праздничное,школьное и сколько их там было? Этот вопрос так не решается.Просто элементарно,если в ВСУ не будут поддерживать таким способом боеготовность ,войска разбредутся по местным магазинам и домой.
    APASUS
  8. котовский Сегодня, 15:17
    Пожар устроить,много ума не надо.
    А вот потушить..
    Может ради тех детишек,которых вы упоминаете,стоит засунуть поглубже свои амбиции и гордыню..
    Неважно откуда стреляют,люди гибнут при этом.
    Сил и терпения, тем кто пытается это остановить.
    Виновных потом через суд вешать будем,а пока,может хватит кровищи,андрей юрьевич..
    котовский
  9. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Сколько будет это бессмысленое соблюдение ненужных перемирей продолжатся? fool За эти месяцы могли бы потихоньку и половину территорий вернуть назад, в состав республик!
    Геркулесыч
  10. ibn.shamai Сегодня, 15:58
    Бл. Уже тошнит от слова перемирие! am Сколько их уже было! Мир будет только тогда когда этот гадюшник укроину "Солнцепёками" обработают!
    ibn.shamai
  11. максим1987 Сегодня, 16:22
    и этим терпилам я несколько раз деньги переводил sad recourse request
    максим1987
  12. Озеленитель Сегодня, 16:23
    я вам су..ки не забуду Полину Сладкую,девочку 5ти лет,ровесницу моей дочки.Рвать буду,на куски го. вно драное.
    Озеленитель
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