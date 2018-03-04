20:06 04 марта
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Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве

Ситуация в Киеве и в целом на Украине складывается таким образом, что людям необходимо мобилизоваться, чтобы добить наконец «эту барыжную власть», передает РИА Новости заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Наши враги слабы как никогда и нам нужно их добивать,
написал Саакашвили в «Твиттере».


Кроме того, он разместил на своей страничке видеообращение, в котором прокомментировал жесткий разгон своих единомышленников, митингующих у стен Верховной рады.

Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и чётко показывает намерения (президента Петра) Порошенко и (главы МВД Арсена) Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах,
заявил политик.

По его словам, таким поведением киевские власти демонстрируют, что с 2014 года в стране ничего не поменялось.

Сейчас до боли всем понятно, что после Майдана украинский народ был обманут,
сказал Саакашвили.

Напомним, накануне в палаточном городке у здания Верховной рады произошли столкновения между полицией и протестующими. Пострадали 13 демонстрантов, 111 человек были задержаны. Палаточный лагерь митингующих был разобран.

Полиция объяснила жесткость своих действий тем, что в палатках «были найдены боевые гранаты и другие опасные вещи», а сами митингующие «пытались помешать процессуальным действиям и оказывали открытое сопротивление» правоохранителям.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Монос Сегодня, 19:07
    В смысле - "добить"? Её уже что, разбили?
    Монос
    1. 210окв Сегодня, 19:10
      Виктор,добрый вечер.Я не смотрю подобное чтиво.Может это переводчик ошибся?Ну типо как с "перегрузкой" лет десять назад.. laughing Да,и ещё.А ветераны коим боком?Какие ветераны?Это те которые грабили и убивали на Донбассе?Так это бандиты и с ними отношение соответствующее.
      Цитата: Монос
      В смысле - "добить"? Её уже что, разбили?
      210окв
      1. Монос Сегодня, 19:16
        Добрый вечер, Дмитрий hi
        Его "Бе, бе, бе..." не всем дано понять. Разве что Авакову... laughing
        Монос
        1. ul_vitalii Сегодня, 19:29
          Цитата: Монос
          Добрый вечер, Дмитрий hi
          Его "Бе, бе, бе..." не всем дано понять. Разве что Авакову... laughing

          Кавказ рулит, Виктор hi Спустились с гор, на пальцах надоело общаться, перешли на звуки, а далее водные процедуры. smile laughing
          ul_vitalii
          1. Монос Сегодня, 19:36
            И ещё раз, будь здрав, Виталий hi
            Цитата: ul_vitalii
            Кавказ рулит,

            Вах! Зачем так говоришь? Всё было культурно, даже кинжалы не достали. laughing
            Монос
    2. Охотовед 2 Сегодня, 19:12
      Цитата: Монос
      В смысле - "добить"? Её уже что, разбили?

      Мишико - просто перевозбудился. Жжёт, короче.
      Мишико - хватит жечь Перлами, пора переходить на покрышки!!! И побыстрее! А то - накажут! yes
      Охотовед 2
      1. 210окв Сегодня, 19:16
        Пока нет.В пасти не вижу галстука.Хотя это наверное признак испуга.
        Цитата: Охотовед 2
        Цитата: Монос
        В смысле - "добить"? Её уже что, разбили?

        Мишико - просто перевозбудился. Жжёт, короче.
        Мишико - хватит жечь Перлами, пора переходить на покрышки!!! И побыстрее! А то - накажут! yes
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 19:18
      Давай, Мишико, добивай! Только потом самоубиться не забудь, так сам ничем от них не отличаешься. lol
      сибиралт
  2. Симон Сегодня, 19:08
    Я думаю, что нужно дать Мише такую возможность, а потом его самого отправить в Грузию! wink
    Симон
  3. 210окв Сегодня, 19:08
    По моему наоборот..Барыги разбили михомайдан..
    210окв
  4. изя топ Сегодня, 19:12
    карлсончик,дорогой(с)
    изя топ
  5. Теренин Сегодня, 19:17
    Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве. То, что добить барыжную власть, это очень хорошо, а то, что это сказал Саакашвили - не очень хорошо laughing
    Теренин
  6. Дормидонт Сегодня, 19:17
    Как сказал другой грузин, прикидывавшийся русским писателем :" СДД (сожрите друг друга)"
    Дормидонт
    1. Вежливый Лось Сегодня, 19:32
      Цитата: Дормидонт
      Как сказал другой грузин, прикидывавшийся русским писателем :" СДД (сожрите друг друга)"

