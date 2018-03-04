В ООН рассказали о трудностях с поставкой гумпомощи в Африн и другие районы Сирии

Мы продолжаем получать вызывающие беспокойство сообщения из Африна о гибели и ранениях среди мирных жителей,

Мы продолжаем добиваться соглашений для конвоев с гуманитарной помощью. ООН и партнеры готовы помочь 13,1 миллиона нуждающихся в Сирии, но не могут сделать это в одиночку. Мы не можем это сделать, пока продолжаются боевые действия,