20:10 04 марта
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Порошенко: ситуация с газом на Украине стабилизировалась

Ситуация с поставками природного газа на Украину в настоящее время стабилизировалась, передает РИА Новости заявление президента страны Петра Порошенко.



Времена газового шантажа РФ уже в прошлом. Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт,
написал Порошенко в «Твиттере».


«Имеем резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт», – добавил он.

Напомним, 1 марта «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их «из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту», поэтому поставки газа на Украину с 1 марта осуществляться не будут. Вчера заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал, что компания начала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.

По оценке украинских газовиков, из-за сильных морозов в начале марта «возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров». Их украинская сторона планировала закупить у «Газпрома». После отказа «Нафтогаз» заявил, что частично перекроет дефицит за счет импорта с европейского рынка, однако 10 млн кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления природного топлива с целью экономии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 56

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  1. предки с Дона Сегодня, 17:40
    так ведь этот не очень трезвый гидрант уже прощался с российским газом и даже цитировал Лермонтова, о чем он ? На подходе газ из крупных широко известных словацких и польских газовых месторождений, не будем горевати.
    предки с Дона
    1. PN Сегодня, 17:44
      Вот, вот. Дефицит газа покрыли, скоро начнётся дефицит денег. Польский газ то подороже нашего будет.
      PN
      1. предки с Дона Сегодня, 17:49
        На счет денег, деньги ЕС конечно даст, но в долг. Сжиженный газ с Ямала через США попадет в Польшу, естественно все будут считать его не российским, но все будут довольны Россия продала, компания "шелл" транспортировала в Америку и Европу, американцы и поляки накинули наценку. Плачут только в 404 от квитанций ЖКХ и с надеждой смотрят на градусник.
        предки с Дона
        1. volodya Сегодня, 17:56
          Ну Слава Богу! А мы то все расстроились! Пусть теперь в Польше по 600 долларов покупают, там дешевше! Поляки друзья, они всегда выручат!
          volodya
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:29
            Цитата: volodya
            Ну Слава Богу! А мы то все расстроились! Пусть теперь в Польше по 600 долларов покупают, там дешевше! Поляки друзья, они всегда выручат!

            А Украине по барабану: всё равно за них платит европа! Если бы это были их деньги, то тогда они исправно "сосали" бы газ из российской трубы, нещадно приворовывая.
            СРЦ П-15
      2. 210окв Сегодня, 17:53
        Вроде как 14%за транзит через Европу.В принципе немного,для тех у кого ПРИНЦИП важнее здравого ума
        Цитата: PN
        Вот, вот. Дефицит газа покрыли, скоро начнётся дефицит денег. Польский газ то подороже нашего будет.
        210окв
      3. Сепар ДНР Сегодня, 17:54
        Падение стабильно yes

        , но это не должно расхолаживать. Раненая особь, способна смертельно ранить окружающих.
        Сепар ДНР
        1. Офицер запаса Сегодня, 17:57
          Полная стабильность - это закрытый вентиль.
          Офицер запаса
          1. Сепар ДНР Сегодня, 18:03
            Цитата: Офицер запаса
            Полная стабильность - это закрытый вентиль.

            И дело за малым, поставить личные интересы ,или интересы группы лиц, после государственных...

            Тогда вентиль перекроется.
            Сепар ДНР
      4. oleg-gr Сегодня, 18:15
        Очередное заявление не совсем вменяемого Поросенко. Всех на вынужденные каникулы и стало хорошо. "Замечательный" рецепт.
        oleg-gr
      5. Николай Грек Сегодня, 18:54
        Цитата: PN
        Дефицит газа покрыли,

        так-то они дефицит газа покрыли...сокращением его потребления!!! belay belay прям великое достижение laughing laughing laughing
        Николай Грек
      6. Лелёк Сегодня, 19:07
        Цитата: PN
        Польский газ то подороже нашего будет.

        hi
        Да уж, пшеки постараются урвать по-максимуму. У самих денег нема, а ЕС в наказание подачку отменил. Вообще-то судьба вороватой "404" перестала интересовать, загинут - туда и дорога. negative
        Лелёк
    2. лесовозник Сегодня, 18:15
      Цитата: предки с Дона
      так ведь этот не очень трезвый гидрант уже прощался с российским газом и даже цитировал Лермонтова, о чем он ? На подходе газ из крупных широко известных словацких и польских газовых месторождений, не будем горевати.

