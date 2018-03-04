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В ООН рассказали о трудностях с поставкой гумпомощи в Африн и другие районы Сирии
ООН пытается заключить соглашения о поставках гуманитарной помощи в районы Сирии, но «ничего не может сделать в одиночку», передает РИА Новости заявление координатора гуманитарной помощи всемирной организации Паноса Моумциса.
По его словам, на данный момент «около пяти тысяч перемещенных лиц прибыли к окружающим (Афри.) деревням и городу Алеппо, а еще десятки тысяч, как считается, находятся в Африне».
Кроме того, вызывает обеспокоенность судьба «десятков тысяч людей, застрявших в Рукбане на юго-востоке Сирии», отметил представитель ООН.
Напомним, Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР, однако боевики продолжают обстрелы.
Мы продолжаем получать вызывающие беспокойство сообщения из Африна о гибели и ранениях среди мирных жителей,сказал Моумцис.
По его словам, на данный момент «около пяти тысяч перемещенных лиц прибыли к окружающим (Афри.) деревням и городу Алеппо, а еще десятки тысяч, как считается, находятся в Африне».
Кроме того, вызывает обеспокоенность судьба «десятков тысяч людей, застрявших в Рукбане на юго-востоке Сирии», отметил представитель ООН.
Мы продолжаем добиваться соглашений для конвоев с гуманитарной помощью. ООН и партнеры готовы помочь 13,1 миллиона нуждающихся в Сирии, но не могут сделать это в одиночку. Мы не можем это сделать, пока продолжаются боевые действия,добавил он.
Напомним, Совбез ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории САР, однако боевики продолжают обстрелы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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