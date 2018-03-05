08:20 05 марта

Почему ненавидят Сталина

«Моё имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия никогда уже не смогла подняться. Острие борьбы будет направлено на отрыв окраин от России. С особой силой поднимет голову национализм. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций…»
И. В. Сталин

«Сталин есть центр, сердце всего того, что лучами расходится от Москвы по всему миру».
Французский писатель А. Барбюс



65 лет назад, 5 марта 1953 года, ушел из жизни великий народный вождь Иосиф Сталин. Человек, который смог возродить русскую империю в виде Советского Союза, победившего во Второй мировой войне, создавший мощные вооруженные силы, ядерный щит нашей Родины, лучшую в мире науку и образование.

В «демократической России», созданной в 1991-1993 гг., его объявили маньяком и кровавым диктатором. Почему Сталина так ненавидят различные западники, либералы и местечковые националисты? Ответ прост. Сталин был настоящим народным вождём, который всю жизнь отдал на решение глобальных и национальных задач русской цивилизации и русского народа. Он заставил служить Родине не щадя себя правительство и коммунистическую партию. А после смерти не оставил ни богатств, ни счетов в заграничных банках, ни дворцов и вилл, ни ворованных миллиардов и золота. Его сокровищем стала советская сверхдержава.

Самое главное: Сталин показал магистральный путь будущей великой России (СССР) и всего человечества – общество «золотого века», общество социальной справедливости, служения и созидания. Общество, где господствует этика совести, а человек является созидателем, творцом, служит Родине и народу. Сталин показал альтернативный путь развития всего человечества. Хозяева западного проекта и цивилизации строят несправедливый мировой порядок – глобальную невольничью, рабовладельческую, кастовую цивилизацию, где есть кучка «хозяев жизни и денег», «избранных» которым позволено всё, и которые имеют доступ к подлинному знанию, самым передовым достижениям науки, техники, медицины. А остальная масса людей погружена в мрак нищеты, не имеет доступа к нормальному образованию и здравоохранению, постоянно одурманивается различными наркотиками: табаком, алкоголем, более тяжелыми дурманами, пищевыми суррогатами, информационно-виртуальными иллюзиями и т. д. Их срок жизни сознательно сокращается, духовность, интеллект и физическое состояние подавляются, опускаются на уровень двуногих орудий, скота.

При этом западные «элиты» постоянно разрабатывают и претворяют в жизнь планы по сокращению человеческой «биомассы». Чтобы больше ресурсов осталось «избранным», чтобы можно было создать чистенькую планету, без двуногих «вирусов», убивающих Землю. Это и вредная пища, и подсаживание людей на лекарства, с подавлением нормального иммунитета и отсутствием нормальных программ по физическому и духовному развитию людей. Это создание общества стресса, где люди вертятся как белки в колесе добывая ресурсы для «нормальной» жизни, но в реальности гробят психическое и физическое здоровье, подсаживаются на стимуляторы и дурманы, чтобы временно забыться. Это и общество потребления, которая губит как планету, её биосферу, так и самого человека, как часть общей живой системы. Человека превращают в животное-потребителя, полностью зависимое от «хозяев жизни». Это и система, направленная на разрушение воспроизводства человечества – пропаганда абортов, противозачаточных средств, идей бездетности, гомосексуальных «браков», различных извращений (извращенцы детей не рожают), виртуальный секс, на очереди секс-роботы и т. д.

При Сталине в СССР стали строить справедливое государство и общество, общество служения и созидания, общество с господством этики совести. Отсюда мощнейший духовный народный порыв, который позволил не только создать сверхдержаву, победить в самой страшной в истории человечества войне, но и ликвидировать все последствия жесточайшей мировой бойни, создать социалистический лагерь, что позволяло противостоять западному миру, опирающемуся на свои колонии и полуколонии. Народная поддержка позволила построить самостоятельное народное хозяйство, снабжавшее всем необходимым советских людей и даже поддерживать союзников, создать лучшие в мире вооруженные силы, исключив угрозу нового открытого масштабного нападения на СССР-Россию на несколько поколений (большая часть жителей России живет в мире только благодаря этому фундаменту), создать лучшие в мире науку, образование, систему, раскрывающую творческий, созидательный потенциал детей и молодежи и многое другое.