      Да ещё и газ собственной добычи laughing набздели в хранилища что-ли? laughing
      лесовозник
  2. 210окв Сегодня, 17:41
    Рады за вас.Скачите дальше.Кстати,что там с транзитом?"Газпром" же и его грозился (контракт)разорвать.
    210окв
    1. NKT Сегодня, 18:01
      Так мы для Украины и не поставляли, уже более двух лет. Просто они думали, с 1 марта автоматом газ пойдет, а доп.соглашение с декабря так и не заключили, поэтому Газпром и вернул деньги и не стал возобновлять подачу газа.
      А разрывать контракты только через Стокгольм, а это может и год занять.
      NKT
  3. Вежливый Лось Сегодня, 17:42
    ситуация с газом на Украине стабилизировалась

    А с закуской как?
    Вежливый Лось
    1. 210окв Сегодня, 17:47
      За его закусь будьте спокойны.Даже если сало закончится подгонят хамон с Испании.
      Цитата: Вежливый Лось
      ситуация с газом на Украине стабилизировалась

      А с закуской как?
      210окв
      1. Вежливый Лось Сегодня, 17:50
        Цитата: 210окв
        За его закусь будьте спокойны.

        Да вот сложилось у меня такое впечатление, что он в последнее время не закусывает...
        Вежливый Лось
        1. 210окв Сегодня, 18:02
          Поменьше внимание обращайте на "синегала"..
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: 210окв
          За его закусь будьте спокойны.

          Да вот сложилось у меня такое впечатление, что он в последнее время не закусывает...
          210окв
        2. Avis-bis Сегодня, 18:11
          Цитата: Вежливый Лось
          Цитата: 210окв
          За его закусь будьте спокойны.

          Да вот сложилось у меня такое впечатление, что он в последнее время не закусывает...

          Моё мнение: то, как поросенко в последнее время плющит, не может быть объяснено алкоголем и наличием/отсутствием закуси. Тут что то позаковыристей и поубойней. Какой то очень забористый курительный мох, не иначе.
          Avis-bis
  4. gridasov Сегодня, 17:43
    Ну , что можно сказать про человека и про власть , которые не видят дальше носа. У них напрочь отсутствует способность видеть перспективы развития ситуаций . Поэтому об Украине можно говорить как о неустойчивой общественно экономической системе . У них нет даже национальной идеи возрождения. О чем можно тогда вообще говорит.ь
    gridasov
    1. 210окв Сегодня, 17:49
      Кстати про идею.Она есть,кривая,безобразная и преступная но есть.И есть огромное желание выдавать желаемое за действительное.
      Цитата: gridasov
      Ну , что можно сказать про человека и про власть , которые не видят дальше носа. У них напрочь отсутствует способность видеть перспективы развития ситуаций . Поэтому об Украине можно говорить как о неустойчивой общественно экономической системе . У них нет даже национальной идеи возрождения. О чем можно тогда вообще говорит.ь
      210окв
      1. Лелёк Сегодня, 19:13
        Цитата: 210окв
        Кстати про идею.Она есть,кривая,безобразная и преступная но есть.И есть огромное желание выдавать желаемое за действительное.


        Привет, Дмитрий.
        Да и хрен с ними, надоели. Есть повод для позитива:

        А ещё для расслабухи - по пляжам Феодосии шастают розовые фламинго (переселяются в спокойную Россию, блин).
        Лелёк
    2. Ныробский Сегодня, 19:03
      Цитата: gridasov
      Ну , что можно сказать про человека и про власть , которые не видят дальше носа. У них напрочь отсутствует способность видеть перспективы развития ситуаций . Поэтому об Украине можно говорить как о неустойчивой общественно экономической системе . У них нет даже национальной идеи возрождения. О чем можно тогда вообще говорит.ь
      "Окулист" у них хреновый, да к тому же ветеринар по образованию, поэтому они самостоятельно уже не могут ни видеть, ни предвидеть.
      Ныробский
      1. gridasov Сегодня, 19:34
        Очевидно , что глупых высказываний более чем достаточно. Но жизнь продолжается и Украина остается на своем месте . Поэтому интересно было бы услышать вдумчивый анализ и обоснованный прогноз развития ситуаций от умных людей в виде аналитических выкладок. А большинство комментариев это банальная"базарная болтовня" на эмоциях.Более того -злорадная .
        gridasov
  5. Комментарий был удален.
    1. svp67 Сегодня, 17:46
      Цитата: андрсон
      Газ на сало не меняем.

