20:07 04 марта
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Чтиво выходного дня. И у кого это самая большая пенсия?..

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой материал, который на сей раз посвящён российским пенсионерам. Точнее – одному пенсионеру, который, так уж вышло, проживает за пределами Российской Федерации.

Речь идёт о человеке, который на днях справил 87-летие. Это первый и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик, бывший генеральный секретарь бывшей Коммунистической партии Советского Союза, лауреат Нобелевской премии мира – Михаил Горбачёв.

Чтиво выходного дня. И у кого это самая большая пенсия?..



Не все россияне в курсе того, что Михаил Сергеевич на сегодняшний день является самым благодаримым за труд человеком со стороны Пенсионного фонда Российской Федерации. В 1994 году тогдашний президент Российской Федерации Борис Ельцин на фоне решения об отправке войск в Чеченскую Республику принимает и решение об «особом пенсионном обеспечении» бывшего главы государства.

Президентским (ельцинским) указом для Михаила Горбачёва была назначена пенсия, которая автоматически производила его в ранг пенсионера с самым высоким социальным обеспечением. В указе прописывался конкретный размер пенсии. Составляет этот размер 40 минимальных размеров оплаты труда в РФ. Почему именно 40? – загадка по сей день. Однако не является загадкой тот факт, что сегодня пенсия Михаила Сергеевича Горбачёва является самой большой пенсией среди всех граждан страны, вышедших на заслуженный отдых, притом что до сих пор нет точных данных относительно того, какое на сегодняшний день у Михаила Горбачёва гражданство (помимо гражданства России).

Что такое 40 МРОТ сегодня? Если учесть, что с 1 января уровень минимального размера оплаты труда в Российской Федерации составляет 9489 рублей, то пенсия Михаила Сергеевича составляет 379650 рублей. И даже если вычесть из этой суммы гипотетический 13%-ный налог, то остаётся сумма, которая для 99% российских пенсионеров будет казаться астрономической – около 330 тысяч рублей в месяц.

Безусловно, нехорошо считать чужие пенсии, но вряд ли в данной ситуации этот тезис актуален при учёте того, что в России подавляющее большинство граждан пенсионного возраста ежемесячно от ПФР получают куда более скромные суммы. Видимо, достижения миллионов других российских пенсионеров, включая Ветеранов Великой Отечественной войны и труда, попросту меркнут на фоне достижений Михаила Сергеевича. Особенно на фоне его достижений у руля огромного государства, которого теперь нет, и на руинах которого продолжает литься кровь как продукт той самой «заслуженной» деятельности представителей верховного руководства.

Это именно тот случай, когда российский пенсионер за свою пенсию может себе позволить путешествовать по миру.

Использованы фотографии: profi-news.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 130

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  1. Arzoo Сегодня, 15:58
    В тюрьму его нужно, а не пенсию! Родину мою развалил! Не буду ругаться...
    Arzoo
    1. сибиралт Сегодня, 16:07
      Горбачев получает президенстскую пенсию в соответствии с российским законодательством. 500 тыс. у президента, 400 у спикеров. А у членов конституционного суда пожизненное содержание в размере оклада. А теперь поинтересуйтесь какой у них оклад. Тот же депутат Госдумы, посетивший рабочее место несколько раз за весь срок созыва, тоже будет получать не меньше 20-ти минималок. И что в этом удивительного? lol
      сибиралт
      1. Svarog Сегодня, 16:25
        Цитата: сибиралт
        И что в этом удивительного?

        Удивительно всё в государстве нашем.. Горбатого судить надо, а ему пенсию в 400..Нам вообще депутаты нужны? Вообще ни чего бы не изменилось, если бы их не было, клуб по интересам.. а совет федерации? вообще мутный орган.. Если вычистить всех паразитов, то и на прибавку пенсионерам хватит.. Чиновников в 4 раза больше чем при СССР, хотя с теперешними технологиями должно быть в 5 раз меньше. Правильно откуда тут пенсии, паразитов кормить надо.. Спортсменам нейтральным почему то с кармана граждан бмв выдали...
        Svarog
        1. сибиралт Сегодня, 16:27
          Нам ответят просто вопросом на вопрос - "А государство вам нужно? Вот и помалкивайте"! laughing
          сибиралт
          1. Svarog Сегодня, 16:31
            Цитата: сибиралт
            Нам ответят просто вопросом на вопрос - "А государство вам нужно? Вот и помалкивайте"! laughing

            Такое, которое о своих гражданах не заботится - нет конечно.. Налоги с тебя стригут, а что в замен? И вообще думу, совет федерации может спокойно заменить интернет голосование..
            Svarog
            1. сибиралт Сегодня, 16:37
              Ага. Не нравится государство? Тогда проголосуйте 18 марта, может оно и поменяется. lol
              сибиралт
              1. Svarog Сегодня, 16:56
                Цитата: сибиралт
                Ага. Не нравится государство? Тогда проголосуйте 18 марта, может оно и поменяется. lol

                Конечно проголосую.. но не за эту власть am
                Svarog
                1. Владимир16 Сегодня, 17:13
                  Товарищи революционеры, как много от вас слюней.
                  Действительно мала вошь, но вонючая.

                  Статья-провокатор.
                  Если кто желает пенсию президента - станьте президентом. Делов то. Всё по закону.

                  Но эти революционеры диванные сначала забивают болт на учебу в школе. Затем от армии косят. Потом ищут место где трудиться не надо, а деньги получать побольше.
                  А потом получив пинком под зад плачут тут навзрыд, судьбу свою проклиная. Обвинив во всем Русь-матушку, да власть которая их не слушает.

                  С восьмым марта вас революционершы в штанишках. love
                  Владимир16
                  1. Mestny Сегодня, 18:24
                    Им по закону не интересно.
                    Им надо по справедливости. Но по той как понимают они.
                    Понятное дело до таких не доходит, что если можно не соблюдать закон в одном деле, то можно и везде.
                    А потом, когда прилетит, будут удивляться - где закон?
                    Mestny
                  2. TuM0305 Сегодня, 19:10
                    С какого ты города?
                    TuM0305
                  3. Иван58 Сегодня, 19:18
                    Учился хорошо. От армии не косил. Это я в 90-е по-полгода не получал денежное довольствие. После армии тоже работаю. А позволить себе путешествовать по миру не могу.
                    Иван58
            2. Анти-Корр. Сегодня, 17:11
              Цитата: Svarog
              Правильно откуда тут пенсии, паразитов кормить надо.. Спортсменам нейтральным почему то с кармана граждан бмв выдали..