Простой народ при жизни Иосифа Виссарионовича его боготворил. О нём пели песни, ставили ему памятники, его имя присваивали городам и крупным предприятиям. Сталин и его правительство приняли разрушенную и разорённую Россию, которая прошла через катастрофу прежнего проекта развития в 1917 году. Большевики (русские коммунисты), вопреки распространенному мнению, к этой катастрофе отношения практически не имели, они уже просто взяли власть в погибшей «старой России». Предложили народу новый проект – советскую цивилизацию, который был в интересах подавляющей части народа. Сумели создать советскую сверхдержаву – вернули большую часть утраченных в годы смуты земель, победили Японию и Германию, которым проиграла царская Россия. Советский Союз включил в свою сферу влияния половину планеты, включая Китай. За годы правления Сталина было перестроено народное хозяйство, ставшее более эффективным, чем у стран лидеров капиталистического мира, создали передовые отрасли промышленности, которые имели только самые передовые державы – самолетостроение, кораблестроение, машиностроение, станкостроение, химпром, ВПК, ракетостроение. Создали ядерное оружие и создали фундамент космической отрасли. Ликвидировали безработицу, образование и здравоохранение стали бесплатными и общедоступными. Дети из бедных крестьянских семей, которые не имели никаких шансов при капитализме, становились при социализме профессорами и маршалами, летчиками-асами и министрами.

Под руководством Сталина была выиграна Вторая мировая война, когда хозяева Запада позволили взять власть в Европе немецким нацистам во главе с Гитлером. Хозяева Запада испугались советского проекта. Россия становилась альтернативным центром нового справедливого мирового порядка. Симпатии значительной части человечества, лучших людей Земли были на стороне «солнечной» советской цивилизации. В результате, по сути, был создан «Евросоюз» во главе с Германией и вся его мощь – военно-техническая, демографическая и экономическая была брошена против советской цивилизации, которая бросила вызов господству Запада над планетой. Однако русская (советская) армия разгромила сильного и жестокого врага. Восточная и часть Центральной Европы, включая Восточную Германию, вошла в сферу влияния Москвы. Советский Союз разгромил милитаристскую Японию, взяв реванш за позор Русско-японской войны 1904-1905 гг. и восстановив своё влияние на Дальнем Востоке. С нашей помощью в Китае победили коммунисты и Поднебесная признала СССР «старшим братом».

Сталин не дрогнул перед атомной угрозой со стороны США, которые провели кровавое «испытание» ядерного оружия в Японии. Москва имела настолько мощные вооруженные силы, что США и Англия с союзниками не решились сразу же после завершения Второй мировой войны, начать «горячую» Третью мировую войну (хотя планы были). Вскоре Москва создала свою атомную бомбу и быстрыми темпами создала первоклассный ядерный арсенал. Запад начал «холодную» Третью мировую войну – информационно-идеологическую, экономическую, тайную войну спецслужб, войну на территории других стран (Корейская война и т. д.).

Поэтому наши враги на Западе и российские западники, предавшие СССР и идеалы социализма, социальной справедливости, и ненавидят Сталина. Они создали массу черных мифов, чтобы оболгать великого народного вождя. Однако правда находит дорогу даже в атмосфере тотальной лжи. Поэтому образ Сталина в настоящее время снова популярен в русском народе. В годы его правления у людей была вера в социальную справедливость, в будущее народа и страны. Был создан мощный хозяйственный, научно-технический, образовательный, культурный и военный фундамент, который позволил России дожить до настоящего дня.

Даже откровенный враг Союза и непримиримый антикоммунист, знаменитый британский премьер-министр У. Черчилль, выступая в палате общин 21 декабря 1959 года, в день 80-летия Сталина, признал его выдающуюся роль в мире: «Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью. Он был непревзойдённым мастером находить в трудные моменты пути выход из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые критические моменты, а также в моменты торжества был одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям».