      Так как до сих пор Украина не проложила к нам "салопровод"...из Польши
      svp67
  6. сибиралт Сегодня, 17:45
    Год они еще покрутятся, а что дальше то будет? Газ, ГСМ из России, уголь из Донбасса.
    сибиралт
    1. taiga2018 Сегодня, 18:08
      Цитата: сибиралт
      Год они еще покрутятся, а что дальше то будет?

      вы слишком о них высокого мнения,только я вам так скажу,они так далеко заглядывать не умеют,да и не могут,потому что на всё нужны деньги,а их наличие зависит от кого угодно,но только не от Украины...
      taiga2018
    2. vovanpain Сегодня, 18:33
      Цитата: сибиралт
      Год они еще покрутятся, а что дальше то будет

      А дальше Олег все тоже самое будет,даже в 2019 трубу в металлолом сдадут полосатый папка им совсем с голоду не даст подохнуть конечно,будет прикармливать что бы голос был нам под дверь гадить.вот как прибалтийские шавки и лают и гадят нам под дверь и за это косточку получают,так и эти будут. hi
      vovanpain
    3. 210окв Сегодня, 18:56
      Про покрышки забыли..Тоже "топливо"
      Цитата: сибиралт
      Год они еще покрутятся, а что дальше то будет? Газ, ГСМ из России, уголь из Донбасса.
      210окв
  7. изя топ Сегодня, 17:47
    опять остаточне прощевай? wassat
    изя топ
    1. volodya Сегодня, 18:02
      Цитата: изя топ
      опять остаточне прощевай? wassat

      Она называлась СССР!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 18:58
        good Жаль что эти остатки топчут ногами..
        210окв
  8. ul_vitalii Сегодня, 17:55
    А мы тут изпереживались, как вы там. smile Вчера вечер ой как неспокоен был на форуме. smile
    ul_vitalii
  9. Masya Masya Сегодня, 17:58
    Вот и прелестно, заграница вам поможет!!! Правда втридорога, но можете себе позволить шикануть... wink
    А это от нас, вам...
    lol
    Masya Masya
    1. Alex20042004 Сегодня, 18:19
      Ну, да, как у классика.
      Alex20042004
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:37
      Masya Masya hi
      А это от нас, вам...
      А вот свежее из стана свидомых.Смотрите внимательно .Хоть стой .Хоть падай.

      Наблюдатель2014
      1. Николай Грек Сегодня, 19:00
        Цитата: Наблюдатель2014
        Masya Masya hi
        А это от нас, вам...
        А вот свежее из стана свидомых.Смотрите внимательно .Хоть стой .Хоть падай.


        вы забили сюда же видос Шария с опросом хохлов насчет акции прикрути!!! wink laughing laughing laughing

        Николай Грек
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:34
          Николай Грек :
          забыли сюда же видос Шария с опросом
          Да что-то искал.Найти не успел.Спасибо дополнили hi
          Наблюдатель2014
  10. Altona Сегодня, 18:01
    Цитата: Вежливый Лось
    Да вот сложилось у меня такое впечатление, что он в последнее время не закусывает...