              Цитата: Svarog
              Налоги с тебя стригут, а что в замен?

              Для справки , в этом году на содержание президента РФ выделено 49 млрд.руб, для сравнения, бюджет любой области ЦФО от 30 до 40 млрд. hi
              Анти-Корр.
              1. Svarog Сегодня, 17:14
                Цитата: Анти-Корр.
                Цитата: Svarog
                Правильно откуда тут пенсии, паразитов кормить надо.. Спортсменам нейтральным почему то с кармана граждан бмв выдали..

                Цитата: Svarog
                Налоги с тебя стригут, а что в замен?

                Для справки , в этом году на содержание президента РФ выделено 49 млрд.руб, для сравнения, бюджет любой области ЦФО от 30 до 40 млрд. hi

                Бюджет города с населением 500т. чл. - 9 млрд.
                Svarog
                1. Анти-Корр. Сегодня, 17:22
                  Цитата: Svarog
                  Бюджет города с населением 500т. чл. - 9 млрд.

                  из которых пару лярдов тратят на чиновников и все ихние ништяки.
                  Анти-Корр.
              2. Николай Грек Сегодня, 19:18
                Цитата: Анти-Корр.
                Для справки , в этом году на содержание президента РФ выделено 49 млрд.руб, для сравнения, бюджет любой области ЦФО от 30 до 40 млрд.

                прям врете и не краснеете!!! wink laughing laughing laughing
                во-первых, не преподносите это как деньги лично президенту!!! wassat wassat
                во-вторых...На функционирование президента России в 2018 году будет выделено из бюджета 15,945 миллиарда рублей, в 2019 году — 15,969 миллиарда рублей, а в 2020 году — 16,001 миллиарда рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

                РИА Новости https://ria.ru/economy/20170918/1504991236.html
                Николай Грек
              3. Аскет Сегодня, 19:34
                Цитата: Анти-Корр.
                Для справки , в этом году на содержание президента РФ выделено 49 млрд.руб,

                Когда пишите такие вещи будьте добры пруф в студию .желательно на оф.документ а не на росказни либеральной помойки
                В бюджете России есть две строки, относящиеся к затратам на Президента: денежное содержание (аналог зарплаты) и расходы на функционирование (представительские издержки).
                Функционирование Президента Российской Федерации
                20 158 116,2-2018г.
                20 266 084,8-2019г.
                20 618 979,9-2020г.

                Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации
                10 065 996,4
                10 171 883,9
                10 494 056,4
                Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
                Даже если посчитать ВСЕ расходы по 303 п. со всеми дачами и прочее будет выделено 15,945 млрд руб., в 2019 г. — 15,969 млрд руб., а в 2020 г. — 16,001 млрд руб.

                На администрацию главы государства, согласно документу, в следующем году будет выделено 9,626 млрд руб., в 2019 г. — 9,649 млрд руб., а в 2020 г. — 9,650 млрд руб. Управлению делами президента в 2018 г. будет предоставлено 5,002 млрд руб., в 2019 г. — 5,003 млрд руб., а в 2020 г. — 5,032 млрд руб.

                Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в 2018 г. будет выделено 15,938 млрд руб. К 2019 г. данная сумма увеличится до 16,52 млрд руб., а в 2020 г. составит 18,306 млрд руб.

                Бюджет Совета Федерации на 2018 г. заложен в размере 5,523 млрд руб., в 2019 г. — 6,086 млрд руб., а в 2020 г. — 6,240 млрд руб. На членов Совета Федерации и их помощников в 2018 г. выделят 2,148 млрд руб., в 2019 г. — 2,171 млрд руб., а в 2020 г. — 2,252 млрд руб.

                Госдума получит в 2018 г. 10,415 млрд руб., в 2019 г. — 10,434 млрд руб., а в 2020 г. — 12,066 млрд руб. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 г. предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд руб., в 2019 г. — 5,33 млрд руб., а в 2020 г. — 5,528 млрд руб.
                01 Общегосударственные вопросы
                Не читайте на ночь РБК и Эхо мацы









                Аскет
          2. Rusland Сегодня, 16:36
            В областях персональных пенсий полно, естественно для чиновников. На эти должности тоже очередь, как дополнительный бонус ко всему остальному.
            Rusland
        2. Николай Грек Сегодня, 19:13
          Цитата: Svarog
          Цитата: сибиралт
          И что в этом удивительного?

          Удивительно всё в государстве нашем.. Горбатого судить надо, а ему пенсию в 400..Нам вообще депутаты нужны? Вообще ни чего бы не изменилось, если бы их не было, клуб по интересам.. а совет федерации? вообще мутный орган.. Если вычистить всех паразитов, то и на прибавку пенсионерам хватит.. Чиновников в 4 раза больше чем при СССР, хотя с теперешними технологиями должно быть в 5 раз меньше. Правильно откуда тут пенсии, паразитов кормить надо.. Спортсменам нейтральным почему то с кармана граждан бмв выдали...

          красные, бей белых....белые, бей красных...опять вы со своей смутой!!! laughing laughing laughing вам в голову не приходит, что не ворошат события распада СССР и последующего периода с целью избежания очередных революций и т.д и т.п??? what fool fool laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. sabakina Сегодня, 18:45
        Цитата: сибиралт
        Горбачев получает президенстскую пенсию в соответствии с российским законодательством. 500 тыс. у президента, 400 у спикеров. А у членов конституционного суда пожизненное содержание в размере оклада. А теперь поинтересуйтесь какой у них оклад. Тот же депутат Госдумы, посетивший рабочее место несколько раз за весь срок созыва, тоже будет получать не меньше 20-ти минималок. И что в этом удивительного? lol

        Олег, не знаю,буду ли ещё такие люди...
        sabakina
    2. 210окв Сегодня, 16:07
      А прихлопнуть этого удака рука у власти не поднимется?И ПФ был бы доволен и люди благодарны..
      210окв
      1. dsk Сегодня, 18:44
        Цитата: 210окв
        ПФ был бы доволен и люди благодарны..

        Личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев толкнул и облил водой кандидата в президенты Ксению Собчак."Это за Жириновского!" - крикнул он. Произошло это на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Горбачева. Коммерсантъ 04/03/18.
        dsk
    3. 79807420129 Сегодня, 16:08
      Ну зачем же портить таким чтивом выходной день request Шел бы он лучше иудушка к своему дружку с которым СССР продавали и разваливали. negative negative Этой иуде бы мою пенсию 12 534 рубля и пускай путешествует.
      79807420129
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:15
        Цитата: 79807420129
        Шел бы он лучше иудушка к

        Angel_and_Demon
        1. Alber Сегодня, 17:23
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: 79807420129
          Шел бы он лучше иудушка к


          Мда..."Красавец-михуня" Рога у него видно с детства были скрыты.
          Alber
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:05
            Цитата: Alber
            Рога у него видно с детства были скрыты.

            но метку то не скроешь hi
            Angel_and_Demon
    4. maxim947 Сегодня, 16:11
      Странное конечно у нас государственное управление. Почему в одних руках сосредоточено столько власти, что ее хватает развалить страну, такого в принципе быть не должно и как показала наша история это может стать губительным фактором для страны, в данном случае - Империи. Вот здесь стоит похвалить мерикосов - хрен такие фокусы пройдут, а если президент будет слишком упрям, как Кеннеди, который начал в обход ФРС баксы печатать, то его просто убьют, и плевать они хотели на всякие домыслы и т.п. если на кону государственная безопасность.
      Вот завалили спецслужбы горби или ЕБНа, может быть и не было такого краха, но спецы оказались продажны или духа не хватило.
      maxim947
      1. К.А.С Сегодня, 16:49
        Цитата: maxim947
        Вот завалили спецслужбы горби или ЕБН

        СССР распался не потоу что горби так захотел. а потомучто жители республик не хотели "кормить" Россию. Вспомните парад сувернитетов -как прибалты в открытую говорили что не хотят быть с Россиией. а нац проблемы в республиках средней азии?а чванство украинцев? хамство кавказцев торгующих мандаринами?а удивительная нищета России советского периода?
        СССР развалился потому как сам себя победил, производя огромное количество вооружения не мог едой. одеждой электроникой!не просто так горби начал перестройку! Это была его попытка спасти СССР. но не судьба!
        Спасибо Горбачемву что избавил Россию от "кормильцев", и дал ей свободно развиваться!
        Спасибо Горбачеву что избавил Россию от коммунистического маразма и позволил русским людям самим быть хозяевами своей жизни. а не бктрачить развивая братские республики и взамен получая плевки и обвинения в алкоголизме и лени!
        Спавибо Горбачеву, за то что россияне наконецто узнали что в мире есть другие страны и они могут ездить по миру и выбирать где им жить работать учится!
        К.А.С
        1. loginovich Сегодня, 17:02
          Цитата: К.А.С
          Спасибо Горбачемву что избавил Россию от "кормильцев", и дал ей свободно развиваться!
          Спасибо Горбачеву что избавил Россию от коммунистического маразма и позволил русским людям самим быть хозяевами своей жизни. а не бктрачить развивая братские республики и взамен получая плевки и обвинения в алкоголизме и лени!
          Спавибо Горбачеву, за то что россияне наконецто узнали что в мире есть другие страны и они могут ездить по миру и выбирать где им жить работать учится!

          Забыл лизнуть за 22 миллиона нищих за рекордный рост числа миллионеров.

          loginovich
          1. К.А.С Сегодня, 17:41
            А как случается что переселенцы из Украины. ср Азии и других республик находят работу и достаток а эти 20 млн ходят нищими? Может быть многие из них сами виноваты? Кстати а почему вы им не поможете не обеспечете достойной зарплатой ? Вам кто то не разрешает это сделать? Голикова то понятно капиталист, чего от неё ожидать! Но вы то воспитанный на советских идеалах , где человек человеку друг товарищ и брат. Почему вы ни чего ни делаете чтобы бедных стало меньше?
            К.А.С
            1. loginovich Сегодня, 19:34
              Вам люди волки и враги? Не хотите жить по кодексу строителя коммунизма ? живите по новому завету Боюсь ,что ваше моральное развитие не доросло и до ветхого завета.
              loginovich
        2. Svarog Сегодня, 17:03
          Цитата: К.А.С
          Спасибо Горбачеву что избавил Россию от коммунистического маразма и позволил русским людям самим быть хозяевами своей жизни

          И в чём вы хозяин жизни? Согласен с тем, то руководство СССР старые маразматики, вместо
          того, что бы развивать идеи социализма, развалили и угробили замечательную страну.. Но лучше социализма, человечество еще ни чего не придумало. Хозяева жизни сейчас те, которые у кормушки или рядом. Обычный народ, при такой власти- обречен. И дети обречены ибо у кого нет денег, нет и возможностей. Вот и получается, добро пожаловать в феодальное государство.
          Svarog
          1. К.А.С Сегодня, 17:56
            В чем человек сейчас хозяин жизни? Вы слишком обобщенно как-то озвучили!отвечу как я интерпритировал вопрос: возможностей для самореализации сейчас больше! Хозяева жизни в СССР это парт аппарат,номенклатура! А все остальные это обслуга для деток коммуняк которые устраивали своих деток в посольства затграницу или в партаппарат!
            К.А.С
            1. Svarog Сегодня, 18:10
              Цитата: К.А.С
              В чем человек сейчас хозяин жизни? Вы слишком обобщенно как-то озвучили!отвечу как я интерпритировал вопрос: возможностей для самореализации сейчас больше! Хозяева жизни в СССР это парт аппарат,номенклатура! А все остальные это обслуга для деток коммуняк которые устраивали своих деток в посольства затграницу или в партаппарат!

