20:03 04 марта
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ВСУ заявили о готовности соблюдать соглашение о новом перемирии

Генштаб ВС Украины заявил, что войска готовы к соблюдению режима перемирия в Донбассе, однако будут «адекватно реагировать» на действия противника, передает РИА Новости.



«Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины с 00.00 часов 5 марта 2018 года», – говорится в релизе.


В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ,
добавили военные.

Издавался ли в связи с этим приказ, запрещающий открывать огонь по сопредельной территории, в Генштабе ВСУ не уточнили.

Напомним, ранее в воскресенье представители оборонных ведомств х Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что их войска получили приказ о строгом соблюдении предстоящего перемирия.

«Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего», – заявили в оборонном ведомстве ДНР. С аналогичным заявлением выступила и Народная милиция ЛНР.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pg/GeneralStaff.ua
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Комментарии 25

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  1. solzh Сегодня, 17:07
    В очередной раз вводится соглашение о перемирии и в очередной раз всу его нарушит, как и прежде.
    провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федераци

    Провокации устраивают военнослужащие киевской хунты. Боевики служат в правом секторе и прочих националистических структурах вс Украины. Окуппационная администрация сидит в Киеве.
    solzh
    1. собаковод Сегодня, 17:08
      Сколько их уже было, а толку...
      Пора уже что то радикальное!
      собаковод
      1. котовский Сегодня, 17:18
        Радикально надо советчикам западным прижать..
        А между своими,надо аккуратно,пусть дороже выйдет и славы никакой..
        Хватит уже радикальности,в общем доме. hi
        котовский
      2. Сепар ДНР Сегодня, 17:22
        ВСУ заявили о готовности соблюдать соглашение о новом перемирии

        Знаете,ли... В окопах я несколько отстал от политической жизни. Кто вообще инициатор этой инициативы, и на что она направлена ? Что последует за ней ?

        Если "заморозка" сегодняшнего статуса ДНР-ЛНР, то это путь В НИКУДА
        ,и не только для нас но и для РФ, которая упустив время, и отдав инициативу американцам,окончательно утратит Украину,отдав этот плацдарм НАТО(плацдарм против себя,между прочим yes ).
        Сепар ДНР
        1. volodya Сегодня, 17:36
          Цитата: Сепар ДНР
          ВСУ заявили о готовности соблюдать соглашение о новом перемирии

          Хохлы опять всем врут! Над ними уже обезьяны смеются! Хватит нам сказки рассказывать!
          volodya
    2. сибиралт Сегодня, 17:38
      А что, до этого ВСУ реагировали неадекватно? belay
      сибиралт
    3. vovanpain Сегодня, 17:46
      Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины с 00.00 часов 5 марта 2018 года», – говорится в релизе

      Свежо предание,верится с трудом request
      vovanpain
      1. Лелёк Сегодня, 18:26
        Цитата: vovanpain
        Свежо предание,верится с трудом

        hi , Владимир.
        Не надо верить, тем более - "укропам", верить нужно только в себя и в меня (я скромный,умный и правдивый, блин). bully Сколько уж было объявлено периодов тишины, и хоть одно соблюдалось нациками? Последнее объявили полтора месяца назад, а пушки стреляют и ДРГ ВСУ шастают по серым зонам. Последняя сунулась под Мариуполем:
        Лелёк
  2. Чичиков Сегодня, 17:12
    Какай ... Сейчас вышел покурить, о там слышно ПЕРЕМИРИЕ!
    Чичиков
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:12
    То есть, все останется как есть -будут лупить по мирному населению, и подло врать что "они первые начали а мы токо ответили "!
    Геркулесыч
  4. Masya Masya Сегодня, 17:20
    Генштаб ВС Украины заявил, что войска готовы к соблюдению режима перемирия в Донбассе

    И скока часов длится будет или счет уже на минуты идет?
    Masya Masya
    1. Лелёк Сегодня, 18:41
      Цитата: Masya Masya
      И скока часов длится будет или счет уже на минуты идет?

