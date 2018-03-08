Женское лицо Великой войны

Как известно, у войны не женское лицо. Но лучшие представительницы прекрасного пола в тяжелую годину Первой мировой войны в меру своих сил старались помочь сражающимся государствам – участвуя в боевых действиях на фронте и самоотверженно работая в тылу. Мы вспомним лишь о некоторых эпизодах такого участия.Конечно, важнейшей сферой приложения женского труда была сфера медицины. Мы знаем о подвижническом труде женщин - докторов и, конечно, сестер милосердия.Представительницы элиты общества и даже женщины из числа особ императорской фамилии не гнушались трудиться в качестве рядовых сестер милосердия. Так, К. Попов, находившийся на излечении в царскосельском лазарете, вспоминал как был свидетелем ежедневного тяжелого труда великих княжен – ежедневно ухаживавших за ранеными и делавших перевязки. Императрица также трудилась в качестве простой сестры милосердия.Многие сестры милосердия совершили подвиг на поле боя и были награждены боевыми наградами.Например, фельдшер – доброволец 186-го пехотного Асландузского полка Елена Константиновна Цебржинская отличилась в ноябре 1914 года. Она прибыла в полк как «фельдшер-доброволец Цетнерский». И, находясь при 7-й роте полка, фельдшер нес походные тяготы наравне с бойцами, ободряя последних и подавая пример личной доблести. Так, 2 ноября в качестве добровольца «фельдшер» под сильным шрапнельным огнем влез на дерево и высматривал расположение артиллерии и пулеметов противника – значительно облегчив атаку однополчан. 4-го ноября под сильным огнем противника «фельдшер» самоотверженно осуществлял перевязки, пока не был ранен осколком снаряда – но продолжал оказывать помощь раненым. И, наконец, забыв о собственной ране, под артогнем вынес ротного командира с передовой.И затем выяснилось, что фельдшером-добровольцем была акушер Е. К. Цебржинская. Ее супруг ушел на фронт, и она последовала его примеру. Оставив 2 сыновей со своим отцом, переоделась в мужской костюм и с одной из маршевых рот оказалась в 186-м полку, с которым дошла до Ченстохова.Е. К. Цебржинская была удостоена редкой для женщины награды – ордена Св. Георгия 4-й степени (Император лично рассматривал наградное дело) и 2 июня 1915 г. стала фельдшером 3-го Кавказского передового отряда Красного Креста.Сестры милосердия оказывали помощь раненым и больным по обе стороны линии фронта.Наконец, стоит вспомнить и сестер милосердия союзников России – в том числе трудившихся на Русском фронте.Сестры трудились как в лечебных учреждениях, так и на питательных пунктах для нуждающихся – прежде всего беженцев.А также в Бюро помощи беженцам, в патронажных учреждениях и т. д.В Европе активно действовало движение т. н. суфражисток – женского движения за равноправие с мужчинами. Так, в 1915 г. во Францию прибыло несколько отрядов английских суфражисток – они были разделены на роты по 500 человек и использованы для службы в качестве сигнальщиц, шоферов и т. д.Наконец, женщины трудились на оборонных производствах, транспортезанимались общественно-полезной деятельностью и благотворительностью.Наконец, представительницы прекрасного пола сражались и в рядах Действующей армии. Здесь необходимо вспомнить «кавалериста-девицу Первой мировой» Маргариту Романовну Коковцеву, сражавшуюся с противником в рядах 1-го Астраханского казачьего полка. Как свидетельствует Журнал военных действий полка, 20-го ноября 1914 г. подразделения полка провели совместный бой с Гвардейской казачьей дивизией. В этом бою был убит казак Кузнецов и ранен в голову охотник Коковцев.Коковцев (реально – Коковцева) – кавалерист-девица, жена поручика 20-го драгунского полка М. Р. Коковцева, добровольцем ушедшая на Великую войну и сражавшаяся в качестве охотника (т. е. добровольца) в рядах 1-го Астраханского казачьего полка.Этот случай был не уникален.Ну и конечно нельзя не вспомнить о женском добровольческом движении в ходе кампании 1917 г. – финальной для России.Вглядимся в лица женщин – фронтовичек и тружениц тыла, старавшихся быть полезными воюющим армиям и отдававшими свои силы и жизни служению своей Родине.