              так и сейчас ничего не изменилось.. все как при СССР.. только вот при социализме и простые люди жили, а сейчас только номенклатура.. Вот вы пишите возможностей стало больше сейчас.. Давайте посмотрим.. Родился ребенок в не богатой семье, каков у него шанс сейчас стать именитым врачом, инженером, научным деятелем и т.д По моему шансов нет вообще.. На врача 7 лет учится надо.. а как жить? ну и т.д А при СССР такую возможность имел каждый.. При капитализме возможности народа с каждым годом только сокращаются.. Да еще сегодняшним "удачливым" надо деток пристроить.. И пристраивают, некоторые уже и внуков..
              Svarog
              1. К.А.С Сегодня, 19:02
                Мой ребёнок учится на врача в одном из лучших вузов России. Поступила по еге. Снимаем ей жилье. Выучиться (даст Бог) и от неё будет зависить станет она таким врачом чтобы к ней очередь была или нестанет. Я вижу как уменьшаются возможности! Ага! Конкурст такой что не протолкнутся!
                Вы говорите каждый мог стать врачом, инженером,а нужны нам такие врачи нженеры юристы когда кажлый?
                Сам я из простой семьи и у меня семья простая!
                Жалею только о том что у меня родители не имели возможности получить образование рано им пришлось начать работать! А вы о том что каждый мог в союзе.....
                К.А.С
              2. Вас Влад Сегодня, 20:06
                Цитата: Svarog
                Родился ребенок в не богатой семье, каков у него шанс сейчас стать именитым врачом, инженером, научным деятелем и т.д По моему шансов нет вообще..

                Да, уникальный экземпляр recourse Вы бы сразу написали, что им помешает стать таковыми?
                Вас Влад
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 17:04
          Цитата: К.А.С
          СССР развалился потому как сам себя победил, производя огромное количество вооружения не мог едой. одеждой электроникой!не просто так горби начал перестройку! Это была его попытка спасти СССР. но не судьба!

          вы действительно в это верите? прочитайте мемуары Тэтчер, ей врать смысла нет
          Angel_and_Demon
          1. К.А.С Сегодня, 17:48
            Мне чего её читать!читать можно не тоьльдко ее но и экономистов политиков и у всех будет свля правда.
            если после открытия занавеса советские люди перестали покупать продукцию СССР. Да и при союзе стремились импортное достать!
            Если в СССР было так хорошо то чего-то люди бежали из соцлагеря на загнивающий запад? Не задумывались?
            К.А.С
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:07
              Цитата: К.А.С
              Мне чего её читать!

              ну тогда и дискутировать с вами бесполезно - с таким же успехом можно свиньям бисер метать
              Angel_and_Demon
              1. К.А.С Сегодня, 19:42
                Ну если вы верите мемуарам политиков, которые и после отставки являются носителями секретов, то я пожалуй в тихом шоке!
                Вы почитайте сколько СССР занимал за бугром и из чего состоял доход его бюджета!
                В сети есть (и на во )часто печаталась таблица где показано кто и сколько из республик вносил и получал из бюджета! Это говорит больше о состоянии экономики СССР чем байки старой пенсионеруи!
                К.А.С
        4. Doliva63 Сегодня, 18:24
          Цитата: К.А.С
          Цитата: maxim947
          Вот завалили спецслужбы горби или ЕБН

          СССР распался не потоу что горби так захотел. а потомучто жители республик не хотели "кормить" Россию. Вспомните парад сувернитетов -как прибалты в открытую говорили что не хотят быть с Россиией. а нац проблемы в республиках средней азии?а чванство украинцев? хамство кавказцев торгующих мандаринами?а удивительная нищета России советского периода?
          СССР развалился потому как сам себя победил, производя огромное количество вооружения не мог едой. одеждой электроникой!не просто так горби начал перестройку! Это была его попытка спасти СССР. но не судьба!
          Спасибо Горбачемву что избавил Россию от "кормильцев", и дал ей свободно развиваться!
          Спасибо Горбачеву что избавил Россию от коммунистического маразма и позволил русским людям самим быть хозяевами своей жизни. а не бктрачить развивая братские республики и взамен получая плевки и обвинения в алкоголизме и лени!
          Спавибо Горбачеву, за то что россияне наконецто узнали что в мире есть другие страны и они могут ездить по миру и выбирать где им жить работать учится!

          Уточните - вы школу с ЕГЭ заканчивали или просто так прикалываетесь? Ну, чобы понимать - оппонировать или нет? laughing
          Doliva63
          1. К.А.С Сегодня, 19:34
            Ну и чтот мои ответ изменит?Кто несоглачен с вами то у того еге? Так про еге может говорить человек которыц от него далек., человек который познакомится с ним поближе обычнотдругого мнениы!СССР рухнул благодаря его жителям хотевшим ездить на мерседесах . носить модную одежду и не иметь дефицита. А стенания современных страдальцевп по ссср вызвано не справедливостью его (справедливости там вообще не было) а мечтой о халявной квартире и возможности на работе бить баклуши получая стабильную получку!!! Завидуя западу и хвастаясь импортными шмотками и техникой
            К.А.С
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:03
        Цитата: maxim947
        Странное конечно у нас государственное управление. Почему в одних руках сосредоточено столько власти, что ее хватает развалить страну, такого в принципе быть не должно и как показала наша история это может стать губительным фактором для страны, в данном случае - Империи. Вот здесь стоит похвалить мерикосов - хрен такие фокусы пройдут,

        в одном вы правы, но на кону не государственная безопасность, а безопасность истинных правителе страны, президент у них - марионетка, скажите что трампуша сделал из своих предвыборных обещаний? и не сделает ему не дадут, и если вам нравится жить в таком государстве - welcome to America
        Angel_and_Demon
        1. Svarog Сегодня, 17:20
          Цитата: Angel_and_Demon
          в одном вы правы, но на кону не государственная безопасность, а безопасность истинных правителе страны, президент у них - марионетка, скажите что трампуша сделал из своих предвыборных обещаний? и не сделает ему не дадут, и если вам нравится жить в таком государстве - welcome to America

          Продолжая вашу логику.. В России президент тоже много чего обещал (майские указы) и ничего не сделал.. Следовательно им тоже управляют или что то другое? С Америкой мне все понятно и вы тут правы. А вот с Россией не понятно. Что мешало выполнить майские указы? И почему ни кто не понес за это ответственность? И почему президент доволен правительством при этом?
          Svarog
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:27
            Цитата: Svarog
            Что мешало выполнить майские указы? И поему ни кто не понес за это ответственность? И почему президент доволен правительством при этом?

            здесь, это мое мнение, нет тех 200 лет - что есть у полосатых, но посмотрите и сравните с ебном, изменения есть?
            Angel_and_Demon
            1. Svarog Сегодня, 17:38
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: Svarog
              Что мешало выполнить майские указы? И поему ни кто не понес за это ответственность? И почему президент доволен правительством при этом?

              здесь, это мое мнение, нет тех 200 лет - что есть у полосатых, но посмотрите и сравните с ебном, изменения есть?