Почему ненавидят Сталина

Ф. Шурпин. Утро нашей Родины. 1948
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. svp67 Сегодня, 05:55
    Достаточно просто вчитаться в слова Сталина, что бы понять на сколько же прозорлив был этот человек и остается надеяться, что он действительно был прав и все произойдет как он и предвидел
    "Многие дела нашей партии и народа, будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток.

    И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться.
    Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на открыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.
    С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

    В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна.
    Свое будущее они будут строить на нашем прошлом    "
    (И. В. Сталин. Из записи беседы с А. Коллонтай )
    svp67
    1. dsk Сегодня, 06:16
      Маятник истории движется от анархии к диктатуре и проходит точку равновесия. "Бардак" порядком всем надоел. Потомки будут вспоминать наше время как "либеральный рай".
      dsk
      1. Dr_Engie Сегодня, 07:34
        Просто недалёкие люди, кроме вас альтернативу бардаку видят только в диктатуре.
        А вот все, кого я знаю, из людей постарше считают, что сейчас жить хоть и не торт, но лучше, чем при союзе.
        Dr_Engie
    2. Балу Сегодня, 06:20
      Цитата: svp67
      Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.
      В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

      А теперь пристально взгляните на кандидатов в Президенты России, кому из них вы доверили бы своих детей и близких в трудную минуту.
      Кто из них в состоянии справится с работой Президентом РФ? Неужели Собчак? belay crying
      Балу
      1. Reptiloid Сегодня, 06:32
        Цитата: Балу
        А теперь пристально взгляните на кандидатов в Президенты России, кому из них вы доверили бы своих детей и близких в трудную минуту. Кто из них в состоянии справится с работой Президентом РФ? Неужели Собчак? belay crying
        А Зюганов этих близких или детей кому-нибудь отдаст.
        Reptiloid
      2. svp67 Сегодня, 07:52
        Цитата: Балу
        Неужели Собчак?

        Думаю, этим все скажу...
        svp67
    3. Зяблицев Сегодня, 06:29
      Иосиф Виссарионович, фигура в нашей истории, хоть и противоречивая, но масштабная! Что он сделал такого, что не сделал, к примеру, Петр I? Ведь все то же самое:"О мощный властелин судьбы!Не так ли ты над самой бездной,На высоте, уздой железной,Россию поднял на дыбы?" - создал могучую красную Империю, которую потом, как царь-тряпка просрал Петровскую Империю, так и здесь, продал Меченный, такой же слабохарактерный подкаблучник...Параллели, однако! Но то что он до сих пор внушает ужас всяким либерастам заглядывающих в рот англосаксов, достойно уважения! Посмотришь, на этих унылых ур...,товарищей, типа Навальный, Собчак, Гозмана, Миши 2.0% и др,то понимаешь, что другого выхода тогда, с учетом того времени, у него не было, как ставить подобных к стенке - поэтому и войну выиграли у объединенной Европы и в космос первыми полетели! А миндальничал бы, то Россия если бы и существовала на политической карте мира, то исключительно в рамках Садового кольца, да и то не факт!
      Зяблицев
      1. dsk Сегодня, 06:45
        Цитата: Зяблицев
        однако
        Когда сравнивают статистику, почему-то берут предвоенный 1913 год. Двести лет, как в сказке, по "щучьему велению, по моему хотению" - раз! fellow и Империя от океана до океана, господа волшебники.
        dsk
        1. Зяблицев Сегодня, 06:50
          1913 года, как точка для сравнительного анализа , то же сформировалось при Иосифе Виссарионовиче и с его легкой руки! Как пик экономического развития монархической Империи - нужно было на этом примере и показать, что "жить стало лучше, жить стало веселее".
          Зяблицев
      2. zyzx Сегодня, 07:07
        Цитата: Зяблицев
        Что он сделал такого, что не сделал, к примеру, Петр I?

