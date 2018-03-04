Саакашвили призвал «добить барыжную власть» в Киеве

Наши враги слабы как никогда и нам нужно их добивать,

Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и чётко показывает намерения (президента Петра) Порошенко и (главы МВД Арсена) Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах,

Сейчас до боли всем понятно, что после Майдана украинский народ был обманут,