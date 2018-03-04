ВСУ заявили о готовности соблюдать соглашение о новом перемирии

В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ,

Генштаб ВС Украины заявил, что войска готовы к соблюдению режима перемирия в Донбассе, однако будут «адекватно реагировать» на действия противника, передает РИА Новости «Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины с 00.00 часов 5 марта 2018 года», – говорится в релизе.добавили военные.Издавался ли в связи с этим приказ, запрещающий открывать огонь по сопредельной территории, в Генштабе ВСУ не уточнили.Напомним, ранее в воскресенье представители оборонных ведомств х Донецкой и Луганской народных республик сообщили, что их войска получили приказ о строгом соблюдении предстоящего перемирия.«Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего», – заявили в оборонном ведомстве ДНР. С аналогичным заявлением выступила и Народная милиция ЛНР.