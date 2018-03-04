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Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве
Ситуация в Киеве и в целом на Украине складывается таким образом, что людям необходимо мобилизоваться, чтобы добить наконец «эту барыжную власть», передает РИА Новости заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Кроме того, он разместил на своей страничке видеообращение, в котором прокомментировал жесткий разгон своих единомышленников, митингующих у стен Верховной рады.
По его словам, таким поведением киевские власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось.
Напомним, накануне в палаточном городке у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими. Пострадали 13 демонстрантов, 111 человек были задержаны. Палаточный лагерь митингующих был разобран.
Полиция объяснила жесткость своих действий тем, что в палатках «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление» правоохранителям.
Наши враги слабы как никогда и нам нужно их добивать,написал Саакашвили в «Твиттере».
Кроме того, он разместил на своей страничке видеообращение, в котором прокомментировал жесткий разгон своих единомышленников, митингующих у стен Верховной рады.
Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и чётко показывает намерения (президента Петра) Порошенко и (главы МВД Арсена) Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах,заявил политик.
По его словам, таким поведением киевские власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось.
Сейчас до боли всем понятно, что после Майдана украинский народ был обманут,сказал Саакашвили.
Напомним, накануне в палаточном городке у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими. Пострадали 13 демонстрантов, 111 человек были задержаны. Палаточный лагерь митингующих был разобран.
Полиция объяснила жесткость своих действий тем, что в палатках «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление» правоохранителям.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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