        Например в Мировой войне победил,при Петре был демографический провал,а при Сталине несмотря на войны,рост.
        zyzx
        1. dsk Сегодня, 07:55
          Мама Иосифа, Екатерина Георгиевна, была женщиной-пуританкой, которая часто колотила своего единственного оставшегося в живых ребёнка, но была безгранично предана ему. Она была разочарована, что её сын так и не стал священником. В 1886 году Екатерина Георгиевна хотела определить Иосифа на учёбу в Горийское православное духовное училище, однако, поскольку он совершенно не знал русского языка, поступить ему не удалось. В 1886—1888 годах по просьбе матери обучать Иосифа русскому языку взялись дети священника Христофора Чарквиани. В результате в 1888 году он поступил не в первый подготовительный класс при училище, а сразу во второй подготовительный, в сентябре следующего года поступив в первый класс училища, которое окончил в июне 1894 года (после шести лет обучения). В сентябре 1894 года Иосиф сдал приёмные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую духовную семинарию. (wikipedia)
          Иосиф Виссарионович, православный, крещёный, семинарию не успел закончить, готовился стать попом, с такими талантами мог стать и Патриархом. Господь Бог ничего не делается "случайно", он уготовал ему другую судьбу. "Иосиф", по Библии спас свой род, ставший израильским народом, от голодной смерти. Иосиф Виссарионович спас Россию, очистив на сорок лет от сионистов:
          Цитата: svp67
          Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения.
          dsk
        2. Зяблицев Сегодня, 07:56
          Пётр победил в Северной войне,по тем временам, почти мировая!Про демографию не уверен...,все таки 30 миллионов потеряли и из них большая часть молодых мужчин и женщин, но спорить не буду.
          Зяблицев
    4. Правдодел Сегодня, 07:48
      Добавьте сюда либеральную вонь и гниль, поливающую вождя народов грязью и вбивающую в головы наших детей взгляд на Сталина как на врага всех народов, развязавшего Вторую мировую войну, уничтожившего свой народ, ликвидировавшего цвет русской интеллигенции.
      Основной вопрос: где была бы эта вся либеральная тусовка, сволочь, если бы Сталин не выиграл войну, от каких родителей родились бы Чубайсы, Гозманы и т.д., если бы СССР крепкой рукой не вел к победе вождь народов? История дает нам ответ. Произошло бы то, что случилось при Хрущеве, Брежневе, Горбачеве: первый подрубил под корень идею социализма и создал условия для оплевывания нашей истории, второй заморозил всякое развитие и тем самым довел страну до такого существования, при котором народ стал смотреть на запад как на спасителя, способного обеспечить колбасой и бесплатными штанами, третий вообще предал и разрушил страну, которую строили, создавали наши отцы, деды под руководством Сталина. Все это в совокупности называется "либеральный шабаш в России".
      Бог любит Троицу! Россия уже прошла все три стадии великого ужаса: 16-17 век, предательство элиты, великая смута, польское нашествие; начало 20 века, 17 год, предательство элиты, великое помутнение сознания народа, развал империи, гражданская война, потерей Россией части своей территории; конец 20 века, 90-е годы, предательство элиты и развал страны, потеря части территории, унижение и обнищание народа.
      Свою Троицу Россия прошла, сполна хлебнула полной чашей. Господь нас научил нас на наших ошибках. Наконец, мы поняли, что только сильная Россия со сплоченным народом способна
      существовать как независимое государство, обеспечивающее условия для приумножения и развитие своего народа.
      Россия, пройдя через все круги ада, восстала из пепла, и теперь обязана защитить себя от повторения тех уроков, которые преподал ей Господь: возвращения к либерализму в России не должно произойти ни при нас, ни при наших детях, ни при детях наших детей, ни при наших далеких потомках. Защитой России от либерализма должна быть память народа, возвышающего гений Сталина, спасшего страну и народ от чудовища либерального сионизма в начале 20 века.