      А как сказал бы еще один грузин, который никогда никем не прикидывался, а всегда был сам собой: "Лаврентий, заканчивай поскорее с этим украино-грузинским делом..."
      Вежливый Лось
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:18
    Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве
    О ! Да ! Как без тебя.Неделю слышно не было.
    Наблюдатель2014
    1. 210окв Сегодня, 19:28
      Сергей,плохо что подобных персонажей мы видим гораздо чаще чем своих руководителей.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве
      О ! Да ! Как без тебя.Неделю слышно не было.
      210окв
      1. ul_vitalii Сегодня, 20:05
        hi Его же душили как Шарикова, по его же словам, вот шею и лечил. laughing
        ul_vitalii
  8. Балу Сегодня, 19:19
    Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве


    Сакральному козленку отпущения было бы полезно сходить к гадалке и спрятаться в шкафу у жены в спальне, если она его еще туда пускает. Недоливайченко, вот угроза Украине и самому сукашвили.
    Балу
  9. злой партизан Сегодня, 19:20
    Пока что власть добила самого ссыкашвили.
    злой партизан
  10. ul_vitalii Сегодня, 19:20
    "Наши враги слабы как никогда и нам нужно их добивать, вперёд, орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами!"

    написал Саакашвили в «Твиттере». laughing
    ul_vitalii
  11. Комментарий был удален.
  12. Геркулесыч Сегодня, 19:25
    А чего же будучи вна укроине, не сумел парося прогнать от власти? С кем добивать будешь, добивала фигов? fool
    Геркулесыч
  13. Masya Masya Сегодня, 19:27
    Наши враги слабы как никогда и нам нужно их добивать,

    Так вдохновенно, из под какого плинтуса сии сотрясания воздуха? Почему не впереди на белом коне? wassat
    Masya Masya
  14. Albatroz Сегодня, 19:28
    Самого бы Саакашвили добить
    Не помешало
    Albatroz
  15. Proton Сегодня, 19:41
    Мишико предлагает им передать опыт по грызле галстуков,другими словами laughing
    Proton
  16. loginovich Сегодня, 19:44
    Сцепились грузин и еврей за украину. И будут до последнего окраинца продолжать эту склоку.
    loginovich
  17. Сергей Д_2 Сегодня, 19:51
    А разве власть бывает не барыжной?
    Сергей Д_2
  18. Tusv Сегодня, 19:53
    Слющай биджо. Возмэ кинжал да. Вай мэ Галстук это ни кинжал и его не надо есть
    Tusv
  19. Бумбараш Сегодня, 19:59
    Ему бы усики - вылитый фюрер...
    Бумбараш
  20. mavrus Сегодня, 20:01
    Цитата: Монос
    Добрый вечер, Дмитрий hi
    Его "Бе, бе, бе..." не всем дано понять. Разве что Авакову... laughing

    "Вернее, понять могут не только лишь все. Мало кто может это сделать".
    mavrus
  21. mavrus Сегодня, 20:06
    Цитата: 210окв
    Сергей,плохо что подобных персонажей мы видим гораздо чаще чем своих руководителей.
    Цитата: Наблюдатель2014
    Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве
    О ! Да ! Как без тебя.Неделю слышно не было.

    Зато "биологический мусор" может регулярно наблюдать свою кумиршу, хоть на свалке в Кучино, хоть в Тольятти штурманом...
    mavrus
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