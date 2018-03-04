Чтиво выходного дня. И у кого это самая большая пенсия?..

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем небольшой материал, который на сей раз посвящён российским пенсионерам. Точнее – одному пенсионеру, который, так уж вышло, проживает за пределами Российской Федерации.Речь идёт о человеке, который на днях справил 87-летие. Это первый и единственный президент Союза Советских Социалистических Республик, бывший генеральный секретарь бывшей Коммунистической партии Советского Союза, лауреат Нобелевской премии мира – Михаил Горбачёв.Не все россияне в курсе того, что Михаил Сергеевич на сегодняшний день является самым благодаримым за труд человеком со стороны Пенсионного фонда Российской Федерации. В 1994 году тогдашний президент Российской Федерации Борис Ельцин на фоне решения об отправке войск в Чеченскую Республику принимает и решение об «особом пенсионном обеспечении» бывшего главы государства.Президентским (ельцинским) указом для Михаила Горбачёва была назначена пенсия, которая автоматически производила его в ранг пенсионера с самым высоким социальным обеспечением. В указе прописывался конкретный размер пенсии. Составляет этот размер 40 минимальных размеров оплаты труда в РФ. Почему именно 40? – загадка по сей день. Однако не является загадкой тот факт, что сегодня пенсия Михаила Сергеевича Горбачёва является самой большой пенсией среди всех граждан страны, вышедших на заслуженный отдых, притом что до сих пор нет точных данных относительно того, какое на сегодняшний день у Михаила Горбачёва гражданство (помимо гражданства России).Что такое 40 МРОТ сегодня? Если учесть, что с 1 января уровень минимального размера оплаты труда в Российской Федерации составляет 9489 рублей, то пенсия Михаила Сергеевича составляет 379650 рублей. И даже если вычесть из этой суммы гипотетический 13%-ный налог, то остаётся сумма, которая для 99% российских пенсионеров будет казаться астрономической – около 330 тысяч рублей в месяц.Безусловно, нехорошо считать чужие пенсии, но вряд ли в данной ситуации этот тезис актуален при учёте того, что в России подавляющее большинство граждан пенсионного возраста ежемесячно от ПФР получают куда более скромные суммы. Видимо, достижения миллионов других российских пенсионеров, включая Ветеранов Великой Отечественной войны и труда, попросту меркнут на фоне достижений Михаила Сергеевича. Особенно на фоне его достижений у руля огромного государства, которого теперь нет, и на руинах которого продолжает литься кровь как продукт той самой «заслуженной» деятельности представителей верховного руководства.Это именно тот случай, когда российский пенсионер за свою пенсию может себе позволить путешествовать по миру.