              Есть конечно, но сравнивать с алкашом не корректно. С нуля расти всегда легче особенно когда нефть в цене растет.. а нефть упала и понятно стало, что ничего принципиально важного сделано не было..
              Svarog
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:58
                Цитата: Svarog
                С нуля расти всегда легче особенно когда нефть в цене растет.. а нефть упала и понятно стало, что ничего принципиально важного сделано не было..

                И особенно, когда Путин заставил платить налог в казну нефтяных баронов и не только их! Если бы он этого не сделал, то и при высокой цене нефти, в бюджет попадали бы крохи! А значит и жили бы мы не лучше, чем при Ельцине. А сейчас, даже при дешёвой нефти, бюджет наполняется исправно. И пенсии платят во время и индексируют её(пусть меньше, чем хотелось бы) исправно. Смог бы Путин восстановить армию с пустым бюджетом? Думаю вряд ли. Так что не в высокой цене на нефть успех нашего президента, а в том, что он заставил олигархов платить налоги. Пусть пока всего 13% налог, но вот посмотрите - в его следующий срок президенства ставка этого налога для богатых повысится.
                СРЦ П-15
                1. dauria Сегодня, 19:02
                  Пусть пока всего 13% налог, но вот посмотрите - в его следующий срок президенства ставка этого налога для богатых повысится.


                  Ого ! Это в его программе написано , или "мысли вслух" ? Ссылочку будьте добры, где он пообещал прогрессивную шкалу. Или опять надеяться, что вот на этот раз он уж точно..... laughing
                  dauria
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:27
                    "По мнению президента, человек, который больше зарабатывает, должен и платить больше. Глава государства отметил, что в обозримом будущем единая ставка налога должна сохраниться, однако «безусловно, когда-то ее стоит пересмотреть и подумать о переходе на дифференцированную шкалу».
                    - Это Путин говорил в 2013 году.
                    Подробности от АК: http://actualcomment.ru/putin_progressivnaya_shka
                    la_naloga_spravedliva.html
                    СРЦ П-15
                2. Svarog Сегодня, 19:38
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Цитата: Svarog
                  С нуля расти всегда легче особенно когда нефть в цене растет.. а нефть упала и понятно стало, что ничего принципиально важного сделано не было..

                  И особенно, когда Путин заставил платить налог в казну нефтяных баронов и не только их! Если бы он этого не сделал, то и при высокой цене нефти, в бюджет попадали бы крохи! А значит и жили бы мы не лучше, чем при Ельцине. А сейчас, даже при дешёвой нефти, бюджет наполняется исправно. И пенсии платят во время и индексируют её(пусть меньше, чем хотелось бы) исправно. Смог бы Путин восстановить армию с пустым бюджетом? Думаю вряд ли. Так что не в высокой цене на нефть успех нашего президента, а в том, что он заставил олигархов платить налоги. Пусть пока всего 13% налог, но вот посмотрите - в его следующий срок президенства ставка этого налога для богатых повысится.

                  А олигархи эти налоги переложили на плечи населения.. Были одни олигархи, поставил своих, лояльных.. и что это большая заслуга?
                  Svarog
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:09
                Цитата: Svarog
                Есть конечно, но сравнивать с алкашом не корректно.

                ну тогда давайте сравнивать с Николаем II
                Angel_and_Demon
                1. Вас Влад Сегодня, 18:52
                  СССР развалили потому что он развивался гигантскими темпами роста экономики и запад понимал что если и дальше будет так продолжаться они не выдержат конкурентную борьбу с союзом hi И тогда они начали по тихому завязываться на нашу партийную верхушку!Итог:развал СССР это деяние не одного Горбатова и ЕБНА,а практически всей верхушки КПСС !Они нас просто сдали recourse
                  Вас Влад
                2. Svarog Сегодня, 19:53
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: Svarog
                  Есть конечно, но сравнивать с алкашом не корректно.

                  ну тогда давайте сравнивать с Николаем II

                  Может со Сталиным? laughing
                  Svarog
    5. Маз Сегодня, 19:11
      Та шоб ты Мих сергеич скорее отошел в мир иной, и шоб было это дело весьма не безболезненно. Столько денег на предателе Родины сэкономим!
      Маз
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:59
    то пенсия Михаила Сергеевича составляет 379650 рублей без вычета налога. Если даже вычесть из этой суммы 13%-ный налог, то остаётся сумма, которая для 99% российских пенсионеров будет казаться астрономической – около 330 тысяч рублей в месяц.
    а мы с укрошумеров смеемся что у них госсобственность приватизирую за третью часть стоимости, обеспечивая себе безбедную старость, а здесь и приватизировать ничего не нужно request
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Сегодня, 16:09
      Да,всего то и надо.Уничтожить Великую Страну......
      Цитата: Angel_and_Demon
      то пенсия Михаила Сергеевича составляет 379650 рублей без вычета налога. Если даже вычесть из этой суммы 13%-ный налог, то остаётся сумма, которая для 99% российских пенсионеров будет казаться астрономической – около 330 тысяч рублей в месяц.
      а мы с укрошумеров смеемся что у них госсобственность приватизирую за третью часть стоимости, обеспечивая себе безбедную старость, а здесь и приватизировать ничего не нужно request
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:16
        Цитата: 210окв
        Да,всего то и надо.Уничтожить Великую Страну......

        вот и я про тоже request
        Angel_and_Demon
  3. предки с Дона Сегодня, 15:59
    9 граммов свинца стоило бы дешевле, для изменника Родины.
    предки с Дона
    1. двп Сегодня, 16:07
      В подземный переход его,милостыню просить. А ночевал чтоб в ночлежке,или подъезде.А на коробке для подояния написать -,, Подайте лучшему немцу,,
      двп
  4. Комментарий был удален.
  5. котовский Сегодня, 16:09
    Вовремя его упомянули,с него начались унижения моей страны.
    Жив еще,даже в аду ты .... ненужен. am
    котовский
    1. К.А.С Сегодня, 16:54
      унижения моей страны. (я про Россию) и ее разграбления начались с 1917 года! а с Горбачевым они закончились!
      К.А.С
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:34
        Цитата: К.А.С
        унижения моей страны. (я про Россию) и ее разграбления начались с 1917 года!

