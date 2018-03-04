Порошенко: ситуация с газом на Украине стабилизировалась

Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт,

Ситуация с поставками природного газа на Украину в настоящее время стабилизировалась, передает РИА Новости заявление президента страны Петра Порошенко.написал Порошенко в «Твиттере».«Имеем резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт», – добавил он.Напомним, 1 марта «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их «из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту», поэтому поставки газа на Украину с 1 марта осуществляться не будут. Вчера заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал, что компания начала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.По оценке украинских газовиков, из-за сильных морозов в начале марта «возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров». Их украинская сторона планировала закупить у «Газпрома». После отказа «Нафтогаз» заявил, что частично перекроет дефицит за счет импорта с европейского рынка, однако 10 млн кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления природного топлива с целью экономии.