    ---------------------------------------------
    Потому что градус выпитого иначе поднять не удается...
    Altona
  11. майор147 Сегодня, 18:02
    А поляки голову ломали, куда девать амерский СПГ? За пенсильванским углём пошёл. Дойка продолжается.
    майор147
  12. мерцание Сегодня, 18:04
    Порошенко: ситуация с газом на Украине стабилизировалась
    В смысле, его уже стабильно НЕТ.
    мерцание
  13. Геркулесыч Сегодня, 18:07
    Ее покрыть им никогда дефецита мозгов в своих глупых головах! fool
    Геркулесыч
  14. Горный стрелок Сегодня, 18:09
    На спотовом рынке Европы, где сейчас закупается ВНА, цены "веселые", дальше некуда... Раза в три, наверное...
    Горный стрелок
  15. svp67 Сегодня, 18:18
    Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт,
    А для чего школьников и студентов на каникулы отправили?
    svp67
    1. Николай Грек Сегодня, 19:02
      Цитата: svp67
      А для чего школьников и студентов на каникулы отправили?

      recourse recourse шоб стабилизировать и покрыть дефицит!!! wink yes lol lol lol
      Николай Грек
  16. Оператор Сегодня, 18:35
    Польша, Словакия и Венгрия реэкспортируют российский газ, который они получают транзитом через Украину и Белоруссию.

    В случае прекращения транзита российского газа через Украину эти страны не то что реэкспортировать, сами замерзать будут.
    Оператор
  17. Сергей Д_2 Сегодня, 18:39
    Из всего этого айсберга нам смертным дозволяют видеть и знать мааааленькую часть.
    Ну не бывает среди торгашей и власть имущих честных людей- я давно на свете живу,знаю.Честный просто этим заниматься не станет.
    Сергей Д_2
  18. Комментарий был удален.
  19. Василенко Владимир Сегодня, 18:41
    Цитата: Порошенко
    ситуация с газом на Украине стабилизировалась

    горох подвезли?!
    Василенко Владимир
  20. Дормидонт Сегодня, 18:47
    На окраине наступил полный газовый стабилиздец
    Дормидонт
  21. Sverdlov Сегодня, 18:50

    Авада Кедавра наступила...
    Sverdlov
  22. 23424636 Сегодня, 18:55
    бессарабский халдей вальцман покупает газ по 1000 зеленых за 1000 куб в то время как российский контракт тянул на 300 . Странная личность , играющий на мнимой иудейской гордости, загоняет страну в очередную авантюру. .
    23424636
  23. Партизан Крамаха Сегодня, 19:04
    Цитата: PN
    Вот, вот. Дефицит газа покрыли, скоро начнётся дефицит денег. Польский газ то подороже нашего будет.

    А эти свиньи опять цену для населения поднимут,уже фигурирует цифра в 11 с копейками за куб(сейчас почти 7 без пары копеек)
    Партизан Крамаха
  24. sxfRipper Сегодня, 19:08
    Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением:

    В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления природного топлива с целью экономии

    Чё тут добавить?
    sxfRipper
  25. mavrus Сегодня, 19:34
    Молодец Петя, даже у Ляшко в телевизоре глаза на лоб вылезли, когда узнал, что вместо "еврогаза" продолжали закупать газпромовский, втюхивая его населению по цене польского, разность распилили, а Олежку с носом оставили...
    mavrus
  26. Aleksandr21 Сегодня, 19:46
    Вчера заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал, что компания начала процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» в арбитраже Стокгольма.


    Как то странно подаются новости, не полностью что ли..... есть кстати причина расторжения контракта, суд Стокгольма обязан Газпром выплатить Украине 4,673 миллиарда долларов, и обязал Нафтогаз заплатить Газпрому долг в 2 лярда, в итоге мы остались должны Украине 2,56 миллиардов. А учитывая что у Газпрома нет желания финансировать экономику Украины, было принято такое решение, цитата Алексея Миллера: "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины"..... самое интересное что и контракт то до 2019 года между Газпромом и Нафтогазом, пока разбирательства в суде будут, и срок подойдёт к концу.
    Aleksandr21
  27. gridasov Сегодня, 20:09
    Украинский президент и вся власть настолько интересные , что даже рассуждать по этому поводу не хочется . Вот только , что услышал , что Порошенко рад победе Украины в суде и Россия готова выплатить 2,5 млрд дол. При этом никто не тмечает , что Россия компенсирует все эти затраты очень быстро новыми ценами для Европы. При этом Украина будет оплачивать эту цену так же , но через тех у кого будет покупать . Это просто страна" зазеркалья "
    gridasov
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