        кощей бессмернтый что ли ? сколько лет тебе троль,было в 17ом? laughing
        андрей юрьевич
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:13
        Цитата: К.А.С
        а с Горбачевым они закончились!

        кто сдал Варшавский договор, кто уничтожил ядерное оружие, и кто получил медаль амерзккого конгресса за развал СССР? ой, иудушка
        Angel_and_Demon
      3. Вас Влад Сегодня, 18:54
        Цитата: К.А.С
        унижения моей страны. (я про Россию) и ее разграбления начались с 1917 года!

        А вы какого года выпуска простите? wassat
        Вас Влад
  6. Denis Obukhov Сегодня, 16:09
    Горбачев неплохо живет в Германии, дети и внуки тоже пристроены. К тому получает 330 000 рублей за развал страны из кармана обычных граждан.
    Denis Obukhov
  7. Giharka Сегодня, 16:10
    Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус
    Giharka
    1. мордвин 3 Сегодня, 16:20
      Цитата: Giharka
      Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус

      Зависть? Вот уж Меченому никогда не позавидую. Будет в девятом круге Ада сидеть, предатель. Он то понимает, как его тут "любят", поэтому и нос из Германии не высовывает.
      мордвин 3
    2. Дормидонт Сегодня, 16:20
      Я не жадный и готов оплатить для него ледоруб
      Дормидонт
    3. 210окв Сегодня, 16:41
      Имеете к Меченному интерес?
      Цитата: Giharka
      Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус
      210окв
    4. Игорь В Сегодня, 16:53
      Цитата: Giharka
      Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус

      Да вроде бы деньги эти не совсем чужие, не честно заработанные. Многим он должен остался.
      Игорь В
    5. Svarog Сегодня, 17:27
      Цитата: Giharka
      Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус

      Вообще то это деньги налогоплательщиков ..
      Svarog
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:10
    Оно еще коптит небо, не прибрали его черти? Могилу ему нужно сделать в виде отхожего места, чтобы каждый мог реально облегчиться на эту ! И ведь сколько хороших людей умерло, а данный вы-ра-док почему-то еще не ока-лел !
    Геркулесыч
  9. Jovanni Сегодня, 16:12
    Пусть не радуется! Мне вон тоже в прошлом месяце повысили. Почти на 110 рублей ! Теперь почти 13 штук! Круто! Я, правда, Родину не разваливал...
    Jovanni
    1. Дормидонт Сегодня, 16:19
      Подозреваю, что 40 МРОТ по курсу равны 30 серебреникам
      Дормидонт
  10. Борис Томаров_2 Сегодня, 16:15
    Он продал Советский Союз, оружие в ЗГВ, вывез за границу золото партии, его наградил медалью госдеп, и этой мрази еще и пенсию 30 человек, платят.
    Борис Томаров_2
    1. Анатоль Клим Сегодня, 16:24
      Цитата: Борис Томаров_2
      его наградил медалью госдеп

      Ну Госдеп понятно почему наградил предателя, а ЗА ЧТО наградил его Медведев высшим орденом России Андрея Первозванного, пенсию большую они друг другу назначили, чёрт с ними, так они ещё восхваляют друг друга за свои деяния.
      Анатоль Клим
      1. Svarog Сегодня, 17:21
        Цитата: Анатоль Клим
        Ну Госдеп понятно почему наградил предателя, а ЗА ЧТО наградил его Медведев высшим орденом России Андрея Первозванного, пенсию большую они друг другу назначили, чёрт с ними, так они ещё восхваляют друг друга за свои деяния.

        Может они с одной организации? laughing
        Svarog
  11. Denis Obukhov Сегодня, 16:16
    При любом раскладе работал он не так, как наши депутаты и ответственность была по больше. Сегодня на него навешали всех собак, только ленивый не пинает. Но СССР развалил не он, об этом забывать не стоит. Те, кто разваливал под тенью Ельцина, набили карманы и живут не высовываясь. Раньше их фамилии гремели, теперь не слышно. Знает собака чьё мясо съела.
    Denis Obukhov
    1. volodya Сегодня, 16:53
      Но начинал он! Если бы не он, может и алкаш бы к власти не пришёл!
      volodya
  12. Ecilop Сегодня, 16:16
    Цитата: Giharka
    Вот мы любим чужие деньги считать! Зависть ест? Автору минус

    Это наши деньги. Которые попадают в пенсионный фонд с вычетов наших зарплат.
    Ecilop
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 16:22
      Ваши деньги в ваших карманах
      Сергей Д_2
      1. Ecilop Сегодня, 18:28
        Давайте посчитаем. 13 процентов подоходный, 18 ндс (тот же подоходный, только скрытый) , 20 пенсионный, 8 вроде медстраховка. Профсоюзу 1 процент простим. Итого с каждого заработанного рубля государство забирает 59 копеек. Да, я согласен, что это необходимо. Но хотелось бы получать раз в год отчет - куда делись заработанные деньги. Про пенсионный там вообще другая история... Много из мужчин живу дольше 65? А расчет пенсии идет на 200 месяцев. Т.е. до 76 лет. У меня нет ни одного знакомого, соседа, кто прожил бы до 76. Женщины. Да, есть. Немного. Мама умерла в 86. У нее, ветерана труда, труженика тыла пенсия была 98 рублей, во времена СССР. В общем неплохо.В 90е годы естественно значительно меньше, наверное тысяч 10 (в перерасчете на нынешние деньги) . И вот вы говорите не смотреть в чужие карманы. Увы, дело в том, что этот карман наполняется за наш счет. 300 килорублей это возможность 300 человекам поднять пенсию на 1т. Для них это значительно. А эта меченая особь даже не заметит.
        Ecilop
  13. Дормидонт Сегодня, 16:17
    С другой стороны, хорошо, что он ещё не подох, и может доживет до виселицы
    Дормидонт
  14. Denis Obukhov Сегодня, 16:19
    В Германии рекламируют водку Горбачёв... тож не малый доход).... А берлинскую стену на сувениры ( осколок - 5 евро в Берлине) - вам не хухры мухры - еще долго будут бабло косить...)))
    Denis Obukhov
    1. Игорь В Сегодня, 17:07
      А ещё он рекламировал пиццу! До сих пор непонятно, неужели для этого надо было разваливать страну?!
      Игорь В
  15. Сергей Д_2 Сегодня, 16:21
    Помню,как слушали его,открыв рот.Поначалу)))Стадо непуганных идиотов.
    Сергей Д_2
    1. Игорь В Сегодня, 17:05
      Я, будучи на сборах в 86-м, попытался его послушать. Первые 15 минут послушал, следующие - с трудом, после получаса воспринимать уже было невозможно. А говорил он часа два с половиной. Так что сильно сомневаюсь, что кто-то слушал "открыв рот". Это вас уже сейчас учат, что "слушали открыв рот".
      В своё время был анекдот про Брежнева: "Брови чёрные густые, речи длинные пустые..." Леонид Ильич, по сравнению с этим деятелем, был образцом лаконизма.
      Игорь В
  16. bubalik Сегодня, 16:29
    Речь идёт о человеке, который на днях справил 87-летие.