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России: сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не сломить внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
    5. Артек Сегодня, 08:19
      Сталин построил страну по собственному разумению,именно как Союз народов,но оказалось ,что ещё при Сталине некоторые народы любят группироваться в хороших местах например союз композиторов,или советская индустрия кино,или министерство торговли,медицина,да и вообще оставшаяся "культура".И никакими репрессиями или тем более призывами к интернационализму эти поползновения вывести не возможно даже Сталину.
      А вот всё сталинские и не сталинские преобразования были сделаны за счёт другого народа -уже руского.Именно руские пострадали больше всего от дурной революции,коллективизации,индустриализации,войны,
      зато был создан Союз народов государство построенное на эфемерном фундаменте -интернационализма,который и рухнул быстро ,как только эти "союзные ингридиенты" начали движение по сторонам.
      Сталин был идеалист,хотел как лучше ,думал народы будут жить одной семьёй и иметь равные права,но это оказалось невозможно,потому что нет никакого братства народов и вообще нет никакого братства,всё только для себя.А государство скрепляется только силой.
      Артек
  2. bionik Сегодня, 07:01
    5 марта 1953 года, ушел из жизни великий народный вождь Иосиф Сталин. Плохого вождя столько людей в последний путь провожать не будут , а это всего лишь не большая часть людей на фотографии , и это только Москва и так было по всей стране , а ненавидят его наши либералы , которых он не добил в своё время, к сожалению.
    bionik
  3. апро Сегодня, 07:03
    ИВСталин продукт своей эпохи.он слелал что мог из тех ресурсов чем распологал.но идею использовал революционную и всячески её развивал.основной мотив общественная собственность на средства производства и на доход.сейчас можно спорить о методах о результатах но факт говорит об одном.такого взлета СССР неожидал ни кто.
    апро
  4. zyzx Сегодня, 07:04
    Великий был человек,жесткий да,а каким должен быть ВОЖДЬ!
    zyzx
    1. роман66 Сегодня, 07:23
      да,собственно, он и себя не жалел...
      роман66
  5. 1536 Сегодня, 07:11
    "...общество с господством этики совести." У меня вопрос: откуда взялся тов. Горбачев?
    И почему же построенное И.В. Сталиным общество так быстро, за считанные несколько лет, стало медленно, но верно распадаться? Недоработочка? Или отсутствие системного подхода в строительстве?
    Может быть люди должны поверить в себя, понять, что материальные блага достигаются не должностью, а знанием, честностью и порядочностью. Надоел этот "вождизм" хуже горькой редьки. Сегодня дошли до ручки, когда каждый алкоголист или девица легкого поведения может претендовать на государственные посты. И это, к сожалению, наблюдается во всем мире, во всех странах. И причем тут Сталин?
    1536
  6. Сахар Мёдович Сегодня, 07:15
    Анализ правителей России в 20 веке (из какой-то газеты 1990-х годов):
    Николай II. Проиграл все войны - как внешние, так и внутренние, за что и обожаем либеральной частью нашего общества.
    Сталин. Выиграл все войны - и внешние и внутренние, за что и ненавидим той же частью общества.

    Цитаты не точны, но смысл именно таков.
    Сахар Мёдович
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:38
      Одна поправка. Николай II проиграл только Русско-Японскую войну. Внутреннюю войну против социалистических предателей-социалистов он выиграл к 1908 году. А ПМВ проиграл не он, а большевицкий СНК.
      ПоручикТетеринъ
    2. bober1982 Сегодня, 07:41
      Цитата: Сахар Мёдович
      Анализ правителей России в 20 веке (из какой-то газеты 1990-х годов):
      Николай II. Проиграл все войны - как внешние, так и внутренние, за что и обожаем либеральной частью нашего общества.
      Сталин. Выиграл все войны - и внешние и внутренние, за что и ненавидим той же частью общества.
      Цитаты не точны, но смысл именно таков.

