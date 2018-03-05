Вячеслав Фетисов: Победа как провидение

Корреспондент ВО взял короткое интервью у одного из величайших хоккеистов планеты, многократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона, полковника Советской Армии в отставке Вячеслава Фетисова. Разговор шел о выступлении нашей хоккейной дружины в Пхенчхане.– Я скажу две вещи. Первое. Несмотря на то что немцы до этого никогда не были законодателями мод в хоккее, надо понимать, что на Олимпиаде слабых противников не бывает по определению. Второе. Эта историческая победа произошла ровно через сто лет со дня рождения Красной Армии. Сто лет назад победное шествие немецкой военной машины, сметающей все живое на своем пути, было остановлено горсткой отчаянных храбрецов в серых шинелях. Среди сгущающегося хаоса они шли навстречу своей победе – или своей смерти. Эти солдаты, возможно, ни на что уже не надеялись. Жизнь им была недорога, и они готовы были умереть. И они дали немцам яростный бой, к которому те, упоенные легкой победой, не были готовы. И оккупанты дрогнули и откатились. И всем стало ясно, что бить непобедимого врага можно и нужно. С этого момента наша История сделала крутой поворот.Спустя сто лет немцы решили взять реванш – на этот раз на спортивном поле боя, на льду, на спортивной арене. И мы снова в ожесточенном бою, на грани (или за гранью) возможного победили. И очень показательно, что победный гол в овертайме забил самый молодой игрок российской сборной – Кирилл Капризов. Это ли не знак судьбы? И вообще – судьба этого матча явно решалась где-то на небесах. Это было настоящее провидение. Ничем другим объяснить это событие я не могу. История делалась на наших глазах. Ровно через сто лет мы снова победили немцев. В Америке бы сразу после такого события приступили к снятию эпического триллера. Там любой, самый малейший успех своей сборной – это национальная сенсация. И из этого тут же делается «великая история великой страны», как они говорят. У нас такой тенденции (или традиции), к сожалению, нет. Наши журналисты в силу целого ряда причин зачастую не видят перед собой великого события. Они гоняются за какими-то лайками на сайте, количеством просмотров, прочей сиюминутной ерундой и мелочью. Лишь бы быть в тренде, как сейчас модно говорить. Но Олимпиада по своей природе не может быть в тренде. Это величайшее историческое событие – и не только в мире спорта. И олимпионики – не обычные люди, не земные. Это, если хотите, сверхлюди, сверхчеловеки, люди, сумевшие раздвинуть пределы человеческих возможностей.Но любой спортивный подвиг (я другого слова просто не нахожу) нуждается в соответствующем вербальном и визуальном оформлении. Проще говоря, герой нуждается в славе – это его социальный запрос. Если бы не было Гомера с его «Илиадой», разве мы когда-нибудь узнали бы о Троянской войне? А сейчас самые крутые кинокомпании мира снимают по этому историческому сюжету прекрасные триллеры. Если бы не было Бориса Полевого, подвиг Маресьева тоже затерялся бы где-нибудь в истории. А мы прекрасный фильм «Движение вверх» о спортивном подвиге наших олимпийцев, переигравших непобедимую до этого американскую сборную в финале мюнхенской Олимпиады, сняли только спустя полвека. То есть полвека наш «патриотичный» кинематограф пребывал в летаргическом сне, не заметив эпической победы. Американцы сделали бы из этого поступка целый ряд триллеров.Также мы в свое время упустили прекраснейший исторический момент, когда в 2008 году на чемпионате мира по хоккею, проходившем – на секундочку – в Канаде, после 15-летнего перерыва наша сборная, разгромив канадцев, стала чемпионом мира. Сами канадцы называли этот финал «финалом мечты». Но только они имели в виду свою мечту, канадскую. А у нас была своя. Наши противники с первых же секунд матча бросились в атаку – сокрушить, раздавить, смять русских, втоптать их в канадский лед. Но первая же встречная атака наших хоккеистов завершилась голом. Канадцы мешкали недолго. И после того, как наши спортсмены оказались в меньшинстве, на вратаря Набокова обрушился метеоритный дождь из шайб. Виртуозность, с какой он парировал эти броски, достойна Книги рекордов Гиннесса. А мощнейший и точнейший бросок Ковальчука в овертайме сами канадские болельщики назвали «мгновенной смертью». И уже через несколько секунд сам Ковальчук в экстазе упоения кричал в объективы российских камер: «Это для тебя, Россия!». Заметьте – его никто не заставлял и не просил этого делать. Это был прекрасный порыв юной души, зов его пылающего сердца. И на территории всей нашей огромной страны – от Камчатки до Калининграда – в этот теплый весенний вечер взлетали в небо петарды, били салюты, гудели машины и сотни тысяч высыпавших на улицы людей дружно скандировали: «Мы – чемпионы!». Но тогда наши СМИ и мастера кино (за очень небольшим исключением) с железобетонным спокойствием проигнорировали этот миг упоительной победы, это всенародное ликование. Правда, есть надежда, что лет через пятьдесят они очнутся от летаргического сна и выдадут на гора очередной киношедевр – что-то типа «Движения вверх» или «Салюта-7». И тогда уже не мы, а наши дети узнают о том, какой подвиг много лет назад совершили в Канаде наши хоккеисты и как сын своей страны Илья Ковальчук, не в силах совладать с захлестнувшими его эмоциями, кричал в камеру свои поздравления.А на Олимпиаде в Пхенчхане после победного броска Кирилла Капризова мне самому хотелось кричать во все камеры мира: «Это для тебя, Россия!». Но я надеюсь, что когда-нибудь кто-то крикнет эту фразу вместо меня – с киноэкранов. И наши потомки узнают об этом сладком мгновении упоительной славы, из которых тоже состоит великая История нашей Великой страны.