    bubalik
  17. мичман Сегодня, 16:29
    Да, непонятны дела твои Господь. Этому меченому еще наш премьер вручил орден "Андрея Первозванного". Как такое может быть? Страну по стратегии США вместе с алкашом разрушали. Нет правды на земле, нет ее и выше. Честь имею.
    мичман
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:40
      Алкаша, как Вы написали, нет уже на земле. И его верного сподвижника Собчака тоже.
      Но вот его команда, судя по всему, о нас заботиться и дальше будет. Мушкетеры, прямо – один за всех, все за одного. Года идут, меняются только должности, по принципу - все выше и выше. Но все начинали в команде Собчака. Одним словом - редкая стабильность.
      Дмитрий Козак — заместитель начальника юридического управления Ленгорисполкома, с 1994г. — член правительства Санкт-Петербурга.
      Игорь Сечин — сотрудник мэрии Санкт-Петербурга, работал до 1996-го в аппарате первого заместителя мэра — председателя комитета по внешним связям мэрии.
      Дмитрий Медведев - доверенное лицо Собчака на выборах народных депутатов СССР. В 1990-х — эксперт комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
      Анатолий Чубайс - заместитель, а затем первый заместитель председателя исполкома Ленсовета и главный экономический советник Анатолия Собчака.
      Владимир Путин — советник председателя Ленсовета, в 1991-1996 — председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга), заместитель мэра, позднее первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
      Алексей Миллер - сотрудник комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета, с 1991 г. — комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
      Алексей Кудрин — заместитель председателя комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета, затем с 1991 — заместитель председателя комитета по экономическому развитию Санкт-Петербурга. С 1992 года — председатель главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. С 1993 года — заместитель, первый заместитель мэра, член правительства города, председатель комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.
      Владимир Чуров — депутат Ленсовета-Петросовета. С 1991-го Чуров работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга в том числе более пяти лет — под руководством Владимира Путина.
      Виктор Зубков - заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина.
      Сергей Нарышкин - С 1992 г. возглавлял один из отделов комитета по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга.
      Герман Греф — начальник Петродворцового районного агентства комитета по управлению имуществом администрации Санкт-Петербурга, затем председатель комитета по управлению имуществом — заместитель главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, с 1994 года — заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга.
      Виталий Мутко — председатель исполкома Кировского районного Совета народных депутатов Ленинграда. С 1992-го — заместитель мэра Санкт-Петербурга и председатель комитета мэрии по социальным вопросам.
      Офицер запаса
  18. Курсант Сегодня, 16:30
    В нашей стране есть и корпоративные пенсии , и поверьте они иногда превышают и 350000 руб в месяц, просто руководство любит себя и знает , что не сможет прожить на ту пенсию , что назначили гражданам со стажем .
    Курсант
  19. Сергей Д_2 Сегодня, 16:32
    Ленина возносили - обгадили.
    Сталина- обгадили
    Хрущева- обгадили.
    Брежнева- обгадили
    Горбачева- обгадили
    Ельцина- обгадили
    У Путина - все впереди.
    Сергей Д_2
  20. Piramidon Сегодня, 16:46
    пенсия Михаила Сергеевича составляет 379650 рублей без вычета налога. Если даже вычесть из этой суммы 13%-ный налог, то остаётся сумма, которая для 99% российских пенсионеров будет казаться астрономической – около 330 тысяч рублей в месяц.