      Здесь я с вами не соглашусь.
      Либерально настроенные граждане презирали Государя Николая II, к слову сказать,эти же граждане ненавидели Николая I и боялись Александра III
      А насчет Сталина согласен - его ненавидели за то,что он всякого рода либералов (в том числе и в партийной среде) уничтожал, чего не мог сделать последний царь,ввиду своего воспитания,культуры,вероисповедания,скромности,по
      рядочности.
      bober1982
  7. bober1982 Сегодня, 07:25
    Слово вождь режет слух, что-то несуразное, как у туземцев .....вождь краснокожих, по другому надо его как-то называть,а не так,как придумали в своё время агитаторы и подхалимы для тёмной толпы.
    bober1982
  8. х917нт Сегодня, 07:28
    Официантка ресторана «1203» в Вашингтоне Эйлин Кинан приглашает на бесплатный борщ в честь празднования смерти Сталина. 6 марта 1953 г.
    х917нт
  9. Vard Сегодня, 07:44
    На своём личном примере... когда ты мешаешь чем нибуть, тебя измажут с ног до головы... но что интересно... вступает в дело принцип... о вас так много говорят плохого, что я думаю, вы хороший человек...
    Vard
  10. parusnik Сегодня, 07:45
    Да были люди в это время, не то что нынешнее племя...
    parusnik
  11. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:46
    Статья—набор бредовых штампов. Ну какие, на милость, могут быть «хозяева Запада», когда западные страны друг с другом воевали больше, чем с Россией? А называть джугашвилевское государство «социально справедливым обществом» может только клинический пациент Кащенко, потому что не может быть справедливости в государстве, которое высылает в голую степь людей за их социальное происхождение, устанавливает квоты на убийство карательными органами своих граждан, в котором инженеры-конструкторы работают в спецтюрьмах, а люди отчаянно строчат друг на друга доносы.

    Вглядитесь в эти лица, господа. Это простые русские школьники. Троих из них убили за... листовки о «недемократичности избирательной системы». Подростки. Они никого не хотели свергать, убивать или причинять вред своей Родине. Они просто хотели, чтобы народные представители были честно избираемы. Какая же это «Русская империя» со «справедливым обществом», если там убивали детей за подобные мелочи?
    ПоручикТетеринъ
  12. Невеселый Сегодня, 07:49
    Сталин был настоящим народным вождём

    Какого именно народа?
    Почему ненавидят Сталина

    Может быть потому, что на его руках кровь миллионов русских людей и другие русские люди, не забывшие своего родства, об этом помнят?
    Невеселый
  13. Begemot Сегодня, 07:50
    Почему ненавидят Сталина
    ненавидят потомки тех, кого он заставил работать на народ, на страну, на будущее, не позволял набивать карманы за счет простых людей, пустословием и популизмом наращивать себе паблисити, которое потом конвертируется снова в карман. Не допустил разграбления страны ни парт номенклатурой, ни иностранцами, сам при этом обходился немногим. Вот они его и ненавидят.
    Begemot
    1. Невеселый Сегодня, 07:54
      Так какой народ, проясните пожалуйста? Ради какого народа, какого будущего 65-75% населения страны (колхозники) вкалывали за трудодни, обложенные налогами по самое не могу?
      Невеселый
  14. Опер Сегодня, 08:15
    Господа и товарищи, вот здесь раньше были кроме плюсов еще и минусы. Зачем их убрали?
    Про Сталина - безусловно историческая личность! Однозначную оценку дать времени его правления совершенно невозможно! Это тот случай, когда рассматривать нужно конкретные события в контексте исторической временной ситуации! Тем, кто радостно вопит здесь про всех к стенке и безоговорочно одобрямс все жесточайшие меры того времени хочется порекомендовать представить у этой стенке себя, папу своего и бедную поседевшую маму с сестренками и братишками где нибудь на Колыме... Особенно это будет легко представить учитывая последующий известный съезд развенчавший и заклеймивший... А еще легче это представить принимая во внимание, что сам инициатор сего действа товарищ Хрущев подписывал расстрельные документы на право и на лево! Для того, чтобы представить картину было еще ярче и для тех, кто прочел хотя бы пару статей пламенного товарища Самсонова Александра представьте его во главе какого нибудь районного подразделения НКВД! Представили?! Ну так вот тож ...
    Опер
  15. Alex_59 Сегодня, 08:18
    Статьи о Сталине делятся на "он хорошее божество" и "он злое божество". В обоих случаях ключевое слово - "божество". Объективной оценке реальности оба подхода вредят.
    Сейчас набегут монархисты-либералы-консерваторы и разразится битва между сторонниками обоих подходов. А реальная фигура Сталина останется, как обычно, где-то в стороне. Скоро из-за вороха бредовых пропагандистских штампов его будет не разглядеть, настоящего, такого какой был со всеми его триумфами и провалами, прекрасным и ужасным. И это очень плохо.
    Alex_59
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