      hi , Марина.
      Предыдущая "затишка" продержалась полтора часа, т.е. где-то 90 минут. Не думаю, что пломбы со стволов на этот раз будут сорваны намного дольше, иначе на кой ляд "полторако-муженки" так затоварились боеприпасами и техникой вдоль всей линии разграничения. К тому же Вашингтон ртом Волкера продиктовал Вальцману со товарищи доктрину действий Киева на Донбассе. Так-что, как только оттаят задницы бойцов ВСУ от брони и скамеек в землянках, так и начнётся "цыганочка с выходом" (ИМХО).
      Вам, Марина, персонально:
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 18:53
        Приветик, Лев! love
        Значит теперь на секунды, на время перезарядки...
        И спасибо! love
        recourse
        Masya Masya
  5. Ураган70 Сегодня, 17:24
    Цитата: solzh
    В очередной раз вводится соглашение о перемирии и в очередной раз всу его нарушит, как и прежде.
    провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федераци

    Провокации устраивают военнослужащие киевской хунты. Боевики служат в правом секторе и прочих националистических структурах вс Украины. Окуппационная администрация сидит в Киеве.

    Ну так не скажешь же - администрация шахтеров,слесарей и плотников! Стыдно хунтятам. А так упомянут Россию и гордо бухают, да по мирным городам палят... Пропаганда-с, на фоне недонабора в военкоматах...
    Ураган70
    1. Сепар ДНР Сегодня, 19:59
      Цитата: Ураган70
      Пропаганда-с, на фоне недонабора в военкоматах...

      Да,пропаганда yes И она(пропаганда),во время войны не противопоказана ни одной из сторон.
      А вот недобор...
      Как думаете,почему, из номера в номер газеты "Донецкая республика"( официальный орган ОД "Донецкая республика" /партий у нас нет/ )публикуются эти объявления ?

      Поставлена цель "раздуть" армию("народную милицию") ?
      Отнюдь...
      Не до жиру,быть бы живу... Те подразделения,что есть, испытывают постоянный кадровый голод.
      Фамилия "Вакант", в "штатке" встречается сплошь и рядом.
      Причины ? А они различны... Если хотите,разовью эту тему позже, но сразу должен написать,что часть вины, и не малая,лежит на кураторах из РФ,чем несомненно накличу "праведный гнев" "радетелей Отечества"... Но молчать,тоже нельзя.
      Сепар ДНР
  6. Дормидонт Сегодня, 17:26
    Сатанисты понимают только язык силы
    Дормидонт
  7. taiga2018 Сегодня, 17:35
    если бы там действительна была оккупационная администрация РФ,то шумеры сидели бы тихо как мышки и никакого перемирия бы и объявлять не пришлось...
    taiga2018
  8. Горный стрелок Сегодня, 17:40
    Эта попытка провалится, как и все прочие. ВСУ начнёт палить, обвинит в этом ополченцев, и все покатится по тому же кругу. Или под прикрытием перемирия попробуют сделать "рывок". С целью рассечь ДНР надвое и выйти к границе...результат будет, как обычно, да только крови опять будет...
    Горный стрелок
  9. rocket757 Сегодня, 17:52
    "адекватно реагировать"??? значит будут грабить ... стрелять.
    Кто то сомневается?
    rocket757
    1. ul_vitalii Сегодня, 18:03
      Виктор, добрый вечер hi Как-то настораживает всё это, мирись, мирись и больше не дерись. request
      ul_vitalii
      1. rocket757 Сегодня, 19:56
        А что думает товарищ Штирлиц?
        Виталий привет soldier
        Если вспомнить весёлые, но поучительные фильмы ... пану атаману верить нельзя.
        Мне мои родные с крайны кажут - тревожно у них, то ли война начнётся, то ли власть менять будут?
        rocket757
  10. Чичиков Сегодня, 18:20
    Вот! 18.10, к ВЕЧНОМУ ПЕРЕМИРИЮ подключились каклы под Дебальцево!
    Чичиков
  11. Langf Сегодня, 18:28
    Мерцающий с частотою маятника дурдом. Кто бы нацистам объяснил, что такое перемирие? Мучаются же, опытным путем значение слова ищут.
    Langf
  12. Вышибала Сегодня, 18:56
    А кто такие ВСУ чтобы заявлять о таком?
    Или армия уже живет отдельной от государства жизнью?
    Вышибала
  13. Маз Сегодня, 19:03
    Нновое перемирие, а цели для арты старые
    Маз
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