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В республиках Донбасса издали приказы о соблюдении с 5 марта «абсолютного перемирия»
В Донецкой и Луганской народных республиках изданы приказы о строгом соблюдении перемирия с 5 марта, передает РИА Новости.
По его словам, вечером в воскресенье «во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения постановления».
С аналогичным сообщением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что «приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство».
Напомним, в среду контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Стороны конфликта обязались «не вести наступательных действий и разведывательных операций». Также запрещается ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Командование Вооруженных сил ДНР поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени). Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего,сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, вечером в воскресенье «во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, будут направлены представители командования ДНР для контроля выполнения постановления».
В случае нарушения приказа, на месте будет проводиться разбирательство по каждому факту с привлечением виновных к ответственности,добавил Басурин.
С аналогичным сообщением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он отметил, что «приказ будет доводиться всему личному составу под роспись перед заступлением подразделений на боевое дежурство».
Напомним, в среду контактная группа по Украине договорилась об очередном перемирии в Донбассе. Стороны конфликта обязались «не вести наступательных действий и разведывательных операций». Также запрещается ведение огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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