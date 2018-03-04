20:02 04 марта
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В ООН рассказали о трудностях с поставкой гумпомощи в Африн и другие районы Сирии

ООН пытается заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но «ничего не может сделать в одиночку», передает РИА Новости заявление координатора гуманитарной помощи всемирной организации Паноса Моумциса.



Мы продолжаем получать вызывающие беспокойство сообщения из Африна о гибели и ранениях среди мирных жителей,
сказал Моумцис.


По его словам, на данный момент «около пяти тысяч перемещенных лиц прибыли к окружающим (Афри.) деревням и городу Алеппо, а еще десятки тысяч, как считается, находятся в Африне».

Кроме того, вызывает обеспокоенность судьба «десятков тысяч людей, застрявших в Рукбане на юго-востоке Сирии», отметил представитель ООН.

Мы продолжаем добиваться соглашений для конвоев с гуманитарной помощью. ООН и партнеры готовы помочь 13,1 миллиона нуждающихся в Сирии, но не могут сделать это в одиночку. Мы не можем это сделать, пока продолжаются боевые действия,
добавил он.

Напомним, Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР, однако боевики продолжают обстрелы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 16:32
    ООН вылезло с заявлением.."Белые каски" закончились?
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:38
      Нет -"белые киски " стерлись! wassat
      Геркулесыч
      1. Монос Сегодня, 17:22
        ООН пытается заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но «ничего не может сделать в одиночку»

        ООН? В одиночку? А какого хрена (простите за мой французский) мы платим взносы в организацию, членами которой являются 193 государства, если она "в одиночку" и "ничего не может сделать"? Мы, собственно, за что платим? За то, чтобы в одно рыло решать все проблемы в Мире?
        Монос
    2. сибиралт Сегодня, 16:40
      Если ВКС бомбит, Россия и поставляет гуманитарку. А за Африн пусть турки отвечают. winked
      сибиралт
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 16:40
      Цитата: 210окв
      "Белые каски" закончились?

      эти боятся туда лезть - турки это не сирийцы
      Angel_and_Demon
    4. Маз Сегодня, 19:04
      Трудности в ООН к новым жертвам в Сирии. Часто у них сложности стали проявляться
      Маз
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:37
    ООН пытается заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но «ничего не может сделать в одиночку», передает РИА Новости заявление координатора гуманитарной помощи всемирной организации Паноса Моумциса.
    а гуманитарно будете поставлять тяжелое вооружение?
    Angel_and_Demon
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:37
    Сша нагните, и все боевики сразу выпустят мирное население из зоны боев
    Геркулесыч
  4. Piramidon Сегодня, 16:40
    ООН и партнеры готовы помочь

    А кого они считают "партнерами"?
    Piramidon
    1. собаковод Сегодня, 17:10
      Piramidon Сегодня, 16:40 Новый
      ООН и партнеры готовы помочь
      А кого они считают "партнерами"?
      Тех, кто замутил этот конфликт.
      собаковод
  5. Egorovich Сегодня, 16:51
    Что то от ООН про Ракку и лагерь под Эт-Танфом(Рукбан) ничего не последовало, похоже что для них там нелюди обитают.
    Egorovich
  6. Дормидонт Сегодня, 16:57
    Коли уж сама оон взялась за доставку продуктов и медикаментов, жди голода и эпидемий
    Дормидонт
  7. котовский Сегодня, 17:07
    Мы продолжаем добиваться соглашений для конвоев с гуманитарной помощью. ООН и партнеры готовы помочь 13,1 миллиона нуждающихся в Сирии, но не могут сделать это в одиночку.
    Это че...ООН предлагает нам разбомбить полосатых чтоле..? belay
    Несогласные я так понимаю от коалиции кормятся.
    котовский
  8. keeper03 Сегодня, 17:58
    В какую одиночку ? Они сами управляют этим хаосом и ничего не могут сделать !? Не верим, лгуны ! no
    keeper03
  9. taiga2018 Сегодня, 18:03
    в кои то ООН озаботилась ситуацией с гумпомощью в Африн,а не в Восточную Гуту,видимо американский хозяин гневается на свою турецкую собаку и для оказания давления привлекает и эту организацию...
    taiga2018
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