    Налог с пенсии не взимается. По крайней мере у меня. Правда и пенсия моя "немного" меньше.
    Piramidon
  21. Des10 Сегодня, 16:46
    А кто автор то данной статьи - новости? laughing
    Прячется.
    Кстати, государственная пенсия --- не облагается налогом!Ё smile
    Des10
  22. sxfRipper Сегодня, 16:47
    Очередной вброс дерьма на вентилятор... На ВО больше делать нечего?
    sxfRipper
    1. woron333444 Сегодня, 16:52
      Выборы, и чем ближе 18 марта тем дерьма будет больше.
      woron333444
  23. Gnefredov Сегодня, 16:51
    С 1998 года у меня лежит коньяк. В 1998 году ему было 33 года выдержки.
    Жду Михаил Сергеевич, жду. Открою эту бутыль, в самый счастливый день моей жизни (не считая дня рождения).
    Gnefredov
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 16:57
      Коньяк выдерживается только в бочках.Ваш случай- жлобство
      Сергей Д_2
    2. NKT Сегодня, 17:52
      Любимый коньяк Горбачева - Армянский, Юбилейный wink
      NKT
    3. sxfRipper Сегодня, 19:11
      Не много ли чести для МихалСергеича? Лучше за внуков/внучек выпейте!
      sxfRipper
  24. Ferdinant Сегодня, 16:58
    Ну,что с этим поделаешь?
    Ferdinant
  25. Старый военрук Сегодня, 17:07
    Cвой свояка, т.е. ворон ворону глаз не выклюет.
    Старый военрук
  26. seos Сегодня, 17:13
    К тому же + нобелевская премия мира... кучу бабок принесла .... Платим ему за наше уничтожение и геноцид...
    seos
  27. karakol Сегодня, 17:24
    все правильно. чем больше вреда упырь принес стране и гражданам тем больше пенсия
    karakol
  28. tchoni Сегодня, 17:26
    пЯть штук грина - прещиденская пенсия !! ?? - да над ним треть немецких пензионеров просто смеётся.... Ишь, приехал нищеьрод пятнистый)))
    tchoni
  29. Ураган70 Сегодня, 17:30
    Ничего странного. Все согласно закону. Обсуждать нечего, все равно Миша СемьСорок дополучает ее до своей позорной кончины... А отнимут, так сионисты его прокормят, они сородичам помогают...
    Ураган70
  30. aleks.29ru Сегодня, 17:30
    Советскими рублями ему выплачивать, Иуде.
    aleks.29ru
  31. 1536 Сегодня, 17:43
    Будь проклят этот человек!
    1536
  32. В H Сегодня, 17:51
    С горбачевым все ясно ..а вот почему на содержание старухи ..жены алкоголика развалившего страну тратятся гораздо большие деньги ..и чем эта стая заслужила такое отношение ?Прораб сденлал для России плохого не меньше горбачева ..если не больше .
    В H
    1. Ecilop Сегодня, 18:38
      Да ладно.. Прораб был марионеткой и если бы не комбайнер он никогда не пришел к власти. Имхо на западе три месяца не просыхали, когда пришла новость, что их агент стал генсеком.
      Ecilop
  33. Влад5307 Сегодня, 17:56
    Поправлю автора - подоходный налог с пенсии не платится.
    Влад5307
  34. нафанаил Сегодня, 17:57
    И когда же эта сдохнет
    нафанаил
  35. rocket757 Сегодня, 17:59
    Шо скулить. Власть у нас такая, строй у нас такой - КАПИТАЛИЗМ .... они не могут, в принципе, обидеть тех кто создавал их богачество.
    Короче, кто тут временные, ГЕТЬ в ... туда короче.
    ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!
    rocket757
  36. lav67 Сегодня, 18:15
    в тюрьме сидеть должен
    lav67
  37. Монархист Сегодня, 18:25
    Камрады, я как и многие из вас,родился и рос при Союзе. Далеко не всем в ту пору жилось "кучеяво": были номенклатура и простые работяги, тогда была НАСТОЯЩАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ. А сейчас у нас относительная стабильность: бандиты средь бела дня не убивают кого хотят, предприятия б/м стабильно работают и пенсионеры получают пенсии строго по графику,а помните как ещё относительно недавно было: в марте пенсию получали за январь ( у нас на почту ходили, чтобы за какой месяц). Теперь такого нет и у нас НЕ ВОЮЮТ и нас нет такой" веселухи" как в гейропе то чёрных. Так что у нас ещё" шикарная житуха"
    Монархист
  38. Piramidon Сегодня, 18:26
    автор. какой то скрытный, малограмотный школьник. Задам вопрос. Откуда он взял, что с пенсии подоходный налог высчитывают?
    Piramidon
  39. юра харламов Сегодня, 18:30
    Как жаль ,что перед тем как с...дохнуть это животное в зону не попало.
    юра харламов
  40. Dartys Сегодня, 18:33
    Иуда.Даже хуже,тот удавился.
    Dartys
  41. Ecilop Сегодня, 18:34
    Цитата: Курсант
    В нашей стране есть и корпоративные пенсии , и поверьте они иногда превышают и 350000 руб в месяц, просто руководство любит себя и знает , что не сможет прожить на ту пенсию , что назначили гражданам со стажем .

    В том, что корпорация доплачивает своим сотрудникам не вижу ничего плохого.Но ведь эти пенсии из бюджета корпорации, а не из ПФ РФ.
    Ecilop
  42. samarin1969 Сегодня, 18:35
    При живом Горбачеве мы мало, что знаем про 7 лет развала Союза. Молчит, поэтому и жив.
    samarin1969
  43. Бензорез Сегодня, 18:36
    "Безусловно, нехорошо считать чужие пенсии"
    Вот с этим тэзисом я полностью согласен. Терпеть не могу, когда роются в чужих кошельках в данном случае. Рыть надо было раньше. Что теперь-то деда пинать?!..
    Бензорез
  44. Монархист Сегодня, 18:39
    Цитата: karakol
    все правильно. чем больше вреда упырь принес стране и гражданам тем больше пенсия

    Я не хочу оправдывать М, С, он БАЛАБОЛ БЕЗГОЛОВЫЙ, а виновники: Шушкевич, Бурбулис, Кравчук и ЕБН( надеюсь черти в аду не халтурят,а исправно трудятся)+ НАСТОЯЩЕЕ ИЗМЕННИКИ: руководство МО и КГБ. Не спроста Бурбулис потом говорил,что они до последнего момента боялись ,что кто-то из младших сотрудников КГБ будет принципиальным. Значит руководство уже передали?
    Монархист
  45. Radikal Сегодня, 18:40
    В 1994 году тогдашний президент Российской Федерации Борис Ельцин на фоне решения об отправке войск в Чеченскую Республику принимает и решение об «особом пенсионном обеспечении» бывшего главы государства.
    Это плата за предательство, в результате которого исчезла великая страна! am
    Radikal
  46. шурави Сегодня, 18:45
    Горбатый был президентом СССР. Вот пусть там пенсию и получает. Или как минимум, в том размере, какова ему была бы пенсия при СССР.
    шурави
  47. BAI Сегодня, 18:47
    На редкость бездарная статья.
    BAI
    1. Ecilop Сегодня, 19:11
      Медведев на пенсии???? belay
      Ecilop
    2. мордвин 3 Сегодня, 19:18
      Статья - очень тонкий вброс. Интересно, кто автор? Поздравляю тролля.
      мордвин 3
  48. 23424636 Сегодня, 19:10
    в Д н Р подавляющая пенсия 2800 руб . цена еду московские . на шматье выше ростовских на 50% .Водка правда за 95 рублей нормальная 5 кап.местного разлива. На блок постах неунывающие пенси из Донбасса по 20 тыс человек каждый день проходят осмотр и проверку сумок ,чтобы в украине получить свои 1500 грн .На блоках уже внутри территории патрули, заглянув в автобус чтобы свинтить молодых, отходят -здесь одни пионеры т.е пенси. Донбасс отдавший свое богатсво уркам на поругание влачет нищенское существование без надеги что клоуны типо Козак не поймет, что здесь России больше чем в Москве.
    23424636
  49. Ныробский Сегодня, 19:11
    Почему подлецы так долго живут? request recourse
    Ныробский
  50. hiller Сегодня, 20:02
    Два предателя СССР и России...горби и ебн..... две гадких фигуры в истории России
    hiller
  51. юра харламов Сегодня, 20:06
    Почему ЭТО до сих пор живо?а не с райкой вместе?
    юра харламов
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