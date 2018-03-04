В республиках Донбасса издали приказы о соблюдении с 5 марта «абсолютного перемирия»

Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего,

В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности,